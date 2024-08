10 beste AI-wervingstools voor teams in 2024

Rekruteringstools met kunstmatige intelligentie (AI) kunnen je helpen om je rekruteringsproces te stroomlijnen en snel de beste kandidaten te vinden. Deze wervingstools maken gebruik van geavanceerde machine learning en AI om de meest geschikte kandidaten voor uw functievereisten te vinden.

Met een AI-platform dat aan uw behoeften voldoet, zullen uw wervingsinspanningen aanzienlijk betere resultaten opleveren. Deze gids helpt je te bepalen wat je moet zoeken in een AI-wervingsplatform en toont je enkele van de beste opties op de markt.

Wat moet u zoeken in AI-wervingstools?

Uw wervingsproces kan veel baat hebben bij AI-technologie. Geïnteresseerde kandidaten zullen beter aansluiten bij uw functiebeschrijvingen en u kunt veel andere wervingsprocessen stroomlijnen. Niet alle AI-wervingsplatforms zijn echter gelijk. Houd de volgende factoren in gedachten wanneer u er een kiest:

Nauwkeurigheid en matchkwaliteit : AI-gebaseerde rekruteringsplatforms streven ernaar de meest gekwalificeerde kandidaten te vinden. Zoek naar tools die een hoge nauwkeurigheid benadrukken bij het matchen van kandidaatprofielen met functiebeschrijvingen

: AI-gebaseerde rekruteringsplatforms streven ernaar de meest gekwalificeerde kandidaten te vinden. Zoek naar tools die een hoge nauwkeurigheid benadrukken bij het matchen van kandidaatprofielen met functiebeschrijvingen Flexibiliteit : Elk bedrijf heeft een uniek wervingsproces. Uw op AI gebaseerde wervingstool moet flexibel genoeg zijn om kandidaten te matchen met uw criteria en tegelijkertijd in uw workflow te passen

: Elk bedrijf heeft een uniek wervingsproces. Uw op AI gebaseerde wervingstool moet flexibel genoeg zijn om kandidaten te matchen met uw criteria en tegelijkertijd in uw workflow te passen Gegevensintegratie : Je bestaande applicant tracking system (ATS), vacaturebanken en sociale mediaplatforms zijn belangrijke databronnen in het wervingsproces. De door u gekozen tools moeten daarmee integreren

: Je bestaande applicant tracking system (ATS), vacaturebanken en sociale mediaplatforms zijn belangrijke databronnen in het wervingsproces. De door u gekozen tools moeten daarmee integreren Bias mitigation : Diversiteit bij het aannemen van personeel is gemakkelijker als de wervingssoftware transparantie biedt over hoe het vooroordelen minimaliseert

: Diversiteit bij het aannemen van personeel is gemakkelijker als de wervingssoftware transparantie biedt over hoe het vooroordelen minimaliseert Schaalbaarheid : Zelfs als je bedrijf klein is, hoop je waarschijnlijk te kunnen groeien. De beste AI-wervingstools kunnen grote aantallen aan

: Zelfs als je bedrijf klein is, hoop je waarschijnlijk te kunnen groeien. De beste AI-wervingstools kunnen grote aantallen aan Betrokkenheid van kandidaten : Veel AI-recruitmentsoftware heeft geavanceerde functies voor het beheren van relaties met kandidaten, zoals het automatisch plannen van sollicitatiegesprekken, waardoor elke fase van het wervingsproces eenvoudiger wordt

: Veel AI-recruitmentsoftware heeft geavanceerde functies voor het beheren van relaties met kandidaten, zoals het automatisch plannen van sollicitatiegesprekken, waardoor elke fase van het wervingsproces eenvoudiger wordt Analyse en rapportage: Gedetailleerde gegevens maken het gemakkelijker om je successen bij te houden en beslissingen te sturen. Zoek naar AI-gebaseerde wervingssoftware met diepgaande talentanalyses

De 10 beste AI-wervingssoftware om te gebruiken in 2024

Hoewel het een relatief nieuw veld is, belooft een groeiend aantal AI-wervingstools je te helpen met het matchen van kandidaten en het werven van talent. Om je te helpen bij het zoeken naar software die bij jouw wervingsproces past, hebben we een lijst samengesteld met enkele van de beste AI-wervingstools op de markt.

1.

ClickUp

Blijf op de hoogte van wervingstaken met prompts, eenvoudige organisatie en onboarding-ondersteuning via ClickUp's AI-tools

ClickUp is een alles-in-één oplossing voor projectmanagement en samenwerking. U kunt ClickUp AI functies aanpassen aan de rol van de taak en versnellen veel dagelijkse Taken, zodat u ze in seconden kunt uitvoeren, in plaats van in minuten. De ClickUp AI prompts voor recruiters maken het uw human resources (HR) team om de juiste woorden te vinden om posities te beschrijven en potentiële sollicitanten te benaderen.

Dankzij ClickUp's document opslagruimte kunt u elk gesprek dat u met uw kandidaten hebt, van hun eerste aanwerving tot de dag dat ze met pensioen gaan, opslaan op één handige en gemakkelijk terug te vinden locatie. Als u iets nodig hebt waar ClickUp AI u niet mee kan helpen, gratis HR sjablonen zijn beschikbaar om de efficiëntie verder te verbeteren.

De uitgebreide functies van ClickUp ondersteunen de primaire doelen van Taakbeheer en Samenwerking, waardoor het een uitstekend product is HR-software oplossing voor teams die zo weinig mogelijk afhankelijk willen zijn van meerdere softwareproducten.

Beste functies van ClickUp

Projectmanagement, Taakbeheer en Samenwerking in één platform

Aanpasbare werkstromen en weergaven

Krachtige integraties met andere apps

15+ projectweergaven, inclusief kalenders, Gantt grafieken, tijdlijnen en meer

Beperkingen van ClickUp

Steile leercurve door uitgebreide functies

Gebrek aan sommige functies in de mobiele app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Turing

Via Turing Turing is een van de beste AI-gebaseerde rekruteringstools voor het vinden van softwareontwikkelaars. Dit AI-gebaseerde wervingsplatform verbetert het wervingsproces. Het maakt gebruik van machine learning en natuurlijke taalverwerking om vacaturebanken en cv's van kandidaten te scannen om de beste kandidaten voor specifieke functievereisten te vinden.

De software maakt gebruik van AI-technologie om op intelligente wijze kandidaatgegevens te interpreteren voor een perfecte match met een functieomschrijving. Dit geeft aanwervingsmanagers en talentacquisitieteams de beste kandidaten om uit te kiezen, waardoor ze tijd besparen bij hun wervingsinspanningen.

De tool richt zich alleen op softwareontwikkelaars en aanverwant technisch talent. Als dat aan uw behoeften voldoet, biedt het platform u een grote pool met potentiële kandidaten.

Turing beste functies

Wereldwijde talentenpool van vooraf gescreende ingenieurs

Snel en flexibel inhuren

Management tools, zoals de Turing Manager Bot

Alleen betalen voor resultaten

Turing beperkingen

Beperkt tot het inhuren van softwareontwikkelaars

Duur in vergelijking met in-house inhuren

Kwaliteit van talent kan variëren

Turingprijzen

Neem contact op met sales voor prijzen

Turing beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (17 beoordelingen)

3. Vindem

Via Zoek Findem AI-gebaseerde wervingssoftware richt zich op het moderniseren van het proces van talentacquisitie. Het maakt gebruik van geavanceerde AI om teams te voorzien van superieure mogelijkheden voor het sourcen en screenen van kandidaten.

Met Findem kunnen wervingsmanagers eenvoudig relevante kandidaten voor vacatures identificeren. De AI-tools verkennen automatisch carrièresites en vacaturebanken en vinden kandidaatprofielen die overeenkomen met de functievereisten.

Findem is meer dan alleen een handige zoekfunctie voor kandidaten: de AI van Findem gaat gesprekken aan met potentiële kandidaten en creëert zo een krachtige ervaring op het gebied van kandidaatbetrokkenheid. Deze functie stroomlijnt het hele wervingsproces, zodat hiring managers gratis hun tijd kunnen besteden.

De beste functies van Findem

AI-gestuurd zoeken naar talent en uitgaande werving

Gedetailleerde kandidaatprofielen en activiteiten bijhouden

Geautomatiseerde planning van sollicitatiegesprekken en opeenvolging van e-mails

Extensie voor werving via LinkedIn in Chrome

Vindem limieten

Uitgebreide configuratie vooraf

Steile leercurve

Beperkte integraties

Vindem prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Vind beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (11 beoordelingen)

: 4.7/5 (11 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10 beoordelingen)

4. Talent

Via Talenture RS door Platina Software Talenture RS van Platina Software is een dynamisch AI-recruitmentplatform dat de nadruk legt op betrokkenheid bij werkzoekenden en het plannen van sollicitatiegesprekken. Dankzij de verwerking van natuurlijke taal kunnen functievereisten worden geïnterpreteerd en gekoppeld aan gekwalificeerde kandidaten van verschillende jobsites en carrièresites, zodat rekruteringsteams alleen het toptalent te zien krijgen dat aan hun behoeften voldoet.

De AI-technologie in Talenture verbetert de werving verder door vervelende taken voor teams te automatiseren, zoals het sourcen en screenen van kandidaten.

De intelligente tools voor kandidaatbeheer in het platform kunnen ons AI-detectietools om te controleren of twee profielen van verschillende boards dezelfde persoon zijn, waardoor dubbele invoer wordt geëlimineerd. Het bevat ook functies die je helpen om relaties met potentiële werknemers te onderhouden, zodat je de concurrentie voor kunt blijven bij het binnenhalen van sollicitanten.

De beste functies van Talenture

ATS, content relatiebeheer en automatisering van werving in één platform

Intelligent matchen en rangschikken van kandidaten

Aanpasbare carrièresite en sollicitatieworkflows

Krachtige analyses en rapportage

Talentbeperkingen

Installatie en configuratie kunnen complex zijn

UI is niet erg intuïtief

Mobiele mogelijkheden zijn beperkt

Talentprijzen

Standaard : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Professioneel : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Enterprise: $39/maand per gebruiker

Talent beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

5. **Zoeker

Via Fetcher Fetcher is een andere AI-gebaseerde rekruteringstool die het proces van talentacquisitie vereenvoudigt. Met zijn geavanceerde algoritmen voor machinaal leren automatiseert het de sourcing van kandidaten, waardoor het een favoriet is onder wervingsbureaus. Het platform identificeert passieve kandidaten, waardoor de pool van potentiële kandidaten wordt uitgebreid.

De AI-tools analyseren kandidaatgegevens en functiebeschrijvingen om werkzoekenden te vinden die perfect bij uw vacatures passen. Het wervingsproces wordt verder gestroomlijnd met geautomatiseerde e-mails voor een beter talentbeheer.

De robuuste functies voor het bijhouden en analyseren van de software geven je inzicht in elk aspect van je wervingsproces. U kunt effectief meten hoe goed uw processen werken vanaf het begin van uw zoektocht tot wanneer u een nieuwe werknemer aanneemt.

De beste functies van Fetcher

AI-sourcing om passieve kandidaten te identificeren en met hen in gesprek te gaan

Chatbots voor screening en planning

Geautomatiseerde herontdekking van kandidaten

Integratie met ATS'en en HR-informatiesystemen (HRIS'en)

De limieten van de Fetcher

Beperkte mogelijkheden buiten sourcing

Problemen met gegevenskwaliteit

Steile leercurve

Fetcher prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Voordelen en beoordelingen

G2 : 4.7/5 (14 beoordelingen)

: 4.7/5 (14 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (21 beoordelingen)

6. Menselijk

Via Menselijk Humanly wil zijn AI-gebaseerde wervingservaring onderscheiden door sterk de nadruk te leggen op het screenen en betrekken van kandidaten met behulp van krachtige conversationele AI die interacteert met potentiële kandidaten.

Net als andere platforms op de lijst doorzoekt Humanly cv's en vacaturesites om de meest relevante kandidaten voor elke positie te vinden. De conversationele AI gaat een gesprek aan met de kandidaat en stelt de juiste vragen. De mogelijkheid om sollicitatiegesprekken te plannen brengt gekwalificeerde kandidaten naar je toe en matcht ze zelfs met de cultuur van je bedrijf.

Het gaat ook verder dan het sollicitatiegesprek. De AI-ondersteunde notitie- en opvolgingsservices maken het een ideale assistent voor het aannemen van grote volumes en het analyseren van kandidaten na het sollicitatiegesprek.

Menselijk beste functies

Geautomatiseerde werving en planning van kandidaten

Real-time chatten, screenen en interviewen

AI-analyse van video-interviews

Integratie in de hele workflow voor werving en selectie

Menselijke limieten

Duur in vergelijking met andere tools

Tijdrovende installatie en training

Menselijke prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Menselijke beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (22 beoordelingen)

7. Manatal

Via Manatal Manatal is krachtige wervingssoftware die machine learning gebruikt om kandidaatgegevens om te zetten in bruikbare inzichten. Dankzij de algoritmen voor machinaal leren kunt u eenvoudig toptalent identificeren dat perfect aansluit bij uw functievereisten. Het platform van Manatal werkt in elke fase van het wervingsproces, van de sourcing tot de screening van kandidaten.

De AI-gebaseerde wervingstools speuren vacaturesites af om de meest gekwalificeerde werkzoekenden voor uw openstaande vacatures te vinden. U vindt informatie over deze kandidaten en over elke stap van uw wervingsproces op een zeer intuïtief dashboard.

Het bedrijf legt sterk de nadruk op gebruiksvriendelijkheid, zodat uw team voor talentacquisitie meteen met het platform aan de slag kan en zinvolle wijzigingen in het wervingsproces kan aanbrengen. De volledig aanpasbare talentpijplijn kan worden gewijzigd met behulp van een eenvoudige drag-and-drop interface.

De beste functies van Manatal

AI-sourcing, screening en sollicitatiegesprekken

Geautomatiseerde betrokkenheid via chatbot

Aanpasbare wervingsworkflows

Integratie met grote vacaturebanken en ATS'en

Manatale limieten

Steile leercurve voor configuratie

Manatal prijzen

Professioneel : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Enterprise : $35/maand per gebruiker

: $35/maand per gebruiker Aanpassen: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Manatale beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (100+ beoordelingen)

: 4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

8. TurboHire

Via TurboHire TurboHire is een van de beste op AI gebaseerde rekruteringssoftwaretools. Zoals de naam al aangeeft, is het bedoeld om het wervingsproces te versnellen. Met behulp van AI en natuurlijke taalverwerking koppelt TurboHire vacatures efficiënt aan geschikte kandidaten.

Terwijl het geplaatste vacatures scant, interpreteert de AI-tool op intelligente wijze kandidaatprofielen om te bepalen of ze overeenkomen met de functieomschrijving. Deze AI-gebaseerde kandidaatmatching helpt recruiting teams om gemakkelijk het toptalent op de markt te vinden, waardoor het wervingsproces sneller en effectiever verloopt.

TurboHire kan integreren met ATS (applicant tracking systems), waardoor het een allesomvattende wervingsoplossing is.

De beste functies van TurboHire

AI-gebaseerde cv-screening en shortlisting

Geautomatiseerde planning en voorbereiding van sollicitatiegesprekken

Real-time inzicht in en analyse van sollicitatiegesprekken

Aanpasbare scorekaarten en beoordelingen

TurboHire limieten

Richt zich op werving van grote volumes

Beperkte mogelijkheden voor niche werving

Steile prijsstelling voor kleine teams

TurboHire-prijzen

Neem contact op met sales voor prijzen

TurboHire beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (77 beoordelingen)

9. Achtvoudig

Via Achtvoudig Eightfold is een andere populaire AI-wervingstool voor talentmanagementteams die AI willen gebruiken om kandidaten te vinden en het screeningsproces te vereenvoudigen. Het maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om kandidaten te vinden voor vacatures.

De mogelijkheid om titels en beschrijvingen van functies te matchen met kandidaatprofielen kan je talent acquisition team helpen om potentiële kandidaten te identificeren en met hen in contact te komen. Dit kan met name nuttig zijn bij het werven van diversiteitskandidaten, wanneer u op zoek bent naar kandidaten met verschillende achtergronden en u verder moet zoeken dan alleen actieve kandidaten.

Deze AI-tool kan helpen bij personeelsbeheer door integratie met uw bestaande ATS, zodat het beter aansluit op uw wervingsprocessen en er geen kwaliteitskandidaten tussenuit glippen.

Achtvoudige beste functies

AI-gestuurd zoeken, matchen en analyseren van talent

Inzichten in diversiteit, gelijkheid en inclusie

Integratie met grote ATS'en en HRIS'en

Achtvoudige limieten

Hoge prijs voor kleine tot middelgrote bedrijven

Steile leercurve voor configuratie

Achtvoudige prijs

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Eightfold beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (150+ beoordelingen)

: 4.1/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (12 beoordelingen)

10. Zoeken

Via ZoekOut Dit is een andere AI-wervingssoftware die veel bedrijven gebruiken. Net als de anderen past het AI toe om kandidaten te matchen met openstaande vacatures in je bedrijf.

SeekOut gaat verder dan het wervingsproces en biedt niet alleen tools voor het werven van talent, maar ook voor talentbeheer en analyse. De betrokkenheid van werknemers functies helpen u om hoogwaardige kandidaten aan te trekken, in dienst te nemen en te behouden.

Zoek de beste functies

AI-gestuurd zoeken en vinden van talent

Geautomatiseerde interactie met kandidaten

Gegevensverrijking en -analyse

Integratie met ATS, HRIS en andere tools

SeekOut limieten

Kleine problemen met gegevenskwaliteit bij sourcing

Beperkte mogelijkheden buiten sourcing

Zoek prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Bekijk beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

Effectieve wervingsmethoden verlagen het verloop, verhogen de productiviteit en maken het samenstellen van zeer betrokken teams eenvoudiger dan ooit. De juiste AI-tools kunnen vervelende Taken automatiseren en helpen bij het sorteren van gegevens van sollicitanten voor het voltooien van wervingsbeheer.

Pas uw functiebeschrijvingen, wervingsprocessen en onboarding aan zodat ze gestroomlijnd en aanpasbaar zijn met duizenden gratis sjablonen en tools in ClickUp. Meld u vandaag nog aan om uw account aan te maken en versterk de wervingsprocedures van uw bedrijf!