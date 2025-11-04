De 10 beste alternatieven voor Microsoft Word in 2026 (gratis en betaald)

Ik herinner me nog dat Microsoft Word de onbetwiste heerser was in de wereld van digitale documenten. Het was de tool die we allemaal kenden, die we op school hadden geleerd en waarmee we moeiteloos alles leken te kunnen maken, van essays tot cv's.

Maar naarmate de technologie zich verder ontwikkelde en onze behoeften diverser werden, merkte ik dat de ontevredenheid toenam. Mensen klaagden over de complexiteit, het gebrek aan samenwerkingsfuncties en het hoge prijskaartje.

Misschien bent u ook op zoek naar een tool die meer gericht is op samenwerking, eenvoudiger of zelfs goedkoper is. Misschien wilt u iets dat beter aansluit bij uw werkstroom. Microsoft Word voldoet niet altijd.

Dat is precies waarom ik uren heb besteed aan het testen van verschillende tekstverwerkingsprogramma's en het samenstellen van deze lijst met de beste alternatieven voor Microsoft Word. Van integratie met projectmanagement tot geavanceerde tools voor de bewerking van documenten: deze opties voldoen aan uiteenlopende behoeften, of je nu freelancer, eigenaar van een klein bedrijf of professional in het bedrijfsleven bent.

Waar moet je op letten bij een alternatief voor Microsoft Word?

Voordat we beginnen, is het belangrijk om te weten naar welke functies je moet zoeken in een alternatief voor Microsoft Word. De juiste tool hangt af van je specifieke behoeften, of je nu gericht bent op het vereenvoudigen van samenwerking aan documenten, integratie of gebruiksgemak.

Hier zijn enkele sleuteloverwegingen:

Opmaak en layout: Zorg ervoor dat het alternatief de opmaakstijlen, sjablonen en macro's van Microsoft Word naadloos kan verwerken. Zoek naar functies zoals automatische woordafbreking, voetnoten, eindnoten en meerdere kolommen, zodat het alternatief dezelfde mogelijkheden biedt als Word

Toegankelijkheidsfuncties: Let op functies zoals compatibiliteit met schermlezers, modi met hoog contrast en aanpasbare snelkoppelingen voor gebruikers met een beperking

Tools voor proeflezen en bewerking: Zorg ervoor dat het alternatief voor Word een betrouwbare grammatica- en spellingcontrole heeft. Als u vaak bronnen in uw documenten citeert, overweeg dan een tool die kan worden geïntegreerd met software voor bronverwijzingen of die ingebouwde functies voor bronverwijzingen biedt

Versiebeheer: Zorg ervoor dat het platform wijzigingen en updates effectief bijhoudt, zodat u weergaven van Zorg ervoor dat het platform wijzigingen en updates effectief bijhoudt, zodat u weergaven van documentversies kunt bekijken, terugzetten en beheren

Realtime samenwerking: Bepaal of uw team in realtime aan projecten moet samenwerken. Zoek naar platforms die gelijktijdige bewerking en live updates ondersteunen

Integratie: Beoordeel hoe goed het platform integreert met uw bestaande tools. Houd rekening met factoren zoals compatibiliteit met uw huidige besturingssysteem en het gemak waarmee u verbinding kunt maken met communicatieplatforms

Gebruiksvriendelijkheid: Beoordeel hoe gebruiksvriendelijk het platform is voor uw team. Zoek naar functies die aansluiten bij uw dagelijkse taken en vermijd complexe interfaces die de productiviteit kunnen belemmeren

Mobiele toegankelijkheid: Bedenk hoe vaak uw team vanaf mobiele apparaten toegang tot het platform nodig heeft. Kies een tool met goede mobiele ondersteuning als werken op afstand of veelvuldig reizen aan de orde is

Met deze criteria in gedachten gaan we nu kijken naar de beste alternatieven voor Microsoft Word.

De 10 beste alternatieven voor Microsoft Word om uit te proberen

We hebben een lijst samengesteld met tien uitstekende alternatieven voor MS Word, die stuk voor stuk krachtige functies bieden om uw samenwerking op het gebied van content te vergemakkelijken, teamwork te verbeteren en uitzonderlijke resultaten te behalen.

1. ClickUp (Beste gratis alternatief voor Microsoft Word)

Aan de slag met ClickUp Documenten Formatteer al je documenten op één plek met ClickUp Docs

ClickUp is een projectmanagementplatform met krachtige functies voor het aanmaken van documenten, geïntegreerd met taakbeheer.

Als je net als ik de voorkeur geeft aan een alles-in-één platform waar je content kunt maken, in realtime kunt samenwerken en taken kunt beheren, allemaal in dezelfde ruimte, dan is ClickUp zeker het ontdekken waard als alternatief voor Microsoft Word en meer.

Met ClickUp Docs kun je documenten rechtstreeks binnen je projecten maken, bewerken en samenwerken. De Docs Hub helpt je informatie snel te ordenen en te vinden, terwijl privacyinstellingen en verschillende toegangsniveaus gevoelige content veilig houden.

In ClickUp zijn documenten niet alleen tekstbestanden: ze kunnen worden verrijkt met video's en afbeeldingen en gekoppeld aan specifieke actiepunten. Je kunt documenten koppelen aan de bijbehorende ClickUp-taken. De lijstweergave van ClickUp kan vervolgens worden gebruikt om te filteren en te zoeken naar specifieke taken of items in je ClickUp-werkruimte. Alles is met elkaar verbonden: documenten, taken en projecten.

Gebruik ClickUp Relationships om gerelateerde documenten aan elkaar te koppelen en zo een uitgebreide kennisbank of een samenhangende set projectdocumentatie te vormen .

Je kunt je documenten ook ordenen met behulp van ClickUp Projecthiërarchie. Maak een werkruimte voor je bedrijf, verdeel deze in ruimtes en orden deze vervolgens verder in mappen en lijsten.

Organiseer je werk in mappen en lijsten om te voorkomen dat je belangrijke informatie mist met de hiërarchie van projecten van ClickUp

Met de projecthiërarchie van ClickUp kun je ook bestanden toevoegen en chats rechtstreeks aan taken of lijsten koppelen, waardoor ze voor alle betrokkenen gemakkelijk toegankelijk zijn. Bovendien kunnen afhankelijkheden tussen taken en documenten ervoor zorgen dat documenten worden aangemaakt of gecontroleerd voordat of nadat bepaalde taken zijn voltooid

ClickUp Brain is een andere opvallende functie. Deze AI-aangedreven tool voor documentatie kan worden aangepast aan verschillende rollen en taken, waardoor het eenvoudiger wordt om samen content te creëren, te beheren en te verbeteren.

Probeer CllckUp Brain Als je last hebt van een creatieve blokkade, genereer dan ideeën met ClickUp Brain

ClickUp Brain werkt als schrijfhulpsoftware met Docs.

Het kan hoogwaardige content genereren op basis van uw input, wat vooral handig is voor teams die met strakke deadlines werken of last hebben van een creatieve blokkade. Het versnelt het aanmaken van content en vermindert tegelijkertijd de handmatige inspanning.

ClickUp Brain kan ook:

Classificeer en tag documenten automatisch op basis van hun content, zodat u ze gemakkelijker kunt terugvinden

Maak beknopte samenvattingen van documenten, zodat u snel de belangrijkste punten begrijpt zonder alles te hoeven doorlezen

Pas je werkstroom en voorkeuren aan, zodat alles op de juiste plek staat

Voer de bewerking van documenten uit op verschillende platforms en blijf op de hoogte met ClickUp Instant en Live Collaboration

De beste functies van ClickUp

Maak gebruik van AI-suggesties om de content te verbeteren en je schrijfstijl te verfijnen, zodat het eindproduct zowel boeiend als foutloos is

Gebruik Instant en Live Collaboration voor realtime updates, bijvoorbeeld wanneer anderen aan het typen zijn, opmerkingen toevoegen of de weergave van een Taak bekijken

Vind documenten snel op basis van titels, content of tags via geavanceerd zoeken

Maak aangepaste velden om aanvullende informatie over documenten op te slaan, zoals bestandstype, auteur of goedkeuringsstatus

Bekijk een voorbeeld van bestanden, houd wijzigingen bij en maak ze indien nodig ongedaan, en voer de bewerking uit samen met collega's

Integreer het met Google Drive, Dropbox, enz. , zodat al je bestanden op één plek staan

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat er een leercurve is vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Dit is wat Michael Holt, CEO van EdgeTech (een Amerikaans digitaal marketingbureau), te zeggen had over ClickUp:

Onze meest recente waardering voor de impact van ClickUp op samenwerking was tijdens het werken aan een contentplan voor een productlancering. We konden met de documententool een contentopslagplaats opzetten en onderhouden, inclusief een hiërarchische structuur, gezamenlijke bewerking en krachtige integratiefuncties.

2. Google Documenten (het beste voor samenwerking in de cloud)

via Google Workspace Marketplace

Google Documenten is een cloudgebaseerde tekstverwerker waarmee je online documenten kunt maken, bewerken en samenwerken. Het bevat ook een aantal kant-en-klare sjablonen voor veelgebruikte documenttypes.

Dit alternatief voor Microsoft Word maakt deel uit van Google Workspace (voorheen G Suite), een pakket productiviteitstools dat Google Spreadsheets, Google Slides en Google Forms omvat.

Bij bepaalde niveaus van Workspace-accounts is Google Gemini ook inbegrepen als geïntegreerde AI-assistent in Google Documenten.

De beste functies van Google Documenten

Maak en voer bewerkingen uit aan documenten samen, zowel online als offline

Voer mailmerge uit voor e-mails, documenten, brieven en enveloppen binnen Google Workspace

Naadloos te integreren met Google Drive, Google Spreadsheets en andere apps

Open bestanden vanaf elk apparaat via cloudopslagruimte.

Beperkingen van Google Documenten

Beperkte formatopties in vergelijking met Microsoft Word

Offline bewerking kan haperen, tenzij je Google Chrome gebruikt

Prijzen van Google Documenten

Gratis met een Google-account

Gemini is alleen beschikbaar als betaalde add-on voor Business- en Enterprise-abonnementen

Beoordelingen en recensies van Google Documenten

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 28.000 beoordelingen)

3. Zoho Writer (Het beste voor zakelijke documenten)

via Zoho Writer

Als je een zakelijke gebruiker bent die krachtige functies nodig heeft, maar op zoek is naar een betaalbaar alternatief voor Microsoft Word, dan is Zoho Writer een uitstekende keuze. De minimalistische interface overweldigt je niet met onnodige opties, maar biedt toch krachtige functies zoals realtime samenwerking, mailmerge en elektronische handtekeningen.

Zoho Writer maakt deel uit van de bredere Zoho Office Suite. Het integreert naadloos met andere Zoho-tools zoals Zoho CRM en Zoho Projects, waardoor het ideaal is voor teams die al gebruikmaken van het Zoho-ecosysteem.

De beste functies van Zoho Writer

Genereer documenten en verstuur masse-mails in één keer door gegevens uit uw database te halen

Voeg uw handtekeningen in of voeg velden voor ondertekenaars toe om uw werkstroom voor het verzamelen van handtekeningen te creëren die rechtsgeldig is

Houd wijzigingen bij, chat live en probeer verschillende formaten om in realtime samen te werken

Importeer je MS Word-documenten en ga naadloos verder met werken

Limieten van Zoho Writer

Het werkt een beetje traag op computers met onvoldoende vermogen

Kopiëren en plakken vanuit andere apps kan het format verstoren, inclusief alinea-einden

Prijzen van Zoho Writer

Particulieren: Gratis versie met maximaal 200 kredieten

Bedrijven: Betaalde versie met tot 1000 gratis kredieten

*Voor ZohoOne-gebruikers worden elke maand 50 gratis kredieten toegevoegd (met een maximum van 1000 kredieten per organisatie)

Beoordelingen en recensies van Zoho Writer

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

4. LibreOffice Writer (het beste voor offline gebruik)

via LibreOffice

Als je op zoek bent naar offline toegang tot je werk, is LibreOffice Writer een solide alternatief voor Microsoft Word. Als onderdeel van de LibreOffice-suite biedt het een volledig uitgeruste, gratis open-source tekstverwerker die veel van de functies van Microsoft Word evenaart.

Ik heb LibreOffice Writer gebruikt toen ik een betrouwbare offline tool nodig had, en de compatibiliteit met het Microsoft Word-format is indrukwekkend.

De beste functies van LibreOffice Writer

Corrigeer typefouten en spelfouten met het AutoCorrect-woordenboek

Typ efficiënter met AutoComplete, dat veelgebruikte woorden en zinnen voorstelt om wat u al bent begonnen te typen voltooien

Gebruik standaardsjablonen om het aanmaken van complexe documenten te versnellen

Beperkingen van LibreOffice Writer

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met andere moderne tools

Ook ontbreken er samenwerkingsfuncties

Prijzen van LibreOffice Writer

Free

Beoordelingen en recensies van LibreOffice Writer

G2: 4,1/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

5. Notion (Het beste voor een multifunctionele werkruimte)

via Notion

Notion combineert aantekeningen maken en taakbeheer in een aanpasbare werkruimte. Het maakt gebruik van een op blokken gebaseerd systeem, waarmee je verschillende soorten content binnen één document kunt maken, zoals tekst, afbeeldingen, tabellen, codeblokken en databases.

Je kunt ook projecttaken bijhouden en aantekeningen maken tijdens vergaderingen, allemaal binnen één geïntegreerde interface.

Bovendien kan Notion AI je documentatiewerk verlichten door content te genereren of je tekst op fouten te controleren.

De beste functies van Notion

Bewaar een overzicht van alle wijzigingen die in een document zijn aangebracht, zodat je indien nodig terug kunt gaan naar eerdere versies

Maak je lange documenten overzichtelijker met inklapbare secties en subsecties

Maak gebruik van een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen voor verschillende soorten documenten, zoals artikelen, rapporten en presentaties

Verbeter je schrijfvaardigheid met de geïntegreerde AI-assistent

Beperkingen van Notion

De leercurve kan wat steil zijn, vooral voor gebruikers die nog niet bekend zijn met het platform

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per zetel per maand

Basis: $ 18 per zetel per maand

Enterprise : Aangepaste prijzen

Notion AI: Voeg toe aan elke werkruimte voor $ 10 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

6. Apache OpenOffice Writer (Het beste voor eenvoudige documentatie)

via Apache OpenOffice

Als je op zoek bent naar een eenvoudig, gratis alternatief voor Microsoft Word, is Apache OpenOffice Writer een goede optie. Het is een gratis en open-source tekstverwerker die deel uitmaakt van de Apache OpenOffice-suite met tools voor productiviteit.

Apache OpenOffice Writer lijkt op Microsoft Word en kan worden gebruikt om verschillende soorten documenten te maken en te bewerken, zoals brieven, rapporten en presentaties. Het is bovendien lichtgewicht en eenvoudig te installeren, vooral op oudere systemen.

De beste functies van Apache OpenOffice Writer

Maak snel standaarddocumenten zoals brieven, faxen, agenda's en notulen, terwijl u complexe taken uitvoert zoals mailmerges

Bespaar moeite bij het typen met AutoAanvullen en het AutoCorrectie-woordenboek

Genereer een inhoudsopgave of indextermen, bibliografische verwijzingen, illustraties, tabellen en andere objecten met een speciale functie voor inhoudsopgaven en verwijzingen

Beperkingen van Apache OpenOffice Writer

Het ontbreekt aan functies voor samenwerking

Prijzen van Apache OpenOffice Writer

Free

Beoordelingen en recensies van Apache OpenOffice Writer

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 490 beoordelingen)

7. WPS Office (Het beste als je de voorkeur geeft aan een interface die lijkt op die van MS Word)

via WPS

WPS Office is een goede optie als je op zoek bent naar een gratis alternatief dat aanvoelt als Microsoft Word.

De vertrouwde interface in lintstijl lijkt op die van Word, waardoor de overstap voor gebruikers van Microsoft Office soepel verloopt. Ik vond de cloudopslagruimte en de functies voor de bewerking van PDF's van WPS Office bijzonder handig.

De beste functies van WPS Office

Profiteer van naadloze verwerking van Word-documenten op pc's met Windows, Mac, Android en iOS, met volledige compatibiliteit met MS Office

Maak, voer bewerkingen uit en formatteer moeiteloos Microsoft Word-documenten en diverse bestandsformaten, waaronder .doc, .docx, .docm, .dotm, .txt, .rtf en meer

Voeg selectievakjes, handtekeningen, ingebouwde kleurrijke pictogrammen en afbeeldingen en andere functies toe om uw teksten visueel aantrekkelijker te maken

Beperkingen van WPS Office

AI-spellingscontrole is complex en niet zo gebruiksvriendelijk als Microsoft Edit

De cloudopslagruimte heeft een limiet van 1 GB en is alleen bedoeld voor kleine bestanden

Prijzen van WPS Office

WPS Standard: Gratis versie met advertenties

WPS Premium: $ 29,99 (jaarlijks gefactureerd)

WPS Business: Aangepaste prijzen

*Prijzen afkomstig van een externe bron

Beoordelingen en recensies van WPS Office

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt follow-upantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem om beslissingen vast te leggen, kunnen belangrijke inzichten die je nodig hebt verloren gaan in chats, e-mails, documenten of spreadsheets. Met ClickUp kun je gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al je taken, chats en documenten, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

8. Dropbox Paper (Het beste voor teamsamenwerking)

via Dropbox

Dropbox Paper is een tool voor het gezamenlijk aanmaken van aantekeningen en documenten met een strakke en intuïtieve interface. Het kan een goed alternatief voor Microsoft Word zijn voor teams die samen documenten willen aanmaken, bewerken en bewerken.

Paper biedt een verscheidenheid aan formaten, waaronder tekststijlen, kopjes, lijsten en afbeeldingen. Het is ook volledig geïntegreerd met het Dropbox-platform voor opslagruimte, waardoor je gemakkelijk toegang hebt tot je documenten en deze kunt delen.

De beste functies van Dropbox Paper

Exporteer je documenten in verschillende formaten, waaronder PDF, Word en Markdown

Maak visueel rijke documenten met ingesloten video's, GIF's, Pinterest-borden, Google Maps, SoundCloud-fragmenten, Figma, InVision en meer

Voeg opmerkingen en discussies toe aan je documenten, zodat je gemakkelijk feedback kunt geven en met anderen kunt samenwerken

Limieten van Dropbox Paper

Biedt een limiet aan opslagruimte, wat een probleem kan zijn als je met veel grote bestanden werkt

Je kunt geen mappen toevoegen in de desktop-app

Prijzen van Dropbox Paper

Gratis bij elk Dropbox-account

Beoordelingen en recensies van Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

9. Abiword (Het beste voor licht gebruik)

via Abiword

Abiword is een gratis, lichtgewicht tekstverwerker die perfect is voor het snel en eenvoudig aanmaken van documenten. Het is open-source en werkt goed op oudere systemen.

Hoewel het niet zoveel functies biedt als de andere opties op deze lijst, vind ik Abiword een degelijk alternatief voor Word voor wie de basisklussen moet klaren.

De beste functies van Abiword

Maak gepersonaliseerde documenten met de functie voor het samenvoegen van brieven

Beveilig documenten door wachtwoorden en digitale handtekeningen te ondersteunen

Maak macro's en voer automatisering uit voor repetitieve taken

Beperkingen van Abiword

Zeer beperkend voor de gewone gebruiker. Alleen de superbeheerder kan bepaalde instellingen wijzigen

De interface kan rommelig en overweldigend aanvoelen

Prijzen van Abiword

Free

Beoordelingen en recensies van Abiword

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Apple Pages (het beste voor Apple-gebruikers)

via Apple

Als je een Apple-gebruiker bent, is Apple Pages een logische keuze. Het is gratis bij elk Apple-apparaat en heeft een prachtig ontworpen interface. Het maakt deel uit van de iWork-suite met apps voor productiviteit zoals Keynote (presentaties) en Numbers (spreadsheets).

Wat opvalt, is de strakke, intuïtieve interface die het maken van documenten een fluitje van een cent maakt. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde document werken, waardoor het eenvoudig is om samen aan projecten te werken.

De beste functies van Apple Pages

Maak snel rapporten, brieven of offertes met behulp van een breed scala aan stijlvolle en functionele sjablonen

Maak gebruik van een breed bereik aan formatopties, waaronder lettertypen, tekstgroottes, uitlijning en opsommingstekens

Blijf op de hoogte wanneer mensen in realtime samenwerkingsdocumenten openen, uitvoeren of erop reageren via iCloud, Berichten en FaceTime

Gebruik Screen View om je documenten eenvoudig te lezen en te bewerken op je iPhone. Zet deze weergave aan en tekst, afbeeldingen en tabellen worden geoptimaliseerd voor je scherm

Beperkingen van Apple Pages

Alleen compatibel met iOS en macOS

Prijzen van Apple Pages

Gratis voor Apple-gebruikers

Beoordelingen en recensies van Apple Pages

G2: 4,3/5 (meer dan 370 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Verbeter het aanmaken, delen en samenwerken aan documenten

Microsoft Word is een fantastische tool, maar het is niet de enige optie. Er zijn tal van uitstekende alternatieven beschikbaar als je op zoek bent naar meer functies voor samenwerking, betere integratie of gewoon een gratis alternatief.

De keuze voor het juiste alternatief voor Microsoft hangt af van wat het beste past bij jouw specifieke werkstroom. Als je bedrijf geavanceerd documentbeheer in combinatie met projectmanagement nodig heeft, is ClickUp wellicht de beste keuze.

Als iemand die deze alternatieven voor Microsoft Word heeft getest, heb ik ontdekt dat ClickUp meer biedt dan alleen het aanmaken van documenten. Het is een uitgebreid platform dat taakbeheer, samenwerking en organisatie allemaal op één plek integreert.

Het gaat niet alleen om schrijven; het gaat om het integreren van documenten in uw werkstroom, zodat teams efficiënt kunnen werken.

Bovendien betekent de mogelijkheid van ClickUp om in realtime samen te werken, complexe projecten te beheren en alles overzichtelijk in één hub te houden, dat het niet alleen een alternatief voor documenten is, maar een alles-in-één krachtpatser voor productiviteit.

Probeer ClickUp vandaag nog!