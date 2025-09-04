De 10 beste AI-tools voor het schrijven van prestatiebeoordelingen in 2026

Werkt feedbackmoeheid in beide richtingen? Stel je voor dat je gepersonaliseerde prestatiebeoordelingen schrijft voor je 30 ondergeschikten. De eerste paar rapporten zullen scherpzinnige feedback en nuttige inzichten bevatten, maar het aanvankelijke enthousiasme voor gedetailleerde feedback zal afnemen. Naarmate het aantal beoordelingen toeneemt, kan de kwaliteit van de feedback geleidelijk afnemen – en er is niets erger dan generieke beoordelingen!

Medewerkers geven de voorkeur aan managers die de juiste hoeveelheid feedback geven: zij gaven die managers gemiddeld een 8,6. Bovendien zullen veel medewerkers waarschijnlijk beter werk verrichten als ze effectieve en gepersonaliseerde beoordelingen krijgen.

Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie kunt u de uitdagingen bij het schrijven van gedetailleerde en constructieve prestatiebeoordelingen het hoofd bieden.

AI gaat verder dan de automatisering van basisfuncties. Het kan verbeterpunten identificeren, het feedbackproces versnellen en helpen bij het stellen van doelen voor prestatiebeoordelingen.

Om objectieve, eerlijke en gedetailleerde rapportages over prestaties op te stellen, moet u elke medewerker van het bedrijf nauwlettend en consequent volgen, of softwaretools gebruiken die dit voor u doen. Het is duidelijk dat een tool de gemakkelijkste keuze is, dus laten we eens kijken naar een paar belangrijke criteria voor de selectie ervan.

Gebruik deze vereisten als checklist om te bepalen welke AI-tool aan alle onderstaande criteria voldoet voor een verbeterd prestatiebeoordelingsproces:

Constructieve feedback: De gegenereerde beoordelingen moeten bruikbare feedback bieden, waarbij sterke punten, zwakke punten en verbeterpunten worden benadrukt

Nauwkeurigheid en relevantie: De tool moet beoordelingen genereren die een nauwkeurig beeld geven van de prestaties van de medewerker, in overeenstemming met de bedrijfsnormen en specifieke rollen.

Beperking van vooringenomenheid: De tool voor het genereren van prestatiebeoordelingen moet zo zijn ontworpen dat vooringenomenheid in het beoordelingsproces tot een minimum wordt beperkt, zodat eerlijke en rechtvaardige evaluaties worden gegarandeerd

Aanpassing: De tool moet de mogelijkheid bieden om De tool moet de mogelijkheid bieden om sjablonen voor prestatiebeoordelingen , beoordelingsschalen en specifieke prestatiemaatstaven aan te passen aan de behoeften van uw organisatie

Integratie: De software moet naadloos kunnen worden geïntegreerd met bestaande HR-systemen, zoals HRIS of prestatiebeheersoftware, om het beoordelingsproces te stroomlijnen

Gegevensprivacy en -veiligheid: De AI-tool moet gegevensprivacy en -veiligheid vooropstellen en ervoor zorgen dat gevoelige werknemersgegevens worden beschermd

Gebruiksvriendelijkheid: De tool moet gebruiksvriendelijk zijn, met een duidelijke en intuïtieve interface die de tijd en moeite die nodig is om beoordelingen te genereren tot een minimum beperkt

De meeste AI-tools voor prestatiebeoordelingen maken gebruik van gestructureerde sjablonen die professionals kunnen invullen, zoals een vragenlijst, waarna een beoordeling wordt gegenereerd. Andere tools integreren met uw werkruimte, krijgen een beter inzicht in uw bedrijf en medewerkers, en genereren direct beoordelingen in de vorm van feedback of erkenning.

Laten we deze 10 AI-tools eens bekijken en bepalen welke u kan helpen tijd te besparen en tegelijkertijd inhoud toe te voegen aan rapporten over prestaties:

1. ClickUp (het beste voor het gezamenlijk aanmaken van prestatiebeoordelingen)

Geef op gegevens gebaseerde feedback met ClickUp Brain Verzamel inzichten uit uw werkruimtegegevens met ClickUp Brain om prestatiebeoordelingen te onderbouwen

ClickUp, de allesomvattende oplossing voor productiviteit, blinkt net zo uit in zijn mogelijkheden voor prestatiebeoordelingen als in andere werkgerelateerde behoeften. Het is volledig aanpasbaar en geschikt voor zowel individuen als grote en kleine teams.

Met ClickUp Brain beschikt u over 's werelds krachtigste contextuele AI-oplossing. Het beantwoordt uw vragen, is gebaseerd op de gegevens van uw bedrijf en analyseert eerdere chats, taken en discussies om gedetailleerde prestatiebeoordelingen voor medewerkers op te stellen. Het brengt ook in kaart hoe een medewerker heeft gepresteerd met betrekking tot bepaalde taken en wanneer!

Gebruik ClickUp Brain op de volgende manieren voor gedetailleerde prestatiebeoordelingen:

Maak AI-gestuurde samenvattingen van de prestaties, zwakke punten en prestaties van medewerkers

Maak een aanpasbare sjabloon voor prestatiebeoordelingen die is afgestemd op specifieke rollen, waardoor u tijd bespaart en de consistentie verhoogt

Zet gesprekken om in tekst via automatische transcriptie en haal belangrijke inzichten eruit om op te nemen in beoordelingsrapporten

Gebruik de geïntegreerde AI-schrijfassistent van Brain om constructieve feedback op te stellen met behoud van toon, format, leesbaarheid en helderheid van gedachten

Vertaal beoordelingen naar verschillende talen, wat zorgt voor inclusiviteit en diversiteit bij bedrijven met een wereldwijd personeelsbestand

Als spreken voor jou natuurlijker aanvoelt dan schrijven, kun je je feedback ook dicteren aan je desktop-AI-assistent, ClickUp Brain MAX. Binnen de app zet Talk to Text je stem om in gepolijste beoordelingsuitspraken en maakt op commando een samengevoegd ClickUp-document voor je aan. Je kunt ook verschillende AI-modellen binnen Brain MAX uitproberen – van Gemini tot ChatGPT en Claude – om de stem, toon en stijl van de beoordelingen aan te passen zoals jij dat wilt.

Naast de AI-functies van ClickUp kunt u ClickUp Chat gebruiken om gesprekken te koppelen aan taken en documenten, zodat discussies over prestatiebeoordelingen contextueel en toegankelijk blijven. Dankzij georganiseerde chats in speciale ruimtes of kanalen kunnen HR-teams en managers samenwerken en professioneel communiceren zonder dat ze naar een andere tool hoeven over te schakelen.

ClickUp Chat kan handig zijn voor:

Koppel lijsten, mappen en ruimtes in ClickUp om de prestatiegeschiedenis te koppelen aan de betreffende taken/projecten

Scheid gesprekken door beschrijvingen/kopteksten toe te voegen om chats aan te duiden als individuele of teambeoordelingen

Leden van het team toevoegen aan lopende chats zonder de werkstroom te verstoren en samenwerkingsgerichte discussies te bevorderen

Maak prestatiegerelateerde taken of mededelingen rechtstreeks tijdens het chatten, zonder extra handmatig werk

Een andere samenwerkingsfunctie van ClickUp is ClickUp Docs. Lidden van het team kunnen deze gebruiken om prestatiebeoordelingen gezamenlijk te bewerken, collega's te taggen voor input en bruikbare opmerkingen aan de documenten toe te voegen.

Uitgebreide formatopties zoals tabellen, scheidingslijnen, banners en Markdown-commando's helpen managers bij het opmaken van beoordelingen, zodat ze gedetailleerde werknemersstatistieken, samenvattingen van feedback en actieplannen op een overzichtelijke en visueel aantrekkelijke manier kunnen weergeven.

Als alternatief kan de ClickUp-sjabloon voor prestatiebeoordelingen organisaties helpen om de uitdaging van het effectief en consistent meten van teamprestaties het hoofd te bieden. Dankzij de vaste structuur kunnen HR-teams het format en de content aanpassen aan de behoeften van hun organisatie.

Het wordt geleverd met kant-en-klare structuren voor zelfevaluatie, waardoor een gestructureerde zelfevaluatie mogelijk is. Het bevordert gesprekken over loopbaanontwikkeling die de groei van medewerkers en hun taken afstemmen op de doelstellingen van de organisatie, wat het algehele succes van het team bevordert.

De sjabloon ondersteunt ook beoordelingen door managers, waarbij het management tijdens de beoordelingsperiode constructieve feedback en erkenning kan geven.

Uit talrijke onderzoeken blijkt immers dat medewerkers die snelle en constructieve feedback krijgen, meer betrokken en gemotiveerd zijn.

💡 Pro-tip: Met de Autopilot Agents van ClickUp kun je een aangepaste werkstroom instellen die elk kwartaal wordt getriggerd om automatisch feedback van collega's te verzamelen, projectstatistieken bij te werken en herinneringen toe te wijzen aan managers en medewerkers voor het delen van hun prestatiebeoordelingen. Medewerkers kunnen in ClickUp ook OKR's of persoonlijke doelen bijhouden. Als iemand achterloopt op een target, kan de medewerker de manager tijdig een seintje geven, waardoor beoordelingen minder draaien om onverwachte kritiek en meer om continue groei.

De beste functies van ClickUp

Organiseer, doorzoek en bekijk alle prestatiebeoordelingen met Docs Hub, zodat evaluaties toegankelijk en overzichtelijk blijven

Houd belanghebbenden direct op de hoogte van belangrijke onderwerpen met AI Catch Up, waardoor herhaalde uitleg of vergaderingen overbodig worden

Integreer ClickUp met verschillende platforms om ervoor te zorgen dat beoordelingen datagestuurd zijn en het volledige spectrum van de bijdragen en statistieken van een medewerker weerspiegelen met ClickUp-integraties

Ondersteun concrete vervolgacties met ClickUp-taken , zodat managers taken kunnen toewijzen, slimme doelen kunnen stellen en de voortgang direct kunnen volgen zodra de prestatiebeoordelingen zijn voltooid

Limieten van ClickUp

De interface kan voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Als teamleider moet je het werk van anderen in de gaten houden en ClickUp maakt het makkelijker om de taken, werklast enz. te beheren. Het hielp me ook bij het presenteren van de prestaties van het team en de individuele prestaties van de leden.

2. Easy Peasy AI (Het meest geschikt voor een snelle implementatie van prestatiebeoordelingskaders)

De AI-tool voor prestatiebeoordelingen Easy Peasy AI is speciaal ontwikkeld voor kleine tot middelgrote bedrijven met een kleine tot middelgrote grootte. Dankzij realtime suggesties verbetert het platform de kwaliteit van de feedback, terwijl de integratiemogelijkheden het delen van gegevens met bestaande HR-tools vergemakkelijken.

Met een limiet aan diepgaande contextuele inzichten maken de eenvoud en snelheid ervan het tot een betrouwbare oplossing voor snelle, praktische en bruikbare prestatiebeoordelingen.

Functies van Easy Peasy AI

Maak gebruik van kant-en-klare sjablonen die eenvoudig aan te passen zijn en veelzijdig zijn

Genereer beoordelingen vanuit verschillende weergaven: eerste, tweede en derde persoon

Profiteer van ondersteuning voor meer dan 40 talen en verschillende accenten dankzij de tekst-naar-spraakfunctie

Limieten van Easy Peasy AI

Door AI gegenereerde afbeeldingen kunnen soms inhoud en precisie missen

Het ontbreken van demo's of handleidingen voor de tool kan de gebruiker in verwarring brengen

Prijzen van Easy Peasy AI

Free Forever

Startpakket: $ 16 per gebruiker per maand

Unlimited 50: $ 24 per gebruiker per maand

Unlimited: $ 32 per gebruiker per maand

Eenvoudige AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Te weinig beoordelingen

👀 Wist je dat? Managers laten vaak één positieve eigenschap (zoals stiptheid) alle andere aspecten overschaduwen, wat leidt tot bevooroordeelde beoordelingen. Dit wordt het halo-effect genoemd.

3. Writify. AI (Het meest geschikt voor zeer gepersonaliseerde prestatiebeoordelingen)

Writify.AI stelt gedetailleerde, rolspecifieke evaluaties op die de prestaties van medewerkers weergeven en verbeterpunten benadrukken. U kunt meerdere medewerkers tegelijk gepersonaliseerde feedback geven op basis van datagestuurde inzichten.

Zodra u de ietwat steile leercurve achter u hebt gelaten, kunt u met minimale inspanning impactvolle prestatiebeoordelingen opstellen.

De beste functies van Writify. AI

Genereer snel en efficiënt hoogwaardige geschreven content met de geavanceerde algoritmen voor natuurlijke taalverwerking – ongeacht hoeveel prestatiebeoordelingen u nodig hebt

Maak gestructureerde en zinvolle evaluaties met de AI Paragraph Expander, Outline Generator en Review Comment Generator

Behoud uw geloofwaardigheid en voorkom problemen met inbreuken op het auteursrecht door gebruik te maken van de ingebouwde tool voor plagiaatdetectie

Writify. Limieten van AI

Een mogelijk steilere leercurve voor gebruikers die niet bekend zijn met de geavanceerde aanpassingsopties

Prijzen van Writify. AI

Free Forever

Writify. AI-beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Capterra: Te weinig beoordelingen

4. Galaxy. AI (Het beste om alle AI-tools voor prestatiebeoordelingen op één plek te vinden)

Galaxy.AI is een suite van AI-tools die toonaangevende AI-modellen zoals GPT-4, Claude, Gemini en meer op één plek combineert, zodat u niet meerdere abonnementen hoeft af te sluiten.

Met functies die zijn ontworpen voor precisie, personalisatie en efficiëntie, maakt Galaxy.ai het voor HR-professionals eenvoudig om inzichtelijke en bruikbare evaluaties te leveren. Gebruik het om evenwichtige feedback te genereren die prestaties erkent en verbeterpunten aangeeft. U kunt de toon en stijl aanpassen om ervoor te zorgen dat er in de hele beoordeling gepaste professionele taal wordt gebruikt.

De beste functies van Galaxy. AI

Profiteer van nieuwe AI-functies die elke week worden toegevoegd

Ontvang tips en best practices om betere prestatiebeoordelingen te genereren

Maak gebruik van het systeem om te chatten met meerdere modellen waarmee u de antwoorden van verschillende AI-tools tegelijk kunt vergelijken om een weloverwogen keuze te maken

Beperkingen van Galaxy. AI

Vereist een eerste installatie van de gegevens voor een nauwkeurige prestatieanalyse

Alle functies zijn pas toegankelijk nadat u de betaling heeft uitgevoerd

Prijzen van Galaxy. AI

Unlimited: $ 15 per maand per gebruiker

Galaxy. AI-beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Capterra: Te weinig beoordelingen

👀 Wist u dat? Een aantal multinationals, waaronder Adobe, Microsoft, Dell, Juniper en anderen, stapt af van de formele en op het verleden gerichte aanpak van jaarlijkse prestatiebeoordelingen en kiest in plaats daarvan voor frequentere, informele en op de toekomst gerichte gesprekken met medewerkers gedurende het hele jaar.

5. Venngage (Het meest geschikt voor het visualiseren van prestatiegegevens)

Venngage is een intuïtief, door AI aangestuurd ontwerpplatform waarmee gebruikers prachtige afbeeldingen en infographics kunnen maken.

Het vereenvoudigt het presenteren van prestatiebeoordelingen, gegevensanalyses en rapporten op een boeiende en visueel aantrekkelijke manier met slechts een paar muisklikken.

Gebruik deze tool om eenvoudig 360-gradenfeedback voor uw medewerkers te krijgen: met deze tool kunnen meerdere leden de door u gekozen prestatiebeoordelingssjablonen uitvoeren en van opmerkingen voorzien, zodat u uw feedback kunt genereren en delen.

De beste functies van Venngage

Pas sjablonen eenvoudig aan en maak afbeeldingen zonder uitgebreide ontwerpvaardigheden dankzij een intuïtieve drag-and-drop-editor

Vind snel een geschikt uitgangspunt voor uw projecten met meer dan 10.000 sjablonen

Importeer gegevens uit CSV- of Excel-bestanden en visualiseer deze op een effectieve manier in grafieken en slimme diagrammen

Beperkingen van Venngage

Vereist handmatig werk om widgets en elementen te verplaatsen

Een zwaar ontwerp kan ervoor zorgen dat de tool vastloopt

Prijzen van Venngage

Free Forever

Premium: $19 per gebruiker per maand

Business: $ 49 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Venngage

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

6. PerfromanceReviews.ai (Het beste voor het genereren van onbevooroordeelde feedback voor de ontwikkeling van medewerkers)

PerformanceReviews.ai is een AI-tool voor prestatiebeoordelingen die het aanmaken van gepersonaliseerde, gedetailleerde en inzichtelijke prestatiebeoordelingen automatiseert.

Kies of de beoordeling voor uzelf of voor een medewerker is, vul het sjabloon in en geef specifieke voorbeelden van prestatiebeoordelingen aan de tool. De laatste stap bepaalt de toon van de AI-beoordeling.

De beste functies van PerformaceReviews.ai

Gebruik een kant-en-klaar sjabloon om tijd te besparen en prestatiebeoordelingen te genereren

Navigeer door een intuïtieve interface die het proces van het aanmaken van beoordelingen vereenvoudigt

Automatiseer het genereren van feedback, inclusief sterke punten, zwakke punten en verbeterpunten

Pas de taal en toon aan uw stijl aan om een persoonlijk tintje aan uw beoordelingen te behouden

Beperkingen van PerformanceReviews.ai

Soortgelijke voorbeelden kunnen leiden tot een eentonig resultaat

Prijzen van PerformanceReviews.ai

Unlimited: $19/maand

Beoordelingen en recensies van PerformanceReviews.ai

G2: Te weinig beoordelingen

Capterra: Te weinig beoordelingen

7. Typli.ai (Het beste voor het schrijven van foutloze prestatiebeoordelingen)

Typli.ai ondersteunt HR-professionals door het schrijfproces bij prestatiebeoordelingen te automatiseren, waardoor ze tijd besparen die ze anders zouden besteden aan het opstellen en formatteren van de content.

De meer dan 184 schrijftools automatiseren ook andere soorten contentaanmaak.

De beste functies van Typli.ai

Ontvang realtime suggesties die helpen bij het voltooien van zinnen, het aanmaken van lijsten en het invoegen van relevante citaten, waardoor het schrijven soepeler en sneller verloopt

Beschrijf wat u nodig hebt en Typli maakt hoogwaardige afbeeldingen die perfect bij uw content passen

Maak content waar zoekmachines dol op zijn met ingebouwde SEO-checkers en functies voor trefwoordsuggesties

Beperkingen van Typli.ai

Er kan een gebrek zijn aan een genuanceerd inzicht in de prestaties van individuele medewerkers

Het risico bestaat dat gegenereerde beoordelingen generiek overkomen als ze niet voldoende zijn aangepast

Prijzen van Typli.ai

Basis: $ 16,99 per gebruiker per maand

Plus: $ 24,99 per gebruiker per maand

Pro: $ 69,99 per gebruiker per maand

Typli.ai-beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Capterra: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

8. Performance Review Generator van Michael Schmitt (Het meest geschikt voor diverse werkomgevingen)

Michael Schmitt is een softwareontwikkelaar uit Illinois die dol is op het bouwen van “grappige dingen”. Een van zijn experimenten is een gratis AI-tool voor het genereren van prestatiebeoordelingen met een eenvoudige interface. De tool vereenvoudigt het beoordelingsproces door gebruikers de mogelijkheid te bieden specifieke werknemersgegevens en kenmerken in te voeren, die de tool vervolgens gebruikt om een uitgebreid beoordelingssjabloon te genereren.

De beste functies van de prestatiebeoordelingsgenerator van Michael Schmitt

Beoordeel prestaties op basis van meer dan 40 kenmerken en geef elk kenmerk een score: Perfect, Goed, Gemiddeld, Ondermaats of Slecht

Selecteer kenmerken en de bijbehorende scores, wat resulteert in het genereren van een beoordelingssjabloon

Maak gebruik van suggesties om relevante prestatiekenmerken in herinnering te brengen, waardoor het gemakkelijker wordt om uitgebreide beoordelingen op te stellen zonder te blijven steken op wat u moet zeggen

Limieten van de prestatiebeoordelingsgenerator van Michael Schmitt

De tool richt zich voornamelijk op het genereren van tekst op basis van vooraf gedefinieerde invoer, waardoor de genuanceerde feedback niet wordt weergegeven

De kwaliteit van de gegenereerde beoordeling is recht evenredig met de nauwkeurigheid en gedetailleerdheid van de verstrekte informatie

Prijzen voor de prestatiebeoordelingsgenerator van Michael Schmitt

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Performance Review Generator door Michael Schmitt

G2: Te weinig beoordelingen

Capterra: Te weinig beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Mensen beschouwen AI-beoordelingen mogelijk als minder bevooroordeeld dan die van mensen. 47% van de respondenten in een enquête van het Pew Research Center denkt dat AI beter dan mensen in staat is om alle sollicitanten op dezelfde manier te beoordelen.

9. Max Review (het beste voor gepersonaliseerde suggesties)

MaxReview vereenvoudigt het beoordelingsproces door gepersonaliseerde suggesties te bieden op basis van invoer van gebruikers. Maak opvallende beoordelingen waarin belangrijke prestaties worden benadrukt, afgestemd op specifieke rollen en bedrijven. U kunt de AI ook vragen om de kwaliteit van uw tekst te verbeteren en de beoordeling korter of langer te maken.

De beste functies van Max Review

Kies uit een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen die zijn afgestemd op verschillende soorten prestatiebeoordelingen

Maak gebruik van een op eigenschappen gebaseerd scoresysteem waarmee u medewerkers kunt beoordelen op basis van verschillende prestatiemaatstaven

Integreer met bestaande HR-systemen voor een naadloze gegevensoverdracht en -beheer

Limieten van Max Review

De kwaliteit van het resultaat is sterk afhankelijk van de input van de gebruiker

De tool biedt mogelijk geen uitgebreide analyse- of integratiemogelijkheden

Prijzen van Max Review

Unlimited: $15/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Max Review-beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Capterra: Te weinig beoordelingen

10. GravityWrite (Het meest geschikt voor het invullen van vooraf gedefinieerde vragen voor beoordelingen)

GravityWrite is een AI-tool voor het genereren van prestatiebeoordelingen met een toekomstgerichte visie. Deze gratis tool stelt u in staat om specifieke details in te voeren over de titel van de functie, prestaties en sterke punten van de medewerker. Vervolgens genereert de tool feedback op maat die kan worden gebruikt om de ontwikkeling van medewerkers te sturen en hen te motiveren om toekomstige doelen en uitdagingen na te streven.

De beste functies van GravityWrite

Maak gebruik van meer dan 80 verschillende AI-schrijftools die zijn afgestemd op diverse contentbehoeften, waaronder blogposts, bijschriften voor sociale media, e-mailnieuwsbrieven en SEO-content

Profiteer van ondersteuning in meerdere talen om content te creëren in de taal en toon van uw voorkeur, zodat u een wereldwijd publiek aanspreekt

Limieten van GravityWrite

De tool kan de niet-opgeslagen content automatisch vernieuwen en verwijderen

Prijzen van GravityWrite

Free Forever

Startpakket: $19 per gebruiker per maand

Pro: $79 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 beoordelingen)

Capterra: Te weinig beoordelingen

