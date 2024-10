Hoe verbeterpunten voor werknemersprestaties identificeren

Het verschil tussen gewoon en buitengewoon is dat beetje extra.

Jimmy Johnson, NFL-speler en coach

Mensen worden nieuwsgierig, flexibel en leergierig geboren. Als volwassenen blijven de meesten ernaar streven zichzelf te verbeteren en dingen te doen die hen een gevoel van persoonlijke en professionele groei geven.

Als HR-manager en -leider weet u dat uw werknemers naar u opkijken voor leer- en groeimogelijkheden.

Volgens onderzoek, 80% van de werknemers die in organisaties werken, zegt dat leren een doel toevoegt aan hun werk. Ongetwijfeld speelt het helpen van een werknemer om te groeien op de werkplek een belangrijke rol in ze gelukkig en betrokken te houden .

Als manager moet je leren om gebieden te identificeren waar een medewerker zich kan verbeteren. Een werknemer die zich richt op het verbeteren van zichzelf versterkt zijn potentieel en verbetert zijn werkprestaties. En er is een dubbel voordeel. Als een werknemer aan zijn verbeterpunten werkt, profiteren anderen daar ook van - zijn teamgenoten voelen zich geïnspireerd en de projecten waaraan hij werkt zullen waarschijnlijk succesvol zijn.

In deze blog gaan we in op veelvoorkomende verbeterpunten op het werk, strategieën en tips die je kunt gebruiken en hulpmiddelen zoals ClickUp die het proces zullen vergemakkelijken.

Wat zijn verbeterpunten op het werk?

Verbeterpunten zijn de specifieke aspecten van vaardigheden en werkprestaties die een werknemer moet verbeteren. Het identificeren van verbeterpunten op het werk is de eerste stap in het aanpakken van de sterke en zwakke punten van een werknemer, het verfijnen van zijn prestaties en het bevorderen van loopbaanontwikkeling.

Enkele professionele vaardigheden waaraan werknemers mogelijk moeten werken zijn:

Timemanagement

Interpersoonlijke communicatie

Probleemoplossend vermogen

Actief kunnen luisteren

Emotionele intelligentie

Organisatorische vaardigheden

Technische vaardigheden

Deze gebieden kunnen worden geïdentificeerd tijdens trainingssessies, functioneringsgesprekken zelfevaluaties, of feedback van de manager sessies. Een andere populaire methode om verbeterpunten te identificeren is de SWOT-analyse. Laten we dat verder onderzoeken.

SWOT-analyse om verbeterpunten te identificeren

De SWOT-analyse is een strategische techniek om de sterke en zwakke punten, de kansen en de bedreigingen van een werknemer te identificeren. Eenmaal geïdentificeerd, kunnen ze specifieke verbeterpunten op het werk aanwijzen.

Voorbeeld:

Sterke punten vs. zwakke punten : Het vergelijken van de sterke met de zwakke punten van een werknemer kan een aantal krachtige inzichten opleveren. Een voorbeeld: een werknemer kan sterke innovatievaardigheden hebben, maar niet in staat zijn om die ideeën effectief te verwoorden

: Het vergelijken van de sterke met de zwakke punten van een werknemer kan een aantal krachtige inzichten opleveren. Een voorbeeld: een werknemer kan sterke innovatievaardigheden hebben, maar niet in staat zijn om die ideeën effectief te verwoorden Sterke punten versus kansen : Identificeer hoe een medewerker zijn sterke punten kan gebruiken om kansen te benutten. Zo kan het koppelen van werknemers met complementaire sterke punten het delen van kennis en het verbeteren van vaardigheden vergemakkelijken. Dit kan een cultuur van voortdurende verbetering bevorderen

: Identificeer hoe een medewerker zijn sterke punten kan gebruiken om kansen te benutten. Zo kan het koppelen van werknemers met complementaire sterke punten het delen van kennis en het verbeteren van vaardigheden vergemakkelijken. Dit kan een cultuur van voortdurende verbetering bevorderen Zwakke punten vs. bedreigingen: Bepaal hoe zwakke punten werknemers kwetsbaarder kunnen maken voor bedreigingen en bedenk geschikte strategieën om ze te beperken. Een voorbeeld: techneuten met slechte communicatievaardigheden kunnen misschien niet effectief deelnemen aan brainstormsessies, waar hun inzichten van onschatbare waarde zouden zijn

Nu we weten hoe we verbeterpunten kunnen identificeren, gaan we wat dieper graven.

Het concept van verbeterpunten begrijpen

Verbeterpunten zijn de gaten tussen de huidige prestaties van een werknemer en zijn volledige potentieel. Onthoud: dit zijn groeimogelijkheden, geen tekortkomingen

Hoe helpt werken aan verbetergebieden werknemers en organisaties?

Het verbeteren van bepaalde aspecten van de vaardigheden of productiviteit van een werknemer kan een enorme positieve impact hebben op hun werkprestaties. En naarmate de werkprestaties van een werknemer verbeteren, verbeteren ook zijn productiviteit, zijn interpersoonlijke relaties en zijn prestaties algemeen welzijn . Uiteindelijk kan dit een domino-effect hebben door voor iedereen een positieve werkomgeving te creëren.

De werknemer profiteert door:

meer zelfvertrouwen

een groter gevoel van voldoening in zijn werk te hebben

een verhoogd gevoel van kameraadschap met hun collega's in het team

Ze zijn ook minder geneigd om weg te gaan - bedrijven met een sterke leercultuur waargenomen een 57% behoud van werknemers .

De organisatie profiteert op haar beurt van een stabielere bedrijfscultuur, minder verloop en meer mogelijkheden voor interne promoties.

Dit heeft de potentie om een zelfvoorzienend systeem te worden: bedrijven groeien en ontwikkelen zich naarmate hun werknemers groeien en ontwikkelen, en omgekeerd.

Hoe schaadt het verwaarlozen van verbeterpunten werknemers en organisaties?

Bedrijven die er niet in slagen nieuwe verbeterpunten voor hun werknemers te vinden, kunnen te maken krijgen met stagnatie en verminderde productiviteit. Hun werknemers kunnen zich ontevreden voelen door het gebrek aan werktevredenheid en professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan een ernstige negatieve impact hebben op het werk: werknemers die zich ondergewaardeerd of ongemotiveerd voelen, kunnen een verhoogd absenteïsme vertonen.

Het is duidelijk dat het identificeren van gebieden waar een werknemer kan groeien en verbeteren cruciaal is.

Laten we eens een lijst maken van de meest voorkomende aspecten waaraan werknemers moeten werken.

Veelvoorkomende verbeterpunten voor werknemers

Bijna iedereen moet werken aan het verbeteren van een aspect van zijn werkgewoonten en gedrag. Laten we eens kijken naar een aantal specifieke vaardigheden die bedrijven graag willen dat hun werknemers ontwikkelen.

1. Communicatievaardigheden

Effectief werk hangt grotendeels af van hoe goed mensen met elkaar communiceren. Sterke communicatievaardigheden omvatten het vermogen om te spreken, te schrijven en je gedachten goed onder woorden te brengen. Maar dat is nog niet alles.

Mensen die actief kunnen luisteren, vinden het bijvoorbeeld ook gemakkelijk om verbinding te maken en zich in te leven in hun teamgenoten.

Non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal, speelt ook een grote rol. Dit omvat alles van gezichtsuitdrukkingen en gebaren tot lichaamshouding en oogcontact.

Zoals Peter Drucker, een Oostenrijkse Amerikaanse managementconsultant en pedagoog, het verwoordde, Het belangrijkste in communicatie is horen wat niet gezegd wordt. Peter Drucker, Oostenrijks Amerikaans management consultant en pedagoog

Kijk eens naar deze Instances van slechte communicatievaardigheden:

Stel dat je constructieve feedback geeft, maar je armen over elkaar houdt en een vlakke toon aanslaat. De luisteraar zou kunnen denken dat je onoprecht bent

Als je tijdens een gesprek oogcontact vermijdt, kun je ongeïnteresseerd of onbetrouwbaar overkomen, ook al zeggen je woorden iets anders

Slechte interpersoonlijke vaardigheden kunnen onbedoelde effecten hebben; daarom is het zo belangrijk om deze te verbeteren. Zorg ervoor dat je open, vriendelijk en aandachtig bent tijdens gesprekken.

Vriendelijke tip: Probeer geen pseudo-luisteraar te zijn, iemand die aandachtig lijkt te zijn maar het gesprek negeert. De persoon aan de andere kant van de lijn zal dit waarschijnlijk aanvoelen en de volgende keer misschien niet meer met je in gesprek gaan. Belangrijker nog, je mist de content van het gesprek.

2. Tijdmanagement

Werknemers jongleren vaak met meerdere activiteiten, van het prioriteren van taken tot het maken van tijd voor vergaderingen. Als uw werknemers moeite hebben om hun tijd te beheren en met meerdere Taken om te gaan, moet u prioriteit geven aan het verbeteren van dat aspect.

Voorbeeld:

Een medewerker die goed is in zijn werk, maar voortdurend deadlines mist, ondanks dat hij zegt alles onder controle te hebben, lijdt mogelijk aan slechte vaardigheden op het gebied van tijdmanagement

Te laat komen voor vergaderingen van een team veroorzaakt ongemak voor anderen en kan leiden tot irritatie of wrok bij andere leden van het team

Zulke werknemers hebben misschien training nodig om een goed gevoel voor timemanagement te ontwikkelen.

3. Teambuilding en teamwerk

Werknemers die in een team werken, moeten kunnen communiceren en samenwerken. Slechte interpersoonlijke vaardigheden kunnen ernstige gevolgen hebben.

Werknemers die snel krediet nemen voor individuele successen maar de bijdragen van anderen niet erkennen, kunnen hun collega's van zich vervreemden en de teamcohesie ondermijnen.

Omgekeerd waardeert elk team een lid van het team dat

Anderen ondersteunt en aanmoedigt

De werklast van iemand anders overneemt als dat nodig is

De tijd en inzet van zijn collega's waardeert

Zo iemand is een solide teamspeler - iemand die elk team graag aan boord heeft.

4. Probleemoplossend vermogen

Elke organisatie heeft werknemers nodig die buiten de box kunnen denken. Het vermogen om problemen op te lossen kan een enorme aanwinst zijn voor elke werknemer. Het helpt bij verschillende Taken, zoals het oplossen van ingewikkelde technische problemen, het bedenken van innovatieve strategieën of het inspelen op onverwachte situaties.

Zet deze twee soorten werknemers eens tegenover elkaar:

De ene medewerker komt een technisch probleem tegen en escaleert het onmiddellijk zonder het te analyseren. Ze volgen duidelijk liever het boekje dan creatief na te denken

Een andere medewerker onderzoekt proactief verschillende oplossingen en stelt ze voor in een gestructureerd format, samen met hun analyse van wat volgens hen de beste oplossing is

Wie verdient volgens jou de kans om zijn solide probleemoplossende vaardigheden in te zetten op andere projecten? Misschien zijn ze rijp voor een meer uitdagende rol.

5. Leiderschapsvaardigheden en delegeren

Een bedrijf heeft een mooie toekomst als het geleid wordt door bekwame leiders. Individuen aanmoedigen om hun leiderschapsvaardigheden aan te scherpen kan een gevoel van verantwoordelijkheid en prestatie bijbrengen.

Een werknemer met sterke leiderschaps- en delegatievaardigheden:

weet hoe hij taken effectief moet delegeren

geeft andere leden van een team meer macht

biedt vrijwillig aan om minder ervaren teamleden te begeleiden

Het aanleren van leiderschapsgedrag bereidt je medewerkers voor op de volgende groeifase. Ze kunnen hun problemen zelfstandig aan en werken ook in teams wanneer dat nodig is.

6. Doelen stellen en bereiken

Doelen stellen is van cruciaal belang om taken op tijd te voltooien en om burn-out en uitstelgedrag tegen te gaan. Het geeft een duidelijke richting aan waar je wilt zijn en waar je je energie op moet richten om je bestemming te bereiken.

Een werknemer die ambitieuze doelen stelt, maar geen duidelijk abonnement heeft en de voortgang niet bijhoudt, kan deadlines missen. Als hun doelen daarentegen realistisch en meetbaar zijn en ze hun strategieën regelmatig herzien en aanpassen, is de kans op succes groter.

7. Emotionele intelligentie en empathie

Emotionele intelligentie is het vermogen om je eigen emoties en die van anderen te begrijpen en te beheersen. Het vereist zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn en relatiebeheer.

Denk hier eens over na: welke van deze mensen willen collega's in hun team hebben?

Medewerker A wuift de zorgen van een collega weg zonder rekening te houden met diens gevoelens of perspectief.

Medewerker B heeft een hoger emotioneel quotiënt. Ze luisteren actief en ondersteunen een andere werknemer die het moeilijk heeft

Het is duidelijk, nietwaar?

Emotionele intelligentie is een van de kenmerken van een goede teamspeler en, in feite, van goede mensen. Het is een essentiële vaardigheid die iedereen moet leren.

8. Conflictoplossing en onderhandelingsvaardigheden

In elke groep kunnen conflicten ontstaan. Het is een benijdenswaardige vaardigheid om deze conflicten resoluut maar tactvol op te lossen door een win-winoplossing te vinden. Op dezelfde manier moeten werknemers leren onderhandelen met andere teams en zelfs met hun eigen managers. Ze moeten leren 'omhoog' te managen .'

Als werknemers conflicten uit de weg gaan of oplossingen opdringen zonder rekening te houden met de standpunten van anderen, ontstaan er onopgeloste problemen en spanningen.

In plaats daarvan moeten ze leren hoe ze:

conflicten te benaderen met een coöperatieve instelling

te luisteren naar verschillende perspectieven

te werken aan oplossingen die voor beide partijen gunstig zijn

9. Kritisch denken en analytische vaardigheden

Kritisch denken en analytische vaardigheden hebben een directe invloed op het oplossen van problemen, het nemen van beslissingen en het evalueren van informatie.

Werknemers die overhaaste conclusies trekken zonder de gegevens grondig te analyseren of alle mogelijke uitkomsten in overweging te nemen, lijden aan zwak kritisch denken. Ze moeten leren om alle beschikbare informatie zorgvuldig te evalueren en verschillende factoren af te wegen voordat ze beslissingen nemen.

10. Creativiteit

Net als bij het oplossen van problemen, gaat het bij creativiteit om out of the box denken en met iets nieuws komen. Bedrijven die waarde hechten aan innovatie moeten investeren in het stimuleren van de creativiteit van hun werknemers om er de vruchten van te plukken.

Als een werknemer bijvoorbeeld consequent standaardoplossingen gebruikt en zich verzet tegen het verkennen van nieuwe ideeën, kan dit wijzen op een gebrek aan creativiteit. In het ideale geval moeten ze met innovatieve ideeën komen en buiten de box denken.

💡 Pro Tip: Overweeg het organiseren van creatieve activiteiten zoals speurtochten, schrijfwedstrijden en branding makeover mocks voor werknemers. Na verloop van tijd zal dit resulteren in een hoger gevoel van creativiteit dat automatisch zal overvloeien naar hun gewone werk.

11. Veerkracht en aanpassingsvermogen

Veerkracht verwijst naar het vermogen om tegenslagen en uitdagingen te boven te komen. Het omvat een positieve kijk op moeilijkheden in de functie. Aanpassingsvermogen verwijst naar het zich aanpassen aan nieuwe en onbekende situaties terwijl je flexibel bent en openstaat om nieuwe dingen te leren.

Veerkrachtige werknemers weten hoe ze:

Fouten overwinnen, beter omgaan met stress en leren van fouten

Positief reageren op feedback

Hun mentale gezondheid beschermen.

Als uw werknemers bijvoorbeeld moeite hebben om met tegenslagen om te gaan en hun strategieën moeilijk kunnen aanpassen, kan dit wijzen op een lage veerkracht en een laag aanpassingsvermogen. Deze werknemers moeten ondersteund worden bij uitdagingen op het werk. Hen helpen om sterker en veerkrachtiger te worden is cruciaal.

Sommige van de hierboven vermelde verbeterpunten hangen met elkaar samen: probleemoplossend vermogen en kritisch denkvermogen. In feite is het waarschijnlijk dat als een werknemer aan sommige aspecten begint te werken, andere aspecten ook verbeteren.

Maar eerst moeten werknemers naar de juiste strategie worden geleid om elk van deze aspecten te verbeteren. Laten we eens kijken hoe:

Strategieën om geïdentificeerde verbeterpunten te verbeteren

Als je eenmaal hebt vastgesteld op welke gebieden een medewerker zich moet verbeteren, beslis dan hoe je deze verbetering het beste kunt bereiken.

Er kan een combinatie van strategieën worden gebruikt:

Mentorschap: Mentorschap is een geweldige strategie omdat beide individuen er baat bij hebben. De mentor biedt begeleiding, richting, middelen, advies, kansen en aanmoediging. De mentees brengen op hun beurt frisse perspectieven naar de mentors

Mentorschap is een geweldige strategie omdat beide individuen er baat bij hebben. De mentor biedt begeleiding, richting, middelen, advies, kansen en aanmoediging. De mentees brengen op hun beurt frisse perspectieven naar de mentors Feedback en prestatiebeoordeling: Feedback van werknemers enprestatiebeoordelingen zijn als checkpoints. Ze helpen werknemers te zien waar ze geweest zijn, waar ze staan en waar ze naartoe moeten. Dergelijke inzichten geven precies aan op welke gebieden de werknemer zich moet concentreren om zijn professionele ontwikkeling te versnellen

Feedback van werknemers enprestatiebeoordelingen zijn als checkpoints. Ze helpen werknemers te zien waar ze geweest zijn, waar ze staan en waar ze naartoe moeten. Dergelijke inzichten geven precies aan op welke gebieden de werknemer zich moet concentreren om zijn professionele ontwikkeling te versnellen Bijscholings- en trainingsprogramma's voor werknemers: Bijscholingsprogramma's voor harde en zachte vaardigheden bieden een gestructureerde aanpak om de hiaten in het profiel van een werknemer op te vullen

Dergelijke initiatieven maken het voor werknemers gemakkelijk om aan hun verbeterpunten te werken. De rol van de houding van de werknemer kan echter niet worden genegeerd.

Een werknemer moet zich een groeimindset waardoor ze interesse hebben om zichzelf te verbeteren. Externe factoren kunnen hen ook motiveren, zoals de wens om promotie te maken of een ander soort rol aan te nemen.

Vooruitstrevende, ambitieuze werknemers zijn geneigd om zelf verbetermogelijkheden te identificeren (of hun teamgenoten en mentoren om hulp te vragen) en methodisch te werken om ze te bereiken. Proactieve werknemers kunnen ook op zoek gaan naar tools, zoals een app voor tijdbeheer, waarmee ze hun huidige vaardigheden kunnen verbeteren. Laten we meer ontdekken.

Kun je tools gebruiken om de prestaties en houding van je werknemers te verbeteren? Ja, dat kan.

Moet u hulpmiddelen gebruiken? Dat moet.

Elke inspanning moet SMART (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden) zijn om te slagen. Tools helpen u om dit gemakkelijk en systematisch te doen, en ClickUp doet dit werk goed.

ClickUp doet al het werk dat gedaan moet worden voor een tool voor projectmanagement, maar u kunt ClickUp ook gebruiken voor:

Het beoordelen van werkprestaties: GebruikClickUp-taak om taken te maken, toe te wijzen en te prioriteren. Geef werknemers vervolgens een visueel overzicht van hun sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) met behulp vanClickUp Dashboardswaarmee werknemers hun eigen prestaties en productiviteit in realtime kunnen volgen

GebruikClickUp-taak om taken te maken, toe te wijzen en te prioriteren. Geef werknemers vervolgens een visueel overzicht van hun sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) met behulp vanClickUp Dashboardswaarmee werknemers hun eigen prestaties en productiviteit in realtime kunnen volgen Verhoog productiviteit: Koppel de taken van een werknemer aan doelen op de lange termijn met behulp vanClickUp Doelen. Met de functies van ClickUp voor het bijhouden van doelen kunnen werknemers hun voortgang in realtime volgen. Het helpt bij de instelling van mijlpalen, het bijhouden van voltooiingspercentages en het tonen van de prestaties van werknemers en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Zorg ervoor dat deze overeenkomen met de ambities van werknemers en de resultaten van de organisatie

SMART doelen stellen met ClickUp Goals

Verbeteren van tijdmanagement:ClickUp Project tijdsregistratie functies kunnen u helpen de productiviteitstrends van een werknemer te identificeren. Gebruik ingebouwde timers om de tijd te meten die aan taken wordt besteed en gebruik automatisch gegenereerde rapportages om de tijdsallocatie over de verschillende Taken te analyseren

Houd de tijd bij voor elk apparaat om nauwkeurige tijdsinschattingen te maken van de tijd die aan taken wordt besteed

Projectmanagement verbeteren: Gebruik een verscheidenheid aanClickUp weergavenzoals eenGantt Grafiekom de voortgang van de verbeterprojecten van uw medewerkers te visualiseren

Geef de voortgang van uw verbeterproject per uur, dag, week, maand of jaar weer met ClickUp's Gantt Grafieken

Werknemersprestaties evalueren: GebruikClickUp Brein om gedetailleerde rapporten te genereren over de prestaties van werknemers met behulp van de verzamelde en georganiseerde gegevens. Presenteer deze rapporten vervolgens met behulp vanClickUp Documenten en deel ze met uw werknemers en hun mentoren

Beoordelingsrapporten voor werknemers maken met ClickUp Docs

Voor elk van de bovenstaande acties biedt ClickUp gratis sjablonen die kunnen worden gebruikt om prestatie-evaluaties te stroomlijnen, de voortgang van werknemers bij te houden en het bijhouden van doelen efficiënt te beheren. Dit maakt het gemakkelijker om de algemene werkprestaties te beoordelen en te verbeteren.

ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek

De ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek werkt als een persoonlijke assistent die alles regelt, van het beoordelen van de prestaties van werknemers tot het bijhouden van prestaties, het instellen van doelen en het organiseren van 360-graden evaluaties.

U kunt deze sjabloon gebruiken om de prestaties van uw medewerkers te identificeren en te volgen in de tijd en om ervoor te zorgen dat uw team de doelen en vergaderingen haalt. Bovendien kunt u feedback en coaching geven op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en een cultuur van erkenning en waardering bevorderen voor werknemers die de verwachtingen overtreffen.

De sleutel functies van dit sjabloon zijn onder andere:

Aangepaste statussen voor het classificeren van taken zoals 'Volgende', 'Discussiepunten' en 'Feedback' voor een nauwkeurige evaluatie

voor het classificeren van taken zoals 'Volgende', 'Discussiepunten' en 'Feedback' voor een nauwkeurige evaluatie Aangepaste velden voor nauwkeurigheid en om functioneringsgesprekken nauwkeurig en eenvoudig te houden

voor nauwkeurigheid en om functioneringsgesprekken nauwkeurig en eenvoudig te houden Aangepaste weergaven zoals lijst, gantt, werklast, kalender en meer

ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprekken

U kunt de ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprekken om meerdere werknemers in uw team te beoordelen op basis van dezelfde statistieken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-37.png Geef constructieve feedback met ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken https://app.clickup.com/signup?template=t-900601867492&department=hr-recruiting Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit is hoe deze sjabloon helpt:

Aangepaste weergaven : De Board weergave geeft een uitgebreide momentopname van de status van het beoordelingsproces, terwijl de Lijstweergave gedetailleerde werknemersinformatie geeft voor meerdere werknemers

: De Board weergave geeft een uitgebreide momentopname van de status van het beoordelingsproces, terwijl de Lijstweergave gedetailleerde werknemersinformatie geeft voor meerdere werknemers Aangepaste statussen : De sectie Open geeft de 'In uitvoering' beoordelingen aan, terwijl de sectie Voltooid de voltooide beoordelingen aangeeft die niet langer actief zijn

: De sectie Open geeft de 'In uitvoering' beoordelingen aan, terwijl de sectie Voltooid de voltooide beoordelingen aangeeft die niet langer actief zijn Aangepaste velden : In dit deel van het sjabloon kunt u het volgende aanpassen:

Kwartaal: Dit bijhoudt het kwartaal waarin de beoordeling wordt uitgevoerd Afdeling: Functie van de afdeling van de werknemer die wordt beoordeeld Voortgang: Geeft de voortgang van de beoordeling aan (zelfevaluatie of beoordeling door de manager) Manager: Specificeert (onder andere) de manager van de medewerker

: In dit deel van het sjabloon kunt u het volgende aanpassen:

Gegevens verzameld via functioneringsgesprekken kunnen een mijn aan nuttige informatie zijn en moeten worden geanalyseerd om inzichten te verkrijgen .

Andere sjablonen kunnen ook helpen. Wil je weten wat je team echt denkt?

Gebruik ClickUp's sjabloon voor personeelsfeedback om werknemerstevredenheidsonderzoeken te maken om input van iedereen vast te leggen en eenvoudig feedback van managers te verzamelen. Deze feedback kan worden geanalyseerd en gebruikt om uw organisatieprocessen te verfijnen door middel van een feedbacklus .

Tot slot ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan helpt werknemers een abonnement te nemen om hun vaardigheden te verbeteren, hun carrièregroei te ondersteunen en de betrokkenheid en het behoud van werknemers te stimuleren. Dit sjabloon kan u helpen bij het ontwikkelen van een robuust abonnement om uitgebreid aan uw verbeterpunten te werken.

Voordelen en mogelijke uitdagingen van personeelsverbetering

Hoewel het verbeteren van werknemers de groei van hun carrière kan stimuleren, is het niet zonder hindernissen. Laten we eens kijken naar de voordelen en uitdagingen van dit proces.

Voordelen

Dit is hoe investeren in je werknemers een positieve werkcultuur kan cultiveren:

Verbeterde werkprestaties en productiviteit: Verbeterplannen voor werknemers motiveren werknemers om nieuwe vaardigheden en kennis te leren. Dit draagt bij aan hun werkprestaties, vergroot het zelfvertrouwen en verbetert de besluitvorming en probleemoplossing. Op de lange termijn neemt ook de productiviteit van werknemers toe

Verbeterplannen voor werknemers motiveren werknemers om nieuwe vaardigheden en kennis te leren. Dit draagt bij aan hun werkprestaties, vergroot het zelfvertrouwen en verbetert de besluitvorming en probleemoplossing. Op de lange termijn neemt ook de productiviteit van werknemers toe Verbeterde teambuilding en bedrijfscultuur: Initiatieven voor werknemersverbetering bevorderen samenwerking, waardoor het gemakkelijker wordt om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Een cultuur die de inspanningen van werknemers waardeert, kan een meer ondersteunende sfeer creërenwerkomgevingwat leidt tot meer tevredenheid, loyaliteit en betrokkenheid van werknemers

Prospectieve uitdagingen

Laten we eens kennismaken met de mogelijke uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het verbeteren van werknemers.

Moeite met het handhaven van voortdurende verbetering en een groeimindset: Het is een uitdaging om een consistente focus op verbetering te behouden terwijl je jongleert met meerdere prioriteiten. Af en toe kunnen werknemers zelfgenoegzaam worden, waardoor ze niet meer geïnteresseerd zijn in verbeterinitiatieven

Het is een uitdaging om een consistente focus op verbetering te behouden terwijl je jongleert met meerdere prioriteiten. Af en toe kunnen werknemers zelfgenoegzaam worden, waardoor ze niet meer geïnteresseerd zijn in verbeterinitiatieven Weerstand tegen verandering: Werknemers kunnen verandering zien als een bedreiging voor hun veiligheid of status, wat leidt tot weerstand. Ook kunnen plotselinge veranderingen de agenda's en comfortzones van werknemers verstoren, met weerstand als resultaat

Werknemers kunnen verandering zien als een bedreiging voor hun veiligheid of status, wat leidt tot weerstand. Ook kunnen plotselinge veranderingen de agenda's en comfortzones van werknemers verstoren, met weerstand als resultaat Gebrek aan sociale vaardigheden bij teamleden: Werknemers met beperkte sociale vaardigheden kunnen een hekel hebben aan eerlijke feedback en zich bedreigd voelen door de suggestie dat ze zich moeten verbeteren

Lees ook: 10 HR uitdagingen & oplossingen voor HR Teams

Hoe ClickUp potentiële nadelen kan beperken

Nu we het goede en het slechte op een rijtje hebben gezet, laten we eens kijken hoe ClickUp ons kan helpen de uitdagingen aan te gaan.

Ten eerste, overtuig werknemers van de noodzaak van voortdurende verbetering. Het is belangrijk om uit te zoeken wat hen tegenhoudt. Maak op maat gemaakte enquêtes voor het verzamelen van specifieke feedback over de houding van werknemers ten opzichte van leren en ontwikkelen viaClickUp Formulieren Vul de via deze enquêtes verzamelde gegevens automatisch in met behulp vanClickUp Brein Analyseer deze gegevens om knelpunten in verbeterabonnementen op te sporen, zoals een gebrek aan tijd die aan L&D-programma's wordt besteed. U kunt ClickUp integreren met verschillende analyseplatforms voor een grondige analyse

Ga snel chatten met individuele werknemers om kleine problemen op te lossen die hen tegenhouden. Bijvoorbeeld, werknemers die op afstand werken kunnen te maken krijgen met problemen met hun netwerk, zodat de mogelijkheden voor L&D speciaal op hen moeten worden afgestemd. GebruikWeergave ClickUp chatten om overtuigend maar niet confronterend te zijn tijdens een persoonlijke chatsessie.

ClickUp Chat is een boeiende manier om snel te communiceren met werknemers

Werknemers die een meer langdurige en gestructureerde aanpak nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken, kunnen ook baat hebben bij eenPrestatieverbeteringsplan (PIP)

Stel SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden) doelen met behulp vanClickUp Doelen

SMART doelen stellen met ClickUp Goals

Verbeterpunten beheren als een pro met ClickUp!

Verbeterpunten verwaarlozen is als autorijden met een lekke band. U kunt misschien een tijdje rijden, maar u zult uw bestemming niet bereiken.

Niemand is perfect, maar het belangrijkste is de toewijding en motivatie om uitmuntendheid te bereiken. Een gericht abonnement op verbeterpunten kan je team maken of breken.

In tegenstelling tot andere HR- en projectmanagementtools kan ClickUp dienen als uw one-stop oplossing voor doelbeheer om carrièreontwikkelingsplannen te maken, bij te houden en af te stemmen. Gebruik het om ervoor te zorgen dat de groei van uw team nooit stokt. Aan de slag met ClickUp vandaag nog gratis!