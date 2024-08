10 strategieën voor het welzijn van werknemers om je team gelukkig te houden

Het welzijn van werknemers is een cruciaal onderdeel van een bloeiende werkplek. Volgens Gallup's enquête over de staat van het werk 2024 voelt wereldwijd meer dan 62% van de werknemers zich niet betrokken bij het werk. Dit komt neer op ongeveer 8,9 biljoen dollar aan productiviteitsverlies wereldwijd.

Met zulke duizelingwekkende cijfers is het duidelijk dat prioriteit geven aan de gezondheid en het welzijn van werknemers niet alleen gunstig is, maar ook essentieel.

In deze blog duiken we in 10 effectieve strategieën voor het welzijn van werknemers. Met deze strategieën kunnen HR-professionals, bedrijfsleiders en managers een gezondere en productievere werkomgeving bevorderen.

Waarom is het welzijn van werknemers belangrijk?

Werk kan stressvol zijn, vooral voor kenniswerkers die moeite hebben om de steeds veranderende aard van de sector bij te houden. Kunnen strategieën voor het welzijn van werknemers dit echt verbeteren?

Nou, ja! De EY 2023 Werk opnieuw uitgevonden enquête ontdekte dat "vertrouwen, empowerment en zorg de kans op ontslag met 40% verminderen." Dit klinkt misschien als abstracte concepten, maar een goed ontworpen welzijnsstrategie voor werknemers kan helpen om ze tastbaarder te maken op uw werkplek.

Dit is waarom het zo belangrijk is.

Gelukkige werknemers = productieve werknemers

Als werknemers zich goed voelen, zullen ze eerder gefocust en gemotiveerd zijn en dingen gedaan krijgen. Ze zetten hun beste beentje voor en gaan uitdagingen aan met een positieve instelling. Ze leveren beter werk, halen deadlines met een glimlach en ontwikkelen creatieve oplossingen. Het is een win-win!

Minder stress, minder ziektedagen

Een overweldigd en opgebrand gevoel kan leiden tot meer ziekte. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers helpt hen om stress te beheersen en gezond te blijven, wat leidt tot minder afwezigheden en een betrouwbaarder team. Iedereen wint erbij als mensen zich goed genoeg voelen om te komen werken en hun best te doen!

Lager verloop, hogere retentie

Niemand wil weg bij een baan waar hij zich gewaardeerd en gesteund voelt. Als u prioriteit geeft aan het verbeteren van het welzijn van werknemers, laat u uw werknemers zien dat u om hen geeft als mensen, niet alleen als radertjes in een machine. Dit kan leiden tot een gelukkiger en loyaler personeelsbestand dat lang in dienst blijft. U kunt tijd en geld besparen op werving en meer middelen toevoegen aan uw bestaande team!

Creativiteit en probleemoplossing

Stel je een team voor dat zich veilig voelt om ideeën te delen en risico's te nemen. Wanneer werknemers zich gesteund en gewaardeerd voelen, creëren ze een omgeving waarin gelukkige en gezonde werknemers buiten de gebaande paden denken en met innovatieve oplossingen komen.

Sterkere bedrijfscultuur

Als werknemers zich goed voelen over waar ze werken, is dat te zien! Een positieve en ondersteunende werkomgeving bevordert een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid. Mensen zijn eerder geneigd elkaar te helpen, effectief samen te werken en een cultuur van vertrouwen en respect te creëren.

Die positieve energie kan zich door het hele bedrijf verspreiden, waardoor het voor iedereen een aangenamere plek wordt.

Het welzijn van werknemers is een strategische investering in de duurzame groei van uw hele organisatie. Een werkomgeving die het welzijn van werknemers bevordert, leidt tot een goede werknemerservaring en succes op de lange termijn.

Volgens EY 2023 Werk opnieuw uitgevonden enquête organisaties die prioriteit gaven aan strategieën waarbij de werknemer centraal staat, waren:

140% optimistischer over het aantrekken van het talent dat het nodig heeft

204% meer kans om te beamen dat de productiviteit van het bedrijf in de afgelopen twee tot drie jaar is veranderd/verbeterd

131% meer kans om te beamen dat het bedrijf de afgelopen twee tot drie jaar goed is omgegaan met externe druk

187% is het er meer mee eens dat flexibel werk succesvol is geïmplementeerd

10 Strategieën voor het welzijn van werknemers

Naast het verlies van winst is er een veel ingewikkelder verband tussen het welzijn van werknemers en de prestaties van de organisatie.

Het onderzoek van Gallup suggereert dat de betrokkenheid van werknemers een nog grotere voorspeller is van de prestaties van bedrijfseenheden in moeilijke tijden, zoals een pandemie of een recessie. Door te investeren in de betrokkenheid van werknemers, verbetert u ook de directe resultaten en de levensduur van uw bedrijf.

Hier zijn 10 welzijnsstrategieën voor werknemers die je kunnen helpen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en een positieve werkomgeving te creëren.

1. Stel duidelijke en meetbare doelen

Werknemers gedijen bij een gevoel van doelgerichtheid en prestatie. Door duidelijke, mogelijke doelen te stellen, voelen ze zich gemotiveerd en betrokken bij hun werk. ClickUp Doelen is een krachtig hulpmiddel waarmee werknemers hun doelstellingen kunnen visualiseren en hun vooruitgang kunnen bijhouden.

volg uw professionele doelen met ClickUp Goals_

Laten we eens kijken hoe het het stellen van doelen optimaliseert:

Met ClickUp Goals kunt u grote doelen opdelen in kleinere, beheersbare stappen . Hierdoor voelen doelen minder overweldigend en kunnen werknemers hun voortgang bijhouden

. Hierdoor voelen doelen minder overweldigend en kunnen werknemers hun voortgang bijhouden U kunt vooruitgang volgen met numerieke, monetaire, waar/onwaar en taakdoelen met ClickUp Goals

met numerieke, monetaire, waar/onwaar en taakdoelen met ClickUp Goals Het biedt transparantie rond doelen en voortgang . Iedereen kan zien hoe zijn werk bijdraagt aan het grotere geheel

. Iedereen kan zien hoe zijn werk bijdraagt aan het grotere geheel Houd uw doelen georganiseerd in één map. Maak mappen om sprintcycli, projectstatussen, wekelijkse scorekaarten voor medewerkers en andere doelen bij te houdenbelangrijke teamdoelen GebruikClickUp Mijlpalen om *de voltooiing van doelen te erkennen en te vieren. Erken en vier wanneer doelen zijn bereikt om het moreel en de motivatie te stimuleren

2. Voer regelmatige controlegesprekken met werknemers

Regelmatige communicatie is de sleutel tot begrip behoeften en zorgen van werknemers . Plan regelmatige check-ins, een-op-een of in kleine groepen, om een veilige ruimte te bieden voor een open dialoog.

Sjablonen zoals ClickUp's sjabloon voor feedback van werknemers begeleidt u bij deze discussies en verzamelt u waardevolle inzichten. Met deze sjabloon kunt u:

Snel enwaardevolle feedback krijgen van uw werknemers

Volg de gevoelens van werknemers in de loop der tijd met duidelijke visuele hulpmiddelen

Deel feedback openlijk en creëer een cultuur waarin medewerkers en managers zich op hun gemak voelen om met elkaar te praten

Verzamel en beheer feedback van uw werknemers met ClickUp's Employee Feedback Template

Dit sjabloon downloaden Dat is nog niet alles. ClickUp's Employee Feedback Template biedt u tal van voordelen, zoals:

Managers helpen om op een gestructureerde en consistente manier te communiceren en feedback te geven

Medewerkers aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun prestaties

Een platform bieden voor open en eerlijke gesprekken tussen managers en werknemers

Een kans voor teamleden om elkaar te erkennen en te belonen voor hun prestaties

Gebruik deze check-ins om duidelijke, uitvoerbare stappen voor verbetering te zetten en volg deze op in volgende vergaderingen. Bied hulpmiddelen of training aan om tijdens de check-ins vastgestelde behoeften of hiaten aan te pakken.

3. Medewerkerbetrokkenheid bijhouden

De betrokkenheid van werknemers is een sterke indicator voor het algehele welzijn op de werkplek. Het helpt u te begrijpen hoe verbonden en gemotiveerd uw team zich voelt. ClickUp's sjabloon voor werknemersbetrokkenheid komt u hier te hulp.

Met ClickUp's sjabloon voor werknemersbetrokkenheid:

Kunt u werknemers regelmatig ondervragen over hun mate van betrokkenheid

Kunt u gedetailleerde werknemersprofielen beheren en naadloos samenwerkeninwerkprocessen* Het helpt u ook om inzichtelijke prestatiebeoordelingen te krijgen

Verbeter de betrokkenheid van uw team met ClickUp's Employee Engagement Template

Dit sjabloon downloaden Je kunt deze gegevens over werknemersbetrokkenheid gebruiken om initiatieven op maat te maken voor specifieke behoeften. Als uit de gegevens bijvoorbeeld blijkt dat werknemers zich niet verbonden voelen met hun collega's, zou je teambuildingactiviteiten kunnen implementeren.

Hier zijn enkele stappen die je kunnen helpen bij de betrokkenheid van werknemers:

Deel de resultaten vanwerknemersbetrokkenheid enquêtes met werknemers. Deze transparantie laat zien dat je hun inbreng in de werknemersonderzoeken waardeert en dat je een positieve werkomgeving wilt creëren

vanwerknemersbetrokkenheid enquêtes met werknemers. Deze transparantie laat zien dat je hun inbreng in de werknemersonderzoeken waardeert en dat je een positieve werkomgeving wilt creëren Ontwikkel een actieplan om de feedback aan te pakken die ontvangen is in onderzoeken naar werknemersbetrokkenheid. Dit laat werknemers zien dat hun stem wordt gehoord en gewaardeerd

om de feedback aan te pakken die ontvangen is in onderzoeken naar werknemersbetrokkenheid. Dit laat werknemers zien dat hun stem wordt gehoord en gewaardeerd Controleer regelmatig met werknemers om ervoor te zorgen dat het niveau van betrokkenheid verbetert en dat aanpassingen effectief zijn. ClickUp's Employee Engagement Template helpt u om dit alles moeiteloos te bereiken

ClickUp heeft ook een alles-in-één HR-beheerplatform voor recruiters en people teams. Het helpt je moeiteloos je dreamteam te beheren. Je kunt het perfecte systeem creëren om het aannemen en inwerken te vereenvoudigen en het welzijn en de ontwikkeling van werknemers te verbeteren.

4. Bevorder de balans tussen werk en privé

Een gezonde balans tussen werk en privé is cruciaal voor het verminderen van stress en het voorkomen van een burn-out. Het betekent dat je werk en privéleven op elkaar moet afstemmen. Het gaat om het managen van tijd en energie om werk en privétaken uit te voeren terwijl je ook goed voor jezelf zorgt.

Stimuleer praktijken die je werknemers helpen dit evenwicht te bewaren.

Bied flexibele werktijden om werknemers te helpen hun persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden te beheren

om werknemers te helpen hun persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden te beheren Sta werken op afstand toe om werknemers meer controle te geven over hun werkomgeving en de stress van het woon-werkverkeer te verminderen

Stimuleer het nemen van regelmatige pauzes gedurende de dag om uit te rusten en op te laden

gedurende de dag om uit te rusten en op te laden Moedig werknemers aan om grenzen te stellen tussen werk en privé en respecteer deze grenzen als bedrijfscultuur

tussen werk en privé en respecteer deze grenzen als bedrijfscultuur Moedig werknemers actief aan om hun vakantiedagen te gebruiken en nodig mentale gezondheidsdagen op te nemen

op te nemen Stel realistische deadlines vast die rekening houden met de werklast en de capaciteiten van werknemers met behulp vanClickUp's Hulpmiddelenbeheeronredelijke deadlines kunnen een grote bron van stress zijn

vast die rekening houden met de werklast en de capaciteiten van werknemers met behulp vanClickUp's Hulpmiddelenbeheeronredelijke deadlines kunnen een grote bron van stress zijn Toon als leider een gezonde balans tussen werk en privé door pauzes te nemen, op tijd te vertrekken en betaald verlof te gebruiken. Dit zet de toon voor de hele organisatie

Gebruik ClickUp Resource Management Software met formulierbouwer om informatie over werknemersvoorkeuren te verzamelen

5. Geef prioriteit aan fysieke gezondheid

Lichamelijke gezondheid is een belangrijk onderdeel van het algehele welzijn. Stimuleer werknemers om actief te blijven door mogelijkheden en middelen te bieden. Zo kun je de lichamelijke gezondheid van je werknemers bevorderen:

Zorg voor gesubsidieerde of gratis lidmaatschappen van sportscholen om regelmatige lichaamsbeweging aan te moedigen

om regelmatige lichaamsbeweging aan te moedigen Organiseer bedrijfsbrede fitnessuitdagingen om werknemers te motiveren actief te blijven

om werknemers te motiveren actief te blijven Bied indien mogelijk on-site fitnessfaciliteiten of lessen aan, zoals yoga of pilates

of lessen aan, zoals yoga of pilates Bevorder wandelvergaderingen of sta-bureaus om meer beweging in de werkdag te integreren

om meer beweging in de werkdag te integreren Bied gezondheidsprikkels voor werknemers die naar het werk fietsen of lopen, zoals fietsenstallingen of douchefaciliteiten

voor werknemers die naar het werk fietsen of lopen, zoals fietsenstallingen of douchefaciliteiten Investeer in ergonomische werkplekken om fysieke ongemakken en blessures te voorkomen. Dit omvat verstelbare stoelen, goede verlichting en comfortabele toetsenborden

om fysieke ongemakken en blessures te voorkomen. Dit omvat verstelbare stoelen, goede verlichting en comfortabele toetsenborden Moedig werknemers aan om gedurende de dag frisse pauzes in te lassen. Dit kunnen korte wandelingen, stretchoefeningen of zelfs yogasessies zijn

in te lassen. Dit kunnen korte wandelingen, stretchoefeningen of zelfs yogasessies zijn Organiseer vrijwillige gezondheidsonderzoeken om het bewustzijn over preventieve gezondheidszorg te vergroten

Investeren in het mentale en fysieke welzijn en de gezondheid van werknemers laat zien dat u zich bekommert om hun welzijn op de lange termijn.

6. Koester mentaal welzijn

Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid. Stimuleer open gesprekken over geestelijke gezondheid en creëer een veilige ruimte voor werknemers om hulp te zoeken. Hier zijn een aantal belangrijke strategieën die u kunt implementeren om mentaal welzijn op uw werkplek te bevorderen:

Bied toegang tot vertrouwelijke counseling of Employee Assistance Programs (EAP's)

Sta werknemers toe om vrij te nemen specifiek voor geestelijke gezondheid zonder stigma

Organiseer workshops over stressmanagement en bewustzijn van mentale gezondheid

Wijs stiltegebieden op de werkplek aan waar werknemers naartoe kunnen gaan om te ontspannen en ontstressen

op de werkplek aan waar werknemers naartoe kunnen gaan om te ontspannen en ontstressen Bied mindfulness-trainingsprogramma's of meditatie-apps aan om werknemers te helpen stress te beheersen en zich beter te concentreren

7. Creëer een positieve werkomgeving Een positieve werkomgeving is waar werknemers zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Dit kan van invloed zijn op hun geestelijke gezondheid en algehele welzijn. Dus, hoe kun je dat doen?

Bevorder een cultuur van inclusie waarin diversiteit wordt gevierd en alle werknemers zich gewaardeerd voelen

Creëer mogelijkheden voor teamwerk en samenwerking om een gemeenschapsgevoel op te bouwen

Erken en beloon regelmatig het harde werk en de bijdragen van werknemers

Stimuleer open communicatie door het management toegankelijk en benaderbaar te maken

Open communicatie ondersteunt veel inspanningen om een positieve werkomgeving te creëren. ClickUp's samenwerkingssuite - die functies bevat zoals ClickUp Chat View, @ mentions en comment threads - kan meer transparantie op uw werkplek mogelijk maken en silo's tussen leiderschap en verschillende afdelingen doorbreken.

Creëer één-op-één chats en groepschats met teamgenoten, deel bijlagen en contextualiseer gesprekken met de ClickUp Chatweergave

8. Sociale verbindingen bevorderen

Het opbouwen van sterke sociale banden op het werk kan het moreel verbeteren en een ondersteunende gemeenschap creëren. Werknemers die zich verbonden voelen met hun collega's ervaren een grotere werktevredenheid, betere communicatie en een sterker gevoel erbij te horen.

Hier zijn een paar strategieën om sociale banden in uw organisatie te bevorderen:

Organiseer leuke en boeiende teambuildingactiviteiten die samenwerking en communicatie stimuleren

die samenwerking en communicatie stimuleren Moedig werknemers aan om elkaars bijdrage te erkennen en waarderen. Dit kan via een eenvoudig shout-outsysteem, een speciaal online platform of zelfs handgeschreven bedankbriefjes

waarderen. Dit kan via een eenvoudig shout-outsysteem, een speciaal online platform of zelfs handgeschreven bedankbriefjes Erken de prestaties van werknemers in teamvergaderingen, bedrijfsnieuwsbrieven of zelfs sociale media. Publieke erkenning verhoogt het moreel en zorgt ervoor dat werknemers zich gewaardeerd voelen

in teamvergaderingen, bedrijfsnieuwsbrieven of zelfs sociale media. Publieke erkenning verhoogt het moreel en zorgt ervoor dat werknemers zich gewaardeerd voelen Stimuleer door werknemers geleide groepen op basis van gemeenschappelijke interesses of achtergronden

Een sterke teamgeest leidt tot betere samenwerking, meer creativiteit en een succesvollere organisatie.

9. Investeer in professionele ontwikkeling

Werknemers die zich uitgedaagd en gesteund voelen in hun professionele ontwikkeling zijn betrokken, productief en blijven bij uw bedrijf. Bied mogelijkheden voor professionele ontwikkeling om werknemers te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun carrière vooruit te helpen.

Voer regelmatig vaardigheidsevaluaties of enquêtes uit om hiaten in individuele en teamvaardigheden vast te stellen

of enquêtes uit om hiaten in individuele en teamvaardigheden vast te stellen Betrek werknemers bij het vaststellen van hun eigen leerbehoeften en ontwikkelingsdoelen

en ontwikkelingsdoelen Bied trainingsprogramma's , workshops of online cursussen aan voor verschillende leerstijlen en interesses. Dit kan bestaan uit persoonlijke training, online leermodules of toegang tot externe trainingsbronnen

, workshops of online cursussen aan voor verschillende leerstijlen en interesses. Dit kan bestaan uit persoonlijke training, online leermodules of toegang tot externe trainingsbronnen Overweeg het aanbieden van collegegeldprogramma's om werknemers te helpen bij het behalen van certificaten of het volgen van opleidingen die relevant zijn voor hun functie

om werknemers te helpen bij het behalen van certificaten of het volgen van opleidingen die relevant zijn voor hun functie Zorg voor financiële steun of betaald verlof voor werknemers om deel te nemen aan brancheconferenties , workshops of netwerkevenementen

, workshops of netwerkevenementen Help werknemers bij het in kaart brengen van hun loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf, met duidelijke mijlpalen en doorgroeimogelijkheden.

binnen het bedrijf, met duidelijke mijlpalen en doorgroeimogelijkheden. Koppel werknemers aan mentoren die begeleiding, ondersteuning en loopbaanadvies bieden.

Door te investeren in professionele ontwikkeling bouw je aan toekomstbestendige werknemers die zich kunnen aanpassen, innovatief zijn en enthousiast zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

U kunt de ClickUp Strategisch Plan Leren en Ontwikkelen Sjabloon om u te helpen de L&D behoeften in uw organisatie op te sporen en vast te leggen. Dit zal u helpen:

De L&D behoeften in uw organisatie volgen en vastleggen met behulp van ClickUp Learning And Development Strategic Plan Template

Stel duidelijke doelen voor de ontwikkeling van medewerkers

De trainingsbehoeften in uw organisatie monitoren en aanpakken

L&D programma's creëren en implementeren die aansluiten bij de doelstellingen van uw organisatie

De impact en effectiviteit van uw initiatieven evalueren Deze sjabloon downloaden ### 10. Werknemers erkennen en belonen

Erkenning en beloning voor hard werken en prestaties kunnen het moreel en de motivatie een boost geven. Hier zijn effectieve strategieën om de prestaties van je team te erkennen en te belonen:

Bied een verscheidenheid aan beloningen en erkenningsopties om tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van werknemers. Denk hierbij aan publieke erkenning, extra betaald verlof, cadeaubonnen of mogelijkheden voor professionele ontwikkeling

om tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van werknemers. Denk hierbij aan publieke erkenning, extra betaald verlof, cadeaubonnen of mogelijkheden voor professionele ontwikkeling Moedig een cultuur van collegiale erkenning aan. Implementeer een systeem waarbij werknemers elkaars bijdragen gemakkelijk kunnen herkennen en waarderen

aan. Implementeer een systeem waarbij werknemers elkaars bijdragen gemakkelijk kunnen herkennen en waarderen Hoe sneller je een prestatie erkent, hoe groter de impact. Laat uitstekend werk niet te lang onopgemerkt blijven

blijven Erken werknemers die consequent de waarden van uw bedrijf uitdragen. Zij worden rolmodellen voor anderen en inspireren hen om hun voorbeeld te volgen

Dit motiveert werknemers om te streven naar uitmuntendheid, draagt bij aan een positieve werkomgeving en leidt uiteindelijk tot betere prestaties en een succesvollere organisatie.

Bouw een bloeiende werkplek met ClickUp

Het welzijn van werknemers is geen eenmalige oplossing. Het is een voortdurende toewijding aan het creëren van een werkomgeving waarin uw team zich gewaardeerd en gesteund voelt en floreert. Implementeer deze 10 effectieve strategieën voor het welzijn van werknemers om een gelukkiger, gezonder en productiever personeelsbestand te creëren.

ClickUp is uw one-stop-shop voor het beheren van al uw initiatieven op het gebied van welzijn van werknemers. Van het stellen van duidelijke doelen met ClickUp Goals tot het volgen van werknemersbetrokkenheid en het mogelijk maken van check-ins, ClickUp helpt u bij het implementeren en beheren van uw strategieën.

Start uw ClickUp vandaag gratis uitproberen en zie het verschil dat een focus op het welzijn van werknemers kan maken!