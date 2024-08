15 gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken (plus tips)

Het geven van een prestatiebeoordeling en regelmatige feedback aan je werknemers is een essentieel onderdeel van elk goed prestatiebeoordelingsprogramma.

Naast het helpen om werknemers betrokken, gemotiveerd en proactief te houden, zijn beoordelingen ideaal voor het verzamelen van bruikbare feedback en het stellen van realistische projectdoelen . Het is een manier om hen te laten zien dat je aandacht hebt en dat je geeft om hun ontwikkeling. En niet te vergeten, het kan hen helpen begrijpen waar ze moeten verbeteren en geef ze de hulpmiddelen die ze nodig hebben om dat te doen.

Maar we snappen het - de gedachte om beoordelingen uit te voeren voor al je werknemers voelt misschien een beetje overweldigend, maar maak je geen zorgen; het is niet zo moeilijk als het lijkt. In feite kan het gebruik van een sjabloon het proces veel eenvoudiger en uniformer maken voor de hele organisatie.

Hier zijn 15 gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken die je kunt gebruiken als startpunt voor het maken van je eigen programma. Bekijk deze sjablonen en gebruik ze om een boeiend en effectief beoordelingsproces met je team uit te voeren!

Wat is een sjabloon voor functioneringsgesprekken?

Een sjabloon voor functioneringsgesprekken, evaluatie of beoordeling beoordeelt formeel de prestaties van een werknemer. Het doel is om de sterke en zwakke punten van een werknemer te identificeren, bruikbare feedback te geven en duidelijke doelen te stellen voor zelfverbetering.

In het verleden waren jaarlijkse functioneringsgesprekken de aangewezen beoordelingsmethode voor de meeste organisaties. Echter, 92% van de werknemers geeft de voorkeur aan meer dan één keer per jaar gedetailleerde feedback van hogerhand.

Bovendien kunnen jaarlijkse beoordelingen oneerlijk zijn omdat de productiviteit van een werknemer meerdere keren per jaar fluctueert. Wat nu werkt, werkt over zes maanden misschien niet meer.

Het goede is dat er alternatieve technieken voor prestatiebeoordeling zijn ontwikkeld. Je kunt bijvoorbeeld een driemaandelijkse, tweejaarlijkse of rolgebaseerde evaluatie uitvoeren. De beoordelingsperiode kan variëren van bedrijf tot bedrijf - je zult moeten bepalen wat de beste aanpak is voor jouw organisatie.

Wat belangrijk is, is dat je het beste uit je werknemers haalt door beoordelingen te gebruiken om haalbare doelen voor hen te stellen.

Wat moet er in een sjabloon voor functioneringsgesprekken staan?

Een sjabloon voor functioneringsgesprekken moet een reeks details over de werknemer bevatten en een gestandaardiseerde beoordelingsschaal voor:

Zelfevaluatie

Kwaliteit van het werk

Arbeidsethos

Prestaties

En andere belangrijke statistieken die hun werkprestaties onthullen

Een onderzoek van de Harvard Business Review ontdekte dat "slechts 15% van de vrouwelijke en 24% van de mannelijke managers vertrouwen had in het prestatiebeoordelingsproces, terwijl de meesten het als subjectief en zeer dubbelzinnig beschouwden"

Bovendien moeten sjablonen voor functioneringsgesprekken effectieve communicatie tussen het management en hun directieleden vergemakkelijken, hen aanmoedigen om samen te werken aan het vaststellen van individuele en gezamenlijke doelen en het proces consistent en eerlijk houden voor alle werknemers.

Wat te vermijden in een sjabloon voor functioneringsgesprekken?

Naast het opnemen van de noodzakelijke elementen, zijn er een paar dingen die u moet vermijden bij het maken van een sjabloon voor functioneringsgesprekken. Deze omvatten:

Vaag of onduidelijk taalgebruik dat tot verkeerde interpretaties kan leiden.

Te veel categorieën of maatstaven om te evalueren, waardoor het beoordelingsproces overweldigend en tijdrovend kan worden.

Persoonlijke meningen of vooroordelen die de objectiviteit van de beoordeling kunnen beïnvloeden.

Gebrek aan specificiteit of meetbare doelen voor verbetering.

Door deze elementen te vermijden, kun je een eerlijk en effectief sjabloon voor functioneringsgesprekken maken waar zowel de medewerker als de organisatie als geheel baat bij heeft.

15 Gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken

Terwijl de meeste sjablonen voor functioneringsgesprekken ideaal zijn voor driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse functioneringsgesprekken, zijn andere sjablonen nuttig voor het inwerken van werknemers het stroomlijnen van loopbaantrajecten en competentieontwikkeling.

Bekijk ze allemaal en zie hoe u ze kunt gebruiken om uw prestatiebeoordelingsproces te verbeteren!

1. ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek

Beoordeel uw werkprestaties, deel feedback en schets actiepunten voor verbetering met deze sjabloon voor functioneringsgesprekken van ClickUp

Review frequentie: Driemaandelijks, tweejaarlijks of jaarlijks

Als u op zoek bent naar een eenvoudige sjabloon voor functioneringsgesprekken waarmee u en uw medewerkers beoordelingsnotities kunnen vergelijken dan is dit iets voor jou!

Deze documentsjabloon in ClickUp bevat secties waarin zowel managers als directieleden commentaar kunnen geven op hun taakinzicht, taakvaardigheden, groei, prestaties, enzovoort.

Het komt ook met software voor prestatiebeoordelingen functies zoals codes voor prestatiemetingen zoals onvoldoende, matig, goed, uitstekend en niet van toepassing om je te helpen een beoordelingsschaal op te stellen.

De ClickUp sjabloon voor prestatiebeoordeling splitst ook taken en te leveren prestaties op in termen van prioriteit en biedt ruimte voor feedback. Als u dus op zoek bent naar een sjabloon voor functioneringsgesprekken dat de sterke en zwakke punten van werknemers adequaat beoordeelt, bruikbare feedback geeft en duidelijke doelen stelt voor zelfverbetering, dan moet u voor deze optie gaan. Sjabloon voor functioneringsgesprek downloaden

2. ClickUp sjabloon voor corrigerende maatregelen

De ClickUp Correctieve Actie Plan Sjabloon helpt bij het organiseren van de moeilijke discussies en gespreksonderwerpen met uw team

Herhalingsfrequentie: Maandelijks of per kwartaal

Deze sjabloon is geschikt voor managers die op zoek zijn naar een alternatieve methode om het gedrag of de prestaties van een werknemer te verbeteren. De sjabloon bevat zes hoofdthema's: gebieden voor verbetering, problemen en hoofdoorzaken, mogelijke oplossingen, de maatstaf voor succes, taakhouders en tijdlijn.

Beschouw dit als een stap-voor-stap plan voor prestatieverbetering om uw werknemer bruikbare stappen te geven om aan de prestatieverwachtingen te voldoen. De ClickUp sjabloon voor correctief actieplan helpt bij het creëren van ruimte voor corrigerende maatregelen en biedt een visueel aantrekkelijk Whiteboard waar u alle relevante informatie kunt vastleggen en acties in concrete stappen kunt opvolgen. Sjabloon voor corrigerende maatregelen downloaden

3. ClickUp Werknemer Evaluatie Formulier Sjabloon

Verzamel eenvoudig informatie en antwoorden met dit eenvoudige formulier sjabloon

Herhalingsfrequentie: Wekelijks of tweemaandelijks

Met dit eenvoudige ClickUp-formulier kunt u de prestaties van werknemers evalueren op basis van de functietitel en -omschrijving. Dit is ideaal voor het stellen van wekelijkse doelen of het uitvoeren van tweemaandelijkse beoordelingen waarbij niet veel details hoeven te worden ingevoerd.

De ClickUp Werknemer Evaluatie Formulier Sjabloon bevat deze aangepaste velden, waaronder awards and milestones received, total rendered hours, job title, areas to improve, works well with a team, technical skills, evaluation date, pending tasks, the number of tasks completed, and communication skills. Sjabloon voor werknemersevaluatie downloaden

4. ClickUp 30-60-90 dagen plan sjabloon

Gebruik deze ClickUp sjabloon om toekomstige check-ins met nieuwe medewerkers te plannen

Herhalingsfrequentie: Na één, twee en drie maanden

De ClickUp 30-60-90 dagen plan sjabloon is ideaal voor het inwerken van uw nieuwe medewerkers en het opstellen van professionele ontwikkelingsplannen vanaf het begin.

Aangezien een volledige prestatiebeoordeling niet ideaal is voor nieuwe werknemers, kunnen managers de 30-60-90 benadering gebruiken om hun prestaties na de eerste, tweede en derde maand te controleren en te beoordelen om de prestaties van de nieuwe medewerker te vergelijken met de verwachtingen op de werkplek.

Gebruik deze sjabloon voor een inwerkbord, inwerkplan, inwerkvoortgang, kalender, chat en referenties.

Deze aanpak en sjabloon kunnen je helpen om te begrijpen of nieuwe medewerkers hun aandachtsgebieden, prioriteiten en verwachtingen hebben aangepast en of er meer training of andere acties nodig zijn om ze te laten wennen aan hun rol. Sjabloon 30-60-90 dagen plan downloaden

5. ClickUp Carrièrepad Sjabloon

Gebruik deze sjabloon voor loopbaantrajecten als basis voor gesprekken over de groei van werknemers in functioneringsgesprekken

Herbeoordelingsfrequentie: Tweejaarlijks of jaarlijks

De Carrièrepad sjabloon hiermee kun je de carrièreverwachtingen van een werknemer afstemmen op de visie van je bedrijf. Met deze sjabloon kun je eindeloze carrièrepaden voor een werknemer visualiseren op een digitaal whiteboard.

Zie het als een " carrière mindmap " waarmee je verschillende professionele ontwikkelingsscenario's voor een werknemer kunt maken.

Je kunt meerdere kaders en sjablonen gebruiken om informatie over hun groei, carrièremogelijkheden, leerresultaten en voordelen te beheren. De sjabloon beschikt ook over aantrekkelijke visualisaties, zoals slimme opmaak, kleurenthema's, vormen en connectors. Sjabloon Loopbaanpad downloaden

6. ClickUp Werknemer & Manager 1-op-1 Sjabloon

Gebruik deze 1-op-1 sjabloon om snel uw doelen te bespreken en gefocust te blijven op wat belangrijk is.

Herhalingsfrequentie: Wekelijks

Wekelijkse 1-op-1 vergaderingen tussen managers en werknemers zijn een van de beste manieren om contact te houden en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Gebruik ClickUp's werknemer & manager 1-op-1 sjabloon kunt u eenvoudig terugkerende 1-op-1's plannen tussen een werknemer en zijn manager. Dit zorgt er niet alleen voor dat beide partijen een vast tijdstip hebben om over de voortgang te praten, maar het helpt ook bij het bijhouden van onderwerpen die de manager en werknemer willen bespreken. 1-op-1 rapportsjabloon downloaden

7. Microsoft Word Werknemer Evaluatie Sjabloon

Via Microsoft

Review frequentie: Maandelijks, driemaandelijks, tweejaarlijks of jaarlijks

Deze Microsoft Word met deze sjabloon kunnen managers het prestatieniveau en de loonstructuur van hun werknemers evalueren. U kunt de sjabloon naar wens aanpassen en een beoordelingssysteem gebruiken om de prestaties van een werknemer te beoordelen.

Het beoordelingssysteem richt zich op gebieden als verantwoordelijkheid, punctualiteit, aanwezigheid, flexibiliteit, voltooiing van opdrachten, kwaliteit van het werk, organisatorische vaardigheden, vertrouwelijkheid, conflictoplossing en de bereidheid om vaardigheden te ontwikkelen. De sjabloon heeft 37 aandachtsgebieden, hoewel je er altijd een paar kunt toevoegen of verwijderen om te voldoen aan de behoeften en structuur van je bedrijf.

Managers kunnen kijken naar het huidige loon per uur in de sectie loonbeoordeling en een nieuw loon aanbevelen op basis van de algemene prestatiescore. Als je de lonen van slecht presterende werknemers wilt verlagen of toppresteerders wilt belonen, dan is deze sjabloon ideaal voor jou. Sjabloon voor werknemersevaluatie downloaden

8. Excel Project Prestatie Rapport Sjabloon

Via Microsoft

Herbeoordelingsfrequentie: Tweejaarlijks of jaarlijks

U kunt dit gebruiken Excel-sjabloon om de prestaties van projecten met hoge prioriteit binnen de organisatie te onderzoeken. Deze sjabloon is vooral belangrijk omdat u kunt samenwerken met de boekhoudkundige of financiële afdelingen om de efficiëntie van specifieke organisatieprogramma's te bepalen. Enkele belangrijke aandachtsgebieden zijn hoe het budget is gebruikt, de werkelijke kosten van de betrokken items, kostenafwijkingen en planningafwijkingen.

Met de sjabloon kun je er zeker van zijn dat de middelen van het bedrijf worden gebruikt zoals verwacht. Prestatierapportage is belangrijk omdat het gaat om het verzamelen van projectgegevens die vervolgens worden gebruikt om de voortgang te communiceren.

Managers kunnen sjablonen voor prestatiebeoordelingen van projecten gebruiken om te analyseren hoe werknemers hebben bijgedragen aan het succes of falen van het project. Sjabloon voor projectrapporten downloaden

9. Excel jaarlijks functioneringsgesprek sjabloon

via Google Sheets

Herbeoordelingsfrequentie: Jaarlijks

De Google Vellen De sjabloon voor prestatiebeoordeling combineert een gedeelte voor zelfbeoordeling van werknemers met een gedeelte voor beoordeling door de manager. Met de sjabloon kunnen bedrijven evalueren of werknemers de vooraf bepaalde doelen en doelstellingen hebben bereikt. Er is zelfs ruimte voor managers om te onderzoeken hoe goed het gedrag van een werknemer overeenkomt met de waarden van het bedrijf.

Wat deze template uniek maakt, is de noodzaak om schriftelijke antwoorden te geven zodat werknemers hun prestatiebeoordeling kunnen ontvangen. Op deze manier kan er geen sprake zijn van vooringenomenheid omdat werknemers uw opmerkingen kunnen bekijken voordat ze hun handtekening onderaan zetten.

Het gebruiksvriendelijke formaat maakt het ook minder uitdagend voor werknemers om de denkprocessen van managers te begrijpen die tot de prestatiebeoordelingen hebben geleid. Het is ook gemakkelijk om te bepalen wat ze kunnen doen om de doelen en doelstellingen het komende jaar te halen. Download Google Sheets Doelstelling en Uitkomsten Tempate

11. PeopleGoal Google Sheets Werknemer Competentie Performance Review

Via PeopleGoal

Review frequentie: Jaarlijks

Terwijl de Google Sheets Doelstellingen en Uitkomsten functioneringssjabloon zich richt op de jaarlijkse prestaties van werknemers en hoe deze overeenkomen met de bedrijfswaarden, beoordeelt deze sjabloon hun kerncompetenties. De sjabloon maakt gebruik van organisatorische anciënniteit door werknemers te rangschikken op basis van functie en is ideaal voor hiërarchische organisaties.

Bij elke functie hoort een lijst met kerncompetenties, een beoordelingstabblad, een wegingstabblad en een commentaargedeelte. Als een medewerker bijvoorbeeld een analist is, kunt u zich richten op competenties zoals technische vaardigheid en teamcommunicatie . Dit geeft je een overzicht van mogelijke verbeterpunten.

De vijf wegingen zijn top performer, overtreft verwachtingen, voldoet aan de verwachtingen, heeft verbetering nodig en presteert aanzienlijk onder de maat. Je zit echter niet vast aan de bovenstaande beoordelingsschaal. U kunt de weging van de competenties naar eigen inzicht aanpassen op basis van wat van vitaal belang is voor uw organisatie. Sjabloon voor prestatiebeoordeling van competenties downloaden

12. GooDocs Google Docs Sjabloon voor functioneringsgesprek

Via GooDocs

Review frequentie: Driemaandelijks, tweejaarlijks of jaarlijks

Met deze eenvoudige sjabloon voor functioneringsgesprekken van één pagina kun je commentaar geven op de algemene prestaties van een werknemer, behaalde doelen, verbeterpunten en kernwaarden.

Zie het als een beknopt formulier voor functioneringsgesprekken waarin alle belangrijke aandachtspunten zijn opgenomen zonder al te veel in detail te treden. Als je een eigenaar bent van een klein bedrijf, dan is deze sjabloon ideaal voor jouw organisatie.

Naast de eenvoudig in te vullen opmaak, is de Google Docs sjabloon voor functioneringsgesprekken ook visueel aantrekkelijk. Er is een mix van grijze en paarse kleuren die de schoonheid van de lay-out vergroot. Je kunt het document bewerken naar eigen wens en voorkeur en het gratis afdrukken. Sjabloon voor functioneringsgesprek downloaden

13. Sjabloon.net Microsoft Word Restaurant Formulier voor functioneringsgesprek werknemer

Via Template.net

Herbeoordelingsfrequentie: Jaarlijks

Dit sjabloon voor jaarlijkse functioneringsgesprekken is een document van zes pagina's dat helpt bij het verzamelen van informatie voor het maken van individuele ontwikkelingsplannen (IDP's) voor werknemers. Het doel is om elke medewerker te helpen bij zijn persoonlijke en loopbaanontwikkeling. De sjabloon biedt een blauwdruk die managers kunnen volgen bij het maken van deze ontwikkelingsplannen door in detail te treden met betrekking tot de belangrijkste gebieden. Sjabloon voor personeelsontwikkeling downloaden

15. Sjabloon.net Beoordelingssjabloon werknemer

Via Template.net

Herbeoordelingsfrequentie: Tweejaarlijks en jaarlijks

Het laatste voorbeeld in onze lijst van 15 gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken met werknemers is dit document voor functioneringsgesprekken met werknemers dat alle belangrijke voorwaarden op één pagina omvat. De sjabloon bevat vier hoofdgebieden voor beoordeling: informatie over de werknemer, prestatie-evaluatie, ontwikkelingsmogelijkheden en commentaar van de beoordelaar.

Het onderdeel prestatie-evaluatie richt zich op kerncompetenties, zoals samenwerking, enthousiasme, houding, punctualiteit, kennis van het werk en communicatieve vaardigheden.

Ongeacht je organisatie of branche kun je dit beknopte document aanpassen aan je eigen voorkeuren. Het is ook beschikbaar in Google Docs en Microsoft Word, wat betekent dat je het kunt bewerken of afdrukken wanneer het jou uitkomt. Sjabloon voor functioneringsgesprek werknemer

Soorten functioneringsgesprekken en beoordelingen van werknemers

Om het meeste uit deze sjablonen te halen, is het cruciaal om de verschillende beschikbare soorten functioneringsgesprekken te begrijpen. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten en hun beschrijvingen:

1. Jaarlijkse functioneringsgesprekken

Zoals de naam al zegt, zijn dit jaarlijkse evaluaties die één keer per jaar plaatsvinden. Ze beoordelen de algemene prestaties van een werknemer in het afgelopen jaar en stellen doelen voor het komende jaar. Ze zijn meestal formeler en gedetailleerder dan andere soorten functioneringsgesprekken.

2. Kwartaalgesprekken

Deze evaluaties vinden om de drie tot zes maanden plaats en bieden een frequentere gelegenheid om de voortgang van een werknemer te bekijken. Ze kunnen minder formeel zijn dan jaarlijkse beoordelingen, maar bieden nog steeds ruimte voor het stellen van doelen en ontwikkelingsgesprekken.

3. Functioneringsgesprekken op projectbasis

Deze beoordelingen richten zich op de prestaties van een werknemer binnen een specifiek project of taak. Ze kunnen plaatsvinden aan het einde van een project of tijdens de duur ervan.

4. Functioneringsgesprekken op proef

Deze evaluaties worden meestal gebruikt voor nieuwe werknemers. Ze beoordelen hun vooruitgang tijdens de proefperiode en bepalen of ze in vaste dienst genomen moeten worden.

5. Zelfevaluatie functioneringsgesprekken

In deze beoordelingen krijgen werknemers de kans om hun eigen prestaties te evalueren en feedback te geven over hoe ze vinden dat ze het hebben gedaan. Dit kan gebruikt worden als uitgangspunt voor gesprekken met managers.

Hoe schrijf je een functioneringsgesprek?

Hoewel sjablonen een nuttig kader kunnen bieden voor functioneringsgesprekken, is het belangrijk om ook te weten hoe je er effectief een schrijft en uitvoert. Hier zijn enkele tips:

Start met positieve feedback: Begin het gesprek met het benadrukken van de sterke punten en prestaties van de werknemer.

Wees specifiek: Gebruik concrete voorbeelden om uw evaluatie van de prestaties van de werknemer te ondersteunen. Dit voorkomt dubbelzinnigheid en zorgt ervoor dat de feedback bruikbaar is.

Focus op gedrag, niet op persoonlijkheid: Het is belangrijk om te focussen op de acties en het gedrag van een werknemer in plaats van op hun persoonlijkheidskenmerken. Dit helpt om de beoordeling objectief en productief te houden.

Stel duidelijke doelen voor verbetering: Als er gebieden zijn waar de werknemer zich kan verbeteren, geef dan specifieke en haalbare doelen waar de werknemer naartoe kan werken.

Houd het professioneel: Hoewel het belangrijk is om eerlijk en open te zijn in functioneringsgesprekken, is het ook belangrijk om een professionele toon aan te houden en persoonlijke aanvallen te vermijden.

Luister actief: Functioneringsgesprekken moeten een tweerichtingsgesprek zijn. Neem de tijd om te luisteren naar het perspectief van de werknemer en ga in op eventuele zorgen.

Verbeter uw functioneringsgesprekken met sjablonen

Feedback geven en ontvangen is een belangrijk onderdeel van elke werkplek. Het helpt ons te groeien, te leren en onze vaardigheden te verbeteren. Het kan echter moeilijk zijn om te weten waar te beginnen, wat op te nemen en hoe het proces boeiender te maken voor alle betrokkenen.

Daarom hebben we deze bibliotheek met gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken samengesteld. Gebruik deze 15 sjablonen om uw volgende functioneringsgesprek te verbeteren en een effectief en boeiend programma voor functioneringsgesprekken op te stellen dat uw bedrijf en uw mensen helpt zich te ontwikkelen.

Het beste aan de ClickUp's HR-sjablonen is dat ze aanpasbaar en gratis te gebruiken zijn - u hoeft ze alleen maar te downloaden en te configureren zodat ze passen bij uw HR-behoeften .

En omdat ClickUp een alles-in-één projectbeheertool is die werkt voor elk team kunt u uw functioneringsgesprek maken, bewerken en opslaan naast uw werk. Koppel uw beoordelingssjablonen aan uw taken, personeelsdirectory en andere belangrijke bestanden en volg de voortgang met onze krachtige tools zoals Doelen en Dashboards . Ja. Zo eenvoudig is het. 😊 Begin vandaag gratis