Slack versus WhatsApp: welke chat-app is beter voor werk?

Op het werk zorgt tijdige en duidelijke communicatie ervoor dat alles – en iedereen – op koers blijft: iedereen kent het plan en zijn of haar rol daarin, projecten verlopen soepel, deadlines worden gehaald en dingen worden gedaan.

Dit is waar tools als Slack en WhatsApp uitblinken. Ze helpen bij de communicatie binnen het team, maar ze verschillen meer van elkaar dan je misschien denkt.

Hoe verhouden ze zich tot elkaar en welke past het beste bij jouw team? We zetten het voor je op een rijtje – en maak je geen zorgen – we hebben nog een andere optie als geen van beide goed voelt.

Wat is Slack?

Het verhaal van Slack is allesbehalve alledaags. Wat in 2002 begon als een chatfunctie in een online game, is nu de favoriete communicatietool voor bedrijven overal ter wereld. En dan hebben we het nog niet eens over interne communicatie; volgens hen gebruikt 80% van de Fortune 100-bedrijven Slack om te communiceren met externe belanghebbenden.

Het is als een virtuele hub waar je kunt chatten, bestanden kunt delen, media kunt versturen (want wie houdt er nou niet van een goede meme?) en video-gesprekken kunt voeren zonder de app te verlaten.

📮 Waarom sommige teams Slack heroverwegen ClickUp heeft meer dan 4.000 professionals ondervraagd en ontdekte een veelvoorkomend probleem: wanneer chat losstaat van het werk, gaat de afstemming eronder lijden.

Functies van Slack

Slack is ontwikkeld met teams in gedachten, waardoor het gemakkelijk is om te communiceren en samen te werken.

Enkele van de belangrijkste functies zijn:

1. Kanalen en gespreksthreads

Kanalen in Slack zijn speciale ruimtes voor specifieke onderwerpen, projecten of teams. En ze zijn gemakkelijk te herkennen: openbare kanalen hebben een hashtag (#) en privékanalen hebben een slotje (🔒). De eerste zijn voor iedereen toegankelijk, terwijl de tweede veilig zijn en alleen op uitnodiging toegankelijk zijn.

Je kunt ze ordenen door duidelijke namen te gebruiken (zoals project-, team- of afd-) en oude kanalen te archiveren om alles overzichtelijk te houden. Je kunt ook automatisch nieuwe leden toevoegen aan standaardkanalen om ze snel op de hoogte te brengen.

Voor meer persoonlijke gesprekken kun je directe berichten gebruiken. Je kunt je reacties ook groeperen in threads, vergelijkbaar met wat je ziet op X (Twitter).

💡Pro-tip: Als je in een handomdraai naar kanalen wilt schakelen, druk je gewoon op Command + K of T (Mac) of CTRL + K (Windows), typ je een paar letters van de kanaalnaam en je bent er.

2. Snelle vergaderingen met Huddles

Herinner je je nog de korte chats aan het bureau op kantoor? Slack Huddles hebben dat naar online verplaatst met audio-oproepen voor spontane teamdiscussies. Je kunt er een starten in elk kanaal of via een direct bericht met slechts één klik, en teamgenoten kunnen naar behoefte deelnemen of vertrekken.

Huddles houdt het simpel met standaard alleen spraakgesprekken, maar je kunt video inschakelen. Ze zijn geweldig voor samenwerking en bieden functies zoals het delen van meerdere schermen en live cursors voor taken zoals bewerking of probleemoplossing. Je kunt tijdens het gesprek zelfs reageren met emoji's of threads starten.

👀Wist je dat? Op Slack kun je jezelf of iemand anders herinneren aan een gebeurtenis, vergadering, deadline, bericht, bestand of iets anders door /reminder te gebruiken, gevolgd door de plaats, het onderwerp en het tijdstip.

3. Bestanden delen en opslagruimte

Bestanden delen in Slack is eenvoudig en betrouwbaar, waardoor je het als een soort centrale hub kunt gebruiken. Je kunt bestanden tot 10 GB (bij betaalde abonnementen) uploaden door ze te slepen, neer te zetten of in chats te plakken, met handige voorbeelden voor PDF's, afbeeldingen, video's en meer.

Slack biedt ook krachtige zoekfilters, waardoor je belangrijke informatie gemakkelijk kunt vinden. Je kunt je bestanden vastmaken of markeren met een ster, zodat je er toegang toe hebt, zelfs als de persoon die ze heeft gedeeld, vertrekt.

4. Integraties

Slack kan worden gekoppeld aan meer dan 2.600 apps en diensten. Je kunt populaire tools zoals Google Workspace, Microsoft Office en Zoom eenvoudig integreren om bestanden te delen, deel te nemen aan vergaderingen of kalenders te beheren, rechtstreeks vanuit Slack.

Ontwikkelings- en projectmanagementtools zoals GitHub, Jira en Trello kunnen updates plaatsen, zodat teams op de hoogte blijven zonder van app te wisselen. Met de Workflow Builder kun je aangepaste, code-vrije werkstroomen voor verschillende processen maken.

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 8,75 per gebruiker per maand

Business+: $15 per gebruiker per maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Je kunt Slack AI toevoegen aan alle betaalde abonnementen voor $ 10 extra per gebruiker per maand.

Wat is WhatsApp?

WhatsApp begon als een eenvoudige manier om notificaties naar vrienden te sturen. Maar vandaag de dag is het uitgegroeid tot een van 's werelds populairste berichtenapps – met maar liefst 3 miljard gebruikers!

De charme zit hem in het gebruiksgemak: meld je aan met je telefoonnummer en je kunt meteen aan de slag. Je kunt tekst- en spraakberichten versturen, afbeeldingen, video's en documenten delen, of deelnemen aan spraak- en videogesprekken. Je kunt zelfs groepschats aanmaken om iedereen bij elkaar te brengen, of het nu gaat om projecten, teams of gezinsplanning.

Met end-to-end-versleuteling, compatibiliteit met mobiele apparaten en desktopcomputers is WhatsApp een eenvoudige, veilige en veelzijdige app voor alle communicatie.

Functies van WhatsApp

Enkele functies van WhatsApp zijn:

1. Eén-op-één berichten en bellen

WhatsApp houdt communicatie eenvoudig. De één-op-één-chats, spraak- en video-gesprekken zijn ideaal voor privégesprekken of snelle check-ins. Het haalt contacten rechtstreeks uit je telefoon, zodat je kunt zien wie er al op WhatsApp zit en degenen die dat niet zijn kunt uitnodigen.

Je kunt tekstberichten en spraakberichten versturen, en zelfs belangrijke berichten markeren of doorsturen zodat je ze gemakkelijk terug kunt vinden. WhatsApp heeft nu een knop voor bewerking waarmee je je berichten na verzending kunt aanpassen. Niet tevreden met een bericht? Je kunt het voor iedereen verwijderen, maar onthoud: beide opties zijn slechts kort na het verzenden beschikbaar.

De WhatsApp Business-app bevat ook extra functies, zoals het instellen van automatische antwoorden en het delen van productcatalogi, waardoor je gemakkelijk in verbinding kunt blijven met je klanten.

💡Pro-tip: Als je Siri of Google Assistant hebt, gebruik die dan om handsfree WhatsApp-berichten te versturen!

2. Groepen en verzendlijsten

WhatsApp-groepschats (of kortweg groepen) zijn een gedeelde ruimte waar je teamleden kunnen samenwerken, updates kunnen delen en specifieke projecten of onderwerpen kunnen bespreken. Voor een afdeling, een werkgroep of een brainstormsessie houden groepen iedereen op de hoogte zonder aparte e-mailketens.

Aan de andere kant kun je met uitzendlijsten hetzelfde bericht naar meerdere mensen tegelijk sturen — zonder een groepschat te starten. Het is een snelle manier om aankondigingen of updates te delen, terwijl gesprekken privé en gescheiden blijven. Dit is vooral handig om grote teams of verschillende doelgroepen efficiënt te bereiken.

3. In-app-betalingen met WhatsApp Pay

Hoewel WhatsApp Pay beperkt is tot een paar geselecteerde landen, vereenvoudigt het je bedrijfsvoering doordat je rechtstreeks in chatgesprekken geld kunt verzenden en ontvangen.

Een klant die bijvoorbeeld op WhatsApp door uw productcatalogus bladert, vindt iets dat hem bevalt en besluit het te kopen. In plaats van bankgegevens te delen of naar een externe website te gaan, tikt hij gewoon op de knop 'Betalen' in de chat, voert het bedrag in en autoriseert de betaling met een pincode of biometrische verificatie.

De hele transactie vindt direct plaats en je ontvangt je bonnen tijdens het chatten.

👀Wist je dat? WhatsApp Pay is (tot nu toe) alleen beschikbaar in India en Brazilië — de landen met het hoogste aantal downloads van de WhatsApp Business-app.

4. Delen en opslagruimte

Met WhatsApp kun je afbeeldingen, video's, audiobestanden, documenten (waaronder PDF's, Word, Excel en PowerPoint) en contacten versturen. Je kunt ook je live locatie delen met realtime GPS-updates voor een bepaalde duur (tot 8 uur), waardoor het eenvoudig is om af te stemmen met mobiele teams.

WhatsApp is niet puur een dienst voor cloudopslagruimte. Alle content die je deelt, neemt ruimte in beslag op je telefoon en wordt geback-upt in de cloud. Je kunt dit beheren door berichten, bestanden en media handmatig te archiveren. Je kunt er ook voor kiezen om media niet automatisch op te slaan in de galerij van je telefoon en alleen die te bewaren die je nodig hebt.

💡Pro-tip: Schakel 'Verdwijnende berichten' in om chats na een bepaalde tijd automatisch te verwijderen. Zo hoef je je geen zorgen te maken over het handmatig vrijmaken van ruimte.

Prijzen van WhatsApp

Standaard-app: Gratis

Business app: Gratis

Business API: betalen per gesprek

Slack versus WhatsApp: functies vergeleken

Hier volgt een overzicht van de verschillende functies van Slack en WhatsApp:

Functies Slack WhatsApp/WhatsApp Business Spraak- en video-gesprekken (zowel 1-op-1- als groepsgesprekken) Ja Ja Limiet voor berichtengeschiedenis Tot 90 dagen in het gratis abonnement Unlimited Scherm delen Ja Ja Aantekeningen maken tijdens het delen van het scherm Ja Nee Groepschatten Ja. Kanalen voor discussies over verschillende onderwerpen en aangepaste groepen voor meer privé-gesprekken Ja. Groepen en verzendlijsten kunnen worden gebruikt om berichten naar een groot aantal mensen te sturen Zoekfunctie Ja. Beschikt over geavanceerde zoekfilters om bestanden en berichten te vinden Ja. Basisfuncties voor chats Bestanden delen Ja. Je kunt elk type bestand tot 10 GB delen Ja. Je kunt elk type bestand tot 2 GB delen Locatie delen Nee Ja. Je kunt je live locatie tot 8 uur lang delen In-app betalingen Nee; kan worden geïntegreerd met betaaltools zoals PayPal Ja. Je kunt geld verzenden en ontvangen binnen de app Opslagruimte Ja. Tot 20 GB in het betaalde abonnement Ja. Slaat alles op het apparaat op Notificaties Ja. Zeer aanpasbaar Ja. Direct en eenvoudig Veiligheid Ja. Beschikt over gegevensversleuteling en diverse certificeringen Ja. Biedt end-to-end-versleuteling Integraties Uitgebreid; maakt verbinding met meer dan 2.600 apps Met een limiet; maak verbinding met HubSpot en enkele platforms Mobiele en desktop-apps Ja Ja Prijzen Gratis, betaalde abonnementen vanaf $ 8,75 per gebruiker per maand Gratis; voor de API gelden regionale tarieven na 1000 gesprekken

Laten we deze vergelijking van functies eens nader bekijken:

Functie #1: Installatie en gebruikersinterface

Slack biedt een zeer aanpasbare interface, maar in het begin kan het wat ingewikkeld aanvoelen om het in te stellen. Gebruikers moeten werkruimten en kanalen aanmaken en rollen toewijzen voordat ze het platform kunnen gebruiken.

Eenmaal ingesteld is de interface eenvoudig te navigeren, met gesprekken die het grootste deel van het scherm in beslag nemen en een zijbalk voor kanalen, threads en contacten. Slack biedt ook een breed bereik aanpassingsopties, waaronder thema's, emoji's en zelfs het aanmaken van aangepaste emoji's.

WhatsApp daarentegen geeft prioriteit aan eenvoud. De installatie is snel en eenvoudig: je hebt alleen een nummer en verificatie nodig. De interface is minimalistisch, met chats aan de linkerkant en het actieve gesprek aan de rechterkant op de desktop.

De mobiele app heeft een overzichtelijke lay-out met handige tabbladen voor gesprekken en statusupdates. Het aanmaken van groepen is eenvoudig en WhatsApp Business voegt productcatalogi toe aan de vertrouwde interface. Zowel de hoofdapp als WhatsApp Business bieden aanpassingsopties voor chatachtergronden.

🏆 Winnaar: WhatsApp. Iedereen kan WhatsApp binnen enkele minuten instellen en beginnen met chatten. Bij Slack duurt het langer: je hebt een zakelijk e-mailadres nodig, moet leden uitnodigen en eerst een werkruimte opzetten, waardoor gebruikers vaak kiezen voor eenvoudigere alternatieven.

Functie #2: Zakelijke communicatie

Slack is ontworpen voor efficiënte teamcommunicatie. Het biedt functies zoals berichtopmaak, organisatie en planning. Het biedt ook mogelijkheden voor het beheren van groepen met openbare of privé-kanalen, aangepaste toestemmingen en ledenrollen.

Het biedt één-op-één spraak- en video-gesprekken met schermdeling, aantekeningen en opname voor vergaderingen. Voor grotere vergaderingen zijn echter betaalde abonnementen vereist.

WhatsApp richt zich op snelle en betrouwbare berichtenuitwisseling, met leesbevestigingen, typindicatoren en heldere spraak- en video-gesprekken. Hoewel de desktop-versie nu bellen en schermdelen ondersteunt, kan deze storingen vertonen en ontbreken er samenwerkingsfuncties zoals aantekeningen tijdens gesprekken.

De Business-app biedt geautomatiseerde berichten, snelle antwoorden en labels om chats te ordenen. Groepen kunnen groot zijn, met maximaal 1.024 leden, en beschikken over tools zoals beheerdersfuncties, polls en verzendlijsten. WhatsApp biedt ook geverifieerde profielen, berichtstatistieken en ondersteuning voor meerdere apparaten om klantchats op verschillende apparaten te beheren.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel. Slack is ideaal voor teams, met name techbedrijven, die samenwerken in één ruimte. Voor verkoop en het beheren van veel klantchats is WhatsApp sneller en bespaart het tijd bij het organiseren.

Functie #3: Notificaties

Slack biedt uitgebreide controle over notificaties, waardoor je kunt kiezen welke notificaties je ontvangt en de instellingen kunt aanpassen. Je kunt specifieke tijden instellen voor notificaties of mobiele notificaties ontvangen wanneer je niet actief bent op je desktop. Om je te concentreren op je werk, kun je 'Niet storen' gebruiken om notificaties tijdelijk te pauzeren.

Het notificatiesysteem van WhatsApp is eenvoudiger, maar biedt toch enige aanpassingsmogelijkheden. Je kunt ervoor kiezen om notificaties te ontvangen voor individuele chats, groepschats en gesprekken, en zelfs aangepaste notificatietonen of beltonen selecteren.

De app toont de status van verzonden en gelezen berichten, en Business-gebruikers kunnen prioritaire notificaties en automatische antwoorden instellen. Als je even rust nodig hebt, kun je chats, groepen of oproepen voor een langere periode dempen.

🏆 Winnaar: Slack. Met meer aangepaste mogelijkheden is Slack geschikter voor drukke instellingen. Deze diepgang en flexibiliteit vind je niet in de eenvoud van WhatsApp.

Functie #4: Bestanden delen en opslagruimte

Slack vereenvoudigt het delen van bestanden voor teams op afstand, waardoor je bestanden tot 10 GB kunt delen vanaf je apparaat of apps zoals Dropbox. Het slaat bestanden, berichten en media automatisch op en archiveert ze in de cloud. De opslagruimte varieert per abonnement: de gratis versie biedt 5 GB en bewaart bestanden 90 dagen, terwijl betaalde abonnementen 10 GB of 20 GB per gebruiker bieden.

WhatsApp ondersteunt het delen van bestanden tot 2 GB, waaronder PDF's, afbeeldingen, video's en GIF's. Je kunt er ook contacten en locaties mee delen, maar het werkt niet met Google Suite-bestanden. WhatsApp slaat berichten, bestanden en media op je telefoon op, waardoor handmatige back-ups of automatische back-ups nodig kunnen zijn om gegevensverlies te voorkomen.

🏆 Winnaar: Slack. Zakelijke bestanden zijn vaak belangrijk en groot. Het is logisch om Slack te gebruiken om ze uit te wisselen zonder je zorgen te maken over problemen met opslagruimte.

Functie #5: Integraties

Slack kan worden geïntegreerd met meer dan 2.600 apps, zoals Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira en Trello. Dit maakt het mogelijk om taken te automatiseren, bestanden te delen en rechtstreeks in kanalen een voorbeeld te bekijken. De bots van Slack verwerken updates en meldingen; teams kunnen aangepaste werkstroom-apps of apps maken.

De integraties van WhatsApp zijn voornamelijk gericht op klantenservice en verkoop. Bedrijven kunnen productcatalogi synchroniseren met Facebook Shops, de API gebruiken om verbinding te maken met CRM-systemen en reacties of werkstroom automatiseren.

🏆 Winnaar: Slack. Je team maakt waarschijnlijk al gebruik van een uitgebreide reeks tools die essentieel zijn voor de dagelijkse werkzaamheden. Slack past gemakkelijk in die reeks, terwijl WhatsApp in vergelijking met zijn alternatieven aanzienlijk tekortschiet.

Slack versus WhatsApp op Reddit

Om de discussie over Slack versus WhatsApp te begrijpen, hebben we op Reddit gekeken naar echte, authentieke meningen – en de reacties zijn gemengd.

Mensen waarderen Slack om hoe goed het alles georganiseerd houdt, met alle chats en discussies op één plek en gemakkelijk te vinden via de zoekfunctie.

mrbkkt1, die een restaurant runt, zegt:

Slack gaf me de mogelijkheid om alle medewerkers te laten communiceren en alle berichten op één overzichtelijke plek te bewaren. Ik kan nu roosters plaatsen die mensen op hun telefoon kunnen zien, in plaats van dat ik tekstberichten of individuele teksten moet sturen. Ik kan nu memo's online plaatsen in plaats van ze uit te printen en op te hangen.

Slack gaf me de mogelijkheid om alle medewerkers te laten communiceren en alle berichten op één overzichtelijke plek te bewaren. Ik kan nu roosters plaatsen die mensen op hun telefoon kunnen zien, in plaats van dat ik tekstberichten of individuele teksten moet sturen. Ik kan nu memo's online plaatsen in plaats van ze uit te printen en op te hangen.

Sommige mensen geven daarentegen de voorkeur aan WhatsApp vanwege de snelheid en het gemak, vooral bij klantgericht werk. Zoals kevin4076 opmerkt:

Als je voor Slack kiest, dwing je je klanten om nog een app te downloaden en in te stellen, terwijl ze WhatsApp waarschijnlijk al hebben geïnstalleerd. Kiezen voor WhatsApp zou ook minder gedoe voor je klanten betekenen.

Als je voor Slack kiest, dwing je je klanten om nog een app te downloaden en in te stellen, terwijl ze WhatsApp waarschijnlijk al hebben geïnstalleerd. Kiezen voor WhatsApp zou ook minder gedoe voor je klanten betekenen.

De meeste mensen begrijpen echter dat beide apps op verschillende werkbehoeften zijn afgestemd. Dus in plaats van overhaaste conclusies te trekken, kijken veel Redditors, zoals fumo7887, eerst naar het doel.

Wat is het gebruik? Elke tool heeft zijn voor- en nadelen, maar het hangt ervan af waarvoor je hem wilt gebruiken. Een groep vrienden? Collega's? Buren? Een open community?

Wat is het gebruik? Elke tool heeft zijn voor- en nadelen, maar het hangt ervan af waarvoor je hem wilt gebruiken. Een groep vrienden? Collega's? Buren? Een open community?

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Slack en WhatsApp

Slack en WhatsApp zijn geweldig om teams met elkaar in verbinding te houden, maar de meeste werkplekken hebben meer nodig dan alleen een chat-app. Het heen en weer schakelen tussen tools voor communicatie, projecten en taken kan rommelig worden en kostbare tijd verspillen.

Dat is waar ClickUp van pas komt!

Het is meer dan alleen een communicatietool – het is de alles-in-één-app voor werk – het brengt projectmanagement, documenten en teamcommunicatie samen op één plek, aangedreven door AI van de volgende generatie voor slimmere automatisering en zoekfuncties.

Zo kan ClickUp je manier van werk veranderen:

ClickUp’s One Up #1: Chat je weg naar beter teamwerk

ClickUp Chat is een ingebouwde tool die berichtenuitwisseling combineert met projectmanagement. Het is ontworpen om je werkstroom te verbeteren door gesprekken rechtstreeks in je werkhub te brengen.

In tegenstelling tot Slack of WhatsApp, waar chats vaak ondergesneeuwd raken of losstaan van daadwerkelijke taken, koppelt ClickUp Chat discussies aan actiepunten en projecten, waardoor teamwork naadloos verloopt.

Met behulp van de ingebouwde AI van ClickUp combineert het project- en kennisbeheer tot één geheel, waarbij gesprekken eenvoudig worden gekoppeld aan taken, documenten en projecten, waardoor teamcommunicatie (en realtime samenwerking ) een natuurlijk onderdeel wordt van je bestaande werkstroom.

Met de functies van ClickUp Chat kun je:

Chat rechtstreeks in Ruimtes of Lijsten om discussies te koppelen aan de juiste taken of projecten

Zet elk chatbericht met één klik om in een Taak, waarbij de context wordt vastgelegd en taken automatisch worden aangemaakt, zodat er niets belangrijks wordt gemist

Gebruik AI CatchUp om gemiste chats samen te vatten en AI CleanUp om actiepunten uit berichten te halen, zodat je gefocust blijft en informatie-overload voorkomt

Werk live samen met videogesprekken en schermdeling via SyncUps . Hiermee kun je met 200 mensen tegelijk chatten, taken koppelen en toewijzen aan je teamgenoten, vergaderingen plannen en zelfs de werklast van je team direct in de chat bekijken

Deel updates en bestanden en koppel ze rechtstreeks aan projecten

En als je tijdens het chatten even snel je projecten wilt bekijken, kun je overschakelen naar een projectweergave en je gesprekken bijgewerkt houden.

ClickUp’s One Up #2: Leg gesprekken vast voor realtime communicatie

Werk asynchroon met ClickUp Clips Neem je scherm op met ClickUp Clips en deel de opnames met je team voor diepgaande discussies

Of je nu processen vastlegt, stappen voor probleemoplossing uitlegt of projectupdates geeft, met ClickUp Clips kun je alles vastleggen in een video, met of zonder webcambeelden voor meer context.

Zodra de video is opgenomen, wordt deze automatisch getranscribeerd met behulp van ClickUp Brain. Dit betekent dat je niets van de video hoeft te missen. Je kunt snel in het transcript zoeken op trefwoorden om de belangrijkste delen direct te vinden.

Je kunt deze clips vervolgens aan taken en projecten toevoegen of delen met teamgenoten, zodat iedereen op de hoogte blijft. Je team kan ook:

Laat direct onder de video een reactie achter voor snelle feedback

Zet de clips om in taken om ideeën om te zetten in resultaten

Bekijk alle opgenomen clips op één centrale locatie: de Clips Hub

Wijs taken en taken toe aan specifieke leden met 'Toegewezen opmerkingen'

Of het nu gaat om Clips of berichten in Chat, je kunt ze allebei omzetten in uitvoerbare taken en ze toewijzen aan specifieke leden van het team met de functie Toegewezen opmerkingen van ClickUp. Op deze manier heeft elke taak of elk verzoek een duidelijke eigenaar en wordt er niets over het hoofd gezien.

Wanneer alle toegewezen opmerkingen op één centrale plek staan, is het eenvoudig om de voortgang bij te houden en prioriteiten in de gaten te houden. Je kunt de opmerkingen omzetten in taken en ervoor zorgen dat je projecten blijven vorderen zonder dat je belangrijke details over het hoofd ziet.

📮ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit snelle en efficiënte communicatie biedt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het later moeilijker is om informatie terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden je chatthreads in kaart gebracht en gekoppeld aan specifieke projecten en taken, waardoor je gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

ClickUp’s One Up #4: realtime samenwerking

Breng je ideeën tot leven door ze op te schrijven met ClickUp Whiteboards en werk visueel samen met je team, waar je ook bent

In plaats van op kantoor op zoek te gaan naar een leeg Whiteboard, kun je gewoon ClickUp Whiteboards gebruiken om online te brainstormen.

Op dit digitale canvas kan je team brainstormen, samenwerken en ideeën omzetten in actie, waar je ook bent. Met tools zoals tekenen uit de vrije hand en het aanmaken van vormen kun je je concepten tot leven brengen en werkstroom(men) of processen in kaart brengen voor maximale duidelijkheid.

Volg de activiteiten van je teamleden in realtime met ClickUp’s Collaboration Detection

Zodra je ideeën klaar zijn om verder te worden uitgewerkt, kun je ze direct omzetten in taken en toewijzen aan de juiste teamleden. Je kunt hun activiteiten ook nauwlettend volgen in realtime met ClickUp’s Collaboration Detection.

U kunt zien wanneer uw team taken bekijkt of bewerkt, waardoor een meer verbonden en efficiënte werkomgeving ontstaat. Het synchroniseert teams met directe updates over gedeelde taken en vermindert het voortdurende heen-en-weer-gesprek, omdat iedereen weet wie waar aan werkt.

En als je Slack al gebruikt en toch wilt profiteren van de voordelen van ClickUp, gebruik dan gewoon de ClickUp-integratie met Slack, en je bent klaar.

Zowel Slack als WhatsApp zijn ideaal voor instant messaging en om een verbinding te houden met je teams.

Slack voorziet in al je professionele behoeften door teams samen te brengen en al je berichten en bestanden op één plek te organiseren. WhatsApp voegt daarentegen een persoonlijk tintje toe aan de teamcommunicatie via directe chats en gesprekken.

Maar wat als je iets wilt dat een combinatie van beide is? Iets dat je kunt gebruiken om te chatten en dingen voor elkaar te krijgen.

De oplossing is ClickUp, een uitgebreid platform voor productiviteit dat alles wat je nodig hebt op één plek samenbrengt, inclusief communicatie.

