Top 20 technologiebedrijven om naar uit te kijken in 2024

De afgelopen decennia heeft de technologie-industrie een lange weg afgelegd en het leven van miljoenen mensen over de hele wereld veranderd. Producten en diensten van techgiganten zijn onmisbaar geworden en hebben invloed op ons werk, onderwijs en verschillende aspecten van ons dagelijks leven.

De industrie vertegenwoordigt 35% van de waarde van de wereldmarkt. In 2023 neemt kunstmatige intelligentie (AI) een centrale plaats in, waarbij generatieve AI de gereedschapskist uitbreidt voor professionals in marketing, IT en vele andere sectoren.

Bij het ingaan van 2024 wordt verwacht dat techbedrijven een motor van innovatie en groei zullen blijven. Dit artikel gaat in op de top 20 van techbedrijven die naar verwachting het komende jaar furore zullen maken.

De grootste techbedrijven van 2024: Een uitgebreide lijst

1. Apple

via Apple

Totaal aantal werknemers: 164,000

marktkapitalisatie: 2,90 biljoen dollar

bekend van iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac-computers_

Volgens een onderzoek gebruiken wereldwijd meer dan 1,46 miljard mensen actief een iPhone. Apple, opgericht in 1976, is een van de bekendste techbedrijven. Het merk staat bekend om zijn succesvolle positie als maker en marketingbedrijf van de meest begeerde apparaten, van telefoons en horloges tot tablets en personal computers.

Ook in 2024 moet er nog steeds rekening worden gehouden met Apple. De nieuwste iPhone iteratie en recente AI-ontwikkelingen dragen bij aan de voortdurende dominantie van het bedrijf op de bredere markt.

2. Microsoft

via Microsoft

Totaal aantal werknemers: 221,000

marktkapitalisatie: 2,70 biljoen dollar

bekend van MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio en Personal computers_

Microsoft werd opgericht in 1975 en groeide uit tot een toonaangevende wereldwijde provider van softwareoplossingen. Microsoft Office (MS Office) is het populairste product van het bedrijf. MS Office is een onmisbaar onderdeel van ons leven geworden en biedt sjablonen voor spreadsheets, presentaties, aantekeningen bij vergaderingen, opdrachten, projecten, cv's en gebeurtenissen in het gezin.

Dankzij de cloud services, het Windows besturingssysteem en innovatieve producten zoals de Surface Duo staat Microsoft aan de top van technologische innovatie.

3. Alphabet Inc.

via Alfabet

Totaal aantal werknemers: 186,779

Marktkapitalisatie: 1,70 biljoen dollar

bekend van Google, Android, YouTube en G-Suite_

googelen' staat synoniem voor zoeken naar wat dan ook op het internet. In oktober 2015 werd Alphabet het bovenliggende bedrijf van Google. Google heeft een gediversifieerd portfolio dat zoekmachines, advertenties, cloud computing en ambitieuze moonshot-projecten omvat. Het behoudt zijn leidende rol in het leveren van geavanceerde technologieën zoals AI en kwantumcomputing.

Naast zijn kernactiviteiten is deze techgigant een investeerder die geld steekt in veel start-ups en techbedrijven. Het ondersteunt projecten die reiken van slimme startpagina's en zelfrijdende auto's tot besturingssystemen voor cloudgames. Daarnaast biedt Alphabet certificeringen voor de technologie-industrie aan om gebruikers te trainen in het diverse aanbod.

4. Amazon

via Amazon

Totaal aantal werknemers: 221,000

marktkapitalisatie: 1,54 biljoen dollar

bekend om zijn E-store, Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch en streamingdiensten_

Amazon werd opgericht in 1994 en was aanvankelijk een online marktplaats. De techgigant is sindsdien geëvolueerd en heeft zijn diensten uitgebreid naar cloud computing, digitale streaming, AI en online reclame.

Amazon heeft niet alleen invloed op e-commerce, maar ook op cloud computing met Amazon Web Services (AWS). Het bedrijf staat ook bekend om het naadloos overnemen van opkomende technologieën zoals dronebezorging en spraakgestuurde assistenten.

5. Meta-platforms (Facebook)

via Meta

Totaal aantal werknemers: 83,553

marktkapitalisatie: 884,90 miljard dollar

bekend van Facebook, WhatsApp, Instagram en Messenger_

Facebook werd in 2004 opgericht als een uniek socialemediaplatform. Het werd bijna onmiddellijk populair toen miljoenen gebruikers over de hele wereld actieve leden werden van het platform.

In 2021 kondigde Facebook-oprichter Mark Zuckerberg een nieuwe richting voor het bedrijf aan, waarin de ambitieuze dromen van het bedrijf om de metaverse te domineren werden benadrukt. Om zijn toewijzing aan de metaverse te onderstrepen en zijn blijvende dominantie in de sociale media te versterken, werd Facebook een onderdeel van zijn bovenliggend bedrijf, Meta Platforms.

Deze strategische zet was bedoeld om Meta's positie als sleutel speler in de vorm van de toekomst van online interacties te verstevigen. Meta nam ook innovatieve bedrijven over zoals Novi Financial, Hot Studio en WhatsApp.

Zuckerberg staat nu aan het hoofd van Meta en gelooft dat virtuele en augmented reality-producten de toekomst hebben. Het bedrijf lanceerde onlangs een lijn Web3- en Metaverspecifieke producten zoals Meta Quest en Meta Portal.

6. Tesla Inc

via Tesla

Totaal aantal werknemers: 100,000

Marktkapitalisatie: 758 miljard dollar

bekend van elektrische voertuigen (EV's), Cyber-trucks en autonome voertuigen_

Tesla is een auto- en energiebedrijf dat elektrische auto's, vrachtwagens, energieopslagruimtes, zonne-energie en autonome voertuigen ontwerpt en produceert.

Tesla loopt voorop in de revolutie van elektrische voertuigen en is door zijn innovatie in duurzame energie, zelfrijdende technologie en opslagruimte voor batterijen een cruciale speler in de toekomst van transport.

7. Broadcom

via Broadcom

Totaal aantal werknemers: 20,000+

Marktkapitalisatie: $433,20 miljard

bekend van opslagruimte, software voor activabeheer en Rally_

Broadcom Inc., opgericht in 1961 als divisie voor halfgeleiderproducten van Hewlett-Packard, is een van de toonaangevende providers van halfgeleiders en infrastructuursoftware.

Broadcom haalt ongeveer 80% van zijn inkomsten uit de verkoop van halfgeleiderproducten. In 2023 nam Broadcom VMware over en introduceerde de eerste Switch met On-Chip Neural Network.

8. Samsung

via Samsung

Totaal aantal werknemers: 270,372

marktkapitalisatie: 387,70 miljard dollar

bekend van mobiele telefoons, televisies en andere consumentenelektronica_

Samsung Electronics, opgericht in 1969, is een Zuid-Koreaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en verkoop van een divers bereik aan elektronische apparaten en software. Het bedrijf levert producten en diensten op het gebied van mobiele communicatie, consumentenelektronica, informatietechnologie en apparaatoplossingen.

Samsung richt zich op de productie van tv's en telefoons, maar is ook actief op het gebied van smart home en digitale gezondheid. Als wereldleider in persoonlijke elektronica is het bedrijf een krachtpatser in het tech-ecosysteem en breidt het zijn invloed uit naar de productie van halfgeleiders.

9. Oracle Corporation

via Oracle

Totaal aantal werknemers: 143,000

Marktkapitalisatie: 282,01 miljard dollar

bekend van Oracle Cloud, Java, MySQL en Oracle Linux_

Oracle werd in 1977 opgericht door Larry Ellison en Jeff Henley en is gespecialiseerd in databasebeheersystemen en cloudoplossingen. De meest gebruikte producten van het bedrijf zijn software zoals enterprise resource planning (ERP),

beheer van menselijk kapitaal

(HCM),

beheer van klantrelaties

(CRM),

prestatiebeheer voor ondernemingen

(EPM), en

beheer van toeleveringsketens

(SCM).

Oracle krijgt ook krediet voor het maken van 's werelds eerste autonome database om gegevens van klanten te helpen organiseren en beveiligen.

10. Tencent Holdings Limited

via Tencent

Totaal aantal werknemers: 112,771

Marktkapitalisatie: 263,80 miljard dollar

Bekend van WeChat, PUBG Mobile, QQ en Riot Games_

Heb je ooit een spelletje PubG gespeeld op je smartphone? Als je "ja" hebt geantwoord, heb je te maken gehad met een productie van Tencent Games.

Tencent, opgericht in 1998, is een Chinees bedrijf dat bekend staat om zijn webportalen, e-commerceplatforms, betalingssystemen, sociale netwerken en mobiele games.

De groep is eigenaar van Tencent Music en Tencent Games, beide prominente entiteiten in de wereldwijde videogame-industrie. Met meer dan 1 miljard maandelijks actieve gebruikers is Tencent's communicatiemiddel WeChat een belangrijke speler in de sociale media. Naast haar kernactiviteiten biedt Tencent marketingoplossingen en cloud services.

11. Adobe

via Adobe

Totaal aantal werknemers: 26,000+

Marktkapitalisatie: 260,20 miljard dollar

bekend van Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader en Online Course Subscriptions_

Adobe is een leider in creatieve softwareoplossingen. De techgigant licenseert tools voor ontwerp, fotografie en bewerking van video die onmisbaar blijven voor zowel professionals als amateurs.

In 2021 lanceerde Adobe zijn digitale marketingsoftware en breidde het zijn Customer Experience Management (CXM) uit om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van hun producten hun websites te optimaliseren . In 2022 tekende het een overeenkomst om een van de toonaangevende ontwerpsoftwarebedrijven, Figma, over te nemen, maar de fusie mislukte door tegenwerking van de regelgevende instanties.

12. Salesforce

via Salesforce

Totaal aantal werknemers: 73,541

Marktkapitalisatie: 243,80 miljard dollar

bekend van Slack, Customer 360, Tableau en Einstein AI_

Salesforce werd in 1999 opgericht door een voormalig Oracle-bestuurder en is een cloudsoftwarebedrijf dat een uitgebreid pakket producten aanbiedt die zijn ontworpen om verkoop-, service-, marketing-, handels- en IT-teams te verenigen via een uniform dashboard. De CRM-software en -toepassingen van het bedrijf omvatten verkoop, marketingautomatisering, e-commerce en meer en zijn op maat gemaakt voor bedrijven van elke grootte.

Als aanvulling op het aanbod integreert Salesforce zijn AI-oplossing Einstein met zijn producten. Deze integratie is bedoeld om repetitieve taken te automatiseren en het aanmaken van andere AI-toepassingen te vergemakkelijken, waardoor de suite nog nuttiger wordt.

13. Cisco-systemen

via Cisco

Totaal aantal werknemers: 79,500

Marktkapitalisatie: 205,24 miljard dollar

bekend van Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex en Jabber_

Cisco werd in 1984 opgericht door een groep computerwetenschappers aan de Stanford University. De techgigant produceert en verkoopt telecomapparatuur, netwerksoftware en computerhardware. Het bedrijf heeft ook aanzienlijke belangen in gespecialiseerde markten zoals het Internet of Things (IoT), videoconferenties en energiebeheer.

14. Intel Corporation

via Intel

Totaal aantal werknemers: 121,100

marktkapitalisatie: 198,50 miljard dollar

bekend van CPU's en halfgeleiders_

Wie kan het iconische Intel-logo vergeten? Er was een tijd dat bijna elke pc bij het opstarten dat onmiskenbare geluid liet horen. Het lege zwarte scherm van de pc lichtte dan op met het bekende Intel-logo. De techgigant werd opgericht in 1968 en is nog steeds een van 's werelds toonaangevende hardwarebedrijven.

Intel is gespecialiseerd in de productie van

chipsets

,

netwerkinterfacecontrollers

,

flashgeheugen

,

grafische verwerkingseenheden

,

FPGA's

en andere apparaten op het gebied van communicatie en computers. Het bedrijf levert ook

microprocessoren

aan andere bedrijven. Intel is ook een van de ontwikkelaars van de

x86

reeks instructiesets die bestaan op de meeste PC's.

Als halfgeleidergigant spelen Intels innovaties in chiptechnologie een cruciale rol bij het aandrijven van verschillende apparaten, van laptops tot datacenters. Het bedrijf bevindt zich nu in de voorhoede van opkomende technologieën zoals AI, cloud computing, 5G-netwerktransformatie en de opkomst van de intelligente rand.

15. SAP

via SAP

Totaal aantal werknemers: 107,415

marktkapitalisatie: 177,30 miljard dollar

bekend van SAP S/4HANA Cloud_

SAP, opgericht in 1972, is een toonaangevend softwarebedrijf dat managementoplossingen biedt gericht op gegevensverwerking en werkstroom van informatie. Met de introductie van SAP R/2- en SAP R/3-software werd de wereldwijde standaard voor enterprise resource planning (ERP) verhoogd. De techgigant maakt gebruik van in-memory computing, wat naadloze verwerking van uitgebreide gegevenssets mogelijk maakt.

SAP blinkt uit in het verzamelen en centraliseren van gegevens, waardoor afzonderlijke verzameling en analyse voor elke afdeling of elk team wordt vergemakkelijkt. Deze aanpak verbetert de interpretatie van verzamelde gegevens en draagt bij aan een hogere productiviteit.

ERP-software is ontworpen voor alle teams en afdelingen binnen een organisatie en omvat gebieden zoals HR, verkoop, marketing en productmanagement.

16. Intuit

via Intuit

Totaal aantal werknemers: 17,300

marktkapitalisatie: 165,40 miljard dollar

bekend van QuickBooks, TurboTax en Mint_

Intuit is een softwarebedrijf dat werd opgericht in 1983. Intuit is gespecialiseerd in financiële hulpmiddelen voor zelfstandigen en kleine bedrijven en biedt een bereik aan producten, waaronder QuickBooks, TurboTax en Mint. Daarnaast is Intuit eigenaar van TSheets, een app voor tijdbeheer en planning, Mailchimp en Credit Karma, een financieringsbedrijf dat onlangs door Intuit is overgenomen.

Intuit Assist, een AI-assistent, levert gepersonaliseerde en intelligente aanbevelingen. Deze assistent is gericht op consumenten en kleine bedrijven en stelt hen in staat om weloverwogen en verstandige financiële beslissingen te nemen.

17. Uber-technologieën

via Uber-technologieën

Totaal aantal werknemers: 29,300

Marktkapitalisatie: 119,87 miljard dollar

bekend van Uber en UberEats_

Met activiteiten in meer dan 10.000 steden wereldwijd heeft Uber een revolutie teweeggebracht in de transportsector. Het technologiebedrijf levert diensten op het gebied van taxivervoer, voedselbezorging en vrachtvervoer aan meer dan 131 miljoen gebruikers wereldwijd. Het bedrijf werkt ook samen met meer dan 6 miljoen chauffeurs en koeriers.

De innovatieve aanpak van Uber op het gebied van gedeelde ritten en voedselbezorging heeft de stedelijke mobiliteit een nieuwe vorm gegeven. Uber is lid geworden van de

S&P 500

op 18 december 2023.

18. Sony Corporation

via Sony

Totaal aantal werknemers: 108,900

Marktkapitalisatie: 116,07 miljard dollar

bekend van consumentenelektronica, entertainment en PlayStation_

Sony Group Corporation, oorspronkelijk bekend als Tokyo Tsushin Kogyo K.K., werd in 1946 in Tokio opgericht door Masaru Ibuka en Akio Morita. Het is een multinationaal conglomeraat met activiteiten in verschillende sectoren, waaronder media, elektronica, financiën en halfgeleiders. De groep bestaat uit meerdere entiteiten, zoals Sony Corporation, Sony Entertainment en Sony Financial Group, om er maar een paar te noemen.

Sony is de grootste fabrikant van beeldsensoren en heeft meer dan de helft van het marktaandeel veroverd. Het is ook een toonaangevende speler op de televisie- en streamingmarkt.

19. Shopify

via Shopify

Totaal aantal werknemers: +10,000

marktkapitalisatie: $92,23 miljard

bekend van e-commerce_

Shopify, een e-commerce platform, is een uitgebreide oplossing voor bedrijven en particulieren die hun onderneming willen starten, uitbreiden en efficiënt beheren. Deze online winkel stelt bedrijven in staat om hun producten aan klanten te verkopen en tegelijkertijd betalingen via verschillende verkoopkanalen en locaties te accepteren.

Het succes van bedrijven die Shopify gebruiken, stimuleert de voortdurende ontwikkeling van functies en producten, waardoor ondernemingen vandaag de dag hun voordeel kunnen doen en kunnen bijdragen aan de evolutie van de handel in de toekomst.

Met Shopify kan iedereen moeiteloos een bedrijf starten, producten verkopen, marketingcampagnes strategiseren en de financiën beheren - allemaal vanaf één platform, waardoor er geen hulp van softwareontwikkelaars meer nodig is.

20. Zoom

via Zoom

Totaal aantal werknemers: 6787

Marktkapitalisatie: 29,96 miljard dollar

bekend van Zoom One, Zoom Spaces en Zoom Events_

Zoom heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en is een beursgenoteerd softwarebedrijf dat werd opgericht in $$$a. Het is een van de jongere bedrijven in deze lijst. Het biedt een alles-in-één communicatie- en samenwerkingsplatform en stelt bedrijven in staat om op afstand verbinding te maken en samen te werken.

Zoom biedt een bereik aan oplossingen met functies zoals chatten, audio- en videogesprekken, vergaderingen, cloud contact centers, whiteboards en meer. Deze functies vergemakkelijken de samenwerking en bevorderen zinvolle verbindingen tussen werknemers op afstand. Zoom speelde een cruciale rol in het helpen van bedrijven om hun activiteiten tijdens de pandemie voort te zetten. In de jaren daarna maakte het aanbod van het bedrijf de weg vrij voor de wereldwijde golf van banen op afstand.

Wat maakt toptechnologische bedrijven succesvol?

Het succes van deze populaire techgiganten kan worden toegeschreven aan verschillende sleutel factoren:

Mondiale aanwezigheid : Deze bedrijven hebben een wereldwijde impact en bieden uitgebreide software voor operationeel beheer van informatietechnologie oplossingen. Hun producten en diensten ondersteunen de dagelijkse activiteiten van kleine en grote bedrijven, waardoor ze diverse markten en demografische groepen kunnen aanboren

: Deze bedrijven hebben een wereldwijde impact en bieden uitgebreide software voor operationeel beheer van informatietechnologie oplossingen. Hun producten en diensten ondersteunen de dagelijkse activiteiten van kleine en grote bedrijven, waardoor ze diverse markten en demografische groepen kunnen aanboren Innovatie : De ideologie van toptechnologiebedrijven en hun zeer diverse managementteams draait om het voortdurend verleggen van de grenzen van wat mogelijk is en vooruitdenken aan de toekomst. Deze bedrijven investeren aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling om baanbrekende technologieën te introduceren

: De ideologie van toptechnologiebedrijven en hun zeer diverse managementteams draait om het voortdurend verleggen van de grenzen van wat mogelijk is en vooruitdenken aan de toekomst. Deze bedrijven investeren aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling om baanbrekende technologieën te introduceren Aanpassingsvermogen : Succesvolle technologiebedrijven passen zich snel aan markttrends en de eisen van de consument aan. Hun software voor bedrijfsinformatie maakt gebruik van flexibiliteit en wendbaarheid om door het dynamische en veranderende technologielandschap te navigeren

: Succesvolle technologiebedrijven passen zich snel aan markttrends en de eisen van de consument aan. Hun software voor bedrijfsinformatie maakt gebruik van flexibiliteit en wendbaarheid om door het dynamische en veranderende technologielandschap te navigeren Talent werven en behouden: Het opbouwen en behouden van een team van bekwame professionals is van vitaal belang. De beste techbedrijven trekken toptalent aan door concurrerende salarissen en externe en flexibele werkopties aan te bieden. Andere extraatjes die techbedrijven bieden zijn onder andere hoge prestatiebonussen, opleidingsvergoedingen, aangepaste carrièreontwikkelingsabonnementen, mentorschapsprogramma's en internationale reizen. Deze bedrijven bieden ook inclusieve en diverse werkomgevingen die een gelijk loonbeleid bevorderen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen.

