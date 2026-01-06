Hoe maak je een client-dashboard (+ voorbeelden)

Veel klanten geven tegenwoordig de voorkeur aan selfservice. 🤖✨

Ze verwachten snelle antwoorden op hun vragen, gedetailleerde informatie binnen handbereik en tools om zelfstandig taken uit te voeren, zoals bestellingen plaatsen, plannen, bijhouden of problemen oplossen.

De meeste bedrijven weten dat.

Feit: 53% is van mening dat hun klanten zeer tevreden zijn met hun selfservice-aanbod. Maar weet je wat? Het gemiddelde succespercentage van selfservice bedraagt vandaag de dag slechts 14%.

Dat komt omdat de meeste klanten zelfbedieningssystemen te star vinden om de complexiteit van hun problemen aan te pakken. In 43% van de gevallen vinden ze geen content die relevant is voor hun vragen.

Dit is waar een goed ontworpen client dashboard het verschil kan maken. In deze blog gaan we dieper in op alles wat u moet weten over het maken van client dashboards die echte waarde bieden.

Laten we aan de slag gaan. ✅

Wat is een client dashboard?

Een klantendashboard is een gepersonaliseerde digitale werkruimte waarmee klanten in realtime met uw bedrijf kunnen communiceren. Het biedt gecentraliseerde toegang tot essentiële bronnen, zoals kennisbanken, projecttijdlijnen, KPI's en aangepaste rapporten, waarbij gegevens uit verschillende databronnen worden samengebracht. 📊

Geïntegreerd met een uitgebreide tech stack, waaronder betaalde of gratis projectmanagementsoftware, BI-platforms, CRM-systemen en communicatietools, zorgt het client dashboard voor een soepele samenwerking binnen uw hele bedrijfsecosysteem.

Deze transparantie houdt klanten op de hoogte van de voortgang van het project, waardoor relaties worden versterkt doordat geen cruciale details over het hoofd worden gezien. Het dashboard verhoogt ook de efficiëntie van middelen door relevante gegevens te centraliseren en updates te automatiseren.

Voordelen van het opzetten van een client dashboard

Misschien denkt u: “Dit klinkt allemaal geweldig, maar kunnen we niet gewoon bij e-mail en telefoon blijven om verbinding te houden met klanten?” Natuurlijk kan dat. Maar dat gaat niet werken als u uw activiteiten efficiënt wilt opschalen. Het bouwen van een dashboard voor projectmanagement heeft zo zijn voordelen. U kunt:

1. Beheer relaties met meerdere belanghebbenden

Wat als uw customer success-medewerkers vragen moeten beantwoorden van 10 of meer belanghebbenden per client-account?

Wordt dat op den duur niet vermoeiend?

Wanneer alle betrokken partijen toegang hebben tot hetzelfde handige portaal met alle beschikbare informatie, wordt klantbeheer veel eenvoudiger en effectiever.

2. Help clients kostbare fouten te voorkomen

Als uw klanten actief zijn in gereguleerde sectoren zoals de gezondheidszorg, het bankwezen of de productiesector, kan het aanbieden van een dashboard met ingebouwde compliancefuncties een echte gamechanger zijn. Het kan hen helpen om aan de industrienormen te voldoen, tijd en geld te besparen en juridische problemen te voorkomen.

3. Laat zien welke waarde u biedt

Stel, u bent een marketingbureau.

U kunt datavisualisaties in het dashboard van uw client integreren, waarmee specifieke statistieken zoals het bouncepercentage van de website, zoekwoordposities en organische CTR worden weergegeven. Op die manier kunnen klanten direct zien hoe uw inspanningen hun SEO beïnvloeden, elke keer dat ze inloggen.

Hoe voordeliger het is om met u samen te werken, hoe groter de kans dat ze bij u willen blijven. En aangezien een toename van slechts 5% in klantverlengingen al kan leiden tot een winststijging van meer dan 25% voor u (dit geldt ook nog steeds in 2025), is het opzetten van een client dashboard een no-brainer.

4. Onderscheid u van de concurrentie

Niet alle bedrijven bieden klantdashboards aan. Maar het mooie is dat ze voor elke branche nuttig zijn.

Als financieel adviseur kunt u bijvoorbeeld een dashboard voor uw klanten maken waarmee zij hun beleggingen kunnen bijhouden. U kunt hen aanmoedigen om een toeslag te betalen voor dit extra gemak.

Op deze manier blijven niet alleen uw huidige klanten bij u, maar trekt u ook nieuwe klanten aan die meer controle willen over hun nieuwe en historische gegevens.

5. Ontdek innovatiemogelijkheden

Na verloop van tijd zullen de engagementanalyses die in uw clientportaalsoftware zijn ingebouwd u ongelooflijke inzichten geven in wat u moet aanbieden, verbeteren of uit uw aanbod moet halen.

📌 Uw SaaS-clienten willen bijvoorbeeld misschien AI-gestuurde tools of aangepaste brandingopties (zoals het toevoegen van hun logo) in uw product. U kunt daarom snel innoveren op basis van hun feedback en oplossingen lanceren nog voordat iemand in uw branche er zelfs maar aan denkt.

Wat moet er in een client dashboard staan?

Het hele doel van het ontwerpen van een dashboard voor uw klanten is om hen alle informatie te geven die ze nodig hebben, zonder dat ze erom hoeven te vragen.

Hier volgt een overzicht van alle functies die het doorgaans zou moeten bieden:

Contract- en overeenkomstbijhouden: Eenvoudige toegang om contracten en overeenkomsten te bekijken, aan te passen of digitaal te ondertekenen

Centrum voor samenwerking aan documenten: Een hub voor het opstellen, delen en uitvoeren van bewerkingen op offertes, professionele rapporten of ontwerpbestanden

Veiligheid en toegangscontrole: Bescherming van gevoelige gegevens door middel van meervoudige verificatie (MFA), op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) en gegevensversleuteling

Communicatiefuncties: Vereenvoudigde communicatie via chatten, prikborden en e-mailintegratie

Agenda voor gebeurtenissen of vergaderingen: Een ingebouwde kalenderfunctie om afspraken, deadlines en vergaderingen in te plannen

Overzicht van de projectstatus: Direct inzicht in belangrijke mijlpalen, deadlines en de voortgang van de deliverables

Gebruiksvriendelijke interface: Intuïtief ontwerp met duidelijke labels en overzichtelijke menustructuren

Prestatieanalyses: Een overzicht van statistieken en KPI's die inzicht bieden in de algehele bedrijfsprestaties

Trainingsbibliotheek: Een opslagplaats voor handleidingen, veelgestelde vragen en video-tutorials om klanten te ondersteunen bij voorlichting en onboarding

Hoe maak je een client-dashboard?

Het bouwen van een dashboard kan overweldigend lijken, vooral als het je eerste keer is. De beste aanpak is om even afstand te nemen en bij de basis te beginnen. Laten we het stap voor stap bekijken.

1. Bepaal uw doelstellingen

Bedenk, voordat u iets doet, waarom u een dashboard voor uw klanten wilt bouwen.

Welke problemen wilt u voor hen oplossen?

Hebben ze een manier nodig om projecten in realtime bij te houden? Is het een uitdaging voor hen om alle documenten en facturen die ze ontvangen te ordenen?

Of wilt u gewoon de werkdruk van uw teams bij het beheer van klanten verminderen?

Wat het ook is, vraag het eerst aan uw klanten.

Maak een vergadering met ze, persoonlijk of virtueel, of deel een open enquête met behulp van tools voor klantfeedback. Luister naar hun gedachten, zorgen en ideeën, en zet ze overzichtelijk op een rijtje in ClickUp Docs.

Met functies zoals geneste pagina's, opmaakopties en sjablonen kunt u een centraal document samenstellen waarin het 'waarom' en het 'hoe' van uw dashboardproject worden vastgelegd.

U kunt binnen deze documenten in realtime samenwerken met uw team: u kunt hen taggen, specifieke actiepunten toewijzen en zelfs feedback omzetten in traceerbare Taken.

Bovendien maakt de Docs Hub van ClickUp het eenvoudig om alle clientspecifieke bronnen toegankelijk, geverifieerd en doorzoekbaar te houden, zodat elk teamlid snel projectkritische informatie kan vinden.

💡Pro-tip: U kunt ook intern overleggen om inzicht te krijgen in de meest voorkomende vragen van bestaande klanten. Gebruik sjablonen voor klantportalen om uw dashboard vorm te geven en het vanaf dag één nuttiger te maken.

2. Definieer client-KPI's

De gegevens die in de eerste stap zijn verzameld, helpen u bij het identificeren van relevante KPI's die u in het dashboard kunt bijhouden.

📌 Als u bijvoorbeeld e-commercewebsites voor uw klanten bouwt, willen zij graag weten hoe effectief uw dienstverlening is en welke invloed deze heeft op hun resultaten, van de snelheid van de site tot de maatregelen voor de veiligheid.

In dit geval zouden hun belangrijkste statistieken de laadtijden van pagina's, de betrouwbaarheid van de uptime, conversies van verkeer en het percentage verlaten winkelwagentjes zijn. Het zou zonde zijn om iets anders aan te bieden dat niet nauw aansluit bij hun bedrijfsstrategie.

ClickUp Doelen kunnen bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling zijn op het proces om uw dashboard aan te maken.

Binnen het platform kunt u meetbare doelen creëren die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van elke client en deze opsplitsen in targets, waaronder aantallen, geldbedragen, voltooide taken of binaire (waar/onwaar) opties.

U kunt ook mappen aanmaken binnen het platform om KPI's bij te houden op basis van categorieën zoals sprintcycli, OKR's, wekelijkse scorekaarten en andere essentiële doelen, allemaal op één plek.

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten in onze enquête maakt gedetailleerde plannen als onderdeel van hun doelstellingsproces. Verrassend genoeg houdt echter 50% die plannen niet bij met speciale tools.

3. Ontwerp de layout en de gebruikersinterface

Geef bij het ontwerpen van de dashboardervaring voorrang aan het perspectief van de client. Uw belangrijkste doel moet functionaliteit en gebruiksgemak zijn. U wilt niet dat uw klanten naar informatie moeten zoeken – zij willen duidelijkheid en eenvoud.

Denk daarom na over hun werkstroom en stel jezelf vragen als:

Wat is het eerste dat ze willen zien als ze inloggen?

Hoe kan de interface het best intuïtief worden gemaakt voor nieuwe gebruikers?

In hoeverre verwachten ze aangepast maatwerk op het gebied van layout, widgets of opties voor datavisualisatie?

Zijn er toegankelijkheidsfuncties (bijv. toetsenbordnavigatie, compatibiliteit met schermlezers of tekst-naar-spraak) waarmee rekening moet worden gehouden?

Stel je voor dat je als sales enablement-platform klanten een portaal biedt waarop statistieken op prominente plekken worden weergegeven – bovenaan of in een sectie die is gemarkeerd als 'hoge prioriteit'.

Groepeer gerelateerde statistieken op logische wijze om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Als voorbeeld kunnen gegevens met betrekking tot klantinteracties (bijv. het nummer van follow-ups of de responstijd) in één sectie worden geplaatst. Tegelijkertijd kunnen prestatiestatistieken voor de verkoop (bijv. binnengehaalde deals, groei van de pijplijn en omzetprognoses) apart worden gegroepeerd.

Dankzij dergelijke gestructureerde CRM-rapportages kunnen uw klanten hun gegevens in één oogopslag interpreteren, zonder overweldigd te worden door informatie.

ClickUp Dashboards bieden met name aanpasbare lay-outs waarmee u een interface kunt ontwerpen die is afgestemd op de behoeften van de klant. Met widgets als bouwstenen kunt u grafieken, takenlijsten en statusindicatoren toevoegen om relevante informatie duidelijk weer te geven.

Stel bijvoorbeeld dat klanten snel zichtbaarheid nodig hebben op het gebied van de projecttijdlijnen.

In dat geval kunt u widgets toevoegen voor taakdeadlines, gantt-grafieken of werklastweergaven, zodat belangrijke statistieken altijd gemakkelijk te vinden zijn. ClickUp ondersteunt ook drag-and-drop-functionaliteit voor widgets, zodat u de layout kunt aanpassen en verfijnen naar de voorkeuren van uw klanten, waardoor een intuïtieve interface ontstaat.

Wilt u uw klanten laten zien hoe u de softwarelevering versnelt met specifieke rapportage-mechanismen, zoals burn-up/burn-down-grafieken en sprintvelocity? Bouw eenvoudig een sprint-dashboard in ClickUp. Er is een sjabloon voor elke branche of elk werkgebied.

Gebruik daarnaast kleuren voor secties en groeperingsopties om gegevens toegankelijker en visueel aantrekkelijker te maken.

Ten slotte tilt ClickUp Brain uw dashboards naar een hoger niveau door direct antwoord te geven op uw vragen. Stel AI elke vraag, en het zoekt in alle dashboards in uw ClickUp-werkruimte, zodat u cruciale inzichten kunt ontdekken zonder handmatig naar gegevens te hoeven zoeken.

💡 Pro-tip: Gebruik grafieken, diagrammen en visuele indicatoren zoals voortgangsbalkjes om complexe gegevens te presenteren. Gebruik dropdownmenu's of tabbladen om op verzoek diepere inzichten te bieden, terwijl de interface overzichtelijk blijft. Ontwerp ten slotte een layout die zich soepel aanpast aan elk schermformaat, of deze nu wordt weergegeven op desktops, tablets of mobiele apparaten.

De waarde van een client-dashboard hangt rechtstreeks samen met de nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens die erop worden weergegeven.

Daarom moet u het integreren met hun bestaande tech-stack, van visuele tools voor projectmanagement en CRM's tot boekhoudsoftware, zodat het dashboard wordt gevuld met gegevens uit een breed scala aan databronnen.

Een dashboard voor een dienstverlenend bedrijf kan bijvoorbeeld factuurgegevens uit QuickBooks, statistieken over webverkeer uit Google Search Console en klanttevredenheidsscores uit HubSpot weergeven.

ClickUp CRM biedt integraties met tal van tools die de nauwkeurigheid van gegevens en de verbinding verbeteren.

U kunt het bijvoorbeeld integreren met Asana of Jira om projectupdates en mijlpalen in één dashboard te centraliseren. Voor het bijhouden van de productiviteit kunt u kiezen voor Slack, Google Workspace en Microsoft Teams om de communicatie te stroomlijnen zonder van app te wisselen.

💡Pro-tip: Door API's en realtime gegevens te integreren, kunt u waarschuwingen of notificaties toevoegen die worden geactiveerd wanneer bepaalde drempels worden bereikt (bijvoorbeeld wanneer het gebruik van resources onder een bepaald aantal daalt of wanneer er een kritieke planningsfout optreedt).

5. Geef prioriteit aan veiligheid

De afgelopen jaren hebben aangetoond welke verwoestende gevolgen ontoereikende maatregelen op het gebied van veiligheid kunnen hebben voor bedrijven.

Zo leidde in 2024 een ernstige kwetsbaarheid in een contentmanagementsysteem dat door Hathway werd gebruikt tot het openbaar worden van gevoelige KYC-gegevens, zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van meer dan 4 miljoen klanten, wat resulteerde in hoge schadevergoedingen en ernstige reputatieschade.

Dit is een duidelijke herinnering dat een client dashboard ook een toegangspunt kan zijn voor kwaadwillenden als het niet goed wordt beveiligd. Zelfs iets eenvoudigs als een zwak wachtwoordbeleid kan uw systeem kwetsbaar maken.

Daarom moeten beveiligingsfuncties zoals multi-factor verificatie (MFA), op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) en gegevensversleuteling een onmisbaar onderdeel zijn van uw client dashboard.

Natuurlijk kunt u elke client als gast uitnodigen in ClickUp en het dashboard met hen delen, zodat ze projectupdates kunnen bekijken en op één plek kunnen samenwerken. Het waarborgen van de veiligheid is echter een belangrijk onderdeel van dit proces.

U kunt individuele klantaccounts organiseren met een schaalbare hiërarchie van mappen en lijsten en gedetailleerde toestemmingen instellen om te bepalen wie wat ziet – inclusief mensen uit uw team en externe belanghebbenden.

💡 Pro-tip: Werk uw protocollen voor veiligheid regelmatig bij, zodat gebruikerstoestemmingen in lijn blijven met eventuele wijzigingen in teamrollen of verantwoordelijkheden. Laat uw klanten precies weten hoe hun gegevens worden beschermd. Maak veiligheid een verkoopargument en bouw vertrouwen op.

Voorbeelden van client-dashboards: de beste ClickUp-sjablonen om te gebruiken

U hoeft niet altijd helemaal vanaf nul te beginnen of het wiel opnieuw uit te vinden bij het bouwen van een dashboard. Veel sjablonen voor klantbeheer kunnen u tijd en moeite besparen en zorgen tegelijkertijd voor een professionele layout. Hieronder vindt u vijf uitstekende voorbeelden van dashboards van ClickUp die u kunt gebruiken.

1. Agency Client Health Tracker

Als bureau heeft u waarschijnlijk te maken met meerdere klanten. Het monitoren van hun tevredenheid en de voortgang van projecten staat altijd bovenaan uw lijst met nog te doen taken, maar laten we eerlijk zijn: dat is overweldigend.

De Agency Client Health Tracker van ZenPilot, geïntegreerd met ClickUp, biedt precies die oplossing.

Het centraliseert belangrijke gegevens, van e-mails tot spreadsheets, en geeft u een duidelijk beeld van welke clients onmiddellijke ondersteuning nodig hebben en welke accounts soepel verlopen.

De sjabloon biedt functies zoals:

Ingebouwde activiteitentracker om de betrokkenheid en responsiviteit van clients in de gaten te houden

Videotutorials om u te helpen bij het instellen en aanpassen van de layout aan de behoeften van uw bureau

Acht vooraf geconfigureerde weergaven om alles te bekijken, van geleverde diensten en behaalde doelstellingen tot NPS-scores

2. ClickUp's sjabloon voor klantensucces

Net als bij elk ander bedrijf moet klantensucces uw speerpunt zijn. Gebruik de ClickUp-sjabloon voor klantensucces om te analyseren hoe betrokken en toegewijd klanten zijn aan het onderhouden van hun relatie met u.

Dit is zelfs nog logischer als u een SaaS-bedrijf bent dat ervoor wil zorgen dat klanten maximale waarde uit het product halen.

Het sjabloon biedt een uitgebreide weergave van het traject van elke client, van onboarding tot verlenging, terwijl potentiële risico's en prestaties worden bijgehouden. Hiermee kunt u duidelijke doelstellingen voor hen vaststellen en het succes van uw diensten afzetten tegen die doelstellingen.

Met de sjabloon kunt u:

Gebruik de Gantt-grafiekweergave om projecttijdlijnen te visualiseren

Verdeel taken intern onder de juiste teamleden

Vraag klanten om feedback via e-mailintegratie

3. ClickUp's samenwerkingssjabloon voor klantsucces

Deze blog is specifiek bedoeld voor het afstemmen van verkoop- en productieteams die hun inspanningen moeten coördineren om soepele werkstroomen en tijdige projectoplevering te garanderen.

De ClickUp-samenwerkingssjabloon voor klantensucces zorgt ervoor dat beide afdelingen op één lijn zitten dankzij gedeelde weergaven, waardoor miscommunicatie en fouten tijdens de overdracht van klanten worden verminderd, wat een goede strategie is.

Hiermee kunt u:

Maak gebruik van belangrijke tools zoals Docs voor interne aantekeningen, Formulieren voor het verzamelen van klantgegevens en Boards voor het in kaart brengen van de voortgang van taken

Vereenvoudig het bijhouden met statussen zoals Open en Voltooid, zodat alle teamleden snel kunnen zien hoe het met de account staat

Stel automatische triggers in, zoals het bijwerken van aangepaste velden wanneer er nieuwe Taaken worden aangemaakt

4. ClickUp's Quick Start: sjabloon voor klantenservice

Wie wil er nu niet snel en efficiënt deals sluiten, terwijl hij klantaccounts beheert, verzoeken in kaart brengt en middelen optimaliseert? Of u nu een verkoper, een klantrelatiemanager of een projectleider bent, u hebt de juiste tools voor klantbeheer nodig om uw werk goed te doen.

En de ClickUp Quick Start: Client Services-sjabloon is zo'n framework waarop u volledig kunt vertrouwen. Hoewel het in eerste instantie misschien complex lijkt, is het beginnersvriendelijk.

Belangrijke functies zijn onder meer:

Maak taken aan en stel toegewezen personen, deadlines, statussen en meer in

Houd de status van projecten bij met aangepaste velden zoals tijdsinschattingen, prioriteiten, mijlpalen en afhankelijkheden

Sla processen, bronnen en essentiële informatie op in de Team Wiki

5. ClickUp's sjabloon voor het 'Voice of the Customer'-bord

Hoe vindt u in de overvloed aan CRM-sjablonen iets dat u helpt de behoeften, wensen en voorkeuren van uw klanten beter te begrijpen?

Hun feedback is van onschatbare waarde voor het verfijnen van uw aanbod. Maar het verzamelen, ordenen en ernaar handelen kan een uitdaging zijn – tenzij u de ClickUp-sjabloon voor het 'Voice of the Customer'-bord gebruikt.

Dankzij de layout in Kanban-stijl verzamelt u klantinzichten op een overzichtelijke manier en zorgt u er direct voor dat ze worden geprioriteerd en door de juiste teams worden opgepakt.

Met de sjabloon kunt u:

Integreer tijdsregistratie, afhankelijkheidswaarschuwingen en tags voor een snelle oplossing van problemen

Gebruik aangepaste weergaven zoals Lijst, Bord en Start hier om feedback in verschillende configuraties te bekijken

Structureer feedback uit gespecialiseerde velden zoals 'Klantbehoefte', 'VoC-bron' en 'Oplossing'

Houd uw klanten tevreden en stimuleer bedrijfsgroei met dashboards

Nu u de waarde van dashboards begrijpt, weet u dat ze meer zijn dan alleen maar handige tools – ze zijn essentieel om klanten in staat te stellen zelfverzekerde, datagestuurde beslissingen te nemen.

Als clients tevreden zijn met de inzichten die ze in het portaal zien en uw bijdragen waarderen, is dat een overwinning voor alle betrokkenen. 🎉

Bovendien kunt u met tools zoals ClickUp eenvoudig de beste klantdashboards maken die aan specifieke behoeften voldoen. Een groot voordeel is de uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen, waardoor u snel en eenvoudig aan de slag kunt.

