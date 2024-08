DevOps Pipeline spoedcursus: Belangrijkste onderdelen en implementatietips

Stel jezelf voor als een topkok die in chique restaurants heeft gewerkt en beroemd is om het toveren met eten. Je hebt de vaardigheden en ervaring om culinaire wonderen te verrichten en indruk te maken op je gasten. Maar het zit zo: al je Michelin-sterren zijn waardeloos zonder een goede oven, pannen, potten, messen en al het andere gereedschap dat een chef nodig heeft om lekker eten te maken. 🧑‍🍳

Hetzelfde geldt voor DevOps teams. Ze hebben duidelijk gedefinieerde tools, processen en praktijken nodig om hun vaardigheden te tonen en waarde te leveren, en dat is precies wat een DevOps-pijplijn hen biedt.

In deze gids nemen we een kijkje in een typische DevOps pipeline en pakken we de sleutel fases en componenten uit om je te helpen er een te maken voor jouw DevOps team. We introduceren ook een fantastische platform voor projectmanagement voor softwareontwikkeling om u te helpen uw DevOps-processen te beheren.

Wat is een DevOps-pijplijn?

Een DevOps-pijplijn is een verzameling van geautomatiseerde processen en automatiseringstools die continue integratie, continu testen en betrouwbare inzet van softwareproducten mogelijk maken.

Het belangrijkste doel van een DevOps-pijplijn is om ontwikkelings- en operationele teams te helpen bij het stroomlijnen en automatiseren van de levenscyclus van softwareontwikkeling. Door dit te doen zorgt een DevOps-pijplijn voor een efficiënte levering van software zonder de kwaliteit in gevaar te brengen, terwijl samenwerking bevordert en consistentie.

Net zoals elk bedrijf en softwareproduct uniek is, is de DevOps-pijplijn dat ook - je past hem aan op basis van de dynamiek, de vereisten en het budget van je team. Toch heeft elke DevOps-pijplijn hetzelfde doel- automatisering van processen om fouten te minimaliseren en sneller waarde te leveren. Het is dus geen verrassing dat de meeste pijplijnen soortgelijke componenten en fasen hebben.

5 DevOps Pipeline-onderdelen

Laten we eens kijken naar de componenten waarop je moet vertrouwen bij het bouwen van een DevOps pipeline:

1. Continue integratie en continue levering

Deze twee componenten gaan meestal hand in hand; je zult ze vaak CI/CD of CI/CD pijplijn .

Continue integratie verwijst naar het proces van het constant toewijzen van code (code-integraties) aan de centrale opslagplaats. Simpel gezegd moedigt het aan om kleine stukjes code toe te voegen aan de gedeelde basis, bij voorkeur een paar keer per dag, in plaats van te werken aan geïsoleerde vertakkingen van code. Continue integratie is je uit-de-samenvoeg-hel kaart. Het maakt het mogelijk:

Gemakkelijk samenvoegen van codewijzigingen Vroegbug identificatie-hoe eerder u bugs opmerkt, hoe gemakkelijker u ze kunt oplossen

Nauw verwant aan en afhankelijk van continue integratie, continue levering automatiseert verschillende processen die nodig zijn voor het leveren van software aan productie of een staging productieomgeving. Het gaat om geautomatiseerde, doorlopende tests die ervoor zorgen dat nieuwe wijzigingen in code geen invloed hebben op de bestaande functie. Dankzij continuous delivery ben je altijd paraat als het gaat om productrelease -Alles wat nodig is om uw product te implementeren is een klik op de knop.

Aangezien jij de leiding hebt over je DevOps-pijplijn, kun je kiezen of je dagelijks, wekelijks of maandelijks wilt uitrollen. Maar als u de voordelen van continuous delivery wilt maximaliseren, moet u zo snel mogelijk implementeren om het oplossen van problemen te vergemakkelijken.

2. Continue uitrol

Continuous deployment wordt vaak verward met continuous delivery, dus laten we het verschil uitleggen. Deployment automatiseert de hele cyclus van releases en zorgt ervoor dat code-updates die door de automatische tests komen zonder tussenkomst bij de eindgebruikers terechtkomen. Op dezelfde manier wordt de release van code-updates gestopt als er een probleem wordt gedetecteerd tijdens de levering of, nauwkeuriger gezegd, tijdens het testen.

Je kunt continuous deployment zien als een extensie van continuous delivery die het belang van het snel en efficiënt leveren van functies benadrukt.

Continue uitrol vereist een stabiel geautomatiseerd testproces, teamcoördinatie en zorgvuldige abonnementen, maar niet elk bedrijf heeft dit nodig. Als je functies niet dagelijks of elk uur vrijgeeft, is continuous deployment niet essentieel.

3. Continue feedback

De achilleshiel van het traditionele softwareontwikkelingsmodel is het gebrek aan tijdige feedback. Het duurde maanden en zelfs jaren om een idee om te zetten in realiteit en aangezien softwareontwikkeling een dynamische industrie is, voldeden de eindresultaten meestal niet aan de verwachtingen.

De DevOps-methodologie erkent het belang van tijdige en continue feedback om ervoor te zorgen dat het eindproduct alle vakjes aankruist en geen problemen heeft. Daarom richten DevOps Teams zich op incrementele releases - door stap voor stap te werken:

Aanpassingen in een oogwenk 100% zeker zijn dat het product voldoet aan de verwachtingen van gebruikers

Teams die zich bezighouden met ontwikkeling en operations vertrouwen op automatisering van feedback om continu input en inzichten te krijgen, maar ook vroegtijdige waarschuwingen bij problemen. Op die manier kunnen ze bugs zo snel mogelijk oplossen.

4. Continue bewaking

Continue monitoring richt zich op de veiligheid van je project. Het controleert of uw project voldoet aan de vereisten voor naleving en spoort abnormale activiteiten op die de stabiliteit in gevaar kunnen brengen.

Je kPI's vaststellen die u wilt bijhouden zoals foutpercentages of latentie, en analyseer ze op knelpunten. Continue monitoring omvat ook logboekanalyse - uw systeem zal u "vertellen" wat er mis is als u weet hoe u moet luisteren.

5. Continue werking

Dit onderdeel draait om het minimaliseren of elimineren van downtime en het soepel en consistent houden van uw activiteiten. Als er downtime is, moet u ervoor zorgen dat uw gebruikers er geen hinder van ondervinden; dit betekent reparaties en onderhoud plannen.

Je kunt kiezen uit verschillende tactieken voor continue werking. Zo kun je bijvoorbeeld een oproepteam hebben dat problemen oplost of een team dat 's nachts werkt. U kunt ook back-up systemen instellen om downtime te voorkomen en uw activiteiten soepel te laten verlopen.

Hoe een DevOps-pijplijn te creëren: 5 stappen

Voor de instelling van een functionele DevOps-pijplijn die aansluit op uw behoeften voor softwareontwikkeling is het nodig om een specifieke set van DevOps-tools en aangepaste procedures. Elke pijplijn is uniek, maar er zijn een paar universele stappen om er een te maken.

1. Selecteer uw CI/CD-programma

Het eerste item op je to do lijst is het kiezen van een CI/CD tool waarmee je ontwikkeling, testen en deployment kunt automatiseren en versnellen, bugs kunt voorkomen en werkstromen stroomlijnen .

U zult veel kwaliteit vinden CI/CD-tools op de markt, zoals Jenkins, TeamCity en CircleCI, en elk biedt unieke functies. Er is geen magisch recept voor het selecteren van de beste - overweeg en prioriteer uw behoeften en doelen en kijk welke tool het beste voldoet.

2. Een controleomgeving instellen

Uw DevOps-team heeft een home nodig, d.w.z. een versiecontrolesysteem om verschillende versies van code, app en software te delen en op te slaan, samen te werken en het risico op samenvoegingsconflicten te minimaliseren.

Nogmaals, welke tool je kiest hangt af van je eisen en prioriteiten, dus onderzoek de functies van een platform grondig voordat je beslist.

3. Een build server opzetten

Een build server, ook bekend als een continue integratieserver, fungeert als een integratiepunt waar uw ontwikkelaars kunnen controleren of specifieke code werkt voordat ze deze uitrollen naar de productiefase.

Zodra je code op de build server staat, ga je naar de testfase om te controleren of hij foutloos is en om hem verder te ontwikkelen. Natuurlijk gaat je team niet regel voor regel de code controleren, ze gebruiken verschillende soorten automatiseringstests die de functie en stabiliteit onderzoeken. Alleen brandschone code kan naar de uitrolfase.

5. Uitrollen naar productie

In de laatste stap push je je code naar productie en dit kun je handmatig of automatisch doen. Het laatste klinkt als een betere, meer tijdsefficiënte optie. Maar vergeet niet dat het met automatische implementatie gemakkelijker is om problemen te negeren. Daarom geven veel organisaties de voorkeur aan handmatige implementatie om meer controle te hebben over het proces.

Hoe kan ClickUp u helpen uw DevOps-pijplijn te stroomlijnen? ClickUp is geen hulpmiddel voor het schrijven, testen of implementeren van code. Het is ook geen platform voor het monitoren van serverprestaties of

iT-infrastructuren te beheren . Hmmmmm - waarom zou je dit in hemelsnaam nodig hebben voor je DevOps-pijplijn?

ClickUp kan de ruggengraat van uw DevOps-pijplijn zijn en dienen als een missiecontrolecentrum van waaruit u elke DevOps proces en werkstroom . Deze Taak en platform voor projectmanagement voor softwareteams pakt opties in die samenwerking aanmoedigen , communicatie en moeiteloze toewijzing en organisatie van Taken. ClickUp kan op elk moment vitale informatie verschaffen over de gezondheid van uw DevOps-pijplijn en ervoor zorgen dat uw softwarelevering verloopt zoals gepland.

Laten we eens kijken wat ClickUp een uitstekende aanvulling maakt op uw DevOps pijplijn. 👇

ClickUp integraties

Een van de redenen waarom ClickUp zo goed in uw werkstromen past, is de mogelijkheid om te integreren met 1000+ tools waaronder kalenders, communicatie- en samenwerkingsapps, platforms voor tijdsregistratie en human resources en verkoopsoftware .

Blader door de beschikbare apps en integraties binnen ClickUp om nog werk te doen in één gecentraliseerd platform

U zult blij zijn te weten dat ClickUp verbinding kan maken met GitHub een eersteklas ontwikkelplatform dat u de volledige controle geeft over uw DevOps-pijplijn. Met deze integratie kun je pull-aanvragen, toewijzingen en takken koppelen aan ClickUp- taken en hun voortgang bijhouden. Bovendien kun je:

Notificaties ontvangen over GitHub activiteiten items

Opslagplaatsen met broncode beheren

Problemen identificeren en volgen zonder ClickUp te verlaten 😍

Vermijd springen tussen platforms en maak een vertakking of een nieuwe pull-aanvraag binnen een Taak door gebruik te maken van de Github integratie

Een andere vergelijkbare maar niet minder interessante integratie is GitLab . Dit open-source platform biedt fantastische aanpassingsmogelijkheden, waardoor het bijhouden van problemen, het nakijken van code en het beheren van pull-aanvragen, toewijzingen en vertakkingen een fluitje van een cent wordt.

ClickUp biedt ook integreert met Zapier zodat je het gemakkelijk kunt verbinden met meer dan 6.000 apps en platforms, waaronder DevOps-supersterren zoals Jenkins, Azure DevOps en BasicOps.

Als dat nog niet genoeg is, heb je nog een andere optie: aangepaste integraties bouwen met ClickUp API .

Wat u ook kiest, u zult van ClickUp een alles-in-één platform kunnen maken dat het volgende minimaliseert context wisselen en zorgt voor transparantie en zichtbaarheid in uw DevOps-pijplijn.

ClickUp-taaken

Taken beheren en je projecten plannen met ClickUp Taken

ClickUp is een taakbeheer master, waarmee u uw werk tot in de kleinste details kunt plannen en organiseren.

De ClickUp-taak met de functiesuite kunt u eenvoudig Taken en Subtaken maken en ze opnemen in uw werkstromen. Kies uit verschillende soorten taken (zoals Taak, Mijlpaal, Eigenschap of Probleem) en zorg voor naadloze navigatie en categorisatie.

Gebruik bij het maken van Taken Aangepaste velden om meer details te geven en er zeker van te zijn dat je team weet wat er van hen wordt verwacht. Je kunt bijvoorbeeld het aangepaste veld Voortgang gebruiken om automatisch de voortgang van taken en subtaken bij te houden en te zien hoe dicht je bij je doel bent.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Required-custom-field-simplified.png ClickUp aangepaste velden /$$$img/

Voeg aangepaste velden toe aan taken en lijsten om ervoor te zorgen dat teams op dezelfde pagina zitten en vanuit dezelfde weergave werken

Aanpasbaarheid is de kern van ClickUp, en taakbeheer is daarop geen uitzondering. U kunt aangepaste statussen gebruiken om uw werkstromen te personaliseren, één taak aan meerdere mensen toewijzen, terugkerende taken instellen en aangepaste tags maken om taken te categoriseren.

Zorgen voor de juiste bestelling is nooit een probleem omdat u met ClickUp het volgende kunt instellen relaties en afhankelijkheid tussen Taken kunt instellen om gerelateerd werk met elkaar te verbinden.

Weergaven van ClickUp

Gebruik 10+ ClickUp weergaven om DevOps te observeren projecten en taken vanuit verschillende perspectieven

Door een project vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, krijgt u een holistisch inzicht in uw werkstromen en kunt u potentiële problemen in een vroeg stadium opsporen. ClickUp leeft volgens deze filosofie en biedt 10+ opties voor het bekijken van je werk, op jouw manier.

Als je op zoek bent naar een klassieker, gebruik dan de Lijstweergave ClickUp . Deze wordt standaard geleverd in alle Lijsten, Mappen en Ruimtes en is ideaal voor het organiseren en groeperen van Taken volgens verschillende criteria.

Houd de statussen van je taken goed in de gaten met de ClickUp Board weergave . Met deze Kanban-bordachtige weergave kunt u uw projecten in beweging houden door taken naar geschikte kolommen te slepen. Naast statussen kunt u met de weergave ClickUp-taakborden taken rangschikken en visualiseren op basis van prioriteit, toegewezen persoon of een ander criterium.

DevOps Teams kunnen niet gedijen zonder samenwerking en communicatie zult u genieten van de Weergave ClickUp chatten . Hiermee kunt u:

Werk toewijzen

In realtime berichten uitwisselen met je team

Opmerkingen en vermeldingen gebruiken om hun aandacht op iets specifieks te vestigen

De weergave ClickUp Chat kan de perfecte vervanging zijn voor het populaire tools voor teamcommunicatie en kan het wisselen tussen contexten verminderen. In plaats van tussen apps te moeten springen, kunt u alles nog te doen krijgen in ClickUp. Op die manier behoudt u focus en productiviteit verbeteren . 💪

Maak diepgaande formulieren binnen ClickUp 3.0 met drag-and-drop mogelijkheden om velden in te voegen en voorwaardelijke logica toe te voegen om betere feedback te verzamelen

Een andere weergave die u zou moeten bekijken is ClickUp formulieren . Het is een uitstekend hulpmiddel voor continue feedback van uw teamleden, belanghebbenden en eindgebruikers. Open de weergave en gebruik de velden met taken aan de linkerkant van het scherm om uw formulier aan te passen, de juiste vragen te stellen en relevante informatie te verzamelen. ClickUp-taak analyseert de informatie en zet deze om in bruikbare Taken om je team in de juiste richting te sturen.

ClickUp Whiteboards

Brainstorm, strategiseer of breng werkstromen in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Leden van DevOps-teams vertrouwen op elkaar - iedereen is verantwoordelijk voor het product in alle fasen van de DevOps-pijplijn, van abonnement tot implementatie en monitoring. Dit maakt efficiënte samenwerking en communicatie tot je nummer één prioriteit, en er is geen betere tool voor dan ClickUp Whiteboards .

Whiteboards zijn digitale canvasdoeken die ideaal zijn om te brainstormen, strategieën uit te stippelen en een waterdicht abonnement op te stellen voor het leveren van waarde. Op dit canvas kan je team schrijven, tekenen, vormen toevoegen, bestanden en koppelingen toevoegen, sticky notes plaatsen en in realtime samenwerken om ideeën om te zetten in realiteit. 🎨

Maak taken direct in Whiteboards of koppel ze aan taken, documenten of bestanden om meer context toe te voegen.

ClickUp sjablonen

Met een bibliotheek van meer dan 1.000 kant-en-klare sjablonen clickUp heeft alle trucs uit het boek om u te ondersteunen bij het bereiken van uw doelen en tijd besparen in het proces. ⌚

In het voorbeeld kun je de ClickUp Stappenplan sjabloon DevOps Teams om strategische doelen, tijdlijnen en mijlpalen te definiëren en continue verbetering te stimuleren. Het sjabloon verbetert de wendbaarheid van uw team en helpt u bij het bepalen van prioriteiten en het aanpassen aan veranderende omstandigheden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Strategic-Roadmap-Template.png ClickUp sjabloon voor strategische routekaart /%img/

Visualiseer de strategische routekaart van je team en maak een beter abonnement voor het succes van je team met dit sjabloon

Een ander DevOps-vriendelijk sjabloon is de ClickUp DevOps Work Breakdown Structure sjabloon . Hiermee kunt u projecten opdelen in taken, taken toewijzen, de voortgang bewaken en naadloos bijsturen wanneer dat nodig is.

Dankzij het uitgebreide sjabloon kunt u knelpunten opsporen en aanpakken voordat ze problemen veroorzaken. 🔨

ClickUp Work Breakdown Structure sjabloon helpt u bij het beheren van uw projecten

Dashboards ClickUp

Functioneert uw DevOps-pijplijn zoals hij is of zijn er verbeteringen nodig? Wat is de uitrolfrequentie van uw team, het percentage mislukte wijzigingen, de lead time of de gemiddelde hersteltijd? Ontdek de antwoorden op deze vragen en nog veel meer met ClickUp Dashboards !

Maak gedetailleerde dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van Sprintpunten, taken per status en bugs per weergave weer te geven

Dashboards in ClickUp zijn volledig aanpasbaar-kies uit 50+ kaarten om uw dashboards te personaliseren en inzicht te krijgen in de statistieken waar u op dit moment rente in hebt. Zorg voor een goed toewijzing van middelen krijg een overzicht van het hele project en houd de tijd bij om je team in de juiste richting te sturen.

ClickUp Brein

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Brain-Ask-AI.gif ClickUp Brain functie ClickUp AI vragen /%img/

Het ClickUp Brein kan vragen beantwoorden met betrekking tot Taken en Documenten en houdt uw team in de juiste richting

Jongleren met projecten en teams is geen sinecure, en als u een helpende hand nodig hebt, gebruik dan ClickUp Brein . 🧠

Deze revolutionaire functie is het werelds eerste neurale netwerk. Het maakt gebruik van AI om verbinding te maken ClickUp Documenten teams, Taken en de volledige knowhow van uw bedrijf om u te helpen tijd te besparen en werk gemakkelijk te beheren.

In wezen leert ClickUp Brain alles over uw bedrijf en kan het antwoorden geven op allerlei vragen, van Wat zijn de dringendste taken? tot Wat is het PTO-beleid van het bedrijf?

Met onmiddellijke, nauwkeurige resultaten wordt ClickUp Brains het brein achter uw bedrijf, dat informatie centraliseert en productiviteit over de hele linie bevordert.

Bouw en onderhoud een stabiele DevOps-pijplijn met ClickUp

DevOps-teams kunnen niet uitblinken in hun werk zonder de juiste ondersteuning op het gebied van taak- en projectmanagement en een efficiënte tool voor samenwerking, communicatie, het bijhouden van voortgang en het verzamelen van feedback.

ClickUp omvat al deze aspecten en helpt u bij het stroomlijnen van werkstromen, het opsporen van inefficiënties en het maximaal ondersteunen van uw DevOps-pijplijn. Aanmelden voor ClickUp en geef uw DevOps-proces een boost!