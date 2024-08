10 beste tools voor web scrapen in 2024

Heb je je ooit afgevraagd hoe bedrijven enorme hoeveelheden gegevens verzamelen voor marktonderzoek, prijsbewaking, sentimentanalyse en leadgeneratie?

Het antwoord is 'web scraping'. Tools voor web scraping halen gegevens uit digitale kanalen en zetten deze om in gemakkelijk te lezen informatie die u kunt analyseren en manipuleren. Business is afhankelijk van deze informatie om prospects en klanten te targetten met relevante berichten.

Maar web scraping is niet altijd gemakkelijk. Websites maken steeds meer gebruik van geavanceerde anti-schrapmaatregelen om het extraheren van gegevens te blokkeren. Daarom hebt u het juiste hulpmiddel nodig.

aantekening: Zorg ervoor dat u de beste praktijken volgt en alle lokale wetten naleeft die het gebruik van gegevens regelen. Gebruik web scraping om de juiste redenen en maak van het internet een minder spammerige plaats voor ons allemaal.**_

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste tools voor web scraping, elk met zijn sterke en zwakke punten, zodat u de tool vindt die het beste bij uw behoeften past. 🚀

Wat moet je zoeken in een tool voor web scraping?

De beste tools voor web scraping moeten zich kunnen aanpassen aan het voortdurend veranderende digitale landschap. Maar voordat we naar de lijst met de top 10 gaan, zijn hier enkele belangrijke functies waar je op moet letten:

Gebruiksgemak

Geen code of visueel scrapen : Tools die intuïtieve interfaces bieden om aan te wijzen en te klikken om gegevens te extraheren, zijn beter geschikt voor beginners en niet-technische gebruikers

: Tools die intuïtieve interfaces bieden om aan te wijzen en te klikken om gegevens te extraheren, zijn beter geschikt voor beginners en niet-technische gebruikers Weinig code: Gevorderde gebruikers daarentegen geven wellicht de voorkeur aan frameworks die een flexibele installatie van de web scraper mogelijk maken en een aangepaste API voor de scraper bieden door middel van codering

Veelzijdigheid

Statisch vs. dynamisch : De tool moet overweg kunnen met websites die gebouwd zijn met JavaScript of AJAX, waarbij de content dynamisch wordt geladen

: De tool moet overweg kunnen met websites die gebouwd zijn met JavaScript of AJAX, waarbij de content dynamisch wordt geladen Extractie van gegevensstructuren: Het moet gegevens kunnen extraheren in een gestructureerd Excel format zoals CSV, of gewoon ruwe HTML

Schaalbaarheid en prestaties

Cloud-diensten : Cloud-gebaseerde tools voor het schrapen van gegevens bieden een robuuste infrastructuur en schaalbaarheid voor grootschalige projecten

: Cloud-gebaseerde tools voor het schrapen van gegevens bieden een robuuste infrastructuur en schaalbaarheid voor grootschalige projecten Multi-threading of concurrency: De tool moet meerdere pagina's tegelijk kunnen schrapen voor snellere gegevensverzameling

Gegevensverwerking en opslagruimte

Het extraheren van de juiste gegevens is slechts de helft van de strijd. Tools die functies bieden voor het opschonen, transformeren en structureren van gegevens zijn van onschatbare waarde

Met platforms die cloud opslagruimte bieden, kunt u alle gegevens van uw tools voor web scraping online opslaan. Hierdoor hebt u op afstand toegang tot gegevens en vermindert u de kosten voor opslagruimte

Andere overwegingen

IP-rotatie en proxy-ondersteuning : Gebruik tools met roterende IP-adressen om het blokkeren van websites te voorkomen

: Gebruik tools met roterende IP-adressen om het blokkeren van websites te voorkomen Headless browsers : Dit zijn webbrowsers zonder grafische gebruikersinterface waarmee u interacties tussen webpagina's kunt emuleren en automatiseren

: Dit zijn webbrowsers zonder grafische gebruikersinterface waarmee u interacties tussen webpagina's kunt emuleren en automatiseren Machine learning en AI-integratie :

Tools met AI kunnen automatisch gegevenspunten identificeren en schraapstrategieën verfijnen

: Tools met AI kunnen automatisch gegevenspunten identificeren en schraapstrategieën verfijnen Ondersteuning : Goede klantenservice is cruciaal tijdens het inwerken, trainen van gebruikers en continu onderhoud

: Goede klantenservice is cruciaal tijdens het inwerken, trainen van gebruikers en continu onderhoud Integratie van databases: Tools die integraties via API's bieden, helpen datawetenschappers bij het visualiseren en bouwen van datamodellen met hun databases

Naast deze kernfuncties zijn er extra functies zoals API-toegang en planningsmogelijkheden,

datavisualisatie

opties en integraties met andere platforms kunnen uw werkstroom helpen stroomlijnen.

Nu we de vereisten voor een web scraping tool hebben behandeld, kijken we naar de 10 beste web scraping tools van 2024.

1. Importeren.io

via

Importeren.io

Een gebrek aan kennis van codering is geen probleem met deze tool. Met de point-and-click interface van Import.io kun je snel de gegevens extraheren die je nodig hebt. Vertel het gewoon wat je wilt (productprijzen, social media handles, enz.) en het haalt de informatie eruit in een overzichtelijk, gestructureerd format.

Import.io is een van de beste web scraper tools en integreert naadloos met populaire business intelligence tools,

platforms voor marketinganalyse

en CRM-systemen. Dit maakt uw geschraapte gegevens gemakkelijk toegankelijk waar ze ook nodig zijn.

Maar Import.io doet meer dan alleen gegevens extraheren. Het kan de voortgang van uw schrapen bijhouden, het succes bijhouden en automatische gegevensverversingen plannen.

Import.io beste functies

Informatie identificeren en vastleggen met gebruiksvriendelijke point-and-click-functionaliteit, zonder complexe code te hoeven schrijven

Integreer populaire analyseplatforms en zakelijke toepassingen via de API

Exporteer uw gegevens in verschillende formaten, waaronder CSV, JSON en XML, voor verdere analyse in de tools van uw voorkeur

Data pulls plannen via een eenvoudige API call om uw gegevens voortdurend up-to-date te houden met geautomatiseerde workflows

Import.io limieten:

Hoewel Import.io uitblinkt in het verwerken van gestructureerde gegevens, kunnen zeer dynamische of complexe websites die AJAX of JavaScript gebruiken meer geavanceerde scrapingtechnieken vereisen

Prijsmodellen gebaseerd op datavolume en functies kunnen duur worden voor bedrijven met uitgebreide databehoeften

Import.io prijzen

Starter : $399/maand

: $399/maand Standaard : $599/maand

: $599/maand Gevorderd : $1099/maand

: $1099/maand Aangepast: Aangepaste prijzen

Import.io beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. Mozenda

via

Mozenda

Mozenda is een populair hulpmiddel voor web scraping waarmee zelfs complexe gegevens eenvoudig en snel van websites kunnen worden gehaald. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface, een breed bereik aan functies en krachtige scrapingmogelijkheden.

U kunt de scrapingmogelijkheden lokaal opbouwen en vervolgens de scrapingprocessen in de cloud uitvoeren. Deze architectuur maakt on-demand schalen en integraties met uw analytische en zakelijke toepassingen mogelijk.

Mozenda beste functies

Vul web formulieren in en verstuur query's automatisch met behulp van statische of dynamische inputs met de web automatisering functie

Gebruik extra functies voor het ophalen van afbeeldingen, bijhouden van de geschiedenis, taakbeheer, gegevensverspreiding, vooraf ingevulde velden, gegevensextractie en realtime updates

Gegevens scrapen van ingewikkelde lay-outs van webpagina's, lijsten en geneste categorieën

limieten van Mozenda

De gratis proefversie heeft beperkte functies

Mozenda prijzen

Gratis proefversie

Standaard : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Zakelijke prijzen : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Mozenda beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. ScrapeHero

via

ScrapeHero

Deze betaalbare web scraper kan gegevens van websites halen, API's maken en gegevens analyseren, waardoor het een goede optie is voor bedrijven van elke grootte.

ScrapeHero kan ook complexe JavaScript-sites, CAPTCHA-codes en zelfs IP-blacklists verwerken met zijn software en het gebruik van proxy's.

ScrapeHero is vooral nuttig voor tijdgevoelige en analyseprojecten. De geschraapte gegevens die het verzamelt, omvatten wereldwijde merken in vele sectoren en miljoenen PoI-locaties (Point of Interest).

ScrapeHero beste functies

Integreer gegevens van websites die geen API en API's met een beoordeling of limiet op gegevens bieden met aangepaste realtime API's

Analyseer de verzamelde gegevens met behulp van web scrapers met aangepaste AI door middel van machine learning (ML) en natuurlijke taalverwerking (NLP) oplossingen

De kwaliteit en consistentie van gegevens handhaven met handmatige en geautomatiseerde QA-methoden die gebruikmaken van AI en ML

Dynamische websites en complexe JavaScript- en AJAX-gebaseerde webpagina's scrapen zonder geblokkeerd te worden door CAPTCHA en IP-blacklisting

ScrapeHero beperkingen

Er is geen gratis versie

Alleen het Enterprise-abonnement heeft speciale ondersteuningsmiddelen

ScrapeHero prijzen

Op - aanvraag : $550+/per website per vernieuwing

- : $550+/per website per vernieuwing Business : $199+/per maand per website

: $199+/per maand per website Enterprise Basic : $1500+/maand

: $1500+/maand Enterprise Premium: $8000+/maand

ScrapeHero beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (50+ beoordelingen)

: 4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Web Robots

via

Web robots

Web Robots biedt volledig beheerde services voor web scraping. De tool creëert, voert uit en onderhoudt robots die het web afzoeken om gegevens te schrapen voor uw behoeften.

Projecten met unieke vereisten voor web scraping zullen profiteren van de geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (IDE) die wordt aangeboden als onderdeel van het SaaS-platform van Web Robots. Het platform ondersteunt JavaScript en jQuery zodat u uw robots kunt maken.

Bovendien kun je met een gratis extensie voor Chrome en Edge gegevens rechtstreeks extraheren naar Excel- of CSV-bestanden. Hoewel het een gratis tool is, moet je de gewenste pagina handmatig bewerken. Deze optie is geweldig voor basistaken zoals het bijhouden van prijzen of onderzoek op de universiteit.

Web Robots' beste functies

Analyseer de verzamelde gegevens met de integratie van de web scraping service met uw databases

Web Robots limieten

Alleen de browsers Chrome en Edge worden ondersteund

Web Robots prijzen

Eenmalige extractie : $399/bron

: $399/bron Periodiek Gegevens Bronnenextractie : $99/maand/bron

: $99/maand/bron Enterprise Plan: Aangepaste prijzen

Web Robots beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Extractor van webinhoud

via

Extractor van webinhoud

Dankzij de eenmalige aankoopoptie is deze tool ideaal voor bedrijven met beperkte dataschrapbehoeften. Web Content Extractor biedt ook verschillende niveaus van betaalbare proxy abonnementen voor diegenen die voor hun schraapbehoeften een IP-blacklisting of een beoordeling willen limieten.

Deze gebruiksvriendelijke web scraping software stelt gebruikers in staat om gegevens van elke website te halen zonder ook maar één regel code te schrijven.

Web Content Extractor's beste functies

Maak gebruik van betaalbare, op gebruik gebaseerde proxy abonnementen

Exporteer gegevens naar CSV-, tekst-, HTML-, XML-, JSON-, SQL-, MySQL- en Excel-bestanden

Gegevens van meerdere websites scrapen zonder de anti-scrapingmaatregelen te triggeren dankzij de automatische proxyrotatie, die uw IP-adres voor elke aanvraag roteert

Geniet van snelle en efficiënte gegevensextractie met de multi-threaded webcrawler

Ervaar eenvoudige installatie met een gebruiksvriendelijke wizard die u begeleidt

Web Content Extractor limieten

Alleen geschikt voor eenvoudige gegevenschraaptaken

Web Content Extractor prijzen

Gratis proefversie

Eenmalige aankoop: $70

Web Content Extractor beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6.

via

Apify

Op zoek naar een end-to-end oplossing voor dataschrapen en automatisering? Apify is een full-stack platform voor web scraping, het verzamelen van webgegevens en automatisering. Hiermee kun je schaalbare webcrawlers bouwen, ze inzetten en hun schraaptaken bewaken.

Heb je je web scraper code? Met Apify kun je die implementeren als een 'actor', een serverloze microapp die eenvoudig kan worden uitgevoerd, gedeeld en geïntegreerd.

Je kunt je geëxtraheerde gegevens zelfs opslaan in de cloud om ze overal toegankelijk te maken met Apify Storage.

Apify beste functies

Vermijd blokkeringen bij het schrapen van websites met proxybeheer vanuit een pool van datacenters en residentiële proxy's

Train uw Large Language Models (LLM's) met tekst content geëxtraheerd met web scraper tools

Maak gebruik van meer dan 1.600 vooraf gebouwde scrapers voor web scraping of automatisering projecten beschikbaar op de Apify Store

Ondersteun ontwikkeling met Apify's open-source web scraping library genaamd Crawlee, of met Apify Python SDK

Apify beperkingen

Implementatie kan een uitdaging zijn voor gebruikers zonder technische vaardigheden

Apify prijzen

Gratis

Starters : $49/maand

: $49/maand Schaal : $499/maand

: $499/maand Business : $999/maand

: $999/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Apify beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (100+ beoordelingen)

: 4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

7. Schrapen Pro's

via

Pro's scrapen

Scraping Pros is al meer dan 15 jaar actief op de markt voor web scraping services en biedt robuuste services voor het schrapen en opschonen van gegevens. Nadat het schrapproces is voltooid, kan de opschoningsservice gegevens nabewerken, waarbij ruwe webgegevens worden omgezet in bruikbare informatie.

Veiligheid en compliance staan bij Scraping Pros voorop. Scraping Pros beveiligt uw gegevens actief en handhaaft de naleving van de wet tijdens al uw activiteiten.

Gebruikers ervaren een consistente gegevenskwaliteit, hoge nauwkeurigheid, tijdige levering en prestatiegarantie zoals beschreven in de SLA's van de tool.

de beste functies van #### Scraping Pro

Controleer de kwaliteit van web scrapers uit eerste hand met onbeperkte aanpassingen en gratis steekproeven van gegevens

Naadloos uw web scraping-activiteiten schalen naarmate uw business groeit

Beheer uw project met een toegewijde accountmanager

Scraping Pros limieten

Lagere abonnementen ondersteunen alleen CSV- en JSON-bestandstypen

De prijs kan duur worden voor extra functies

Scraping Pros prijzen

Essentieel : Begint bij $450/maand

: Begint bij $450/maand Pro : Begint bij $1000/maand

: Begint bij $1000/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Scraping Pros beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Prijslijst

via

Priceva

De dataschraaphulpmiddelen van Priceva zijn gespecialiseerd in het bijhouden van prijzen van concurrenten. De AI houdt concurrenten op de belangrijkste marktplaatsen bij en levert realtime inzichten voor uw

website optimalisatie

behoeften.

Met de tool kunt u

de websites beheren

van je clients door aangepaste waarschuwingen in te stellen, gegevens gemakkelijk te analyseren en prijzen te optimaliseren vanuit een alles-in-één intuïtief dashboard. Dit zorgt ervoor dat u voldoet aan het beleid voor minimum geadverteerde prijzen (MAP).

Priceva beste functies

Bewaak prijzen met behulp van Priceva's prijsmonitoringdiensten

Maak gebruik van de automatische repricing tool om door de gebruiker gedefinieerde formules in te stellen

Verzamel extra gegevens, zoals promoties, voorraad en verzendkosten

Geef de gegevens die u zoekt in één oogopslag weer, met een aanpasbaar dashboard

Priceva limieten

Het werkt alleen voor prijsmonitoring. Het biedt geen andere web scraping diensten aan

Het biedt geen kanaalanalyse, prognoses of scenarioplanning

Priceva prijzen

Starter: Free

Free Business : $99/maand

: $99/maand Pro : $199/maand

: $199/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Priceva beoordelingen en recensies

NA

9. NetNut

via

NetNut

NetNut is een proxy provider die scraping tools biedt voor SERP en social media sites. Het betrekt IP's rechtstreeks van ISP's wereldwijd, waardoor grote knelpunten bij het afhandelen van grootschalige Taken worden weggenomen. U kunt IP-rotatie gebruiken en automatisch van server wisselen om blacklisting op basis van IP of locatie te vermijden.

Dit helpt u bij het beheren van meerdere scrapingactiviteiten, toegang tot locatie-relevante gegevens en zorgt voor anonimiteit voor uw web scraping Taken.

NetNut beste functies

Kies het beste abonnement uit het grote bereik van opties voor verschillende servicecategorieën

Maak gebruik van een uitgebreid bereik van wereldwijde IP-adressen en servers

Gebruik SERP scraping API en social media scraping tools met live, on-demand data scraping

NetNut limieten

Geen SOCKS5 ondersteuning voor virtuele instellingen van locaties

Gebruikers hebben een gebrek aan goede training gerapporteerd

NetNut prijzen

Starter: $300/maand (20GB abonnement)

$300/maand (20GB abonnement) Gevorderd: $600/maand (50GB abonnement)

$600/maand (50GB abonnement) Productie : $800/maand (100GB abonnement)

: $800/maand (100GB abonnement) SemiPro : $1625/maand (250GB abonnement)

: $1625/maand (250GB abonnement) Professioneel : $2500/maand (500GB abonnement)

: $2500/maand (500GB abonnement) Master: $4000/maand (1TB abonnement)

NetNut beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Heldere gegevens

via

Heldere gegevens

Bright Data biedt proxy's, webdataservices en een bereik van residentiële IP's afkomstig van P2P-netwerken. IP's die rechtstreeks afkomstig zijn van ISP's wereldwijd zijn ook beschikbaar om meer betrouwbaarheid te bieden.

De tool geeft gebruikers ook vooraf ingevulde gegevenssets waar site in kaart brengen en het deblokkeren van websites zijn al Klaar. Dit verlaagt de kosten voor het verzamelen van gegevens aanzienlijk.

Bright Data's beste functies

Verbind uw automatiseringsframeworks zoals Puppeteer, Playwright of Selenium met de scraping browser van Bright Data voor geautomatiseerde website-ontgrendeling

Bouw webscrapers bovenop de deblokkeringsproxy-infrastructuur van Bright Data met behulp van de Web Scraper IDE

Bright Data-beperkingen

Niet-technische gebruikers rapporteren een lichte leercurve

Een van de duurdere platformen voor web scraping

Prijzen van Bright Data

Betaal als je gaat

Micro – Package : $10/maand

– : $10/maand Groei : $500/maand

: $500/maand Business : $1000/maand

: $1000/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Bright Data beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (150+ beoordelingen)

: 4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

Webgegevens beheren met ClickUp

Web scraping tools blinken uit in het extraheren van gegevens van websites,

platforms voor projectmanagement

zoals ClickUp bieden een robuustere en intelligentere aanpak van gegevensbeheer.

ClickUp

biedt een bereik van AI-functies, zoals het aanmaken van taken, sjablonen voor gegevens en mogelijkheden voor gegevensvisualisatie. Samen helpen deze functies u om uw geëxtraheerde gegevens effectief te organiseren en te gebruiken.

Gegevensbeheer kan verbijsterend complex en tijdrovend zijn. Maar met een goed gestructureerde

project abonnement

met ClickUp-taak maakt het niet uit of u een nieuw datacenter creëert om gegevens op te slaan of een bestaand datacenter uitbreidt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-2.png Breng structuur aan en zorg voor afstemming van begin tot voltooiing met ClickUp's Data Center Project Plan https://app.clickup.com/signup?template=t-900200025072&\_gl=1\*yalzlh\*gcl_aw\*R0NMLjE3MDU2NTEyMjQuQ2owS0NRaUF3UDZzQmhEQUFSSXNBUGZLX3diYmZrZW8yUlJiZ3U5NUx6a3JRWHNYellZaHpva2dCRU9JR0hVRURXSmRyS1NHblh2SUFuOGFBEVORUFMd193Y0I.\*\TgxNzk0NzkxOS4xNzAxNjMzNDg5LjE1OTI3MDkxMTkuMTcwMTYzNTg0NC4xNzAxNjM1ODY1 Download dit sjabloon /$$$cta/

De

ClickUp sjabloon datacenter projectplan

biedt een gestructureerd kader om ervoor te zorgen dat alle taken worden verantwoord, alle belanghebbenden op één lijn zitten wat betreft tijdlijnen en doelstellingen en uw gegevensproject op tijd en binnen uw budget verloopt.

Deze sjabloon bevat aangepaste statussen, aangepaste velden, aangepaste weergaven en diverse

projectmanagement

functies om datacenter teams te helpen de voortgang bij te houden en de complexiteit van een datamigratieproject te beheren.

Het biedt ook functies zoals tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mails.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-1.png Vereenvoudig het extraheren van bruikbare inzichten uit gegevens met behulp van ClickUp's sjabloon voor gegevensanalysebevindingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110764&\_gl=1\*z4bnsv\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MDU2NTEyMjQuQ2owS0NRaUF3UDZzQmhEQUFSSXNBUGZLX3diYmZrZW8yUlJiZ3U5NUx6a3JRWHNYellZaHpva2dCRU9JR0hVRURXSmRyS1NHblh2SUFuOGFBbEVORUFMd193Y0I.\*\TgxNzk0NzkxOS4xNzAxNjMzNDg5LjE1OTI3MDkxMTkuMTcwMTYzNTg0NC4xNzAxNjM1ODY1 Download dit sjabloon /$$$cta/

ClickUp's sjabloon voor bevindingen uit gegevensanalyse

kunt u effectief informatie uit verschillende bronnen vastleggen, organiseren en analyseren. Met deze sjabloon kunnen bedrijven waardevolle inzichten krijgen in het gedrag en de voorkeuren van klanten en beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Het sjabloon helpt de nauwkeurigheid van gegevens te garanderen, trends en uitschieters te identificeren, patronen en correlaties te herkennen en gegevens in een visueel, aantrekkelijk format te presenteren.

Download dit sjabloon

Of u nu analyses uitvoert om beslissingen te nemen of verkoopprognoses opstelt,

ClickUp's sjabloon voor een gegevensanalyseverslag

helpt u de klus snel en effectief te klaren.

Het sjabloon bevat ook functies voor projectmanagement, zoals schermopname, bewerking in samenwerkingsverband, automatisering en AI, om uw analyseproces verder te versterken.

ClickUp beste functies

Creëer werkstromen met behulp van een uitgebreide bibliotheek met sjablonen

ClickUp integreren met uw schraaptools om automatisch workflows en schraaptaken te triggeren

Taken beheren en bijhouden met behulp van ClickUp's tabel weergave

Databases met content bouwen met sjablonen

ClickUp limieten

Lichte leercurve door het nummer van functies en aanpassingen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Of u nu een bedrijf bent dat marktonderzoek doet, een onderzoeker die trends analyseert of een ontwikkelaar die datagestuurde toepassingen bouwt, tools voor web scraping helpen u verborgen inzichten te ontsluiten om weloverwogen beslissingen te nemen, marketingstrategieën te verbeteren en klantgerichtheid binnen uw organisatie te stimuleren.

ClickUp's productensuite helpt u het potentieel van de door u gekozen web scraping tool te maximaliseren, zodat uw teams en klanten tevreden zijn.

Meld u vandaag nog aan voor uw gratis ClickUp account!