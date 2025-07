Top 10 SSO-tools voor veilige toegang in 2025

Uw wachtwoord moet hoofdletters, kleine letters, cijfers, symbolen, een haiku en de meisjesnaam van uw huisdier uit uw kindertijd bevatten.

We hebben allemaal wel eens die frustrerende rode waarschuwingen gezien, en voor veel gebruikers is het hergebruiken van wachtwoorden de oplossing. In feite doet 48% van de mensen dit. Maar voor IT-teams is dat niet alleen een anekdote over luiheid, het is een ernstig veiligheidsrisico.

Dat is waar single sign-on (SSO) een redder in nood is. Zie het als een veilige digitale hoofdsleutel: één login voor toegang tot alle goedgekeurde apps en tools die uw team nodig heeft. Het vereenvoudigt toegangsbeheer, beschermt de identiteit van gebruikers en elimineert wachtwoordmoeheid in uw hele organisatie.

Maar het SSO-landschap is niet bepaald vlak terrein. Dus hoe weet u welke u moet kiezen?

In deze gids zetten we de 10 beste SSO-tools op een rijtje, zodat u de juiste tool kunt vinden om de toegang voor gebruikers te stroomlijnen en uw veiligheidsstrategie te versterken.

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* Okta Schaalbaar identiteitsbeheer voor ondernemingen; Ondernemingen Uitgebreide SAML-, OAuth- en OIDC-integraties, dynamische verificatie, levenscyclusbeheer en bijhouden van gedrag Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor betaalde abonnementen OneLogin Uniform identiteitsbeheer in de cloud; voor kleine en middelgrote bedrijven en grote organisaties Adaptieve MFA, SmartFactor-verificatie, deep linking, ondersteuning voor meer dan 21 talen Vanaf $ 2 per maand per gebruiker Ping Identity Identiteitscoördinatie; grote ondernemingen en gereguleerde sectoren Risicogebaseerde verificatie, wachtwoordloze aanmelding en hybride IT-integraties Vanaf $ 35.000 per jaar voor klanten en $ 3 per maand per gebruiker voor werknemers Auth0 Ontwikkelaars die verificatiewerkstromen bouwen; Fintech en gereguleerde startups API-first-aanpak, editor zonder code/met code, waarschuwingen bij inbreuken, CI/CD-integratie Gratis, betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand per gebruiker Frontegg B2B SaaS-startups en productteams van ondernemingen Vooraf ingestelde verificatie, rollen en toestemmingen, tenantbeheer, gebruiksmeting Gratis; aangepaste prijzen voor betaalde abonnementen WorkOS SaaS-startups en snelgroeiende bedrijven SCIM-integratie, Passkeys voor verificatie zonder wachtwoord, beheerderportaal, React-componenten Free (tot 1 miljoen gebruikers); betaalde abonnementen vanaf $ 2.500/maand SecureAuth Organisaties die gebruikmaken van het Microsoft-ecosysteem Adaptieve verificatie, verbeterde veiligheid, integratie van verouderde apps, inzichten via het dashboard Aangepaste prijzen LoginRadius Klantgerichte bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen Inloggen via sociale media, CIAM-analyses, aangepaste registratieformulieren, naleving van GDPR/CCPA Gratis; Aangepaste prijzen voor betaalde abonnementen Keycloak Technisch onderlegde teams en gebruikers van open source Op rollen gebaseerde controles, LDAP-integratie, gebruikersfederatie en externe gebruikersopslag Gratis (opslagruimte en infrastructuur niet inbegrepen) Azure Active Directory (Azure AD) MKB-bedrijven en ondernemingen die gebruikmaken van het Microsoft-ecosysteem Voorwaardelijke toegang, identiteitsbescherming, beheer van gasttoegang, 99,9% uptime Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand per gebruiker

Waar moet u op letten bij een SSO-tool?

Een SSO-tool is niet alleen een portier bij uw digitale voordeur die om uw ID-kaart vraagt. Het heeft ook invloed op de inlogervaringen en moet in een razend tempo door de compliance-richtlijnen navigeren.

Er hangt veel af van één tool, toch? Daarom moet elke oplossing die u op uw shortlist zet, over de volgende functies beschikken:

Solide beveiligingsarchitectuur: Zoek naar opties met sterke beveiligingsbasisprincipes, zoals inlogopties met meerdere factoren, versleutelde inloggegevens en veilige gegevensoverdracht. Dit omvat ook actuele SOC 2-, GDPR/HIPAA- en Zoek naar opties met sterke beveiligingsbasisprincipes, zoals inlogopties met meerdere factoren, versleutelde inloggegevens en veilige gegevensoverdracht. Dit omvat ook actuele SOC 2-, GDPR/HIPAA- en ISO-certificeringen om vertrouwen en naleving van regelgeving te bevorderen

Diverse integraties: Kies SSO-tools met robuust toegangsbeheer en protocollen, zoals geografische DNS-routering en aanpasbare installatie. Controleer of de tool geschikt is voor grote aantallen aanmeldingen en integratie met populaire apps zoals Gmail en Apple

Veelzijdige administratieve controles: Kies een tool met snelle controle over gebruikersidentiteit en aanmeldingsbeheer. Functies voor beheerders, zoals locatiegebaseerde regels, Security Assertion Markup Language, apparaatcontroles, snelle verwijdering van gebruikers en geïntegreerde Kies een tool met snelle controle over gebruikersidentiteit en aanmeldingsbeheer. Functies voor beheerders, zoals locatiegebaseerde regels, Security Assertion Markup Language, apparaatcontroles, snelle verwijdering van gebruikers en geïntegreerde SOC 2-audittools voorkomen ongeautoriseerde toegang vanuit één commandocentrum

Ingebouwde noodherstel: Geef prioriteit aan oplossingen die u zelfs tijdens downtime of gegevensverlies beschermen. Langdurige lokale opslag van inloggegevens, noodprotocollen en parallelle verificatie zijn essentieel om verstoringen tot een minimum te beperken

💡 Pro-tip: Zoek naar SSO-tools die modules voor wachtwoordbeheer hebben of eenvoudig daarmee kunnen worden geïntegreerd.

Nu u weet waar u op moet letten bij het kiezen van uw cruciale SSO-tool, hoeft u alleen nog maar de beoordelingen te bekijken. Hier zijn de tien beste opties op de markt.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. Okta (het beste voor schaalbaar identiteitsbeheer voor ondernemingen)

via Okta

De eerste op de lijst is Okta, een belangrijke speler op het gebied van identiteits- en naadloos toegangsbeheer. Dit platform is de eerste keuze voor ondernemingen wereldwijd, dankzij een uitgebalanceerde mix van functies, waaronder veilige single sign-on, slimme multi-factor authenticatie (MFA) en app-integraties.

Okta staat bekend om zijn robuuste integratiemogelijkheden en biedt uitgebreide ondersteuning voor SAML-, OAuth- en OIDC-protocollen. Het maakt de ervaring compleet met een overzichtelijke interface zonder code en een inzichtelijk dashboard voor beheerders. Okta is ideaal voor teams die op zoek zijn naar flexibel en schaalbaar gebruikersbeheer.

De beste functies van Okta

Begin met het bouwen van platforms met krachtige en uitbreidbare integratie van het Okta Integration Network

Optimaliseer veiligheidsniveaus op basis van tijd, locatie en apparaat met een dynamisch verificatieproces

Automatiseer IT-processen voor nieuwe medewerkers en zelfs interne overplaatsingen met robuust levenscyclusbeheer

Verbeter de veiligheid door de inlogpatronen van gebruikers te monitoren met de uitgebreide API-suite en functies voor het bijhouden van gedrag

Beperkingen van Okta

De kosten zijn te hoog voor start-ups ​

Het beperkt het aantal apparaten dat aan één account kan worden gekoppeld

Niet alle apps zijn eenvoudig te integreren en te configureren

Prijzen van Okta

Starterspakket: $ 6/maand per gebruiker

Essentieel: $ 17/maand per gebruiker

Professional: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Okta

G2: 4,5/5 (890+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (850+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Okta?

Een G2-recensie zegt:

Het is niet alleen gebruiksvriendelijk met een moderne interface, maar biedt ook hoge veiligheidsnormen en ondersteunt het werken met duizenden gebruikers tegelijk.

Het is niet alleen gebruiksvriendelijk met een moderne interface, maar biedt ook hoge veiligheidsnormen en ondersteunt het werken met duizenden gebruikers tegelijk.

👀 Wist u dat? Als SOC 2-compliance al op uw radar staat, is het goed om te weten dat de implementatie van SSO verschillende criteria voor vertrouwensdiensten direct kan ondersteunen en audits door derden kan vereenvoudigen wanneer dat ertoe doet.

2. OneLogin (het beste voor uniform identiteitsbeheer in de cloud)

via OneLogin

Werkt u met verschillende cloudomgevingen? OneLogin vereenvoudigt dit met zijn gebruiksvriendelijke oplossingen voor identiteitsbeheer. De app-toegang met één klik stroomlijnt het inlogproces, waardoor wachtwoordmoeheid wordt verminderd en de productiviteit wordt verhoogd. De adaptieve multi-factor authenticatie (MFA) en de veelzijdige automatisering van HR- en asset-werkstromen maken het platform nog aantrekkelijker.

De SmartFactor Authentication van het platform voegt een extra beveiligingslaag toe door contextuele inlogrisico's te beoordelen. Bovendien kan de ontwikkelaarstoolkit alle interfaceaanpassingen en noodprotocollen afhandelen, zodat aan de uiteenlopende behoeften van verschillende organisaties kan worden voldaan.

De beste functies van OneLogin

Maak gebruik van veilige profielen voor laptops en desktops met de OneLogin Cloud Directory

Apps starten vanuit e-mails, notificaties voor het delen van documenten of uitnodigingen voor vergaderingen via links met ingebouwde deep linking

Localiseer inlogervaringen en stem browser- of portalinstellingen af met ondersteuning voor meer dan 21 talen

Krijg toegang tot meerdere applicaties en verminder wachtwoordmoeheid

Beperkingen van OneLogin

Incidentele vertragingen van apps kunnen probleemoplossing vereisen

Ontbreekt aangepaste instellingen voor de desktop-oplossing

De interface lijkt misschien wat verouderd en eenvoudig

OneLogin prijzen

Single Sign-On (SSO): $ 2/maand per gebruiker

Workforce Identity Advanced: $ 6/maand per gebruiker

Workforce Identity Professional: $ 12/maand per gebruiker

Workforce Identity Expert: $ 21/maand per gebruiker

B2B, klant- en onderwijsidentiteit: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van OneLogin

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OneLogin?

Een recensie van Capterra zegt:

Het is geweldige software voor tweefactorauthenticatie. De interface is zeer gebruiksvriendelijk. Op deze manier kunnen grote organisaties sterke wachtwoordvereisten instellen.

Het is geweldige software voor tweefactorauthenticatie. De interface is zeer gebruiksvriendelijk. Op deze manier kunnen grote organisaties strenge wachtwoordvereisten instellen.

📖 Lees ook: We hebben de beste alternatieven voor MatterMost getest

3. Ping Identity (het beste voor identiteitscoördinatie)

via Ping Identity

De volgende is Ping Identity, een SSO-oplossing die zich onderscheidt door zijn geautomatiseerd identiteitsbeheer. Het staat algemeen bekend om zijn uitgebreide beschikbaarheid van plug-ins, waardoor integratie met verschillende programmeertalen mogelijk is. Deze tool is ontworpen om meerdere identiteitssystemen met elkaar te verbinden en stroomlijnt complexe IAM-werkstromen onmiddellijk.

De oplossing begeleidt de gebruiker van het inloggen tot de toegangscontrole met een minimalistische, overzichtelijke interface. Kortom, bedrijven bieden een soepele, naadloze gebruikerservaring op elk contactmoment.

De beste functies van Ping Identity

Maak risicogebaseerde en contextuele verificatie mogelijk met intelligent beleid voor gebruikerstoegang

Moderniseer alle verificatiestandaarden met wachtwoordloze en biometrische inlogopties

Combineer identiteitscoördinatie met hybride IT-installaties met flexibele cloud- en on-premise-integraties

Limieten van Ping Identity

De prijs is aan de hoge kant, vooral omdat alle contracten jaarlijks worden gefactureerd en er geen maandelijkse opties zijn

Ondanks de minimalistische interface is het verrassend lastig om naar de juiste functie te navigeren

Ping Identity prijzen

Essentieel: vanaf $ 35.000 per jaar (voor klanten) en $ 3 per maand per gebruiker (voor werknemers)

Plus: Vanaf $ 50.000 per jaar (voor klanten) en $ 6 per maand per gebruiker (voor werknemers)

(Prijzen voor werknemers zijn gebaseerd op een jaarcontract voor minimaal 5.000 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Ping Identity

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

🧠 Snelle opfrissing: SOC 2 is er in twee varianten. Type 1 beoordeelt het ontwerp van de controles, terwijl Type 2 aantoont dat die controles ook daadwerkelijk standhouden in de loop van de tijd. Bij het evalueren van SSO-tools is het SOC 2 Type 2 dat echt blijk geeft van operationele volwassenheid op de lange termijn.

4. Auth0 (het beste voor ontwikkelaars die verificatiewerkstromen bouwen)

via Auth0

Auth0 is een droom voor ontwikkelaars als het gaat om het bouwen van aangepaste verificatiewerkstromen. Met zijn API-first-benadering kan het moeiteloos worden geïntegreerd in web-, mobiele of zelfs IoT-apps.

Het ondersteunt ook meerdere identiteitsproviders en beschikt over een administratief dashboard voor het efficiënt beheren van gebruikerstoegang en veiligheidslogica. De naadloze integratie met CI/CD-pijplijnen en ondersteuning voor verschillende identiteitsproviders verhoogt de ontwikkelingsefficiëntie. Conclusie? Auth0 is de perfecte match voor bedrijven die moderne apps ontwikkelen.

De beste functies van Auth0

Audit en debug moeiteloos met gedetailleerde en geautomatiseerde wijzigingslogboeken

Bouw unieke, flexibele inlogtrajecten voor gebruikers met een visuele editor zonder code en pro-code

Bescherm de inloggegevens van gebruikers met strenge controles en proactieve waarschuwingen bij inbreuken

Auth0-limieten

Het gratis abonnement heeft strikte limieten en voelt vaak beperkend aan

Hoge prijzen in hogere niveaus in vergelijking met alternatieven

Prijzen van Auth0

Free

Essentials: $35/maand (B2C) en $150/maand (B2B)

Professional: $ 240/maand (B2C) en $ 800/maand (B2B)

Enterprise: Aangepaste prijzen (voor zowel B2B- als B2C-gebruik)

(Alle abonnementen beginnen met minimaal 500 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Auth0

G2: 4,3/5 (200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Auth0?

Een G2-recensie zegt:

Auth0 heeft ons veel tijd bespaard met betrekking tot de werkstroom voor aanmelding en registratie, en we hebben ons privacybeleid en de procedure voor het akkoord met de servicevoorwaarden vereenvoudigd via de functie Auth0-acties

Auth0 heeft ons veel tijd bespaard met betrekking tot de werkstromen voor aanmelding en registratie, en we hebben ons privacybeleid en de procedure voor het akkoord gaan met de servicevoorwaarden vereenvoudigd via de functie Auth0-acties

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor LastPass om uw wachtwoord te beschermen

5. Frontegg (het beste voor B2B SaaS-gebruikersbeheer)

via Frontegg

Wilt u een B2B SaaS-product bouwen zonder het gebruikersbeheer opnieuw uit te vinden? Frontegg is voor u ontworpen. Hiermee kunt u eenvoudig login, SSO, rollen, abonnementen en gebruiksmetingen toevoegen, vrijwel zonder code.

Het is ontworpen voor snelheid en schaalbaarheid en helpt productteams snel veilige, enterprise-ready ervaringen te lanceren. Bovendien biedt het standaard ondersteuning voor B2B-essentials zoals multi-tenancy, beheerderportals en gedetailleerde toegangscontrole.

De beste functies van Frontegg

Zorg snel voor veilige gebruikerservaringen met vooraf gebouwde verificatie en gebruikersportals

Controleer de toegang nauwkeurig met fijnmazig beheer van rollen en toestemmingen

Houd het gebruik bij en organiseer klanten efficiënt met ingebouwde tools voor meting en tenantbeheer

Versnel de integratie van SSO-functies in applicaties met vooraf gebouwde componenten

Beperkingen van Frontegg

De instellingen voor notificaties en webhooks voor waarschuwingen bij gebeurtenissen zijn niet allemaal aanpasbaar

Gebruikers melden vertragingen bij het verbinden met externe databases en webpagina-links

Frontegg prijzen

Lancering: Gratis

Schaalbaarheid: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Frontegg

G2: 4,9/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De gemiddelde werknemer moet 191 wachtwoorden beheren. SSO helpt dat nummer terug te brengen tot slechts één, terwijl toch wordt voldaan aan de veiligheidseisen van uw organisatie.

6. WorkOS (het beste voor een snelle implementatie van functies voor ondernemingen)

via WorkOS

WorkOS is de snelkoppeling waar teams naar grijpen om snel moderne apps te bouwen met SSO en directory-synchronisatie op bedrijfsniveau. Via één API en vooraf gebouwde componenten helpt het softwareteams om complexe IT-functies uit te rollen zonder maandenlange ontwikkelingstijd.

De functie Directory Sync synchroniseert informatie onmiddellijk wanneer werknemers in dienst treden of vertrekken. Zo wordt er geen misbruik gemaakt van gegevens en zijn er geen spook-ID's van gebruikers.

De beste functies van WorkOS

Verwerk het toekennen en intrekken van rechten aan gebruikers naadloos met robuuste SCIM-integratie

Voeg wachtwoordloze verificatie toe met Passkeys, waardoor de veiligheid wordt verbeterd en de afhankelijkheid van traditionele wachtwoorden wordt verminderd

Gebruik de beheerderportal om IT-teams zelf de SSO-instellingen te laten configureren, waardoor het aantal ondersteuningsverzoeken wordt verminderd

Gebruik kant-en-klare React-componenten met WorkOS Widgets

Beperkingen van WorkOS

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor de gehoste UI-componenten

Vereist meer dan gemiddelde ontwikkelingservaring om effectief te implementeren

Iets duurder dan concurrenten, minder geschikt voor startende bedrijven

Prijzen van WorkOS

AuthKit: Gratis (tot 1 miljoen gebruikers) en $ 2.500/maand (voor elke miljoen)

Aangepast domein: $ 99/maand (vast tarief)

Single Sign-On: $ 125/maand per verbinding (prijzen op basis van volume)

Directory Sync: $ 125/maand per verbinding (prijzen op basis van volume)

Auditlogs: vanaf $ 5 per organisatie/maand

Beoordelingen en recensies van WorkOS

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over WorkOS?

Een recensie op Reddit leest:

WorkOS maakt het beheer van gebruikers/organisaties heel eenvoudig: aan de clientzijde krijgt u de organisatie waar een gebruiker zich aanmeldt met de geverifieerde reactie en in de claims op de JWT die voor de sessie is uitgegeven.

WorkOS maakt het beheer van gebruikers/organisaties heel eenvoudig: aan de clientzijde krijgt u de organisatie waar een gebruiker zich aanmeldt met de geverifieerde reactie en in de claims op de JWT die voor de sessie is uitgegeven.

📮 ClickUp Insight: 13% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om moeilijke beslissingen te nemen en complexe problemen op te lossen. Slechts 28% zegt echter dat ze AI regelmatig gebruiken op het werk. Een mogelijke reden: zorgen over de veiligheid! Gebruikers willen mogelijk geen gevoelige besluitvormingsgegevens delen met een externe AI. ClickUp lost dit op door AI-aangedreven probleemoplossing rechtstreeks naar uw beveiligde werkruimte te brengen. Van SOC 2 tot ISO-normen, ClickUp voldoet aan de hoogste normen voor gegevensbeveiliging en helpt u generatieve AI-technologie veilig te gebruiken in uw hele werkruimte.

7. SecureAuth (het beste voor aanpasbare MFA en SSO)

via SecureAuth

SecureAuth draait om nauwkeurige controle over multi-factor authenticatie (MFA) en SSO. Het is gespecialiseerd in flexibiliteit om een diepere mix en match van verificatiemethoden te creëren, zoals vingerafdrukverificatie voor financiën of OTP's voor marketing.

De nadruk ligt op adaptieve verificatie, waarbij de veiligheidsmaatregelen worden aangepast op basis van het gedrag en de context van de gebruiker. Deze dynamische aanpak biedt een betere bescherming tegen ongeautoriseerde toegang. ​

Bovendien reageert de adaptieve engine op realtime signalen en past de veiligheid direct aan. SecureAuth ondersteunt ook industriestandaarden zoals SAML 2. 0, OAuth en OpenID Connect, waardoor gebruik in de cloud of op locatie eenvoudig en SOC 2-compliant is.

De beste functies van SecureAuth

Blijf gevoelige gegevens soepel beschermen met verbeterde verificatie van gebruikers die alleen wordt geactiveerd bij risicovolle acties

Voeg agentgebaseerde integratie toe voor verouderde apps die draaien op IIS-, Apache Tomcat- of JBoss-servers zonder de code te wijzigen

Krijg inzicht in niet-geverifieerde aanmeldingen, informatie over methoden voor meervoudige verificatie (MFA) en meer met het toegankelijke dashboard

Beperkingen van SecureAuth

De veiligheid van sessies en risicocontroles worden soms na het inloggen stopgezet, tenzij er extra controles aan de API's worden toegevoegd

Vanwege de complexiteit is er speciale training nodig voor beheerders om deze tools effectief te kunnen gebruiken

Prijzen van SecureAuth

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SecureAuth

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. LoginRadius (het beste voor identiteits- en toegangsbeheer voor klanten)

via LoginRadius

LoginRadius is uw backstagepas voor veilige, naadloze aanmeldingen, ongeacht het aantal. Naast het verwerken van miljoenen identiteiten in de cloud, combineert het sterke veiligheid met een opmerkelijk soepele gebruikerservaring. Het ondersteunt ook verificatie zonder wachtwoord en aanmelden via sociale media.

Het toegangsbeheerplatform biedt gebruikers tal van opties en voert alleen grondige verificatie uit wanneer er iets verdachts wordt opgemerkt. Bovendien voldoet het aan de privacywetgeving, zodat u zonder moeite aan de AVG en CCPA blijft voldoen.

De beste functies van LoginRadius

Verminder registratieproblemen met verbindingen met meer dan 30 providers voor sociale aanmelding

Houd het gedragspatroon van gebruikers bij en pas de veiligheidsmaatregelen automatisch aan met CIAM-analyses en contextuele signalen

Maak aangepaste registratieformulieren en profielvelden om precies die gebruikersgegevens te verzamelen die uw bedrijf nodig heeft

Beperkingen van LoginRadius

De prijsstructuur is complex en moeilijk te doorgronden

Aanpassing vereist vaak codering, wat misschien niet geschikt is voor niet-technische teams

Prijzen van LoginRadius

Free

Professioneel: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LoginRadius

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over LoginRadius?

Een G2-recensie leest:

Dit selfservicemodel heeft een derde van onze meest urgente helpdesktickets verminderd, wat resulteert in een maximale benutting van onze IT-middelen.

Dit selfservicemodel heeft een derde van onze meest urgente helpdesktickets verminderd, wat resulteert in een maximale benutting van onze IT-middelen.

9. Keycloak (het beste voor open-source identiteitsbeheer)

via Keycloak

Keycloak is een open-source beveiligingsoplossing die krachtig gebruikersbeheer biedt zonder dat u aan een leverancier gebonden bent. Het beschikt over flexibel identiteitsbeheer, een speciale Active Directory en aangepaste databases. Naast ondersteuning voor gebruikersfederatie kan het naadloos worden geïntegreerd met uw bestaande stack en deze versterken.

Het ondersteunt single sign-on, LDAP-integratie en sociale login. Of u nu interne tools of klantgerichte platforms beveiligt, Keycloak maakt verificatie eenvoudig, schaalbaar en kosteneffectief.

De beste functies van Keycloak

Stel gedetailleerd toegangsbeleid in met op rollen gebaseerde controles en gebruikerskenmerken in de beheerconsole

Implementeer relationele databases en externe gebruikersopslagplaatsen met volledige controle over de implementatie van identiteitsproviders

Minimaliseer de configuratiestappen van nieuwe installaties met veilige clustercommunicatie

Beperkingen van Keycloak

De eerste implementatie kan complex zijn voor teams die nog niet bekend zijn met identiteitsbeheer

De gebruikersinterface is minimaal of basaal afgewerkt

Prijzen van Keycloak

Gratis (opslagruimte en infrastructuur zijn niet inbegrepen)

Beoordelingen en recensies van Keycloak

G2: 4,2/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? Ongeveer 95 miljoen Active Directory-accounts worden dagelijks het doelwit van aanvallen. Aangezien meer dan 90% van de organisaties voor verificatie vertrouwt op AD, is het geen verrassing dat dit een belangrijk doelwit is voor aanvallers. Het centraliseren van toegang via SSO stroomlijnt niet alleen het inloggen, maar helpt ook het aanvalsoppervlak te verkleinen en de controlepunten aan te scherpen.

10. Azure Active Directory (Azure AD) (het beste voor integratie in het Microsoft-ecosysteem)

via Microsoft

Op zoek naar een identiteitsoplossing die perfect samenwerkt met uw Microsoft-stack? Azure Active Directory, nu Microsoft Entra ID, is een logische keuze. Het is cloudgebaseerd, nauw geïntegreerd met Microsoft 365 en Azure, en biedt gebruikers toegang tot duizenden apps met één enkele aanmelding.

De grootste troef? Veiligheid. U krijgt slimme risicodetectie bij het aanmelden, just-in-time toegang voor beheerders met PIM en 99,9% uptime in 28 datacenters wereldwijd. Bovendien kunnen gebruikers hun eigen wachtwoorden resetten en kunnen beheerders het zware werk automatiseren met PowerShell.

De beste functies van Azure AD

Evalueer factoren zoals de locatie van de gebruiker, de status van het apparaat en het risiconiveau voordat u toegang tot het systeem verleent met voorwaardelijke toegang

Identificeer en blokkeer potentiële account-overnames met de machine learning-algoritmen van Identity Protection

Verleen dezelfde controle, verwerking en rapportage als interne gebruikers voor veilige externe samenwerking met gasttoegangsbeheer

Profiteer van het voorwaardelijke toegangsbeleid en de functies voor identiteitsbescherming, waarmee u de veiligheid in de cloud en op locatie verbetert.

Limieten van Azure AD

Voor meer premium functies voor veiligheid is een duurder abonnement nodig

De installatie is vervelend voor teams die niet werken met het Microsoft-ecosysteem

Prijzen van Azure AD

Free

Microsoft Entra ID P1: $ 6/maand per gebruiker

Microsoft Entra ID P2: $ 9/maand per gebruiker

Microsoft Entra Suite: $ 12/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Azure AD

G2: 4,5/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Azure AD?

Een G2-recensie luidt:

Wat ik het leukst vind, zijn deze drie functies: verificatie met meerdere factoren met de Microsoft Authenticator-app, identiteitsbeheer voor elk apparaat en de integratie met BitLocker, dat volledige schijfversleuteling voor de asset biedt

Wat ik het leukst vind, zijn deze drie functies: verificatie met meerdere factoren met de Microsoft Authenticator-app, identiteitsbeheer voor elk apparaat en de integratie met BitLocker, dat volledige schijfversleuteling voor de asset biedt

