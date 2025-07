Gratis sjablonen voor stambomen in Google Spreadsheets

Het begint met een stoffige doos op zolder, een paar zwart-witfoto's en namen die met potlood op de achterkant zijn geschreven: fragmenten van een familieverhaal dat wacht om in elkaar gepuzzeld te worden.

In de loop van de tijd groeien families, groeien ze uit elkaar en komen ze weer bij elkaar, waarbij ze vaak herinneringen achterlaten die moeilijk te ordenen of te traceren zijn. Toch draagt elk van deze momenten bij aan een rijk tapijt van gedeelde geschiedenis en verbinding

Om alles op een rijtje te krijgen, kan een Google Spreadsheets-sjabloon voor stambomen verrassend krachtig zijn. Met een duidelijke layout helpt het je verbindingen te ontdekken, relaties in kaart te brengen, verhalen te bewaren en de geschiedenis van je familie in beeld te brengen.

U hoeft niet veel geld uit te geven om generaties familiegeschiedenis te ordenen. Het enige wat u nodig hebt, is wat tijd en de juiste sjabloon.

Laten we de perfecte sjabloon voor u vinden. 🖌️

Wat maakt een goede sjabloon voor een stamboom in Google Spreadsheets?

Met een degelijk sjabloon voor een stamboom in Google Spreadsheets wordt uw familiegeschiedenis eenvoudig en overzichtelijk en kunt u deze gemakkelijk bijwerken. Dit is waar u op moet letten bij een overzichtelijke stamboom. 👀

Georganiseerde structuur voor relaties: Begint met een gemeenschappelijke voorouder en vertakt zich per generatie, waarbij namen en relaties in rijen of kolommen worden weergegeven

Visuele duidelijkheid en leesbaarheid: Gebruikt verschillende kleuren, vetgedrukte tekst en randen om vertakkingen te scheiden en belangrijke details te markeren

Uitbreidbaarheid en flexibiliteit: Eenvoudig bij te werken als u meer familieleden vindt, met voldoende ruimte om geboortedata, plaatsen of aantekeningen toe te voegen zonder dat het rommelig wordt

Integratie van foto's en links: Hiermee kunt u familiefoto's rechtstreeks in cellen toevoegen en links naar albums, documenten of genealogische websites opnemen voor een persoonlijke en interactieve aanpak

Samenwerking: Maakt het gemakkelijk voor familieleden om mee te doen, te bewerken of opmerkingen toe te voegen en eenvoudig te blijven delen met afdruk- of digitale kopieeropties

Toegang in meerdere formaten: Hiermee kunt u de stamboom downloaden of exporteren in verschillende formaten, zoals Google Documenten of zelfs Google Presentaties voor presentaties of rapporten, en alles gemakkelijk opslaan en synchroniseren in Google Drive

🧠 Leuk weetje: De grootste gedocumenteerde stamboom ter wereld is die van Confucius, ja, de Chinese filosoof. Zijn afstamming is al meer dan 2500 jaar onafgebroken vastgelegd en omvat meer dan 80 generaties.

Sjablonen voor stambomen in Google Spreadsheets

Ben je een oude foto tegengekomen en herken je de helft van de mensen niet? Dan is het tijd om aan die stamboom te beginnen. 💁

Praat met familieleden en verzamel hun verhalen, of duik in familiearchieven. Deze sjablonen bieden u het broodnodige startpunt.

1. Sjabloon voor stamboomgrafiek in Google Spreadsheets door Template. Net

Wilt u niet dat een sjabloon u beperkt tot één format? De Google Spreadsheets-sjabloon voor stamboomgrafieken van Template. Net werkt probleemloos in Excel en Google Spreadsheets zonder extra tools, abonnementen of een ingewikkelde installatie.

U kunt zoveel generaties invoeren als u wilt, het ontwerp aanpassen aan het verhaal van uw familie en het bijwerken naarmate uw onderzoek nieuwe gezichten en facetten aan het licht brengt. Bovendien wordt het geleverd met een levenslange commerciële licentie. Dat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over attributieregels of verborgen gebruikslimieten. U downloadt het eenmaal en u kunt het naar eigen wens aanpassen.

✅ Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een eenvoudige, aanpasbare grafiek voor hun stamboom zonder extra tools of abonnementen

💡 Pro-tip: Een Google Documenten-hack om een stamboom te maken is door Invoegen > Tekeningen te gebruiken en een eenvoudige visuele stamboom te maken met vormen en lijnen. Dit is een snelle oplossing als u geen tijd wilt besteden aan het zoeken naar sjablonen.

2. Sjabloon voor stamboom in Google Spreadsheets door Vertex 42

via Vertext42

De Google Spreadsheets-sjabloon voor stambomen van Vertex 42 biedt een goede balans tussen structuur en flexibiliteit. U kunt aan de slag met afdrukbare blanco grafieken of digitaal werken met versies voor Google Spreadsheets, Excel of Word, wat het beste bij u past.

Een handige functie is de mogelijkheid om voor elke persoon rechtstreeks foto's aan de stamboom toe te voegen. Door gezichten naast namen te zien, wordt het geheel persoonlijker en eerlijker. Afhankelijk van hoe ver u terug wilt gaan, kunt u ook kiezen hoeveel generaties u wilt opnemen, met layouts voor vier, zes of zelfs zeven generaties.

De Excel-versie bevat zelfs verschillende lay-outstijlen en oriëntaties, waardoor u deze gemakkelijk kunt aanpassen naarmate uw stamboom groeit. En als u niet zeker weet waar u moet beginnen, is er een voorbeeld van de grafiek van de familie Kennedy waarmee u een idee krijgt van hoe het allemaal in elkaar zit.

✅ Ideaal voor: Beginners en hobby-stamboomonderzoekers die een stamboom maken zonder aangepaste formules te schrijven of te rommelen met opmaak

3. Sjabloon voor stamboom in Google Spreadsheets door Someka

via Someka

Als je er ooit over hebt nagedacht om je stamboom in kaart te brengen zoals je de Skywalker-afstamming zou doen, is de Google Spreadsheets Star Wars-stamboomsjabloon van Someka een leuke plek om te beginnen.

De sjabloon is al ingevuld met bekende namen zoals Luke Skywalker en Shmi Skywalker. Ook de layout is volledig aanpasbaar. U kunt tekens eenvoudig verwisselen en de sjabloon gebruiken om uw eigen familie in kaart te brengen, hoe complex de verbindingen ook zijn. De sjabloon is beschikbaar voor Excel en Google Spreadsheets, zodat u eenvoudig online of offline updates en bewerkingen kunt uitvoeren.

✅ Ideaal voor: Star Wars-fans die graag een unieke draai geven aan hun stamboom, met een interactieve stamboom die is opgebouwd met een op popcultuur geïnspireerde aanpak

4. sjabloon voor stamboom met 6 generaties door Vertex 42

via Vertex 42

De sjabloon voor een stamboom met zes generaties, gemaakt door Jon en Jim Wittwer, is een van de meest praktische en visueel efficiënte opties voor grotere stambomen.

Deze sjabloon is ontworpen met echt genealogisch onderzoek in gedachten en lost een veelvoorkomend probleem op. De meeste stambomen met meerdere generaties proppen namen in kleine vakjes of verspillen waardevolle ruimte. Deze sjabloon biedt een slimme balans tussen compactheid en duidelijkheid, waardoor zes generaties netjes op één pagina passen zonder dat namen onleesbaar worden.

Je kunt het zelfs personaliseren met foto's, hoewel de plaatshouders voor afbeeldingen vrij klein zijn vanwege ruimtebeperkingen. Als bonus bevat het bestand sinds de laatste update een werkblad voor 7 generaties, perfect voor wie nog dieper in zijn of haar afkomst wil duiken.

🔍 Wist u dat? Vóór de moderne archivering hielden brahmaanse families in India handgeschreven stamboomrollen bij, die Panjis werden genoemd. Deze waren zo belangrijk dat huwelijken vaak pas werden gearrangeerd nadat de compatibiliteit aan de hand van deze documenten was gecontroleerd.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor stambomen

Hoewel Google Spreadsheets een gratis en toegankelijke optie biedt om uw familiegegevens in kaart te brengen, neemt het nut ervan sterk af wanneer u een stamboom met meerdere generaties of veel details wilt maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de beperkingen (samen met een betere oplossing om uw problemen op te lossen):

Beperkingen op het gebied van beeld en layout

Google Spreadsheets biedt geen geavanceerde visuele aanpassingsmogelijkheden, zoals het toevoegen van vormen, slepen en neerzetten om posities te wijzigen of het intuïtief scheiden van vertakkingen in de stamboom.

✅ Om dit op te lossen, kunt u ClickUp Mind Maps gebruiken om familietakken visueel te ordenen met drag-and-drop-flexibiliteit, connectoren, aangepaste vormen en labels, perfect voor complexe stambomen over meerdere pagina's of generaties. Maak een aangepaste stamboom met ClickUp Mind Maps en koppel deze met één klik aan taken voor uw familie-/stamboomonderzoek

Problemen met schaalbaarheid

Naarmate u meer leden toevoegt of familiegegevens over generaties uitbreidt, kan Google Spreadsheets rommelig worden. Het handmatig opmaken dat nodig is om relaties duidelijk te houden, wordt al snel onbeheersbaar.

✅ Met de meer dan 15 weergaven van ClickUp, met name tabellen en lijsten, kunt u familieleden groeperen op generatie, afstamming of regio. U kunt eenvoudig de zichtbaarheid schakelen, stambomen opsplitsen in secties of ze uitbreiden over meerdere pagina's met gekoppelde documenten en taken.

Beperkte grafieken en afbeeldingen

De functie voor organigrammen in Google Spreadsheets is op zijn best eenvoudig: deze ondersteunt geen gebogen lijnen, dynamische verbindingen of uitgebreide aantekeningen waarmee stambomen gemakkelijk te interpreteren zijn.

✅ Met ClickUp Whiteboards hebt u volledige controle over connectoren, vormen, lijntypes en opmaak. U kunt zelfs foto's toevoegen aan uw stamboom. Zo wordt uw stamboom mooi, functioneel en gemakkelijk te volgen, zelfs met complexe vertakkingen of staprelaties. Pas uw stamboom aan met meerdere opties voor styling en de mogelijkheid om afbeeldingen in ClickUp Whiteboards in te sluiten

Meer informatie over alles wat u kunt bereiken met ClickUp Whiteboards 👇🏽🎥

Functionaliteit en analytische beperkingen

Google Spreadsheets heeft niet de functies van geavanceerde genealogiesoftware. Het biedt geen automatische bijhouden van relaties, koppelen van records of de mogelijkheid om te integreren met externe databronnen voor familiegegevens.

✅ Gebruik aangepaste velden van ClickUp om relaties te taggen (bijv. moeder/vader, broer/zus, schoonfamilie), automatisering van ClickUp om hiaten te identificeren (zoals ontbrekende geboortedata) en zelfs databases van derden rechtstreeks in taken insluiten met behulp van de insluit- en integratiefuncties van ClickUp.

Alternatieve sjablonen voor stambomen in Google Spreadsheets

Als u op zoek bent naar sjablonen voor stambomen die verder gaan dan de beperkingen van Google Spreadsheets, weet u nu dat ClickUp een aantal verfrissende alternatieven biedt. Deze visuele samenwerkingssoftware staat bekend om zijn flexibiliteit op het gebied van taak- en projectmanagement en biedt aanpasbare, visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke sjablonen.

Hier is een overzicht van de beste! 🧰

1. ClickUp-sjabloon voor stamboom

Gratis sjabloon downloaden Organiseer, bewaar en werk samen aan genealogisch onderzoek met de ClickUp-sjabloon voor stambomen

Als u op zoek bent naar een visuele en collaboratieve manier om uw familiegeschiedenis in kaart te brengen, is de ClickUp-sjabloon voor stambomen een geweldige plek om te beginnen. Deze is vooraf gemaakt met ClickUp Whiteboards, zodat u niet vastzit aan vaste layouts. U kunt elk element slepen, neerzetten, verbinden en aanpassen (precies zoals u dat wilt).

Begin met het toevoegen van uw familienaam bovenaan en vanaf daar volgt u uw afstamming van boven naar beneden. Dubbelklik om namen, datums, foto's of details te bewerken en gebruik verbindingslijnen om relaties tussen generaties in het formulier weer te geven.

De interface maakt het nog beter. Wilt u een vertakking van de familie dupliceren? Druk gewoon op Ctrl of Cmd + D. Wilt u elementen groeperen of de groepering ongedaan maken? Klaar in een paar handelingen. Bovendien kunt u andere familieleden uitnodigen om in realtime bij te dragen, omdat het op een gezamenlijk whiteboard staat.

✅ Ideaal voor: Visueel ingestelde mensen en familiegeschiedkundigen die een interactieve manier zoeken om hun stamboom op te bouwen en te delen

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 90% van de mensen stelt doelen op het gebied van gezondheid of carrière, maar passieprojecten en hobby's blijven vaak achterwege. Maar leuke ideeën verdienen ook aandacht. Schrijf ze op in ClickUp Notepad of schets ze in ClickUp Whiteboards, en maak die creatieve projecten – zoals het maken van een stamboom – waar je al maanden mee bezig bent eindelijk af. Het enige wat je nodig hebt is een abonnement. 🤓 💫 Echte resultaten: Gebruikers van ClickUp zeggen dat ze ~10% meer werk kunnen verzetten, inclusief het leuke werk, sinds ze zijn overgestapt op deze tool.

2. ClickUp Sjabloon voor stamboom op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Begrijp complexe relaties tussen mensen en groepen met de ClickUp Kinship Diagram Whiteboard-sjabloon

De ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template is een andere intuïtieve oplossing voor het visualiseren van familierelaties. In tegenstelling tot traditionele statische grafieken kunt u hiermee eenvoudig complexe familieverbindingen tekenen.

Dit is vooral handig voor mensen die inzicht willen krijgen in complexe familiedynamieken of voor professionals die clients helpen bij het onderzoeken van hun genealogische achtergrond.

U kunt taken maken met aangepaste statussen zoals Open en Voltooid om de voortgang van elke relatie in kaart te brengen. Bovendien kunt u met aangepaste velden attributen categoriseren en toevoegen.

✅ Ideaal voor: Genealogen die ingewikkelde en complexe familiediagrammen en relaties in kaart moeten brengen met een meer analytisch whiteboard-format

3. ClickUp-sjabloon voor organigram

Gratis sjabloon downloaden Maak een overzichtelijke, gestructureerde stamboom met de sjabloon voor organigrammen van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor organigrammen was oorspronkelijk bedoeld voor het maken van een organigram (zoals de naam al aangeeft), maar biedt u ook een bewerkbaar canvas om uw stamboom visueel te ordenen. Dankzij de stapsgewijze, top-down layout kunt u generaties duidelijk in kaart brengen, of u nu uw directe familie traceert of u verdiept in uitgebreide vertakkingen.

Dubbelklik om namen, geboortedata of persoonlijke gegevens toe te voegen en gebruik verbindingslijnen om eenvoudig relaties tussen ouders en kinderen en broers en zussen aan te geven.

Als je stamboom groeit, kun je binnen enkele seconden secties herschikken zonder iets opnieuw te hoeven opbouwen (ideaal om weer in contact te komen met verre neven en nichten of nieuwe familielijnen te ontdekken). Je kunt ook kleuren toevoegen om familielijnen te groeperen, opmerkingen of voetnoten invoegen voor meer context en live samenwerken met familieleden door ze rechtstreeks in het document te taggen.

✅ Ideaal voor: familiegeschiedkundigen, organisatoren van familiereünies of iedereen die de structuur van een uitgebreide familie over meerdere generaties heen wil documenteren

🧠 Leuk weetje: De vroegst bekende stamboomillustratie, de Jesse Tree, dateert uit de 11e eeuw. Het was een middeleeuwse manier om de afkomst van Jezus weer te geven en werd vaak afgebeeld in prachtig glas-in-lood of uitgehouwen in kathedraalwanden.

4. ClickUp Blanco mindmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak een levende stamboom met de blanco mindmap-sjabloon van ClickUp

De blanco mindmap-sjabloon van ClickUp biedt u een vrij canvas om uw stamboom precies zo te ontwerpen als u dat wilt. Dankzij de drag-and-drop-layout is dit een van de meest flexibele mindmap-voorbeelden voor het visualiseren van generatierelaties.

Begin met een centrale naam of idee en breid deze in elke richting uit, bijvoorbeeld door de afstamming bij te houden, vertakkingen van families samen te voegen of nevenverhalen toe te voegen. Voeg namen, geboortedata, relaties en aangepaste aantekeningen toe. Als u verder wilt gaan dan de basis, kunt u zelfs foto's, culturele tradities of belangrijke gebeurtenissen invoegen om het verhaal van uw familie te verrijken.

Omdat het is gebouwd op ClickUp Whiteboards, is realtime samenwerking ingebouwd. Je kunt broers en zussen, neven en nichten of oudere familieleden uitnodigen om toe te voegen wat zij zich herinneren. Leuk toch?

✅ Ideaal voor: Creatieve familiegeschiedkundigen of docenten die volledige visuele vrijheid willen bij het maken van een stamboom, inclusief cultureel verouderde elementen

Zodra u uw familiegeschiedenis hebt toegevoegd aan ClickUp, met behulp van taken, aangepaste velden en zelfs relaties om generaties in kaart te brengen, is het eenvoudig om alles bij te houden.

ClickUp Brain is ingebouwd in de werkruimte en is een uitstekende tool om alles te vinden wat u nodig hebt. Of u nu op zoek bent naar de geboortedatum van een overgrootouder of een aantekening die uw neef maanden geleden heeft toegevoegd, u hoeft het alleen maar te vragen.

Probeer bijvoorbeeld 'In welk jaar is opa Joe geboren?' en vind het meest relevante resultaat, zodat u tijd bespaart en niet hoeft te zoeken.

🔍 Wist u dat? Vóór het tijdperk van papier en spreadsheets werd familiegeschiedenis mondeling doorgegeven, vooral in Afrikaanse en Arabische culturen. Verhalenvertellers zoals de griots in West-Afrika waren de levende archieven van de familielijn en onthielden en reciteerden generaties van voorouders tijdens ceremonies.

5. ClickUp-sjabloon voor fotomap

Gratis sjabloon downloaden Zoek foto's op trefwoorden en tags om uw stamboom nauwkeurig bij te houden met de sjabloon voor fotomappen van ClickUp

Wilt u uw afkomst met foto's weergeven? De ClickUp-sjabloon voor fotodirectory geeft familieprofielen weer met foto's, namen en aanvullende informatie in een rasterachtige layout. Elke 'kaart' kan een familielid vertegenwoordigen en u kunt velden aanpassen om geboortedata, locaties, relaties of zelfs interessante feiten en familieverhalen toe te voegen.

In plaats van rijen tekst of spreadsheets te doorzoeken, krijgt u een weergave van uw stamboom waarin foto's centraal staan, wat ideaal is voor presentaties en reünies. Naarmate uw stamboom groeit en er nieuwe informatie beschikbaar komt, kunt u het sjabloon eenvoudig bijwerken.

✅ Ideaal voor: Families die hun stamboom willen laten zien met een visuele nadruk op foto's

Herbeleef uw familiegeschiedenis met ClickUp

Als u Google Spreadsheets al gebruikt om een overzichtelijke stamboom met verschillende generaties te maken, weet u al dat dit een geweldig startpunt is: eenvoudig, toegankelijk en vertrouwd. Maar een spreadsheet heeft zijn beperkingen wanneer uw stamboom groter wordt of wanneer u meer visuele storytelling, aanpassingsmogelijkheden en samenwerking wilt.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. De stapsgewijze handleidingen en visuele sjablonen, zoals Whiteboards, Mindmaps en zelfs fotomappen, maken het leuk, interactief en gemakkelijk om verder te ontwikkelen. Je kunt verslepen, vertakkingen een kleur code geven, foto's uploaden en zelfs in realtime samenwerken met familieleden, waar ze zich ook bevinden.

Klaar om verder te gaan dan die kleine cellen? Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅