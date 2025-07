Gratis sjablonen voor verkoopcontracten voor duidelijke, professionele overeenkomsten

Een verkoopcontract opstellen? Dat lijkt misschien een slimme zet... totdat het u de deal kost (of erger nog, een rechtszaak).

Of u nu uw eerste verkoopovereenkomst sluit of met meerdere clients jongleert, een slordig contract geeft een verkeerde indruk. U hebt iets nodig dat er professioneel uitziet, uw rente beschermt en niet uw hele middag in beslag neemt.

In deze blogpost delen we gratis sjablonen voor verkoopcontracten waarmee u professionele overeenkomsten kunt opstellen zonder gedoe met kleine lettertjes of dure advocaten. Gewoon contracten die zaken betekenen. Laten we meteen beginnen!

Disclaimer: Dit artikel bevat informatie over verkoopcontracten, tools en sjablonen. Het is niet bedoeld als vervanging van professioneel juridisch advies. Raadpleeg een gekwalificeerde advocaat die u vertrouwt voordat u een beslissing neemt.

Wat zijn sjablonen voor verkoopcontracten?

Sjablonen voor verkoopcontracten zijn kant-en-klare documenten waarin de voorwaarden en verwachtingen van een verkoop worden uiteengezet. Ze bevatten belangrijke details zoals de aankoopprijs, betalingsschema's, toepasselijk recht, product- of servicebeschrijvingen en de verantwoordelijkheden van elke partij.

Het gebruik van een contractsjabloon versnelt het hele overeenkomstproces binnen enkele werkdagen, zorgt ervoor dat belangrijke juridische punten worden behandeld en helpt de consistentie tussen deals te behouden.

🧠 Leuk weetje: De eerste 'verkoopovereenkomsten' werden niet gesloten met een handdruk, maar door middel van ruilhandel. In 6000 v.Chr. ruilden mensen goederen en diensten in plaats van geld te gebruiken. Stel je voor dat je een geit ruilt voor wat tarwe – zo is de handel begonnen.

Wat maakt een goede sjabloon voor een verkoopcontract?

Een goede sjabloon voor een verkoopcontract verduidelijkt de overeenkomst tussen een verkoper en een koper en beschermt de rente van beide partijen. Beide partijen moeten precies weten wat ze zijn overeengekomen.

De beste sjablonen zijn onder andere:

Duidelijk omschreven verantwoordelijkheden: Beschrijft wat elke partij moet leveren of voltooien binnen het goederencontract

Eenvoudige betalingsvoorwaarden: geeft een overzicht van betalingsschema's, geeft een overzicht van betalingsschema's, offertebeheer , verzendkosten, voorwaarden en eventuele boetes

Gedefinieerde afhandeling van annuleringen: Legt het beleid uit voor terugbetalingen, retourzendingen, contractbeëindiging, schendingen door de verkoper of het niet voltooien van de transactie door de koper

Garanties: Geef alle beloften met betrekking tot het product of de dienst die van invloed zijn op Geef alle beloften met betrekking tot het product of de dienst die van invloed zijn op het behoud van klanten

Vertrouwelijkheidsclausules: Beschermt gevoelige bedrijfsinformatie (indien nodig) en voldoet aan de Uniform Commercial Code (UCC) en federale wetgeving

Duidelijk proces voor geschillenbeslechting: Stelt de verwachtingen van de client vast als er tijdens of na de verkoop conflicten ontstaan, zoals transporttekorten

🔍 Wist u dat? Slecht contractbeheer leidt volgens een rapport van WorldCC tot een gemiddelde waardevermindering van 8,6%, wat schadelijk is voor zakelijke relaties en winsten.

12 sjablonen voor verkoopcontracten

Het omgaan met verschillende soorten contracten vereist meer dan alleen goede bedoelingen. Een duidelijk, gestructureerd contract legt verwachtingen vast en beschermt alle betrokkenen.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt sjablonen voor verkoopcontracten met een slimmere aanpak.

Elk sjabloon dat wordt aangeboden door de ClickUp-verkoopsoftware is een solide raamwerk om verkopen te formaliseren, verantwoordelijkheden te definiëren en partijen op één lijn te brengen voordat het werk begint.

Laten we 12 sjabloonopties in detail bekijken. 👇

1. Sjabloon voor aankoop- en verkoopovereenkomst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor aankoop- en verkoopovereenkomsten van ClickUp om de voorwaarden van de overeenkomst en de gegevens van de partijen duidelijk te organiseren

Met de sjabloon voor aankoop- en verkoopovereenkomsten van ClickUp kunt u juridisch bindende documenten opstellen, deze veilig opslaan en klantgegevens bewaren voor toekomstige deals, allemaal zonder van tabblad te wisselen.

Dit sjabloon vraagt u om alles correct te documenteren, inclusief de namen van de partijen, de data van de overeenkomst, de toepasselijke garanties en wat er wordt gekocht of verkocht. Betalingsvoorwaarden, deadlines, betaalmethoden en kortingen worden allemaal duidelijk vermeld.

U krijgt ook ruimte om de producten of diensten volledig te beschrijven, zodat er geen ruimte is voor verwarring. Leveringsgegevens, tijdlijnen, mijlpalen en verwachtingen? Vanaf het begin duidelijk vastgelegd.

📌 Ideaal voor: Freelancers, consultants, service providers, eigenaren van kleine bedrijven en inkoopteams die professionele koopovereenkomsten moeten opstellen die beide partijen beschermen.

ClickUp heeft ons bedrijf efficiënter, georganiseerder en tactvoller gemaakt in onze bedrijfsvoering. ClickUp heeft ons in staat gesteld een nieuwe versie van onszelf te worden die beter is voor ons en onze klanten.

ClickUp heeft ons bedrijf efficiënter, georganiseerder en tactvoller gemaakt in onze bedrijfsvoering. ClickUp heeft ons in staat gesteld een nieuwe versie van onszelf te worden die beter is voor ons en onze klanten.

💡 Pro-tip: Hulp nodig bij het opstellen van uw verkoopcontract? Probeer ClickUp's AI-assistent, ClickUp Brain. Vertel hem welk type contract u nodig hebt en hij geeft u snel een startpunt. Gebruik de hulp van ClickUp Brain om aan de slag te gaan met uw verkoopcontract

2. ClickUp sjabloon voor zakelijke contracten

Gratis sjabloon downloaden Schrijf een juridisch bindend contract om uw zakelijke rente te beschermen met de ClickUp Business Contract Template

De ClickUp Business Contract Template is een eenvoudige, kant-en-klare oplossing voor het opstellen van professionele overeenkomsten zonder juridische verwarring. Vanaf het begin biedt het u een overzichtelijke structuur met bewerkbare plaatshouders voor alle essentiële gegevens: bedrijfsnaam, contactinformatie, datum van de overeenkomst en de gegevens van beide partijen.

U hoeft geen advocaat te zijn om een solide contract op te stellen. Het contract is overzichtelijk gestructureerd, met duidelijk gelabelde secties zoals Aangeboden diensten, Kosten, Annuleringsvoorwaarden, Juridische dekking en meer. U krijgt alles wat u nodig hebt om serviceovereenkomsten, verwachtingen en verantwoordelijkheden vast te leggen, zonder helemaal vanaf nul te beginnen.

📌 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven, leveranciers, service providers en inkoopteams die een professionele, kant-en-klare overeenkomst nodig hebben om transacties snel en duidelijk te formaliseren.

🤝 Vriendelijke herinnering: Het automatiseren van het bestelproces kan leiden tot aanzienlijke efficiëntieverbeteringen, waardoor handmatige fouten worden verminderd en de inkoopcycli worden versneld.

3. ClickUp Addendum bij een contract sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Pas het sjabloon voor een addendum bij een contract van ClickUp toe om eenvoudig documenten te wijzigen

Moet u een wijziging aanbrengen in een bestaand contract? Met de ClickUp-sjabloon voor een contractaanvulling kunt u de voorwaarden van een overeenkomst eenvoudig bijwerken zonder alles opnieuw te hoeven schrijven. Als u een tijdlijn wijzigt, diensten toevoegt of verantwoordelijkheden aanpast, zorgt deze sjabloon ervoor dat alles overzichtelijk, duidelijk en juridisch correct blijft.

Alle essentiële velden zijn al voor u ingevuld: u hoeft alleen nog maar de naam van het contract, de datum, de namen van beide partijen en de specifieke wijzigingen die u wilt aanbrengen in te vullen. Bovendien is er zelfs ruimte om digitale handtekeningen toe te voegen voor extra gemak.

📌 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven, juridische teams en projectmanagers die een snelle, bewerkbare manier nodig hebben om contractwijzigingen te formaliseren.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor samenwerkingsovereenkomsten in Word en ClickUp

4. Sjabloon voor contractbeoordeling van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Analyseer en bekijk contracten snel met de sjabloon voor contractbeoordeling van ClickUp

Als u ooit met meerdere contracten voor verschillende teams hebt gewerkt, weet u hoe gemakkelijk belangrijke details over het hoofd worden gezien. Deze sjabloon voor contractbeoordeling van ClickUp organiseert elk contract op basis van de fase van de documentatiebeoordeling, of het nu gaat om een nieuwe aanvraag, een concept, een interne of clientbeoordeling, een uitvoering of een verlenging.

Wat maakt dit sjabloon zo bijzonder? Het geeft u in één oogopslag een overzicht van wat is goedgekeurd, wat nog in behandeling is en wat nog moet worden herzien. Elke contractkaart bevat subtaken voor sleutelbegrippen zoals de omvang van de dienstverlening, boetes voor te late betaling, beëindigingsclausules en meer. Met kleurgecodeerde tags kunt u knelpunten gemakkelijk opsporen.

📌 Ideaal voor: Juridische teams, contractmanagers, inkoopmedewerkers en projectleiders die een gestructureerde manier nodig hebben om de voortgang van contracten bij te houden.

🔍 Wist u dat? Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), dat in 1980 is opgesteld, biedt een uniform kader voor internationale handel. In december 2023 was het verdrag door 97 landen geratificeerd, die samen tweederde van de wereldhandel vertegenwoordigen.

5. Sjabloon voor ClickUp-serviceovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat beide partijen een afdwingbaar contract hebben met de ClickUp-sjabloon voor een serviceovereenkomst

De ClickUp-sjabloon voor een dienstverleningsovereenkomst is perfect voor het vastleggen van verwachtingen, het omschrijven van verantwoordelijkheden en het op één lijn brengen van beide partijen zonder dat er arbeidsgeschillen ontstaan.

Het is gestroomlijnd, volledig bewerkbaar en bevat alle essentiële onderdelen, zoals algemene bepalingen, serviceverplichtingen, betalingsvoorwaarden en beëindigingsclausules. Het bevat zelfs een vrijwaringsclausule om beide partijen te beschermen.

Bovendien kunt u ze eenvoudig aanpassen met handige plaatshouders en bewerkbare haakjes. Als u freelancer bent, advies geeft of terugkerende diensten aanbiedt, bespaart u met deze sjabloon tijd en bent u verzekerd van dekking nog voordat het werk begint.

📌 Ideaal voor: Freelancers, zelfstandige aannemers, consultants en kleine bedrijven die een professionele, kant-en-klare overeenkomst willen om projecten op te starten.

⚙️ Bonus: Krijg inzicht in hoe u de relatie tussen bureau en client kunt verbeteren door duidelijke verwachtingen in te stellen, de communicatie te stroomlijnen en de deliverables af te stemmen op de doelen van de client.

Het heeft de werkorganisatie tussen de afdelingen binnen Operations: Support / Projectmanagement / Levering en Klantsucces vereenvoudigd. Het heeft ook ons vermogen verbeterd om te communiceren en transparant te zijn naar andere interne belanghebbenden, zoals Sales, en externe belanghebbenden, zoals retail- en enterprise-klanten.

Het heeft de werkorganisatie tussen de afdelingen binnen Operations: Support / Projectmanagement / Levering en Customer Success vereenvoudigd. Het heeft ook ons vermogen verbeterd om te communiceren en transparant te zijn naar andere interne belanghebbenden, zoals Sales, en externe belanghebbenden, zoals retail- en enterprise-klanten.

6. ClickUp-sjabloon voor contractbeheer

Gratis sjabloon downloaden Organiseer alle belanghebbenden met de sjabloon voor contractbeheer van ClickUp

Wilt u sneller contracten kunnen aanmaken? De sjabloon voor contractbeheer van ClickUp is een handige tool om nieuwe contractaanvragen in te dienen bij uw juridische team zonder heen-en-weer-e-mails.

Met duidelijke, invulvelden voor doel, afdeling, contracttype en sleuteldetails geeft u juristen meteen precies wat ze nodig hebben. Het stroomlijnt de communicatie, vermindert vertragingen en helpt uw team georganiseerd en compliant te blijven.

Een nieuwe client aan boord halen, een aannemer inhuren of voorwaarden bijwerken? Vul het gewoon in en klik op verzenden.

📌 Ideaal voor: HR-teams, inkoopafdelingen, juridische afdelingen, verkoop en iedereen die binnen een organisatie regelmatig nieuwe contracten of overeenkomsten moet opstellen.

📖 Lees ook: Top apps voor contractbeheersoftware

7. ClickUp sjabloon voor aannemersovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Geef een overzicht van de omvang van het werk, deadlines en betalingsgegevens met de sjabloon voor een aannemingsovereenkomst van ClickUp

Het opstellen van aannemersovereenkomsten vanaf nul leidt vaak tot vertragingen, inconsistenties of gemiste juridische details. Met de sjabloon voor aannemersovereenkomsten van ClickUp kunt u de basisregels vastleggen, te leveren prestaties definiëren en zowel uw bedrijf als de aannemer beschermen tegen juridische grijze gebieden, waaronder problemen met defecte goederen.

Wat deze sjabloon bijzonder effectief maakt, is de ingebouwde navigatiebalk aan de zijkant. Alle essentiële onderdelen, zoals Diensten, Betaling, Looptijd en Vertrouwelijkheid, zijn duidelijk onderverdeeld. De sjabloon bevat ook gekoppelde bijlagen (zoals Bijlage A voor details over de dienstverlening), waardoor het hoofddocument overzichtelijk blijft en er ruimte is voor gedetailleerde prestaties.

📌 Ideaal voor: HR-teams, inkoopafdelingen, juridische afdelingen en eigenaren van kleine bedrijven die regelmatig zelfstandige contractanten inhuren.

8. Sjabloon voor aankoopovereenkomst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak en bewaar koopovereenkomsten met de sjabloon voor koopovereenkomsten van ClickUp

Als u goederen of onroerend goed koopt of verkoopt, is de ClickUp-sjabloon voor koopovereenkomsten een handig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat alles duidelijk en professioneel wordt vastgelegd. Hiermee kunt u alle belangrijke elementen documenteren, zoals impliciete garantie, betalingsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden.

Wat deze sjabloon onderscheidt, is de ingebouwde specificatiesectie, waarin u gedetailleerde beschrijvingen en afbeeldingen van de aankopen van de koper kunt toevoegen, waardoor transparantie wordt gewaarborgd en mogelijke geschillen tot een minimum worden beperkt.

De intuïtieve layout leidt u door alle vereiste elementen en bevat handige aanwijzingen zoals 'Voeg hier een foto van het item in' om het zo visueel mogelijk te maken.

📌 Ideaal voor: Inkoopteams, transacties in onroerend goed, freelance verkopers, operations managers en iedereen die zich bezighoudt met de verkoop van producten of onroerend goed.

🔍 Wist u dat? Bedrijven met goed gedefinieerde verkoopprocessen realiseren een 28% hogere omzetgroei dan bedrijven met slecht beheerde pijplijnen.

9. ClickUp Sjabloon voor een brief voor beëindiging van een contract

Gratis sjabloon downloaden Maak een uitgebreide opzeggingsbrief met de sjabloon voor opzegging van contracten van ClickUp

Het beëindigen van een dienstverlener of leverancier hoeft niet lastig of ingewikkeld te zijn. De sjabloon voor een contractbeëindigingsbrief van ClickUp komt hier goed van pas. Dit eenvoudige, professionele briefformaat helpt u om het einde van een zakelijke relatie duidelijk, empathisch en juridisch correct te communiceren.

Het is handig omdat de gestructureerde opzet u helpt alle essentiële gegevens in te vullen, zoals gegevens van de ontvanger, ingangsdatum, redenen voor beëindiging en duur van de dienst, zonder dat u hoeft te zoeken naar de juiste woorden. De sjabloon heeft ook een beleefde toon die duidelijk maar respectvol is, wat van cruciaal belang is voor het behoud van een goede relatie.

📌 Ideaal voor: HR-managers, client success teams, projectmanagers, juridische afdelingen en eigenaren van kleine bedrijven die relaties met leveranciers, aannemers of dienstverleners formeel moeten beëindigen.

📖 Lees ook: Top sjablonen voor offerteaanvragen voor effectieve inkoop

📮 ClickUp Insight: 24% van de werknemers zegt dat repetitieve taken hen ervan weerhouden om zinvoller werk te doen, en nog eens 24% vindt dat hun vaardigheden onderbenut zijn. Dat betekent dat bijna de helft van het personeelsbestand zich creatief geblokkeerd en ondergewaardeerd voelt. 💔 ClickUp helpt de focus weer te verleggen naar werk met een grote impact met eenvoudig in te stellen AI-agents, die terugkerende taken automatiseren op basis van triggers. Wanneer een taak bijvoorbeeld als voltooid is gemarkeerd, kan de AI-agent van ClickUp automatisch de volgende stap toewijzen, herinneringen versturen of de status van het project bijwerken, zodat u geen handmatige follow-ups meer hoeft uit te voeren. 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die werd besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd met de aanpasbare rapportagetools van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op het opmaken van rapporten en meer op het maken van prognoses.

10. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw volledige verkooptrechter met de ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijnen

De ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn is een commandocentrum voor uw deals, waarmee u elke lead bijhoudt vanaf het eerste contact tot de definitieve handdruk (of het incidentele 'misschien de volgende keer'). Het ondersteunt ook de verkooptrechter, relaties, tijdlijnen en omzetkansen.

Elk item in de pijplijn doorloopt fasen met een kleurcode, zoals Gesloten [Verloren], Voorstel, Demo en Gekwalificeerde prospect, die overeenkomen met hoe teams in het veld denken en werken. Het veld Laatst gecontacteerd zorgt ervoor dat geen enkele lead of leverancier koud wordt. U weet precies wie u wanneer moet benaderen.

Wanneer u consistentie nodig hebt, helpt de weergave Verkoop-SOP u bij het standaardiseren van uw stappen, of u nu een aannemer aanneemt of een locatiecontrole voltooit.

📌 Ideaal voor: Freelancers, verkopers, oprichters van start-ups, professionals in projectmanagement en eigenaren van kleine bedrijven die leads, offertes, demo's en klantrelaties willen beheren en klanten in verschillende sectoren willen factureren.

🧠 Leuk weetje: Tijdens de middeleeuwen legde de School van Salamanca de nadruk op contractuele vrijheid en billijkheid, waarmee de basis werd gelegd voor moderne contractprincipes.

11. ClickUp-sjabloon voor verkoopproces

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw verkooppijplijn van begin tot eind met de ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen

Stel dat u een complexe verkooppijplijn beheert met meerdere bewegende delen of werkt in een snelgroeiende start-up waar NFT's, DAO's en community drops uw dagelijkse taal zijn. In dat geval is de ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen een ideale keuze.

De taken zijn onderverdeeld in vier grote fasen: Lancering van de collectie, Community building, Openbare dienstverlening en NFT Town. Elke fase bevat specifieke actiepunten zoals 'Website en Discord lanceren', 'Huidige HODLers belonen' of 'Merchandise-winkel openen', ideaal voor het afstemmen van cross-functionele teams en het behouden van de primaire focus op belangrijke deliverables.

📌 Ideaal voor: Webteams, NFT-projectleiders, ervaren projectmanagers, digitale marketeers, softwareontwikkelingsteams en freelancers die langlopende, communitygedreven projecten beheren.

🔍 Wist u dat? 40% van de contractlekkages is te wijten aan slecht contract- en clientbeheer.

12. Sjabloon voor bestelformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak het bestellen van uw producten eenvoudiger dan ooit met het sjabloon voor productbestellingen van ClickUp

Het sjabloon voor het bestelformulier van ClickUp is een visueel intuïtieve en zeer functionele tool voor het beheer van de volledige levenscyclus van bestellingen, van ontvangst tot uitvoering. De bordweergave verdeelt bestellingen in fasen zoals Nieuwe bestelling, Verpakking, Onderweg, Geleverd en Uitgevoerd, zodat uw team zicht heeft op elke stap.

Elke taakkaart bevat essentiële details zoals de naam van de klant, de productcategorie, de productbeschrijving en het type bestelling (detailhandel of groothandel), allemaal visueel onderscheiden door kleurgecodeerde tags voor eenvoudig scannen. Bovendien is de interface deelbaar, waardoor deze perfect is voor samenwerking met clients.

📌 Ideaal voor: E-commercebedrijven, magazijnteams, fulfilmentcoördinatoren, productmanagers en kleine bedrijven die klantbestellingen efficiënt willen bijhouden en beheren.

Sluit de deal met sjablonen van ClickUp

Een goed gestructureerd verkoopcontract definieert verwachtingen, beschermt alle betrokken partijen en versterkt de relaties met klanten. De gratis sjablonen van ClickUp zijn meer dan statische documenten: ze zijn dynamisch, bewerkbaar en direct in uw werkstroom geïntegreerd.

In tegenstelling tot typische sjablonen biedt ClickUp aangepaste velden, samenwerking in sjablonen, het bijhouden van taken en slimme automatisering om deals in beweging te houden.

Van het eerste concept tot de definitieve handtekening: ClickUp biedt u een betrouwbaar kader voor elke fase van uw verkoopproces, zodat u efficiënt en gefocust kunt blijven werken zonder onnodige installatie.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅