10 gratis sjablonen voor vastgoedinvesteringen om slimmer te abonneren in 2025

Investeren in onroerend goed is spannend, maar zelfs de meest veelbelovende deals kunnen zonder de juiste tools uitmonden in frustrerende spreadsheets. Daar komen sjablonen voor vastgoedinvesteringen om de hoek kijken.

🔎 Wist u dat? De vastgoedmarkt is op weg om in de komende vier jaar een verbluffende 728 biljoen dollar te bereiken. Dat is geen typfout, dat is echt biljoen met een B. Het is een van de grootste markten ter wereld, waardoor het absoluut essentieel is om georganiseerd te blijven.

Deze sjablonen zijn overzichtelijk, georganiseerd en (durven we te zeggen) prettig in gebruik. Ze nemen het giswerk uit analyses en besluitvorming. Van het analyseren van flips en investeringsrendementen tot het bijhouden van markttarieven en huurinkomsten, ze fungeren als uw stille partner en houden alles scherp, gestructureerd en klaar voor investeerders.

In dit artikel ontdekt u enkele van de beste sjablonen voor vastgoedinvesteringen om uw investeringen eenvoudiger, slimmer en efficiënter te beheren.

Wat zijn sjablonen voor vastgoedinvesteringen?

Sjablonen voor vastgoedinvesteringen zijn vooraf ontworpen tools waarmee u elk aspect van een vastgoeddeal kunt organiseren, evalueren, bijhouden en beheren, evenals uw uitgaven.

In plaats van te worstelen met eindeloze rijen gegevens of formules vanaf nul op te bouwen, voert u uw nummers in en laat u de sjabloon het zware werk doen.

Deze sjablonen werken vaak als CRM-systemen voor onroerend goed en zijn er in alle vormen en groottes. Sommige helpen u bij het maken van werkstroomprognoses, het beheren van maandelijkse huur en het uitvoeren van analyses van vastgoedinvesteringen. Andere geven een overzicht van renovatiebudgetten, vergelijken financieringsopties of berekenen exploitatiekosten en onroerendgoedbelasting.

Voor een beginner maken ze het proces een stuk minder overweldigend. U krijgt een duidelijk pad te volgen en minder kans om iets belangrijks te missen.

Voor meer ervaren vastgoedbeleggers bespaart dit tijd en zorgt het voor consistentie in de manier waarop de waarde van onroerend goed en deals worden geanalyseerd en gedocumenteerd.

➡️ Lees ook: Hoe vind je een mentor in de vastgoedsector?

10 beste gratis sjablonen voor vastgoedinvesteringen om te bekijken

Klaar om de manier waarop u uw investeringen beheert te transformeren? Hier zijn de beste sjablonen voor vastgoedinvesteringen voor elk scenario:

1. ClickUp-sjabloon voor vastgoedspreadsheet

Gratis sjabloon downloaden Beheer al uw eigendommen met de sjabloon voor vastgoedspreadsheets van ClickUp

Het beheren van vastgoedgegevens in e-mails, notitieblokken en willekeurige apps leidt vaak tot fouten en miscommunicatie.

De ClickUp-sjabloon voor onroerendgoedspreadsheets biedt u één overzichtelijke ruimte om leads, eigendommen, transacties en financiën bij te houden.

Het is volledig aanpasbaar, zodat u velden en categorieën kunt aanpassen aan uw werkstroom. Hiermee kunt u leads bijhouden, contactgegevens ordenen en een uitgebreide weergave van uw portfolio krijgen voor een beter beheer.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd eenvoudig de status van onroerend goed bij, zoals Te koop, Onderhandeling en Verkocht

Bekijk verkochte objecten en verkoopbedragen met de Verkochte weergave en organiseer objecten op locatie in de Locatieweergave

Gebruik tijdregistratie, tags en waarschuwingen voor afhankelijkheid om taken bij te houden

Werk samen met uw team door updates te delen en verantwoordelijkheden toe te wijzen

🔑 Ideaal voor: Makelaars en vastgoedbeheerders die op zoek zijn naar een uitgebreide sjabloon voor vastgoedinvesteringen om vastgoedlijsten te beheren, markttrends bij te houden en de werkstroom te stroomlijnen.

2. Sjabloon voor makelaars van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Monitor en houd al uw clients en deals bij met de sjabloon voor makelaars van ClickUp

De sjabloon voor makelaars van ClickUp is perfect voor het coördineren van uw vastgoedinvesteringen, het beheren van bezichtigingen, het centraliseren van communicatie en het visualiseren van voortgang. Hiermee kunt u lijsten, bezichtigingen, follow-ups van clients en papierwerk beheren.

Met de sjabloon kunt u elke fase van de transactie beheren, van het eerste contact tot de dag van de afronding. Dankzij vooraf ingestelde taakfasen en het bijhouden van clientgegevens hoeft u nooit te raden wat de volgende stap is.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Beheer aanbiedingen, leads en bezichtigingen met vooraf ingestelde werkstromen en aangepaste statussen zoals Open, Gecontacteerd en Contract verzonden

Open in 5 verschillende weergaven, zoals Verkochte weergave en Open weergave , om uw voortgang beter te visualiseren

Houd geïnteresseerde kopers bij met de weergave 'Geïnteresseerden'

Blijf georganiseerd tijdens drukke periodes met automatische herinneringen voor taken

🔑 Ideaal voor: Vastgoedprofessionals en vastgoedbeheerders die een kant-en-klare werkruimte willen om clients, deals en aanbiedingen te beheren.

Dit is wat Marianela Fernandez, Water Treatment Consultant bij Eco Supplier Panamá, te zeggen heeft over ClickUp:

ClickUp is een platform waarmee we taken op een gestructureerde manier kunnen beheren, herinneringen en automatische notificaties kunnen instellen, een inbox-weergave kunnen gebruiken, gepersonaliseerd beheer mogelijk is en we de mogelijkheid hebben om werkteams te creëren door de portfolio van organisatieprojecten te groeperen.

ClickUp is een platform waarmee we taken op een gestructureerde manier kunnen beheren, herinneringen en automatische notificaties kunnen instellen, een inbox-weergave kunnen gebruiken, gepersonaliseerd beheer mogelijk is en we de mogelijkheid hebben om werkteams te creëren door de portfolio van organisatieprojecten te groeperen.

3. Sjabloon voor investeringsovereenkomst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat alle aspecten van investeringen worden vastgelegd in de overeenkomst met de sjabloon voor investeringsovereenkomsten van ClickUp

Bent u het beu om telkens heen en weer te e-mailen wanneer u over een deal onderhandelt? Gebruik dan de sjabloon voor investeringsovereenkomsten van ClickUp! Hiermee kunt u op een eenvoudige, gestructureerde manier investeringsvoorwaarden vastleggen en alles duidelijk houden.

Deze sjabloon voor vastgoedinvesteringen is gemaakt om u te helpen in kaart te brengen wie wat investeert, hoe het rendement werkt en waar elke partij verantwoordelijk voor is.

U kunt concepten, revisies en definitieve overeenkomsten bijhouden in één intuïtieve ruimte. Door een tijdlijn en exitstrategie op te stellen, voorkomt u ook misverstanden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel vanaf dag één rollen, vastgoedwaarden en tijdlijnen voor de investering vast

Houd de fasen van overeenkomsten bij, zoals Concept, In behandeling en Ondertekend

Gebruik een gestandaardiseerde, juridisch bindende overeenkomst om het vertrouwen van investeerders en fondsen te waarborgen

🔑 Ideaal voor: Oprichters, vastgoedinvesteerders en teams die gestandaardiseerde contracten willen opstellen.

4. Sjabloon voor vastgoedmarketing van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Laat het beste van elke aanbieding zien met de sjabloon voor vastgoedmarketing van ClickUp

Het op de markt brengen van een woning vereist meer dan alleen goede foto's. Tussen posts op sociale media, e-mailcampagnes en het plannen van campagnes is het gemakkelijk om het overzicht te verliezen. Daar komt de ClickUp-sjabloon voor vastgoedmarketing om de hoek kijken!

Het dient als een waardevol marketinginstrument voor onroerend goed en biedt een overzichtelijke weergave van geplande berichten, het bijhouden van prestaties en de ontwikkeling van campagnes. Zo weet uw team altijd wat er live is, wat de volgende stap is en wat nog een laatste afwerking nodig heeft.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Plan campagnes met consistente berichten op meerdere platforms met een gedeelde kalender

Stel creatieve briefings, merkrichtlijnen en aantekeningen voor specifieke objecten op

Gebruik fasen met kleurcodes in de Schemaweergave om het publicatieschema van elke advertentie te bekijken

Voeg attributen toe zoals hashtags, campagnelinks en kanalen om uw marketingcampagnes eenvoudig bij te houden

🔑 Ideaal voor: Teams die zich bezighouden met vastgoedmarketing en de marketing van meerdere aanbiedingen op verschillende platforms beheren.

5. Sjabloon voor projectmanagement voor onroerend goed van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw onroerend goed slim en efficiënt met de sjabloon voor projectmanagement voor onroerend goed van ClickUp

De sjabloon voor projectmanagement voor onroerend goed van ClickUp brengt alle aspecten van uw beheer samen in één samenhangend systeem, zodat u elke fase van het vastgoedbeheer kunt overzien, van de voorverkoop tot de uiteindelijke oplevering.

Het is een uitgebreide tool die is ontworpen om complexe vastgoedprojecten te stroomlijnen. Aangepaste statussen zoals Nog te doen, In uitvoering, In de wacht en Voltooid geven duidelijkheid over de voortgang van taken. Gedetailleerde velden voor geschatte kosten, duur en afwijkingen helpen je de financiën onder controle te houden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer en visualiseer uw volledige portfolio in één ruimte

Identificeer potentiële risico's met de activiteitsweergave in Gantt en onderneem actie om ze te vermijden

Houd belanghebbenden bij het proces betrokken door details te delen via een openbare link

🔑 Ideaal voor: Professionals in projectmanagement voor onroerend goed die toezicht houden op ontwikkelingen, renovaties of vastgoedportfolio's.

6. ClickUp sjabloon voor checklist voor het afsluiten van onroerendgoedtransacties

Gratis sjabloon downloaden Zorg dat u geen afsluitende taken mist met de sjabloon voor de checklist voor het afsluiten van onroerendgoedtransacties van ClickUp

Het sluiten van een vastgoeddeal omvat tal van taken, van het innen van geld tot het afhandelen van het papierwerk. De sjabloon voor checklist voor het sluiten van vastgoedtransacties van ClickUp biedt een uitgebreide checklist om ervoor te zorgen dat elke cruciale stap wordt uitgevoerd.

Deze sjabloon voor vastgoedinvesteringen is onderverdeeld in verschillende categorieën en biedt zichtbaarheid in elke fase van het afsluitingsproces.

Met realtime voortgang bijhouden, functies voor samenwerking en duidelijke details over de looptijd van leningen blijven alle belanghebbenden op de hoogte en op één lijn.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd alles op schema met eenvoudig te volgen stappen voor het afsluiten van deals in een checklist

Sla details van elke transactie op met aangepaste kenmerken zoals Target Closing Date, Signed Closing Papers, Listing Agent, Property Address , enz.

Bekijk de voortgang in verschillende weergaven, zoals Formulier checklist afsluiting, Status lening, Informatie en Status onroerend goed

Haal clients, advocaten of kredietverstrekkers eenvoudig in de loop met gedeelde taakweergaven

🔑 Ideaal voor: Makelaars, transactiecoördinatoren en vastgoedteams die elke transactie soepel en voorspelbaar willen laten verlopen.

💡 Pro-tip: Sluit je een deal? Laat je weergaven het zware werk doen! Gebruik de checklist voor het sluiten van deals om taken als een professional af te vinken, de status van leningen om documenten bij te houden, de informatieweergave voor snelle contacten en de status van onroerend goed om last-minute wijzigingen op te vangen. En als je net begint, is de handleiding voor beginners je nieuwe beste vriend.

7. ClickUp geavanceerde CRM-sjabloon voor onroerend goed

Gratis sjabloon downloaden Breng uw verkoop en klantrelaties samen op één platform met de geavanceerde CRM-sjabloon voor onroerend goed van ClickUp

Het beheren van klantrelaties en verkooppijplijnen is vaak een uitdaging, vooral wanneer er meerdere tools bij betrokken zijn. De geavanceerde CRM-sjabloon voor onroerend goed van ClickUp biedt een gecentraliseerde oplossing die al uw CRM-behoeften op één platform samenbrengt.

Het is ontworpen met beginners in gedachten en biedt een kant-en-klare mapstructuur waarmee u binnen enkele seconden aan de slag kunt. Met verschillende weergaven, waaronder Lijst, Accountgegevens, Gesloten deals, Verkoopplaybook en Planning, zorgt het ervoor dat u uw taken en deals altijd op orde hebt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Centraliseer lead- en klantinformatie voor eenvoudige toegang

Categoriseer elke deal in gekwalificeerde prospects, demo's, voorstellen en gesloten categorieën

Beheer uw agenda naadloos met de ingebouwde Agenda-weergave

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams en kleine bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudige, aanpasbare CRM-oplossing voor het beheren van klantinteracties en verkoopactiviteiten.

8. ClickUp CRM-sjabloon voor onroerend goed

Gratis sjabloon downloaden Organiseer klantgegevens op één plek met de CRM-sjabloon voor onroerend goed van ClickUp

Wilt u dat uw CRM-tool meer doet dan alleen namen en nummers bijhouden? Zoek dan niet verder dan de CRM-sjabloon voor onroerend goed van ClickUp!

Het is gemaakt voor teams die het volledige verkoopproces willen zien, van lead tot definitieve deal. U krijgt een overzichtelijk dashboard, pijplijnen met kleurcodes en ruimte om elke aantekening, elk contactmoment en elke follow-up met betrekking tot de aankoop en verkoop van onroerend goed bij te houden.

De sjabloon is volledig aanpasbaar, zodat deze past bij uw verkoopcyclus, of deze nu eenvoudig of complex is. Het helpt teams om op één lijn te blijven, sneller te reageren en met vertrouwen deals te sluiten.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Sorteer leads en accounts op fase, regio of vertegenwoordiger

Wijs taken toe aan teamleden en houd de voortgang bij met de weergave Mijn taken

Automatiseer repetitieve activiteiten en zorg ervoor dat uw team zich bezighoudt met belangrijker werk

Analyseer klantgegevens om bruikbare inzichten te verkrijgen en uw werkstromen te verbeteren

🔑 Ideaal voor: Sales- en accountteams die op zoek zijn naar realtime manieren om leads en deals in elke fase van de funnel te beheren.

9. ClickUp Sales CRM-sjabloon voor onroerend goed

Gratis sjabloon downloaden Blijf de concurrentie voor met de ClickUp Sales CRM-sjabloon voor onroerend goed

De ClickUp Sales CRM Real Estate Template helpt u slimmer te verkopen. Het is gebouwd met gestructureerde pijplijnen, slimme filters en aanpasbare tags, zodat verkoopteams deals kunnen bijhouden zonder zich in het zweet te werken.

Het heeft de functies van een klassiek CRM, maar met moderne snufjes zoals realtime dashboards en AI-suggesties om prioriteiten te stellen voor leads. Het helpt u om datagestuurde investeringsbeslissingen te nemen, meer zichtbaarheid te krijgen in klantinteracties en de productiviteit van uw team te verhogen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Deel uw pijplijn op basis van product, prioriteit of gebied

Houd leads op één plek bij in de interactieve bordweergave

Identificeer vastgelopen deals snel met ingebouwde voortgangsindicatoren

Wijs deals toe met automatische tags voor eigendom en herinneringen voor follow-up

Gebruik AI voor beter vastgoedbeheer door kansen te benadrukken en knelpunten weg te nemen

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams die op zoek zijn naar een meer intuïtieve manier om hun verkoop en klantrelaties te visualiseren, organiseren en opschalen.

📮 ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals vertrouwt voornamelijk op AI voor taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot kalenders, takenlijsten of e-mail-apps. Met ClickUp wordt dezelfde AI gebruikt voor uw e-mail of andere communicatiewerkstromen, kalender, taken en documentatie. Vraag: "Wat zijn mijn prioriteiten vandaag?" ClickUp Brain zoekt in uw werkruimte en vertelt u precies wat u moet doen op basis van urgentie en belangrijkheid. Zo consolideert ClickUp meer dan 5 apps voor u in één superapp!

10. ClickUp eenvoudige CRM-sjabloon voor onroerend goed

Gratis sjabloon Houd essentiële klantgegevens bij met de eenvoudige CRM-sjabloon voor onroerend goed van ClickUp

De eenvoudige CRM-sjabloon voor onroerend goed van ClickUp biedt een eenvoudige manier om contacten te organiseren, de voortgang van verkopen bij te houden en feedback van klanten te analyseren. Het elimineert handmatige gegevensinvoer, waardoor fouten worden voorkomen en de verkoop wordt gestroomlijnd.

Met aanpasbare statussen en velden past het zich aan uw specifieke behoeften aan, of u nu te maken hebt met leads, kansen of gesloten deals. Dit sjabloon voor vastgoedinvesteringen vereenvoudigt ook gegevensbeheer en CRM-processen, zodat u elke kans kunt benutten.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de voortgang van verkopen bij met aanpasbare statussen zoals Lead, Kans en Gesloten

Sla belangrijke informatie op met aangepaste attributen zoals Reden voor verlies, Reden voor afkeuring, Fase , enz.

Analyseer feedback van klanten en trends om zakelijke beslissingen te onderbouwen

Schakel tussen lijst- en tabelweergave om klantprofielen te ordenen en de voortgang weer te geven

🔑 Ideaal voor: Kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke CRM-oplossing om klantrelaties effectief te beheren.

Wat maakt een sjabloon voor vastgoedinvesteringen goed?

Dit zijn de dingen waar u op moet letten bij het selecteren van een sjabloon voor vastgoedinvesteringen:

Eenvoudig te gebruiken: Een goede sjabloon moet vanaf het begin toegankelijk zijn. Alles moet duidelijk gelabeld zijn, met instructies of voorbeelden die u stap voor stap door het proces leiden

Nauwkeurige berekeningen: De beste sjablonen zijn gemaakt met betrouwbare formules die zaken als werkstroom, cap rate, markthuurprijzen, netto exploitatiekosten, inkomsten en ROI correct berekenen

Aanpasbare velden: Geen twee vastgoedtransacties zijn precies hetzelfde. Met een goede sjabloon kunt u rekening houden met verschillende financieringsvoorwaarden, kapitaaluitgaven, beheerskosten, vermogenswinstbelasting of huurinkomsten

Visueel georganiseerd: De beste sjablonen voor onroerend goed groeperen informatie op logische wijze, scheiden input van output en markeren belangrijke punten om het beheer van onroerend goed te vereenvoudigen. Kleurcodering of slimme ontwerpdetails helpen u fouten op te sporen, wijzigingen bij te houden en snel inzicht te krijgen in het verhaal achter de nummers

Bevat sleutelcijfers: Het is niet voldoende om uw inkomsten en onroerendgoedkosten te tonen. Een solide sjabloon voor vastgoedinvesteringen bevat de cijfers die het besluitvormingsproces verbeteren, zoals het interne rendement (IRR), de kapitaalkosten, de loan-to-value-ratio (LTV) en de netto-exploitatieopbrengst (NOI)

➡️ Lees ook: Transformeer uw werkstroom met de beste sjablonen voor vastgoedbeheer

Neem de controle over uw vastgoedinvesteringen met ClickUp

Sjablonen besparen niet alleen tijd, ze vereenvoudigen ook uw besluitvorming. Als vastgoedbeheerder, marketeer of vastgoedbelegger zorgt de juiste sjabloon voor vastgoedinvesteringen voor duidelijkheid.

ClickUp combineert dit alles in één krachtig platform. Met een breed bereik aan sjablonen voor vastgoed, aanpasbare weergaven en automatiseringstools bouwt u een slimmere, efficiëntere werkstroom.

Met taakbeheer, documenten en chatten in één AI-platform wordt ClickUp uw alles-in-één app voor werk.

Van het bijhouden van leads tot het sluiten van deals, ClickUp helpt u om op één lijn te blijven, proactief te zijn en klaar te zijn voor alles wat de markt u te bieden heeft. Meld u vandaag nog gratis aan!