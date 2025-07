20 Notion-sjablonen voor reizen om je volgende avontuur te plannen

Een reis plannen klinkt spannend, totdat je vijf tabbladen vol vluchtopties hebt, je paklijst al tientallen keer is aangepast en je Airbnb-bevestiging ergens in je inbox is verdwenen. 🫠

Reissjablonen redden de dag (en de reis).

In deze blogpost hebben we 20 Notion-sjablonen voor reizen verzameld om u te helpen bij het organiseren, plannen en daadwerkelijk genieten van de reis, in plaats van u druk te maken over de chaos.

En als je vindt dat Notion niet helemaal voldoet voor het zware werk, zoals gedeelde tijdlijnen, automatisering of client trips, dan is ClickUp misschien wel je volgende reispartner. 🧳

Hier is een snelle manier om AI je reisonderzoek voor je te laten doen... Vraag het aan ClickUp Brain! Met toegang tot alle populaire LLMs op één plek, heb je het beste van elke tool, allemaal binnen je ClickUp-werkruimte. Hier is een voorbeeld van hoe wij Gemini gebruiken binnen ClickUp.

20 Notion-sjablonen voor je volgende reis

Hier zijn enkele van de beste reissjablonen die passen in de werkstroom van uw Notion-projectmanagement! 💁

1. Sjabloon voor reis hub

via Notion

Deze Notion-sjabloon voor reizen is ontworpen voor mensen die alles wat met reizen te maken heeft in één overzichtelijk commandocentrum willen hebben. In tegenstelling tot verspreide documenten of tabbladen, centraliseert het uw reisplannen, vlucht- en hotelinformatie, tickets en zelfs uitrustingslijsten.

Wilt u een reisplan maken? Er wordt automatisch een tijdlijn van de reis, een kalenderweergave en een naar PDF exporteerbaar reisplan voor offline toegang gegenereerd.

Bovendien biedt de sjabloon ingebouwde ruimte voor het brainstormen over reisideeën, het organiseren van aankomende abonnementen en het archiveren van eerdere avonturen. Financiën bijhouden is ook ingebouwd (begroting versus werkelijke uitgaven), zodat er geen onduidelijkheid meer bestaat over uw uitgaven.

📌 Ideaal voor: Frequent reizigers, reisbloggers of professionals op afstand die een gecentraliseerde, altijd toegankelijke hub nodig hebben voor het organiseren van gedetailleerde reisplannen.

2. Sjabloon voor bucketlist voor groepsreizen

via Notion

Of je nu een groepsreis met vrienden plant of gewoon gezamenlijke reisdromen organiseert, met deze Notion-reisplanner blijft alles visueel, gestructureerd en klaar voor vertrek.

Het hoogtepunt? Een galerij-achtig bord 'Volgende te bezoeken' waar u bestemmingen kunt taggen op prioriteit, zoals hoog, gemiddeld, laag, en locatie foto's kunt toevoegen voor directe inspiratie.

Ga naar de tabelweergave wanneer het tijd is om specifiek te worden. Hier kunt u cafés, natuurgebieden, musea of andere stops op de route vastleggen, compleet met Google Maps-links en toewijzingen aan groepsleden.

De sjabloon doet ook dienst als digitaal herinneringsboek en reisverlanglijstje, met ruimte om na te denken over eerdere keuzes of deze opnieuw te bekijken.

📌 Ideaal voor: Groepen vrienden of stellen die een gezamenlijke reis plannen, vooral voor wie graag visueel samenwerkt.

🤝 Vriendelijke herinnering: Stel een dagelijkse bestedingslimiet in en houd u eraan. Of het nu gaat om fysieke enveloppen of een digitale tracker, het is uw sidekick tegen impulsaankopen.

3. Sjabloon voor jaarlijkse reisabonnementen

via Notion

Als je iemand bent die graag het grote geheel in kaart brengt, is deze Notion-sjabloon voor reizen ideaal voor een overzichtelijke jaarplanning. Bovenaan kun je je jaarlijkse reisdoelen vastleggen, zodat je elke keer dat je de pagina opent, wordt herinnerd aan waarom je deze planning maakt.

Reizen worden georganiseerd op maand, prioriteit en status (aankomend, voltooid, verlanglijst), met een overzichtelijke tabel layout die landen, ideale reisperiodes en persoonlijke prioriteit tags bijhoudt, zoals 'Zou graag snel bezoeken'

Het beste deel? Het is een doorlopende planner, dus je kunt hem elk jaar gebruiken in de dagelijkse planner-app zonder de herinneringen van vorig jaar te wissen.

📌 Ideaal voor: Grootdenkers en mensen die graag doelen stellen en hun reizen in kaart brengen op basis van seizoenen, prioriteiten en terugkerende schema's.

4. Reisbenodigdheden – alles-in-één plannersjabloon

via Notion

Deze Notion-sjabloon biedt een rustigere, meer doelgerichte aanpak voor het voorbereiden van uw reizen. U vindt vooraan een duidelijke handleiding voor het gebruik, gevolgd door een sectie met een overzicht van de reis, waar u uw bestemming, data en zelfs uw reissfeer kunt instellen.

Het bevat alle essentiële tools: een dagelijks schema, een checklist voor het inpakken en een onkostentracker om uw abonnementen en uitgaven op orde te houden.

Wat het onderscheidt, is de ruimte voor reflectie: een dagelijks dagboek, een fotodagboek en een archief met beste momenten om vast te leggen waar u bent geweest en hoe het voelde.

📌 Ideaal voor: Reizigers die de voorkeur geven aan een bewuste, veelzijdige planning met ruimte voor zowel logistiek als reflectie.

5. 14-daagse reisgids voor Japan sjabloon

via Notion

Japan is hard op weg om een van 's werelds populairste reisbestemmingen te worden, en dat is niet voor niets. Deze Notion-reissjabloon biedt je een volledig in kaart gebrachte reisroute van twee weken door Japan met bijna 100 zorgvuldig geselecteerde aanbevelingen, waaronder accommodaties, dagtrips naar verborgen pareltjes, iconische anime-locaties en populaire eetgelegenheden.

Naast de reisroute zit het boordevol essentiële informatie over Japan: etiquettetips, taalzinnen, onmisbare apps en informatie over douaneregels met QR-codes.

Een ingebouwde vluchtmanager, hotel tracker, checklist voor reizen en budgetplanner helpen u om al uw logistieke zaken strak in orde te houden.

📌 Ideaal voor: Bezoekers die voor het eerst naar Japan gaan en een vooraf samengestelde ervaring willen.

6. Sjabloon voor reisverslag

via Notion

Deze Notion-sjabloon voor reizen fungeert als een persoonlijk reisarchief en biedt u een database met een duidelijke tijdlijn, kalender, kaartweergaven en een continent-tracker die laat zien hoe ver u per regio bent gekomen.

Er is ook een speciale reisplanner met planning op basis van data en knoppen voor snelle acties om uitgaven of dagboeknotities direct bij te houden.

De ingebouwde reis- en onkostentracker houdt uw uitgaven per reis bij, terwijl u in het gedeelte Bezienswaardigheden bezienswaardigheden kunt vastmaken en bezoeken visueel kunt bijhouden.

📌 Ideaal voor: Reizigers die vaak op reis gaan en willen bijhouden waar ze zijn geweest en wat ze hebben uitgegeven.

7. Sjabloon voor reis- en paklijst

via Notion

Als u het beu bent om elke keer dat u op reis gaat dezelfde checklist voor uw bagage op te stellen of reisnotities te kopiëren, vereenvoudigt deze Notion-sjabloon voor reizen het proces. Het is een compacte, eenvoudige installatie waarmee u de logistiek van uw reis kunt organiseren en herhalingen tot een minimum kunt beperken.

De opvallendste functie is de bewerkbare hoofdpaklijst, die u voor verschillende reizen kunt hergebruiken of voor specifieke bestemmingen kunt aanpassen zonder opnieuw te beginnen.

Moet u vluchtbevestigingen, boekingen of tickets voor activiteiten bijhouden? Er is ruimte om al uw belangrijke bijlagen op één plek op te slaan, zodat u niet op het laatste moment uw e-mail hoeft door te spitten.

📌 Ideaal voor: minimalistische planners of frequente vliegers die snel en zonder poespas hun bagage willen inpakken en hun reis willen voorbereiden.

8. Sjabloon voor het plannen van meerdere reizen

via Notion

Plant u meer dan één reis tegelijk? Deze Notion-sjabloon voor reizen is ontworpen om u te helpen de chaos te beheren.

Met speciale ruimtes voor elke reis kunt u bestemmingen bijhouden, logistiek organiseren en reisgenoten op de hoogte houden, allemaal vanuit één centraal dashboard. Enkele opvallende functies zijn de ingebouwde upvoting voor groepsbeslissingen, automatische paklijsten op basis van outfits en interactieve Google Maps-links voor eenvoudige navigatie.

Hoewel de prijs voor sommigen misschien wat aan de hoge kant is, maakt de uitgebreide functionaliteit (zoals 230 vooraf ingevulde sjablonen voor landen en 367 steden) het ideaal voor frequente of langetermijnplanners.

📌 Ideaal voor: Frequente reizigers die overlappende reizen combineren of langetermijnplanners die complexe reiskalenders in kaart brengen.

🧠 Leuk weetje: Het standbeeld van Zeus in Olympia was ongeveer 12 meter hoog, dat is alsof je zes mensen van gemiddelde grootte op elkaar stapelt! Stel je eens voor hoe intimiderend dat moet hebben geweest tijdens de Olympische Spelen in de oudheid.

9. Sjabloon voor reisgenoot

via Notion

Als je abonnementen verspreid staan over aantekeningen en tabbladen, helpt deze Notion-sjabloon voor reizen je bij het plannen, bijhouden en documenteren van je reizen zonder het proces ingewikkeld te maken. Net als bij andere sjablonen krijg je een gestructureerde layout voor je reisroute, een budget tracker om te voorkomen dat je te veel uitgeeft en een sectie voor het bijhouden van accommodaties.

Direct daaronder vindt u een galerij met alle reizen waarin elke bestemming visueel wordt weergegeven, naast snelschakelaars voor de weergaven Kalender, Aankomende en In planning, zodat u altijd een duidelijk overzicht hebt van de fasen van uw reis. Alles is geoptimaliseerd voor gebruik onderweg, dus het werkt net zo goed op uw mobiele telefoon als op uw laptop.

📌 Ideaal voor: Solo-reizigers of planners die weinig onderhoud willen en op zoek zijn naar iets betrouwbaars en mobielvriendelijks.

10. Sjabloon voor reisplanner voor makers van content

via Notion

Deze Notion-sjabloon voor contentmakers integreert de logistiek van je reis naadloos met een uitgebreide werkstroom voor content. In plaats van te schakelen tussen verschillende tools, krijg je één dashboard voor je reisplannen en productieschema.

De weergave van de contentkalender helpt je om je creatieve werkstroom af te stemmen op je reisdagen, zodat niets elkaar overlapt of wordt gemist. Een speciale brand tracker maakt het eenvoudig om sponsoring, korte details, contacten en deliverables allemaal in één tabblad te beheren, wat vooral handig is wanneer je meerdere campagnes voor verschillende reizen moet coördineren.

📌 Ideaal voor: Makers, influencers of merkmedewerkers die content output en reislogistiek in balans moeten houden.

11. Sjabloon voor reisplanner VS

via Notion

Wilt u de Verenigde Staten verkennen? Deze planner helpt u elke etappe van uw reis te stroomlijnen en is vooraf geladen met voorbeeldroutes voor hotspots zoals New York City en Boston, zodat u meteen aan de slag kunt als u niet weet waar u moet beginnen.

Ze bieden niet alleen inspiratie, maar zijn ook volledig aanpasbaar voor elke bestemming, zodat u dagelijkse activiteitenplanningen kunt maken, uw vluchten kunt registreren, autohuur kunt beheren en hotelboekingen kunt bijhouden.

Deze Notion-reissjabloon bevat ook een slimme paklijst en ruimte voor lokale tips of informatie die u wilt onthouden.

📌 Ideaal voor: Roadtrippers, reizigers die de VS verkennen met stops in meerdere steden of door het hele land reizen.

12. AI-sjabloon voor reisplanner

via Notion

Sla het worstelen met een lege pagina over en gebruik deze sjabloon die werkt als uw persoonlijke assistent, activiteiten voorstelt, schema's optimaliseert en zelfs uw budget in de gaten houdt op basis van uw invoer.

Deze AI-reisplanner wordt geleverd met slimme prompts om u te helpen sneller gedetailleerde reisplannen op te stellen en aanpasbare secties voor vervoer, accommodaties en dagelijkse agenda's. U kunt ook automatisch paklijsten en activiteitenideeën genereren voor uw locatie en reisstijl.

📌 Ideaal voor: Solo-reizigers, besluiteloze reisplanners of mensen die op zoek zijn naar last-minute uitstapjes.

13. Sjabloon voor avontuurlijke planning

via Notion

Deze Notion-reissjabloon is gemaakt voor reizigers die dure bucketlist-reizen en spontane weekendjes weg beheren en stroomlijnt de manier waarop je al je reisideeën opslaat, sorteert en uitvoert.

Zie het als uw persoonlijke avonturenlijst met secties voor droombestemmingen, activiteitenonderzoek, paklijsten en budgetten.

Wat het onderscheidt, is de flexibiliteit. U kunt informele ideeën vastleggen, complete reisplannen uitwerken of een lijst bijhouden van waar u naartoe wilt gaan. Het maakt deel uit van een groter 'Family Planner'-ecosysteem, maar functioneert ook prima als zelfstandige tool voor reisplanning.

📌 Ideaal voor: Spontane ontdekkingsreizigers en mensen met een bucketlist die een plek nodig hebben om reisideeën op te slaan zodra ze in hen opkomen.

14. Geavanceerde sjabloon voor reizen

via Notion

Dit gestructureerde dashboard is ontworpen voor mensen die meer controle willen over hun werkvakantieplanning en gaat verder dan de basis. Het bevat een galerij voor aankomende reizen, waardoor je reisdetails eenvoudig kunt beheren in één centraal dashboard.

Deze Notion-reissjabloon biedt ook een eenvoudige maar functionele layout die begint met een reisverlanglijst, ideaal voor het noteren van droombestemmingen. Je krijgt een speciaal gedeelte voor inspiratie, waar je ideeën kunt verzamelen terwijl je door sociale media scrolt of blogs leest.

📌 Ideaal voor: Detailgerichte planners die zichtbaarheid willen in tijd, kosten en logistiek.

15. Reisplan met sjabloon voor verzenden van formulieren

via Notion

Plant u als groep? Dit sjabloon is ontworpen voor samenwerking, zodat u met uw reisgroep kunt werken via gedeelde verzonden formulieren. Stuur gewoon een link en iedereen die u uitnodigt, kan ideeën aandragen, zoals bestemmingen, activiteiten of gewenste data.

Zodra de gegevens zijn ingevoerd, worden ze direct in een gesynchroniseerde database en kalenderweergave opgenomen, zodat u gemakkelijk kunt zien wanneer wat er gebeurt. Er is ook een bord in Kanban-stijl om elke suggestie bij te houden terwijl deze van idee naar bevestigd abonnement gaat, zodat er niets verloren gaat met deze tool voor samenwerking op afstand.

📌 Ideaal voor: Gezinnen, teams of groepen vrienden die verspreid zijn over verschillende tijdzones en schema's en in realtime moeten samenwerken.

16. Ultieme sjabloon voor reisplanners

via Notion

Dit sjabloonraamwerk brengt tien modulaire databases samen, elk gericht op een sleutelaspect van uw reis. De navigatie aan de linkerkant zit vol met thema-emoji's en sectielinks, zoals boekingen, documenten, budget en bestemmingen, zodat u snel naar belangrijke planningselementen kunt springen.

Bovendien kunt u met de sectie voor dagboeknotities en het bijhouden van ervaringen uw ervaringen vastleggen en hoogtepunten noteren terwijl u onderweg bent.

📌 Ideaal voor: Ervaren gebruikers of frequente reizigers die volledige controle willen over elk aspect van de reis.

17. Alles-in-één sjabloon voor reisplanners

via Notion

Dit sjabloon combineert structuur met flexibiliteit. Wat het onderscheidt, zijn de overzichtelijke secties Reischecklist, Paklijst en Plaatsen die ik wil bezoeken. Elk item is gecategoriseerd op datum en voortgangstatus.

De layout is rijk aan afbeeldingen en intuïtief, met speciale kaarten voor aankomende reizen (zoals Venetië, Madrid en Rabat) en een duidelijke status tracker die laat zien hoever u bent met uw planning.

Er is ook een functie voor een bucketlist om die must-do-ervaringen vast te leggen, naast een sectie met aantekeningen voor alles wat er onderweg nog bij komt.

📌 Ideaal voor: Casual reizigers die een flexibele, veelzijdige reisplanner willen.

18. Sjabloon voor reisvloggers

via Notion

Deze structuur bevat een gedetailleerde reisplanner, een checklist met essentiële zaken en een reisdagboek om alle memorabele momenten vast te leggen.

Het notificatiecentrum toont uw reisstatistieken in één oogopslag, ideaal om onderweg op de hoogte te blijven.

De gedetailleerde index biedt toegang tot alles, inclusief een paklijst, vluchtgegevens, accommodaties en speciale functies zoals een culinaire toeristische tracker, boodschappenlijst en reisverlanglijst.

📌 Ideaal voor: Reisvloggers of makers die herinneringen willen vastleggen en hun reizen willen plannen, documenteren en bijhouden.

19. Sjabloon voor reisplanner voor Bangkok

via Notion

Als de energie van Bangkok een beetje overweldigend aanvoelt, helpt deze Bangkok Notion-reissjabloon je om je weg te vinden.

De sjabloon is gestructureerd voor een volledig 30-daags reisplan en verdeelt uw reis in overzichtelijke dagelijkse segmenten, zoals tempelbezoeken, wandelingen langs de grachten, lokale kooklessen en zelfs streetfood-avonturen.

De sjabloon bevat ook praktische hulpmiddelen, zoals een gids voor lokaal vervoer, etiquettetips voor tempelbezoeken en een sectie met belangrijke Thaise zinnen, zodat u ook buiten de toeristische paden verbinding kunt maken.

📌 Ideaal voor: Bezoekers die voor het eerst naar Bangkok komen en terugkerende toeristen die op zoek zijn naar structuur zonder rigiditeit.

20. Sjabloon voor reis- en tripplanner

via Notion

Deze Notion-sjabloon voor reizen is ontworpen met het oog op duidelijkheid, speciaal voor neurodivergente reizigers die de voorkeur geven aan gestructureerde maar flexibele systemen. De ADHD-vriendelijke layout zorgt ervoor dat je niet snel afgeleid wordt, zodat je alles kunt bijhouden, van het plannen van je outfit tot het boeken van accommodaties, zonder overweldigd te raken.

Wat maakt het zo bijzonder? Een to-do-lijst voor voor de reis waarmee u voor vertrek alle essentiële zaken kunt regelen, plus ingebouwde secties voor restaurants, bagage en zelfs uw bucketlist voor de reis.

📌 Ideaal voor: Neurodivergente reizigers of iedereen die de voorkeur geeft aan een overzichtelijke planning zonder afleiding.

Wat maakt een goede Notion-sjabloon voor reizen?

Een goed ontworpen Notion-sjabloon bespaart tijd, vermindert stress bij het plannen en houdt elk detail toegankelijk, waar u ook bent. Dit is wat een goede sjabloon kenmerkt:

Gecentraliseerde structuur: combineert reisplannen, boekingen, paklijsten en budgetten op één plek om versnipperde planning te verminderen

Bewerkbare layouts: Kan worden aangepast voor verschillende soorten reizen, zoals korte verblijven, lange reizen of terugkerende reisformats

Offline toegankelijkheid: Ondersteunt PDF-export of mobielvriendelijke weergave voor wanneer internet niet gegarandeerd is

Vooraf gebouwde frameworks: Wordt geleverd met checklists, kalenders en gekoppelde databases, zodat u niet helemaal vanaf nul hoeft te beginnen

Visuele organisatie: Gebruikt borden, galerijen of tijdlijnen om abonnementen weer te geven in intuïtieve, traceerbare formats

Logistieke balans: Inclusief tools voor het boeken en plannen, plus secties voor het bijhouden van een dagboek of herinneringen

Slimme automatisering: Integreert vooraf ingevulde sjablonen, het verzenden van formulieren en AI-prompts om de besluitvorming te stroomlijnen

Specifieke functies voor reizen: paklijsten, budget trackers, dashboards voor meerdere reizen en zelfs taal- of cultuur tips op maat van de bestemmingen

🔍 Wist u dat? Van alle zeven wereldwonderen uit de oudheid is de Grote Piramide van Gizeh de enige die nog intact is! Dat klopt, hij werd rond 2560 v.Chr. gebouwd en diende als graftombe voor de vierde-eeuwse farao Khufu (Cheops).

Notion-limieten

Hoewel Notion veel flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden biedt voor het plannen van reizen, vergelijkbaar met andere digitale planner-apps, heeft het bepaalde beperkingen die van invloed kunnen zijn op de gebruikerservaring.

Hier zijn er een paar. 👀

Tegenvallende prestaties onder belasting: Wordt trager bij grote of complexe reisabonnementen, wat de soepele navigatie en updates beïnvloedt

Beperkingen automatisering: Vereist handmatige taken en statusupdates, waardoor er meer tijd wordt besteed aan het abonnement

Complexiteit van de werkstroom: U moet het platform en de geneste pagina's kennen, wat omslachtige navigatie oplevert voor gedetailleerde reisplannen of reisplannen voor meerdere reizen

Uitgaven bijhouden: Geen ingebouwde financiële tools, waardoor extra apps of handmatig bijhouden van budgetten nodig is

10 alternatieve sjablonen voor Notion

Notion is ideaal voor eenvoudige reisnotities, maar wanneer je abonnement meerdere locaties, gedeelde checklists, tijdlijnen voor boekingen of coördinatie op bureau-niveau omvat, stuit je al snel op problemen.

Dat is waar u moet beginnen met zoeken naar alternatieven voor Notion.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, doet ook dienst als reisbeheersoftware en biedt speciaal ontworpen sjablonen voor al uw reisabonnementen.

Dit is wat een echte gebruiker te zeggen had over ClickUp:

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met automatisering, sjablonen en allerlei verschillende manieren om dingen bij te houden en weer te geven, kan het met ClickUp gewoon niet misgaan.

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Tussen de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven, kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

Hier zijn er een paar die u kunt bekijken! 🗺️

1. ClickUp sjabloon voor zakenreizen

Gratis sjabloon downloaden Verminder reisproblemen met de sjabloon voor zakenreizen van ClickUp Business

De sjabloon voor zakenreizen van ClickUp biedt een gestructureerde layout die is ingebouwd in ClickUp Docs en op maat is gemaakt voor snelle zakenreizen.

In het gedeelte Hotel Check-in kunt u eenvoudig inchecktijden, kamernummers en hoteladressen vastleggen. Het blok Returning Flight gaat nog verder dan de meeste sjablonen, met velden als Gate, Confirm Code en Estimated Time of Arrival.

Bovendien biedt de Reisschema-tabel een overzichtelijk raster om vergaderingen, diners, locatiebezoeken en zelfs buffertijden te organiseren, zodat u in één oogopslag een visueel overzicht van uw hele reis hebt.

📌 Ideaal voor: Consultants en professionals die vaak voor hun werk reizen en een gestructureerde reisroute nodig hebben.

💡 Pro-tip: Als je een digitale nomade bent, hebben steden als Lissabon, Bali of Medellín geweldige werkvriendelijke cafés met snelle wifi en een gezellige sfeer.

2. ClickUp-sjabloon voor vakantieplanning

Gratis sjabloon downloaden Optimaliseer uw reisbudget met de sjabloon voor vakantieplanning van ClickUp

De sjabloon voor vakantieplanning van ClickUp biedt een map waarin items worden onderverdeeld in Accommodatie, Gebeurtenissen, Restaurants en Paklijsten.

Elke taak heeft aangepaste velden, zoals Geboekt, Website en Content Score, om reserveringen bij te houden, de best beoordeelde plekken te ontdekken en aan te geven wat nog moet gebeuren.

En met links, adressen en contactgegevens in elk item, verspil je geen seconde meer met het zoeken naar bevestigingsmails.

📌 Ideaal voor: Gezinnen en groepen die een vakantie plannen en activiteiten, boekingen en reisdetails in één abonnement willen coördineren.

3. ClickUp-sjabloon voor reisplanner

Gratis sjabloon downloaden Krijg een mini-CRM voor uw reizen met de ClickUp-sjabloon voor reisplanners

De ClickUp-sjabloon voor reisplanners biedt een gecentraliseerd dashboard dat speciaal is ontworpen voor mensen die vaak reizen.

Het beschikt over een side-by-side layout waarmee u meerdere vluchten tegelijk kunt registreren en vergelijken met behulp van velden zoals Vertrektijd, Aankomsttijd en Contactgegevens luchtvaartmaatschappij.

Het sjabloon houdt zelfs verschillende vervoerders en vluchtschema's bij in één weergave, zodat reizen met meerdere etappes niet in de war raken. Met het ingebouwde gedeelte Transportdetails kunt u exacte vervoerswijzen, ophaaltijden en bron-/bestemmingslocaties in kaart brengen.

📌 Ideaal voor: Solo-reizigers en digitale nomaden die op zoek zijn naar een uitgebreide tool om bestemmingen, budgetten en dagelijkse activiteiten te organiseren.

🤝 Vriendelijke herinnering: Boek 'Bleisure'-verblijven met wasmachines, vooral bij langere reizen. Neem een strijkijzer mee en fris jezelf halverwege de reis op.

4. ClickUp-sjabloon voor reisplanner

Gratis sjabloon downloaden Houd uw reisabonnementen zichtbaar en bewerkbaar met de ClickUp-sjabloon voor reisplanners

Het coördineren van een reisroute kan rommelig worden als je rekening houdt met eetstops, activiteiten, autohuur en hotelwijzigingen.

De ClickUp-sjabloon voor reisplanners schetst uw volledige werkstroom voor de reis. In tegenstelling tot de andere sjablonen is deze sjabloon sterk gericht op ervaring, met velden voor Must Buys, Food Options en Activity Type, waardoor deze ideaal is voor persoonlijke reizen.

De sjabloon bevat vijf verschillende weergaven, zoals de Reisgids en Activiteitenbord, zodat u kunt schakelen tussen uw reisroute en samengestelde abonnementen voor elke dag.

Moet u halverwege uw reis van plan veranderen? Sleep gewoon op het bord of werk uw aangepaste status bij (Voltooid, Geannuleerd, Niet gestart) om direct aanpassingen te maken.

📌 Ideaal voor: Reizigers die voor het eerst op reis gaan of een korte vakantie plannen en een eenvoudig sjabloon nodig hebben om de essentiële onderdelen van hun reis te schetsen.

📖 Lees ook: Voorbeelden van professionele afwezigheidsberichten

5. ClickUp-sjabloon voor evenementenplanning

Gratis sjabloon downloaden Beheer grote en kleine evenementen met de sjabloon voor evenementenplanning van ClickUp

De sjabloon voor evenementenplanning van ClickUp brengt alle aspecten van evenementenbeheer samen op één plek, van het reserveren van locaties en het samenstellen van activiteiten tot de logistiek voorafgaand aan het evenement.

De speciale lijsten voor voorbereiding van de gebeurtenis, facturering, activiteiten en faciliteiten, elk met vooraf gedefinieerde velden voor budgetstatus, betalingsstatus en zelfs voortgangsbalkjes, maken deze sjabloon uniek.

Met deze sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen kunt u ook items naar een ClickUp-bordweergave slepen en neerzetten om installatietaken visueel te prioriteren naast een realtime kalenderweergave waarin elke deadline wordt vastgelegd.

📌 Ideaal voor: Evenementcoördinatoren en -organisatoren die meerdaagse evenementen beheren en sessies, sprekers en logistiek moeten plannen.

6. ClickUp-sjabloon voor conferentieagenda's

Gratis sjabloon downloaden Krijg duidelijkheid over sessies en vergaderingen met de ClickUp-sjabloon voor conferentieagenda's

Bij het plannen van een conferentie begint u met een solide plan, maar al snel krijgt u te maken met last-minute wisselingen van sprekers, overlappende sessies en verwarde deelnemers. De ClickUp-sjabloon voor conferentieagenda's lost deze problemen op zonder dat u het hele schema opnieuw hoeft op te stellen.

U vindt een Sessies-weergave die taken visueel groepeert in tracks voor 's ochtends, pauzes, 's middags en 's avonds, perfect voor gebeurtenissen die uit meerdere fasen bestaan.

Gebruik Locatie van de ruimte en Type sessie als aangepaste velden om dubbele boekingen of conflicterende agenda's te voorkomen. Combineer dat met de planningweergave voor een nauwkeurige timing en de lijst met activiteiten voor operationele details, en je hebt binnen enkele minuten een volledig in kaart gebrachte werkstroom voor je conferentie.

📌 Ideaal voor: Organisatoren en deelnemers van conferenties die een gedetailleerde agenda nodig hebben om sessies, sprekers en netwerkmogelijkheden te vinden.

7. ClickUp-sjabloon voor vakantiechecklist

Gratis sjabloon downloaden Houd je reisvoorbereiding eenvoudig en visueel met de ClickUp-sjabloon voor een checklist voor vakanties

Paniek bij het inpakken slaat altijd toe net wanneer u op het punt staat om te ontspannen. De ClickUp-sjabloon voor vakantiechecklists maakt een einde aan deze chaos en geeft u een duidelijk overzicht van wat er nog moet gebeuren en hoeveel items u voor elke reis nodig hebt. Gebruik aangepaste statussen zoals Te kopen, Inpakken en Ingepakt om bij te houden wat u nog moet pakken of in uw koffer moet stoppen.

Heb je andere spullen nodig voor het strand, een roadtrip of kamperen? In het veld Vakantiereizen zie je precies welk item waar moet. Het veld Aantal zorgt ervoor dat je niet met één sok of vijf onnodige jassen komt te zitten. Het groepeert zelfs alles onder Type item (zoals Kleding), zodat je slimmer in batches kunt inpakken.

📌 Ideaal voor: Reizigers die ervoor willen zorgen dat ze alle benodigdheden inpakken en taken voor de reis voltooien, zodat ze last-minute stress tot een minimum beperken.

📮 ClickUp Insight: Minder dan 5% van de mensen in onze recente enquête werkt actief aan grote doelen in het leven, zoals het kopen van een huis, de wereld rondreizen of een bedrijf starten. Waarom? Omdat die grote dromen vaak te overweldigend of te ver weg lijken om mee te beginnen. 🔭 Maar met ClickUp's sjabloon voor levensplannen of sjabloon voor jaarlijkse doelen kunt u die langetermijndromen omzetten in uitvoerbare stappen. Verdeel uw doelen in mijlpalen, visualiseer uw voortgang over maanden of zelfs jaren met de tijdlijnweergave en blijf op koers met duidelijke deadlines. Maak van dat 'ooit' een actieplan!

8. ClickUp-sjabloon voor vakantielijst

Gratis sjabloon downloaden Plan de vrije dagen en vakanties van uw team beter met de sjabloon voor vakantieplanning van ClickUp

Het bijhouden van bleisure-reizen hoeft geen doolhof van spreadsheets of heen-en-weer-berichten te zijn. De sjabloon voor vakantieplanning van ClickUp richt zich op individuen en houdt bij wie er wanneer afwezig is binnen verschillende afdelingen.

De lijstweergave van het personeelsbestand toont de vakantieplannen van iedereen in één scrollbare lijst. Wilt u patronen in de zomervakanties ontdekken? Met de aangepaste velden die naar maanden zijn vernoemd (zoals APR, JUL, DEC) kunt u vakanties per werknemer taggen, zodat u direct kunt filteren wie er in welke maand vrij is.

En als u meerdere teams coördineert, biedt de tabelweergave voor afdelingen een gecategoriseerde uitsplitsing die overboekingen vrijwel onmogelijk maakt.

📌 Ideaal voor: HR-afdelingen en teammanagers die vakantieaanvragen en roosters van medewerkers bijhouden om de bedrijfsvoering in balans te houden.

9. ClickUp-sjabloon voor vakantieplanner

Gratis sjabloon downloaden Beheer de logistiek van uw vakantie moeiteloos met de ClickUp-sjabloon voor vakantieplanning

De ClickUp-sjabloon voor vakantieplanning is een speciaal ontwikkelde tool die u een duidelijk overzicht geeft van wie er wanneer vrij is en waarom. Elke aanvraag wordt gecategoriseerd aan de hand van vakantie categorie (officiële feestdag of vakantiedag) en vakantie type (betaald of onbetaald), zodat u meteen weet wat voor soort verlof wordt geregistreerd.

Het echte voordeel zit in de aangepaste statussen zoals In behandeling, Afgewezen of Geannuleerd, waarmee u de status van elk verzoek kunt bijhouden.

Plannen voor meerdere afdelingen? Met de velden Afdeling en Maand kunt u overlappingen opsporen voordat ze problemen veroorzaken. En met de lijstweergave voor vakantieaanvragen en lijstweergave voor vakantiedagen wordt elk detail overzichtelijk weergegeven in sorteerbare lijsten.

📌 Ideaal voor: Individuen en gezinnen die vakantieactiviteiten, maaltijden en gebeurtenissen organiseren en streven naar een feestelijke en goed gecoördineerde periode.

📖 Lees ook: Barcelona voor digitale nomaden

10. ClickUp-sjabloon voor reisbureaus

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en beheer boekingen van klanten met de sjabloon voor reisbureaus van ClickUp

De sjabloon voor reisbureaus van ClickUp maakt gebruik van een uitgebreide werkstroom met 21 aangepaste statussen (zoals Mogelijk, In uitvoering, Beoordeling, Gesloten) om elke reis van een client bij te houden, van de aanvraag tot de follow-up na de reis. Dat niveau van gedetailleerdheid is perfect voor planning waarbij veel contact nodig is, vooral als u meerdere bestemmingen of serviceproviders voor elke boeking beheert.

Het veld Locatie voegt essentiële reisinformatie toe aan uw werkstroom, zodat u uw werk op afstand en uw reizen kunt beheren. En u kunt alles weergeven in formats die bij uw werkstijl passen, waaronder kaartweergave voor het visualiseren van reisroutes en tijdlijnweergave om overlappingen of vertragingen direct te zien.

📌 Ideaal voor: Reisbureaus en reisagenten die meerdere reisplannen, boekingen en communicatie van clients beheren in een georganiseerde werkruimte.

💡 Pro-tip: Download Google Maps offline voordat u de wifi verlaat. Vergeet niet om pinnen vast te maken op sleutelplekken zoals accommodaties, metrostations en favoriete cafés.

Ga verder dan reisplannen met ClickUp

Notion-sjablonen voor reizen zijn geweldige hulpmiddelen om snel te beginnen met het plannen van een reis. Ze zijn eenvoudig, flexibel en perfect om ideeën en reisplannen op één plek vast te leggen.

Maar wanneer uw plannen complexer worden, heeft u ClickUp nodig om uw leven gemakkelijker te maken. De volledig aanpasbare reissjablonen houden uw plannen georganiseerd en kunnen complexe details aan. Bovendien besteedt u dankzij de automatisering en integraties minder tijd aan het beheren en meer tijd aan het genieten van de voorpret van uw reis.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✈️