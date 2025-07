Gratis sjablonen voor verzendfacturen om uw logistiek en facturering te stroomlijnen

Op zoek naar een sjabloon voor een verzendfactuur die u meteen kunt gebruiken? Of u nu leveringen beheert, de logistiek bijhoudt of facturen verstuurt naar clients, een duidelijke en nauwkeurige factuur is essentieel.

In deze handleiding hebben we de beste gratis sjablonen voor verzendfacturen verzameld om u te helpen uw werkstroom te stroomlijnen, fouten te verminderen en op tijd betaald te worden.

👀 Wist u dat? 61% van de betalingsachterstanden ontstaat door onjuiste facturen

14 gratis sjablonen voor verzendfacturen

Nu je weet hoe een ideale verzendsjabloon eruit moet zien, hebben we een aantal uitstekende sjablonen op een rijtje gezet die je gratis kunt downloaden via ClickUp, de app voor alles op het werk.

U kunt het platform eenvoudig aanpassen als uw software voor bestellingbeheer, projectmanagement centraliseren, een kennisbank aanmaken, toegang krijgen tot samenwerkingstools en nog veel meer.

Dit zegt Laura Devine, Capacity Building Officer bij World Vision:

Ik heb het gebruikt om de voortgang van een bestelling van goederen bij te houden. Ik had een gedetailleerde beschrijving, links naar de steekproeven, kopieën van tekstchats en statusupdates allemaal op één plek. Het heeft zoveel e-mails overbodig gemaakt.

Ik heb het gebruikt om de voortgang van een bestelling van goederen bij te houden. Ik had een gedetailleerde beschrijving, links naar de steekproeven, kopieën van tekstchats en statusupdates allemaal op één plek. Het heeft zoveel e-mails overbodig gemaakt.

1. ClickUp-factuursjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak facturen in enkele seconden met de ClickUp-factuursjabloon

Wist u dat 48% van de bedrijven maandelijks tot wel 500 facturen verwerkt? Als u daar ook bij hoort, kan handmatig beheer een rommelige nachtmerrie worden, vooral als u aan het opschalen bent. Eén fout in een verzendorder of vrachtfactuur en u bent wekenlang bezig met het achterhalen van betalingen.

Gebruik de ClickUp-factuursjabloon om het uzelf gemakkelijker te maken. Deze sjabloon zorgt ervoor dat alle vereiste informatie, inclusief deadlines, details en algemene voorwaarden, op de factuur wordt vermeld.

Dit sjabloon helpt u:

Stel een standaard format in voor facturen, of u nu factureert voor binnenlandse leveringen of internationale handel

Organiseer en bewaar alle relevante gegevens van uw handelsfactuur op één plek

Categoriseer relevante voorwaarden met attributen zoals clientinformatie, deadlines voor betalingen en meer

Maak snel en eenvoudig aangepaste facturen met uw logo en huisstijl

Houd betalingen bij en stem accounts eenvoudig af met automatisering

📦 Ideaal voor: Het standaardiseren van verzendfacturen, het verminderen van handmatige fouten en het versnellen van betalingen naarmate u groeit.

2. Sjabloon voor het bijhouden van facturen van ClickUp

Bent u het zat om clients achter de broek te zitten met telefoontjes en e-mails om betaald te worden? Waarschijnlijk vindt u het ook lastig om bij te houden welke betalingen zijn verwerkt en welke nog in behandeling zijn.

De sjabloon voor het bijhouden van facturen van ClickUp kan hierbij helpen. Met deze kant-en-klare tracker kunt u belangrijke betalingsinformatie, waaronder de status van betalingen, op één plek opslaan.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Maak snel professionele facturen met automatisch ingevulde velden

Verzend facturen snel met slechts één klik

Houd betalingen eenvoudig en nauwkeurig bij binnen hetzelfde platform

📦 Ideaal voor: Het stroomlijnen van betalingsregistratie, het verminderen van administratieve werklast en het zorgen voor tijdige opvolging van openstaande facturen.

🧠 Leuk weetje: Het grootste containerschip ter wereld, de Ever Ace, kan meer dan 23.000 zeecontainers tegelijk vervoeren

3. ClickUp sjabloon voor offerteaanvraag

Gratis sjabloon downloaden Verzamel offertes van leveranciers voor uw transportbedrijf met de sjabloon 'Offerteaanvraag' van ClickUp

Het vergelijken van offertes van meerdere leveranciers voor supply chain- en logistiekbeheer kan lastig zijn. Wat uw inkoopteam nodig heeft, is een standaardproces dat het kan volgen. Anders loopt u het risico de verkeerde deal te kiezen.

Het sjabloon voor offerteaanvragen van ClickUp stroomlijnt het hele proces, zodat u gedetailleerde offerteaanvragen met alle vereisten kunt maken. Het helpt u bij het nauwkeurig vergelijken van offertes en zorgt ervoor dat u de best mogelijke deal krijgt.

Gebruik ze voor:

Maak een gedetailleerde offerteaanvraag in een gestructureerd format met sjablonen voor offertes

Laat leveranciers dezelfde informatie verstrekken, zodat u offertes eerlijk kunt vergelijken

Vergelijk en analyseer offertes van leveranciers

Evalueer leveranciers en inkoopcontracten snel en nauwkeurig

Zorg ervoor dat de aanbiedingen automatisch worden berekend op basis van uw budget

📦 Ideaal voor: Het verbeteren van de selectie van leveranciers en het garanderen van eerlijke en transparante vergelijkingen tussen meerdere offertes.

👀 Wist u dat? Retailers die digitale tools gebruiken om leveranciersrisico's te beoordelen, zijn veel beter voorbereid op verstoringen. Bedrijven met solide processen voor het beoordelen van risico's in de supply chain hebben zelfs 73% meer kans om grote tegenslagen te voorkomen.

4. ClickUp sjabloon voor vrachtwagenfacturen

Gratis sjabloon downloaden Maak uw facturatieproces eenvoudig voor uw transportbedrijf met de ClickUp-sjabloon voor vrachtwagenfacturen

Tussen schommelende brandstofkosten, verschillende tarieven voor verschillende routes en diensten en bestellingen, is facturering voor uw transportbedrijf tijdrovend. Als u dit handmatig doet, zijn fouten onvermijdelijk.

De sjabloon voor vrachtwagenfacturen van ClickUp is speciaal ontworpen om het aanmaken van facturen voor transportbedrijven te vereenvoudigen. Het berekent automatisch brandstoftoeslagen, houdt de kilometerstand bij en bevat alle relevante servicegegevens, zodat u verzekerd bent van nauwkeurige en tijdige facturen.

Met dit sjabloon kunt u:

Maak een professionele factuur voor elke opdracht

Organiseer al uw factuurgegevens op één plek

Houd betalingen bij en zorg voor tijdige inning van vergoedingen

Zorg voor nauwkeurigheid door een duidelijke structuur en consistent format te gebruiken

Verminder fouten en verwarring door alle essentiële informatie op één plek te hebben

📦 Ideaal voor: Het vereenvoudigen van factureringsprocessen voor transportbedrijven.

5. Sjabloon voor bestelformulier voor ClickUp-producten

Gratis sjabloon downloaden Automatiseer de invoer van bestelgegevens en volg de status van leveringen met het sjabloon voor productbestellingen van ClickUp

Het leveren van een geweldige klantervaring wordt een belangrijke onderscheidende factor. 8 0% van de bedrijven zegt dat dit hun belangrijkste manier zal zijn om concurrerend te blijven in de branche.

Of u nu een transportbedrijf runt of een kleine online business, het verbeteren van de klantervaring begint met duidelijke communicatie. Het delen van nauwkeurige informatie en realtime updates over de levering speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van vertrouwen en het tevreden houden van klanten.

Met het sjabloon voor productbestellingen van ClickUp kunt u het bijhouden van producten stroomlijnen, bestelgegevens ordenen en de klantenservice personaliseren met informatie over eerdere bestellingen. Bovendien hoeft u zich dankzij de automatische gegevensinvoer geen zorgen te maken over verkeerde nummers of adressen.

Bekijk deze video om te leren hoe u uw intake-proces kunt opzetten met ClickUp-formulieren

Met dit sjabloon kunt u:

Automatiseer de invoer van gegevens om tijd te besparen

Houd eerdere bestellingen bij om een betere klantenservice te bieden

Bepaal eenvoudig verzendkosten en beschikbaarheid

Verzamel essentiële informatie zoals contactgegevens van klanten, productgegevens en betalingsinformatie

Verhoog de klanttevredenheid door een eenvoudige en efficiënte manier te bieden om producten te bestellen

Krijg inzicht in de koopgewoonten en voorkeuren van uw klanten

📦 Ideaal voor: Het bijhouden van bestellingen en het ordenen van klantgegevens voor elke factuur

🧠 Leuk weetje: Prognoses wijzen op een aanzienlijke groei in de e-commercesector in Azië, met de Filippijnen en India bovenaan de lijst met respectievelijk ongeveer 23% en 18% van de onlineverkoop.

6. ClickUp-sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer

Gratis sjabloon downloaden Houd uw voorraad bij om de opslag te optimaliseren en elke bestelling op tijd te leveren met de sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp

Effectief voorraadbeheer helpt u om altijd de juiste items op het juiste moment bij de hand te hebben om bestellingen te kunnen uitvoeren. Maar verrassend genoeg houdt 43% van de kleine bedrijven hun voorraad helemaal niet bij!

Als u een van hen bent, loopt u het risico op overbevoorrading en voorraadtekorten, en beide kunnen uw werkstroom belemmeren en bestellingen van klanten vertragen. Heeft u geen budget voor dure software voor voorraadbeheer? Gebruik dan gewoon de sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp.

Dit sjabloon helpt u:

Beheer alle bestellingen vanaf één plek

Blijf op de hoogte van voorraadniveaus, herbestelpunten en meer met automatische meldingen

Automatiseer het bestelproces, zorg voor nauwkeurigheid en bespaar tijd

Houd voorraadniveaus bij en verminder dure voorraadtekorten met sjablonen voor voorraadbeheer

Houd een nauwkeurige administratie bij van contacten met leveranciers en aankopen

Zorg voor een efficiënt en kosteneffectief beheer van uw toeleveringsketen

📦 Ideaal voor: Het handhaven van optimale voorraadniveaus om aan de vraag te voldoen en het rendement op investeringen te maximaliseren.

7. ClickUp-sjabloon voor leveringslogboek

Gratis sjabloon downloaden Houd de verzending van bestellingen bij en deel realtime updates over de tijdregistratie met klanten met de sjabloon voor leveringslogboeken van ClickUp

De meeste kopers houden hun leveringen nauwlettend in de gaten, velen zelfs obsessief. Maar liefst 91% van de kopers volgt hun pakketten en bijna 1 op de 5 controleert ze meerdere keren per dag. Als uw leveringsgegevens niet georganiseerd en up-to-date zijn, heeft dat dus direct invloed op het vertrouwen en de tevredenheid van uw klanten.

Gemiste updates, vertragingen of inconsistent bijhouden kunnen al snel leiden tot tickets voor ondersteuning en negatieve beoordelingen.

Met de sjabloon voor leveringslogboeken van ClickUp kunt u elke levering overzichtelijk beheren. U kunt de status van bestellingen bijhouden, chauffeurs toewijzen en levertijden registreren, allemaal op één plek.

Gebruik dit sjabloon voor:

Bestellingen, leveringsstatus en betalingsinformatie bijhouden

Organiseer bestellingen op datum, tijd, chauffeur, route en meer

Geef uw clients en klantenservice snel en eenvoudig toegang tot belangrijke leveringsinformatie

Houd klanten op de hoogte van de status van hun bestelling om tevredenheid te garanderen

Bied zichtbaarheid in leveringstijdlijnen en voortgang

Houd bestellingen van klanten bij en houd uw administratie up-to-date

📦 Ideaal voor: Het verbeteren van de coördinatie van verzendingen en het zorgen voor tijdige en nauwkeurige updates voor klanten.

8. Sjabloon voor vrachtbrief van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn internationale verzendingen met de sjabloon voor vrachtbrieven van ClickUp

Het beheren van internationale zendingen omvat tal van details, van vervoerderinformatie en vrachtbeschrijvingen tot leveringsvoorwaarden. Elke vergissing kan leiden tot vertragingen, geschillen of nalevingsproblemen.

De sjabloon voor vrachtbrieven van ClickUp is ontworpen om dit proces te stroomlijnen. Het biedt een gestructureerd format voor het vastleggen van alle essentiële verzendinformatie.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Maak gestandaardiseerde vrachtbrieven om consistentie bij alle zendingen te garanderen

Leg belangrijke details vast, zoals vrachtgegevens, de vrachtbrief en losinstructies, met sjablonen voor vrachtbrieven

Voeg de relevante partijen toe om notificaties te verzenden en eindontvangers toe te wijzen om de verantwoordelijkheid te waarborgen

Verbeter de communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het verzendproces

📦 Ideaal voor: Het beheren van internationale vracht, het verminderen van fouten in documentatie en het zorgen voor een soepele coördinatie tussen verladers, vervoerders en ontvangers.

9. Excel / Google Spreadsheets sjabloon voor verzendfacturen door Coefficient

via Coefficient

Verzendfacturen bevatten vaak complexe berekeningen en meerdere variabelen, waardoor handmatige facturering foutgevoelig is. Het bijhouden van alles, van verzendkosten tot douanekosten en belastingen, plus verzekeringskosten, kan leiden tot verwarring en vertragingen.

De sjabloon voor verzendfacturen in Excel/Google Spreadsheets van Coefficient biedt een oplossing voor dit probleem. U kunt berekeningen automatiseren en ervoor zorgen dat uw facturen altijd correct zijn.

Met dit professionele sjabloon kunt u:

Maak een lijst met items met beschrijvingen, hoeveelheden, eenheidsprijzen en totaalbedragen voor transparante facturering

Bereken automatisch de toepasselijke belastingen en kortingen, zodat u zo min mogelijk fouten maakt

Pas de sjabloon aan uw specifieke bedrijfsbehoeften aan door velden toe te voegen of te wijzigen

Open, deel en werk samen met uw team met Google Spreadsheets of Excel

📦 Ideaal voor: Automatische berekening van het totaalbedrag met een gedetailleerd overzicht van belastingen, verzendkosten en kortingen.

10. Word-sjabloon voor verzendfactuur door Bookipi

via Bookipi

Als u moeite heeft met meerdere items en verschillende kosten, kan de Word-sjabloon voor verzendfacturen van Bookipi het proces vereenvoudigen. Hiermee kunt u het factuurnummer vastleggen, items uit de vervolgkeuzemenu's weergeven en berekeningen automatiseren.

Dit sjabloon helpt u:

Maak verbinding met QuickBooks om bestelgegevens rechtstreeks te synchroniseren

Selecteer de klant en de bestelde items in het dropdownmenu

Verzamel handtekeningen en stel terugkerende herinneringen in voor aanbetalingsverzoeken

Automatiseer berekeningen van het totaalbedrag

Voeg gepersonaliseerde aantekeningen voor de klant toe

📦 Ideaal voor: Kleine bedrijven die QuickBooks als boekhoudsoftware gebruiken.

11. Sjabloon voor verzendfactuur door Template. Net

Het weergeven van een nauwkeurige prijsopgave is essentieel om de transparantie en geloofwaardigheid tegenover uw klanten te behouden. Met de sjabloon voor verzendfacturen van Template . Net kunt u tijd besparen door de berekeningen te automatiseren in een eenvoudig factuurformat.

Met dit sjabloon kunt u:

Voeg het logo van uw bedrijf, verzendgegevens en specifieke voorwaarden toe

Leg klantgegevens vast, zoals het telefoonnummer en het verzendadres

Beschrijf items, bestelde hoeveelheden en eenheidsprijzen

Automatiseer de berekening van de totale kosten

📦 Ideaal voor: E-commercebedrijven en kleine bedrijven.

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar had? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel de vraag gewoon rechtstreeks vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

12. Proforma factuur voor internationale verzending door Template. Net

Wanneer u goederen internationaal exporteert, hebt u gedetailleerde sjablonen nodig voor douane-inklaring en het verkrijgen van kredietbrieven. De proforma-factuur voor internationale verzending van Template.Net kan u helpen een standaardstructuur voor alle internationale vracht op te zetten en te zorgen voor nauwkeurige gegevens en naleving van vrachtinformatie.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Voeg factuurnummer, probleemdatum en deadline toe voor duidelijke documentatie

Noteer de naam, het bedrijf, het adres en het e-mailadres van de koper voor een nauwkeurige communicatie

Geef een overzicht van het subtotaal, de verzendkosten, de belastingen en het totale verschuldigde bedrag voor meer duidelijkheid

Voeg bedrijfslogo's en extra aantekeningen toe

📦 Ideaal voor: Transportbedrijven die internationaal goederen exporteren, expediteurs en douane-expediteurs.

13. Sjabloon voor factuur van transportbedrijf door Template. Net

Verloren facturen, gemiste kosten en onduidelijke factuurgegevens kunnen allemaal leiden tot inkomstenverlies in transportbedrijven. Het sjabloon voor facturen van transportbedrijven van Template.Net helpt u deze veelvoorkomende problemen te voorkomen door u een duidelijk, consistent format voor elke transactie te bieden.

Met dit sjabloon kunt u:

Documenteer het type vracht, het gewicht, de afmetingen en de aangegeven waarde

Geef eenvoudig serviceniveaus en bijbehorende kosten aan

Vat alle kosten en betalingsvoorwaarden overzichtelijk samen

Online bewerken of downloaden in het format van uw keuze

📦 Ideaal voor: Vracht- en koeriersdiensten.

14. Sjabloon voor verzendfactuur van Docmosis

via Docmosis

Besteedt u meer tijd aan het opmaken van verzendfacturen dan aan het verzenden van producten? Handmatige sjablonen vertragen teams vaak, vooral bij het verwerken van terugkerende bestellingen of bulkzendingen.

De sjabloon voor verzendfacturen van Docmosis is gemaakt voor automatisering van documenten, zodat u binnen enkele seconden verzorgde, consistente facturen kunt genereren.

Met dit sjabloon kunt u:

Beschrijf de kosten met een duidelijke kostenopgave

Leg details vast zoals afzender, ontvanger, lijst met items en totale kosten

Voeg bedrijfsregels, berekeningen en voorwaardelijke content toe voor complexe verzendgevallen

Voeg de link naar uw betalingsportaal toe

📦 Ideaal voor: Logistieke teams, e-commercebedrijven en ontwikkelaars die grote hoeveelheden verzendfacturen automatiseren met dynamische gegevensinvoer.

📖 Lees ook: Hoe berekent u de Lead Time om uw werkstromen te optimaliseren?

Maak verzendfacturen stressvrij met ClickUp

Alle gratis sjablonen in deze blog zijn ontworpen om uw facturering en het bijhouden van bestellingen te vereenvoudigen. En met ClickUp kunt u ze allemaal op één plek ordenen.

Pas het platform aan zodat het ook dienst doet als tool voor het analyseren van bestellingen en inkoop, houd factureerbare uren bij voor nauwkeurige facturering en stel herinneringen of terugkerende taken in om betalingen bij te houden. U kunt ClickUp zelfs koppelen aan uw favoriete tools om uw werkstroom soepel en verbonden te houden.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp om controle te krijgen over uw verzendfacturen en meer tijd vrij te maken om u te concentreren op de groei van uw bedrijf.

Veelgestelde vragen

Wat zijn sjablonen voor verzendfacturen?

Sjablonen voor verzendfacturen zijn kant-en-klare formats die zijn ontworpen om bedrijven te helpen bij het efficiënt organiseren en documenteren van verzendtransacties. Ze bieden een duidelijke layout voor het vastleggen van alle benodigde verzendgegevens, zoals gegevens van de afzender en ontvanger, lijsten met items, hoeveelheden, kosten en verzendvoorwaarden.

Met een gedetailleerd sjabloon voor verzendfacturen kunt u belangrijke verzendinformatie op een gestructureerde manier invoeren. U kunt de verzenddatum, het afleveradres, de itemomschrijvingen, het gewicht, de kosten, de kostenopbouw en de informatie voor het bijhouden van de verzending in een consistent format noteren.

Deze gestandaardiseerde aanpak voor het beheren van verzenddocumenten leidt tot vlottere bedrijfsvoering, nauwkeurigere facturering aan clients en eenvoudiger bijhouden van bestellingen.

Wat maakt een goed sjabloon voor een verzendfactuur?

Een sterke sjabloon houdt alles georganiseerd, vermindert fouten en geeft een professionele indruk aan clients. (Nog beter als u AI gebruikt in de boekhouding om de nauwkeurigheid achter de schermen te verbeteren. )

Let op het volgende: