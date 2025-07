Top 10 Amie-alternatieven voor geïntegreerde kalender en taakbeheer

Amie is in de eerste plaats een kalender-app met een strak ontwerp en een eenvoudige aanpak, waarmee gebruikers taken, vergaderingen en tijdlijnen kunnen beheren.

Het stelt de beste tijdvakken voor taken voor, blokt tijd voor prioriteiten en herinnert u aan vergaderingen en resterende taken, zodat niets door de mazen van het net glipt.

De functies van Amie zijn echter vrij eenvoudig. Het schiet tekort voor gebruikers die geavanceerde tools voor projectmanagement nodig hebben. Amie is ook niet beschikbaar op Android, wat de toegankelijkheid aanzienlijk beperkt. Daarom is het gebruikelijk dat gebruikers op zoek gaan naar alternatieven voor Amie met meer functies.

In dit bericht hebben we de tien beste alternatieven voor Amie besproken, inclusief hun beste functies, voor- en nadelen en prijzen. Lees verder totdat u de beste keuze voor u hebt gevonden!

Waarom kiezen voor alternatieven voor Amie?

Hoewel Amie een minimalistische en eenvoudige app is, is deze misschien te simpel voor zakelijk gebruik. Hier zijn een paar nadelen waardoor gebruikers op zoek gaan naar alternatieven voor Amie:

Beperkte functies: Hoewel Amie goed is voor informele planning, mist het de functies om complexe werkstromen en taakbeheer aan te kunnen. Als u geavanceerde planningsfuncties wilt, schiet Amie mogelijk tekort ❌

Niet beschikbaar op Android: Amie heeft momenteel alleen een mobiele app voor iOS en een desktop-app voor macOS, waardoor het niet beschikbaar is voor Android-gebruikers, wat een aanzienlijk nadeel is ❌

Slechte klantenservice: Een paar gebruikers zeggen dat de klantenservice van Amie niet geweldig is. Het team heeft onvoldoende kennis en doet er lang over om problemen op te lossen ❌

Frequente storingen: De macOS-app van Amie, inclusief de desktop-versie, werkt traag, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers ❌

Problemen met synchronisatie: Takenlijsten en e-mails worden soms niet correct gesynchroniseerd, met gemiste updates als resultaat ❌

Amie-alternatieven in één oogopslag

Voordat we in detail treden, volgt hier een voorproefje van Amie-alternatieven, hun gebruiksscenario's, bedrijfsstructuren en prijzen voor elk platform.

Alternatieven voor Amie Gebruiksscenario Het beste voor Prijzen* ClickUp Volledig productiviteitsplatform met geïntegreerde kalender Teams van kleine en middelgrote ondernemingen, freelancers en professionals die op afstand werken Free Forever-abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Taskade AI-taakbeheer en planning Grote ondernemingen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Akiflow Planning en tijdbeheer Particulieren, freelancers en teams van kleine en middelgrote ondernemingen $ 34 per maand Vimcal Agenda's beheren in verschillende tijdzones Wereldwijde bedrijven en professionals die in verschillende tijdzones werken Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand Motion AI-taakplanning en -beheer Telewerkers en grote ondernemingen Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per zetel/maand Sunsama Balans tussen persoonlijk en professioneel werk Freelancers en telewerkers Gratis proefversie van 14 dagen; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Todoist Persoonlijk taakbeheer Freelancers en telewerkers Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 2,50 per gebruiker per maand Reclaim. ai Gewoontes bijhouden en plannen Freelancers en telewerkers Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per gebruiker per maand Morgen Kalender Dagelijks taakbeheer MKB en teams op afstand $ 30 per maand Notion Project- en kennismanagement Grote ondernemingen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand

De beste alternatieven voor Amie

1. ClickUp (Beste alles-in-één platform voor productiviteit met geïntegreerde kalender)

Plan taken, visualiseer werk en maak automatisch dagelijkse schema's met ClickUp Kalender

Het werk van vandaag is gebroken. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn. Het resultaat? Verminderde productiviteit. Als uw typische werkscenario er zo uitziet, heeft u een alles-in-één platform nodig om werkstromen te stroomlijnen en resultaten te behalen.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert project-, kennis- en agendabeheer in één centraal platform, aangedreven door AI om u te helpen sneller en slimmer te werken.

Wilt u tijdlijnen beheren, gebeurtenissen coördineren en projecten op één plek plannen? Bekijk hoe u ClickUp kunt gebruiken om de efficiëntie te verhogen.

ClickUp Kalender

Met de ClickUp-kalender weet u wat er nog te doen staat, wanneer u dit moet doen en wat uw prioriteiten zijn. Het maakt automatisch uw dagelijkse planning op basis van gebeurtenissen, taken en doelen.

Synchroniseer kalenders, ontvang herinneringen voor vergaderingen en vergelijk agenda's met ClickUp Calendar

Bovendien plant ClickUp Calendar taken opnieuw in en blokkeert automatisch focustijd om alles op schema te houden.

Ontdek hoe u uw werk kunt automatiseren met ClickUp Kalender 👇

ClickUp-taken

Met ClickUp Tasks wordt het bijhouden en beheren van taken super eenvoudig. U kunt taaktoewijzingen automatiseren, statussen wijzigen en de voortgang bijhouden. Met ClickUp Tasks kunt u ook taken prioriteren, deadlines instellen, subtaken aanmaken en zelfs teamleden vermelden met Assign Comments, zodat ze niets missen.

Maak, prioriteer en beheer taken met ClickUp Taakbeheer

ClickUp Brain

Vraagt u zich af of u alles handmatig moet doen? Maak u geen zorgen. De ingebouwde AI-agent van ClickUp helpt u meer gedaan te krijgen in minder tijd. ClickUp Brain, de krachtige AI-assistent van ClickUp, kan taken in enkele seconden samenvatten, briefings genereren, belangrijke projectdetails vinden, uw werk automatisch plannen op basis van urgentie, deadlines en werklast, en zelfs taken aanmaken op basis van aantekeningen, chats en documenten.

Automatiseer het aanmaken, toewijzen en plannen van taken en meer met ClickUp Brain

ClickUp Kalenderplanner Sjabloon

De kers op de taart? ClickUp heeft een uitgebreide bibliotheek met sjablonen waarmee u kostbare tijd kunt besparen. De ClickUp-kalenderplanningssjabloon brengt bijvoorbeeld taken en deadlines samen op één plek, zodat u gemakkelijk op de hoogte blijft.

Gratis sjabloon downloaden Blijf georganiseerd en beheer projecten efficiënt met de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning

Dit sjabloon helpt u:

Blijf op de hoogte van aankomende gebeurtenissen en deadlines

Krijg zichtbaarheid in werkstromen en voortgang van taken

Organiseer projecten in overzichtelijke delen

Toewijzen en beheren van middelen op een efficiëntere manier

Op dezelfde manier heeft ClickUp ook verschillende maandelijkse kalendersjablonen waarmee u dagelijkse taken efficiënt kunt organiseren, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Beste functies van ClickUp

Realtime samenwerking: Organiseer aantekeningen, maak kennisbanken en werk samen aan projecttaken met Organiseer aantekeningen, maak kennisbanken en werk samen aan projecttaken met ClickUp Docs

Tijdsregistratie: Voeg tijdsinschattingen toe aan taken en subtaken en houd bij hoeveel tijd u aan elke activiteit besteedt met Voeg tijdsinschattingen toe aan taken en subtaken en houd bij hoeveel tijd u aan elke activiteit besteedt met ClickUp's tijdregistratie

Aanpasbare dashboards: Houd de productiviteit van uzelf en uw team, werklast, factureerbare uren en meer bij met Houd de productiviteit van uzelf en uw team, werklast, factureerbare uren en meer bij met ClickUp Dashboards

Naadloze integraties: Maak verbinding met meer dan 1000 tools om te werken zonder van platform te wisselen met Maak verbinding met meer dan 1000 tools om te werken zonder van platform te wisselen met ClickUp-integraties

Beperkingen van ClickUp

Het platform kan in eerste instantie overweldigend zijn vanwege het grote aantal functies

Sommige functies hebben een leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik ClickUp overal. Het is essentieel voor mijn dagelijkse werkstroom, projectplan en kennisbank. Ik vind het geweldig dat alles op één plek staat. Ik heb in de loop der jaren veel tools gebruikt om mijn werk bij te houden, en ClickUp lost alle problemen voor mij op. Ik hou van de flexibiliteit die ClickUp biedt – ik heb zoveel lijsten gemaakt voor taakbeheer, renovaties, projectmanagement, softwareprojecten, vastgoedinvesteringen, notulen van vergaderingen en het bijhouden van informatie, dat ik vind dat het een must-have is voor elk bedrijf, van eenmanszaken tot grotere ondernemingen.

Ik gebruik ClickUp overal. Het is essentieel voor mijn dagelijkse werkstroom, project plan en kennisbank. Ik vind het geweldig dat alles op één plek staat. Ik heb in de loop der jaren veel tools gebruikt om mijn werk bij te houden, en ClickUp lost alle problemen voor mij op. Ik hou van de flexibiliteit die ClickUp biedt – ik heb zoveel lijsten gemaakt voor taakbeheer, renovaties, projectmanagement, softwareprojecten, vastgoedinvesteringen, notulen van vergaderingen en het bijhouden van informatie, dat ik vind dat het een must-have is voor elk bedrijf, van eenmanszaken tot grotere ondernemingen.

2. Taskade (het beste voor automatisering van werkstromen)

via Taskade

Taskade is een AI-aangedreven productiviteitsplatform waarmee u aangepaste AI-agenten kunt maken om routineactiviteiten te stroomlijnen, zoals het aanmaken van content, onderzoek en taakbeheer.

U kunt het aanmaken en prioriteren van taken automatiseren, informatie vinden met AI en actie-items genereren. U kunt ook AI-werkstromen bouwen om repetitieve taken zoals goedkeuringen, het wijzigen van de status van taken, enz. te automatiseren en deelbare formulieren maken om gegevens te verzamelen en analyseren.

Het beste is dat Taskade ondanks zijn robuuste functies eenvoudig in te stellen is en dat niet-technische gebruikers het zonder intensieve training kunnen gebruiken.

Beste functies van Taskade

Bouw aangepaste automatiseringswerkstromen met AI en automatiseer repetitieve taken

Stel geautomatiseerde webscraping in om realtime content, gegevens en links van elke website te extraheren

Maak overzichten, zet aantekeningen om in uitvoerbare taken, prioriteer taken automatisch en genereer mindmaps met AI

Beperkingen van Taskade

Geen ingebouwde tijdregistratie

Het biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden en integraties

Prijzen van Taskade

Free

Pro: $20 per maand

Team: $ 100 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Taskade

G2: 4,5/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Taskade?

Een Capterra-gebruiker zegt:

De algehele ervaring is geweldig. Makkelijk om mee te beginnen. Ik kon binnen een uur aan de slag en de meeste interfaces zijn vrij intuïtief. De bewerking van tekst kan echter worden verbeterd. Het selecteren en kopiëren werkt niet standaard, het verplaatsen van grote stukken tekst/taken is niet mogelijk en AI-gegenereerde acties zoals samenvattingen of onderzoek hebben geen bronvermelding. Als Taskade het geüploade document samenvat, geeft het geen link naar het brondocument. Ik vermoed dat het na verloop van tijd, wanneer ik zoveel documenten heb verzameld, erg moeilijk zal worden om de oorspronkelijke bron te vinden.

De algehele ervaring is geweldig. Makkelijk om mee te beginnen. Ik kon binnen een uur aan de slag en de meeste interfaces zijn vrij intuïtief. De bewerking van tekst kan echter worden verbeterd. Het gedrag van Selecteren en kopiëren is niet standaard, het verplaatsen van grote stukken tekst/taken is niet mogelijk en AI-gegenereerde acties zoals samenvatten of onderzoek hebben geen bronvermelding. Als Taskade het geüploade document samenvat, geeft het geen link naar de bron van het document. Ik neem aan dat het na verloop van tijd, wanneer ik zoveel documenten heb verzameld, erg moeilijk zal worden om de oorspronkelijke bron te vinden.

3. Akiflow (het beste voor abonnementen en taakorganisatie)

via Akiflow

Het productiviteitsplatform van Akiflow biedt functies voor tijdbeheer en taakorganisatie. U kunt e-mails en berichten omzetten in taken, ze ordenen met behulp van projectmappen en tags, en de weergave aanpassen om uw werkstromen verder op te splitsen.

Het platform helpt u ook bij het organiseren van taken in de kalender met slepen en neerzetten en het opnieuw plannen van taken op basis van veranderende prioriteiten.

Wat opvalt is de functie 'Rituals' van Akiflow, waarmee u gestructureerde, terugkerende werkstromen kunt creëren. Het bevordert dagelijkse en wekelijkse planning, met optionele plannings- en afsluitingsrituelen om u te helpen uw dag effectief te beginnen en te eindigen.

Beste functies van Akiflow

Verander e-mails, berichten of tekst van elke website in taken, plan uw agenda en werk efficiënt

Taken automatisch toewijzen met AI op basis van gepersonaliseerde training

Gebruik snelkoppelingen op het toetsenbord en aanpasbare commando's om werkstromen te versnellen

Beperkingen van Akiflow

Basis functies voor taakbeheer

Sommige functies hebben een steile leercurve

Prijzen van Akiflow

Pro Maandelijks: $34 per maand

Pro Jaarlijks: $19 per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Akiflow

G2: 5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Akiflow?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het geweldig dat ik taken met specifieke tijdsbestedingen kan maken en deze naar kalender slots kan slepen. Het heeft me echt geholpen om een realistischer overzicht te krijgen van wat ik op een bepaalde dag of week kan bereiken. De functie voor dagelijkse planning is handig om elke dag bewust te plannen met specifieke doelen en tijdsblokken voor het voltooien van bepaalde items. Het heeft mijn algehele efficiëntie verbeterd!

Ik vind het geweldig dat ik taken met specifieke tijdsbestedingen kan maken en deze naar kalenderslots kan slepen. Het heeft me echt geholpen om een realistischer overzicht te krijgen van wat ik op een bepaalde dag of week kan bereiken. De functie voor dagelijkse planning is handig om elke dag bewust te plannen met specifieke doelen en tijdsblokken voor het voltooien van bepaalde items. Het heeft mijn algehele efficiëntie verbeterd!

4. Vimcal (het beste voor het beheren van vergaderingen in verschillende tijdzones)

via Vimcal

Vimcal vereenvoudigt complexe tijdzone-berekeningen, waardoor het geschikt is voor gebruikers die met een wereldwijd team werken. Het is een platform voor het organiseren en beheren van kalenders dat helpt bij het efficiënter plannen van vergaderingen. De AI van de tool helpt bij het vinden van de beste vergadermomenten en het aanmaken van gebeurtenissen op basis van uw input.

Vimcal helpt ook bij het opruimen van kalenders door onnodige vergaderingen te beheren. Het regelt de planning in verschillende tijdzones en biedt individuele tijdzones, polls voor grotere groepen en automatisch verwijderen in de geavanceerde versie (Vimcal EA).

Het beste deel? De tool heeft een krachtig commandocentrum waar u gebeurtenissen kunt maken en beschikbaarheid kunt instellen met behulp van snelkoppelingen of sneltoetsen.

Beste functies van Vimcal

Complexe planning in verschillende tijdzones beheren met tijdzonebeheer

Maak polls om de beste tijden voor vergaderingen of gebeurtenissen te vinden en ondersteun zo de besluitvorming binnen groepen

Gebruik de focus- of niet-storen-modus met een Pomodoro-timer om tijdens werkuren gefocust te blijven

Beperkingen van Vimcal

Geen mogelijkheden voor taakbeheer

Sommige gebruikers hebben problemen met de gebruikersinterface van de iOS-app gemeld, zoals een trage selectie van gebeurtenissen, problemen bij het openen van gebeurtenisgegevens en incidentele storingen

Prijzen van Vimcal

Gratis: alleen voor iOS

iOS en desktop: $ 15/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

EA Scheduling: $75/maand

EA Agency & Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vimcal

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. Motion (het beste voor AI-taakplanning en -beheer)

via Motion

Motion helpt u bij het plannen van uw werkdagen, rekening houdend met persoonlijke klusjes en professionele taken. Het helpt bij timeboxing en herschikt uw planning automatisch wanneer u onvolledig werk op uw takenlijst hebt staan. Het platform biedt Kanban-borden voor het beheren van projecten, gedetailleerde productiviteitsanalyses en aanpasbare sjablonen voor planningen om u tijd te besparen.

Het beste is de AI van Motion. Deze geeft automatisch prioriteit aan taken, beheert statussen, proefleest documenten, maakt aantekeningen, bouwt werkstromen op en vindt alles wat u zoekt: taken, projectdetails, notities en communicatie. Als u wat vrije tijd heeft, vult het ook uw agenda met openstaande prioriteitstaken.

Beste functies van Motion

Combineer Outlook, iCloud en Google Agenda in één weergave en blokkeer taken automatisch met AI Calendar

Voer taken in, maak terugkerende taken aan, maak aantekeningen en kies aangepaste tijden voor taken met de taakbeheerder

Stel dagelijkse limieten en voorkeursuren voor vergaderingen in en laat de vergaderassistent van Motion uw agenda beheren

Limiet op bewegingen

De AI-functie heeft een steile leercurve

Je kunt Motion-taken niet delen met externe belanghebbenden. Het werkt alleen voor het interne team

Bewegingsgebaseerde prijsstelling

Gratis proefversie

Pro AI: $19 per zetel/maand

Business AI: $29 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (80 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Motion?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Ik vond het prettig dat het geïntegreerd was met mijn kalenders, vooral omdat ik meerdere kalenders heb voor verschillende werkgerelateerde clients. Het was echter moeilijk te leren en niet gebruiksvriendelijk. Projecten werden nooit ingepland omdat het niet intuïtief was. Dure kalender.

Ik vond het prettig dat het geïntegreerd was met mijn kalenders, vooral omdat ik meerdere kalenders heb voor verschillende werkgerelateerde clients. Het was echter moeilijk te leren en niet gebruiksvriendelijk. Projecten werden nooit ingepland omdat het niet intuïtief was. Dure kalender.

6. Sunsama (het beste voor het behouden van een goede balans tussen werk en privé)

via Sunsama

Sunsama werkt rond het idee van een goede balans tussen werk en privé. De begeleide dagelijkse planning, het instellen van doelen en de timeboxing-functies helpen professionals die op afstand werken om effectieve thuiswerkschema's op te stellen.

De productiviteitstool, met zijn minimalistische ontwerp en focusmodus, helpt u bij het uitbreiden van takenlijsten, zodat u zich kunt concentreren op de taak waaraan u werkt. Het waarschuwt u wanneer u uzelf uitput met taken en laat u op een redelijke manier afsluiten. Bovendien hebt u toegang tot analyses om inzicht te krijgen in hoe u uw tijd op het werk besteedt.

Beste functies van Sunsama

Plan uw dag met begeleide stappen met behulp van een stapsgewijze routine

Plan taken automatisch in de kalender

Haal taken uit e-mails, taken uit projectmanagementtools en vergaderingen uit kalenders met naadloze integraties

Beperkingen van Sunsama

Sommige gebruikers zeggen dat realtime samenwerking soepeler kan verlopen

Er is geen specifieke functie voor het maken van aantekeningen op lange termijn. U kunt echter wel aantekeningen toevoegen aan taken

Prijzen van Sunsama

14 dagen gratis proefversie

Maandelijks abonnement: $ 20 per maand

Jaarlijks abonnement: $ 16 per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Sunsama

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (25 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Sunsama?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Als solopreneur is het vaak een uitdaging om het aantal taken dat ik op een dag heb te volbrengen. Sunsama herinnert me eraan om pauzes te nemen, geeft me een realistische weergave van hoeveel tijd een taak in beslag zal nemen en levert een wekelijks overzicht van hoe ik mijn tijd besteed. Ik kan mijn persoonlijke en zakelijke kalenders, wellnessactiviteiten en tijd met mijn gezin allemaal op één plek samenbrengen. Dit helpt me om mijn doelen en intenties niet uit het oog te verliezen. Het invoeren van taken en subtaken zou echter soepeler kunnen verlopen.

Als solopreneur is het vaak een uitdaging om het aantal taken dat ik op een dag heb te volbrengen. Sunsama herinnert me eraan om pauzes te nemen, geeft me een realistisch beeld van hoeveel tijd een taak in beslag zal nemen en geeft een wekelijkse samenvatting van hoe ik mijn tijd besteed. Ik kan mijn persoonlijke en zakelijke kalenders, wellnessactiviteiten en tijd met mijn gezin allemaal op één plek samenbrengen. Dit helpt me om mijn doelen en intenties niet uit het oog te verliezen. Het invoeren van taken en subtaak zou echter soepeler kunnen verlopen.

7. Todoist (het beste voor het beheren van persoonlijke taken)

via Todoist

Todoist is een platform voor taakbeheer met een intuïtieve interface waarmee gebruikers dagelijkse taken efficiënt kunnen beheren. In tegenstelling tot Amie, dat zich richt op het beheer van agenda's voor leidinggevenden, kunt u met Todoist taken organiseren, sorteren en prioriteren met behulp van aangepaste filters en meerdere weergaven.

Todoist heeft ook een unieke gamification-functie, genaamd Karma, waarmee u productiviteitstrends kunt bijhouden en punten kunt verzamelen door taken te voltooien en doelen te bereiken. U kunt ook uw dagelijkse voortgang bekijken met kleurgecodeerde grafieken en de wekelijkse productiviteit vergelijken met weekgrafieken.

Beste functies van Todoist

Taken vastleggen en organiseren, categoriseren, labelen en automatisch plannen

Plan projecten, voeg taakbeschrijvingen en subtaken toe en houd de voortgang bij met flexibele projectweergaven

Gebruik een gedeelde kalender layout om samen te werken met je team en je projecten op schema te houden

Limieten van Todoist

Het toevoegen van subtaak omvat verschillende stappen, wat soms frustrerend kan zijn

Mist de flexibiliteit om de volgorde van taken te organiseren

De functie voor het aanmaken van tekst begrijpt soms bepaalde commando's niet

Prijzen van Todoist

Beginner: $0

Pro: $ 2,50 per gebruiker/maand

Business: $ 8 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Todoist?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Ik vind het fijn dat ik een e-mail naar mijn takenlijst kan sturen. Ik vind het heerlijk om een lijst met dingen te hebben die ik nog moet doen, omdat ik dan georganiseerd blijf, en soms wil ik mijn e-mails uitstellen. Dus stuur ik ze gewoon met een datum door naar mijn takenlijst en krijg ik op een ander moment een notificatie. Ook vind ik het heerlijk om mijn items af te vinken als ik ze heb gedaan, alsof het pen en papier is. Ik vind de samenwerking met teamfuncties echter ingewikkeld.

Ik vind het fijn dat ik een e-mail naar mijn takenlijst kan sturen. Ik vind het heerlijk om een lijst met dingen te hebben die ik nog moet doen, omdat ik dan georganiseerd blijf, en soms wil ik mijn e-mails uitstellen. Dus stuur ik ze gewoon met een datum door naar mijn takenlijst en krijg ik op een ander moment een notificatie. Ik vind het ook heerlijk om mijn items af te vinken als ik ze heb gedaan, alsof het pen en papier is. Ik vind de samenwerking met teamfuncties echter ingewikkeld.

8. Reclaim. ai (het beste voor het aanleren van gewoontes en AI-gestuurde planning)

Reclaim. ai, van Dropbox, is een platform voor productiviteit dat helpt bij het voorkomen van planningsfouten met geavanceerde functies voor tijdsregistratie, automatische pauzeplanning, synchronisatie van kalenders en het bijhouden van gewoontes.

Met Reclaim kunt u taken automatisch plannen op basis van prioriteit en deadlines. U kunt de duur van taken instellen, werk vergelijken met persoonlijke tijd, diepgaande versus oppervlakkige tijdregistratie uitvoeren en zelfs de meest productieve dagen rapporteren.

De meest unieke functie van de tool is de AI-gewoontetracker die taken automatisch opnieuw inplant wanneer het werk de gewoonten overschrijdt, waardoor persoonlijke groei wordt ondersteund. Het houdt ook persoonlijke activiteitstijden bij, genereert wekelijkse rapporten en plant/herplant automatisch vergaderingen op basis van uw voorkeuren.

Reclaim. ai beste functies

Houd de activiteiten van uw team bij tijdens vergaderingen en verbeter de productiviteit met personeelsanalyses

Optimaliseer werkstromen met planningslinks en sluit deze links in voor een snel en gepersonaliseerd boekingssysteem

Pauzes automatisch inplannen na vergaderingen of werksessies met AI

Reclaim. ai beperkingen

De gebruikersinterface van de mobiele app kan soms lastig te gebruiken zijn

U kunt de planning van afhankelijke taken niet automatiseren

Soms plant de tool te veel taken in, waardoor de kalender te vol raakt

Prijzen van Reclaim.ai

Lite: Gratis

Starter: $ 8 per zetel/maand

Business : $ 12 per zetel/maand

Enterprise: $ 18 per zetel/maand, jaarlijks gefactureerd

Reclaim. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Reclaim.ai?

Een G2-gebruiker zegt:

Het is een eenvoudige en krachtige oplossing voor taakbeheer, prioritering en planning. Het werkt met name uitstekend voor mijn gebruik, namelijk het noteren van actiepunten in Google Documenten, die bidirectioneel worden gesynchroniseerd tussen Google Documenten ⇆ Google Taken ⇆ Reclaim. Ik heb veel andere tools geprobeerd, met name Smartsheet, ClickUp, Motion en Google Spreadsheets, en ik denk dat Reclaim.ai uiteindelijk degene is die ik ga gebruiken. De functies voor projectmanagement van Reclaim zijn echter beperkt.

Het is een eenvoudige en krachtige oplossing voor taakbeheer, prioritering en planning. Het werkt met name uitstekend voor mijn gebruikssituatie, waarbij ik actie-items aanteken in Google Documenten, die bidirectioneel worden gesynchroniseerd voor Google Documenten ⇆ Google Taken ⇆ Reclaim. Ik heb veel andere tools geprobeerd, met name Smartsheet, ClickUp, Motion en Google Spreadsheets, en ik denk dat Reclaim.ai uiteindelijk degene is die ik ga gebruiken. De functies voor projectmanagement van Reclaim zijn echter beperkt.

9. Morgen Calendar (het beste voor dagelijkse taken en tijdbeheer)

via Morgen

Morgen is een dagelijkse planner met geavanceerde mogelijkheden voor het blokkeren van tijd en basis taakbeheer. De AI Planner organiseert uw dag door taken te prioriteren en voorstellen te doen wanneer u eraan kunt werken op basis van uw capaciteit en dagelijkse doelstellingen. U kunt deze abonnementen gebruiken naast handmatige tijdblokkering om uw activiteiten te plannen en opnieuw in te plannen.

Het geïntegreerde kalenderbeheer van het platform maakt een speciale takenkalender, taaksynchronisatie tussen alle kalenders en integratie met projectmanagementtools mogelijk.

In tegenstelling tot Amie biedt Morgen statistieken over persoonlijke planningspatronen en de tijd die aan taken wordt besteed. Bovendien kunt u 'Frames' maken voor verschillende soorten taken en de tijd die aan elk daarvan wordt besteed bijhouden.

Beste functies van Morgen Calendar

Krijg aanbevelingen over wanneer u aan welke taken moet werken op basis van uw doelen en power hours met AI Planner

Los planningsconflicten op, voeg mede-hosts toe aan planningslinks en bekijk realtime bijgewerkte tijdvakken met tijdbrede planning

Maak taken aan, voeg deadlines toe en categoriseer takenlijsten met de taakbeheerder

Beperkingen van Morgen Calendar

Volgens sommige gebruikers heeft de mobiele app Morgen problemen met synchroniseren, wat frustrerend kan zijn

Het taakbeheer kan handmatig aanvoelen met weinig tot geen automatisering

Prijzen van Morgen Kalender

Particulieren Maandelijks: $30 per maand

Individuen Jaarlijks: $15/maand, jaarlijks gefactureerd

Believer: $ 6,50/maand, gefactureerd om de vijf jaar

Team Monthly: $ 25 per zetel/maand

Team Yearly: $10 per zetel/maand

Beoordelingen en recensies van Morgen Calendar

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Morgen Kalender?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik kan zien wat ik heb gedaan en mijn taken bijhouden. Ik kan in een oogwenk een planningslink maken en hoef geen e-mails uit te wisselen om het juiste tijdstip voor een vergadering te vinden. Ook kan ik taken met prioriteit aanmaken en al mijn kalenders samenvoegen tot één. Het is erg handig om verschillende tijdzones te controleren voor vergaderingen met mensen over de hele wereld. Je kunt echter geen planningslinks naar vergaderingen met meer dan één persoon sturen.

Ik kan zien wat ik heb gedaan en mijn taken bijhouden. Ik kan in een oogwenk een planningslink maken en hoef geen e-mails meer uit te wisselen om het juiste tijdstip voor een vergadering te vinden. Ook kan ik taken met prioriteit aanmaken en al mijn kalenders samenvoegen tot één. Het is erg handig om verschillende tijdzones te kunnen controleren voor vergaderingen met mensen over de hele wereld. Je kunt echter geen planningslinks naar vergaderingen met meer dan één persoon sturen.

10. Notion (het beste voor kennisbeheer binnen ondernemingen)

via Notion

Notion is een app voor productiviteit met geïntegreerde kalender en tools voor projectmanagement waarmee u taken kunt organiseren, vergaderingen kunt plannen, aantekeningen kunt maken, informatie kunt centraliseren en kunt samenwerken.

Amie is meer gericht op de kalender, terwijl Notion tegemoetkomt aan diverse behoeften van ondernemingen. Dankzij de flexibiliteit kunt u aangepaste werkstromen creëren, tools integreren, projecten bijhouden en interactieve Kanban-borden en tabellen gebruiken voor gegevensbeheer.

De kalender van Notion is echter beschikbaar als aparte app en de AI-functies zijn beperkt.

Beste functies van Notion

Gebruik flexibele databases om informatie en taken te organiseren

Plan gebeurtenissen, stel herinneringen in en organiseer afspraken en vergaderingen met Notion Kalender

Maak gepersonaliseerde dashboards om werk te visualiseren en voortgang bij te houden

Krijg toegang tot verschillende sjablonen voor takenlijsten die zijn ontworpen voor het dagelijks beheer van taken, het bijhouden van mijlpalen in projecten en meer

Beperkingen van Notion

Heeft een steile leercurve

Beperkte offline functionaliteiten maken het moeilijk om aantekeningen te bewerken of toegang te krijgen tot belangrijke informatie zonder internetverbinding

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per zetel/maand

Business: $ 24 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notion?

Een G2-gebruiker zegt

Databases zijn geweldig voor het organiseren van productieschema's en sociale agenda's. De integratie met mijn agenda, de integratie van de app met al mijn Google-accounts en de AI-functies hebben me veel tijd bespaard bij het uitvoeren van vervelende taken. AI heeft nog steeds menselijke input en controle nodig, maar het is een geweldige tool voor mij om hyperproductief te zijn in kortere werksessies. Soms is de bewerking van aantekeningen in Android echter inconsistent. De tools om een blok te wijzigen verdwijnen soms, en ik moet de app sluiten en opnieuw openen om het te laten werken.

Databases zijn geweldig voor het organiseren van productieschema's en sociale agenda's. De integratie met mijn agenda, de integratie van de app met al mijn Google-accounts en de AI-functies hebben me veel tijd bespaard bij het uitvoeren van vervelende taken. AI heeft nog steeds menselijke input en controle nodig, maar het is een geweldige tool voor mij om hyperproductief te zijn in kortere werksessies. Soms is de bewerking van aantekeningen in Android echter inconsistent. De tools om een blok te wijzigen verdwijnen soms, en ik moet de app sluiten en opnieuw openen om het te laten werken.

