De voordelen van het integreren van een werk-OS in de werkstroom van uw team

Wat is het eerste dat in u opkomt als u de woorden "werk-OS" hoort?

Is het de nieuwste versie van het Apple-framework voor uw iPad of Mac Pro? De volgende grote innovatie van Windows?

Hoewel het om besturingssystemen gaat, zijn het niet noodzakelijkerwijs werkbesturingssystemen. En hoewel een gewoon besturingssysteem en een werkbesturingssysteem overeenkomsten vertonen, zijn ze niet hetzelfde.

Wat is een besturingssysteem voor werk op afstand?

Een besturingssysteem voor werk op afstand is een softwareplatform dat uw organisatie en team de juiste technologische infrastructuur biedt om projecten soepel te laten verlopen, snel beslissingen te nemen en effectief te communiceren. Het bevat meestal functies voor rapportage, commentaar en het delen van bestanden om effectief projectmanagement te vergemakkelijken.

Klinkt handig, toch?

In dit artikel leert u de basisprincipes van wat een besturingssysteem voor werk op afstand is, waarom u er een nodig hebt en hoe het een organisatie helpt. We belichten ook het beste besturingssysteem voor werk op afstand dat momenteel beschikbaar is, zodat u meteen aan de slag kunt.

Laten we meteen beginnen!

Wat is een besturingssysteem in eenvoudige bewoordingen?

Het besturingssysteem (OS) op een apparaat (zoals een Windows- of Mac-computer, mobiel apparaat of tablet) stelt gebruikers in staat om met het apparaat te communiceren. Het beheert en voert alle basisfuncties van dat apparaat voor u uit.

Een besturingssysteem voor werk op afstand is daarentegen anders.

Als u meer wilt weten over een regulier besturingssysteem, zoals de vijf belangrijkste functies van een besturingssysteem of de vier soorten besturingssystemen, ga dan naar dit gedeelte.

Wat is een besturingssysteem voor werk op afstand?

Een besturingssysteem voor werken op afstand is een softwareplatform dat teams helpt bij het plannen, uitvoeren en bijhouden van hun werk.

Het fungeert als een digitale werkruimte voor een organisatie, waar u taken kunt beheren, aangepaste werkstroom kunt maken en bestanden kunt delen om uw projecten en processen goed te kunnen volgen. De meeste uitgebreide werkbesturingssystemen zijn een combinatie van de vier soorten die we hierboven in een vermelden.

Het verschilt nogal van uw gewone besturingssysteem, zoals Mac OS X, nietwaar?

Het lijkt echter op Mac OS in die zin dat u er geen games op kunt spelen.

Ugh.

We weten wat u denkt:

Taken bijhouden, communiceren met teamleden, werkstroom bekijken... Ik heb al apps voor al deze dingen. Waarom heb ik dan nog een besturingssysteem voor werken op afstand nodig?

We snappen het.

De werkplekken van vandaag staan vol met software die bedoeld is om een 'revolutie' teweeg te brengen in de manier waarop we werken.

Maar wat als deze apps, die bedoeld zijn om dingen te versnellen, u juist belemmeren?

(Maak je geen zorgen, we gaan niet in op complottheorieën.)

Dit is wat we bedoelen..

Stel dat een medewerker de volgende taak krijgt:

E-mail versturen

Een intern voorstel opstellen

Een werkstroom voor een nieuw project creëren

Als uw bedrijf voor alle drie de activiteiten een andere app gebruikt, kost dat drie keer zoveel tijd om van venster naar venster te gaan, in te loggen, vertragingen op te vangen, enz.

In dat geval hopen we alleen maar dat uw apparaten... eh... uw frustratie kunnen weerstaan.

Omdat schermbeschermers uw Mac of Android-apparaat niet kunnen beschermen tegen honkbalknuppels.

Een besturingssysteem voor werk op afstand daarentegen brengt meerdere functies van het bedrijf onder één dak samen.

Omdat het zich gemakkelijk aanpast aan veranderende behoeften, hoeft u zich niet elke keer dat uw bedrijf iets anders nodig heeft, aan te melden voor nieuwe diensten.

Simpel gezegd:

Een besturingssysteem voor werk op afstand is een uitgebreide oplossing die beter is dan een app die bedoeld is voor specifieke taken.

Voor wie is een besturingssysteem voor werk op afstand bedoeld?

Bijna elk bedrijf of projectteam dat op zoek is naar een uniform platform voor al zijn projectbehoeften, kan baat hebben bij het gebruik van een besturingssysteem voor werken op afstand. Maar om helemaal zeker te zijn, volgt hier een handige checklist om het antwoord te vinden:

Heeft uw bedrijf verschillende verticale afdelingen die moeten samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken?

Wilt u sneller toegang tot informatie?

Wilt u dat de hele organisatie (ongeacht de grootte van het team) op één platform samenwerkt in plaats van in silo's?

Wilt u dat al uw verticale markten een standaard bedrijfsmethode zoals Agile of Scrum volgen?

Als uw antwoord op de meeste van deze vragen ja of zelfs misschien is, dan heeft u zeker een besturingssysteem voor werk op afstand nodig. Zo niet, dan heeft u er misschien geen nodig en is het gewoon weer een stukje software waar u zonder kunt.

U moet immers alleen investeren in tools die u echt nodig hebt.

Vergeet niet dat die nieuwe 75-inch 4K-tv er heel aantrekkelijk uitziet, totdat u zich realiseert dat u uiteindelijk toch om 3 uur 's nachts Netflix-series op uw laptop zit te bingewatchen!

En als u agile methodologieën zoals Scrum of Kanban gebruikt, lees dan deze artikelen om te ontdekken hoe het juiste platform u kan helpen:

Maar dat is niet de enige reden waarom een organisatie zou moeten overschakelen op een besturingssysteem voor werk op afstand.

De belangrijkste reden om een besturingssysteem voor werk op afstand aan te schaffen, ligt voor de hand: werk op afstand !

Nu thuiswerk door de COVID-19-pandemie de nieuwe norm is geworden, hebben grote technologiebedrijven zoals Twitter en Facebook het grootste deel van hun personeel al toestemming gegeven om voor onbepaalde tijd thuis te werken.

En hoe denkt u dat zij hun activiteiten op afstand beheren?

Met een besturingssysteem voor werk op afstand!

Het is immers onmogelijk om voor samenwerking aan projecten op afstand alleen op telefoongesprekken te vertrouwen:

*wilt u weten hoe het juiste besturingssysteem voor werk dergelijke uitdagingen het hoofd kan bieden?

Welk besturingssysteem voor werk op afstand moet u gebruiken?

Een goed ontworpen besturingssysteem voor werken op afstand kan uw projecten versnellen en uw team helpen om gemakkelijk nieuwe hoogten te bereiken. En als u op zoek bent naar een besturingssysteem voor werken op afstand dat alles biedt wat u nodig hebt, hoeft u niet verder te zoeken dan ClickUp!

Wat is ClickUp?

ClickUp is 's werelds best beoordeelde besturingssysteem voor werk op afstand, dat wordt gebruikt door zeer productieve teams, van start-ups tot grote productontwikkelingsbedrijven.

En wat betreft de vereisten voor een besturingssysteem voor werk op afstand, is ClickUp de ultieme allrounder!

Het ondersteunt niet alleen uw team bij Agile- en Scrum-projecten, maar verzorgt ook verschillende interne functies, zoals opslagruimte, beheer van productiviteit en nog veel meer!

ClickUp is het perfecte besturingssysteem voor werk op afstand, met verschillende samenwerkingsfuncties die alle uitdagingen van virtuele teams oplossen. En we houden allemaal van onze virtuele teams!

En als het gaat om platformcompatibiliteit, biedt het ClickUp-besturingssysteem voor werk verschillende opties, zoals:

Een desktop-app voor Windows, macOS en Linux

Een iOS-app (iPhone & iPad) en Android-app

Een webapp voor Chrome, Firefox, Edge en Safari browsers

Een Chrome-extensie voor eenvoudig beheer van productiviteit

Ongeacht het besturingssysteem dat op uw computer of mobiele apparaat wordt ondersteund, ClickUp kan het aan.

U kunt ClickUp zelfs gebruiken met Google Assistant en Amazon Alexa!

Voice-first + slimmere AI, ingebouwd. Geef ClickUp een boost met ClickUp Brain MAX om het beste model te kiezen voor snelheid, nuance of diepgang, en combineer het met Talk to Text zodat iedereen updates kan dicteren die direct worden omgezet in taken, opmerkingen of documenten zonder de werkstroom te onderbreken.

Over maximale compatibiliteit gesproken!

Waarom zou mijn team een besturingssysteem voor werk op afstand moeten gebruiken?

Een besturingssysteem voor werk op afstand voegt waarde toe aan uw bedrijf op vier unieke manieren:

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van elke functie en hoe ClickUp u daarbij kan helpen:

Functie #1: Vergemakkelijkt effectieve communicatie binnen het hele bedrijf

Te veel of te weinig informatie is een bekend probleem op de moderne werkplek.

Teamleden raken hun focus kwijt in een spiraal van onnodige vergaderingen of blijven werken in informatiesilo's.

Een besturingssysteem voor werken op afstand is uiterst effectief in het voorkomen van dergelijke communicatieproblemen, omdat het contextuele communicatie mogelijk maakt. Elk bericht of bestand verschijnt in het relevante kanaal van het project of team waartoe het behoort, waardoor teamleden in realtime aan projecten kunnen samenwerken.

Zo mist niemand belangrijke berichten meer, of het nu gaat om updates van clients of Happy Hour Fridays!

Een van de grootste uitdagingen in het bedrijfsleven is duidelijke en transparante projectcommunicatie. En als u in een team op afstand werkt, kan slechte communicatie leiden tot gemiste deadlines, slechte producten en teamconflicten.

Maar niet als u ClickUp gebruikt!

Houd gesprekken toegankelijk met taakspecifieke opmerkingenvelden in het besturingssysteem voor werken op afstand van ClickUp.

Gebruik het om:

Voer realtime gesprekken over specifieke taken, activiteiten of opdrachten

Tag teamleden voor belangrijke notificaties

Deel documenten, bestanden en gedetailleerde instructies voor snelle samenwerking

Wijs opmerkingen toe aan een specifiek teamlid, zodat deze nooit uit het oog worden verloren

Maar waar kunt u dan ongerelateerde gesprekken voeren?

Goede vraag!

Werken op afstand is geen excuus om het chatten bij de waterkoeler op te geven.

Daarom maakt ClickUp ruimte voor kantoorpraatjes met de functie Chatweergave!

U kunt het gebruiken om te brainstormen over producten, sprints, code te delen of onophoudelijk te praten over uw nieuwe favoriet tv-programma.

We snappen het, u houdt van Schitt's Creek.

Je hebt het al duizend keer vermelding gegeven.

Bovendien hoeft u zich geen zorgen meer te maken over e-mails en Slack, want met de mobiele en desktopapplicatie ClickUp is samenwerken nog nooit zo eenvoudig geweest.

Functie #2: Aanpasbare werkstroom

U zou toch niet voor al uw werknemers dezelfde pizza als bestelling plaatsen?

Ik bedoel, als je ananas op pizza lekker vindt, prima, maar dwing niet iedereen om ook mee te doen aan die gruwel..

En waarom zou u voor al uw projecten dezelfde werkstroom gebruiken?

Een typische dag in het leven van een HR-professional begint misschien met de selectie van kandidaten en eindigt met het inwerken van nieuwe medewerkers. Uw software-engineer heeft echter een heel andere werkstroom nodig.

Gelukkig hebt u hiervoor geen dure aangepaste werkstroom-apps nodig.

Een besturingssysteem voor werk op afstand biedt ruimte voor iedereen!

Hiermee kunt u aangepaste paden maken op basis van de behoeften van uw project of team.

Op deze manier kunt u één werkstroom voor uw softwareprojecten hebben en een totaal andere voor uw verkoopactiviteiten, allemaal op hetzelfde platform.

De oplossing van ClickUp: aangepaste taakstatussen

Aanpasbare werkstroom is belangrijk voor elk team, maar vooral voor teams die op afstand werken.

Waarom?

Aangezien u niet langer het voordeel heeft om samen in dezelfde ruimte te werken, heeft u aanpasbare werkstroom nodig om aan de unieke eisen van uw afdeling te voldoen. Op deze manier kunt u uw processen met minimale moeite doorlopen.

Gelukkig kunt u met een besturingssysteem voor werken op afstand, zoals ClickUp, werkstroom maken voor elk team, project of verticale markt met aangepaste statussen.

Het beste deel?

Beheerders of managers kunnen de voortgang van taken in één oogopslag bijhouden door de status van een taak te bekijken!

Functie #3: Teambeheer

Als het gaat om teammanagement, is dit iets wat u in 2021 niet wilt zeggen:

De moderne werkplek draait helemaal om autonomie.

En een besturingssysteem voor werk op afstand zorgt daar precies voor!

Managers kunnen dagelijkse problemen oplossen met gegevens over:

Tijd die werknemers nodig hebben om taken te voltooien

Werk toegewezen aan elk teamlid

Mogelijke obstakels bij taken

Hierdoor kunt u uitdagingen voorspellen voordat ze zich voordoen en brainstormen over manieren om ze aan te pakken voordat ze een probleem worden. Deze gegevens zijn natuurlijk van vitaal belang voor virtuele teams, omdat u niet kunt vertrouwen op dagelijkse check-ins om te zien wat iedereen aan het doen is.

Bovendien is de meeste informatie gemakkelijk toegankelijk, zodat managers of beheerders deze kunnen gebruiken om nauwkeurige inzichten te verkrijgen in de productiviteit van werknemers.

De oplossing van ClickUp #1: werklastweergave

Als u uw team efficiënt wilt aansturen, moeten teamleden alleen zoveel taken uitvoeren als ze aankunnen. Dit is vooral belangrijk voor teams op afstand, omdat u niet eindeloos vergaderingen kunt houden om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende werklast heeft.

Om dat te doen, heeft ClickUp de werklastweergave ontwikkeld om inzicht te krijgen in de capaciteit van uw team. Dit maakt het het perfecte besturingssysteem voor werken op afstand voor resourcebeheer!

Het geeft u visuele en nauwkeurige gegevens over teamleden:

Uren : de tijd dat ze beschikbaar zijn

Taken : het aantal taken dat ze per dag kunnen voltooien

Punten: gebruik een puntensysteem om hun capaciteit te begrijpen

Combineer dit met de dashboard- en Pulse-functies van ClickUp voor extra duidelijkheid over de werklast en prestaties van uw team.

Oplossing #2 van ClickUp: Profielen

Als teamleider heeft u altijd gedetailleerd inzicht nodig in waar elk teamlid mee bezig is. Zo kunt u bepalen of ze de juiste taken toegewezen hebben gekregen en of ze genoeg werk hebben.

Dit is dubbel zo belangrijk voor managers op afstand, omdat u niet meer naar het bureau van een teamlid kunt lopen om te vragen waar hij of zij mee bezig is!

Als u op zoek bent naar een besturingssysteem voor werk op afstand waarmee u diepgaand inzicht krijgt in de taken van elk teamlid, kunt u gelukkig gewoon de functie Profielen van ClickUp gebruiken.

Open gewoon het profiel van een lid in de tool en u weet het meteen:

Welke taken hebben ze voltooid?

Waar ze momenteel aan het werk zijn

Waar ze aan willen werken

Functie #4: Procesautomatisering

Bent u voorstander van repetitieve, monotone taken?

Besturingssysteem voor werk op afstand: ja, ja, ja!

Een besturingssysteem voor werk op afstand kan routinetaken zoals taakplanning, gegevensinvoer en alles wat geen menselijke tussenkomst vereist, overnemen. Dit elimineert niet alleen menselijke fouten, maar maakt ook uw middelen vrij voor activiteiten die er echt toe doen.

Hoewel de meeste werkbesturingssystemen standaard automatiseringsinstellingen hebben, kunt u met een geweldig besturingssysteem voor werken op afstand, zoals ClickUp, ook uw eigen procesautomatisering creëren.

De oplossing van ClickUp: meer dan 50 taak -automatiseringen

De kans is groot dat u sterk afhankelijk bent van software om uw projecten te beheren. Dit geldt nog meer als u deel uitmaakt van een virtueel team.

En dat is een goede zaak.

In tegenstelling tot mensen kan software dingen voor u automatiseren om uw leven zo veel gemakkelijker te maken.

Met een besturingssysteem voor werken op afstand zoals ClickUp kunt u meer dan 50 repetitieve taken automatiseren door gedetailleerde instructies (trigger en acties) voor die specifieke taak te definiëren.

Leun vervolgens achterover, pak een kop koffie en geniet van de magie van ClickUp!

Enkele van de besturingssystemen voor werk op afstand die u kunt gebruiken, zijn:

Markeer een taak als hoge prioriteit wanneer de deadline nadert

Maak nieuwe subtaaken aan nadat u deze aan een teamlid hebt toegewezen

Plaats een opmerking wanneer de status van de taak verandert

Er zijn ook tal van automatiseringen met externe applicaties zoals Bugsnag, GitHub en Calendly.

Klik hier voor meer informatie over het automatiseringhandboek van ClickUp.

ClickUp zou niet de enige tool zijn die u nodig hebt als het alleen deze vier besturingssystemen voor werk op afstand zou bieden, toch?

En daarom houdt onze lijst met functies daar niet op.

Hier is een korte steekproef van wat u nog meer krijgt met dit besturingssysteem voor werk op afstand:

mindmaps: maak gratis mindmaps voor planning en organisatie

inbox: maak uw eigen herinneringen in een vereenvoudigde werkzone, speciaal voor u

Prioriteiten: help teamleden om de belangrijkste taken eerst uit te voeren

doelen *: verdeel uw Sprint-doelen in kleinere, haalbare targets

Notitieblok: noteer ideeën of gedetailleerde instructies met het notitieblok op uw dashboard

Krijg toegang tot deze en vele nieuwe functies in de nieuwste versie van de desktop-app, webapp en mobiele app van ClickUp voor uw iOS- of Android-apparaat.

Veelgestelde vragen over besturingssystemen

Wat zijn de 5 belangrijkste functies van een besturingssysteem?

Dit zijn de vijf belangrijkste functies van een besturingssysteem:

Het beheren van het bestandssysteem en verschillende bronnen van een computer, zoals het toetsenbord, het scherm, de muis, enz.

Een gebruikersinterface bieden voor betere functionele toegankelijkheid

Het toewijzen en beheren van het CPU-geheugen tijdens het uitvoeren van applicaties

Ondersteunen en het oplossen van fouten

Beheer van computerhardware en stuurprogramma's

Wat zijn de 4 soorten besturingssystemen?

Er zijn grofweg vier soorten besturingssystemen beschikbaar:

Batchbesturingssysteem : verwerkt vergelijkbare taken/programma's als één batch

Time Sharing OS : hiermee kunnen meerdere personen tegelijkertijd het systeem gebruiken

Gedistribueerd besturingssysteem : omvat een groep onderling verbonden systemen die samenwerken

Real Time OS: verwerkt taken of gegevens op een specifiek moment in de tijd

En aangezien bedrijven altijd reageren op nieuwe verzoeken en klachten van klanten, worden deze besturingssystemen voortdurend aangepast.

Het is een van de redenen waarom ze zo veel updates uitbrengen: om ervoor te zorgen dat u geen oudere versie van het besturingssysteem dat wordt ondersteund gebruikt.

(Soms zijn ze een beetje te opdringerig met die eindeloze updates, maar dat is voor het beste, toch?)

Conclusie

Het gebruik van een werk-OS is de snelste manier om de flexibiliteit van uw team te vergroten en hen voor te bereiden op eventuele uitdagingen. En als u een team op afstand bent, is het essentieel om een OS voor werken op afstand te hebben om al uw projectactiviteiten online te bundelen

Maar met honderden besturingssystemen voor werk op afstand op de markt, welke tool moet u dan kiezen?

Simpel: ClickUp!

Als het gaat om maximale functie en compatibiliteit van besturingssystemen voor werk op afstand, is ClickUp echt de beste in zijn soort. Van samenwerking op afstand tot het bijhouden van prestaties, ClickUp heeft alles wat u nodig heeft.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en ervaar de magie van het ultieme besturingssysteem voor werk op afstand!