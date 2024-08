Boost het delen van inhoud: 10 beste Link in Bio tools om je bereik te vergroten

Als social media-influencer of contentmaker breidt je bedrijf zich waarschijnlijk uit over meerdere platforms naast Instagram of TikTok. De kans is groot dat je blogs, YouTube of productpagina's gebruikt om extra content te delen en je publiek te laten groeien.

Maar hier zit een addertje onder het gras: Instagram en TikTok beperken het aantal links dat je in je bio kunt zetten, waardoor het moeilijk wordt om volgers op de hoogte te houden van je laatste samenwerkingen of zakelijke stappen. 😓

Dat is waar link in bio tools te hulp schieten! Ze helpen je een enkele landingspagina te maken met al je belangrijke inhoud. Je kunt dan de link naar deze pagina toevoegen aan je social media bio, waardoor het eenvoudiger wordt om je volgers naar al je belangrijke pagina's te leiden.

Omdat er zoveel van deze tools beschikbaar zijn, kan het lastig zijn om de juiste te kiezen. Daarom hebben we de top 10 link in bio tools op een rijtje gezet, met hun voor- en nadelen en prijzen.

Klaar om de perfect passende te vinden? Laten we op onderzoek uitgaan! 🧐

Bij het zoeken naar de perfecte link in bio tool voor jouw bedrijf, is dit waar je rekening mee moet houden:

Aanpasbaarheid: Zoek naar opties waarmee je kunt spelen met sjablonen, kleuren en lettertypen, zodat je pagina bij de stijl van je merk past

Gebruiksgemak: Je wilt iets dat gemakkelijk te begrijpen en te navigeren is. Je moet je link in bio pagina zonder problemen kunnen instellen en beheren

Analytics: De tool moet je gedetailleerde informatie geven over klikken, weergaven en andere belangrijke statistieken. Dit overzicht helpt je om te zien hoe goed je links presteren en om dingen aan te passen voor betere resultaten

Integraties: Een praktische tool moet probleemloos werken met alle populaire social media sites zoals Instagram en TikTok

Prijzen: Zorg ervoor dat de prijs van de tool past bij je budget. Sommige bieden gratis plannen aan met basisfuncties, terwijl andere met betere opties en meer variatie komen

Vergroot je invloed op sociale media met de snelheid van het licht met de beste link in bio-tools die we zorgvuldig voor je hebben uitgekozen. We duiken diep in de voordelen, nadelen en betaalbaarheid van deze biolink-tools om je te helpen de perfecte match voor jouw doelen te vinden.

Als bonus voegen we er nog een handig alternatief aan toe. Laten we eens kijken! 👀

1. Linktree

Via: Linktree Linktree staat hoog als een van de meest populaire link in bio tools wereldwijd, met 40+ miljoen gebruikers. 🌏

Met de tool kun je kiezen uit negen klare thema's en deze aanpassen met behulp van een eenvoudige drag-and-drop page builder. Met deze gebruiksvriendelijke aanpassingstool kun je je landingspagina personaliseren met de kleuren, lettertypen en animaties van je merk om belangrijke links eruit te laten springen.

Je kunt ook de sjabloonbibliotheek verkennen voor kant-en-klare Linktree-pagina's met verschillende visuele stijlen, integraties en Link-apps. Als je er een hebt gevonden die bij je past, kun je met de paginabouwer spelen om er je eigen draai aan te geven. 👆

Voor gestroomlijnde marketing integreert Linktree naadloos met software van derden, zoals Amazon en Mailchimp. Bovendien kun je de Meta Pixel tool integreren, die helpt bij het retargeten van bezoekers via Facebook Ads, Google en Instagram (specifiek Instagram bio), waardoor je je marketinginspanningen efficiënt kunt consolideren.

Linktree beste eigenschappen

Aanpasbare Linktree-pagina's met meerdere links

Linkplanning en prioritering

Animaties om links te markeren

Diepgaande analyse met Google Analytics en Meta Pixel

Link delen via QR-code voor sociale mediaplatforms

Linktree beperkingen

De gratis app bio tool versie zou meer aanpassingsopties kunnen gebruiken

Gebrek aan geavanceerde functies zoals aangepaste domeinen of het insluiten van video's

Linktree prijzen

**Gratis

Starters: $4/maand

$4/maand Pro: $7,5/maand

$7,5/maand Premium: $19,5/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Linktree beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

4.7/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

2. Milkshake

Via: Milkshake app De Milkshake brengt echt alle volgers naar het erf! 😉

Het is een favoriet onder kunstenaars en ontwerpers en staat bekend om zijn Insta website functie. Met deze tool kun je een levendige mini-site/landingspagina maken vanaf je smartphone. De pagina verwijst je volgers door naar je website, online winkel en social media kanalen. 📱

Op je Milkshake-minisite kunnen volgers naadloos door de inhoud swipen, net als bij het bekijken van Instagram Stories. Het is een geweldige ruimte om je nieuwste blogposts, YouTube-video's of Instagram-inhoud te laten zien, allemaal aanpasbaar met de tekstfunctie van Milkshake. Bovendien kun je een Over-sectie, bedrijfsgegevens en verschillende links toevoegen.

Het bijhouden van inzichten is ook een fluitje van een cent. Milkshake biedt gedetailleerde analytics over dagelijkse of maandelijkse klikken en weergaven, net als de analytics van Instagram-verhalen.

Milkshake beste functies

Integratie met verschillende sociale mediaplatforms

Gemakkelijk aanpasbare sjablonen

Volledig geoptimaliseerd voor mobiele apparaten

Optie om je ontwerp portfolio te koppelen

Voorzien van een kaartgebaseerde interface

Milkshake beperkingen

Je kunt maar één account aanmaken voor de biotools

Sommige gebruikers ervaren vertragingen bij het laden van sjablonen en voorvertoningen

Milkshake prijzen

**Gratis

Milkshake beoordelingen en recensies

Apple: 4.9/5 (12.000+ beoordelingen)

4.9/5 (12.000+ beoordelingen) Google Play: 4.4/5 (21.000+ beoordelingen)

3. elink

Via: elink elink is een handige link in bio-tool die

het bouwen van inhoud vereenvoudigt

het stimuleert verkeer, deelt bronnen en verhoogt de betrokkenheid van het publiek. Het is geweldig voor marketeers, verkoopteams, onderzoekers, freelancers en webontwikkelaars omdat je hiermee

samenwerken

aan het opslaan, onderzoeken, bundelen en delen van inhoud met je team.

Met 50+ responsieve sjablonen kun je eenvoudig wisselen tussen lay-outs, van enkele tot meerdere kolommen, carrousel of raster. Bovendien kun je ze zelfs na het publiceren nog aanpassen. 🎨

Integreer je elinkpagina naadloos op verschillende websites of deel hem als nieuwsbrief via e-maildiensten. Integreer met Zapier om content te verspreiden over 1.000+ populaire apps, en bespaar tijd door het maken en publiceren van content te automatiseren.

elink beste functies

Eenvoudige teamsamenwerking

RSS-feedlezer

Automatisering van inhoud

Meer dan 1.000 integraties

Bladwijzerbeheer

elink beperkingen

De UX kan beter

De ontwerpopties van de app zijn enigszins beperkt

elink prijzen

**Gratis

Pro: $12/maand

$12/maand Autopilot: $36/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

elink beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (10 beoordelingen)

4/5 (10 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4. LinkPilot

Via: LinkPilot LinkPilot vereenvoudigt het maken van microlandingspagina's op maat voor sociale mediaplatforms. Je kunt de pagina's gebruiken om al je inhoud, zoals video's, muziek en portfolio's, te centraliseren en te beheren.

LinkPilot integreert met Meta Pixel en Google Analytics en biedt gedetailleerde inzichten in bezoekersstatistieken. Met een beetje hulp van Meta Pixel kun je gebruikers die je pagina's of links bezoeken retargeten. 🔗

Bovendien kun je met de functie LinkPilot voor geplande links de tijd bepalen waarop links worden vrijgegeven, zodat ze precies samenvallen met je geplande posts en inhoud.

LinkPilot beste functies

Bezoekers retargeten

Integreert met Google Analytics en Meta Pixel

Geplande links

Aangepaste bio pagina's

Geavanceerde tracking

LinkPilot beperkingen

Geen beoordelingen beschikbaar

LinkPilot prijzen

Niet online beschikbaar

LinkPilot beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

5. Hopp door Wix

Via: Hopp door Wix Of het nu gaat om het leiden van je volgers naar je website, sociale-mediaprofielen, online winkel of specifieke inhoud, Hopp by Wix zorgt ervoor dat ze daar veilig en gezond aankomen. 🧭

Dit platform biedt onbeperkte koppelingen, waardoor al je inhoud naadloos en zonder beperkingen kan worden gepromoot. Een opvallende functie is de robuuste zoekmachine. Elke link die je toevoegt aan je Hopp-pagina wordt doorzoekbaar, zodat bezoekers gemakkelijk specifieke inhoud kunnen vinden, of het nu gaat om producten, diensten of couponcodes.

Bovendien kun je URL's aanpassen en inkorten om ze in lijn te brengen met je merk, ze indexeren in je persoonlijke link in de bio-zoekmachine, automatische promoties instellen en toegang krijgen tot

prestatieanalyses

.

Hopp door Wix beste eigenschappen

Link verkorter

Mini landingspagina bouwer

Aanpasbare zoekmachine

Diverse widgets en aanpassingen

Pre-rolls

Hopp door Wix beperkingen

De UX en workflows zijn voor verbetering vatbaar

De verscheidenheid aan sjablonen is enigszins beperkt

Hopp by Wix prijzen

**Gratis

Pro Plan: $8.33/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hopp by Wix beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (20+ beoordelingen)

5/5 (20+ beoordelingen) Trustpilot: 4/5 (minder dan 10 beoordelingen)

bekijk deze_ *Wix alternatieven* _!**_

6. Lnk.Bio

Via: Lnk.Bio Lnk.Bio helpt je bij het maken van gepersonaliseerde URL's, het bijhouden van links en het verkennen van statistieken terwijl cross-linking over sociale media mogelijk wordt gemaakt. De esthetiek spiegelt de UI van Instagram, terwijl de aanpassingsopties verschillende thema's en lay-outs omvatten. 🖼️

Het opbouwen van je pagina neemt slechts een paar klikken in beslag: je voegt links en producten toe door simpelweg op knoppen op het scherm te tikken en te kiezen tussen een lijst- of rasterindeling. Je kunt muzieknummers, video's, aanpasbare profielfoto's en afbeeldingsachtergronden insluiten op je bio landingspagina.

Bovendien heeft Lnk.Bio een speciale Donatie functie, waarmee volgers de makers een fooi kunnen geven zonder kosten of commissies.

Lnk.Bio beste eigenschappen

Instagram API

Gratis fooi geven

Onbeperkt aantal links

Persoonlijke URL

Verschillende sjablonen

Lnk.Bio beperkingen

Aanpasbare links toevoegen kan nuttig zijn

Het dashboard voor linkbeheer kan even wennen zijn

Lnk.Bio prijzen

Gratis

Mini-maandelijks: $0.99/maand

$0.99/maand Eenmalig: $9.99/maand

$9.99/maand Uniek per keer: $24.99/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Lnk.Bio beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Google Play: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

7. Tik op bio

Via: Tik Bio Met Tap Bio kunt u mini-websites met al uw gewenste links voor uw Instagram-profiel personaliseren en brandmerken. De gebruiksvriendelijke interface blinkt uit in het maken van een Instagram-achtige ervaring.

Het maken van uw mini-site is net zo eenvoudig als het toevoegen van Cards. Deze Cards werken als Instagram stories, waarbij gebruikers naar links en rechts kunnen vegen. Elke kaart kan meerdere links laten zien, maar met één call-to-action, waardoor het waarschijnlijker is dat volgers zich engageren. 📢

U kunt gedetailleerde statistieken bijhouden, zoals het aantal bezoekers en klikken voor elke kaart. Bovendien kunt u linkklikkers retargeten met advertenties op Facebook, Instagram en Google, zodat u uw bereik effectief kunt vergroten.

Tap Bio beste eigenschappen

Kaarten die lijken op Instagram stories

Dynamische feeds

Statistieken en link tracking

Retargeting

Aanpasbare mini-websites

Tap Bio beperkingen

Betalen met crypto is niet beschikbaar

Er is geen optie voor het publiek om te doneren of fooien te geven

Tap Bio prijzen

Basis: Gratis

Gratis Zilver: $5/maand

$5/maand Goud: $12/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Tap Bio beoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.4/5 (minder dan 10 beoordelingen)

8. Stan Winkel

Via: Stan Winkel Stan Store is niet alleen een link in bio-tool, het dient als een e-commerce hub, waarmee makers digitale producten kunnen verkopen, online cursussen kunnen hosten, inschrijvingen voor e-mails kunnen verzamelen en vergaderingen kunnen plannen.

De gebruiksvriendelijke interface van Stan Store met een sleep-en neerzet-editor vergemakkelijkt het toevoegen van producten met

geen codering nodig

waardoor het een geweldige keuze is voor beginners. Je kunt gemakkelijk aparte secties zien voor

inkomen bijhouden

productverkoop, e-mailaanmeldingen en afspraken.

De kers op de taart? Je kunt meerdere Stan Stores aanmaken, maar elke store heeft zijn eigen e-mailadres nodig. Deze flexibiliteit is vooral handig als je meerdere bedrijven beheert of verschillende doelgroepen bedient. 🍒

Stan Store beste functies

Drag-and-drop interface

Geen codering nodig

Inkomen bijhouden

Gemakkelijk producten verkopen

Meerdere winkels mogelijk

Stan Store beperkingen

Gebruikers kunnen niet handmatig klanten toevoegen zonder een betaling aan te vragen

Er is geen optie om het datumbereik aan te passen bij het controleren van de statistieken

Stan Store prijzen

Creator: $29/maand

$29/maand Creëer Pro: $99/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Stan Store beoordelingen en recensies

Trust Pilot: 4.9/5 (150+ beoordelingen)

9. Linkin.bio

Via: Linkin.bio Linkin.bio van Later functioneert als een mini webpagina die naadloos is ingebed in je Instagram- en TikTok-profielen en je inhoud verandert in klikbare en verkoopbare links. Hiermee kun je je persoonlijke pagina maken, de link in je bio plaatsen en je volgers de mogelijkheid bieden om meer te ontdekken over jou, je producten en je merk.

Met deze veelzijdige tool kun je niet alleen een webpagina maken, het is ook een traffic-boosting asset. Met Linkin.bio kun je uitgelichte media laten zien, linken naar je website,

blogberichten delen

of gebruikers naar je online winkel leiden.

De naadloze integratie van Linkin.bio met het ontwerp van Instagram zorgt voor een soepele gebruikerservaring. Plus, als je een

e-commercebedrijf hebt

de tool integreert met Shopify, waardoor directe productverkoop vanaf je pagina mogelijk is. 💰

Linkin.bio beste eigenschappen

Uitgelichte banner-widget om belangrijke links te markeren

Geplande berichten op sociale media

Onbeperkt aantal links

Inhoudsblokken met maximaal vijf links per bericht

Geavanceerde analyses voor het volgen van linkprestaties

Linkin.bio beperkingen

De analytische sectie zou gedetailleerder kunnen

Sommige functies zouden efficiënter kunnen

Linkin.bio prijzen

Starter: $16.67/maand per gebruiker

$16.67/maand per gebruiker Groei: $30/maand per drie gebruikers

$30/maand per drie gebruikers Geavanceerd: $53.33/maand per zes gebruikers

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Linkin.bio beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Getapp: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

10. Sked Link

Via: Sked Link Sked Link, onderdeel van Instagram planningstool Sked Social stelt je in staat om een landingspagina te maken vol met links naar al je inhoud. Met de functie Galerij kunnen gebruikers snel op je Instagram-biolink tikken zodra je berichten live gaan om ze te verkennen of te kopen op je website. 💻

Pagina's die zijn gemaakt met Sked Link zijn geoptimaliseerd voor bliksemsnel laden, wat zorgt voor een soepele ervaring voor bezoekers en conversies stimuleert.

De tool voegt automatisch UTM-tags (Urchin Tracking Module) toe voor Google Analytics, zodat je kunt zien hoe je Instagram-volgers zich inzetten en converteren. Het integreert ook met Meta Pixel, zodat je gebruikers kunt retargeten die je link eerder hebben bekeken.

Sked Link beste functies

Onbeperkte linkcapaciteit

Social media post planning

Integratie met Meta Pixel en Google Analytics

Gedetailleerde analyse

UTM-tracked link monitoring

Sked Link beperkingen

Geen gratis plan

Relatief duur

Sked Link prijzen

Basis: $25/maand

$25/maand Essentials: $74/maand

$74/maand Professioneel: $133/maand

$133/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Sked Link beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

4.1/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

Hoewel veel link in bio-tools zich richten op het opslaan van talloze links op gepersonaliseerde pagina's voor het delen op platforms zoals Instagram en Facebook,

platformen voor projectbeheer

zoals ClickUp gaan een stap verder!

ClickUp biedt AI-schrijftools, gebruiksvriendelijke

marketingkalenders

en een groot aantal sjablonen die u kunt aanpassen aan uw

sociale media-workflow

. Laten we ontdekken hoe ClickUp uw online aanwezigheid een boost kan geven en

social media projectmanagement

met minimale inspanning! 💖

De AI gebruiken

schrijfassistent

in ClickUp om blogberichten te genereren, ideeën te brainstormen, e-mails samen te stellen en meer

ClickUp is geen doorsnee projectbeheerplatform, het is een krachtpatser voor

marketingteams

content creators, bloggers en influencers die hun online aanwezigheid willen optimaliseren en

het creëren van inhoud te stroomlijnen

. ✨

Op zoek naar inspiratie voor een blogpost of op zoek naar die professionele touch via e-mail? De

ClickUp AI

schrijfassistent treedt op als uw gebruiksvriendelijke hulpje en een

aI-tool voor sociale media

en biedt rolspecifieke prompts om de kwaliteit van de inhoud te verbeteren - en dat allemaal terwijl u tijd bespaart.

Deze geweldige AI-tool is uw go-to voor:

Brainstormen voor blogideeën

Bijschriften voor sociale media maken

Teksten samenvatten

Nagelen van e-mailcommunicatie

Agenda's van vergaderingen structureren

Voelt u zich ongeorganiseerd tijdens het werken?

ClickUp Documenten

is uw ultieme

organisatorisch hulpmiddel

-perfect voor het bedenken, schetsen en uitwerken van inhoudstrategieën. Of het nu gaat om het schrijven van video's, het opstellen van blogberichten of het orkestreren van social media-campagnes, Docs zorgt voor een

gestructureerd proces voor het maken van inhoud

.

Houd uzelf georganiseerd in de agendaweergave, plan taken door ze te slepen en neer te zetten en houd doelen eenvoudig bij met ClickUp

Voor ambitieuze influencers die hun reis in kaart willen brengen, is de

ClickUp kalenderweergave

dient als een leidende ster! Het helpt bij het organiseren, plannen en

optimaliseren van inhoudstrategieën

terwijl ze aanpasbaar blijven aan veranderende trends en publieksvoorkeuren. 👍

Bekijk uw

inhoudsopgave

per dag, week of maand om uploads nauwkeurig te plannen. U kunt taken filteren op specifieke taken en onmiddellijke uploads plannen door ze naar uw agenda te slepen.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp beperkingen

Een overvloed aan functies kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Vertragingen bij het laden kunnen soms voorkomen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Het ontdekken van de ideale methode om je inhoud te delen met volgers kan een uitdaging zijn, maar onze zorgvuldig geselecteerde lijst van 10 beste link in bio tools zou het moeten doen.

Als je je keuze eenmaal hebt beperkt, overweeg dan het volgende clickUp gratis uit te proberen ! Het onderscheidt zich als een allesomvattende oplossing die uitblinkt in contentoptimalisatie, communicatieplanning , vereenvoudigde marketing met AI-tools en personalisatie via een reeks vooraf ontworpen sjablonen.

Sluit u aan bij ClickUp om uw reis naar influencers soepel te laten verlopen! ⛵