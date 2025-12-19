현장 근무에서 하이브리드 근무로 전환하는 방법

Monday는 예측 가능했습니다: 빠른 회의, 간단한 책상 확인, 누가 무엇을 하는지 명확히 알 수 있었죠. 오늘날, 원격 근무가 가능한 직원의 55%가 하이브리드로, 또 다른 26%는 완전 원격으로 근무하면서 직장 역학은 극적으로 변화했습니다.

실제로 북미 기업 직원의 약 60%가 현재 하이브리드 방식으로 일하고 있습니다. 오늘날 사무실은 고정된 공간이라기보다 Wi-Fi가 연결되는 어디든 될 수 있습니다.

하이브리드 근무를 도입하려면 명확한 실행 플랜이 필요합니다. 플랜 없이 진행하면 Zoom 피로로 인한 일주일 손실, 시간대별 마감일 미준수, 그리고 '어디서나 근무'가 때로는 '아무데서도 근무'처럼 느껴질 수 있다는 사실을 깨닫게 될 위험이 있습니다.

이 블로그 포스트는 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp의 지원을 통해 현장 근무에서 하이브리드 근무로 전환하는 방법을 보여줍니다. 이를 통해 팀 간 조율을 유지하고, 프로젝트를 정상 궤도에 올려놓으며, 하이브리드 협업을 원활하게 진행할 수 있습니다.

지금 시작해 보세요! 💼

하이브리드 근무란 무엇인가요?

하이브리드 근무는 직원들이 원격 위치(집, 코워킹 스페이스 또는 인터넷이 연결된 어디든지)와 물리적 작업 공간 사이에서 시간을 분할하는 유연한 근무 모델입니다.

실제 업무에서 '하이브리드' 형태는 정책, 역할 요구사항, 기업 문화에 따라 크게 달라집니다.

하이브리드 근무 모델 유형

하이브리드 근무 모델에는 크게 네 가지 유형이 있습니다:

유연한(또는 자율 일정) 하이브리드: 팀 구성원이 작업 내용이나 개인적 선호도에 따라 사무실 출근 또는 원격 근무 시기를 선택합니다. 예를 들어, 회의나 협업 세션이 있을 때는 출근하고 집중이 필요한 날에는 원격으로 근무할 수 있습니다. 예시는 회의나 협업 세션이 있을 때는 출근하고 집중이 필요한 날에는 원격으로 근무할 수 있다는 것입니다.

핵심 근무시간이 포함된 고정형 하이브리드: 회사는 특정 출근일(예: 화요일과 목요일)과 핵심 근무시간(예: 오전 10시부터 오후 3시까지)을 지정합니다. 이 시간대에는 위치와 관계없이 모든 직원이 반드시 근무해야 합니다. 해당 시간 외에는 직원들이 자신의 일정을 유연하게 관리할 수 있습니다.

사무실 중심 하이브리드: 직원들은 주로 사무실에서 근무해야 하며, 특정 요일이나 특정 역할에 한해 원격 근무가 허용됩니다. 이 모델은 대면 직원들은 주로 사무실에서 근무해야 하며, 특정 요일이나 특정 역할에 한해 원격 근무가 허용됩니다. 이 모델은 대면 업무 협업과 관계 구축을 중시합니다.

원격 중심 하이브리드: 원격 근무가 기본값이며, 사무실은 필요 시 회의, 이벤트 또는 협업을 위한 공간으로 활용됩니다. 정책, 도구 및 워크플로우는 원격 근무를 기반으로 설계됩니다.

🧠 재미있는 사실: 수십 년간 현장 일의 상징이었던 큐비클은 1968년 허먼 밀러의 로버트 프로프스트가 도입했습니다. 아이러니하게도 그는 직원들에게 자유와 창의성을 부여하기 위해 고안했지만, 기업들은 이를 이용해 더 적은 공간에 더 많은 사람을 밀어넣었습니다.

기업들이 현장 근무에서 하이브리드 근무로 전환하는 이유

오늘날 기업들은 완전한 현장 근무 모델에서 하이브리드 근무로 점차 전환하고 있으며, 그 이유는 분명합니다: 이러한 변화는 직원과 비즈니스 성과 모두에 이점을 제공합니다.

직원에게 제공되는 하이브리드 일의 혜택

근무 장소와 방식에 유연성을 확보하세요: 원격 근무일을 선택하고, 긴 출퇴근 시간을 줄이며, 생산성을 저하시키지 않으면서 개인적인 필요를 챙기세요.

균형과 신체적 웰빙 향상: 더 나은 더 나은 일과 삶의 균형 , 감소된 불안감, 그리고 전반적인 행복감 증진을 누리세요 ( 하이브리드 근무자의 80%가 이러한 혜택을 경험합니다!)

스트레스 감소와 건강 증진: 일의 성과에 영향을 주지 않으면서 병가를 줄이고 예방 의료나 가족 돌봄에 시간을 할애하세요.

자율성과 통제력을 누리세요: 일정을 관리하여 하루 종일 더 깊은 집중력과 에너지 관리를 가능하게 하세요

시간과 비용 절감: 출퇴근 비용을 줄이고 개인적 또는 전문적 성장을 위한 시간을 확보하세요

🧠 재미있는 사실: 하이브리드 근무에 대한 최초의 실험은 1970년대 석유 위기로 거슬러 올라갑니다. 미국과 유럽의 기업들은 출퇴근 연료 절감을 위해 직원들에게 부분적으로 재택근무를 허용했습니다. 당시에는 하이브리드라고 부르지 않았지만, 동일한 개념이었습니다.

기업을 위한 하이브리드 일의 이점

재직률과 만족도 향상: 하이브리드 근무는 직원들에게 자율성을 제공함으로써 재직률을 높일 수 있습니다. 특히 장거리 통근 직원들의 경우 하이브리드 근무는 직원들에게 자율성을 제공함으로써 재직률을 높일 수 있습니다. 특히 장거리 통근 직원들의 경우 퇴사율을 33%까지 감소시키는 것으로 나타났습니다.

우수 인재 확보 범위 확대: 이주 제약 없이 더 넓은 지역 풀에서 숙련된 전문가를 채용하세요

생산성과 참여도 향상: 원격 근무와 현장 근무의 균형을 통해 성과를 높이고 직원 역량을 강화하세요

운영 비용 절감: 변동하는 현장 출근률에 맞춰 사무 공간과 공과금을 최적화하세요.

포용성과 협업 증진: 통합 커뮤니케이션 및 원격 협업 tools를 통해 다양한 업무 스타일을 지원하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 데이터에 따르면, 평균적으로 25%의 회의가 8명 이상의 참가자를 포함합니다. 또한 평균 회의 시간은 약 51분으로 나타났습니다. 이러한 대규모 회의는 조직 차원에서 주당 최소 6~8시간의 총 회의 시간을 소모하게 됩니다. 시간을 단축할 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 팀 커뮤니케이션 방식을 혁신합니다! 긴 회의 대신, 댓글, 첨부 파일, 음성 메모, 비디오 클립 등을 활용해 한 곳에서 작업 내 직접 협업하세요. 💫 실제 결과: STANLEY Security의 글로벌 팀은 업무용 올인원 앱으로 회의 및 업데이트 시간을 주당 8시간 이상 절감했습니다!

하이브리드 근무를 위한 회사 준비도 평가하기

하이브리드 모델로 전환하기 전에 조직의 준비 상태를 철저히 평가하세요. 신중한 준비도 점검을 통해 인력, 정책, 재택근무 도구, 스페이스가 유연성을 지원하면서도 팀의 일관성과 생산성을 유지할 수 있는지 확인합니다.

여기서 시작하세요. 🏁

팀 준비도 평가: 직원들의 업무 스타일, 자기 관리 능력, 다양한 설정에서의 의사소통 적응도를 평가하세요. 관리자의 분산형 팀 리더십 역량, 근접성 편향 회피 능력, 포용적 환경 조성 능력을 분석하세요.

정책 명확성 검토: 하이브리드 근무 대상자 정의, 가용성에 대한 명확한 기대치 설정, 커뮤니케이션 규칙 수립, 출근 시간보다 성과에 중점을 둔 메트릭 전환

기술 역량 확인: 팀이 작업 관리, 채팅, 팀이 작업 관리, 채팅, 하이브리드 회의를 위한 안전하고 통합된 tools를 보유하고 있는지 확인하세요. 사이버 보안을 강화하고 분석을 통해 데이터 기반 통찰력을 확보하세요.

업무 프로세스 및 워크플로우 분석: 하이브리드 근무는 완벽한 프로세스에 의존합니다. 핵심 워크플로우가 문서화되고 접근 가능하며 의사 결정이 투명하게 이루어지도록 하십시오. 신규 직원이 지속적인 대면 상호작용 없이도 성공적으로 적응할 수 있는지 검토하십시오.

문화와 암묵적 규범을 고려하세요: 사무실 근무 직원이 더 나은 맥락을 이해하거나 더 빠른 결정을 내릴 수 있다면, 하이브리드 근무에 대한 불만이 커질 수 있습니다. 현재 회의 방식과 커뮤니케이션 규범이 투명하고 포용적인지, 비동기식 커뮤니케이션이 수용되는지 검토하세요.

규제 측면 평가: 해당 지역의 법률이 여러 위치에서의 원격 근무에 영향을 미치는지 확인하십시오. 데이터 보안 및 기밀 유지 요건을 평가하십시오.

🔍 알고 계셨나요? 갤럽 설문조사에 따르면 하이브리드 근무자의 참여율이 35%로 가장 높았으며, 완전 원격 근무자는 33%, 사무실 근무자는 27%였습니다.

현장 근무에서 하이브리드 근무로 전환하는 방법: 단계별 가이드

하이브리드 근무를 어디서부터 시작해야 할지 모르시나요? 이 가이드가 단계별로 설명해 드립니다. 👇🏼

1단계: 하이브리드 근무 정책 정의하기

먼저 회사의 하이브리드 근무 정책에 대한 명확한 지침을 설정하세요. 유연성, 공정성, 비즈니스 요구 사항을 균형 있게 조율하는 명확하고 실행 가능한 정책이 필요합니다.

목표: 모호함을 최소화하여 직원들이 사무실 출근과 원격 근무의 시점, 방식, 이유를 명확히 인지하도록 합니다.

📌 다음은 포함해야 할 사항의 체크리스트입니다:

핵심 출근일(해당 시) 대 유연 근무일(예: 화요일과 목요일은 반드시 출근, 그 외 날짜는 유연)

역할별 자격 요건 (전체 원격, 부분 원격 또는 원격 불가 역할 구분)

커뮤니케이션 규범 (동기화 시간대, 회의 가능 시간대, 핵심 중첩 시간대)

작업 공간 규정 (핫 데스크, 책상 예약, 사무실 용량 한도)

성과 기대치 (성과물, 커뮤니케이션 SLA)

분쟁 해결 및 예외 처리 절차 (예: 현장 근무 요건 변경 시)

무료 템플릿 받기 ClickUp 원격 근무 템플릿으로 전환 기간 중 팀을 위한 명확한 지침을 수립하세요.

하이브리드 근무를 위한 견고한 기반을 마련하려면 명확하고 실행 가능한 플랜부터 시작해야 합니다. ClickUp 원격 근무 템플릿은 팀이 이러한 전환을 원활하게 진행할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 기대치를 정리하고, 역할을 정의하며, 핵심 작업의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

차단됨 , 진행 중 , 할 일 , 완료됨 과 같은 단계로 작업을 추적하세요.

납품물 , 진행 상황 , 실제 비용 , 할당된 예산 , 목표 와 같은 핵심 프로젝트 데이터를 포착하세요.

작업 타임라인, 작업 활동, 작업 진행 상황, 프로젝트 책임자를 통해 업무 정보를 확인하세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 문서로 중앙 집중식, 지속적으로 업데이트되는 하이브리드 근무 정책을 생성하세요. 전체 팀원이 손쉽게 접근하고 수정할 수 있습니다. 협업 편집 기능을 활용해 인사, 법무, 경영진 팀을 실시간으로 참여시켜 피드백을 수렴하세요. ClickUp 문서로 하이브리드 근무 정책을 함께 편집하고, 모든 업데이트의 가시성을 즉시 유지할 수 있도록 관리하세요 통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain과 함께 사용하면 정책 관련 질문에 답변하고, 긴 정책 문서를 요약하며, 정책 콘텐츠로 FAQ를 생성할 수 있습니다. 예시로, '우리 업무 정책에서 원격 근무 가능 일수는 몇 일인가요?'라고 질문하면 ClickUp Brain이 정책 문서에서 정확한 조항을 가져와 업데이트와 의사소통을 더 빠르게 진행할 수 있으며, 맥락을 잃지 않습니다. 업무 정책과 관련된 정확한 상황 인식 답변을 위해 ClickUp Brain에 문의하세요

2단계: 팀 및 역할 적합성 평가

하이브리드 근무 도입에 앞서, 어떤 역할과 인력이 이 모델에 적합한지 평가하는 것이 중요합니다. 추측이나 획일적인 결정에 의존하기보다는, 인사팀과 관리자는 데이터 기반 통찰력을 활용하여 각 역할에 맞는 적절한 하이브리드 근무 등급을 할당할 수 있습니다.

다음 빠른 점검 항목을 활용하세요:

핵심 작업을 식별하고 물리적 출근 요건에 따라 역할을 사무실 중심 또는 하이브리드로 지정하세요. 필요한 경우 재구성을 고려하십시오. 기업용 협업 도구와 접근 요구 사항을 확인하고, 제한된 소프트웨어나 데이터에 대한 보안 원격 옵션 또는 하드웨어 제공을 탐색하세요. 관계자 상호작용 빈도를 평가하고 이에 맞춰 하이브리드 근무를 계획하세요. 예를 들어, 클라이언트 미대면 일에는 원격 근무를 하거나 사무실 출근을 순환하는 방식입니다. 원격 근무 성과 검토 과거 결과에서 커뮤니케이션 또는 마감일 문제가 확인된 경우 시험 기간 도입을 고려하세요

평가 후 역할과 팀 요구사항에 맞춰 완전 하이브리드, 부분 하이브리드, 사무실 중심 또는 대면 근무 전용과 같은 하이브리드 등급을 생성하세요.

이 과정을 더 쉽게 진행하려면 하이브리드 적합성 평가라는 ClickUp 리스트를 생성하세요. 각 부서 또는 역할별로 작업을 추가하고, ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 현장 출근 필수, 고객 대면 업무, 원격 근무 가능 등의 세부 사항을 추적하세요. 각 작업을 부서장에게 할당하여 구체적인 내용을 입력하도록 하세요.

그런 다음 ClickUp Brain이 응답을 분석하고 패턴을 파악하며, 하이브리드 근무 단계 확정을 앞두고 추가 주의가 필요한 역할을 식별하도록 하세요.

📌 다음 프롬프트를 활용해 보세요: 이 목록을 분석하고 역할들을 하이브리드 근무에 적합한 정도에 따라 그룹화하세요.

어떤 부서가 가장 많은 현장 근무 전용 요구 사항을 가지고 있는지 요약하세요.

원격 근무 시 어려움을 겪을 수 있는 역할을 강조하세요

이 목록의 데이터를 기반으로 하이브리드 계층 구조를 제안하세요.

이 평가에서 불일치하거나 누락된 데이터를 확인하십시오.

3단계: 하이브리드 근무에 적합한 기술에 투자하기

하이브리드 프로젝트 관리는 비동기 및 동기 일을 모두 지원할 수 있는 견고한 기술 스택 없이는 무너집니다.

ClickUp은 모든 작업, 할당, 마감일 및 프로젝트 세부사항을 한곳에 정리하여 분산된 팀 간에 탁월한 프로젝트 가시성을 제공합니다. ClickUp for Remote Teams를 통해 원격 근무자와 현장 근무자 간의 격차를 해소하고 실시간 업데이트 및 중앙 집중식 워크플로우로 모든 구성원의 업무를 일치시키는 맞춤형 플랫폼을 확보하세요.

ClickUp에서 팀을 하나로 모으는 방법은 다음과 같습니다. 👇

1. 하이브리드 일 구조화하기

조직 운영 방식을 반영하여 작업 공간을 스페이스, 폴더, 리스트로 세분화하려면 ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 활용하세요.

ClickUp의 프로젝트 계층 구조로 하이브리드 근무 정책과 프로젝트를 체계적으로 관리하세요

각 부서(예: 인사, 운영, IT, 마케팅)별로 스페이스 를 생성하세요.

주요 프로젝트나 계획(예: '하이브리드 전환 시행')을 위해 각 스페이스 내에 폴더 를 생성하세요.

각 작업 흐름(예: 정책 설계, 기술 설정, 교육, 시범 운영)별로 폴더 내 리스트를 구성하세요.

2. 진행 상황 시각화

ClickUp 보기를 활용하여 하이브리드 전환 과정을 투명하고 쉽게 따라갈 수 있도록 하세요.

ClickUp 보드 보기에서 작업을 계획, 진행 중, 완료와 같은 열로 정리하여 모두가 진행 중인 작업과 정체된 작업을 한눈에 파악할 수 있도록 하세요. 이는 온보딩 진행 상황 추적, 장비 설정 관리, 워크플로우 업데이트 감독을 위한 간단하고 실용적인 방법입니다.

ClickUp 보드 보기를 사용하여 작업이 한 단계에서 다른 단계로 이동할 때 드래그 앤 드롭하세요

그런 다음 ClickUp 간트 보기를 활용해 하이브리드 전환 전 과정을 시각화하세요. 의존성 있는 작업을 연결하면 지연이 즉시 가시성이 높아지고, 우선순위가 변경될 때 일정을 동적으로 조정할 수 있습니다.

3. 회의 및 후속 조치 진행

회의 링크, 노트, 작업 간을 오가며 시간을 낭비하지 마세요.

ClickUp의 Zoom 통합 기능을 통해 동일한 작업 공간 내에서 작업 화면에서 바로 회의를 시작하고, 녹화본을 첨부하며, 회의 요약을 저장할 수 있습니다.

ClickUp의 Zoom 연동으로 작업 공간에서 바로 회의 일정을 잡으세요

4. 대회의 연결성 유지

하이브리드 근무는 명확성에 기반하며, ClickUp 채팅은 이를 유지하는 데 도움을 줍니다. 대화를 Slack, 이메일 또는 DM에 흩어지게 하지 말고, 채팅을 사용하여 논의가 일과 연결되도록 하세요.

지속적인 대화를 위한 팀 채널 생성(예: 하이브리드 도입 현황 업데이트), 신속한 확인을 위한 팀원 @멘션, 논의를 체계적으로 정리하기 위한 스레드 형식 답변 활용.

ClickUp 채팅에서 중요한 메시지를 한 번의 클릭으로 작업으로 전환하세요

4단계: 워크플로우와 프로세스 재설계

현장 워크플로우는 종종 물리적 근접성에 의존합니다. 예를 들어, 간단한 논의를 위해 걸어가거나, 즉석에서 확인하거나, 공유 화이트보드를 활용하는 식이죠. 하이브리드 설정에서는 이러한 단계들이 재설계되지 않으면 병목 현상이 발생할 수 있습니다.

모든 승인, 업데이트, 작업 인계가 직원의 근무 장소와 관계없이 원활하게 진행되도록 워크플로우를 의도적으로 개선해야 합니다.

먼저 ClickUp 화이트보드에서 기존 워크플로우를 지도하세요. 어떤 일이 발생하는지, 누가 참여하는지, 지연이 주로 발생하는 지점 등을 파악합니다. 이를 통해 물리적 서명이나 구두 확인과 같이 동일 공간에 의존하는 단계들을 쉽게 식별할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드의 워크플로우 시각화를 통해 장애 요소를 파악하고 프로세스를 재설계하세요

그런 다음 데스크톱 동반자 ClickUp BrainGPT를 활용해 분석 및 최적화를 수행하세요. '온보딩 프로세스 단계를 보여주고 병목 현상을 강조해 주세요'와 같은 간단한 프롬프트만으로 작업, 상태, 연결된 앱을 스캔하여 업무가 지연되는 지점을 파악할 수 있습니다.

승인이 한 명의 관리자에게 자주 지연되거나 특정 업무 인계가 항상 누락된다면—Brain GPT가 즉시 이를 지적해 줍니다. 그런 다음 자동화 규칙이나 워크플로우 변경을 제안해 달라고 요청하여 이러한 장애 요소를 제거할 수 있습니다.

ClickUp BrainGPT를 활용하여 맞춤형 교육 플랜을 생성하고 직원 선호도를 파악하세요

📌 다음 프롬프트를 활용해 보세요: IT 원격 설정, 가상 팀 소개, 자동화된 작업 알림을 포함하는 하이브리드 온보딩 워크플로우를 구축하세요.

현재 콘텐츠 검토 프로세스를 분석하고 하이브리드 팀을 위한 개선 사항을 제안하세요.

대면 회의가 필요한 모든 승인 단계를 목록으로 작성하고 디지털 대안을 제안하십시오.

하이브리드 프로젝트 시작을 위한 새로운 워크플로우를 작성하세요. 여기에는 사무실 환경과 원격 근무 환경에 적합한 협업 도구를 포함합니다.

Creative Element 의 Matt Brunt가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

저희 팀은 하이브리드 원격/사무실 근무 모델로 전환했으며, 2023년 10월에는 완전한 원격 근무 기관으로 거듭날 예정입니다. ClickUp으로 전환한 후 모두가 누린 협업 개선 없이는 분명히 불가능했을 것입니다.

저희 팀은 하이브리드 원격/사무실 근무 모델로 전환했으며, 2023년 10월에는 완전한 원격 근무 기관으로 거듭날 예정입니다. ClickUp으로 전환한 후 모두가 누린 협업 개선 없이는 분명히 불가능했을 것입니다.

5단계: 관리자 및 직원 교육

사람들이 사용법을 모르면 최고의 시스템도 실패합니다. 특히 '근무 시간 감시'에서 성과 기반 감독으로 전환해야 하는 관리자들을 위해 교육, 코칭 및 지원이 필요합니다.

구현해야 할 핵심 작업은 다음과 같습니다:

관리자(하이브리드 팀 운영), 직원(하이브리드 업무 환경 적응), 운영팀(IT, 시설)을 대상으로 역할별 교육 세션을 진행하세요.

비동기식 업무 최고의 실행 방식, 원격 커뮤니케이션 에티켓 및 tools에 관한 스킬 킥오프(SKO) 세션 또는 점심 시간 학습 모임을 조직하세요.

제공자는 업무 지원 자료, 요약 가이드, 빠른 시작 안내서를 제공해야 합니다.

직원들이 원격/사무실 혼합 근무에 대해 문의할 수 있는 동료 '오피스 아워' 또는 코칭 데이를 제공하세요.

가상 회의 에티켓을 자세히 알아보기 위해서는 여기를 클릭하세요:

그렇다면, 첫날부터 쉽고, 흥미롭고, 효과적인 온보딩이 가능하다면 어떨까요?

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 온보딩 템플릿으로 명확하고 일관된 온보딩 경험을 구축하세요

ClickUp 직원 온보딩 템플릿으로 원활한 하이브리드 전환을 이루세요. 정책 업데이트, 워크플로우 가이드부터 팀 적응 세션까지 하이브리드 교육의 모든 측면을 체계적으로 구성하여 모든 구성원이 새로운 설정에서 성공적으로 적응할 수 있도록 지원합니다. 이 템플릿을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

시작 전 , 진행 중 , 완료 와 같은 단계별 진행 상황을 모니터링하세요.

할당된 모듈, 완료 날짜, 피드백 등 필수 정보를 기록하여 가시성을 유지하세요.

교육 타임라인, 팀 준비도 테이블, 정책 추적기를 활용하여 교육 진행 일정, 완료율 및 역할별 준비 상태를 보십시오.

6단계: 시범 운영, 측정 및 개선

"이제 하이브리드 근무로 전환합니다!"라고 발표만 해서 하룻밤 사이에 성공할 수 없습니다. 하이브리드 근무의 성공은 시험과 조정을 통해 이루어집니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

3개월간 진행될 하이브리드 근무 시범 운영을 위해 디자인, 엔지니어링, 운영 등 서로 다른 유형의 팀 1~3개를 선택하세요. 성공 메트릭 정의(생산성, 협업 품질, 커뮤니케이션 마찰, 감정, 마감일) 문제점, 예상치 못한 상황, 예외 사항 및 정당한 실패 사례를 기록하세요. 피드백을 바탕으로 정책, 워크플로우 및 하이브리드 근무 모델을 반복적으로 개선하세요. 개선 사항을 반영하여 점진적으로 추가 팀에 도입하세요

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드로 시범 운영 팀의 적응 현황을 모니터링하세요. 각 팀별로 카드를 추가하여 진행 중인 작업, 완료된 업무, 기한이 지난 항목을 추적하세요. 그런 다음 AI 카드를 활용하여 일일 스탠드업 또는 주간 업데이트를 자동 생성하세요. ClickUp 대시보드의 AI 카드로 경영진을 위한 요약 보고서를 생성하세요

한 걸음 더 나아가 ClickUp Analytics를 활용하여 조직 전체의 동향을 파악하고, 팀 또는 사용자별로 상세 정보를 보며, 문제가 확대되기 전에 반복되는 병목 현상을 발견하세요. 이러한 인사이트를 리더십 검토를 위해 내보낼 수도 있습니다.

ClickUp 애널리틱스로 팀 활동, 참여도 및 업무량을 모니터링하세요

하이브리드 근무로의 전환에는 사무실과 원격 근무 사이에서 시간을 분배하는 팀의 운영을 지원할 전문 tools가 필요합니다. 전환을 원활하게 만드는 필수 tools들을 소개합니다.

스페이스 관리 및 핫데싱 플랫폼

직원들에게 지정된 책상이 없어지면 혼란이 뒤따릅니다. 이러한 tools들은 사람들이 작업 공간을 예약하고 사무실에 누가 더 있을지 확인할 수 있게 합니다:

OfficeSpace: 실시간 가용성과 분석을 보여주는 대화형 평면도를 통해 활용도가 낮은 스페이스를 파악하여 스페이스 규모를 최적화할 수 있습니다.

Envoy Desks: Slack 및 달력과 연동되어 예약이 가능하며, 자동 체크인을 통해 실제 사용량과 예약된 사용량 패턴을 확인할 수 있습니다.

Robin: 특정 날짜에 누가 방문하는지 표시하면서 책상과 회의실을 모두 관리하여 팀이 대면 시간을 조정할 수 있도록 지원합니다.

📖 추천 자료: 원격 근무 생산성 향상을 위한 홈오피스 팁

출근 일정을 정할 때 끝없는 이메일 스레드가 필요하지 않아야 합니다. 다음 플랫폼들은 팀원들의 출근 일정을 동기화하는 데 도움이 됩니다:

특징: 팀원 출근 현황을 기반으로 최적의 사무실 근무일을 제안하며, 관리자의 패턴에 대한 가시성이 있습니다. 간섭은 없습니다.

Kadence: AI를 활용해 회의 일정과 마감일을 기반으로 출근일을 추천하며, 팀원 간 소통이 소홀해지는 시점을 파악하는 인사이트를 제공합니다.

Officely: 기존 달력(Outlook 또는 Google 캘린더 등)과 동기화하여 원활한 일정 관리를 지원하고, 자동화를 통해 알림을 발송하여 회의실 예약 불참률을 줄입니다.

하이브리드 정책을 아무도 읽지 않거나 이메일 속에 묻혀 있다면 그 정책은 무용지물입니다. 이러한 tools는 확인 추적 기능을 통해 단일 정보 출처를 생성합니다:

PowerDMS: 규정 준수 문서에 대한 자동화된 알림 및 버전 관리를 통해 정책 변경 사항을 누가 읽었는지 추적합니다.

Lessonly: 정책 배포와 함께 지침의 '배경 이유'를 설명하는 간결한 교육 모듈을 결합하며, 혼란스러운 부분을 보여주는 분석 기능을 제공합니다.

ClickUp: 직원들의 모든 정책 관련 문서를 중앙 집중화하고, AI 지원을 통해 발생할 수 있는 질문에 답변합니다.

📖 함께 읽기: 비동기 일이 협업을 어떻게 변화시키는가

직원 경험 및 피드백 플랫폼

알지 못하는 하이브리드 문제를 해결할 수 없습니다. 이러한 플랫폼은 목표에 맞는 피드백을 수집하여 문제를 조기에 발견하도록 도와줍니다:

ClickUp: 사무실 위치별 감정 동향을 파악하는 대시보드와 자동으로 작업을 생성하는 양식을 통해 피드백을 수집합니다.

Officevibe: 연결성과 위치 선호도에 관한 질문과 함께 하이브리드 팀을 위한 주간 펄스 설문조사를 제공하며, 문제 조기 발견을 위한 트렌드 분석 기능도 포함됩니다.

Leapsome: 참여도 설문조사와 1:1 tools를 결합하여 하이브리드 근무 방식을 논의하고, 원격 근무가 보이지 않는 일이 되지 않도록 보장합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 50%는 여전히 사무실에 묶여 있지만, 48%는 더 나은 일과 삶의 균형을 위해 하이브리드 근무 방식을 선호합니다. 그 결과? 경직된 일정, 출퇴근 피로, 그리고 경계 통제 실패입니다. 🚗💨 자동화된 일정 관리와 시간 블록 기능을 통해 ClickUp의 달력은 다양한 업무 환경에서도 체계적인 관리를 지원합니다. 집에서든 사무실에서든 ClickUp에서는 일관된 워크플로우를 유지하며 개인 시간을 보호할 수 있습니다! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

여러 위치에서 일할 때 기존 근태 관리 방식은 한계에 부딪힙니다. 이러한 tools는 규정 준수를 유지하면서 하이브리드 근무 일정에 맞춰 조정됩니다:

Replicon: 위치 인식 추적 및 지오펜싱 기능을 통해 원격 근무일과 사무실 근무일을 자동으로 조정합니다.

ClickUp: 작업 내부에 기본 시간 추적 기능을 내장하여, 예상 시간 비교 및 업무량 배포와 함께 여러 위치에 걸친 청구 가능 시간을 보여줍니다.

Deputy: 하이브리드 근무 형태를 고려한 시간 추적 기능으로 스케줄링을 조정하고 급여 시스템과 연동합니다.

🚀 ClickUp의 장점: 하이브리드 근무 환경에서는 여러 위치에서 시간이 어떻게 사용되는지 파악하기 어렵습니다. ClickUp 프로젝트 시간 추적 기능은 팀원들이 시간을 청구 가능/불가능으로 표시하고, 예상 시간과 실제 시간을 비교하며, 이 데이터를 실시간으로 볼 수 있게 하여 이러한 문제를 해결합니다. ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 직원의 청구 설정을 맞춤형으로 변경하세요

관리자는 ClickUp 작업량 보기에서 프로젝트가 예상 범위를 초과하거나 업무량 재조정이 필요한 시점을 즉시 파악할 수 있습니다. 이를 통해 세세한 간섭 없이도 비용 통제와 생산성 유지를 도모할 수 있습니다.

ClickUp 작업량 보기에서 예상 작업 시간과 실제 소요 시간을 비교하여 초기 병목 현상이나 용량 문제를 조기에 파악하세요

시간 추정을 일별로 시각적으로 배포하여 관리자가 다른 시간대에서 근무하는 경우에도 팀원의 용량이 과부하 상태인지 확인할 수 있도록 지원합니다.

필요하지 않을 수도 있는 평수에 대한 비용을 지불하고 계십니다. 이러한 플랫폼은 실제 사용 패턴을 보여줌으로써 부동산에 대한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다:

밀도 분석: 개인 식별 없이 실제 발걸음 수를 추적하는 센서를 배치하여, 유령 도시처럼 한산한 구역과 병목 현상이 발생하는 구역을 보여줍니다.

VergeSense: AI를 통해 사무실 내 예약된 스페이스와 실제 사용 중인 스페이스를 구분하여 점유율을 분석합니다.

Locatee: 센서 데이터와 예약 정보를 병합하여 하이브리드 정책이 실제로 어떻게 적용되는지 전체적인 그림을 제공합니다.

기업이 하이브리드 모델로 전환할 때 직면하는 과제는 무엇인가요?

하이브리드 근무 일정으로 전환하는 것은 이론상으로는 간단해 보이지만 현실에 부딪히면 이야기가 달라집니다. 기업들이 흔히 직면하는 몇 가지 함정은 다음과 같습니다:

소통 단절 해결하기: 원격 근무자는 복도에서 나누는 짧은 채팅을 놓치기 쉬우며, 혼란스러운 메시지는 종종 원격 근무자는 복도에서 나누는 짧은 채팅을 놓치기 쉬우며, 혼란스러운 메시지는 종종 업무 현장에서 오해로 이어집니다.

생산성 및 리더십 관리: 관리자들은 갑자기 일상 업무의 가시성이 낮아졌습니다. 팀의 동기 부여와 생산성을 유지하기 위해 신뢰, 명확한 목표, 포용이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

기술 및 공간 관리: 사무실 출근은 예측 불가능하고, 공간 계획은 복잡해지며, 기술 스택은 모든 구성원에게 완벽하게 작동해야 합니다.

문화와 형평성 유지: 원격 근무 환경에서는 회사 문화가 희석되기 시작할 수 있습니다. 사무실에 출근하는 직원들이 더 주목받는 반면, 원격 근무 팀원들은 소외감을 느낄 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 법률 업계에서는 전문가의 약 3분의 1(32%)이 하이브리드 근무 방식을 따르고 있으며, 11%는 완전히 재택근무를 하고 있습니다.

하이브리드 업무 환경을 위한 팁과 최고의 실행 방식

하이브리드 근무 환경으로의 전환은 학습, 적응, 최적화를 지속하는 과정입니다. 인력과 프로세스가 준비되면, 더 스마트한 스페이스 설계와 직원 경험 개선에 초점을 맞춰야 합니다.

효과적인 하이브리드 업무 환경 구축을 위한 최고의 실행 방식과 재택근무 팁을 소개합니다:

점유 데이터를 활용하여 더 나은 플랜 수립

발길 수, 책상 예약, 회의실 사용 현황을 통해 사무실이 실제로 어떻게 활용되고 있는지 파악하세요.

예를 들어, 수요일 출근률이 높다면 협업 세션이나 케이터링 점심 제공을 플랜하세요. 비디오 회의실 수요가 많다면 활용도가 낮은 회의실에 비디오 회의 장비를 추가하세요.

팀원들이 한 곳에서 책상 예약, 출근일 플랜 수립, 클라이언트 초대까지 가능한 하이브리드 업무 소프트웨어를 제공하세요. 이러한 자율성은 하이브리드 일정을 혼란스럽지 않고 자연스럽게 만들어 줍니다.

현장 경험을 향상시키세요

기능을 넘어 직원들이 기대하는 경험을 창출하세요. 바쁜 날을 위한 간편 간식 제공, 네트워킹 이벤트 개최, 클라이언트 회의를 위한 최적의 스페이스 예약 등을 통해 직원과 게스트 모두에게 소중함을 느끼게 하세요.

지속적으로 피드백을 수집하고 실행에 옮기세요

간편한 설문조사나 피드백 양식을 통해 직원들이 하이브리드 근무 방식에 대해 어떻게 느끼는지 파악하세요. 이러한 인사이트를 활용하여 편의 시설, 정책 및 사무실 설계를 개선하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp 양식에 조건부 논리를 추가하여 각 직원의 경험에 따라 질문을 맞춤 설정하세요. 예를 들어 원격 근무자와 사무실 근무자에게 다른 프롬프트를 표시할 수 있습니다. 또한 익명 제출을 활성화하여 솔직한 피드백을 유도하고, 자동화를 활용해 응답에 태그(예: '문화', '도구', '소통')를 지정하면 패턴을 더 쉽게 파악할 수 있습니다. ClickUp 양식의 조건부 논리를 활용해 피드백을 자동으로 정리하여 손쉽게 분석하세요

참여도와 책임감 유지

하이브리드 성공은 신뢰에 달려 있습니다. 정기적인 팀 점검을 계획하고, 투명한 목표를 설정하며, 프로젝트 완료율이나 협업 활동과 같은 메트릭을 활용해 성과를 측정하세요.

🔍 알고 계셨나요? 2,450명의 지식 근로자를 대상으로 한 혼합 방법론 연구에 따르면, 하이브리드 근무 모델은 완전한 현장 근무 설정 대비 생산성을 9~14% 향상시킬 수 있습니다. 특히 기업이 출근 여부보다 결과에 집중할 때 더욱 효과적입니다.

하이브리드 근무 성공 사례: 실제 기업 사례 연구

조직들이 어떻게 신중하게 하이브리드 일을 도입하여 유연성과 체계가 효과적으로 공존할 수 있음을 입증했는지 살펴보겠습니다.

사례 연구 #1: 마스 리글리 폴란드

Mars Wrigley Poland의 목표는 개인별 역할과 팀 요구에 맞춰 유연하게 운영되는 팀 주도형 하이브리드 근무 방식을 정의하고 구현하는 것이었습니다.

팀원들은 경직된 상향식 플랜 대신 하이브리드 근무 일정을 공동으로 수립했으며, 경영진은 이러한 결정이 전사적 문화, 기술 인프라, 전반적인 직원 경험 목표와 부합하도록 보장했습니다.

성공의 핵심 요소:

팀 간 강력한 연결을 유지하여 고립을 방지했습니다

원활한 원격 및 사무실 근무를 지원하기 위한 지속적인 지원과 리소스를 제공했습니다.

문화, 기술, 직원 경험을 종합적으로 고려한 접근 방식을 채택했습니다.

이 결과는 직원 참여도와 생산성이 향상되었으며, 팀이 권한을 부여받고 지원받을 때 하이브리드 근무가 효과적임을 입증했습니다.

🧠 재미있는 사실: Z세대 직원의 약 71%가 완전 원격보다 하이브리드 근무 방식을 선호한다고 답했습니다.

사례 연구 #2: 소비니 그룹

북서부 잉글랜드에 본사를 둔 건설 및 시설 서비스 제공자인 소비니 그룹(Sov ini Group)은 800명 이상의 직원을 보유한 기업으로, 사무실 근무 인력의 절반을 근무 시간보다 성과를 중시하는 애자일 모델로 전환했습니다.

그들의 접근 방식은 역할, 위치, 개인 선호도에 맞춰 유연한 근무 방식을 공동으로 설계하는 것이었습니다. 관리자들이 기술 업그레이드, 커뮤니케이션 도구, 지속적인 직원 피드백에 중점을 둔 팀별 애자일 프로토콜을 지원하고 승인하며 문서화할 수 있도록 권한을 부여했습니다.

결과:

참여도, 생산성 및 웰빙 향상

병가 결근률 감소(1.69% → 1.37%) 및 이직률 감소(18.18% → 13.2%)

신뢰와 소유권을 함양하면서 유연성, 다양성, 포용성을 실현했습니다.

사례 연구 #3: Zoom

35개국에 6,100명의 직원을 둔 Zoom은 팬데믹 이후 하이브리드 근무 모델을 도입하여 직원의 근무 위치 선택권을 최우선으로 삼았습니다.

그들의 접근 방식은 다음과 같았습니다:

시드니, 런던, 덴버, 암스테르담에 개념 검증 사무실을 개설하여 레이아웃과 팀원 간 상호작용을 테스트하세요.

물리적 스페이스를 반복적으로 재설계하여 책상 수를 줄이고, 협업 구역을 조성하며, 가구를 재활용하세요.

가상 리셉셔니스트, 모바일 팝업 Zoom Rooms, 플러그 앤 플레이 회의 하드웨어를 통해 기술을 통합하세요.

참여 의식, 이벤트 및 팀 빌딩 활동을 통해 기업 문화를 강화하세요.

그 결과, Zoom 사무실은 이제 공식적·비공식적 협업, 개인 집중, 휴식을 모두 지원하며, 직원 중 50% 이상이 유연근무 또는 하이브리드 근무를 선호합니다.

🔍 알고 계셨나요? 하이브리드 근무의 유연성으로 인해 도시 중심부에서 상당한 인구 유출이 발생했습니다. 예를 들어, 샌프란시스코는 2020년 중반부터 2022년 중반까지 7%의 인구 감소를 경험했습니다. 많은 사람들이 도시 중심부와의 근접성보다 더 나은 주거 조건을 우선시하며 교외나 농촌 지역으로 이주했습니다.

ClickUp으로 시작하는 하이브리드 조화

하이브리드 근무는 이제 일상화되었으며, 팀원들이 이를 성공적으로 활용하는 방법을 추측할 필요가 없습니다.

이 가이드에 제시된 단계를 따라 전환을 원활하게 진행할 수 있지만, 그것만으로는 충분하지 않습니다. 성공은 협업을 간소화하고, 워크플로우를 효율화하며, 모든 구성원이 같은 방향으로 나아가도록 하는 도구와 전략을 연결할 때 이루어집니다.

ClickUp은 하이브리드 업무를 계획, 관리, 실행하는 완벽한 솔루션을 제공하여 분산된 팀이 조화를 이루고 생산성을 유지할 수 있도록 합니다.

AI 기반 도구를 통해 메시지, 작업, 프로젝트 업데이트가 원활하게 진행되며 계획대로 진행됩니다. 이 통합 AI 작업 공간으로 팀은 어디서나 협업하고, 작업을 관리하며, 소통할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 확보합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하고 하이브리드 전환을 시작하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

원격 근무는 직원이 가정이나 공유 오피스 공간 등 전통적인 사무실 외부 위치에서 완전히 근무하는 것을 의미합니다. 반면 하이브리드 근무는 사무실 근무와 원격 근무를 결합하여 직원이 사무실과 원격 위치 사이에서 시간을 분할할 수 있도록 합니다.

하이브리드 근무 가능 여부는 역할 특성 및 관련 작업 내용에 따라 결정됩니다. 빈번한 대면 상호작용, 특수 장비 접근, 팀 기반 협업이 필요한 역할은 하이브리드 근무에 적합하지 않을 수 있습니다. 반대로 독립적인 작업 수행, 디지털 커뮤니케이션, 최소한의 물리적 출근이 필요한 위치는 하이브리드 모델에 더 잘 적응할 수 있습니다.

효과적인 하이브리드 팀 관리를 위해서는 다음과 같은 디지털 도구 세트가 필요합니다: 커뮤니케이션 플랫폼: ClickUp Chat 또는 Microsoft Teams와 같은 도구는 실시간 메시징 및 협업을 용이하게 합니다. 프로젝트 관리 도구: ClickUp 또는 Trello와 같은 플랫폼은 작업, 마감일 및 프로젝트 진행 상황을 추적합니다. 화상 회의 도구: ClickUp SyncUps, Zoom 또는 Google Meet는 가상 팀 회의에 필수적이며, 사무실 내 팀 지원도 가능합니다.문서 공유 및 저장소 플랫폼: Google Drive 또는 Dropbox와 같은 앱은 공유 파일 및 문서에 대한 손쉬운 접근을 보장합니다.

하이브리드 환경에서 강력한 기업 문화를 유지하려면 의도적인 노력이 필요합니다: 정기적인 가상 체크인: 소통과 참여를 촉진하기 위해 일관된 회의를 계획하세요. 포용적인 활동: 관계 강화를 위한 가상 팀 빌딩 활동 및 사교 이벤트를 조직하세요. 명확한 커뮤니케이션: 신뢰 구축을 위해 정책과 기대치에 대한 투명성을 확보하세요. 피드백 메커니즘: 직원들이 우려 사항과 제안을 표현할 수 있는 시스템을 구축하세요.

하이브리드 모델로의 전환 기간은 조직 크기, 준비 상태 및 자원에 따라 달라집니다. 평균적으로 기업은 하이브리드 근무 방식을 완전히 구현하고 최적화하는 데 수개월에서 1년 정도가 소요될 수 있습니다.

하이브리드 근무 환경에서의 성공은 다음을 통해 평가할 수 있습니다: 직원 생산성: 결과물과 효율성 수준 모니터링 직원 만족도: 사기와 참여도 측정을 위한 설문조사 실시 유지율: 이직률과 유지 통계 분석 성과 메트릭: 설정된 목표와 과제 달성도 평가

사무실 근무팀과 원격 근무팀 간의 공정성을 보장하려면 다음을 활용하세요: 표준화된 정책: 모든 직원에게 적용 가능한 통일된 지침 시행 동등한 기회: 근무 위치와 무관하게 경력 성장 기회 및 개발 자원 제공 * 투명한 커뮤니케이션: 우려 사항과 피드백을 해결하기 위한 개방형 채널 유지

하이브리드 근무 모델은 조직에 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 원격 근무를 도입한 기업은 동시에 사무실에 출근하는 직원이 줄어들어 사무실 공간, 공과금, 현장 편의 시설과 관련된 간접비를 절감할 수 있습니다. 이 접근 방식은 임대료, 에너지 비용, 소모품 비용도 낮춥니다. 절감 효과는 출퇴근 보조금과 이주 비용까지 확대되며, 인재 유치 및 유지 능력 향상으로 채용 및 이직 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

하이브리드 리더십을 위한 관리자 교육은 다음을 포함합니다: 소통 능력 개발: 원격 및 대면 팀을 효과적으로 관리하는 역량 강화 기술 교육 제공: 원격 및 대면 협업을 지원하는 tools에 대한 숙련도 향상 포용성 증진: 모든 팀원이 가치 있게 여겨지고 참여할 수 있도록 하는 관행 장려 유연성 장려: 다양한 업무 선호도와 요구를 수용할 수 있도록 리더십 스타일 조정