10の無料市場エントリー戦略テンプレート

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今日の市場参入には、価格設定、ポジショニング、現地市場への適合性、販路の選択、競合他社の圧力、タイムライン、法的な確認など、数多くの決定事項が伴います。これらの決定を間違った順序で行うと、多大なコストがかかってしまいます。

だからこそ、市場参入テンプレートが必要なのです。これを使えば、実行に移す前にじっくり検討できるため、拡大プランが単なる仮定に留まることを防げます。

このブログ記事では、いくつかの無料市場参入戦略テンプレート、それぞれのテンプレートがどのようなプラン立案に役立つか、そして目指す事業拡大の形態に合ったテンプレートの選び方について解説します。

10の市場エントリー戦略テンプレートを一目で確認

市場エントリー戦略テンプレートとは？

市場参入戦略テンプレートとは、ビジネス、製品、またはサービスがどのように新規市場に参入するかを計画し、そのプランを包括的な市場参入戦略に接続するのに役立つ、既成のフレームワークです。

通常、以下のような重要な意思決定事項を整理します：

ターゲット市場： 販売対象となる顧客層

ポジション： 競合他社との差別化を図る方法

価格設定とパッケージ構成： 設定する価格とオファーの提示方法

チャネル： 顧客へのアプローチ方法

市場参入アクション： ローンチに向けたステップ、タイムライン、および所有者

部門横断型チームにとって市場参入戦略テンプレートが重要な理由

製品チームにはあるプランがあり、マーケティングチームには別のプランがあり、営業チームは前四半期のミーティングでの仮定に基づいて業務を進めています。チーム間の連携が欠如しているため、全員が懸命に働いているものの、協力し合ってはいません。

市場エントリー戦略テンプレートを共有することで、特にコラボレーションプラットフォーム内で共有すれば、部門間の壁を取り払い、全社共通の行動指針を作成できます。

統一されたテンプレートがワークフローをどのように変革するか、その方法をご紹介します：

混乱ではなく、スムーズで一貫性のある立ち上げを実現できます。各担当者は自分の仕事が他者にどのような影響を与えるかを把握できるため、市場参入のプロセスは予測可能かつ再現性のあるものになります。🤩

市場エントリー戦略テンプレート ベスト10

ここでご紹介する各テンプレートは、特定のフェーズや機能に特化しているため、ニーズに合わせて自由に組み合わせてご利用いただけます。最大のメリットは、これらすべてがClickUp上で運用している大規模なワークフローとシームレスに接続できる点です。

さっそく見てみましょう 👇

1. ClickUp 市場参入戦略テンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「Go to Market戦略テンプレート」を活用して、GTMプラン全体を一元管理しましょう

散在するスプレッドシートやドキュメントで市場参入プラン全体を管理しようとすると、納期遅れやコミュニケーションの齟齬を招く原因となります。ClickUpの市場参入戦略テンプレートなら、市場参入（GTM）のライフサイクル全体を一元管理できるため、こうした課題を解決します。

市場分析、ターゲット層、ポジショニング、メッセージング、チャネル戦略、ローンチタイムラインなどを網羅しています。新製品の立ち上げや、既存製品の新規地域への展開を検討しているチームに最適です。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：新製品の立ち上げや新規地域市場への参入を検討しているプロダクトマーケティングマネージャー。

2. ClickUpの市場参入戦略テンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「Go to Market戦略テンプレート」を活用し、共同編集可能なホワイトボード上でGTM戦略を視覚的に可視化しましょう。

直線的でテキスト中心のプランでは、強力な市場参入に必要な創造的なブレインストーミングが妨げられることがあります。そのため、ClickUpの「Go to Marketテンプレート」には、視覚的なホワイトボード機能が搭載されています。

チームが実行に移る前に戦略を策定できるよう、共同作業が可能なドラッグ＆ドロップ式のスペースを提供します。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな時に最適： 市場機会について部門横断的な合意形成が必要な、初期フェーズのプラン策定セッション。

3. ClickUp 市場参入戦略コミュニケーションテンプレート

チャネルごとにメッセージに一貫性がなければ、顧客を混乱させ、ブランド力を弱めてしまいます。ClickUpの「Go to Market戦略コミュニケーションテンプレート」を使えば、戦略と対外的な実行があらゆる場面で一貫性を保つことができます。

これを活用して早期に中核となるポジションを確立し、ローンチが進むにつれて、キャンペーンのブリーフ、パートナーとのコミュニケーション、顧客向けの最新情報など、あらゆる場面で同じメッセージブロックを再利用しましょう。

このテンプレートがおすすめな理由：

体系化されたメッセージングセクション： コアメッセージ、価値提案、ターゲット層ごとのトークポイントごとに専用のセクションを設けることで、チーム全体の認識を統一しましょう

メッセージの一貫性向上： チームが各チャネルで使用するべき正確な文言、根拠、および対象読者向けのメモを文書化しましょう

明確なバージョン追跡： ClickUpのバージョン履歴機能を使えば、自社のポジションがどのように変化したか、その理由を正確に把握でき、どのメッセージが最新のものかという混乱を解消できます

✅ こんな方に最適： マーケティング、営業、パートナー各チームを横断してマルチチャネル展開を統括するコミュニケーション担当責任者。

4. ClickUp 競合分析テンプレート

市場参入戦略を策定しているものの、明確な競合分析が行われていない場合、それは手探りの状態と同じです。

ClickUpの競合分析テンプレートを使えば、競合他社の調査、記録、追跡が可能になり、製品のポジションを優位に保って競争に勝ち抜くことができます。これは、初期の市場評価を行うあらゆるチームにとって不可欠なツールです。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 新規市場参入やカテゴリー拡大に先立ち、競合他社を分析する戦略担当者。

🎥 AIを活用すれば、競合分析をより迅速かつ効率的に行えるとしたらどうでしょう？ 実は可能です！このビデオをご覧いただき、ChatGPTが市場の隙間を素早く見つけるのにどのように役立つかをご確認ください。

5. ClickUp 市場調査テンプレート

ClickUpの市場調査テンプレートは、課題の定義から適切なデータ収集方法の選定、調査結果の記録に至るまで、より賢明な市場参入プランを策定するための調査を体系的に整理するのに役立ちます。

このテンプレートは、新規市場への参入前に需要の検証、顧客行動の把握、あるいは仮説の検証を行う必要がある場合に特に役立ちます。範囲、質問事項、タイムライン、実行計画といったサブタスクが盛り込まれているため、調査を実践的なものにし、意思決定に直結させることができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

詳細な調査セクション： 市場規模（TAM、SAM、SOM）、顧客セグメント、業界動向、規制上の考慮事項など、各項目を網羅できるよう専用のセクションを設けています。

データ豊富な追跡機能： ClickUpのカスタムフィールドを使用して、調査ソース、信頼度、データの鮮度を追跡し、インサイトの信頼性を常に把握しましょう

共同での統合： 調査タスクに直接埋め込まれた 調査タスクに直接埋め込まれた 共同編集可能なClickUpドキュメント を活用し、リアルタイムで協力して調査結果を統合しましょう

✅ こんな方に最適： 新規市場参入前に顧客需要を検証する市場調査マネージャーや製品戦略チーム。

6. ClickUp 製品ポジショニングテンプレート

製品のポジションを明確に説明できなければ、競争の激しい市場で埋もれてしまいます。

ClickUpの「プロダクトポジショニングテンプレート」は、新市場において自社製品のポジションをどのように明確にするべきかを明確にするのに役立ちます。ビジョン、ミッション、市場セグメント、キャッチコピー、顧客の課題、独自の強み（USP）、ブランディングなど、重要な要素を一箇所にまとめて管理できます。

製品発売前に、自社製品の独自の価値提案を明確に定義する必要があるプロダクトマーケティングチームにとって、これは必須のツールです。

このテンプレートがおすすめな理由：

戦略的思考のガイド： ターゲット層、主要な差別化要因、競合製品、そして最終的なポジションステートメントについて、体系化されたセクションがプロセスを順を追って解説します

ターゲット層のセグメンテーション： メッセージやローンチプランを策定する前に、組み込みの市場セグメントフィールドを活用して、製品のターゲット層を明確に定義しましょう

ポジショニング比較： 複数の製品や市場参入の方向性を1つの体系的なリストで確認し、それぞれが「計画中」「進行中」「保留中」のどの段階にあるかを追跡できます。

✅ こんな方に最適： 新しい市場やターゲット層に向けたポジションを練り上げているブランド戦略担当者。

💡 プロのヒント： ポジション策定に必要なリサーチには、AIを活用しましょう。例えば、通話記録や顧客フィードバックをClickUp Brainに入力することで、頻繁に挙がる競合他社の名前や顧客が求める機能、自社の差別化に活用できるその他の情報を特定するのに役立ちます。 ClickUp Brainを使えば、ディスカバリーコールでの競合他社に関するメンションを数秒で抽出できます

7. ClickUp 製品価格設定テンプレート

価格戦略が不十分なまま新規市場に参入すると、両面で損失を被る可能性があります。価格が高すぎれば、製品の普及が停滞します。価格が低すぎれば、ローンチが軌道に乗る前に利益率が圧迫されてしまいます。

ClickUpの製品価格設定テンプレートは、製品、ブランド、種類、サイズを横断して価格決定を整理するのに役立ちます。これにより、チームはカタログの構造を把握でき、価格帯の比較、ギャップの発見、そして参入する市場に適した価格モデルの策定が可能になります。

このテンプレートがおすすめな理由：

データに基づく意思決定： コスト分析、競合他社の価格ベンチマーク、価値に基づく価格設定の検討事項に関するセクションが、堅実な戦略の策定をサポートします

カタログ構成： 製品をカテゴリー、ブランド、種類、サイズごとに分類し、価格設定を実際の製品バリエーションに連動させます

価格比較： 範囲のベンチマークや新規市場向けの価格調整が必要な際、類似するSKUを並べて比較できます

✅ こんな方に最適： 新規市場参入前にカテゴリーレベルの価格設定を行う価格設定担当者や製品チーム。

8. ClickUp 営業戦略ガイドテンプレート

営業チームがそれを実行するための明確な営業戦略を持っていなければ、優れた市場参入戦略も無駄になってしまいます。

ClickUpの「営業戦略ガイドテンプレート」は、マーケティング部門のポジショニングと営業チームの現場での努力とのギャップを埋めます。このテンプレートは、大まかな戦略を、営業担当者が実際に成約につなげられる実践的な営業ガイドへと変換します。

このテンプレートがおすすめな理由：

営業活用可能な資料： ターゲットアカウント、営業プロセスの各フェーズ、反論への対応、競合分析シートなどのセクションが含まれており、チームに必要な情報をすべて提供します

セールス・イネーブルメントの進捗管理： すべてのセールス・イネーブルメント資産の作成状況とステータスを追跡します

連携ワークフロー： 関連する 関連する ClickUpの統合機能 を活用して、営業戦略とパイプライン管理を連携させましょう

✅ こんな方に最適： 新規市場参入プランを現場で活用できる実践的なフィールド・プレイブックへと落とし込む、セールス・イネーブルメント・マネージャーや地域営業責任者。

💡 プロのヒント：ClickUp Chatを活用して、営業、マーケティング、プロダクトの各チームが市場戦略のあらゆる側面について足並みを揃えましょう。仕事が行われている場所と同じ場所で会話が行われるため、文脈が失われたり、優先度がずれたりするというリスクがありません。 ClickUpチャットで全チームの認識を統一しましょう

9. ClickUp 製品ローンチチェックリストテンプレート

発売日が近づくにつれ、製品発売チェックリストを活用することで、些細ながらも重要なタスクを見落とすリスクを防ぐことができます。

ClickUpの「製品ローンチチェックリスト」テンプレートを使えば、市場参入プランを段階的なローンチ実行計画書に変換できます。仕事はカテゴリ別にグループ化され、ClickUpのカスタムステータスを通じて進捗を追跡できます。

このテンプレートを活用して、各ローンチタスクを「市場分析」「ターゲット層」「価格設定」などのカテゴリーごとに整理し、プランから完了まで一貫したフェーズを経て仕事を進めていきましょう。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 新市場への多角的な展開を統括するプロダクトマーケティングマネージャーやローンチ所有者。

10. ClickUp 展開プランテンプレートサンプル

ClickUpの「ロールアウトプランテンプレート」を使えば、実際のローンチプログラムのように運用できる段階的なロールアウト管理ツールが利用できます。さらに、すべての作業項目には所有者、タイムライン、部署、予算が紐付けられています。複数のチームをまたいでパイロット版、本格展開、最終リリースの順序を調整する必要がある市場参入において、このテンプレートは大いに役立ちます。

展開をフェーズ（初期、開発、最終テストなど）ごとに整理し、各ワークストリームの可視性を失うことなく、完了、遅延、中止、または未着手の項目を追跡できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 新規市場への参入や地域展開に向けた、複数チームによる展開プランを統括する事業責任者。

💡 プロのアドバイス： 市場参入は、管理すべき要素が多数ある複雑なプロジェクトです。ClickUpのスーパーエージェントが、そのプロセスをスムーズに進めるお手伝いをします。 競合情報リサーチ・スーパーエージェント は、競合他社を監視し、市場参入の意思決定をサポートする戦略的知見を提供します

Complex Task Designer は、複雑な成果物を、サブタスク、依存関係、見積もり時間、役割の割り当てを含む構造化されたタスクツリーに分解します。

プロジェクト・タイムライン・ビルダー は、マイルストーンや制約条件を、フェーズと日付を含む順序立てられたプロジェクト・タイムラインに変換します

Meetings Manager Super Agent は、チーム全体でのミーティングの計画、アジェンダ設定、事前準備、および事後フォローアップの調整を支援します

PRD Writer Super Agent は、アイデアやチームからの意見を、ローンチプランのための体系的な製品要件文書に変換します

Status Reporter Super Agentは、ステークホルダーに提出可能な進捗レポートを自動生成し、障害要因を自動的に抽出します このビデオで、コンテキスト対応AIチームメイトの詳細はこちらをご覧ください！

ClickUpで市場参入プランを確実に実行に移しましょう

市場参入戦略は、実際の仕事が始まった後も機能して初めて意味があります。

調査、仮定、プランは重要です。しかし、それと同様に重要なのが、実行段階での取り組みです。新しい市場に参入する際には、チームの連携、意思決定の追跡、タイムラインの更新、そしてあらゆる要素を接続させ続けることが不可欠です。

ClickUpなら、これらすべてを一か所で実現できます。テンプレートから始め、Docsで戦略を具体化し、優先度をタスクに変換し、分析からローンチへとプランが進むにつれて進捗状況を可視化しましょう。ワークフローにAIが組み込まれているため、チームは調査結果を要約し、計画を洗練させ、次のステップを迅速に決定でき、作業が散漫になることもありません。

ClickUpを無料でお試しいただき、市場参入のプランから実行へと進みましょう。✅

よくある質問

市場参入戦略とは、新規市場に参入する「かどうか」および「どのように」参入するかという大枠のプランであり、一方、GTM戦略（市場投入戦略）は、その市場内で製品を立ち上げるための具体的な実行プランです。市場参入を「なぜ」と捉え、GTMを「どのように」と捉えてください。

部門横断的なチームは、共通のテンプレートを「唯一の真実の源」として活用し、各セクションを関連する所有者に割り当てます。例えば、ポジショニングはプロダクトチーム、メッセージングはマーケティングチームといった具合です。これにより、全員が依存関係や進捗状況を1か所で把握でき、連携のズレを防ぐことができます。

まずは「市場調査テンプレート」を使用してビジネスチャンスを検証し、次に「競合分析テンプレート」と「製品ポジショニングテンプレート」を活用して戦略を策定してください。最後に、「市場参入戦略テンプレート」と「製品ローンチチェックリスト」を用いて実行に移しましょう。

はい、ただし国際展開においては、規制、ローカライズ、地域ごとの競争環境といった市場固有の要因に合わせてカスタマイズする必要があります。ここでは、複数の国への段階的な参入をサポートする「展開プランテンプレート（サンプル）」が特に役立ちます。