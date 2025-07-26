市場調査の実施方法とデータをアクションに変える方法

人々が望むと思う製品を発売したのに、発売当日はまったく反応がない状況を想像してみてください。

あるいは、製品やサービスの価格設定が高すぎて、購入者が十分にいないという状況かもしれません。

大変そうですよね？しかし、適切な市場調査プロセスがあれば、完全に防ぐことができます。起業家として素晴らしいアイデアをお持ちの方でも、次回のキャンペーンを最適化したいマーケターでも、市場調査は推測を排除する最も迅速な方法です。ターゲット層、競合他社、機会を明確にし、効果的な戦略を策定するのを支援します。

市場調査プロセスについて知っておくべきことをすべてご説明いたしますので、ごゆっくりお聞きください。

市場調査とは何ですか？

市場調査とは、データを収集、分析、解釈するプロセスです。このデータには、ターゲットオーディエンス、競合他社、一般的な市場条件に関する情報が含まれます。

このような分析は、企業が 顧客のニーズを理解し、トレンドを特定し、アイデアを試して、最良の結果を達成するための戦略を最適化するために役立ちます。また、製品を立ち上げるために盲目的に費やされるであろう時間、お金、努力を節約することもできます。

これは、ビジネスの秘密情報のようなものと考えてください。直感に頼るのではなく、具体的なデータを収集するために努力を重ねます。このデータは、市場におけるギャップ、つまり、人々が何を望んでいるか、どのように行動しているか、そして、彼らにどのようにアプローチすべきかを明らかにします。その結果、この調査結果は、成長の加速に向けた戦略的な意思決定を行うための明確さを提供します。

なぜ企業は市場調査を行うべきなのか？

市場調査は、変化する市場動向や顧客期待の波を乗り切るための帆のようなものです。✅

企業が市場調査を行うべき理由は次のとおりです。

ターゲット市場を理解する ：ターゲット顧客に関する 360 度のビューを得るのに役立つデータを収集します。この深い理解は、顧客の課題やニーズから行動や嗜好にまで及びます。

発売前にアイデアを検証 ：ブレインストーミングのアイデアがすべて、実現可能な製品やサービスにつながるわけではありません。市場調査は、仮定を検証し、証拠に基づいて素晴らしいアイデアを推し進めるための「サンドボックス」のようなものです。

共感を呼ぶメッセージを作成 ：ターゲット市場に関する洞察を得ることにより、共感を呼び、コンバージョンにつながるメッセージを最適化することができます。

リスクを最小化 : 新規市場への参入や価格戦略の調整など、どのような状況でも、市場調査の結果はデータに基づいた洞察を提供し、推測を排除しリスクを最小化します。

トレンドを先取り ：市場調査により、顧客行動の進化、テクノロジーの変遷、競合他社の成功の式を把握することができます。これにより、市場に影響を与えるトレンドの一歩先を行き、戦略を転換して勝利を収めることができます。

製品やサービスの改善 ：ターゲットオーディエンスと顧客からのフィードバックにより、製品やサービスに改善を加えて、よりニーズに合致したものにすることができます。何がうまくいき、何が改善すべきか把握できます。

自信を持って、データに基づいた意思決定を行う ：確かなデータに裏打ちされた、情報に基づいた意思決定を行います。これにより、製品ロードマップ、マーケティング戦略、営業の努力が強化されます。

チーム間で洞察を伝達： 市場レポート作成ソフトウェアなどの ツールを使用すると、市場調査データを全員が利用できるようになります。このような可視性とデータ分析機能を組み合わせることで、全員が同じページで情報を共有でき、個々の努力の成果が倍増します。

🧠 豆知識: 市場調査に投資する企業は、投資しない企業に比べて2倍から3倍の速さで成長します！

最適な市場調査方法はどれ？ それぞれの比較はこちら

市場調査の方法論は、大きく2つのタイプに分類されます：一次調査と二次調査。

一次調査には、アンケート、インタビュー、フォーカスグループ、観察などの市場調査手法が含まれます。その目標は、調査参加者から直接、新しい第一の手のデータを収集することです。一方、二次調査では、レポート、統計、出版物などの既存のデータソースを分析します。

主に一次市場調査手法を中心に、さまざまな市場調査プロセスの種類を比較したテーブルをご紹介します。

アンケート インタビュー フォーカスグループ 観察調査 定義 アンケートは、大規模なグループに配布される構造化された質問票です。 インタビューは、1 対 1 のガイド付き会話です。 フォーカスグループは、少人数の参加者を対象としたガイド付きディスカッションです。 観察調査では、自然または制御された環境でユーザーを観察します。 主な目標 定量的なデータとトレンドを収集する 動機、行動、態度を分析する 反応をテストし、認識を明らかにする 実際の顧客の行動を理解し、主張されている行動と比較する ターゲットオーディエンス 広範なターゲット層、特定のセグメント 個々のユーザー、ステークホルダー 特定のデモグラフィックセグメント 実際のユーザーや顧客 データの種類 定量 定性 定性 定性 時間とコスト 低～中程度 時間とコストがかかる 中程度から高度 モデレート 最適です 仮説の検証、満足度の測定 深い洞察、複雑な意思決定の理解 新しいコンセプトやメッセージのテスト UX の洞察、製品の使用パターン

🔎 ご存じでしたか？ 最初の市場調査の努力は、1920年代に戸別訪問によるアンケートで完了しました。

市場調査プロセス：ビジネスがデータを意思決定に活かす方法

市場調査は 1 回で完了する活動ではありません。繰り返し行うことで明確さが増す継続的なプロセスです。新しい市場への参入、製品の発売、ビジネス戦略の改良など、徹底した市場調査を行うことで、仮定ではなく現実の洞察に基づいてビジネスを展開することができます。

適切な質問の特定から、生データを確信に満ちた意思決定に変えるまで、市場調査プロセスの各ステップは、持続的な成長の基盤を築きます。以下では、このプロセスを、アイデアの創出から実装までをご案内する 7 つの実行可能なステップに分解します。

ステップ 1：調査の目標を定義する

成功する市場調査は、明確な目標から始まります。

仕事のためのすべてのアプリであるClickUp などのツールと、ClickUp Docs などの機能を使用すると、調査の目標、プロジェクトの概要、および関係者のフィードバックを 1 つの共同ドキュメントに集約することができます。

コメントを使用してチームの意見を収集し、ドキュメントから直接アクションアイテムを割り当てて、全員の足並みを揃えることができます。新しい顧客セグメントを開拓していますか？ブランド認知度を測定していますか？製品コンセプトの検証を行っていますか？「なぜ」を明確にすることで、答えなければならない質問を整理することができます。

ClickUp Docs を使用して、すべての市場調査の目標を 1 か所に集約しましょう。

プロのヒント： ドキュメントに詳細なアクセス許可を設定して、社内のチームや社外のパートナーと調査結果を安全に共有し、機密情報を確実に保護しましょう。

ステップ 2：データの収集（一次調査と二次調査）

目標の概要を決定したら、次のステップは関連データの収集です。通常、このステップでは、一次調査（アンケート、インタビュー、フォーカスグループを通じて収集した独自のデータ）と二次調査（市場レポートや競合他社分析などの既存の情報源）を行います。一次データは具体的かつ独自の洞察を提供し、二次データは全体像の把握に役立ちます。

ClickUpフォームを使用すると、カスタムブランドのアンケートを作成し、その回答をアクション可能なタスクとしてワークスペースに直接取り込むことができます。フォームのフィールドをカスタムフィールドにマップし、タスクの所有者を割り当て、優先度を自動的に設定することで、データ収集とフォローアップを効率化できます。

このフェーズでは、ユーザーペルソナを作成することを忘れないでください。これにより、パーソナライズされた顧客体験を生み出し、残りの調査の進め方を決定しやすくなります。

ステップ 3：顧客をセグメント化して分析する

市場調査は、競合他社についてだけでなく、ターゲット層についても同様に重要です。ここでは、競合他社が何をしているか、どのようなポジションにあるか、どこで成功（または苦戦）しているかを調査します。このような分析は、試行錯誤のプロセスを経ることなく、空白の市場を発見するのに役立ちます。

メッセージ、価格設定、顧客レビュー、ソーシャルメディアでの存在感、声の調子、製品の機能を分析して、市場のギャップ、満たされていない顧客のニーズ、潜在的なポジショニングの機会を特定します。

マーケティング分析ソフトウェアは、並列比較とリアルタイムベンチマーク機能を提供することで、プロセスを簡素化します。

ClickUp タスクタグ を使用して、さまざまな市場調査セグメントを分類します。

ClickUp タスクタグを使用して、「パッケージに関する苦情」や「成分に関する混乱」などの洞察を分類します。これらのタグは、ラベルに比べてより詳細な情報を提供します。年齢、肌タイプ、地域などに応じて回答を分類することができます。ラベルとタグを組み合わせることで、傾向を視覚化し、見つけやすくなります。

また、ClickUp ダッシュボードを設定して、さまざまなインサイトクラスターとその頻度を表示することもできます。

ステップ 4：競合他社の洞察を分析する

競合分析は、市場における自社のポジションを文脈的に把握し、活用できるギャップを発見するのに役立ちます。これには、競合他社の製品、価格設定モデル、顧客の感情、マーケティング戦略などの調査が含まれます。

データが収集されたら、それを活用する段階に入ります。まず、構造化されていないデータを構造化されたデータに変換する必要があります。生の顧客フィードバック、スプレッドシート、チャートを、活用可能な洞察に変換します。

調査結果を主要なテーマを中心に整理しましょう：トレンド、異常値、繰り返し指摘される課題、そして意外な洞察。可視化ツールを活用して、関係するすべてのステークホルダーがデータ分析を容易に行えるようにしましょう。

ClickUp テーブルビュー を使用して、自社製品やサービスを競合他社と比較しましょう。

テーブルビューで直接、競合他社のマトリックスを整理し、主要な競合他社とその差別化要因をまとめます。機能、価格、パッケージ、式の種類、顧客の感情を比較します。スクリーンショット、Web リンク、ソーシャル感情分析をサブタスクとして添付して、調査を集中管理することもできます。

顧客はこれらのブランドについて、どのような点を気に入っているか、嫌っているか？顕著なギャップは何か？この構造化された比較により、一般的な概要では見過ごされがちなパターンや機会を明らかにすることができます。

関連するスクリーンショット、ウェブリンク、ソーシャルセンチメント分析をサブタスクとして添付して調査を集中管理することで、戦略的な議論の際に再確認しやすくなります。

➡️ 詳細：競合他社を追跡するための無料の業界分析テンプレート

ステップ 5：データを整理して解釈する

ここで、情報を洞察に変えるという大変な作業が始まります。方向性のないデータは、単なるノイズにすぎません。このステップでは、洞察と次の行動をつなぎ合わせます。

影響力の大きい洞察を具体的なアクションアイテムに変換します。ターゲットオーディエンスは、特定の成分、特定のコンテンツのトーン、または独自の配信フォーマットを好む場合があります。これらの洞察を活用して、製品のロードマップ、クリエイティブコピー、または価格設定モデルを調整します。

テクノロジーの力を過小評価してはいけません。AI マーケティングツールは、顧客の言語に基づいてメッセージを作成するのに役立ちます。

特に新しいチャネルやキャンペーンをテストする場合、顧客の声に合わせてコミュニケーションを調整するための賢いショートカットとなります。

ClickUp ボードビュー などの調査ツールを使用してデータを解釈

ClickUp のリスト ビュー と ボードビューは、データをカテゴリや洞察に分類するのに役立ちます。「検証済み洞察」、「レビューが必要」、「サポートされていない主張」などのカスタムステータスを作成して、各データポイントの強みや関連性を追跡します。ClickUp Brainを使用して、長いインタビューのトランスクリプトやフィードバックを要約し、重要なパターンを抽出し、洞察の草案を自動的に生成します。

プロのヒント：ClickUp 自動化機能を使用して、洞察が検証されたり、レビューが必要になったときにタスクを移動したり、関係者に通知したりすることで、ワークフローの効率と透明性を維持しましょう。

ClickUp でリストビューを使用するためのベストプラクティスについてご覧ください。

ステップ 6：調査結果を報告する

優れた調査は、それを理解し、それに基づいて行動するチームの能力によってその価値が決まります。重要な発見、視覚的な傾向、実行可能な推奨事項を、ステークホルダーに合わせた明確で説得力のあるフォーマットで要約します。

ClickUp ダッシュボード を使用して、市場調査プロジェクトの結果を発表しましょう。

このステップには、ClickUp ダッシュボードが最適です。チャート、タスクウィジェット、テーブルを組み合わせて、新しいデータが入力されると自動的に更新される、生きたレポートを作成しましょう。

ナラティブ形式が必要な場合は、ClickUp Docsですべてをまとめましょう。視覚化を埋め込み、タスクをリンクし、参考用に生データファイルも添付できます。プロセスを適切に文書化しておけば、それは将来のプロジェクトで使えるプラグアンドプレイのリサーチライブラリになります。

ステップ 7：データに基づいた意思決定を行う

調査の洞察を明確に理解したら、次は観察から実行に移す段階に進みます。調査結果を、製品開発、市場投入戦略、顧客開拓、業務改善の指針として活用してください。

ClickUp のガントチャートビュー を使用して、ロードマップに基づいて意思決定を推進しましょう。

洞察をイニシアチブに変換し、ClickUp で実行可能なロードマップを作成しましょう。リサーチタスクを関連する目標にリンクし、期日を設定し、所有者を割り当て、ガントチャートや タイムラインビューを使用して進捗状況を追跡します。ClickUp のマイルストーンを使用して、リサーチの重要な段階をマークし、チームが計画通りに進んでいることを確認します。

➡️ 詳細を見る：チームおよびプロフェッショナル向けの無料リサーチプランテンプレート

市場調査に ClickUp を使用

ClickUp がさまざまなフェーズの市場調査をどのようにサポートしているかは、すでに紹介しました。しかし、この日常的な仕事用アプリには、さらに多くの機能があります。

ClickUp Enterprise Searchを使用すると、ワークスペースや統合アプリ（Google Drive、Slack、Figma など）からファイル、メッセージ、洞察を瞬時に検索できるため、調査の統合に要する時間を大幅に短縮できます。

効果的な市場調査には、データの収集だけでなく、明確さ、コラボレーション、戦略的な実行も必要です。ClickUp は、これらすべてを 1 つのワークスペースに統合し、複雑な調査ワークフローの管理と、洞察を情報に基づいた意思決定に変換することを容易にします。

ClickUp Goals を使用して、調査結果をビジネス戦略に整合させます。

調査の目標をより深く理解したら、ClickUp Goals にマップしましょう。

市場調査は、ビジネス目標と整合している場合にのみ価値があります。ClickUp の目標を使用すると、競合他社の分析の完了や 1,000 件のアンケート回答の収集など、明確で測定可能な目標を設定し、それらを特定のタスクやリストにリンクすることができます。その結果、すべての調査活動がより広範なビジネス成果に貢献し、洞察から影響力へと至る明確な道筋が提供されます。

さらに、包括的な目標を定義する際に、製品チームや営業チームとリアルタイムでコラボレーションすることができます。

💡 プロのヒント： 積極的なユーザーフィードバックと受動的なカスタマーサポートを区別することは非常に重要です。専用の顧客フィードバックツールを使用して、一般的な問い合わせの中から影響力の大きいアイデアを見極めましょう。その後、検証済みのインサイトを実行可能なタスクとしてワークフローに統合し、製品改善に重点的に取り組むことができます。

➡️ 詳しくはこちら:SurveyMonkeyの代替ツールと競合サービス

ClickUp のマイルストーンを使用して、調査の各フェーズの進捗を追跡しましょう。

ClickUp マイルストーン を使用して、タスクをマイルストーンに接続し、洞察をアクションに変換します。

同様に、ClickUp マイルストーンは、プランニング、正確で実用的なデータ収集、分析、レポート作成など、主要な調査段階の進捗状況を全体像として把握することができます。

マイルストーンを設定して、調査の各フェーズの進捗を追跡し、遅延を早期に発見し、チームに納期を周知します。

Atrato の CEO、Juan Casian 氏が ClickUp の使用について次のように述べています。

より大きな目標に向けての進捗状況を把握することは、私にとって重要です。ClickUp を使用すると、以前のツールでは得られなかった、必要な高レベルの可視性を迅速に得ることができます。

より大きな目標に向かってどのように進捗しているかを把握することは、私にとって重要です。ClickUp を使用すると、以前のツールでは得られなかった、必要な高レベルの可視性を迅速に得ることができます。

ClickUp タスクを使用して、フォームの回答を調査タスクに変換します。

ClickUp タスク を使用して、市場調査のデータ収集中にフォームをタスクに変換しましょう。

アンケート質問の起草から業界動向の分析まで、市場調査プロセスのすべてのステップはClickUp タスクで管理されます。タスクの所有者を割り当て、期日を設定し、添付ファイルを追加し、フィールドをカスタマイズして、調査の種類、ソース、優先度を追跡することができます。

このタスクレベルの構造により、調査ワークフロー全体の説明責任と透明性が確保されます。

ClickUp タスクのさまざまなタイプについて、簡単に説明します。

ClickUp Brain を使用して、調査結果を要約し、洞察をより迅速に導き出しましょう。

ClickUp Brain による市場調査プロセス

生のデータを意味のある洞察に変えるには、時間がかかるものです。

ClickUp Brain は、生データから実際の洞察をより迅速に導き出すために特別に設計された、組み込みの AI リサーチアシスタントです。インタビューを自動的に要約し、大規模なデータセットから繰り返し出現するテーマを検出し、次のステップのアクションを生成します。そのすべては、ワークスペース内で実行されます。アンケートの回答を整理する場合でも、競合他社の情報を分析する場合でも、Brain を使用すれば手作業による統合作業を省略し、より高レベルの意思決定に集中することができます。

デスクトップユーザーには、Brain Max がさらに充実した体験を提供します。音声テキスト変換機能とテキスト音声変換機能が追加され、リサーチメモ、タスク、アイデアをハンズフリーで口述し、マルチタスクをしながら AI によって生成された要約を音声で聞くことができます。また、より深いコンテキスト認識も得られます。Brain Max は、ClickUp ワークスペース、接続されたアプリ、およびウェブを検索して、関連ファイル、洞察、要約、さらには存在を忘れていたものまで表示します。

ClickUp Brain と Brain Max を組み合わせることで、高度な AI 機能を調査ワークフローに導入でき、より迅速に考え、アイデアを実行に移し、必要な情報を数秒で見つけることができます。

ClickUp の市場調査テンプレートを使用して、調査のあらゆるステップを管理しましょう。

ClickUp 市場調査テンプレート を使用して、市場調査プロジェクトとビジネス上の意思決定を簡素化しましょう。

さらに、ユースケースに応じて簡単にカスタマイズできるテンプレートも多数用意されています。たとえば、ClickUp の「市場調査テンプレート」は、目標の設定やデータ収集から競合分析、最終レポートの作成に至るまで、調査プロジェクトのあらゆるフェーズを管理できるプラグアンドプレイのワークスペースです。

これが人気の理由:

組み込みのステータスとタイムラインで、すべての調査タスクを追跡

アンケート、インタビュー、競合他社調査から得た洞察を、あらかじめ作成されたリストに整理します。

コメント、ドキュメント、割り当てを通じて、チームメンバーとリアルタイムでコラボレーション

あらかじめ統合されたダッシュボードを使用して、調査結果を視覚化

ClickUp でプロのような調査を！

市場調査は、成功への出発点となります。

顧客のニーズの特定、新しいコンセプトのテスト、競合他社の分析など、適切な調査プロセスは、情報を影響力あるものに変えるのに役立ちます。そして、プロセスの各ステップは、ターゲットが本当に望むものを開発することに近づきます。

市場調査のプロセスは難しそうに思えるかもしれませんが、ClickUpではさまざまな方法で簡単に実行できます。ClickUp のすべての機能は、調査を現実の測定可能な成果に変えるよう設計されています。

