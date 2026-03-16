Focalboard 対 ClickUp：あなたのチームに最適なツールは？

FocalboardとClickUpのどちらを選ぶかは、基本的にサーバーのメンテナンスをどれだけ楽しめるかという問題です。チームにセルフホスティングの運用負担を処理できるITリソースがあるなら、Focalboardが最適です。

しかし、その労力を実際の仕事に充てたいのであれば、ClickUpがすぐに使える代替案となります。

本ガイドでは、FocalboardとClickUpを比較し、各プラットフォームのAI機能やコラボレーションツールの活用方法を検証することで、ニーズに最適なツールを見つけるお手伝いをします。

FocalboardとClickUpの比較概要

機能 / カテゴリ ClickUp Focalboard 基本的なアプローチ タスク、ドキュメント、チャットを1つのAI搭載プラットフォームに統合したコンバージドAIワークスペース タスクとプロジェクトの追跡に特化したオープンソースのカンバンボードツール AI機能 文章作成、要約、タスク作成、ナレッジ検索には「ClickUp Brain」を。複雑なワークフローをエンドツーエンドで自動化するには「ClickUp Super Agents」と「Certified Agents」を活用しましょう。 ネイティブのAI機能はなく、AIアドオンを利用するにはMattermost経由の連携に依存しています ホスティングモデル 企業レベルのセキュリティを備えたクラウド型SaaS セルフホスト型またはMattermost連携型の導入 チームサイズ あらゆるサイズのチームに最適：個人、小規模チーム、中堅企業から大企業まで セルフホスティングに慣れている中小規模の技術チームに最適 メンテナンス すべてClickUpが管理（更新、セキュリティ、バックアップ） 社内IT部門が対応（サーバーのパッチ適用、稼働時間管理、データベース管理） 価格 あらゆるサイズのチームに対応した拡張性の高いプラン オープンソース（MITライセンス）

ClickUpの概要

ClickUpは、ツールの乱立を解消するために設計された世界初の統合型AIワークスペースです。どのようにしてそれを実現しているのでしょうか？ドキュメント作成、チャット、目標設定のために個別のアプリを維持する代わりに、ClickUpを使えば、プロジェクトの計画から実行までのあらゆる段階を一元管理できます。

この統合により、チームは仕事の進捗を追跡する同じビュー上で、ドキュメントの作成やコミュニケーションを行うことができます。つまり、プロジェクトの文脈が、実際に仕事が行われる場所そのものにあるのです。

そして、他の共同プロジェクト管理プラットフォームよりもはるかに強力な理由は何か？それは、タスク、ドキュメント、チャット、プロジェクトを統合して分析し、適切なタイミングで最適な答えを提示する「コンテキストAI」です。

習得の難易度： 基本的なタスク追跡機能だけで十分なチームにとっては、機能の多さに圧倒されてしまうかもしれません

クラウド依存型： 本プラットフォームはインターネット接続を必要とし、完全なオフライン環境やエアギャップ環境での利用は想定されていません

カスタマイズの難易度： 高度にカスタマイズ可能なワークスペースは、チームの特定のワークフローに完全に合わせるために、初期セットアップに多少の時間を要する場合があります

Focalboardの概要

viaFocalboard

Focalboardは、カンバンボード、テーブル、ギャラリービューを備えた、シンプルで軽量なインターフェースを提供します。データの主権を何よりも重視するチームに最適ですが、「無料」というタグは誤解を招く可能性もあります。

ソフトウェア自体はオープンソースですが、最大のコストはセルフホスティングに伴う技術的負債にあります。Dockerやローカルインストールを通じて自社のサーバーでFocalboardを運用するため、サーバーのメンテナンス、セキュリティパッチの適用、バックアップはチームが担当することになります。これにより、技術リソースが圧迫される可能性があります。

その最大の魅力は、データやインフラを完全に制御したい開発者やチームにあります。しかし、この制御には大きな負担が伴います。なぜなら、このスタンドアロン型プロジェクトは現在、主にコミュニティによってサポートされているためです。そのため、公式のアップデートは頻繁に行われず、プライバシーの利点よりもその負担の方が大きくなってしまいます。

メリット：

オープンソース： MITライセンスを採用しており、チームは必要に応じてコードベースを閲覧、修正、拡張することができます

セルフホスト型導入： Docker やその他の方法を使用して自社サーバー上で実行でき、すべてのプロジェクトデータを自社インフラ内に保持できます

Mattermostとの接続： Mattermostとネイティブに接続します。すでにこのコミュニケーションプラットフォームを利用しているチームにとっては大きなメリットとなります

多彩なビュー： タスクの視覚化方法に応じて、カンバンボード、テーブルビュー、ギャラリーレイアウトを利用できます

軽量かつ特化型： 最小限の機能セットにより、インターフェースはシンプルに保たれ、パフォーマンスへの負荷も軽減されます

デメリット：

AI機能が標準搭載されていない： 自動化、文章作成支援、またはインテリジェントなタスク管理のためのAI機能が一切組み込まれていません

連携機能のリミット： 商用プラットフォームに比べるとサードパーティとの接続数がはるかに少なく、その多くはカスタム開発が必要となります

メンテナンスの責任： セルフホスティングの場合、すべてのアップデート、バックアップ、セキュリティパッチ、およびインフラ管理はチームが責任を負うことになります

開発の不透明さ： Mattermostによる買収と製品変更を経て、スタンドアロンのFocalboardプロジェクトでは、活発な開発が減少しています

ClickUpとFocalboardの機能比較

各プラットフォームが真に優れている点や、どのツールがあなたのワークフローに合っているかを理解するために、以下の機能比較をじっくりと確認してください。チームが日々直面するプロジェクト管理の主要なニーズに対し、各ツールがどのように対応しているかを評価していきます。

AIと自動化機能

ステータスの更新や定期的なサブタスクなど、手作業による雑務にチームが何時間も費やしているなら、管理上の摩擦によって貴重な時間が失われていることになります。

チームが本来取り組むべき、影響力の大きい戦略的な仕事から注意をそらしてしまうことによるコストは？従業員100名規模の企業でも、コミュニケーションの齟齬やツールの連携不足により、年間約42万ドルの損失を被っています！

では、これを防ぐにはどうすればよいでしょうか？

調査によると、労働者の30％が自動化によって週に1～2時間の時間を節約できると考えており、19％は自動化によって3～5時間の時間を確保し、集中して深い仕事に取り組めるようになると見積もっています。

ClickUp Brain

ClickUpでは、タスク、ドキュメント、チャットを横断して反復的な作業を自動化する組み込みAI機能「ClickUp Brain」によってこれを実現しています。プロジェクトプランを手作業で作成したり、長いコメントスレッドを要約したりする代わりに、ClickUp Brainを使えば、これらの作業を即座に自動化できます。

ClickUp Brainを使えば、ワークスペースを離れることなく、音声やビデオClipの文字起こし、テキストやチャットメッセージのタスク化、議論やドキュメント、チャットスレッドの要約が可能です。

ClickUp AIで実行できるさまざまなアクションを、ここで少しご紹介します：

💡プロのヒント：ClickUp Brainを使えば、ワークスペースを離れることなくChatGPTやClaudeなどのモデルを切り替えることができます。これにより、個別のAIサブスクリプションに追加料金を支払うことなく、ニュアンスのある文章作成にはClaudeを、複雑なロジックにはGPTを、といったように、タスクに適した推論エンジンを選択できます。 ClickUp Brainで、単一のインターフェースから複数のLLMを利用

ClickUpスーパーエージェント

また、単一のステップだけでなく、ワークフロー全体を自動化したい場合は、ClickUp Super Agentsをお試しください。

Super Agentsは、単一のAIアクションを実行するだけでなく、ワークスペース全体で複数のステップを連携させます。ワークスペースの状況を把握し、人間では不可能なことをこなすAIのチームメイトだと考えてください。設定が完了すれば、特定のトリガー（ミーティングの終了、フォームの提出、タスクのステータス変更など）を監視し、次のアクションを即座に実行します。

📌 例えば、ワークスペース内でプロジェクトマネージャーのスーパーエージェントが稼働している様子を想像してみてください。

ClickUpの「スーパーエージェント」でワークフローを効率化

ドキュメントに新しいプロジェクト概要を追加すると、エージェントがそれを読み取り、プロジェクトプランを作成します。

ClickUpタスク、サブタスク、および期限を自動的に生成します。その後、役割に基づいてデザイナー、ライター、開発者に仕事を割り当てます。また、タスクを関連するドキュメントやアセットにリンクします。

作業が進むにつれ、エージェントがタスクの更新状況を監視します。遅延が発生した場合は、その旨をフラグ付けし、所有者に通知します。また、プロジェクトチャンネルに週次進捗要約を自動投稿します。

最後に、プロジェクトが完了すると、最終レポートが作成されます。

🎥 このビデオをご覧いただき、Super Agentsがどのようなサポートを提供できるかをご確認ください：

ルールベースの自動化

AIによる支援に加え、ClickUpの自動化機能を使えば、ルールに基づいたワークフローを構築できます。これらの自動化は、ステータスの変更、期日の到来、新しい担当者の追加など、特定の条件が満たされた際にトリガーを実行します。これにより、バックグラウンドでプロセスが円滑に進行するため、チームは重要な業務に集中できます。

どこから始めればいいのか、何を自動化すればいいのか分からない？ClickUpの100種類以上の事前作成済み自動化テンプレートライブラリからレシピを選んでみましょう。あるいは、ClickUp Brainの自然言語プロンプトを使って自動化を作成することも可能です！

ClickUpの自動化機能を活用して、適切なアクションを自動的に実行し、業務をスムーズに運営しましょう

一方、Focalboardには、ネイティブなAI機能や組み込みの自動化機能は含まれていません。軽量なオープンソースツールであるため、タスク管理（ステータスの更新から定期的なワークフローの作成まで）はすべて手動で行う必要があります。

⚠️Focalboardでは、APIを利用してカスタム自動化機能を構築することができます。ただし、チームの業務負荷を軽減するための既成のインテリジェンス機能は提供されていません。

🏆 結論： ClickUpは、生産性の向上を目指すチームに対し、組み込みのAIと自動化機能によって明確な優位性を提供します。Focalboardは、手動のプロセスに慣れているチームや、独自のカスタムワークフロー自動化ソリューションを構築するリソースを持つチームに最適です。

タスクおよびプロジェクト管理のビュー

画一的なアプローチがすべての人に適しているわけではありません。エンジニアはシンプルなリストを好む一方で、プロジェクト管理者はタイムライン計画のためにガントチャートが必要になるでしょう。その結果、全員がスプレッドシートや他のツールを駆使して、煩わしい対応を強いられることになります。

ClickUpのビュー機能を使えば、プロジェクトの構造を変更することなく、同じデータを複数のフォーマットで可視化できます。自身の役割に合わせて、全体像を把握できるリソース管理ビューとシンプルなチェックリストビューを切り替えることが可能です。

ClickUpの15種類以上のプロジェクトビューから選択

15種類以上のビューから自由に選択できます。そのうちのいくつかを以下にご紹介します：

ClickUpでは、カスタム設定を保存してチームと共有できます。これにより、一から設定し直すことなく、全員が同じフィルタリング済みのデータにアクセスできるようになります。各ビューには詳細なフィルタリング、並べ替え、グループ化のオプションが用意されており、特定のプロジェクトの詳細に絞り込んで確認できます。

カスタムフィールドはこの柔軟性を実現します。これにより、選択したビュー内で、ワークフローに固有のデータポイントを直接追跡できます。

ClickUpタスク機能は、大規模で複雑なプロジェクトを管理しやすいアクション項目に分解するのに最適です。サブタスクやClickUpタスクチェックリストを使えば、ごく細かい部分まで追跡できます。同時に、カスタムステータスを使用することで、各成果物が「やること」「進行中」「完了」など、どのフェーズにあるかを正確に把握できます。

ClickUpタスク内で時間追跡しつつ、カスタムフィールドを作成してワークフロー全体の概要を把握しましょう

時間厳守が求められる仕事では、統合された時間追跡機能とドラッグ＆ドロップ式のガントチャートビューを活用することで、タスクの依存関係を可視化し、タイムラインをその場で調整できます。これにより、単純なToDoリストの管理から、複数の部門が関わる製品ローンチまで、あらゆる状況において一貫した情報を維持し、いつでもアクセスできるようになります。

ClickUpの多彩なビューとは対照的に、Focalboardは4つの主要なビュー、カンバン、テーブル、カレンダー、ギャラリーに焦点を当てています。ご想像の通り、これらのビューは複雑なリソース管理よりも、シンプルなプロジェクト追跡に適しています。

カンバンボードがメインのワークスペースとして機能し、カードには標準のプロパティ、チェックリスト、コメントが含まれます。

🏆 結論： ClickUpは、同じデータに対して異なる視点が必要な部門横断的なプロジェクトに求められる、体系的な深みを備えています。一方、Focalboardは、軽量でオープンソースのボードを求めており、ガントチャートや作業負荷管理のような高度な機能が必要ない、小規模な技術チームに適しています。

プロジェクトに関する会話がSlack、電子メールのスレッド、タスクへのコメントなどに散らばっていると、決定事項が埋もれてしまうのは避けられません。例えば、平均的な従業員は1日に1,200回もアプリを切り替えているため、週に4時間近くを注意力の切り替えに費やしています。このような「ワーク・スプロール（業務の散漫化）」があると、全員の認識を統一したり、新入メンバーをすぐに戦力化したりすることはほぼ不可能になります。

ClickUpは、以下の機能により、チームのコラボレーションを単一のワークスペースに統合し、コミュニケーションを実際の業務と密接に接続することで、この課題を解決します：

ClickUpのエコシステム内のどこからでも@メンションを使用して、チームメンバーやスーパーエージェントに通知できます

一方、Focalboardは、カードのコメントや添付ファイルを通じて、基本的なタスクレベルのコラボレーション機能を提供しています。しかし、チーム全体でのコミュニケーション、リアルタイムのドキュメント編集、または視覚的なブレインストーミングのための組み込みツールは備えていません。

同等の接続性を実現するため、FocalboardはMattermostやその他の外部ツールとの連携に依存しています。その結果、ClickUpが解消しようとしているサイロ化を再び招いてしまうリスクがしばしば生じます。

🏆 結論： ClickUpは、頻繁なアプリ切り替えを避け、会話と実行状況を1つのビューで管理したいチーム向けに設計されています。Focalboardは基本的なタスクレベルの更新には実用的な選択肢ですが、チーム全体での有意義なコラボレーションを行うには、別途技術スタックを管理する必要があります。

連携機能と拡張機能

プロジェクト管理ツールが他の技術スタックと連携していないと、チームは手動でのデータ入力という悪循環に陥ってしまいます。例えば、GitHub、Figma、Salesforceの間で情報をコピーすると、バージョン管理のエラーや更新情報の漏れが発生しやすくなります。

ClickUpの連携機能は、ワークフロー全体の指令センターとして機能することで、こうした摩擦を解消します。1,000種類以上の使いやすい連携機能を活用すれば、GitHubからの開発進捗の同期、インタラクティブなFigmaプロトタイプの埋め込み、あるいはSalesforceの商談を自動的に実行可能なタスクに変換することが可能です。

ClickUpの統合機能で、すべての技術スタックを同期させましょう

その結果は？誰かが手動で橋渡しをする必要なく、アプリ間で情報がスムーズに流れ続けます。また、カスタム自動化やデータ同期パイプラインを構築する必要がある場合は、開発者がいつでもClickUp APIを利用できます。

Focalboardの連携エコシステムははるかに小規模であり、主にMattermostとのネイティブ連携に重点を置いています。オープンソースであることと公開APIがあるため、技術的には開発チームが必要な接続機能を自由に構築することは可能です。しかし、そのためには多大な社内リソースと継続的なメンテナンスが必要となります。

🏆 結論： 多様な商用アプリを活用しており、データフローを即座に自動化したいチームには、ClickUpが適しています。一方、独自のプライベートな連携エコシステムを構築・維持したい技術チームには、Focalboardの高い拡張性が役立ちます。

導入とデータの所有権

多くの組織において、コラボレーションとセキュリティは相反する方向へと向かいがちです。チームはドキュメントの共有、迅速な更新、リアルタイムでの連携を求めています。一方、セキュリティチームは次のような疑問を抱きます。「エアギャップ環境で動作するか？データはどこに保存されるのか？」

本当の課題は、新しいツールを導入することではありません。データの主権を損なうことなく、現代的なコラボレーションを実現できるツールを見つけることです。

ClickUpなら、セルフホスティングに伴う高額な運用コストを削減できます。サーバー管理の負担なく、企業レベルのセキュリティを提供します。このプラットフォームはAmazon Web Services（AWS）上でホストされており、SOC 2に準拠しています。データはエンドツーエンドの暗号化によって保護されています。

これにより、厳格なセキュリティ基準を満たしながら、高性能なSaaSワークスペースを導入できます。パッチ適用、パフォーマンス、インフラの安定性に関する責任を、専任のセキュリティチームに委ねることができます。

ただし、セルフホスティングが必須条件であるチームにとっては、Focalboardが完全なデータ所有権を提供します。Dockerやその他の方法を用いたセルフホスティング展開向けに設計されており、データとインフラストラクチャを完全に制御できます。これは、厳格なデータ居住要件を持つ組織にとって極めて重要な利点です。

ただし、その代償として、社内の責任が大幅に増大します。セキュリティアップデート、データベースのバックアップ、インフラストラクチャのパッチ適用など、あらゆる作業をチームが単独で担当することになります。

🏆 結論： これは2つのツールにおける最も明確なトレードオフです。自動的に最新の状態が維持される、セキュリティとコンプライアンスに準拠したクラウドインフラが必要な場合は、ClickUpを選びましょう。絶対的なデータ主権を優先度高く考慮し、独自のサーバー環境を管理するための技術リソースをお持ちの場合は、Focalboardを選びましょう。

FocalboardとClickUp、どちらを選ぶべきか？

間違った選択をすると、半年後に面倒な移行作業を強いられることになるかもしれません。ですから、シンプルに決めましょう。最適なツールは、チームの優先度と技術力によって決まります。

判断の参考になる簡単なリストをご紹介します：

次のような場合はFocalboardをお選びください：

次のような場合はClickUpを選びましょう：

この選択は、根本的なトレードオフにかかっています。何よりも絶対的なデータ管理とオープンソースの柔軟性を価値としますか？それとも、プロジェクト管理からチームコミュニケーションまでを一元的に管理できるAIワークスペースを好みますか？

もし後者に興味があるなら、今すぐClickUpを無料で試してみてください。✨

よくある質問（FAQ）

MattermostはFocalboardを買収し、その機能をMattermostプラットフォームに統合して、「Mattermost Boards」としてブランド名を変更しました。元のスタンドアロン版Focalboardプロジェクトはオープンソースとして引き続き利用可能ですが、活発な開発は主に統合されたMattermost環境へと移行しています。

ClickUpは、モバイルアプリおよびデスクトップアプリで限定的なオフラインモードを提供しており、タスクのビューや新規タスクの作成が可能で、オンラインに戻ると同期されます。しかし、完全なオフライン環境やエアギャップ環境では、Focalboardのようなセルフホスト型ソリューションの方が適しています。

Focalboard以外にも、Kanboard、Wekan、Taigaなど、人気のオープンソースカンバンツールがいくつかあります。これらはセルフホスティングや基本的なボード機能を提供していますが、ClickUpのようなオールインワンのワークスペースアプローチや高度なAI機能を備えているものはありません。

Focalboardは、自社のインフラ管理に慣れている中小規模の技術チームに最適です。高度なユーザー許可、監査ログ、SSO (シングルサインオン)、専任サポートなど、大企業が通常必要とするエンタープライズレベルの機能は備えていません。