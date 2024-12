ムーブメントに参加しよう：2024年に貢献すべき24のオープンソースプロジェクト

お気に入りのソフトウェアがなぜパワフルなのか?その魔法は、コラボレーションがイノベーションを促進するオープンソースプロジェクトにあります。

あなたが開発者であれ、単に技術に興味があるだけであれ、広大なオープンソースの風景をナビゲートすることは圧倒されるかもしれません。一部のプロジェクトは注目されないかもしれませんし、衰退するかもしれないプロジェクトにあなたのスキルを投資したくありません。

私のチームと私は、機械学習からウェブ開発までオープンソースのツールを調査し、貴重な洞察を得た。このブログでは、いくつかのクールなオープンソースプロジェクトをリストアップし、あなたが自由に使える最高のツールを確保するつもりだ。

貢献すべき最高のオープンソースプロジェクト24選 #貢献すべき最高のオープンソースプロジェクト24選* #貢献すべき最高のオープンソースプロジェクト24選* #*貢献すべき最高のオープンソースプロジェクト24選

適切な オープンソースプロジェクト管理ツール に貢献することで、コード・スキルを高め、オープンソース・コミュニティ内でのネットワークを広げることができる。

ここでは、プロジェクトをシームレスに管理するために、新しい貢献者に理想的なトップ24のオープンソースプロジェクトを紹介します。

コミュニケーション・コラボレーション・ツール

1.ClickUp (オールインワンのカスタムプロジェクト管理に最適)

けれども ソフトウェアチームのためのClickUp は伝統的な意味でのオープンソースツールではないが、柔軟性、共有、コラボレーション、コミュニティへの参加といったオープンソース哲学の基本原則を反映している。ユーザーフレンドリーなインターフェイス、膨大なカスタムオプション、強固な統合機能により、プロジェクト管理における主要なツールとなっている。 ClickUp プロジェクト管理 は、一流のプライバシーと共有機能を提供し、プロジェクト管理機能の全範囲にわたって互換性の問題がないことを保証する。開発者が特定のニーズに合わせてツールをカスタマイズできるオープンソースプロジェクトのように、ClickUpは幅広いカスタマイズオプションを提供しています。ユーザーは、ビューやダッシュボードを好みに合わせて調整したり、様々なアプリとの詳細な自動化を設定したりすることができる。

ClickUpは、ユーザーがインサイト、ヒント、ベストプラクティスを共有できるコラボレーション環境を促進します。 コミュニティグループ .このコミュニティはオープンソースの文化を反映しており、ユーザーはツールの成長に貢献し、知識を共有することで使いやすさを向上させる。

ClickUpユーザーは、リソースの豊富なリポジトリ、チュートリアル、ユーザーが作成したコンテンツの恩恵を受け、プラットフォームの可能性を最大限に引き出すことができます。

さらに、開発者はGitHubと統合したり、ClickUp APIを使用してアプリケーションを作成することで、仕事を強化することができます。これにより、開発者の柔軟性とプロジェクト管理ワークフローのコントロールがさらに向上します。

続きを読む:

/参照 https://clickup.com/ja/blog/145302/undefined/ オープンAPIはワークフローをどのようにカスタマイズできるのか?

/%href/

ClickUpの最大の機能について

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 オープンソース・プロジェクトのダッシュボード・メトリクス /%img/

ClickUp ダッシュボードをカスタムすることで、すべてのプロジェクト・メトリクスを指先で操作できるようにします。

ClickUpダッシュボードをカスタムすることで、すべてのプロジェクト・メトリクスを指先で確認できます。 クリックアップダッシュボード -プロジェクトのニーズに合わせてダッシュボードをカスタマイズし、包括的な可視性とモニタリングを可能にします。

ClickUp Automations_でワークフローに合わせたカスタム自動化を作成する。

でオープンソースプロジェクトとワークフローを合理化します。 ClickUp 自動化 ステータスの更新やプロジェクトの引き継ぎなどの反復タスクを自動化します。この機能により、効率が向上し、手作業によるエラーが減少します。

ClickUp Brainを使って、プロジェクトのプランニングと管理を迅速化しよう。

を活用し、プロジェクトを迅速に追跡します。 ClickUpブレイン を使うと、説明に基づいてサブタスクを生成したり、スレッドを要約したり、タスクを自律的に更新したりできるので、プロジェクト管理がよりスムーズで直感的になります。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 ドキュメントサブページでオープンソースプロジェクトのドキュメントを一元管理。 /%img/

ClickUp Docsでプロジェクト・ドキュメントを一元化し、チームの連携と情報共有を維持しよう。

プロジェクトの詳細を以下のページで包括的に文書化することで、すべてのチームメンバーに情報を提供し、足並みをそろえることができます。 ClickUp ドキュメント GitHub、Slack、Google Driveなど200以上のツールとシームレスに統合し、技術スタック内の機能と接続を強化します。 ClickUpインテグレーション 続きを読む: 2024年、ビジネスを効率化するAPI統合プラットフォーム トップ10



クリックアップホワイトボードを使用してリアルタイムでコラボレーションし、ブレインストーミングを構造化されたプロジェクトプランに変える。

使用方法 クリックアップホワイトボード 戦略的イニシアチブのリアルタイムコラボレーションを促進し、ブレーンストーミングセッションを実行可能なプロジェクトタスクに変換します。

クリックアップの制限について

フリーミアムモデルのため、一部の高度な機能がリミットされ、ユーザーは有料プランに移行する可能性があります。

ユーザーによっては、学習曲線が急な場合がある。

ClickUpの価格について

FreeForever 。

。 無制限: $7/ユーザーあたり月額

$7/ユーザーあたり月額 ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brain: 有料プランに追加すると、ユーザー1人につき月額7ドル。

ClickUpの評価・レビューはこちら

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)

*Also read: オープンソースの生産性ソフトウェアベスト10をテストしてみた

**2.Mattermost:柔軟なオープンソースコラボレーションプラットフォーム

via _テンソルフロー TensorFlowは、高性能な数値計算のために設計されたオープンソースのプロジェクトライブラリである。開発者が機械学習モデルを簡単に構築し、デプロイできる柔軟なエコシステムを提供する。

TensorFlowは、以下のような多様なアプリケーションをサポートしています。 オープンAPI 拡張機能に裏打ちされた APIドキュメントツール .これにより、開発者は機械学習プロジェクトを簡単にカスタマイズし、拡張することができる。

TensorFlowの最高の機能。

Kerasのような柔軟なAPIがモデル設計を簡素化

スマートフォンからクラスタまで、デバイス間の互換性

TensorFlowのリミット。

初心者にとって学習曲線が急

*TensorFlowの価格について

オープンソースのため無料で利用可能

TensorFlowの評価とレビュー。

G2: 5点満点中4.5点 (60件以上のレビュー)

5点満点中4.5点 (60件以上のレビュー) Capterra:評価: 4.6 (100+ reviews)

**4.PyTorch:機械学習のための万能ツール

via _パイロトーチ PyTorchはオープンソースの機械学習ライブラリで、コンピュータビジョンや自然言語処理のようなアプリケーションに適している。ディープラーニングのモデル開発や研究に優れている。強力なGPUアクセラレーションによるテンソル計算や、柔軟なモデル構築のための動的計算グラフなど、包括的なツール群を提供する。

PyTorchの最大の機能。

開発から生産性へのスムーズな移行を可能にするTorchScript

プロジェクトを効率的に拡張するためのマルチGPUサポート

**PyTorchのリミット

より静的なグラフフレームワークと比較してメモリ消費量の増加

PyTorchの価格。

オープンソースであるため、無料で利用できる。

PyTorchのレビューと評価。

G2: 4.6/5 (20+ reviews)

4.6/5 (20+ reviews) Capterra: レビューが少ない

5.Scikit-learn:Pythonによる機械学習のための堅牢なツールキット.

経由 *[サイキット学習]( https://scikit-learn.org/stable/_。)* Scikit-learnは、シンプルで効率的なデータマイニングと分析ツールをプロバイダーするPythonライブラリです。NumPy、SciPy、Matplotlibをベースに構築されており、誰でもアクセス可能で、様々なコンテキストで再利用可能です。Scikit-learnはBSDライセンスの下でオープンソースであり、商用利用にも適しています。

Scikit-learnの最大の機能です。

分類、回帰、クラスタリング、次元削減を扱う包括的な機械学習ツールキット

Pythonの科学スタックとのシームレスな統合

**Scikit-learnのリミット

ディープラーニングライブラリのネイティブサポートなし

Scikit-learnの価格。

オープンソースのため無料で利用可能

**Scikit-learnのレビューと評価

G2: 5点中4.8点 (50件以上のレビュー)

5点中4.8点 (50件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

ウェブ開発

6.Django:迅速なウェブ開発のための高レベルフレームワーク。

via _ジャンゴ Django は、クリーンで実用的なデザインで迅速な開発をサポートする、高水準の Python ウェブフレームワークです。締め切りに追われる完璧主義者に好まれる Django は、ルーチンワークの多くを処理することで Web アプリ開発を効率化し、開発者がアプリの独自機能に集中できるようにします。

Django の最高の機能 です。

コンセプトから完了するまでの開発サイクルを加速し、生産性を高めます。

ユーザー認証とセッションを安全に管理しながら、SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング (XSS)、クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)、クリックジャッキングから自動的に保護することで、アプリケーションセキュリティを強化します。

Django のリミット。

Windows や共有ホストのようなプラットフォームでは、デプロイが難しいかもしれません。

一度コミットしたデータベースの変更は元に戻すのが困難です。

**Django の価格

オープンソースであるため、無料で利用可能。

Django のレビューと評価 。

G2: 4.5/5 (160 件以上のレビュー)

4.5/5 (160 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (10+ reviews)

**7.Flask:柔軟なウェブ開発のための軽量フレームワーク

via _フラスコ Python用のマイクロ・ウェブ・フレームワークであるFlaskは、初心者に最適です。軽量でありながらパワフルで、ユーザーはWebアプリケーションを素早く作成できる。FlaskはWerkzeug WSGIツールキットとJinjaテンプレートエンジンをベースに構築されており、コマンドライン機能はClick CLIツールキットに依存しています。

Flask の最大の機能 です。

アプリケーション開発のための使いやすく拡張可能なフレームワーク

最小限のフレームワークでコアの複雑さを抑えつつ、大幅な拡張機能を実現。

**Flask のリミット

最小限のコアで、大規模なアプリケーションには多数の拡張機能が必要な場合がある

**Flaskの価格

オープンソースであるため無料で利用可能

Flaskのレビューと評価。

G2: 4.5/5 (40件以上のレビュー)

4.5/5 (40件以上のレビュー) Capterra: 評価: 4.6/5 (10件以上のレビュー)

**8.React:ユーザーインターフェイスを構築するための堅牢なライブラリ。

via

https://react.dev/。 反応 /%href/_。

Reactは、ウェブやネイティブのユーザーインターフェイスを構築するための決定的なライブラリであり、開発プロセスにおいて比類のない柔軟性を提供します。汎用的なプログラミング言語であるJavaScriptを活用することで、開発者の生産性を高めるツールです。また

/参照 https://clickup.com/ja/blog/143595/undefined/ GitHubとの統合 /%href/

機能は開発ワークフローを合理化し、コラボレーションを促進します。

最高の機能です。

コンポーネントベースのアーキテクチャによる、メンテナーで保守性の高いコード

UIロジックを直接統合することで、コードの記述と理解を簡素化するJSX構文

リアクトのリミット

ユーザーからは、React Nativeで複雑なネイティブ・モジュールを統合する際の課題が時折レポート作成されています。

React の価格

オープンソースのため無料で利用可能

レビューと評価

G2: 4.5/5 (130 レビュー)

4.5/5 (130 レビュー) Capterra: レビューが少ない

9.Vue.js:Webインタフェースを構築するための進捗JavaScriptフレームワーク。

経由 *[_Vue.js(英語]( https://vuejs.org/_。)* Vue.jsは、ユーザーインターフェイスを構築するために設計されたプログレッシブJavaScriptフレームワークとして認知されています。ライブラリのようなシンプルな統合性と本格的なフレームワークの堅牢な機能セットを提供し、小規模なアプリケーションから大規模なエンタープライズレベルのプロジェクトまで、あらゆる用途に適しています。

Vue.js の主な機能

直感的なAPIとワールドクラスのドキュメントにより、導入が容易

リアクティブでコンパイラに最適化されたレンダリングにより、手作業による最適化の必要性を最小限に抑えます。

Vue.js のリミット

複雑なシナリオに対応するためのいくつかの課題がある。

Vue.jsの価格について

オープンソースのため、無料で利用できる。

Vue.js のレビューと評価

G2: 4.8/5 (20件以上のレビュー)

4.8/5 (20件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (10+ reviews)

DevOps と自動化 G2: 4.8/5 (20+ reviews) Capterra: 4.5/5 (10+ reviews)

10.Jenkins:スケーラブルなソフトウェア開発のための代表的な自動化サーバー。

via _ジェンキンス Ansible は、プロビジョニング、構成管理、アプリケーションデプロイメント、その他多くの IT プロセスを簡素化するための理想的なオープンソース IT 自動化ツールです。Red Hat® Ansible 自動化プラットフォームは、多数のアップストリームプロジェクトを高度な自動化のニーズに対応する統合企業ソリューションに統合することで、その堅牢なフレームワークを強化します。

Ansible の最高の機能 です。

複数の環境とシステムにわたる IT プロセスの包括的な自動化により、効率性を向上

スケーラビリティのための事前構築されたモジュールの拡張機能により、複雑な操作を簡単に処理できます。

Ansible のリミット (英語

高度な機能と大規模な自動化シナリオのための学習曲線が急である。

**Ansibleの価格

オープンソースであるため無料で利用可能

**Ansibleのレビューと評価

G2: 4.6/5 (270以上のレビュー)

4.6/5 (270以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

12.Kubernetes:コンテナ化されたアプリケーションのための強力なオーケストレーター。

_経由

{cH0000ffff}href/ https://kubernetes.io/。 クーバネテス /%href/_

Kubernetes(K8s)は、その堅牢な自動化機能によってコンテナ化されたアプリケーションの管理に革命をもたらします。現代のDevOpsの要として、Kubernetesは複雑なアプリケーションのデプロイ、スケーリング、管理に優れています。

Kubernetesの最高の機能。

自動化されたロールアウトとロールバックにより、スムーズな移行と障害からの迅速な回復を保証します。

サービスディスカバリーとロードバランシングにより、アプリケーションコードを変更することなく効率的なネットワーキングを促進します。

**Kubernetesのリミット

ユーザーからレポート作成された管理の複雑さにより、ツールの初期対応が困難

Kubernetesの価格について

オープンソースのため無料で利用できる。

**Kubernetesのレビューと評価

G2: 4.6/5 (130以上のレビュー)

4.6/5 (130以上のレビュー) Capterra: レビューが少ない

データ管理と分析

**13.Elasticsearch:動的検索・分析エンジン

via _エラスティックサーチ Elasticsearch は配布型の RESTful 検索・分析エンジンであり、そのスピード、スケーラビリティ、様々なデータタイプを扱う能力で知られています。ElasticsearchはElastic Stackのコアコンポーネントとして、ログやインフラのモニタリング、アプリケーションのパフォーマンスモニタリングなど、様々なユースケースをサポートしています。

Elasticsearchの主な機能は以下の通りです。

多様なデータ型に検索機能を展開し、リアルタイムパフォーマンスを実現

リアルタイム検索と集計により、高度な分析から洞察を引き出す

Elasticsearch のリミット (英語

標準的なフルテキスト検索と比較して、KNNクエリのサポートがリミット

新規ユーザー、特にクローラーの実装には詳細な例とチュートリアルが必要。

**Elasticsearchの価格

スタンダード:$95/月

ゴールド: $109/月

$109/月 プラチナ: $125/月

$125/月 エンタープライズ: $175/月

**Elasticsearchの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

4.5/5 (80件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (60 件以上のレビュー)

**14.Apache Kafka:リアルタイムデータストリームのための強力なプラットフォーム

via

{cH0000ffff}このプロジェクトは https://kafka.apache.org/。 Apache Kafka /%href/_

Apache Kafkaはデータ・ストリーミングにおける強豪です。オープンソースの分散イベント・ストリーミング・プラットフォームとして、分析とデータ統合を合理化する高性能データパイプラインを可能にする。Apache Kafkaはコミュニティへの参加を推奨しており、その堅牢なアーキテクチャを維持するには、世界中の貢献者からのプルリクエストが必要になることが多い。

Apache Kafkaの主な機能は次のとおりです。

分散システム間で低レイテンシーで迅速なメッセージ配布を行い、高いスループットを実現

数兆のメッセージとペタバイトのデータを毎日処理する拡張機能とスケーラビリティのサポート

Apache Kafka のリミット*

Pythonサポートのリミットにより、開発者によっては使い勝手が制限される可能性がある。

Apache Kafkaの価格

オープンソースであるため、無料で利用できる。

Apache Kafkaの評価と評判

G2: 4.5/5 (110以上のレビュー)

4.5/5 (110以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

**15.PostgreSQL:先進的なオープンソースリレーショナルデータベース

via

{cH0000ffff}このプロジェクトは https://www.postgresql.org/。 PostgreSQLは /%href/

35年以上にわたる活発な開発により、PostgreSQLは信頼性、機能の堅牢性、性能において高い評価を得ています。PostgreSQLは、大量のデータを効率的に扱うために重要な、高度なデータ型と性能最適化機能を広範囲にサポートしています。

PostgreSQLの最も優れた機能です。

堅牢なトランザクションサポートと強力な完全性保証によるデータの正確性と一貫性

拡張インデックス機能と強力なクエリオプティマイザによる高速データ検索

**PostgreSQLのリミット

機能強化のため、広く利用されているオープンソースアプリケーションとの統合が必要

PostgreSQLの価格。

無料のオープンソースソフトウェアとして利用可能

PostgreSQLのレビューと評価。

G2: 4.4/5 (630件のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (410票)

オペレーティングシステム

**16.Linuxカーネル:Linux オペレーティング・システムの中核。

オープンソースプロジェクト

{cH0000ffff}このカーネルは https://www.kernel.org/。 Linuxカーネル /%href/_

LinuxカーネルはLinuxオペレーティング・システムの中心的なコンポーネントであり、ハードウェアとプロセス間の重要な仲介役を果たします。システム・リソースを管理し、複雑な相互作用を単純化して、効率的なパフォーマンスを保証します。セキュリティを念頭に開発されたカーネルは、オープンソースツールのパワーと柔軟性の証です。

Linuxカーネル最高の機能。

メモリとプロセスを効率的に管理することで、システムの安定性とパフォーマンスを強化

デバイスドライバの拡張機能を備えた広大なハードウェアエコシステム

Linuxカーネルのリミット。

カスタマイズやトラブルシューティングに深い技術的知識が必要

Linuxカーネルの価格について

オープンソースのため無料

Linuxカーネルのレビューと評価。

G2: 4.6/5 (20 件のレビュー)

4.6/5 (20 件のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

17.SerenityOS:クラシックなデスクトップOSに新しい風を吹き込む。

via _セレニティOS SerenityOSは、ノスタルジックなグラフィカル・ユーザー・インターフェースと現代的なソフトウェア設計原理を組み合わせたオープンソースのオペレーティング・システムです。ゼロから構築され、ユーザーと開発者のコミュニティが結束し、継続的に機能と安定性を向上させています。

SerenityOS の主な機能

90 年代のレトロな GUI の美学を現代風にアレンジしたノスタルジックなユーザー体験

Unixライクなコアによる、堅牢で柔軟かつ強力なシステム管理

SerenityOS のリミット (英語)

ニッチなユーザーベースであるため、すべてのユーザー、特にメインストリームの商用OSに慣れているユーザーには魅力的でないかもしれない。

**SerenityOS の価格

オープンソースのため無料

SerenityOSのレビューと評価。

レビューが少ない

モバイル開発

18.Flutter:クロスプラットフォーム開発のための万能フレームワーク。

via _フラッター Googleによって作られたFlutterは、単一のコードベースからAndroid、Mac、Google Fuchsia、iOS、Linux、Windows、Web用のネイティブアプリケーションを開発するためのオープンソースのUIソフトウェア開発ツールである。このツールは、開発者が魅力的でネイティブにコンパイルされたツールやアプリケーションを構築するのに役立つことで有名だ。

Flutterの最大の機能。

ARM、Intelマシンコード、JavaScriptにコンパイルすることで高いパフォーマンスを実現し、あらゆるデバイスで高速に実行可能

iOS、Android、ウェブ、デスクトップなど、1つのコードベースから複数のプラットフォームへのデプロイが可能。

フラッターのリミット

現在のところ、パフォーマンスはKotlinやSwiftのようなネイティブ・プラットフォームに遅れをとっており、さらなる開発の必要性が浮き彫りになっている。

Flutterの価格について

オープンソースであるため、無料で利用できる。

**Flutterの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (60件以上のレビュー)

4.6/5 (60件以上のレビュー) Capterra: 4.4/5 (70+ reviews)

19.リアクト・ネイティブ:モバイルアプリ構築のための強力なフレームワーク。

via

https://reactnative.dev/。 リアクト・ネイティブ /%href/_

Facebookによって開発されたReact Nativeは、JavaScriptとReactを使ってネイティブのモバイルアプリを作成するように設計されている。開発者は一度コードを書けば、AndroidやiOSプラットフォームにデプロイすることができ、高いパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを維持しながら、開発時間とコストを大幅に削減することができる。

リアクト・ネイティブの主な機能

1つのコードベースでクロスプラットフォームのモバイルアプリケーションを実現

アプリ機能を強化するためのライブラリやツールの豊富なエコシステム

リアクトネイティブのリミット

特に複雑なアプリやグラフィックを多用するアプリでは、パフォーマンスが真のネイティブアプリに劣る可能性がある。

リアクト・ネイティブの価格

オープンソースであるため、無料で利用できる。

リアクト・ネイティブの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (130 件のレビュー)

4.5/5 (130 件のレビュー) Capterra: レビューが少ない

Eコマースとビジネスソリューション。

20.ERPNext:地球上で最も俊敏なERP。

via _ERPネクスト ERPNextは、無料かつオープンソースのERPソフトウェアのトップとして広く知られています。このツールは、財務会計からCRM、製造まで、ビジネス管理ツール一式を完了します。ユーザーフレンドリーなインターフェースと拡張カスタマイズ機能により、世界中で10,000社以上の企業に選ばれています。

ERPNextの主な機能は以下の通りです。

ビジネスを効率化する1,000以上のモジュールを備えた包括的なERPシステム

リアルタイムの財務アカウントとレポート作成により、透明性と管理性を強化

**ERPネクストのリミット

一部の導入では、鍵モジュールが十分に活用されていないため、貴重な機能や洞察へのアクセスがリミットされる可能性があります。

ERPNextの価格について

中小ビジネス: 従業員50人程度のチーム向け月額52ドル

従業員50人程度のチーム向け月額52ドル エンタープライズ: カスタム価格

*ERPNext のレビューと評価 (英語

G2: 4.5/5 (40 件以上のレビュー)

4.5/5 (40 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (130+ votes)

21.Bagisto:汎用性の高いLaravelのeコマースフレームワーク。

バギスト

バギスト _https://bagisto.com/en/。 バギスト /%href/

Bagistoは、LaravelとVue.jsで構築されたオープンソースのeコマースプラットフォームです。Bagistoは、ビジネスがオンラインストアを設立または拡大するのを支援します。カスタマイズ可能な様々な機能と直感的なインターフェイスで、Bagistoはマーケットプレイス、モバイルアプリ、ブロックチェーン、ヘッドレスコマースアプリケーションをサポートし、すべてGenerative AIを搭載しています。

Bagistoの最大の機能。

ダイナミックなモバイルプラットフォームは、リアルタイムで商品とカテゴリーを同期します。

効率的な注文管理と充実したカスタマー・インタラクションのための包括的なツール群

バジストのリミット

新しいユーザーは、利用可能なすべてのモジュールを完全に利用できない可能性があり、プラットフォームの機能を十分に活用できない可能性があります。

バジストの価格について

オープンソースであるため、無料で利用できる。

Bagistoのレビューと評価。

レビューが少ない

22.Odoo:ビジネス管理のための包括的なスイート。

via {cH0000ffff}邦題:邦題:邦題:邦題:邦題 Odooはオープンソースのオールインワンビジネスソフトウェアで、ビジネスプロセスを合理化・自動化するための様々なアプリケーションを提供しています。モジュラーアーキテクチャのOdooは、ユーザーが基本的なモジュールから始め、ビジネスの成長に合わせてモジュールを追加することができます。CRM、eコマース、アカウント、在庫管理、POS、プロジェクト管理などに幅広く利用されています。

**Odooの主な機能

シームレスなユーザーエクスペリエンス、包括的な統合によるすべてのビジネス機能の統合

Odoo Studioのカスタムオプションは、特定のビジネスニーズにソリューションを調整します。

**Odooのリミット

非営利団体はOdooの複雑な寄付金管理に苦慮しています。Odooは寄付金管理に最適化されていない請求書発行や販売モジュールを使用しているためです。

Odoo 価格

アプリ1つ無料プラン: $0

$0 スタンダードプラン: 31.10ドル/月/ユーザー

31.10ドル/月/ユーザー カスタムプラン: $46.80/月/ユーザー

*Odoo のレビューと評価 (英語

G2: 4.2/5 (260件以上のレビュー)

4.2/5 (260件以上のレビュー) Capterra: 4.2/5 (940 件のレビュー)

教育プロジェクト

freeCodeCamp:コーディング教育をリードするプラットフォーム。

via _フリー・コード・キャンプ freeCodeCampは、人々がウェブ開発を学び、様々なプログラミング分野の資格を取得できるよう、無料でインタラクティブなコードレッスンやその他のプロジェクトを提供する非営利団体です。その拡張機能により、基本的なHTMLやCSSから、機械学習や情報セキュリティのような複雑なトピックや技術までマスターすることができる。

freeCodeCampの最大の機能は以下のとおりです。

プロジェクトベースの学習を通じて、実世界のプロジェクトのポートフォリオを作成し、能力とスキルを証明するチャンス。

学習者と専門家の活気あるコミュニティによる支援、指導、コラボレーション freeCodeCamp のリミット*

マイペースな学習における構造の欠如は、より伝統的な教育環境で成長する学生にとって挑戦的である可能性がある。

freeCodeCampの価格設定

オープンソースのため無料で利用可能

**freeCodeCampのレビューと評価

レビューが少ない

24.Open edX: 多様な教育ニーズに対応する、拡張性の高い学習プラットフォーム。

via _オープンedX Open edXは、世界中の大学、企業、政府機関によって利用されている、セキュリティと拡張性に優れたオープンソースプロジェクトの1つです。大規模なオープン・オンライン・コース(MOOC)、小規模なプライベート・オンライン・コース、企業研修セッションなど、多様な学習体験を提供するように設計されている。

Open edXの主な機能 (英語

MOOCや企業研修など、さまざまなフォーマットでスケール感のある魅力的なオンライン学習体験を提供

インタラクティブコンテンツ、マルチメディア統合、リアルタイムコミュニケーションツールによるユーザーエンゲージメントの強化

オープンedXのリミット

Open edX Community Editionでは、特別なニーズに対応するために追加のプラグインやカスタム開発が必要になる場合があります。

Open edXの価格について

オープンソースのため無料で利用可能

**Open edXのレビューと評価

G2: レビューが少ない

レビューが少ない Capterra: 4.8/5 (80+ votes)

正しいオープンソースツールでプロジェクトを始めよう-ClickUp

オープンソースソフトウェア開発を管理するとき、すべてのツールが同じように作られているわけではありません。それらは、イノベーションとコラボレーションを促進する上で、すべての違いを生む可能性があります。各オープンソースプロジェクトはユニークな利点を提供していますが、ClickUpはゲームチェンジャーとして際立っています。

特にオープンソース環境で働く開発者にとっては、チームのコラボレーションを強化し、プロジェクトのワークフローを合理化するために設計された柔軟でカスタマイズ可能なソリューションです。

ClickUpが特に強力なのは、オープンソースの中核的価値である透明性、コラボレーション、適応性に合致している点です。小規模チームから大規模プロジェクトまで、様々な開発ワークフローに難なく対応し、ユーザーはタスク管理、プロセスの自動化、進捗の追跡を簡単に行うことができます。

個人的なプロジェクトの仕事でも、グローバルなイニシアティブへの貢献でも、ClickUpは効率的で組織的な状態を維持するために必要な構造とツールを提供します。

オープンソース開発が急速に進化する中、ClickUpのような信頼性の高いツールは、競争力を維持し、イノベーションを推進するために不可欠です。プロジェクト管理戦略を最適化する準備はできていますか? ClickUpに登録する 今すぐ登録して、オープンソースプロジェクトがどのように変わるかを体験してください。