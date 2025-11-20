仕事を一元化する11のベスト統合ワークスペースソフトウェア

朝はSlackでチームの最新情報を確認し、1日をスタートさせます。その後、Google ドキュメントでコンテンツレビューを行い、Asanaでタスクを簡単に更新し、Driveでファイルを慌てて探す…そんな日々を終わらせましょう。

その間にもう一つのアプリが、毎日の「パスワード忘れ」冒険の時間だと決め込み、今度はペットの名前をどのバージョンで登録したか思い出せるか挑んでくる。🤔

昼までに、受信トレイを確認した回数よりも多くのツールを切り替え、それでも実質的な進捗が得られていない。これがサイロ化されたワークスペースの隠れたコストだ：終わりのないコンテキストスイッチ、見逃した更新情報、そして散らばったデータ。

このブログ記事では、プロジェクト・コミュニケーション・目標を統合し、日々の煩わしいルーチン作業を省く11の統合型ワークスペースソリューションをご紹介します。🏁

主要統合ワークスペースソフトウェア一覧

本ブログで紹介する主要な統合ワークスペースプラットフォームを比較したテーブルはこちらです。📊

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp スタートアップから中堅企業、企業まで対応するオールインワンワークスペース。プロジェクト管理、タスク管理、文書管理、チームコミュニケーションを一元化します。 ドキュメントでのリアルタイム共同編集、共同ホワイトボード、組み込みチャットとビデオ会議、タスクやドキュメント内で直接利用可能なAIアシスタント「ClickUp Brain」を搭載。 Free Forever；企業向けカスタム対応 Google Workspace 分散型チームやデジタルファースト組織のためのクラウドベースのコラボレーション、コミュニケーション、ファイル管理ソリューション ドキュメントとスプレッドシートでのリアルタイム編集、統合されたミーティングとチャット、GmailとドキュメントでのAIライティングアシスタント 有料プランはユーザーあたり月額8.40ドルから Microsoft 365 企業ITおよび運用チーム向けのセキュアな文書管理、ワークフロー自動化、コミュニケーションを実現 Wordでのスマートな共同編集、Excelデータ可視化、Power Automateワークフロー、Teamsチャット統合 カスタム価格設定 Slack リアルタイムのチームコミュニケーション、シームレスな連携、プロジェクトディスカッションを実現し、動きの速いクロスファンクショナルチームを支援します。 スレッド化された会話、共有ドキュメント用キャンバス、即時ミーティング用ハドル Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額7.25ドルから（年額一括課金） Confluence 技術、製品、エンジニアリングチーム向けの集中管理されたドキュメントと体系化された知識共有 ページテンプレート、インラインコメント、バージョン追跡、問題リンクのためのJira統合、高度な許可管理 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額5.42ドルから。 Zoho Workplace 小規模から中規模のビジネス向け電子メール・文書・チーム管理ソリューション。コスト効率の高いコラボレーションを実現します。 統合メール・ライター・スプレッドシートアプリ、Cliqチャット、ファイル共有用WorkDrive、タスク提案用AIアシスタントZia 有料プランはユーザーあたり月額4ドルから MangoApps 大企業とハイブリッドワークフォース向けのイントラネットベースのソーシャルコラボレーションと従業員エンゲージメント パーソナライズされたニュースフィード、グループ hub、従業員表彰ツール、タスクボードを備えたソーシャルイントラネット カスタム価格設定 Workona 複数のプロジェクトやブラウザワークフローを管理するマルチタスクプロフェッショナルのためのタブとワークスペースの整理機能 タブ管理、保存済みワークスペース、ブラウザセッション復元、アプリ横断タスクリンク 有料プランはユーザーあたり月額7ドルから Notion スタートアップ、作成者、プロダクト主導型チームのための柔軟なワークスペース。メモ、プロジェクト、データベースを統合。 リンクされているデータベース、同期ブロック、AIライティングと要約する、カンバン、タイムラインビュー Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額12ドルから。 Rambox 複数のメッセージ・電子メールプラットフォームを駆使するプロフェッショナルのための統合アプリ管理・コミュニケーションhub 600以上のアプリに対応した統合ワークスペース、複数アカウントのセッション分離、カスタム通知、集中モード Freeプランあり。有料プランは3ユーザーで月額7ドルから。 Bitrix24 成長中のビジネスやクライアントを管理する代理店向けのオールインワンCRM・プロジェクト管理・コミュニケーションスイート かんばんとガントチャートのタスクビュー、チャットやビデオ通話で使えるCoPilot AIアシスタント、組み込みのコミュニケーションツール 有料プランは50ユーザーで月額124ドルから

統合型ワークスペースソフトウェアで重視すべきポイントとは？

オールインワンソフトウェアで優先すべき機能は以下の通りです：

📮 ClickUpインサイト：低パフォーマンスのチームは15以上のツールを使い分ける可能性が4倍高い一方、高パフォーマンスのチームはツールキットを9つ以下にリミットすることで効率を維持しています。では、1つのプラットフォームだけを使うのはどうでしょうか？ 仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」は、タスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話を単一プラットフォームに統合し、AI駆動のワークフローを完備しています。よりスマートに働く準備はできていますか？ClickUpはあらゆるチームに対応し、作業状況を可視化。重要な業務に集中できる環境を提供し、残りはAIが処理します。

多忙なチームのための11の優れた統合ワークスペースソフトウェアソリューション

ワークフロー、コミュニケーション、プロジェクトを一元管理できるトップクラスの統合ワークスペースソフトウェアプラットフォームをご紹介します。👇🏼

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 当社の編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

ClickUp（AIを活用したコンテキスト機能による統合仕事マネジメントに最適）

ClickUpの統合型AIワークスペースで、すべての仕事を一元管理しましょう

現代の仕事は機能不全に陥っている。

多くのチームは、更新情報の共有、ファイル検索、断片化されたツール間のコンテキスト切り替えに 60%以上の時間を費やしています。生産性と明確さを損なうサイロ化を解消しましょう。

多くの「オールインワン」製品のように別々のツールを単一の料金プランに詰め込むのではなく、ClickUpプロジェクト管理ソフトウェアは、タスク、ドキュメント、目標、会話を単一の統合レイヤーで接続する、チーム向けの統一された製品体験を提供します。

統合型AIワークスペースの構築方法を探ってみましょう：

プロジェクトをまとまりのあるワークフローに分解する

ClickUpタスクはプラットフォームのタスク管理システムの基盤です。サブタスク、依存関係、リンクされている文書や会話により、チームは「誰が何を担当しているか」「その重要性」「次のアクション」を常に把握できます。Tasksでは以下のことが可能です：

AI搭載機能で仕事を加速

ClickUp Brainを活用すれば、鍵となるポイントの抽出、次のステップの割り当て、戦略の立案が簡単に

統合型AIツール「ClickUp Brain」は、タスク、ドキュメント、会話、メンバー、組織の知識を統合します。そのニューラルエンジンは文脈、関係性、目標を理解するため、情報を直感的に検索し、プロジェクトを管理できます。

そのAIプロジェクトマネージャーは、タスクリストの生成、進捗報告の作成、進捗の追跡、スタンドアップミーティングの自動実施など、日常的なプロジェクト管理業務を処理します。必要なのはシンプルな自然言語プロンプトだけです。次のように指示してください：

タスクを要約する：「先週から今回のsprintで何が更新されましたか？」

滞っている仕事をを見つける： 「15日以上更新されていないタスクを特定し、障害要因のレポートを生成する」

重複タスクの検出： 「マーケティングリスト内の類似または重複するタスクを見つける」

更新情報の生成: 「簡単なタスク要約、ステータスレポート、サブタスクリストを作成する」

会話の文脈を保つ

ClickUp Chatで会話を整理し、迅速にアクセス。あらゆるチャットメッセージを追跡可能なタスクに変換

ClickUp Chatはチームのコミュニケーション指令センターです。メッセージをやり取りしながら仕事を作成・管理可能で、すべてのチャットを文脈に沿って整理します。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

その豊富な機能により、新規ユーザーには多少の習得期間という結果となる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このレビュアーが的確に表現しています：

個人／小規模チーム（私のようにAndroid/Kotlinソロ開発プロジェクト規模）にとって、無料／中位プランの機能は十分すぎるほど充実しています。大きなコストをかけずに始められ、必要に応じて拡張可能です。最大の利点は、タスク、ドキュメント、目標、カレンダー、ボードなど全てを一箇所で把握できる点です。これにより「アプリ間を行き来する」感覚がほとんどありません。 さらに、既存ツールとの連携により、開発＋ブログ運営＋チームコミュニケーションのワークフローにおける摩擦が軽減されました。*

個人／小規模チーム（私のようにAndroid/Kotlinソロ開発プロジェクト規模）にとって、無料／中位プランの機能は十分すぎるほど充実しています。大きなコストをかけずに始められ、必要に応じて拡張可能です。最大の利点は、タスク、ドキュメント、目標、カレンダー、ボードなどすべてを一箇所で把握できる点です。これにより「アプリ間を行き来する」感覚がほとんどありません。 さらに、既存ツールとの連携により、開発＋ブログ運営＋チームコミュニケーションのワークフローにおける摩擦が軽減されました。*

2. Google Workspace（クラウドベースのコラボレーション、コミュニケーション、ファイル管理に最適）

Googleワークスペース経由

Google Workspaceは、集中化されたコミュニケーション、コラボレーション、生産性ツールを求める現代の組織にとって、デジタルhubとしての役割を果たします。

Gmailやチャットによるメッセージングから、ファイル管理のDrive、コンテンツ作成のDocs・Sheets・Slidesまで、すべてのアプリが接続します。Gemini for WorkspaceによるAI統合が日常ワークフローを洞察主導のプロセスに変革し、チームが影響力の大きい仕事に集中できるよう支援します。

管理コンソールにより、ITチームはユーザー管理、許可設定、企業全体のデータセキュリティを包括的に行えます。

Googleワークスペースの主な機能

Google Driveでドキュメントをセキュリティに保存、整理、共有しましょう

ノイズキャンセリング機能を備えた Google Meet でビデオミーティングやプレゼンテーションを実施

AppSheet でワークフローを自動化し、ノーコードアプリを構築しましょう

Google Sites で社内サイトやプロジェクト hub を作成しましょう

カスタムドメイン用Gmail（@yourcompany.com）でビジネス電子メールを管理

Googleワークスペースの制限事項

基本プランではユーザーあたり15GBというストレージのキャパシティがリミットであるため、頻繁なアップグレードが必要となります

GeminiやYouTubeなどのプレミアムアプリを利用するには、上位の有料Workspaceプランが必要です

Google Workspace の価格

スターター: 月額8.40ドル/ユーザー

スタンダード: ユーザーあたり月額16.80ドル

さらに： 月額26.40ドル/ユーザー

企業版： カスタム価格

Google Workspaceの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (46,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (17,000件以上のレビュー)

Google Workspaceについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう評価されています：

Google Workspaceで最も気に入っている点は、すべてのツールがシームレスに連携することです。Gmail、Drive、Docs、Sheets、Meetがリアルタイムで連動するため、共同作業が驚くほど簡単かつ効率的に行えます。[…] ただし、高度なカスタム機能（特にDocsとSheets）は、一部のデスクトップ版代替ツールほど柔軟ではないと感じています。

Google Workspaceで最も気に入っている点は、すべてのツールがシームレスに連携することです。Gmail、Drive、Google ドキュメント、Sheets、ミーティングがリアルタイムで連動するため、共同作業が驚くほど簡単かつ効率的に行えます。[…] ただし、高度なカスタム機能（特にGoogle ドキュメントとSheets）は、一部のデスクトップ版代替ツールほど柔軟ではないと感じています。

3. Microsoft 365（セキュリティードocument管理、ワークフロー自動化、コミュニケーションに最適）

viaMicrosoft 365

Microsoft 365は、生産性アプリ、コラボレーションプラットフォーム、インテリジェントクラウドサービスを提供する統合デジタルワークスペースです。

従来のスタンドアロンバージョンOfficeとは異なり、このエコシステムは自動更新、クラウドストレージ、企業グレードの管理機能を備え、スタートアップからグローバル企業まで幅広く対応します。

プラットフォームのAIアシスタントCopilotは、Outlookで電子メールを要約する、PowerPointでプレゼンテーションを生成する、Excelでデータトレンドを分析する、そしてWordでコンテンツを起草する。Viva Engage for internal communicationやClipchamp for quick video editingなどと組み合わせることで、洞察主導型のワークプレイスを実現する。

Microsoft 365の主な機能

Microsoft Teamsでリアルタイムに共同作業とコミュニケーションを実現

OneDrive と SharePoint の連携で、ファイルをセキュリティを確保して保存・同期

Microsoft Marketplace を通じてAI搭載ビジネスソリューションを購入、導入、管理しましょう

OpenAIの最新モデルを搭載したCopilot Chatで、AIチャット、ブレインストーミング、リサーチ機能にアクセス

Microsoft 365の制限事項

非Microsoft製品との連携は困難な場合があり、マルチプラットフォームワークフローにリミットをかける可能性があります

一部の高度な機能（Power BIなど）は追加セットアップが必要、または全プランに含まれない場合があります

Microsoft 365 の価格

カスタム価格設定

Microsoft 365の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (5,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (13,000件以上のレビュー)

Microsoft 365について、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

ユーザーからのフィードバックによると：

私は毎日Microsoft 365に頼っており、仕事の大きな部分を担っています。設定は簡単で、アプリが使いやすいのですぐに慣れました[…]。ただしMicrosoft 365は時々重く感じることがあり、特にシステムリソースを多く消費するTeamsを実行している時は顕著です。個人用アカウントと仕事用アカウントの切り替えがスムーズでないこともあり、OneDriveの同期が遅くなることもあります。

私は毎日Microsoft 365に頼っており、仕事の大きな部分を担っています。設定は簡単で、アプリが使いやすいのですぐに慣れました[…]。ただしMicrosoft 365は時々重く感じることがあり、特にシステムリソースを多く消費するTeamsを実行している時は顕著です。個人用アカウントと仕事用アカウントの切り替えがスムーズでないこともあり、OneDriveの同期が遅くなることもあります。

4. Slack（リアルタイムのチームコミュニケーション、連携機能、プロジェクト議論に最適）

viaSlack

Slackは、会話、ファイル、AIエージェントが共存する統合コミュニケーションプラットフォームです。

プロジェクトや部門ごとに専用のチャンネルを作成し、議論を集中させ検索可能に保てます。すべてのメッセージ、文書、決定事項はワークスペース内に保存されます。音声/ビデオチャット用のハドル、更新情報用のClip、共同文書作成用のCanvaにより、ハイブリッドチームやリモートチームも連携を維持できます。

アプリ切り替えに疲弊した同僚のために、Slackの深い連携機能（Salesforce、Google Drive、GitHub、Trelloなど）が全てのツールと更新情報をプラットフォーム上に集約します。

Slackの主な機能

Slack Connect で外部クライアントやベンダーとコラボレーション

ワークフロービルダー で反復的なワークフローを自動化

企業検索 でメッセージ、ファイル、決定事項を即座に見つけ出せます

SlackのAIとAgentforceを活用してスレッドを要約し、アクションアイテムを抽出し、コンテンツを生成しましょう

Slackの制限事項

Slackは特に複数のチャンネルに追加されると、絶え間ない通知で圧倒されることがあります

検索機能にはリミットがあり、チャットが適切に整理されていない限り、古いメッセージやファイルを見つけるのは困難です

Slackの料金プラン

Free

プロプラン: ユーザーあたり月額7.25ドル（年額一括払い）

Business+: ユーザーあたり月額15ドル（年額課金）

企業+: カスタム価格

Slackの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (36,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (23,882)

実際のユーザーはSlackについてどう評価しているのか？

あるユーザーのプラットフォームに対する感想：

最も気に入っている点は、チームのコミュニケーションを一箇所に集約できることです。情報が埋もれてしまう無限の電子メール連鎖ではなく、プロジェクト別、チーム別、さらには気軽なチャット専用のチャンネルが用意されています。[…] 数か月前の情報を探そうとした時に、アップグレードしていないために消えていたと気づくのは本当にイライラします。自分の会話にアクセスし続けるためだけに、ほぼ強制的に支払いを迫られているような気分です。

最も気に入っている点は、チームのコミュニケーションを一箇所に集約できることです。情報が埋もれてしまう無限の電子メール連鎖ではなく、プロジェクト別、チーム別、さらには気軽なチャット専用のチャンネルが用意されています。[…] 数か月前の情報を探そうとした時に、アップグレードしていないために消えていたと気づくのは本当にイライラします。自分の会話にアクセスし続けるためだけに、ほぼ強制的に支払いを迫られているような気分です。

5. Confluence（ドキュメント作成と体系的な知識共有に最適）

viaConfluence

アトラシアンのConfluenceは、チームが共同作業を行い、文書を作成し、知識を整理できるデジタルワークスペースです。

ホワイトボードやライブドキュメントからデータベース、ビデオ更新まで、あなたの働き方に適応します。デザイナーはコンセプトを視覚的にマップ化し、プロダクトチームはPRDを起草し、オペレーションチームは反復プロセスを整理でき、仕事の全フェーズを検索可能に保ちます。

アトラシアンのAIエンジンRovoが、ツール群全体を接続します。JiraやSlackなど各プラットフォームのコンテンツを要約し、ナレッジベースを横断的にリンク。プランの草案作成やドキュメントの推敲に加え、Rovo Chatで社内規定・プロジェクト所有者・ミーティングの要点など、即座に回答を得られます。

Confluenceの主な機能

ホワイトボード でブレインストーミングや図解、マッププロセスを視覚的に行い、アイデアを即座にタスクに変換しましょう

プロジェクトのマイルストーン、オンボーディングデータ、OKRなどを、カスタマイズ可能なビューを備えた データベース で効率的に整理しましょう

AI生成ページ と コメント要約 で鍵の更新情報を瞬時に把握し、簡単に状況を把握できます

プロジェクト管理 、ミーティングメモ、マーケティングプランなど、あらかじめ用意された テンプレート を活用して、新規プロジェクトやドキュメントを素早く開始しましょう。

Confluenceの制限事項

ページエディターは操作性が悪くイライラさせられることがあり、特に複雑なフォーマット、画像、マクロを扱う場合、文書作成が遅くなる原因となります

適切なページおよびコンテンツ管理が欠如しているため、データが整理されなくなる

Confluenceの価格

Free

スタンダード: ユーザーあたり月額 5.42 ドル

プレミアム: 月額10.44ドル/ユーザー

企業版： カスタム価格

Confluenceの評価とレビュー

G2: 4.1/5 (4,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはConfluenceについてどう評価しているのか？

あるユーザーはこう述べています：

サービス業に従事する私たちは、定期的なミーティングの実施と記録がビジネスを円滑に運営するための日常業務です。Confluenceは共同での議論を支援し、会社の個人文書を読み書きするのにも役立ちます。[…] Confluenceの主なリミットの一つは、その堅牢性と固定テンプレートのため、ページをMS WordやNotionのようにデザインしたりカスタマイズしたりできないことです。*

サービス業に従事する私たちは、定期的なミーティングの実施と記録がビジネスを円滑に運営するための日常業務です。Confluenceは共同での議論を支援し、会社の個人文書を読み書きするのにも役立ちます。[…] Confluenceの主なリミットの一つは、その堅牢性と固定テンプレートのため、ページをMS WordやNotionのようにデザインしたりカスタマイズしたりできないことです。*

6. Zoho Workplace（電子メール、文書、チーム管理に最適）

viaZoho Workplace

Zoho Workplaceは、デジタル仕事環境を簡素化したい組織向けに設計されたコラボレーションスイートです。ダッシュボードから全てのツールにアクセスし、タスクを管理し、単一ログインで最新情報を把握できます。

Zoho Mail、Cliq、WorkDrive、Connectなどの統合アプリにより、プロフェッショナルはリアルタイムでコンテンツの作成、共有、共同作業が可能です。

組み込みのAIアシスタントZiaは、接続された全プラットフォームの検索結果を一元表示することで知能層を追加し、メッセージやファイル、メモの場所の検索を支援します。

Zoho Workplaceの主な機能

Zoho Writer 、 Sheet 、 Show で文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを共同編集

Zoho WorkDrive のバージョン管理機能を活用し、共有チームフォルダ内でファイルを保存・整理しましょう

Zoho Cliqのボットで反復的なチャットやタスク更新を自動化し、よりスムーズなワークフローを実現

Zoho Workplaceの制限事項

カスタムのオプションがリミットであるため、大企業では非効率性が生じます

データ量の多いプロジェクトでは、そのストレージのリミットが制約となる可能性があります

Zoho Workplaceの価格

Workplace Standard: ユーザーあたり月額4ドル

Mail Lite: ユーザーあたり月額1ドル（年額課金）

Mail Premium: 月額4ドル/ユーザー（年額課金）

Workplace Professional: ユーザーあたり月額7ドル

Workplace 企業: カスタム価格

Zoho Workplaceの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (26,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoho Workplaceについてどう評価しているのか？

検証済みレビュアーの共有：

Zoho Projectsはタスク管理とプロジェクト進捗追跡を非常にシンプルにします。リストとガントチャートに基づいたすっきりしたレイアウトが特に気に入っています。タスクのマイルストーンと所要時間を同時に表示してくれるので、作業が格段に楽になります。[…] Zoho Projectsは機能が豊富ですが、特に高度なワークフローをカスタムする際、新規ユーザーにとっては学習曲線がやや急かもしれません。

Zoho Projectsはタスク管理とプロジェクト進捗追跡を非常にシンプルにします。リストとガントチャートに基づいたすっきりしたレイアウトが特に気に入っています。タスクのマイルストーンと所要時間を同時に表示してくれるので、作業が格段に楽になります。[…] Zoho Projectsは機能が豊富ですが、特に高度なワークフローをカスタムする際、新規ユーザーにとっては学習曲線がやや急かもしれません。

7. MangoApps（イントラネットベースのソーシャルコラボレーションと従業員エンゲージメントに最適）

viaMangoApps

MangoAppsは、イントラネット、コラボレーションハブ、仕事マネジメントスイートの機能を融合した従業員向けプラットフォームです。ノーコードページビルダー、役割ベースのダッシュボード、ブランド化された従業員ポータルを備えたモダンなイントラネットを提供し、アラート、ニュースレター、ターゲットを絞った更新情報を通じたマルチチャネルコミュニケーションを実現します。

このプラットフォームはAIアシスタントとエージェントをワークフローに直接組み込み、従業員が社内コンテンツを検索し、タスクを完了し、人事やITサポートに即座にアクセスできるよう支援します。これらのアシスタントは自社の内部データで訓練されているため、文脈に即した正確かつセキュリティを確保した回答を保証します。

MangoAppsの主な機能

表彰と報酬 で従業員を活性化：マイルストーン達成、業績向上、同僚からの称賛を称えましょう

50以上の言語に対応した組み込みの言語翻訳機能で、多言語コミュニケーションを実現します。

AI Studioで、企業データと検索拡張生成技術を活用し、AIアシスタントを構築・カスタムしましょう

MangoAppsの制限事項

複数プロジェクトにわたるタスク管理は断片化しており、未処理タスクの統一ビューやレポート作成が容易ではありません

高度なプロジェクト管理機能（ガントチャートなど）は搭載されていません

MangoAppsの価格

カスタム価格設定

MangoAppsの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

MangoAppsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

ユーザーからの共有をご紹介します：

マンゴーアプリは、遠隔地に位置する社内の様々な人々と接続するなど、多くの選択肢を提供してくれる点が気に入っています。[…] 非常に使いやすくカスタマイズも可能です。[…] グループ間で横断的な質問や更新情報を投稿するのは簡単ではありません。多くのコンテンツが単一のグループに集約され、より広い層にリーチする機会を逃している面があります。

マンゴーアプリは、遠隔地に位置する社内の様々な人々と接続するなど、多くの選択肢を提供してくれる点が気に入っています。[…] 非常に使いやすくカスタマイズも可能です。[…] グループ間で横断的な質問や更新情報を投稿するのは簡単ではありません。多くのコンテンツが単一のグループに集約され、より広い層にリーチする機会を逃している面があります。

8. Workona（タブとワークスペースの整理に最適）

viaWorkona

Workonaは開いているタブ、クラウドアプリ、プロジェクトリソースを専用のスペースに整理し、ブラウザを集中できるワークスペースに変えます。各スペースはプロジェクトのデジタルデスクとして機能し、Google ドキュメントやSlackチャンネルからFigmaファイルまで、あらゆるものを一箇所にまとめます。

インテリジェント検索とAIワークフロー自動化テンプレートにより、リンクされているフォルダ、共有タブ、接続ツールを備えた新規プロジェクトを簡単に設定可能。自動保存、バックアップスナップショット、デバイス同期機能で作業内容を完全に保護します。

さらに、プラットフォームのタブマネージャー拡張機能（Chrome、Firefox、Edgeに対応）は、開いているタブを関連するワークスペースにグループ化して管理し、完全な制御を実現します。

Workonaの主な機能

非アクティブなタブを自動的に一時停止し、メモリを節約してブラウザのパフォーマンスを向上させます

セッション全体を自動保存し、進捗を損なうことなくタブを閉じたりいつでも戻ったりできるようにします

チームメンバーとワークスペースを共有し、全員が同じリソース、メモ、タスクにアクセスできるようにします。

Workonaのリミット事項

無料プランではスペースが5つまでに制限されます

ブラウザの互換性は異なる場合があります。特定の機能はChrome、Firefox、Braveで仕事内容が異なり、すべてのブラウザがグループ化を期待通りに保存するわけではありません。

Workonaの価格設定

プロプラン: 月額7ドル/ユーザー

チーム: ユーザーあたり月額8ドル（最低3ユーザー）

企業版： カスタム価格

Workonaの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはWorkonaについてどう評価しているのか？

検証済みユーザーのレビューより：

Workonaは複数のユーザープロフィールが同時に効率的に管理できる手助けとなりました。異なるプロジェクトで作業中のタブを見失うこともなくなり、ブックマークなどのリソース管理も容易になりました。[…] 複数のプロジェクトを抱える2つのユーザープロフィールへの導入には数時間かかりました。[…] Celeron搭載ノートPCのような低性能ハードウェアでは読み込みが遅い（ただしCeleronではすべてが遅い）。

Workonaは複数のユーザープロファイルを同時に効率的に管理する手助けとなりました。異なるプロジェクトで作業中のタブを見失うこともなくなり、ブックマークなどのリソース管理も容易になりました。[…] 複数のプロジェクトを抱える2つのユーザープロフィールへの導入には数時間かかりました。[…] Celeron搭載ノートPCのような低性能ハードウェアでは読み込みが遅い（ただしCeleronではすべてが遅い）。

🔍 ご存知でしたか？ ユーザー間のリアルタイムファイル共有とコラボレーションを先駆けたGroove Networksは、レイ・オジーによって設立されました。同社は2005年にMicrosoftに1億2000万ドルで買収され、その技術は最終的にMicrosoft SharePoint Workspaceに組み込まれ、後にOneDriveの一部へと進化を遂げました。

9. Notion（メモ、プロジェクト、データベース向けの柔軟なワークスペースに最適）

viaNotion

Notionは柔軟な生産性ツールで、メモ整理、タスク管理、チームコラボレーション、カスタムデータベース構築を支援します。プロジェクト用ページ、チームナレッジ用wiki、全員の連携を保つToDoリストを作成できます。

ブレインストーミングのスペースが必要な時は、画像や簡易メモを埋め込んだページを即座に作成。ドラッグ＆ドロップ式カンバンボードを活用したり、リマインダー付きチェックリストを作成したりできます。

メモやタスクを超え、Notionのデータベース機能でコンテンツカレンダーからCRMシステムまであらゆるものを作成可能。リアルタイム共同編集とコメント機能により、ワークスペースを離れることなくプロジェクトを議論できます。

Notionの主な機能

Notion Agent で反復作業を自動化。タスクを完了し、データベースを更新し、コンテンツを作成できます。

AIミーティングメモ で全ての会話を記録。要約する・タスク割り当て・プロジェクトページの自動更新を実現

企業検索 で、Notionドキュメント、PDF、接続ツール全体からコンテキストを検索

50種類以上のコンテンツブロック（チャート、切り替え、埋め込み、テーブルなど）を使用してインタラクティブなドキュメントを作成

Notionの制限事項

大規模なデータベース、多数のページ、または重いコンテンツではパフォーマンスが低下する可能性があります

検索機能とナレッジの可視化は一貫性を欠く場合があります

Notionの料金プラン

Free

さらに： ユーザーあたり月額12ドル

ビジネス: ユーザーあたり月額24ドル

企業版： カスタム価格

Notionの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (8,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,600件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotionについてどう評価しているのか？

最近のレビューで共有されたように：

Notionは、他のデジタルノートでは実現できなかった方法で、私の思考やプロジェクトを整理するのに役立ちました。絵文字、他アプリとの接続、そして私の脳が情報を最適に整理できる視覚的表現により、このツールはフルタイム社員としても起業家としても私にとってかけがえのない存在です。[…] カレンダーの一元管理は困難で、異なるプロジェクトを「単一の真実の窓」となるカレンダーにリンクされている状態にし、リマインダーを設定することも難しかったと思います。

Notionは、他のデジタルノートでは実現できなかった方法で、私の思考やプロジェクトを整理するのに役立ちました。絵文字、他アプリとの接続、そして私の脳が情報を最適に整理できる視覚的表現により、このツールはフルタイム社員としても起業家としても私にとってかけがえのない存在です。[…] カレンダーの一元管理は困難で、異なるプロジェクトを「単一の真実の窓」となるカレンダーにリンクされている状態、そしてリマインダーを設定することも難しかったと思います。 *

10. Rambox（アプリ管理とコミュニケーションに最適）

viaRambox

Ramboxは、メッセンジャー、電子メール、プロジェクト管理、チームチャット、ソーシャルメディアなど、様々なウェブアプリを管理するワークスペースオーガナイザーです。

よく使うアプリを追加し、パーソナライズされたワークスペースに設定し、通知を設定するだけです。プロジェクトごとにグループ化でき、使用頻度の低いプラットフォームを休止状態にしてコンピューターのメモリを節約することも可能です。

パスワード管理、アカウントの即時切り替え、ダークモード、カスタム拡張機能のサポートといった機能により、集中を妨げないワークフローを実現。通知を一時停止して集中したり、文法チェッカーやパスワードマネージャーなどの拡張機能を統合したり、セットアップをデバイス間でリアルタイムに同期したりできます。

Ramboxの主な機能

集中モード で瞬時に邪魔を遮断

クイック検索 とキーボードショートカットでツールを切り替え

追加の保護として、マスターパスワードまたはFIDO U2Fセキュリティ鍵でワークスペースをロックします

JavaScriptまたはCSSインジェクションを適用し、個々のアプリの見た目や操作感をカスタマイズする

Ramboxの制限事項

特に多くのサービスやタブを開いている場合、かなりのメモリを消費します

Chrome拡張機能のごく一部だけの選択がプラグインとして利用可能です

Ramboxの料金プラン

基本版: 無料

プロプラン： 月額7ドル（最大3ユーザーまで）

企業: ユーザーあたり月額14ドル

Ramboxの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (90件以上のレビュー)

実際のユーザーはRamboxについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビュアーはこう要約しています：

1つのアプリで複数のウェブサイトにアクセスできるのは素晴らしい！コンパニオンアプリを使えば、すべての必須ウェブアプリを単一の統合プラットフォームに集約できます。[…] しかし重要な拡張機能が不足しており、ブラウザとアプリで同時にウェブページを開くことができません。ニュースサイトやリソースを閲覧する作業が非常に煩雑に感じられます。

1つのアプリで複数のウェブサイトにアクセスできるのは素晴らしい！コンパニオンアプリを使えば、すべての必須ウェブアプリを単一の統合プラットフォームに集約できます。[…] しかし重要な拡張機能が不足しており、ブラウザとアプリで同時にウェブページを開くことができません。ニュースサイトやリソースを閲覧する作業が非常に煩雑に感じられます。

11. Bitrix24（オールインワン型CRMプロジェクト＆コミュニケーションスイートとして最適）

viaBitrix24

Bitrix24はクラウドベースのビジネス管理プラットフォームです。顧客関係の管理、販売パイプラインの追跡、タスクの割り当てと管理、重要ファイルの保存を支援します。

プロジェクトはカンバンボード、ガントチャート、共同作業グループで整理可能です。カスタマイズ可能なフォーム、ウェブサイト、オンラインストアによる顧客エンゲージメント機能に加え、進捗と生産性を把握するための詳細な分析・レポート作成機能も備えています。

CoPilot は、ミーティングメモの作成、アイデアのブレインストーミング、メッセージの下書き作成、通話の要約する、さらにはフォローアップの提案を実行可能なタスクに変換することも可能です.

Bitrix24の主な機能

カスタムトリガーとルールで反復的なワークフローや標準業務を自動化

時間、作業負荷、パフォーマンスを追跡し、チームの生産性を最適化しましょう

組み込みチャット、ビデオ通話、ワークグループ、全社向けアクティビティフィードでコミュニケーションを一元化

Bitrix24の制限事項

カスタマーサポートは、特にFreeプランユーザーに対して、対応が遅く反応が鈍いことがよくあります。

多様なツールの範囲を備えているため、インターフェースが煩雑で直感的でない場合があり、導入やトレーニングが複雑になる可能性があります

Bitrix24の価格

スタンダード: 月額124ドル（最大50ユーザー）

プロフェッショナル版: 月額249ドル（最大100ユーザー）

企業: 月額499ドル（最大250ユーザー）

Bitrix24の評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (900件以上のレビュー)

Bitrix24について実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーのソフトウェアの感想：

中小企業にとって、Jira、Confluence、MS Teamsなどのプラットフォームのようなコストや煩わしさなしに、企業品質のコミュニケーション・コラボレーションツールとして利用できる非常に優れたプラットフォームです。[…] 企業が5人までならベーシックユーザーでも全機能が利用できず、打刻機能などの追加機能を得るには100人規模で倍の料金を支払ってアップグレードする必要がある点が気に入らない。*

中小企業にとって、Jira、Confluence、MS Teamsなどのプラットフォームのようなコストや煩わしさなしに、企業品質のコミュニケーション・コラボレーションツールとして利用できる非常に優れたプラットフォームです。[…] 企業が5人までならベーシックユーザーでも全機能が利用できず、打刻機能などの追加機能を得るには100人規模で倍の料金を支払ってアップグレードする必要がある点が気に入らない。*

連動する要素をスムーズに機能させる

複数のツールで仕事を管理するのは疲れる上に時間がかかり、エラーも発生しやすい。ここで紹介する統合型ワークスペースツールは、ワークフローの集中管理、コラボレーションの改善、生産性向上を実現する選択肢を提供しますが、それでもまだ不足する部分があります。

ClickUpは、AI機能を統合した柔軟なタスク管理システムを提供する、仕事のすべてに対応するオールインワンアプリです。

ClickUp BrainのAIアシスタントがプラットフォームに統合され、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボードからカレンダー、フォーム、ホワイトボードまで、すべてが一箇所に集約されるため、ClickUpは必要な唯一の統合型AIワークスペースです。

さあ、今すぐ無料登録！ClickUpでスマートで効率的な仕事を体験しましょう！ ✅