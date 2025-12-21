整理整頓に役立つNotionソーシャルメディアカレンダーテンプレートトップ15

今日、ソーシャルメディアなしでブランド構築を試みてください。ほぼ不可能に感じますよね？ブランドの可視性と顧客の迎え入れの第一ステップは、LinkedIn、Instagram、Twitterなど、オンライン上で存在感を示すことです。

顧客がいる場所に存在することは、彼らが当然期待していることです。現在、ソーシャルメディアを利用している人は54億1000万人に上ります。これは世界人口の65％以上に相当します。

しかし真実はこうです：ソーシャルメディアでの成功は偶然に起こるものではありません。努力と体系化、そして継続性が不可欠です。ソーシャルメディアカレンダーはこれを実現する上で重要な役割を果たします。投稿を安定的かつ確実に続ける手助けとなり、まさにそれがオーディエンスとの信頼を築くのです。

この記事では、コンテンツを整理し、エンゲージメントプランを丁寧に立てるのに役立つ、Notionの優れたソーシャルメディアカレンダーを紹介します。

優れたNotionソーシャルメディアカレンダーテンプレートの条件とは？

平均的な人は毎日、スマートフォンで300フィート（約91メートル）分のコンテンツをスクロールしています…これは自由の女神像の高さに相当します！

要するに、これがあなたが獲得を目指す注目の規模であり、信頼できるNotionソーシャルメディアカレンダーテンプレートが極めて重要な理由です。

では、注目すべきポイントをご紹介します：

✅ 各種プラットフォームの今後の投稿の概要を明確に把握できるカレンダービュー で、スケジュール管理をサポート

✅ 柔軟なカスタム で、コンテンツ戦略に合わせたタグ・カテゴリ・SNSチャネルを追加可能

✅ 画像・ビデオ・リンクを一箇所に保存できるスペース で、コンテンツ作成プロセスをスムーズかつアクセスしやすく

✅ 組み込みのコラボレーション機能 タスクの割り当て、追跡、リアルタイム更新が可能で、プロジェクトを整理整頓した状態に保ちます

✅ パフォーマンスを追跡し戦略を調整するシンプルなツールで、すべての投稿が目標達成をサポートし、オーディエンスの共感を呼ぶことを保証します

ソーシャルメディアカレンダーテンプレート概要

NotionとClickUpのソーシャルメディアカレンダーテンプレートの要約をまとめました：

15種類のFree Notionソーシャルメディアカレンダーテンプレート

ソーシャルメディアは決して止まりません。複数のプラットフォームで投稿やキャプション、キャンペーンを管理していることでしょう。この15の無料Notionテンプレートが、終わりのないソーシャルメディアの混乱に秩序をもたらします。

1. Notionのソーシャルメディアホーム

via Notion

Notionのソーシャルメディアホームテンプレートは、ソーシャルメディアカレンダーの指令センターとして機能します。すべての投稿とキャンペーンが1か所に集約され、複数のドキュメントやスプレッドシートに分散されることはありません。

このテンプレートにはカレンダービューとボードビューがプリロードされているため、アップロード済みのコンテンツと未完了のタスクを一目で確認できます。 プラットフォーム、キャンペーン、ステータス別に投稿をグループ化し、その日に必要な情報（ローンチ用の緊急投稿や成長を目指す特定のチャネルなど）に絞り込んで表示できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

すべての投稿、キャプション、素材、リンクを単一のデータベースに集約

カレンダービューに切り替えて、投稿スケジュールの概要を明確に把握しましょう

ボードビューを活用し、投稿をステータス・キャンペーン・SNSプラットフォーム別に追跡

タグとフィルターを追加して、オーディエンス、トピック、または柱ごとに投稿を素早く表示

✨ こんな方に最適： 複数のチャネルにわたる投稿のプラン・スケジュール・追跡を一元管理できるNotion hubを求めるソーシャルメディアチーム。

2. Notionによるアイデアダンプ＆検証ボードテンプレート

via Notion

Notionのアイデアダンプ＆検証ボードテンプレートは、ソーシャルメディアカレンダーに掲載する価値のあるアイデアを決定する前に、アイデアが自由に広がる余地を提供します。

素早いアイデアをシンプルなカンバンボードに投入し、メモやフィードバックを追加しながら各フェーズへ進めます。時間をかけて、捨てても構わない考えと開発に値するコンテンツを明確に区別できるようになり、検証済みのアイデアだけが編集カレンダーに反映されます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

消えてしまう前に、ラフなコンテンツアイデアを一箇所のスペースにまとめておきましょう

各アイデアをプラットフォーム、トピック、コンテンツの柱ごとにタグ付けし、適切な位置を確認しましょう

アイデアのブレインダンプから検証済みアイデアまで、シンプルなフェーズを経てカードを移動させましょう

各アイデアカードにリサーチ内容、スクリーンショット、フィードバックを添付ファイルとして管理

✨ こんな方に最適： 時間と予算をコミットする前に、体系的な方法でアイデアをテストしたい作成者、コンテンツストラテジスト、ソーシャルメディアマネージャー。

3. Notion製 YouTube作成者OSテンプレート

via Notion

MrBeastが低予算のチャレンジビデオからYouTubeで最も視聴されるコンテンツへと成長した過程を考えてみてください。その背景には、並外れた規律が不可欠でした。NotionのYouTubeクリエイターOSテンプレートは、アイデア・台本・素材・公開タイムラインを管理する専用エリアを備えた、その規律を支える中核的なワークスペースを提供します。

スクリプト、サムネイル、締切管理を別々のドキュメントで切り替える代わりに、すべてを一つのシステム内で管理できます。スポンサーシップの進捗を追跡し、エピソードをカレンダー上にマップすることで、どのビデオがプリプロダクション中か、編集中か、公開準備完了かを常に把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ビデオのアイデア、リサーチ、台本を整理されたデータベースに保存

明確なステータスと日付で、アイデアから公開までのエピソードを追跡

各ビデオにサムネイル、Bロール、参照リンクなどのアセットを添付ファイルとして添付

カレンダービューを活用して今後の投稿予定を確認し、土壇場での慌ただしさを回避しましょう

✨ こんな方に最適： アイデア、台本作成、公開までを一元管理できる制作hubを求めるYouTuberやビデオ作成者。

📮 ClickUpインサイト：管理職の半数以上（55%）は、タスクを大きな目標と接続してプロジェクトの背景にある「なぜ」を説明することを重視しています。しかし、残るほぼ半数は目的を持たずにプロセスだけに焦点を当てています。そうなると、たとえ優秀な人材であっても、自分の仕事が本当にどう重要なのか理解できず、やる気を失ってしまう可能性があります。 ClickUpでは、日常タスクを大きな目標や目的と結びつけ、リレーションシップと依存関係を活用して各努力が全体像にどう組み込まれるかを可視化できます。これにより、単なる雑用ではなく、仕事に意味を感じられるようになります。

4. Notionによるソーシャルメディアコンテンツプランシステムテンプレート

via Notion

Netflixで新作が配信される際、その展開は即興で行われることはほとんどありません。数週間前から予告編、ティーザー、インタビューが計画的に公開されるのです。Notionのソーシャルメディアコンテンツプランテンプレートは、あなたのコンテンツカレンダーにも同様の体系化（そして視聴者への熱意）をもたらすお手伝いをします。

各投稿にはプラットフォーム、ステータス、公開日、キャプションやアセットリンクなどの主要詳細情報を入力するフィールドを備えたデータベースが提供されます。カレンダービューとボードビューでコンテンツスケジュール全体を把握でき、基本ダッシュボードでは進捗状況を確認し、早期に不足箇所を発見できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

単一のマスターデータベースで複数チャネルのプランを策定

カレンダービューで公開日を計画し、重複を回避しましょう

シンプルなステータスフェーズ管理で、コンテンツをアイデア段階から公開まで追跡

ダッシュボードで作業負荷とキャンペーンのカバー範囲の概要を素早く把握

✨ こんな方に最適： 複数のプラットフォーム向けコンテンツを計画・追跡するための単一のNotionシステムを求めるソーシャルメディア管理者や小規模マーケティングチーム。

💡 プロのコツ：ClickUpダッシュボードを活用して、チームにリアルタイムのソーシャルレポートを常に提示しましょう。 ClickUpダッシュボードを使えば、フォロワー増加数、エンゲージメント、キャンペーンメトリクスを単一のリアルタイムビューに集約できます。 ClickUpダッシュボードで詳細なレポートとインサイトを取得 最大の利点は？すべてのデータが一箇所に集約されるため、毎週別々のレポートをエクスポートして個別に送信する必要がありません。ソーシャルメディアリストをダッシュボードに接続し、いいね！・シェア・コメント・リンククリック用のウィジェットを作成することも可能です。このビューを監査や定期レポートの監視レイヤーとして活用できます。

5. NotionのLinkedinコンテンツカレンダーテンプレート

via Notion

LinkedInは本格的な出版プラットフォームへと成長し、10億人以上のメンバーが更新情報、意見、長文投稿を共有するために利用しています。NotionのLinkedInコンテンツカレンダーテンプレートはこのチャネル向けに特別に設計されており、ビジネスやプロフェッショナルなオーディエンスに直接訴えかける投稿を計画するためのシンプルなコンテンツカレンダーを提供します。

アイデアの記録、キャプションの下書き作成、公開日の割り当てを一元管理。公開前に週単位や月単位の予定をプレビューできます。LinkedIn専用に設計されているため、関連性のないコンテンツに煩わされることなく、思想的リーダーシップやリードジェネレーションをサポートする投稿やビデオに集中できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

LinkedIn投稿をカレンダーにマップして、今後の予定を常に把握しましょう

各スケジュール済み投稿に、下書きのキャプション、フック、CTAを一緒に保存できます

トピック、キャンペーン、またはオーディエンスセグメントでフィルタリングし、メッセージングを集中させましょう

下書きから公開までのステータスを追跡し、見落としを防止

✨ こんな方に最適： アイデアや投稿日を忘れずに、LinkedInで定期的に投稿したいプロフェッショナル、コンサルタント、マーケター。

6. Notion提供 Instagram用バイラルフックテンプレート

via Notion

NotionのInstagram用バイラルフックテンプレートは、ソーシャルメディアで注目を集め、拡散されるように設計された冒頭文のライブラリを提供します。空白のキャプション欄を見つめる代わりに、大胆・好奇心・告白調などトーン別に分類された30種類の穴埋め式フックから選択できます。

各フックには提案された切り口や行動喚起が組み合わされており、投稿への「いいね！」や保存、クリックを促します。また、雰囲気やプラットフォームスタイル（カルーセル、キャプション、リール）でプロンプトをフィルタリングできるため、ブランドボイスを確実に維持できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

Instagramコンテンツ用の既成フックスターターで、素早く注目を集めましょう

トーンや雰囲気でフックを分類し、ブランドとオーディエンスの気分に合わせましょう

フックと推奨される次のステップを組み合わせ、保存・クリック・コメントを促進しましょう

投稿スケジュール内で、キャプション、リール、カルーセル、ストーリー用のプロンプトを適応させましょう

✨ こんな方に最適： スクロールを止めるような目を引く冒頭文を、何時間も言葉選びに時間をかけずに作成したいInstagram作成者やソーシャルメディア戦略担当者。

🎥 ソーシャルメディアの成長を加速させたい方へ ChatGPTを活用してソーシャルメディアプロフィールを成長させる方法について、素早く理解できるビデオをご覧ください：

7. Notionのソーシャルメディア戦略テンプレート

via Notion

Twitterの「X」へのリブランディングのようなプラットフォームの大きな動きは、戦略の変更がブランド周辺の会話を再構築する可能性を示しています。Notionのソーシャルメディア戦略テンプレートは、アプローチを定義するのに役立ち、コンテンツカレンダーが単発のアイデアではなく明確な方向性を反映するようにします。

目標設定、ターゲット層、ブランドメッセージ、チャネル選択の各セクションに沿って進め、その戦略を具体的なプランと簡易分析に接続します。時間の経過とともに、計画内容と実際の成果を比較し、それに応じてコンテンツ戦略を洗練させることが可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

認知度向上、エンゲージメント向上、リード獲得など、ソーシャルメディアにおける明確な目標を設定しましょう

ターゲット層とその習慣を分析し、投稿が汎用的ではなく関連性を感じられるようにする

プラットフォーム別のプランを策定し、コンテンツカレンダーテンプレートの指針としましょう

シンプルなメトリクスを確認し、戦略を随時調整しましょう

✨ こんな方に最適： ソーシャルメディア活動を明確な長期戦略に結びつけたいビジネス、マーケター、作成者

8. Notionのソーシャルメディアコンテンツプランナーテンプレート

via Notion

TikTokのトレンドは刻一刻と変化し、プラットフォームは常に新しいフォーマットを推進しているため、反応的な投稿に陥りがちです。Notionのソーシャルメディアコンテンツプランナーテンプレートは、より集中したシステムを提供します：事前にプランを立て、カレンダービューを確認し、すべての変動要素を整理できるシンプルなコンテンツプランナーです。

投稿をプラットフォーム別、コンテンツタイプ別、キャンペーン別に分類し、下書きや公開といったフェーズを経て進められます。組み込みのカレンダービューでコンテンツスケジュールの概要を把握できるため、配信予定や空白期間を常に把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

単一のNotionテンプレートでソーシャル投稿のプラン・下書き・スケジュール設定を完結

カレンダービューで今後の公開予定を把握しましょう

プラットフォーム、トピック、キャンペーンごとに投稿にタグ付けして整理整頓

アイデア、下書き、公開済み投稿を分けて管理し、進捗を明確に追跡しましょう

✨ こんな方に最適： ソーシャルメディアを継続的に運用するための、シンプルで効果的なプランナーを求める作成者、起業家、マーケティングチーム。

9. Notionによる審美的なコンテンツ作成者向けカレンダーテンプレート

via Notion

InstagramやTikTokなどのプラットフォームでは、フィードの見栄えは発信内容とほぼ同等に重要です。Notionの「美的コンテンツ作成者カレンダーテンプレート」は、コンテンツカレンダーとSNSプロフィールグリッド、コンテンツの柱を統合することで、視覚的なストーリーの一貫性を保ちます。

投稿の視覚的な並びをプレビューでき、リールやカルーセル、ストーリーなどのフォーマットを記録。キャプションやハッシュタグ、インスピレーションも一箇所にまとめて管理できます。つまり、投稿が公開される前に確認できるため、ブランドに合った内容かどうか確実に把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

新しい投稿を公開する前に、Instagramのグリッドレイアウトをプレビューできます

リール、カルーセル、ストーリーなど、フォーマット別にコンテンツを整理しましょう

キャプション、ハッシュタグ、コンテンツの柱を体系化されたライブラリに保管

美的リファレンスを収集し、フィード全体の統一感を長期的に維持しましょう

✨ こんな方に最適： ブランドイメージに沿ったスタイリッシュで整理されたフィードプランを作成したい作成者、インフルエンサー、ビジュアル重視のブランド。

10. Notion製 コンテンツAIエージェントテンプレート

via Notion

AIライティングツールは使いやすいですが、あなたのスタイルに近づけるのが真の課題です。NotionのコンテンツAIエージェントテンプレートは、AIアシスタントをあなたの声、コンテンツ戦略、過去の仕事でトレーニングするための構造化されたプラットフォームを提供します。これにより、下書き段階からあなたのスタイルに近い文章が作成されます。

テンプレート内では、コンテンツ戦略、トーンガイドライン、用語集、記事や投稿の例といった重要な参照資料を整理できます。これによりAIはより適切な文脈を把握し、特定のプラットフォームやオーディエンス層向けに厳選されたコンテンツ案や下書きを提案します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ブランドボイスを定義するトーンガイドライン、例、重要用語を保存

これらの参考資料を活用して、AIにアイデアやアウトライン、初稿の作成をプロンプトしましょう

LinkedIn、Instagram、ニュースレターなど、各プラットフォームに合わせた提案を活用しましょう

将来の再利用のために、すべてのAI実験と改良を1か所にまとめておきましょう

✨ こんな方に最適： トーンやメッセージの一貫性を損なわずにAIサポートを活用したいライター、マーケター、作成者。

11. Threadstorm – Notion製スレッドコンテンツプランナーテンプレート

via Notion

Notion製スレッドストーム–スレッドコンテンツプランナーテンプレートは、XやLinkedInでの長文ストーリーテリングを体系的に記録・スケジュールするための場を提供します。

スレッドのコンセプトをアイデアバンクに保管し、投稿下書きを順番に整理。カレンダービューで各スレッドの公開時期を計画できます。テンプレートのタグ機能でトピックやシリーズごとにスレッドをグループ化すれば、コンテンツ全体の統一感が向上します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

忘れないうちに、スレッドのアイデアを専用のデータベースに保存しましょう

Notionを離れることなく、スレッド全体の作成・再配置・調整が可能です

スレッドの公開日をカレンダーで確認し、一貫性を維持しましょう

トピック、キャンペーン、シリーズごとにスレッドにタグ付けし、一貫性のあるストーリーを構築しましょう

✨ こんな方に最適： XやLinkedInのスレッドでストーリー、チュートリアル、意見を共有する作成者、ライター、マーケター。

12. Notion製ソーシャルメディアメトリクストラッカーテンプレート

via Notion

分析データや数値を確認せずに投稿することは、オーディエンスの真のニーズから遠ざかる最も簡単な方法の一つです。Notionのソーシャルメディア指標トラッカーテンプレートは主要メトリクスを1つのテーブルに集約。毎月バラバラなレポートをエクスポートすることなく、複数プラットフォームのパフォーマンスを一元的に確認できます。

各チャネルと期間ごとのフォロワー数、リーチ、エンゲージメントなどの統計を記録し、プラットフォームや日付でフィルタリングして傾向を把握できます。組み込みのシンプルなエンゲージメント率式により、コンテンツカレンダーで再利用すべき投稿やキャンペーンを素早く特定できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

各ソーシャルメディアプラットフォームのフォロワー数、リーチ、エンゲージメントを追跡

複数のシートではなく、単一のテーブルで月次メトリクスを記録しましょう

カスタマイズ可能なエンゲージメント率式で結果を比較

プラットフォーム、月、キャンペーンでフィルタリングし、最も成果の高いコンテンツを見つけましょう

✨ こんな方に最適： 成長とパフォーマンスをデータ駆動型で明確に把握したいソーシャルメディア担当者、代理店、作成者

via Notion

必要な時に限って重要なリンクが見つからなくなることはありませんか？参考記事、デザインツール、インスピレーション源、過去の投稿など。Notionの「リンク・ショートカット・バッジテンプレート」は、こうしたリソースを整理して保管する場所を提供します。ブックマークやドキュメントに埋もれることなく、ソーシャルメディアプランナーのすぐそばに置いておけます。

URLを保存し、目的やプロジェクトごとにラベル付けして、単一のデータベースからすべてにアクセスできます。コンテンツをプランする際、タブをくまなく探す代わりに、このリンク保管庫から簡単に取り出せます。その結果？はるかにスムーズで整理されたコンテンツ作成プロセスが実現します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

重要なリンク、ショートカット、リソースを1つの整理されたテーブルにまとめて保管

プロジェクト、トピック、プラットフォーム別にタグを付け、素早くフィルタリング

リンク保管庫を他のNotionデータベース（例：コンテンツカレンダー）と接続しましょう

投稿やスクリプト作成時に参照資料を探す時間を削減

✨ こんな方に最適： 幅広いコンテンツ計画システムをサポートする軽量なリンクハブを求める作成者、マーケター、チーム

14. Notion製ソーシャルメディアコンテンツトラッカーテンプレート

via Notion

ブランドが週に数十回も複数のプラットフォームで投稿する場合、どこで何を公開したか、その成果を把握するのは困難です。Notionのソーシャルメディアコンテンツトラッカーテンプレートは、こうした情報を明確なパイプラインに集約。各投稿が「アイデア→スケジュール→公開」という単一ワークフローで進捗します。

各コンテンツのプラットフォーム、日付、所有者、パフォーマンスを追跡可能。カレンダービューとボードビューで仕事のフローを可視化。これによりキャンペーン全体のカバー範囲を把握しやすくなり、毎回投稿をゼロから作成する代わりに再利用プランを立てられます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

アイデア段階から公開まで、各投稿のステータスを一つのデータベースで追跡

カレンダービューで、各プラットフォームでの投稿公開日時を一目で確認できます

パフォーマンスを監視し、再投稿や再利用に値する投稿を特定しましょう

キャンペーン、チャネル、コンテンツの柱ごとにコンテンツをグループ分けし、フィルタリングできます

✨ こんな方に最適： 反応的な投稿から脱却し、一貫性のある追跡可能なコンテンツパイプラインを構築したいソーシャルメディア管理者やチーム。

15. Notionのコンテンツカレンダーテンプレート

via Notion

EasloのNotion用コンテンツカレンダーテンプレートは、コンテンツ戦略のプランを支援するために設計されており、すべてのチャネルにわたる今後の投稿を一目で確認できる、すっきりとした編集カレンダーを提供します。

プラットフォーム・トピック・ステータスでコンテンツをタグ付けし、日付でフィルタリング。アイデア→スケジュール→公開というシンプルなワークフローで投稿を管理できます。軽量で焦点が絞られているため、コンテンツマーケティング戦略テンプレートとしても活用可能。ソーシャルメディアプラン・ブログコンテンツ・電子メールキャンペーンの統合管理hubとしても機能します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

コンテンツカレンダーをシンプルで一目で把握できるレイアウトで表示

タグとフィルターを活用し、プラットフォーム別・トピック別・キャンペーン別に投稿を整理

ステータスを追跡して、下書き・予定・公開中のステータスを常に把握しましょう

ブログ、ソーシャルメディア、その他のコンテンツタイプを一つのカレンダーで管理

✨ こんな方に最適： Notion内でシンプルな編集カレンダーを必要とするマーケター、フリーランス、小規模チーム。

Notionの制限事項

あるG2レビュアーはNotionを「MS Officeに欠けている全て」と評し、そのページシステムとショートカットの効率性を称賛しました。しかし同時に、ページをPDFにエクスポートする際の煩わしさや、テーブルにおける直感的な式の不足にも不満を指摘しています。

Notionの主なリミットには以下が含まれます：

エクスポート機能は限定的 であり、PDFは元のページのレイアウトと一致しない場合が多い

テーブルセルは扱いにくく、 式の制限や従来のスプレッドシートよりも機能が劣る

無料AIアクセスはワークスペースごとに20回答答まで でリセットなし。アクティブユーザーには制限的に感じられる場合があります

オフライン利用は不安定 で、オフラインモードでの仕事時にはデバイス間で同期の問題が発生します

大規模なワークスペースではパフォーマンスが低下します。大規模なデータベースやページは読み込みに時間がかかる場合があります。

代替となるNotionテンプレート

ソーシャルメディアチームにとって、本当の頭痛の種はキャプション作成ではありません。ツールごとに分散した情報を追跡することです。カレンダーはNotionに、原稿はGoogle ドキュメントに、承認プロセスはSlackに埋もれていることがよくあります。

投稿が公開される頃には、すでに半ダースものタブを切り替えていることでしょう。この絶え間ない切り替えこそが ソーシャル業務の作業拡散です。ClickUpはこの課題を解決するために設計されました。ソーシャルメディアカレンダー、ブリーフ、タスク、アセット、コメント、レポートが一箇所に集約された統合型AIワークスペースです。

同じワークスペース内で全ての作業プランと実績追跡が可能。これにより文脈が維持され、チームはミスを減らしながら迅速に動けます。

下記のClickUpテンプレートは、ソーシャルメディアのプランと実行においてNotionに代わる強力な選択肢として、接続されたシステムを提供します。🌟

1. ClickUp ソーシャルメディアカレンダーテンプレート

投稿漏れは、承認プロセスが分散していたり、スプレッドシートの更新が不十分だったりすることが原因です。ClickUpソーシャルメディアカレンダーテンプレートを使えば、ClickUp内でアイデア、下書き、スケジュール済み投稿を一元管理できるコンテンツカレンダーが実現します。

シンプルなClickUpフォームでアイデアを収集し、「進行中」や「承認待ち」といったカスタムステータスで進捗管理。計画段階ではカレンダービューですべてを一元確認できます。

ClickUpダッシュボードで主要メトリクスを統合表示。データを別ツールにエクスポートせずとも、パフォーマンスを継続的に追跡可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

コンテンツフェーズを明確に示したコンテンツライブラリで投稿を整理

組み込みの提案フォームでアイデアを収集・整理

カレンダービューで投稿のプランとスケジュールを立て、安定した投稿ペースを維持しましょう

ダッシュボードで主要メトリクスを文脈に沿って可視化し、パフォーマンスを監視

✨ こんな方に最適： 投稿の計画・スケジュール・追跡を一元管理したいソーシャルメディア担当者、中小企業所有者、クリエイティブチーム。

💡 プロのコツ：ClickUp Brainを活用して、アイデアをそのままスケジュール可能な投稿に変えましょう。ClickUp Brainは既存のClickUp仕事の上に構築されるため、既に存在する企画書、キャンペーンドキュメント、タスクを活用してソーシャルコンテンツを作成するのに役立ちます。 実用的なフローとして、全てのキャンペーン情報をリストやドキュメントにまとめ、ClickUp Brainに「これをLinkedInとInstagram用のキャプション付き1ヶ月コンテンツカレンダーに変換」や「このローンチスレッド用に3つのフックを作成」と指示します。 ClickUp Brainでアプリを横断検索し、ファイルを瞬時に見つけよう

2. ClickUp コンテンツカレンダーテンプレート

ブログ記事、SNS更新、電子メールがすべて同じコンテンツ戦略に沿うとき、コンテンツマーケティングは最大の効果を発揮します。ClickUpコンテンツカレンダーテンプレートは、その中核となる編集カレンダーを提供します：公開予定の内容、時期、配信チャネルを一元管理できる場所です。

カスタムフィールドを活用すれば、コンテンツを種類・チャネル・公開日別に整理可能。リストビューとカレンダービューを切り替えて、進行状況やタイムラインを視覚的に把握できます。

各コンテンツがアイデアから下書き、公開へと進む過程で、ステータス管理により全員の進捗を共有。締切遅れを防ぐため、ボトルネックを早期に発見しやすくなります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ブログ、電子メール、ソーシャル投稿など、すべてのコンテンツを統一されたカレンダーで一元管理

カスタムフィールドを使用して、各アイテムのチャネル、所有者、キャンペーンを追跡します

アイデアから公開までのステータス変更を一目で追跡

コンテンツタイプやチャネルでフィルタリングし、特定の作業負荷を掘り下げましょう

✨ こんな方に最適： マーケティングチーム、コンテンツ作成者、複数のチャネルで統一された編集カレンダーが必要なビジネス。

3. ClickUpソーシャルメディア高度テンプレート

新たなソーシャルメディアプラットフォームが台頭しアルゴリズムが変化する中、マルチチャネルのソーシャルメディア管理は急速に複雑化します。ClickUpソーシャルメディア高度テンプレートはこの複雑さに対応するため、リストビュー・ボードビュー・カレンダービューを統合。プラットフォームやステータス別に投稿を整理しながら、全体像を見失うことはありません。

カスタムフィールドでプラットフォーム・フォーマット・下書きリンク・所有者などの詳細を追跡可能。埋め込みClickUp Docsにはコピーライティング素材やハッシュタグバンクを保存できます。チャンネル別・キャンペーン別に投稿をグループ化すれば、作業量のバランス調整や各プラットフォームのコンテンツ管理が容易になります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

詳細なカスタムフィールドでリストビューにマルチプラットフォーム投稿をマッピング

各フェーズのワークフローをドラッグ＆ドロップ式カンバンボードで可視化

優先度が変わっても、カレンダービューで投稿をスケジュールし調整できます

コピー、ブリーフ、アセットをタスクに直接保存（ドキュメント経由）

✨ こんな方に最適： 複雑なマルチチャネルコンテンツカレンダーを管理するソーシャルメディアチーム、インフルエンサー、代理店。

4. ClickUp ソーシャルメディアコンテンツプランテンプレート

計画性なく投稿を公開すると、ソーシャルメディアがビジネス目標にどうサポートしているかを示すのが困難です。ClickUpソーシャルメディアコンテンツプランテンプレートは、各投稿が目標・オーディエンス層・キャンペーンに接続する体系的な仕組みを提供します。

プラットフォーム、目標、フェーズ、担当者用のカスタムフィールドを追加し、リストビュー、ボードビュー、カレンダービューを活用して数週間から数ヶ月にわたるキャンペーンを計画できます。定期的なタスクによりパフォーマンスを再評価しプランを調整できるため、コンテンツカレンダーは古いパターンを繰り返すことなく継続的に改善されます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

リスト、ボード、カレンダービューで一貫した投稿スケジュールを構築

プラットフォーム、目標、所有権をカスタムフィールドで管理し、投稿を整理しましょう

ブリーフィング完了から公開まで、明確なステータスで進捗を追跡

定期的なレビュータスクを設定し、コンテンツ戦略を結果に基づいて進化させましょう

✨ こんな方に最適： ソーシャルメディアコンテンツを戦略的かつ一貫して運用したいマーケティングチーム、代理店、中小企業。

5. ClickUp プロモーションカレンダーテンプレート

季節ごとのキャンペーン、製品ローンチ、セールイベントは年間を通じて次々と発生しがちです。ClickUpプロモーションカレンダーテンプレートなら、それらのプロモーションを1つの共有カレンダーに集約。別々のファイルで管理する代わりに、今後の祝日や重要な日程を一目で把握できます。

スケジュールビューでキャンペーンを計画し、クリエイティブ制作・承認・引き継ぎのタスクを追加。各アイテムを「やること」「スケジュール済み」「完了」などのステータスで追跡できます。時間軸上にすべてを可視化することで、重複を回避し、ソーシャルメディアカレンダーを包括的なマーケティング戦略と連動させることが容易になります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

祝日、新製品発売、イベントに合わせたキャンペーンを1つのカレンダーでプラン

プロモーションをタスクに分割し、所有者、期限、ステータスを明確に管理

スケジュールビューとリストビューを活用して、重複や空き週を即座に把握しましょう

ソーシャルメディア、電子メール、その他のプロモーションチャネルのタイミングを統一して管理

✨ こんな方に最適： キャンペーンを順調に進め、あらゆるプロモーション機会を最大限に活用したいマーケティング担当者、小売チーム、中小企業。

6. ClickUp ソーシャルメディア投稿テンプレート

洗練されたキャンペーンの背景には、個々の投稿とそのコピー、素材、承認プロセスが長いリストとして存在します。ClickUpソーシャルメディア投稿テンプレートは、プラットフォーム、フォーマット、リンク、ステータスなどのフィールドを備えた個別のタスクとして各投稿を管理し、この詳細なレイヤーを効率的に扱うことを可能にします。

投稿をプラットフォーム別ビュー（Instagram、LinkedIn、TikTokなど）に分類し、下書きから公開準備段階へ進むにつれてレビューボード間で移動できます。これにより、全体の投稿スケジュールを同期させながら、コピーライターと承認担当者の連携が容易になります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

プラットフォーム固有のカスタムフィールドで個々の投稿を起草・整理

ボードビューを活用してフィードバックと承認を視覚的に管理

ハッシュタグ、下書きリンク、キャンペーンタグなどのパフォーマンス詳細を追跡

投稿タスクに関連するすべてのメモ、コメント、アセットを添付ファイルとして管理

✨ こんな方に最適： プラットフォームを問わず一貫性と創造性を保ちたいマーケティングチーム、コンテンツ作成者、ビジネス。

💡 プロのコツ：ClickUpフォームを活用して、コンテンツリクエスト用の整理された受付システムを構築しましょう。 「あと1投稿だけ」という依頼はチャットや電子メールで届きやすく、見逃しがちです。ClickUpフォームを使えば、こうした依頼を体系的に収集し、自動的にタスクに変換できます。 ClickUp Formsでチームや関係者に簡単にフォームを送信 プラットフォーム、キャンペーン、目標、期日、キーメッセージのフィールドを備えたシンプルな「ソーシャルコンテンツリクエスト」フォームを作成できます。各提出内容はソーシャルメディアテンプレートまたはソーシャルメディアカレンダーテンプレート内のタスクとなり、スケジュール設定と配信に必要な詳細情報が自動的に反映されます。

7. ClickUpソーシャルメディアテンプレート

大規模なローンチ（最新のスーパーマン作品やハリウッド大作など）が成功する理由は、全チャネルが連携した役割を果たすからです。ClickUpソーシャルメディアテンプレートは、まさにその連携のために設計されています：コンテンツライブラリ、コンテンツフェーズ、カレンダービューを提供し、キャンペーンと常時公開コンテンツが同一システムで共有されます。

提案フォームでアイデアを収集し、プラットフォームやキャンペーン別に投稿をグループ化。ステータス（進行中／完了）で各アイテムを追跡可能です。フリーランスやパートナーと同一テンプレートを共有すれば、全員の認識を統一できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

すべての投稿を明確なフェーズで中央コンテンツライブラリに整理

シンプルな入力フォームでチームメンバーから新しいアイデアを収集しましょう

プラットフォーム別またはキャンペーン別に投稿を表示し、優先度を明確に把握しましょう

進捗を「ブリーフィング済み」から「完了」までのステータスで追跡

✨ こんな方に最適： ソーシャルメディアの運用を体系的かつ柔軟に管理したいマーケティングチーム、フリーランス、代理店。

8. ClickUpソーシャルメディアブログテンプレート

バズる瞬間も有用ですが、長期的な成長は検索やソーシャル投稿を促進する一貫したブログコンテンツから生まれます。ClickUpソーシャルメディアブログテンプレート は、ブログのアイデアを期限とステータスタグ付きの追跡可能なタスクに変換することで、コンテンツカレンダーのこの側面を管理するのに役立ちます。

ClickUp Docsで下書きを作成し、調査資料やキーワードメモを添付ファイルとして添付した後、リストビューまたはカレンダービューで公開日をスケジュールできます。一方、ClickUpダッシュボードでは、どの投稿が公開中か、そのパフォーマンスを追跡できるため、高パフォーマンスの投稿を再利用コンテンツとしてソーシャルメディアカレンダーに反映させることが可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

トピックと目標のフィールドを備えた整理されたバックログでブログのアイデアを収集しましょう

ドキュメントで投稿の下書きを作成しながら、タスクのステータスと日付を常に最新の状態に保ちます

リストビューまたはカレンダービューでコンテンツをスケジュールし、プランを立てましょう

ダッシュボードでパフォーマンスを追跡し、ソーシャルと検索をサポートする投稿を特定しましょう

✨ こんな方に最適： ブログコンテンツをソーシャルメディアキャンペーンの基盤とするブロガー、コンテンツマーケター、ソーシャルチーム。

9. ClickUp ソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレート

量より質が重要ですが、各プラットフォームごとに投稿パターンが異なるため、複数のチャネルで安定した投稿リズムを維持するのは困難です。

ClickUpソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレートは特に投稿頻度に焦点を当て、プラットフォーム別ビューと共有アクティビティカレンダーを提供。これにより数週間単位でのプランが可能になります📅。

所有者割り当てやステータス管理で下書き/準備完了状態を可視化し、組み込みレポートでプラン通りの進捗を確認できます。週間タスクビューでは次に準備すべき項目が明確に表示されるため、慌てずに安定したコンテンツ配信を維持できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

各プラットフォームごとに専用ビューを用意し、投稿を整理しましょう

共有カレンダーに投稿スケジュールを可視化し、全員が確認できるようにします

「やること」「進行中」「公開済み」などのステータスでタスクを追跡

軽量なレポートを活用し、プランの達成度を確認しましょう

✨ こんな方に最適： 複数のプラットフォームで安定した投稿リズムを実現したいマーケター、代理店、ソーシャルチーム。

10. ClickUp ソーシャルメディアキャンペーンテンプレート

Spotify Wrappedのような人気オンラインキャンペーンが成功する理由は、最初の投稿が公開されるずっと前から役割と成果物が明確に定義されているからです。ClickUpソーシャルメディアキャンペーンテンプレートは、意思決定のためのDACI役割ビュー、キャンペーンタイムライン、各キャンペーンのパフォーマンスを追跡するダッシュボードを備え、そのような明確さを提供します。

キャンペーンをクリエイティブ、承認、ローンチ、レポート作成の各タスクに分割し、ClickUp内で目標とメトリクスに紐づけて管理できます。コンテンツが制作工程を進むにつれ、ClickUpダッシュボードが進捗と結果を表示するため、別途トラッキングシートを用意する必要はありません。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

「進行中」や「承認待ち」などのステータスでキャンペーンタスクを整理しましょう

DACIビューを活用し、仕事の推進者・承認者・相談役を明確化

キャンペーンタスクと接続したダッシュボードでパフォーマンスを追跡

キャンペーンのタイムラインとコンテンツカレンダーを1つの共有スペースで管理

✨ こんな方に最適： 1つのワークスペース内でソーシャルメディアキャンペーンをエンドツーエンドで実行したいマーケティングチーム、代理店、ブランド。

11. ClickUp ソーシャルメディア広告スケジュールカレンダーテンプレート

広告を止めてお金を節約するのは、時計を止めて時間を節約するようなものだ。

ヘンリー・フォードの言葉は、今日のソーシャルメディア経済においてこれ以上ないほど適切だ。

ClickUpソーシャルメディア広告スケジュールカレンダーテンプレートは広告キャンペーンを一元管理。開始日・終了日、クリエイティブタスク、予算フィールドを複数のカレンダーやアプリではなく単一カレンダーで確認できます。

カスタムフィールドを活用すれば、予想インプレッション数・実績インプレッション数、コスト、成果を追跡可能。パフォーマンスデータに基づきスケジュールを調整できます。広告タスク、メモ、メトリクスが全て一箇所に集約されるため、コピーライターや関係者との連携が容易になり、予算全体の可視性も維持されます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

リーチ、コスト、インプレッション、ステータス用のフィールドで広告キャンペーンを追跡

フライト日程とクリエイティブの締切を1つの共有カレンダーでプランする

チャネル、目的、または対象者ごとにタスクをグループ化して、より深い洞察を得ましょう

コンテキストを損なうことなく、パフォーマンスに基づいてタイミングを素早く調整できます

✨ こんな方に最適： 有料ソーシャルキャンペーンの管理と可視性を高めたいマーケティングチーム、広告担当者、代理店。

ClickUpがチームのカレンダー管理のギャップを解消

結局のところ、これまで紹介したテンプレートにはそれぞれ強みがあります。しかし、あらゆる要素を統合し、単なる基本コンテンツカレンダー以上の作業を行うとなると、ClickUpはチーム向けのAI搭載ワークスペースを提供します。

ClickUpの特長は、プロセス全体を一箇所に集約できる点にあります。

アイデアのブレインストーミング、キャンペーンプラン、投稿スケジュール設定、結果追跡を、画面を行き来することなく行えます。カレンダーとコンテンツがすべて接続されている感覚こそが、単なるソーシャルメディアプランナーテンプレートを提供する競合他社との差別化ポイントです。

投稿の遅れを気にせず一貫性を保つ方法を探していたなら、これがあなたのためのサインです。ClickUpを無料で試して、チームに確実に追従するソーシャルメディアカレンダーを構築しましょう。