フィールド作業員管理のためのWorkMax代替ソリューション

日が昇り始めたばかりの現場で、作業員は待機中。皆が指示を待っている。あなたはWorkMaxを開き、タイムシートを呼び出し、フォームを確認し、資産ログの整理を始める。しかし些細な作業が足を引っ張る。

具体的には、ジオフェンスの問題、使い勝手の悪いタイムシート、限定的な作業コードフィルター、不十分な自動化などが挙げられます。こうした「些細な問題」は、やがて大きな問題へと発展します。コストの増加、作業員の不満、給与支払いの遅延、そして予期せぬ事務作業の増加を想像してみてください。

このブログ記事では、フィールド作業員の管理ニーズに応え、これらの課題を直接解決するWorkMaxの代替ソリューションをいくつかご紹介します。さっそく見ていきましょう！🎯

主要なWorkMax代替ツール一覧

本ブログで紹介する全WorkMax代替ツールの比較テーブルはこちら。📊

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 小規模チーム、中堅企業、大企業向けのオールインワン型プロジェクト管理・タスク実行・フィールド調整ソリューション カスタムタスクとフィールド、柔軟なビュー（リスト、ボード、ガントチャート、カレンダー）、ホワイトボード、ドキュメント、ダッシュボード、組み込みのタイムトラッキング、作業量とリソース計画、ネイティブチャットとClip、組み込みAI、強力なワークフロー自動化 Free Forever；企業向けカスタマイズ対応 Connecteam 小規模フィールドチーム向けモバイル作業員スケジューリング、コミュニケーション、日常業務管理 モバイルファーストのツール群：クイックタスク、作業スケジューリング、ジオフェンス対応タイムクロック、シフトテンプレート 無料；有料プランは30ユーザーで月額35ドルから Clockify 正確なタイムシートを求めるチームのための、シンプルな時間追跡、活動記録、請求可能時間レポート作成 タイムトラッカー、タイムシートモード、キオスク端末、GPS追跡、プロジェクトとタスク管理、カレンダーによる時間ブロック機能で、簡単な時間記録を実現 無料；有料プランはユーザーあたり月額4.99ドルから Bitrix24 中堅企業向け組み込み型CRM、タスク管理、コミュニケーションhub CRMパイプライン、ワークグループ、タスクテンプレート、勤怠管理、アクティビティストリーム、テレフォニーを提供するツールスイート 有料プランは5ユーザーで月額61ドルから Wrike 大量の業務と承認を管理する組織向けのワークフロー自動化、構造化されたプロジェクト追跡、チーム横断的な連携を実現 カスタムワークフロー、ブループリント、時間追跡、リアルタイムレポート、依頼フォーム、承認プロセスなどの高度なプロジェクト管理ツール 14日間無料試用版、有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Jibble 顔認証による勤怠管理、GPS追跡、自動化されたタイムシート機能を備えたソリューション。正確な出勤管理と企業運営チームを必要とする企業向け。 顔認証タイムレコーダーによる正確な出勤追跡、GPS位置情報取得、タイムシート、活動追跡、勤務スケジュール、残業設定、データエクスポート機能 無料；有料プランはユーザーあたり月額4.99ドルから QuickBooks Time QuickBooksで会計と労務管理を行うチーム向けの位置情報連動型時間追跡、給与計算同期、ジョブ原価計算 GPSタイムトラッカー、タイムシートエディター、残業アラート、給与システム同期、クルー単位の追跡機能を含む、ジョブ原価計算と給与管理ツール 有料プランはユーザーあたり月額14ドルから バディパッチ ウェブベースの打刻ツール、カスタマイズ可能なルール、Teams向け有給休暇管理機能で出勤管理を実現 打刻丸め機能、ウェブカメラ写真、有給休暇の追跡、自動休憩、部門コードを備えた柔軟な勤怠管理ツール 14日間無料試用版、有料プランはユーザーあたり月額5.49ドルから Rippling 従業員管理を包括的に扱うシステムを求める組織向けの、人事・給与・デバイス・労働力管理の統合ソリューション 統合型従業員プラットフォーム：統一された従業員プロフィール、勤怠管理、給与計算、ポリシー、許可管理を統合 カスタム価格設定 ClockShark 建設・フィールドサービスチーム向けGPS対応時間追跡、ジョブ原価計算、ルート管理 フィールド特化型機能として、GPS時間追跡、キオスククロック、作業員追跡、タイムシート確認、ジョブ原価レポート作成などがあります。 14日間無料試用版、有料プランはユーザーあたり月額49ドルから

WorkMax代替ツールで重視すべきポイントとは？

WorkMaxの代替ツールを探す際、目標はフィールドチームの作業を遅らせる日常的な業務上の課題を解決することです。最も重要な点は以下の通りです：

信頼性の高い場所追跡： 不正確な勤怠記録を防止し、ジオフェンスエラーによる手動修正を削減します

柔軟な時間ルール： 組合、作業種別、地域要件に応じたカスタム残業体系をサポート

シンプルなモバイル体験： フィールド作業員の フィールド作業員の タイムシートアプリのクラッシュ 、打刻漏れ、更新関連の混乱を最小限に抑えます

正確なジョブコード選択： フィルターと事前設定オプションにより、作業員が適切なジョブコードや原価コードを選択できるよう支援します

デジタル承認： 給与計算前に従業員がタイムシート、休憩時間、残業時間を確認・承認できるようにします

自動化オプション： タイムシートの整理、休憩時間の検証、作業切り替えの記録といった反復的な管理タスクを削減します

簡単なエクスポートとカスタマイズ可能なレポート作成： スクリーンショットや手動での再構築なしで、タイムシートデータを給与計算、経理、またはクライアントと共有します

拡張可能な接続機能：既存の会計、スケジュール管理、資産管理、人事ツールと接続可能

📮 ClickUpインサイト：従業員の40%が仕事での目に見えないタスクに週1時間未満しか費やしていない一方で、驚くべきことに15%は週5時間以上を浪費しており、これは月に2.5日分に相当します！ 一見些細だが目に見えないこの時間の浪費が、徐々に生産性を蝕んでいる可能性があります。⏱️ ClickUpの時間追跡と AIアシスタントを活用し、見えない時間がどこで失われているかを正確に把握しましょう。非効率な作業を特定し、AIに反復タスクを自動化させ、貴重な時間を取り戻しましょう！

WorkMaxに代わる最適な代替ツール

自動化されたスケジュール管理、リソース計画、業務効率を向上させるWorkMaxの代替ツール厳選リストをご紹介します。🎯

1. ClickUp（オールインワン型プロジェクト管理、タスク実行、フィールド調整に最適）

チームがWorkMaxから移行する理由は様々です。会計システムやCRMシステムとの連携強化を求めるケースもあれば、複数の現場で従業員の労働時間を柔軟に追跡したいケースもあります。

率直に言えば、課題は単なる別の時間追跡ツールを見つけることではありません。労働力管理を業務全体の他の部分と接続するプラットフォームを見つけることです。

建設チーム向けClickUpで、チーム連携と現場進捗を強化しましょう

建設チーム向けClickUpは、世界初の統合型AIワークスペースとしてこれらのワークフローを統合し、あらゆる業務アプリ、データ、ワークフローを一元管理します。

時間追跡はタスクやプロジェクトと直接接続しているため、従業員の勤務時間は特定の案件やクライアントに紐付けられます。

ClickUpは、管理者がリアルタイムの作業員配置、プロジェクト進捗、リソースの空き状況を把握できる単一のクラウドベースプラットフォームで100%のコンテキストを提供し、ワークスプロールを解消します。

ClickUpで実現できるワークフローの一例：

フォームからClickUpタスクを作成

ClickUp Formsでは、現場データをリアルタイムで収集し、フィードバックを一元管理し、回答を適切なチームに自動転送できます。すべてワークフローと接続。必須項目、条件分岐、ファイルアップロードでフォームを完全にカスタムし、正確なデータ収集を実現。以下に最適なソリューションです：

日々の作業報告書、インシデント記録、または点検チェックリスト

安全監査、設備リクエスト、保守チケット

ClickUpフォームでリクエスト・データ・詳細情報を収集し、即座にClickUpタスクに変換

フォーム提出のたびに、添付ファイル・コメント・担当者情報を含むClickUpタスクが即時作成され、即座にアクションを起こせます。テキスト・ドロップダウン・チェックボックス・添付ファイルなどを追加するClickUpカスタムフィールドをドラッグ＆ドロップで配置し、毎回正確なデータを収集することも可能です。

ClickUp時間追跡で現場作業時間を記録

ClickUpのプロジェクト時間追跡機能を使えば、チームがフィールドで作業している場合でも、デスクワーク中である場合でも、タスクを切り替えている場合でも、仕事に費やした時間を分単位で正確に記録できます。

ClickUpのプロジェクト時間追跡で見積もり時間を設定し、フィールドチームに明確な期待値を示し、すべてのプロジェクトをスケジュール通りに進めましょう

ClickUpのChrome拡張機能で、デスクトップ、モバイルアプリ、ウェブブラウザから直接時間を記録できます。ClickUpのグローバルタイマーを使えば、どのデバイスからでもタイマーの開始や停止が可能。シフト終了後には手動で時間を記録することもできます。

記録された時間を整理整頓し、読みやすい状態を保ちましょう：

メモを追加 して、仕事内容を具体的に指定してください

請求可能な時間を記録 し、クライアントへの請求書発行に活用

日付、タグ、優先度で 並べ替え・フィルタリング し、時間の使途を分析

タスクとサブタスクの時間を集計 し、費やされた総努力を把握

タイムシートのエントリー内容を確認・編集・承認日別、週別、またはカスタム範囲で詳細なタイムシートを管理

ClickUpモバイルアプリはこれらの機能をすべてフィールドに拡張し、代理店の時間追跡をスマートフォンから直接、さらにはオフラインでも可能にします。オンラインに戻ると自動的に同期されます。

ClickUp Brainでフィールド仕事を最適化

ClickUp Brainは、プラットフォームのAI搭載アシスタントとして、ワークスペースのあらゆる層を連携させます。進行中の作業を理解し、プロジェクト管理、進捗報告の要約、洞察の抽出を支援します。

ClickUp Brainで即時進捗レポートを生成し、監督者の情報共有と全作業現場における作業員の進捗管理を実現

ClickUp Brainでやること：

AI要約生成 でプロジェクトやタスクの変更点を一目で把握

AI進捗更新機能 を活用し、過去1日・1週間・またはカスタム時間範囲で完了した作業を要約します

アクション項目 をミーティングメモ、フィールド報告書、または をミーティングメモ、フィールド報告書、または ClickUpドキュメント から抽出し、タスクやサブタスクに変換します

AIスタンドアップ™を作成し、チームの最近の進捗と次のステップを要約しましょう

例えば、今週3つの現場を管理している場合。終業時の報告を待つ代わりに、ClickUp Brainに「現場Aの進捗を遅らせている要因は？」と質問するだけで、全タスク・フィールドメモ・作業員更新情報をスキャンし、承認待ち箇所を正確に特定します。

また、2つのチームが類似した設備修理を記録した場合、AIツールが重複を検知し、二重入力の排除を支援します。

ClickUpダッシュボードで現場活動を監視

作業現場全体の最新状況を把握する必要がある場合、ClickUpダッシュボードが人件費、資産、進捗、遅延、フィールドレポートを一元管理します。

各ダッシュボードは30分ごとに自動更新され、監督者やフィールド担当者が常に最新データを閲覧できるようにします。これは特に、稼働中の現場で迅速な意思決定が必要な場合に有用です。

以下に構築可能なデータダッシュボードの例をいくつかご紹介します：

記録された時間（ 時間追跡カード 経由）

作業進捗（ タスクリスト または 円グラフカード を使用）

作業負荷の配布により、業務のバランスを取り、燃え尽き症候群を防止します

フィールドレポートが到着次第、フォーム応答で可視化

カスタムカードと地図連携による資産または安全追跡

ClickUp Brainによる統合更新機能で、リソース配分と作業中の作業を可視化するClickUpダッシュボードを活用

ClickUpダッシュボードに統合された ClickUp Brainは、労働時間の迅速な更新、タスクステータスの確認、現場移動中の緊急更新の監視を可能にします。フィールド作業員は、事務所からの更新を待たずに優先度の高いタスクや予定変更を確認できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能の範囲とカスタマイズオプションを備えたClickUpは、チームが完全に使いこなすまでに時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがそれをよく捉えています：

ClickUpは間違いなく、私がこれまで使った中で最も柔軟で強力なプロジェクト管理ツールです。WRKSTNの創設者として、私は代理店やクリエイティブチームの業務効率化を支援していますが、その中心にClickUpがあります。タスクの種類から自動化まであらゆるものをカスタマイズできる機能と、ダッシュボードやフォーム、そして新たに追加されたClickUp Brainといったツールを組み合わせることで、あらゆるワークフローに対応した拡張性のある効率的なシステムを構築できます。さらに、プラットフォームが驚くほど速いペースで進化し続けている点も気に入っています。

2. Connecteam（モバイル作業員のスケジュール管理と日常業務に最適）

Connecteam経由

Connecteamは「デスクレス」チーム向けに設計されたワークフォース管理ソリューションです。時間追跡、スケジュール管理、タスク管理、デジタルチェックリストを統合。作業員はスマートフォンから直接、出勤登録、作業内容確認、フォーム提出、安全手順の確認、シフト更新情報の受信が可能です。

このプラットフォームでは、時間追跡テンプレートでシフトを作成でき、現場作業員は音声入力でフォームを完了したり、更新内容を好みの言語に翻訳したり、アプリを離れることなくシフト中にトレーニングモジュールにアクセスできます。

コミュニケーションも同一アプリ内で完結。グループチャット、社内フィード、アンケート機能などを利用できます。

Connecteamの主な機能

自動スケジューリング でインテリジェントなスケジュールを作成し、役割・空き状況・現場要件に基づき最適な人員を自動割り当て

アプリ内GPS対応 タイムクロック で正確な仕事時間を記録し、出勤状況を監視。正確な時間を給与計算対応のタイムシートに変換します。

フォーム＆チェックリスト でデジタルフォームを作成し、フィールドレポート作成用に署名・写真・GPSスタンプを記録

AIコース作成者でトレーニングを加速し、あらゆるプロセスや安全要件をモバイル対応の学習モジュールに変換

Connecteamのリミット

Connecteamの料金体系

Free

基本プラン: 30ユーザーで月額35ドル

アドバンスド: 30ユーザーで月額59ドル

エキスパート: 30ユーザーで月額119ドル

企業: カスタム見積もり

Connecteamの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (3,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

Connecteamについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

あるレビューでは次のように要約されています：

必要な機能がすべて手の届く場所に集約されているため、非常に便利です。プラットフォームはプロフェッショナルな印象で、管理も簡単です […] 既存の業務を完全に再現できないため、プロセスが妥協されていると感じることもありますが、正直なところ全く問題ありません。

3. Clockify（シンプルな時間追跡と請求可能時間レポート作成に最適）

Clockify経由

Clockifyは、建設業、フィールドサービス業、その他時間集約型業務を行う業界の専門家向けに設計されたクラウドベースのプラットフォームです。タイマー、キオスクモード、オフライン追跡機能を提供します。作業員は共有端末から出勤登録、モバイル端末で仕事追跡、必要に応じて週次タイムシートの記入が可能です。

基本的な従業員の時間追跡を超え、プロジェクト予算管理、原価コード管理、スケジュール管理、休暇管理といった業務ワークフローを提供します。

Clockifyはウェブ、モバイルアプリ、デスクトップ、ブラウザ拡張機能など、あらゆるデバイス間で同期されるため、遠隔地で作業するチームやオフィスとフィールド環境を移動するチームにとって信頼性の高いソリューションです。

Clockifyの主な機能

見積もりとアラート を活用し、クライアントやタスク全体の予算超過リスクを事前に把握。プロジェクト予算を監視します。

料金と原価コード で人件費を整理し、収益・経費・利益率を算出

カレンダー、ダッシュボード、レポートビューで追跡時間を可視化し、生産性向上とスケジュール管理を実現

タグ、カスタムフィールド、プロジェクトベースの階層構造を用いて時間エントリーを分類する

Clockifyのリミット

Clockifyの価格

Free

基本プラン: ユーザーあたり月額6.99ドル

スタンダード: 月額9.99ドル/ユーザー

企業 : ユーザーあたり月額14.99ドル

生産性スイート: ユーザーあたり月額15.99ドル

Clockifyの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (180件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (9,000件以上のレビュー)

Clockifyについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

検証済みユーザーからの声：

Clockifyで最も気に入ったのは、時間追跡が驚くほどシンプルで便利になった点です。毎日使用し、すぐに日常業務の一部として定着しました。インターフェースは洗練されていて操作が容易なため、作業時間の記録やタスク切り替えも数クリックで完了します。[…] モバイルアプリは時々不具合を感じることもあります。また、詳細レポートのカスタム作成やエクスポート機能が直感的ではなく、設計面で改善の余地があります。

4. Bitrix24（組み込みCRMとタスク管理に最適）

Bitrix24経由

Bitrix24は、CRM、タスク管理、チームコミュニケーション、ワークフロー自動化のためのツールスイートを提供します。フィールドサービス監督者や建設管理者向けに、顧客との会話、作業進捗、作業文書、タスクの進捗状況へのアクセスを提供します。

組み込みのノーコードワークフロー自動化ツールにより、見込み客を各フェーズへ効率的に誘導。例えば顧客更新時にタスクを生成し、作業進捗時にスタッフへ通知するといった運用が可能です。

そのロボティック・プロセス・自動化（RPA）により、文書の自動承認、タスク生成、電子メールのトリガーといった日常的な非技術的業務を効率化できます。

Bitrix24の主な機能

見込み顧客のパイプライン管理と、案件受付から完了までの進捗追跡を、リード管理ツールと取引管理ツールで実現

オンライン支払い で支払い。見積書や請求書と直接連携

オムニチャネルコンタクトセンターで、チャット、電子メール、電話、ソーシャルチャネルを横断した顧客問い合わせのルーティングを実現

AI CoPilotで電子メール、通話記録、アイデア、CRMフィールド入力用のマーケティングコンテンツを生成

Bitrix24のリミット

他のWorkMax代替ツールとは異なり、レポート作成、分析、プロジェクト管理ツールに関する高度な機能が不足しています。

非常に大規模なデータセットやピーク時の使用時には、パフォーマンスが低下する可能性があります

Bitrix24の価格設定

基本プラン: 5ユーザーで月額61ドル

スタンダード: 50ユーザーで月額124ドル

プロフェッショナル: 100ユーザーで月額249ドル

企業: 250ユーザーで月額499ドル

Bitrix24の評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (900件以上のレビュー)

Bitrix24について実際のユーザーはどのように評価しているのか？

Capterraのレビューによると：

優れたタスク管理、チームコミュニケーション、プロジェクト追跡ツールです。チャット・ビデオ通話、ミーティング、カレンダー、時間追跡、タスクリマインダー、ドキュメント共有など多くの優れた機能を提供します。[…] ユーザーインターフェースが複雑で、初心者には理解が難しいです。カスタマイズオプションが限られており、高価なプログラムです。

5. Wrike（ワークフロー自動化と構造化されたプロジェクト追跡に最適）

Wrike経由

Wrikeは、動きの速いチームにおける計画立案、実行、レポート作成を目的として構築されたワークマネジメントプラットフォームです。現場チームは詳細な依頼フォームで新規作業を捕捉し、自動化されたルールでタスクをルーティングし、Wrike Spacesによる一元化された設定に依存できます。

ダッシュボードはウィジェット、チャート、リアルタイムデータを完備し、進捗状況、作業負荷パターン、安全上重大な遅延を即座に可視化します。

ガントチャートやリソース管理ツールは工程順序やキャパシティを明確にします。モバイル端末からのアクセスにより、フィールド監督者は移動中でもタスクの更新、タイムラインの確認、書類の承認が可能です。

Wrikeの主な機能

条件付き質問と自動ルーティングを備えたカスタムリクエストフォームで構造化された仕事依頼を収集

Wrike AICopilot でモバイルチームの生産性を向上させましょう。更新情報の要約、仕事の優先順位付け、コンテンツ生成を実現します。 でモバイルチームの生産性を向上させましょう。更新情報の要約、仕事の優先順位付け、コンテンツ生成を実現します。

タイムエントリーを一括登録、または必要に応じて過去のエントリーを編集・削除し、情報に基づいた意思決定を実現

動的なレポート作成機能とビジネスインテリジェンス統合により、プロジェクト予算、マイルストーン、チームパフォーマンスを分析します。

Wrikeのリミット

Wrikeの価格設定

14日間無料試用版

Freeプラン

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額25ドル

企業: カスタム見積もり

Pinnacle: カスタム見積もり

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,800件以上のレビュー)

実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのか？

検証済みユーザーによると：

Wrikeは設定と導入が最も簡単なプロジェクト管理プラットフォームの一つです。プロジェクトを期限、クライアント、テーマ別に整理し、ワークフローをカスタムするのに役立ちます。[…] Wrikeは仕事をこなしますが、シンプルなプラットフォームを求める小規模チームにはインターフェースが複雑すぎるようです。タイムラインの変更や依存関係の設定といった一部の機能は時間がかかり、初心者を混乱させる可能性があります。

6. Jibble（顔認証と自動タイムシートに最適）

Jibble経由

Jibble Positionsは、フィールドからフィールドへ移動する作業員向けに設計された時間追跡プラットフォームです。モバイル端末、タブレット、デスクトップを通じてフィールドから直接仕事時間を記録します。接続が復旧すると自動的にすべてを同期します。

このプラットフォームは、シンプルな打刻機能と高度な検証機能（顔認証やGPS位置情報取得など）を統合。これにより、現場に誰がいたか、いつ到着したか、どこで仕事が行われたかを正確に記録できます。

Jibbleは、設定したルールに基づいて残業時間を計算し、特定のプロジェクトやクライアントに作業時間をタグ付けし、給与計算にそのまま使えるタイムシートを生成します。

Jibbleの主な機能

Jibbleのリミット

カスタマイズオプションやダッシュボード・チャートなどのレポート作成可視化機能が限定的

モバイルアプリはネットワーク切替時にデータ同期に時間がかかる

Jibbleの価格設定

Free

プレミアム: 月額4.99ドル/ユーザー

Ultimate: 月額9.99ドル/ユーザー

企業: カスタム見積もり

Jibbleの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (1,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはJibbleについてどう評価しているのか？

あるユーザーがこう述べています：

Jibbleは、デスクワークでも外出先でも、出勤・退勤の記録を驚くほど簡単にする、シンプルで直感的なインターフェースを提供します。モバイルアプリはレスポンシブで信頼性が高く、リモートチームや現場作業員にとって不可欠です。[…] 基本機能は強力ですが、カスタマイズオプションはやや限定的で、特にレポート作成のフィルター設定やエクスポートフォーマットにおいて制限があります。

7. QuickBooks Time（場所に基づく時間記録と給与計算同期に最適）

Quick Books Time経由

QuickBooks Timeは、既にQuickBooks内で給与計算や請求書発行を行っている中小企業に最適な選択肢です。手作業での時間入力という最大の課題の一つを解消します。

自動化されたタイムシート、GPS位置情報取得、時間追跡ツール、組み込み承認機能により、時間集計にかかる時間を削減。エリートプランでは走行距離管理、プロジェクト見積もり対実績比較、ジオフェンシング、詳細な活動フィードが利用可能です。

これにより、時間が予算や納期にどう影響するかが明確に把握できます。さらに、広範なQuickBooksエコシステムの一部であるため、ビジネスは時間追跡、給与計算、クライアントへの請求書発行、コンプライアンス対応まで、すべてを連携したワークフローで一元管理できます。

QuickBooks Timeの主な機能

会計ソフトに統合されたチームスケジューリング機能で、シフトの作成・調整・共有を実現

現場作業員向けに共有 タイムキオスク 端末を設置する

プロジェクト見積もり対実績 で、努力と期待値を比較

走行距離管理で現場移動を自動追跡

QuickBooks Timeのリミット

従業員は2給与期間を超えるタイムシートデータにアクセスできず、時間追跡における過去の参照がリミットされる

レポート作成機能が不足しており、仕事のアーカイブもできないため、非効率が生じます

QuickBooks Timeの料金

タイムプレミアム: ユーザーあたり月額20ドル

Time Elite: ユーザーあたり月額40ドル

タイムプレミアム＋ペイロールプレミアム： ユーザーあたり月額88ドル

Time Elite + Payroll Elite: 月額134ドル/ユーザー

QuickBooks Timeの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (6,000件以上のレビュー)

QuickBooks Timeについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーのプラットフォームに対する見解は以下の通りです：

QB Timeが当社の診療管理ソフトやQBOと連携できる点は素晴らしいです。ただし、特定の案件に時間追跡を行うユーザーにとって影響が大きいと思われる機能がいくつか不足しています。[…] QuickBooksでは案件をアーカイブできない点が不満です。そのため、時間を追跡するために何年分もの古い仕事アイテムをスクロールして確認しなければなりません。

Buddy Punch経由

バディパンチはコンサルタント向けに設計された時間追跡ソフトウェアです。フィールド・オフィス・共有キオスクから簡単に打刻できるユーザーフレンドリーなインターフェースを提供。さらに、不正な時間詐取の防止、勤務スケジュールの厳守、正確な従業員勤務時間の確保を実現するツールを統合しています。

顔認証、写真付き打刻、GPS位置情報、ジオフェンシング、IP制限といった機能により、出勤状況の推測作業を不要にします。リアルタイム通知により、監督者は遅刻・打刻漏れ・早退を給与問題化する前に捕捉できます。

Buddy Punchの主な機能

プロジェクトベースの時間追跡には ジョブコード を活用し、作業単位の努力を測定

残業ルール 、 丸め処理 、 休憩追跡 で時間計算を自動化

自動計算された勤務時間、直接連携、レポートエクスポートにより、給与計算を迅速に実行

稼働状況ダッシュボードで従業員のステータスをリアルタイムで確認

バディパンチのリミット

カレンダービューとシフトビューにはレイアウト上の問題があり、不要なスペースや特定のシフト条件をマークする選択肢が限られている

シフトの公開は、すべてのシフトをまとめて行う必要があります。特定のシフトを個別に公開する機能はありません。

バディパンチの価格設定

14日間無料試用版

スターター: ユーザーあたり月額5.49ドル

プロプラン: 月額6.99ドル/ユーザー

企業: ユーザーあたり月額11.99ドル

Buddy Punchの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (1,000件以上のレビュー)

Buddy Punchについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

ユーザーからのフィードバックによると：

このソフトウェアは非常に使いやすいです。遅刻・早退・欠勤シフトを通知してくれる点や、必要に応じて全アラートを無効化できるオプションがある点が気に入っています。[…] スケジュール作成時の空白入力がPCバージョンでもっと簡単になればと思います。ドラッグ＆ドロップ機能自体は便利ですが、適切なスタッフへシフトを移動させる際にかなり遅く時間がかかってしまいます。

9. Rippling（人事、給与、デバイス、労働力管理に最適）

viaRippling

Ripplingは、人事、給与、IT、財務、コンプライアンスを一元管理するフィールドサービス管理プラットフォームです。その従業員グラフデータモデルは、スケジュールや場所の情報からジョブコード、賃金率、組織構造に至るまで、すべてを統合します。

これにより、時間管理・勤怠管理・給与計算システムが自動同期されます。時間追跡は社内規定と直接接続し、残業計算・位置情報確認・新人研修・監査などを自動化。管理者は現場の稼働状況・遅刻者・勤務時間のプランとの整合性をリアルタイムで可視できます。

リプリングの主な機能

スケジュール、コンプライアンス、残業、人員配置ルール向けにカスタムポリシーを設定

ワークフロースタジオ でリアルタイムの従業員データとアプリデータを活用し、高度な自動化を構築

自動プロビジョニング、契約、アクセス権限、デバイスセットアップにより、数分で作業員のオンボーディングを実現

自動化された労働法規の更新、研修要件、監査によりコンプライアンスリスクを低減

リプリングのリミット

リプリングの価格設定

カスタム価格設定

リプリングの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (11,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはRipplingについてどう評価しているのか？

G2レビューでは次のように評価されています：

ヘルプチャットと機能は素晴らしいです。AIオプションも非常に包括的だと思いますが、さらにエージェントと比較的迅速に、本当に役立つ方々とチャットできる点が優れています。サポート機能には常にフォローアップがあります。[…] Docusignとの連携があれば、送付するオファーレターを統合できるのにと思います。また、1日あたりの電子メール量が多く、受信トレイが溢れるのも気になります。

10. ClockShark（GPS対応の時間追跡とジョブ原価計算に最適）

ClockShark経由

ClockSharkは移動中の作業員向け時間請求ソフトウェアです。一日の終わりに記憶に頼る代わりに、モバイルアプリは作業員が出勤するとすぐに仕事とタスクを選択するようプロンプトします。

追跡された分単位の作業時間は自動的に適切な労務費コードに同期され、明確な作業原価計算、正確な給与データ、そして誰がどこで作業したかの明確な記録を提供します。

クルークロックは監督者がチーム全体の出勤管理を容易に行える一方、スケジューリングツールでは作業の割り当て、指示の追加、変更内容のクルーへの即時通知が可能です。オフラインサポート、ジオフェンスリマインダー、QuickBooks、Sage、Xero、ADP、Paychexとの深い連携により、ClockSharkは業務を円滑に運営します。

ClockSharkの主な機能

GPS追跡 、 移動経路記録 、 現在稼働中の作業員確認 で正確な出勤状況を把握

ペーパーレス作業管理 ツールで作業内容、メモ、指示を保存

データ駆動型の意思決定のために、時間、出勤状況、生産性、財務に関するリアルタイムレポートとダッシュボードを生成します。

ClockSharkのリミット

オフラインでの時間追跡機能がないため、インターネット接続が不安定または利用できない現場では問題となる可能性があります

同時に有効な連携は1つだけという制限があり、複数のシステムを利用するビジネスにとっては制約となる可能性があります。

ClockSharkの価格設定

14日間無料試用版

スタンダード: ユーザーあたり月額49ドル

Pro: ユーザーあたり月額71ドル ユーザーあたり月額11ドル

ClockSharkの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (1,900件以上のレビュー)

ClockSharkについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

このレビュアーが的確に表現しています：

全従業員が1つのアプリに集約されています。スケジュール確認、予定追加、当日の現在位置や移動履歴の把握が可能で、従業員からメモも送信できます。[…] 予定が最初に作成された時刻やメモ入力時刻を追跡できるタイムスタンプ機能が欲しいです。

ClickUpでフィールド業務をエンドツーエンドで管理

作業員の足を引っ張るのは、大きな問題ではなく、絶え間ない摩擦であることがよくあります。WorkMaxでの日常的な不満が常態化しているなら、それは次のプラットフォームがよりクリーンなデータ、よりスムーズなプロセス、そしてすべての現場における優れた可視性を提供すべきというサインです。

このリストに掲載されているツールは、それぞれ異なる方法でWorkMaxの不足点を補います。

しかし、タスク管理、時間追跡、フォーム、コミュニケーション、AIサポートを含むフィールド業務全体を統合するソリューションをお探しなら、ClickUpが際立っています。

正確な作業記録のためのClickUp時間追跡、モバイル対応のフィールドデータ収集のためのClickUpフォーム、文脈に応じた回答を提供するClickUp Brainにより、あらゆるサイロを解消する単一のワークスペースを実現します。

今すぐClickUpに無料で登録！ ⚓