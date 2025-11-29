スタートアップ成長のための10のビデオマーケティング戦略

フィードをスクロールしていると、15秒のClipが目に留まる。それはあなたが関心を持つ物語を伝える。興味をそそられ、ページをもっと探検したくなり、気づけば1時間もそのアカウントをストーキングしていた。
優れたビデオマーケティングは、人々の足を止めさせ、視聴させ、記憶に残るものです。
だからこそ、マーケターの93%がビデオマーケティングで良好なROIを得たと答えているのも不思議ではありません。
本ブログ記事では、スタートアップの成功に向けた適切なビデオマーケティング戦略を探り、ほんの数秒の注目を持続的な顧客関係へと変える方法をご紹介します。🤩
🔍 ご存知ですか？ ビデオは堅調な結果を継続的に生み出しており、調査参加者の3分の2がROIが向上または安定していると回答。マーケターの約50％がより強力な結果を報告し、営業プロの44％も同様の回答をしています。
スタートアップ成長にビデオマーケティングが不可欠な理由
企業を構築する際、注目こそが最も価値ある通貨であり、ビデオは注目を集める最も迅速な手段の一つです。
ビデオ制作ワークフローを設定すべき理由：
- エンゲージメント向上視覚と音声を組み合わせ、記憶に残り感情に訴えるメッセージを創出
- 複雑なアイデアを簡素化：説明ビデオで技術的・革新的な製品を視聴者が素早く理解できるように支援
- コンバージョン率向上 ランディングページにビデオを活用し、受動的な訪問者を積極的な顧客へ転換
- SEOパフォーマンスを強化検索エンジンは埋め込みビデオのあるページを優先するため、サイトのオーガニックトラフィック増加につながります
- リーチと信頼性を拡大共有可能な本物のストーリーテリングで信頼を築き、プラットフォーム横断的な可視性を高める
- コンテンツ戦略の多様化フェーズごとに、デモビデオ、製品解説ビデオ、顧客の声、企業文化紹介、教育用ビデオなど、多様なビデオコンテンツを活用しましょう。
- ショートフォームコンテンツと作成者コンテンツを活用し、製品の価値を強調、ブランドの個性をアピール、限られた予算でロイヤルティを高めましょう
- 測定可能な効果を推進 サインアップ数増加、製品への関心向上、ソーシャル共有促進を通じて
🧠豆知識：ショートビデオフォーマット（YouTubeの「Shorts」など）は、通常のビデオよりも1ビューあたりの再生回数や「いいね」数が多い傾向にあります。ただし、1ビューあたりのコメント数は少なく、教育・政治カテゴリではパフォーマンスが低下する傾向があります。
📖 こちらもご覧ください：YouTubeコンテンツカレンダーの作成方法
スタートアップ成長のための10の実証済みビデオマーケティング戦略
あなたは意義あるものを築き上げました：問題を解決する製品、それを信じるチーム、そしてそれを受け入れる準備が整った市場です。ただ動画を適当に作って運を天に任せるだけではいけません。単なる閲覧者を忠実なユーザーへと変える、実績ある戦略を実行しなければなりません。
さあ…まさにそれがここにあります！💁
1. スタートアップのビデオマーケティング目標を定義する
制作前に方向性を定め、いきなり撮影に入らないこと。自問してください、このビデオの目的は何か？
録画ボタンを押す前に、成功の定義を明確にしましょう。新規登録の促進、ウェブサイト訪問数の増加、それとも製品に関するユーザー教育を目指していますか？
📌 例： 新興プロダクトマネジメント企業が、一連の短い説明ビデオを活用し、60日間でデモリクエストを15%増加させる目標を設定。すべてのスクリプトとCTA（行動喚起）はその目標に直結している。
🔍 ご存知ですか？ ビデオ広告の短さに関する概念にも歴史があります。「ブリップバート」（超短編コマーシャル）という用語は、1980年代のテレビシリーズ『マックス・ヘッドルーム』で、わずか1秒ほどの広告を表すために考案されました。
2. ターゲット層とプラットフォームの適合性を把握する
ビデオは特定のターゲット層に向けて（適切な場所で）配信します。まずはターゲットユーザーが集まる場所と、そこでコンテンツを消費する方法を特定することから始めましょう。
📌 例：B2B SaaSスタートアップは、洞察に富んだ短いビデオが最も効果を発揮するLinkedInでターゲット層が最も活発に活動している可能性が高い。一方、ライフスタイルアプリスタートアップは、ビジュアルストーリーテリングやトレンドが主流のInstagram ReelsやTikTokで高いエンゲージメントを得られるかもしれない。
💡 プロの秘訣：ソーシャルメディアテンプレート内で、簡易的なオーディエンスペルソナを作成し、プラットフォーム固有のコンテンツプランとリンクさせましょう。これにより、チームはトーン、ビジュアル、ビデオの長さを適切に調整できます。
3. 強力なブランドストーリーを構築する
機能のリストではなく、解決する課題と支援対象者を中心にストーリーを構築しましょう。ストーリーを確実に伝えるため、制作前に各ビデオのストーリーボードと台本を作成してください。
素晴らしいバンドの物語：
- 共感できる課題点を提示し、問題点を浮き彫りにする
- 御社のソリューションを主役として紹介
- 人々と感情的に接続する
📌 例：サステナブルファッションのスタートアップは、ファストファッション廃棄物の問題でビデオを始め、倫理的な素材調達方法を紹介し、「意識的に買い物しよう」という呼びかけで締めくくる。感情に訴え、シンプルで、目的意識が明確だ。
🚀 クイックハック： クリエイティブなブレインストーミングは直線的とは限りません。ClickUpホワイトボードを活用すれば、アイデアが浮かんだ瞬間にストーリーを視覚的にマップ化できます。物語の展開をプロットし、重要なシーンには付箋を貼り、クリエイティブチームにアクションアイテムを割り当てましょう。これにより、ライターからエディターまで全員が同じストーリーテリングのスレッドを共有できます。
4. ビデオコンテンツカレンダーをプランする
継続は激しさを凌駕する。インスピレーションが湧いた時にビデオを投稿する必要はない。ローンチサイクルやキャンペーン、イベントに合わせたコンテンツカレンダーを構築すればよい。コンテンツタイプのバランスも忘れずに。
製品デモ、ハウツービデオ、舞台裏Clipを組み合わせて、異なる顧客層にアピールしましょう。ビデオ配信を電子メール配信、イベント、セールスプロモーションと同期させることで、より効果的なリーチを実現できます。
📌 例：フードデリバリースタートアップは、週次で「Behind-the-Box」ビデオをプラン。シェフの仕事風景、顧客レビュー、アプリ活用術などを紹介し、各プラットフォームでのエンゲージメントを安定的に維持する。
💡 プロの秘訣：ClickUpコンテンツカレンダーテンプレートは、コンテンツのプランと公開をより効果的に行うために設計されています。このテンプレートはシンプルで使いやすいインターフェースを提供し、ファイルのドラッグ＆ドロップ、コメントの追加、コンテンツの進捗状況の追跡を簡単に行えます。
5. 効果の高いビデオタイプに集中する
スタートアップの予算とリソースにリミットがある場合、全てのビデオに同等の露出時間を与える必要はありません。重要なのは、リーチとリテンションの両方を実現するフォーマットに集中すること。創造的なストーリーテリングと測定可能な成果の絶妙なバランス点を見極めることです。
注目を集め、持続させるビデオアイデアから始めましょう：説明ビデオ、顧客の声、チュートリアル。これらのフォーマットは価値提案を簡潔に伝えつつ、迅速に信頼性を構築します。
Wistiaのエンゲージメントデータが示すのは以下の通りです：
重要なのは、ビデオが長ければ長いほど、エンゲージメント率は低下するということです。人間の注意力はそういうものなのです。しかし、短いビデオが常に良いとは限りません。 価値を深く掘り下げた10分のハウツービデオは、総視聴時間において1分のClipを上回るパフォーマンスを発揮することがあります。
明確な手がかりはこれだ：人々は有益なことを学んでいる時こそ、最後まで視聴し続ける。だから、60秒のクイックヒントであれ、詳細な製品解説であれ、売り込む前に教えることを目指そう。
📌 例：スタートアップは、異なる製品機能を説明する2分間の「仕組み解説」ビデオシリーズを公開し、短い顧客の声スニペットと組み合わせることができます。こうした短く価値の高いビデオは、1本の長いプロモーションビデオよりも迅速に認知度と関心を高めます。
📖 こちらもご覧ください：撮影計画を体系化する無料ビデオプランニングテンプレート
6. ビデオのリーチ最大化のための最適化
コンテンツ作成ワークフローの一環として発見可能性を考慮しましょう。明確なタイトル、シンプルなキーワード、実際に目を引くサムネイルを使用し、ビデオを簡単に見つけられるようにします。プラットフォームに適したフォーマットと長さを維持し、アルゴリズムに無視されないようにしましょう。
ソーシャルメディアプラットフォームでビデオを共有し、さらなる拡散を図りましょう。覚えておいてください、小さな工夫＝手間をかけずに大きなリーチを獲得できるのです。
リーチを最大化する方法は以下の通りです：
- SEOを意識したタイトル設定：検索意図（ユーザーが実際に入力する内容）を重視し、タイトルは60文字以内に収めて表示切れを防ぎましょう
- キーワード豊富な説明文を作成：最初の数行に主要キーワードを自然に含め、長いビデオにはタイムスタンプやリンクされているリソースを追加する
- 魅力的なサムネイルをデザインする：対照的な色使い、表現力豊かなビジュアル、最小限のテキストを活用しつつ、ブランディングの一貫性を保つ
- 強力なCTAを追加：画面上のプロンプトやエンドスクリーンで、視聴者に「購読」「訪問」「ダウンロード」といった次のステップを促しましょう
- メタデータとタグの最適化: 正確なキーワード、ブランドタグ、関連カテゴリーを追加し、アルゴリズムがコンテンツを正しくインデックス化できるようにします
- 字幕と文字起こしの追加：アクセシビリティの向上、SEO対策の強化、音声なしで視聴可能なビデオを実現します
💡 プロの秘訣： 短時間でインパクトの強いビデオを複数まとめてセッションで制作しましょう。これによりコンテンツの一貫性と効率性が保たれ、マルチプラットフォームでの活用が可能になります。同時に視聴者の注意を最大限に集め続けられます。
7. ソーシャルチャネルを効果的に活用する
各ソーシャルプラットフォームには独自のリズムがあり、ビデオはそのリズムに合わせて調整すべきです。YouTubeで成功するビデオがInstagramでは失敗し、LinkedInでバズるビデオがTikTokでは埋もれる可能性があります。秘訣は？メッセージを媒体に合わせることにあります。
いくつかのヒントをご紹介します：
- ビデオフォーマットを適応させる： Instagram ReelsやTikTokには縦型ビデオ（9:16）、YouTubeやLinkedInには横型ビデオ（16:9）を使用しましょう
- 早期に惹きつける：特にInstagramやTikTokのようなスクロール中心のプラットフォームでは、最初の3秒で注目を集める
- キャプションをカスタム：プラットフォームに適したキャプションを作成しましょう。Instagramでは会話調に、LinkedInでは価値を重視した内容に、TikTokではトレンドを意識した表現を心がけてください。
- 適切なタイミングで投稿： 分析データを確認し、視聴者が最もアクティブな時間帯を特定し、それに合わせてビデオをスケジュール設定しましょう
🤝 リマインダー： コメントへの返信、ユーザー生成Clipの共有、優れたビデオのピン表示を継続し、可視性を維持しましょう。
💡 ボーナス: 3週間前の製品デモ台本やローンチビデオの最終版を探していますか？ClickUp Brain MAXなら、それだけでなくさらに多くのことが可能です：
- ClickUp、Google Drive、Dropbox、および接続済みアプリを瞬時に検索し、ビデオファイル、台本、クリエイティブブリーフを数秒で見つけられます。フォルダを漁ったり「最新バージョンは誰が持ってる？」と尋ねる必要はもうありません。
- 音声入力機能「Talk to Text」を活用し、ビデオアイデアのブレインストーミング、編集タスクの割り当て、制作タイムラインの更新をハンズフリーで実行。映像確認中や次回撮影の準備中でも音声操作が可能です。
- ChatGPT、Claude、GeminiといったプレミアムAIモデルを単一の文脈理解型ソリューションで活用。ビデオマーケティング目標、ブランドボイス、過去のキャンペーン実績を把握します。
ClickUp Brain MAXをお試しください——スタートアップのビデオ戦略、視聴者嗜好、コンテンツカレンダーを把握するAIです。AIツールの乱立に今日こそ終止符を打ちましょう。
8. 既存ビデオの再活用とスケールアップ
毎週新しいビデオを作成することは、ほとんどのスタートアップにとって持続可能ではありません。しかし、賢い再利用は可能です。アーカイブには既に貴重な素材が眠っています。磨きをかけるだけで良いのです。
長編コンテンツを断片化しましょう。例えばウェビナーやデモを30～60秒のClipに編集し、ソーシャルメディア向けに活用できます。さらに、長編ビデオの文字起こしをSEO対策済みの記事としてウェブサイトに再利用するのも効果的です。
Wixの国際ブログチームリーダーが語る：
長文コンテンツをショート動画フォーマット（Instagram ReelsやYouTube Shortsなど）に再利用したり、その逆を行ったりすることは決して無駄ではありません。これにより、異なる方法で情報を消費する人々にアピールできます。これはコンテンツの価値を最大化する、時代を超えた手法です。
長文コンテンツをショート動画フォーマット（Instagram ReelsやYouTube Shortsなど）に再利用したり、その逆を行ったりすることは決して無駄ではありません。これにより、異なる方法で情報を消費する人々にアピールできます。これはコンテンツの価値を最大化する、時代を超えた手法です。
🎥 動画で学ぶ: 強力なマーケティング戦略でスタートアップの成長を加速させる方法
📖 こちらもご覧ください：最高のAIビデオ生成ツール
9. エンゲージメントとパフォーマンスメトリクスを追跡する
データは、何が反響を呼んでいるか、何が効果を発揮していないか、次にどこに努力すべきかを可視化します。ビデオ制作におけるプロジェクト管理ソフトウェアで追跡すべき主要なメトリクスを以下に示します：
- ビュー数：ビデオが視聴された回数。リーチの基本的な指標です。
- 視聴時間：視聴者がビデオを視聴した合計時間。プラットフォームのアルゴリズムが持つ価値の高い指標です。
- ビュースルー率（VTR）：ビデオを最後まで視聴した視聴者の割合
- 視聴継続率：視聴者が離脱する箇所を可視化し、ビデオ内の効果的な部分と改善点を特定します
- 平均ビュー期間：視聴者が離脱するまでの平均的な関与期間
- クリック率（CTR）：視聴者が動画視聴後に、コールトゥアクション、サムネイル、リンクをクリックした割合を測定します。
- エンゲージメント率：総ビュー数またはリーチに対する総インタラクション数（いいね、コメント、共有、保存）の比率
- ソーシャルシェア：ビデオが共有される頻度。これにより可視性とオーガニックリーチが向上します
- コンバージョン率：視聴後に希望する行動（登録、購入、ダウンロード）を完了した視聴者の割合
📌 例：製品デモビデオの視聴時間は長いのにCTRが低い場合、CTAの表示タイミングが遅すぎる可能性があります。ビデオの早い段階で配置するテストを実施しましょう。
🧠豆知識：真にバイラル化した最初のブランドビデオは、BlendTecの「Will It Blend?」シリーズ（2006年頃開始）にクレジットされることが多い。シンプルな発想（CEOがiPhoneなどの奇妙なオブジェクトをビデオで粉砕）は、ビデオ＋ユーモア＋シェアしやすさ＝オンライン時代のマーケティングの黄金律であることを示した。
10. フィードバックと知見を基に反復改善を行う
各投稿を実験と捉え、成功（と失敗）から学び次回の質を高めよう。視聴者コメント、視聴時間グラフ、A/Bテスト、プラットフォーム分析を活用し、クリエイティブ手法・ペース配分・メッセージング・行動喚起を洗練させよう。
サムネイルの微調整、冒頭文の再構成、新しいフォーマットの試行といった小さな変更でも、大幅な改善につながります。フィードバックを活用して改善する簡単な方法をいくつかご紹介します：
- サムネイル、イントロ、CTAを様々なパターンで試す
- コメント、投票、またはアンケートを促進する
- ビデオの種類、トピック、パフォーマンスの傾向を毎月比較する
- オーディエンスの行動やプラットフォームのアルゴリズム変更に基づき、コンテンツ戦略を更新する
📌 例：教育ビデオが文化紹介ビデオより高い成果を上げている場合、今後の制作スケジュールの60%をチュートリアルやハウツービデオにシフトしましょう。
💡 プロの秘訣：早い段階で定期的なビデオフォーマットを確立しましょう。「Friday Fixes」や「Startup Snacks」のようなシンプルな企画でも一貫性が生まれ、長期的なリーチにおいては一貫性がバズりよりも効果的です。
🧠豆知識：2011年にフォルクスワーゲンが展開した「The Force」キャンペーンは、スーパーボウル開催の4日前にYouTubeで公開されました。木曜朝までに180万ビューを獲得し、キックオフ前には1700万ビューに達。これによりスーパーボウル広告は「単発のTVスポット」から本格的なデジタル主導型キャンペーンへと変貌を遂げました。
ビデオマーケティングのワークフローを効率的に管理する方法
ビデオの効果は実証済みです。データが明確に示している通り、ビデオコンテンツはエンゲージメントを高め、信頼を築き、テキストのみの場合よりも高いコンバージョン率を実現します。
しかしスタートアップにとって、「ビデオ制作を増やすべきだ」という認識と、実際に質の高いコンテンツを継続的に発信することの間の隔たりは、埋めるのが不可能に感じられます。これは、資産がフォルダに散らばり、古い電子メールスレッドでバージョンが失われ、締め切りが気づかぬうちに迫り、承認のボトルネックが発生することを意味します。これを「ワークスプロール」と呼びます。 ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとして、動画マーケティング業務全体を一箇所に集約します。
ClickUpマーケティングプロジェクト管理ソフトウェアは、すべての業務アプリ、データ、ワークフローを統合します。初期構想から最終公開まで、チームはツールを切り替えることなく、コンテンツカレンダーのプラン、スクリプトの共同編集、制作タイムラインの追跡、アセット管理、パフォーマンス分析を実行できます。
ビデオ制作プロジェクト管理ツールが、アイデア創出・制作・公開を一つのワークスペースに集約する仕組みは以下の通りです：
ClickUpドキュメントを活用したクリエイティブなアイデア創出
優れたビデオは強力なアイデアから始まります。ClickUp Docsはこの創造性を刺激します。共同編集可能な「生きている」ドキュメントは、キャンペーンコンセプトのブレインストーミング、スクリプトの草案作成、クリエイティブブリーフの保存に最適なスペースを提供します。
ヘッダー、チェックリスト、埋め込みでアイデアをフォーマットし、@メンションでチームメンバーに即時フィードバックを依頼できます。さらに、ドキュメントはClickUpタスクと直接リンクされているため、あらゆるアイデアを実行可能なステップに変換可能です。
📌 例：マーケティングチームがClickUpドキュメントで「スタートアップの裏側」ビデオコンセプトを草案化。同じドキュメント内でデザインリーダーにストーリーボード画像の追加をタグ付けし、コピーライターにビデオスクリプト作成タスクを割り当て、完成したコンセプトをコンテンツカレンダーにリンクします。
📮 ClickUpインサイト：アンケート回答者の45%が、仕事に関連する調査タブを数週間も開いたままにしている。さらに23%は、文脈が詰まったAIチャットスレッドをこうした貴重なタブに保存している。
基本的に大多数は、記憶と文脈を脆弱なブラウザタブに依存しています。繰り返してください：タブはナレッジベースではありません。👀 ClickUp Brain MAXがこの常識を変えます。このAIスーパーアプリは、ワークスペース内検索、複数AIモデルとの連携、さらには音声コマンドによる文脈取得を単一インターフェースで実現。MAXはPC内に常駐するためタブスペースを圧迫せず、削除するまで会話を保存可能です！
簡単に追跡できるタスクワークフローを作成する
アイデアが固まったら、次は創造性を体系的なプランに落とし込む段階です。ビデオマーケティングソフトウェア内のClickUp タスクを活用し、サブタスクやチェックリストを用いて各ビデオプロジェクトを明確で実行可能なステップに分解しましょう。
所有権の割り当て、優先度の設定、依存関係の追加（撮影終了前に編集を開始しないように）、タスクテンプレートの活用（製品デモや顧客の声など繰り返し作成するビデオタイプの時間を節約）が可能です。
📌 例： スタートアップのマーケティングチームは、各フェーズ（企画、脚本承認、撮影、編集、公開）ごとにタスクを作成します。各タスクには期限、担当者、添付ファイルやClipを設定。プロジェクトマネージャーは、誰がどの作業を担当しているか、期限超過のタスク、レビュー準備が整ったタスクを即座に把握できます。
特にサブタスク機能とプロジェクト依存関係の定義機能は、複数の構成要素を持つプロジェクトを頻繁に手がけ、チームメンバー（またはクライアント側）が異なるメンバーで関与するケースが多い当社にとって、画期的な変化をもたらしました。さらに、プロジェクト全体の状況を包括的に把握できるホームタブは、コミュニケーションや制作における不要な遅延を回避する上で非常に役立っています。
特にサブタスク機能とプロジェクト依存関係の定義機能は、複数の構成要素を持つプロジェクトを頻繁に手がけ、チームメンバー（またはクライアント側）が異なるメンバーで関与するケースが多い当社にとって、画期的な変化をもたらしました。さらに、プロジェクト全体の状況を包括的に把握できるホームタブは、コミュニケーションや制作における不要な遅延を回避する上で非常に役立っています。
ClickUp BrainでAIを活用した自動化を追加
ClickUp Brainは、コンセプトから公開までのビデオマーケティングワークフローを加速します。
製品ポジションに基づいたビデオスクリプトの生成、各プラットフォーム向けの魅力的なフックのブレインストーミング、ブランドボイスに沿ったビデオ説明文やキャプションの草案作成などに活用できます。
ウェビナーを短編Clipに再編集する必要はありますか？
ClickUp Brainは、強調すべき重要な瞬間を提案し、各セグメント向けのソーシャルメディア投稿案を作成します。ビデオタイトルやサムネイルに悩んだら？Brainに高パフォーマンスコンテンツを分析させ、視聴者に響くリメイク方法を提案してもらいましょう。ClickUp AIで動画主導のコンテンツ制作全体を強化する方法をご覧ください。
真の強み：Brainは接続されたワークスペースにアクセスできるため、スタートアップの状況を理解します。
ブランドガイドライン、ターゲット層、過去のキャンペーン実績、製品メッセージングを熟知しています。そのためビデオ戦略の支援を依頼すると、汎用的なマーケティングアドバイスではなく、自社チームの実績と現在の目標に沿った特注の提案が得られます。
また、Brainは共同プロジェクト管理者としても機能します。例えば「製品デモビデオ」タスクを作成すると、即座に完全なフレームワークを生成。スクリプト作成、撮影、編集、公開といったサブタスクが自動的に割り当てられ、各所有者に適切に割り振られます。
「次回のビデオ公開ステータスは？」や「遅延しているビデオタスクは？」といった質問も可能です。AIマーケティングツールが数秒で進捗を要約し、所有者を割り当て、潜在的な障害を可視化します。
🧠豆知識：1941年7月1日、野球試合前にニューヨークのテレビ局WNBT（現WNBC）で、ブローバの10秒CMが放映されました。費用は約9ドル、米国マップの上に時計を映したこのCMは、世界初の有料テレビ広告として広く認知されています。
ClickUp Clipsで承認ワークフローを円滑に
チームが視覚的にコミュニケーションを取る必要がある時、ClickUp Clipsは延々と続くコメントスレッドを、簡潔で明確なビデオメッセージに変換します。
ビデオ編集に関する詳細なフィードバックを打ち込む代わりに、次回のキャンペーン素材に対するビジョンを説明する代わりに、画面共有で素早く録画し、意図を正確に示しましょう。
例えば、クリエイティブディレクターがサムネイル案を紹介するClipを録画し、なぜある案がより効果的かを説明できます。
すべてのクリップは自動的にクリップハブに保存され、検索可能なビデオフィードバック・クリエイティブディレクション・戦略会議のライブラリが構築されます。チームはいつでも参照可能。新メンバーは過去のクリップを視聴し、散在するSlackメッセージから断片的に理解するのではなく、ビデオのスタイルや基準を把握できます。
🚀 役立つヒント： ClickUp Brainはプロジェクトの文脈、ブランドキットの例、ワークフローを理解する組み込み型ライティングアシスタントです。ビデオスクリプトやSNSキャプション、説明文の草案作成はもちろん、ワークフローのアウトライン作成にも活用できます。
例文プロンプト：当社のスタートアップ向け、次回の顧客証言ビデオ用90秒スクリプトを作成してください。トーン：親しみやすいがプロフェッショナル。最後に「無料デモを試す」という強力な行動喚起を含めてください。
ClickUpの自動化機能でワークフローの進捗を自動化
ビデオが構想から公開へと進む過程で、手動での引き継ぎは作業を遅らせます。ClickUp自動化はトリガー＞条件＞アクションを活用し、タスクの移動、所有者の割り当て、ステータスの切り替え、コメントの自動投稿を実行します。
例えば、タスク「撮影」のステータスが「完了」に変わると、自動化機能によりエディターに「編集」タスクが自動割り当てされ、期日が2日後に設定され、関係者に通知されます。これにより、他の10の業務を並行して進めていても、動画制作のパイプラインは滞りなく進行し続けます。
🚀 クイックハック：自動化が予測可能なルールベースのアクションを処理する一方、ClickUpエージェントはワークフローに適応型インテリジェンスをもたらします。文脈を理解し、パターンを分析し、賢明な判断を下します。
例えば、製品デモビデオのエディターが納期を逃した場合、Ambient Agentが関連タスクの優先順位を自動で再調整し、プロジェクト管理者に通知し、未処理の更新事項を要約することさえ可能です。
AIエージェントを追加：
- 潜在的な障害要因を特定する
- 進行中の全トレーニングビデオの簡易要約を生成する
- 作業負荷やスキルセットに基づき、タスクを動的に割り当てる
ClickUpカレンダーでスケジュールを整理しましょう
スタートアップ成長には定期的なコンテンツ公開が不可欠です。ClickUpカレンダーを使えば、すべての脚本・撮影・編集・公開のマイルストーンを一目で把握できます。
Google カレンダーなどの外部カレンダーとの双方向同期により、ClickUpでの更新は接続プラットフォームに自動反映されます。また、タスクを日や週間でドラッグ＆ドロップして即座に再スケジュールでき、生産リズムに合わせて日次・週次・月次のレイアウトから選択可能です。
色分けされたタスクで優先度が一目でわかる。例えば「編集中」は赤、「承認済み」は緑、「公開済み」は青。特定の期日があるサブタスクは個別のイベントとして表示される。
💡 プロの秘訣： 締切が迫っている時は、カスタムリマインダーで全員の認識を統一しましょう。重要な撮影前、ビデオ公開前、コンテンツレビュー前にチームを促すことができます。
ClickUpダッシュボードで追跡・測定
ビデオが公開されたら、そのパフォーマンスを把握する必要があります。ClickUpダッシュボードはリアルタイムで明確な可視性を提供します。制作中のタスク、スクリプトから公開までの平均時間、エディターごとの作業負荷、エンゲージメントやコンバージョン率などのメトリクスをカードとして追加できます。
例えば、「動画制作メトリクス」という名前のダッシュボードを作成します。
1枚のカードには現在編集中である8本のビデオが表示され、別のカードには平均納期が12日間（前四半期の9日間から増加）と表示される。
🔍 ご存知ですか？消費者の78%が、ブランドとのコミュニケーションにビデオを活用してほしいと考えています。さらに、そのビデオがパーソナライズされている場合、効果はさらに高まります。パーソナライズされたビデオは、汎用ビデオと比べて顧客獲得や維持につながる可能性が3.5倍高いのです。
スタートアップがビデオマーケティングで犯しがちな失敗
ビデオマーケティングで起こりがちなミスと、それぞれの具体的な解決策をご紹介します：
|よくある失敗例
|✅ ソリューション
|明確な目標やKPIがない
|制作前に具体的なビデオ目標を定義し、コンテンツの方向性を定める
|中核の価値よりも拡散性を追い求める
|特定のターゲット層に深く共鳴するコンテンツ制作に注力する
|予算の誤配分
|戦略に十分な投資を行い、ビデオ用の台本を作成し、単なる機材だけでなくマルチチャネル配布を確保する
|配布戦略の欠如
|所有チャネル、獲得チャネル、有料チャネルを活用する明確なプランを策定する
|機能重視のメッセージング
|製品の機能をリストするだけでなく、メリットと感情的なインパクトを強調する
|不明瞭または混乱を招くメッセージ
|専門用語を使わず、主要なメッセージを明確に伝えるシンプルな言葉を使用してください
|ペース配分が悪く、導入部分が弱い
|最初の数秒で注目を集め、明確なストーリーと緊密な編集で勢いを維持する
|ターゲット層を無視する
|明確に定義されたターゲット層の関心事、課題、嗜好を調査し、それに合わせたビデオを制作する
『一時停止』と『再生』をスマートに：ClickUpを活用しよう
効果的なビデオ制作の鍵は、構成・タイミング・スマートな実行にあります。スクリプト・編集・公開スケジュールを全て一つのワークスペースで管理すれば、ビデオマーケティングは驚くほど簡単になります（そう、あえて言わせてください！）。
仕事のための万能アプリClickUpは、ビデオ制作ワークフローの全ステップを効率化します。ClickUp Docsでビデオの台本を作成し、タスク機能で制作フェーズを管理し、カレンダーで公開日を確実にスケジュールしましょう。
ダッシュボードでキャンペーン進捗を追跡し、反復ステップはClickUp自動化に任せましょう。もちろん、ClickUp Brainが常に全フェーズを最適化します。更新情報の要約、タスクの優先順位付け、データの洞察への変換を自動化します。
よくある質問（FAQ）
スタートアップは、自社製品やサービスを説明し、ブランドや創業者のストーリーを共有し、信頼を築くための明確で短いビデオから始めるべきです。効果的なビデオの種類には、説明ビデオ、顧客の声、製品デモ、専門的なハウツービデオ、舞台裏の映像などがあります。
限られた予算の中で、スタートアップはスマートフォンや低価格カメラ、無料または手頃な編集ツールを活用できます。洗練された制作よりも、本物のストーリーテリングに焦点を当てましょう。ユーザー生成動画や顧客の声といった既存コンテンツを活用すればコスト削減につながります。フリーランサーとの協業や、シンプルなアニメーション・テンプレートの使用も効果的です。
投稿頻度はプラットフォームと対象層により異なりますが、InstagramやFacebookでは週3～7回が現実的なスケジュールです。TikTokは1日4回の投稿が可能ですが、週3～5回が妥当な頻度と言えます。
ROI測定には、ビデオビュー数、エンゲージメントメトリクス、クリック率、コンバージョン率、視聴者維持率の追跡が含まれます。ビデオ分析を販売システムやCRMシステムと連携させ、ビデオコンテンツへのリードや売上の帰属を明確化しましょう。追加指標として、ブランド認知度、顧客生涯価値、リード創出も重要です。
Filmora、CapCut、iMovieなどのツールは手頃な価格で編集を処理します。しかし、ビデオコンテンツ作成の全ワークフローを管理するプラットフォームをお探しなら、ClickUpが優れた選択肢です。ClickUpドキュメント内でのアイデア考案や脚本作成から、ClickUpカレンダーを使用した撮影、編集、公開に至るまで、あらゆるフェーズをサポートする包括的なツールを提供します。