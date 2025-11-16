コンテンツマーケティングを強化するStoryChiefの代替ツールトップ

StoryChiefは強力なコンテンツマーケティングプラットフォームであり、特にコンテンツの執筆・最適化・公開を一元管理できるオールインワンスペースを求めるチームに最適です。SEOスコアリング機能と「Publish Everywhere」機能が、多くのマーケターが最初に検討する主な理由となっています。
しかしコンテンツ運用が拡大するにつれ、一部のチームではリミットが顕在化し始めます——複数編集者による作業の遅延、混乱を招くバージョン管理、そしてチーム規模拡大に伴い上昇する料金体系などです。
こうした課題に直面した時、マーケターは代替ツールの比較を始めるものです。そこで、現代のコンテンツ・マーケティングチームが活用する主要プラットフォームを分析した結果、こうした課題を解決しワークフローを円滑に保つ、10の優れたStoryChief代替ツール（ClickUpを含む）を厳選しました。
さっそく見ていきましょう。🎯
主要なStoryChief代替ツール一覧
本ブログで紹介する全ソーシャルメディア管理プラットフォームの比較テーブルはこちら。📊
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格
|ClickUp
|オールインワンのプロジェクト＆コンテンツワークフロー管理対象チームサイズ： コンテンツチーム、マーケティングオペレーション、代理店
|AI Writer for Work、ドキュメント、ホワイトボード、テンプレート、カレンダー、自動化に対応
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|Planable
|共同承認＋マルチプラットフォーム公開チームサイズ： 代理店、ソーシャルチーム、クライアント対応マーケター
|フィードビュー、カレンダービュー、役割ベースの承認、共有コメント
|Freeプラン；有料プランは月額39ドルから
|ContentStudio
|AI支援型コンテンツスケジューリング＋レポート作成チームサイズ： 代理店、フリーランス、複数ブランド管理者
|AIキャプション、分析ツール、URL短縮サービス、ホワイトレーベル対応レポート作成機能
|プランは月額29ドルから
|Semrush
|SEO + コンテンツマーケティング最適化チームサイズ： 成長マーケター、SEO戦略担当者
|キーワードプランナー、トピックリサーチ、コンテンツ監査、競合分析
|プランは月額199ドルから
|Hootsuite
|ソーシャルパブリッシング＋センチメント追跡チームサイズ： 企業、代理店、クロスファンクショナルチーム
|OwlyGPT、ストリーム、ソーシャルリスニング、高度な受信トレイ
|プランは月額149ドルから
|Buffer
|マルチプラットフォーム公開 + リンクインバイオキャンペーンチームサイズ: 作成者、スタートアップ、小規模マーケティングチーム
|エンゲージダッシュボード、スタートページ、Canvaインポート、コラボレーションツール
|Freeプラン；有料プランは月額6ドルから
|サーファーSEO
|SERPデータを活用したオンページSEO最適化対象チームサイズ： SEOチーム、ブログ管理者、コンテンツマーケター
|コンテンツエディター、SERPアナライザー、監査ツール、AIヒューマナイザー
|プランは月額99ドルから
|Jasper
|大規模なAIコンテンツ作成チームサイズ：コンテンツチーム、代理店、ECマーケター
|ブランドボイス、AIチャット、キャンペーンテンプレート、AI画像スイート
|有料プランは月額69ドルから
|CoSchedule
|カレンダーベースのキャンペーンプランニングチームサイズ： マーケティングチーム、キャンペーンマネージャー
|カレンダー、ReQueue、インサイト、ヘッドラインスタジオ
|Freeプラン；有料プランは月額19ドルから
|Prismic
|ヘッドレスCMS + コンポーネント駆動型ページビルディングチームサイズ： 開発者・マーケター混合チーム、コンテンツ重視組織
|Slice Machine、ローカライゼーション、プレビューモード、スケジュール公開
|Freeプラン；有料プランは月額15ドルから
ほとんどのコンテンツチームが犯す大きな過ち：一貫したコンテンツプレイブックの欠如です。これが原因でワークフローは断片化し、承認は遅延し、公開作業は混乱を極めます。🎥 このビデオでは、5つのシンプルなステップとすぐに使えるテンプレートを活用し、実際に拡張可能なコンテンツプレイブックを構築する方法を学びます。
StoryChiefの代替ツールを選ぶ際に重視すべきポイントとは？
StoryChiefの代替ツールを検討する際は、まずコンテンツマーケティング管理の妨げとなっている要因（リミットされたチームコラボレーションツール、硬直したワークフロー、増加するコストなど）を特定することから始めましょう。
検討すべき主な機能は以下の通りです：
- 柔軟なコンテンツキュレーションツール：ドキュメント、コンテンツカレンダーテンプレート、AI支援ライティングをサポートし、下書き作成と共同作業を迅速化
- クロスチャネル公開：複数のチャネルにまたがって公開したり、ツールを切り替えることなくコンテンツカレンダーを管理したりできます
- 強力なプロジェクト管理：タスク、承認、タイムラインを一元管理し、マーケティングプロジェクトの進捗追跡を効率化
- 組み込みAIアシスタント：文法チェックを超え、アイデア生成、コンテンツ要約、文脈に応じた編集サポート、コンテンツ作成テンプレートを提供
- 高度な分析とレポート作成：エンゲージメント、SEOパフォーマンス、キャンペーンROIをリアルタイムで測定
- 拡張性のある価格設定と統合機能： Slack、HubSpot、Googleビジネスプロフィールなど他プラットフォームと接続し、チームと共に手頃な価格で成長を促進
📮 ClickUpインサイト：回答者の37%が、執筆・編集・電子メール作成を含むコンテンツ作成にAIを活用しています。しかし通常、このプロセスではコンテンツ生成ツールとClickUpワークスペースなど、異なるツール間の切り替えが必要となります。ClickUpなら、メール、コメント、チャット、ドキュメントなど、ClickUpワークスペース全体で文脈を維持しながら、AI搭載のライティング支援をシームレスに利用できます。
最高のStoryChief代替ツール
以下が主要なStoryChief代替ツールです。👇🏼
ClickUp（オールインワンのプロジェクト・コンテンツワークフロー管理に最適）
複数のコンテンツプロジェクトでClickUpを活用してきましたが、正直なところ、これだけは繰り返し使っているツールです。主に公開とコラボレーションに焦点を当てるStoryChiefとは異なり、コンテンツのプラン、作成、レビュー、スケジュール管理までを包括的にカバーするエコシステムを提供してくれます。
コンテンツマーケター向けClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリ。/AIが駆動するこれらの機能で、より速く、よりスマートに仕事を推進します。
マーケティングチームがClickUpを活用する方法をご紹介します。🤩
ClickUpのプロジェクト階層構造は、スペース、フォルダ、リスト、タスク、サブタスクで構成される体系を構築し、「すべてを一つのバケットに詰め込む」混乱から脱却します。
ClickUpタスクはマーケティングプロジェクトの基盤を構築します。例えばライター5名、エディター2名、グラフィック担当者がいる場合、「ブログ記事A」のタスクカードを作成し、ライターを割り当て、サブタスクをリンクし、優先度高く期日を設定できます。これにより情報が一元管理され、文脈が保存されます。
文書作成を楽々
コンテンツ管理構造が設定されたら、次はドキュメント、ブリーフ、コンテンツプラン、スタイルガイドの草案作成です。ClickUp Docsは執筆、共同作業、実行を一元化します。
リアルタイム共同編集をサポートする本ツールでは、ライター、エディター、デザイナーが同一文書上で仕事でき、互いの編集を上書きすることはありません。さらに、コメントは直接アクションアイテムに変換可能です。例えば「このセクションにビジュアルを追加してください」といったフィードバックを残した場合、そのメモをタスクに変換し、作業スペースを離れることなくデザイナーに割り当てられます。
チェックリストやテーブル、さらにはタスクのライブビューや集中管理ダッシュボードも埋め込み可能。つまりコンテンツ戦略ドキュメントに編集カレンダーのライブビューも組み込めるのです！
ClickUpで特定のマーケティング目標を達成する方法を学びましょう。👀
/AIを活用した支援を入手
生産性を飛躍的に高める次のステップは、ClickUp Brainを活用して仕事を推進・優先順位付け・自動化することです。タスク、ドキュメント、会話をつなぎ合わせます。
その基盤は三本柱で構成されています：
- AIプロジェクトマネージャーで、進捗追跡、スタンドアップミーティング、進捗報告、タスク生成といった日常的なプロジェクト管理業務を自動化
- AI Knowledge Manager（別名：ClickUpエンタープライズサーチ）で、ワークスペース全体から文脈に沿った回答を即座に取得
- AI Writer for Work 役割や文脈に応じたレポート、電子メール、ドキュメントなどを作成
AI搭載ライティングアシスタントで私がよく使うプロンプトをいくつかご紹介します：
- 新製品アップデートに関するブログイントロ（200語）を起草してください
- この文書をクライアント向けの3つの箇条書きポイントに要約してください
- このブレインストーミングメモをコンテンツのアウトラインに変換する
ソーシャルメディアワークフローに組み込まれているため、プロジェクトや締切、目標を理解し、正確で関連性の高い出力を保証します。
ClickUp Brainは、ChatGPT、Claude Opus、Sonnet、Geminiを含む最新世代のAIモデルをサポートし、AIの乱立を解消します。
事前構造化されたテンプレートを活用する
カスタムマーケティングのワークフローを一から構築したくない時は、ClickUpテンプレートを活用しています。
私のお気に入りの一つは、ClickUpのコンテンツ管理テンプレートです。
ClickUpのカスタムステータス（企画中、審査中、開発中、公開済みなど）で、各コンテンツの進捗状況を正確に把握できます。チャネル、予算、キャンペーン名、モックアップといったカスタムフィールドにより、すべてのタスクをマーケティング詳細と紐付けられます。 また、ボード、タイムライン、ガントチャートといったClickUpビューを切り替えて、締切を可視化しています。
ClickUpの主な機能
- コンテンツのマイルストーン設定と進捗管理：コンテンツマーケティングのKPIを定義し、測定可能なターゲットに分割。ClickUpダッシュボードでリアルタイムに進行状況を追跡
- アイデアをアクションに変える：ClickUpホワイトボードでブレインストーミングセッションをマップし、概念を構造化された図に落とし込み、タスクやドキュメントに直接リンクさせましょう
- タイムラインを可視化：ClickUpカレンダーで、アプリを切り替えることなくミーティング、締切、公開日を追跡
- 反復タスクの自動化：ClickUp Automationsでルールベースのトリガーを設定し、単一ステップまたは複数ステップのアクションを実行。単調な仕事に時間を浪費するのを回避します。
ClickUpの制限事項
- 1つのプラットフォームに多くの機能が詰め込まれているため、新規ユーザーは当初、急な学習曲線に直面する可能性があります
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
このG2レビューがすべてを物語っています：
コンテンツマーケターとして、私はほとんどの仕事をプロジェクトマネージャーを通じて割り当てられますが、ClickUpはそのプロセス全体を非常にスムーズにしてくれました。優先度を把握するために電子メールやSlackのスレッドをくまなく探す代わりに、ClickUpを開けば、自分の担当業務、今後の予定、期限切れのタスクを即座に把握できます。
すべての情報が明確に整理されている点が気に入っています。各タスクには必要な詳細（概要、添付ファイル、締切、コメント）が全て揃っているので、情報を追いかける必要も、何を求められているのか悩むこともありません…
コンテンツマーケターとして、私はほとんどの仕事をプロジェクトマネージャーを通じて割り当てられますが、ClickUpはそのプロセス全体を非常にスムーズにしてくれました。優先度を把握するために電子メールやSlackのスレッドをくまなく探す代わりに、ClickUpを開けば、自分の担当業務、今後の予定、期限切れのタスクを即座に把握できます。
すべての情報が明確に整理されている点が気に入っています。各タスクには必要な詳細（概要、添付ファイル、締切、コメント）が全て揃っているので、情報を追いかける必要も、何を求められているのか悩むこともありません…
💡 プロの秘訣：ClickUp Autopilot Agentsで自動化をさらにスマートに。Team StandUp（進捗報告）、Weekly Project Update（コンテンツレポート作成）、Answers Agent（迅速なステータス返信）などの事前構築済みエージェントを活用しましょう。ワークフローに合わせて、コンテンツレビュー、キャンペーン監視、公開エージェントなどのカスタムエージェントを構築することも可能です。
簡単なガイドをご紹介します！
2. Planable（共同ソーシャルメディア承認とマルチプラットフォーム公開に最適）
Planableは、複数のプラットフォームにわたる投稿のプラン、承認、スケジュール設定を目的としたコンテンツコラボレーションソフトウェアです。各プラットフォームでの実際の表示状態を確認しながら、コメントや提案、注釈を残せます。これにより、クライアントからのフィードバックと内部の議論を分離できます。
特に気に入っているのは、Instagramのグリッドを視覚化できる点です。ツール外で公開されたコンテンツがレイアウトに表示されても、投稿の一貫性を保てます。私のチームはクライアントごとに個別のワークスペースを作成し、役割と権限を管理し、承認フローをカスタムすることで、コンテンツが下書きから最終投稿までスムーズに移行します。
Planableの主な機能
- フィードビューでコンテンツを可視化し、投稿が各ソーシャルプラットフォームでどのように表示されるかを確認
- カレンダービューで投稿をスケジュール、承認、調整。整理用の色ラベル付きドラッグ＆ドロップ操作で管理
- すべてのフィードバックを一元管理し、スレッドを迅速に解決。コメント＆提案機能で一時リンクを共有し、臨機応変なレビューを実現。
- 内蔵のメディアライブラリでコンテンツを一元管理。画像、ビデオ、その他のアセットも保存可能で、簡単にアクセスできます。
Planableのリミット
- 基本プランには分析機能は含まれておらず、別途料金が必要です
- 複数のクライアントや大規模なキャンペーンの管理は困難を伴う場合があります
Planableの価格設定
- Free
- 基本プラン: ワークスペースあたり月額39ドル
- プロプラン：ワークスペースあたり月額59ドル
- 企業: カスタム価格
Planableの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (900件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)
実際のユーザーはPlanableについてどう評価しているのか？
ユーザーからのフィードバックによると：
Planableは、当社がテストしたソーシャルメディア投稿管理ソフトの中で最も信頼性が高く、数年間使用を続けています。[…] アナリティクスや会話機能などは素晴らしい追加要素であり、唯一不足していた部分だと感じましたが、細かい追加料金が既にやや高額なソフトウェアへの追加を妨げています。
Planableは、当社がテストしたソーシャルメディア投稿管理ソフトの中で最も信頼性が高く、数年間使用を続けています。[…] アナリティクスや会話機能などは素晴らしい追加要素であり、唯一不足していた部分だと感じましたが、細かい追加料金が既にやや高額なソフトウェアへの追加を妨げています。
🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brain MAX はChatGPT、Claude、Geminiなど複数の主要AIモデルを統合。例えば、ChatGPTは創造的なコンテンツ生成やアイデアブレインストーミングに優れているのに対し、Claudeは複雑なデータ分析タスクの処理に長けている可能性があります。
3. ContentStudio（AI支援型コンテンツプラン・スケジュール管理・パフォーマンス監視に最適）
ContentStudioを活用し、複数のソーシャルチャネルを同時に管理・成長させてきました。このツールは公開機能、分析機能、ソーシャルメディアAIツールを統合し、マーケターや代理店が日々のソーシャルワークフローと結果を簡素化するのに役立ちます。受信トレイでは全てのエンゲージメントを管理できるため、あらゆるプラットフォームでのDMやコメントへの返信が容易になります。
すべてが整理された感覚。専用ワークスペース、ホワイトレーベル対応ダッシュボード、自動レポート機能により、ブランドの体系化とクライアントへの印象維持が容易に実現。各クライアントのロゴとデータを完全にカスタムしたブランドレポートを電子メールで自動配信設定可能。
ContentStudioの主な機能
- AIパワーパックでコンテンツ作成を加速。簡単なプロンプトからキャプション、ハッシュタグ、投稿アイデアを生成
- /AI画像生成ツールでアイデアをユニークでブランドに合ったビジュアルに変換し、簡単にデザインしましょう
- 競合分析でソーシャル成功を追跡し、パフォーマンスをベンチマークし、トレンドを特定する
- EasyConnectを活用し、クライアントのオンボーディングを簡素化。パスワード共有なしで安全にソーシャルアカウントをリンク（リンクされている状態）可能にします。
ContentStudioのリミット
- 未読メッセージの内部通知は、煩わしく感じられたり繰り返し表示されたりする可能性があります
- ニッチなオーディエンス向けのインフルエンサー管理ツールは改善が必要であり、DMやキャンペーン管理を含む
ContentStudioの価格
- スタンダード: ユーザーあたり月額29ドル
- アドバンスド: 2ユーザーあたり月額69ドル
- Agency Unlimited: 月額139ドル（ユーザー数無制限）
ContentStudioの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (600件以上のレビュー)
実際のユーザーはContentStudioについてどう評価しているのか？
豊富な機能を備えたContentStudioは、オンラインコンテンツの管理とメトリクス把握を求める全ての人にとって確かなプラットフォームです…ただし技術に詳しくないユーザーにはやや複雑に感じられるかもしれません。選択肢が多すぎて習得に時間がかかると言う声もあるでしょう。しかし私はコンテンツに対する細かな制御と管理を重視しています。
豊富な機能を備えたContentStudioは、オンラインコンテンツの管理とメトリクス把握を求める全ての人にとって確かなプラットフォームです…ただし技術に詳しくないユーザーにはやや複雑に感じられるかもしれません。選択肢が多すぎて習得に時間がかかると言う声もあるでしょう。しかし私はコンテンツに対する細かな制御と管理を重視しています。
🧠 面白い事実： 最初のコンテンツマーケティングの努力は、1732年にベンジャミン・フランクリンが印刷ビジネスをプロモーションするために『貧乏人リチャードの年鑑』を出版したことにさかのぼります。この年鑑は、有用な情報と巧妙な広告を組み合わせていました。
📖 こちらもご覧ください：ClickUpのマーケティングチームがClickUpを活用する方法
4. Semrush（データ駆動型SEOとコンテンツマーケティング最適化に最適）
Semrushは、ブランドが市場を理解し、可視性を最適化し、競合他社を上回る成果を上げるために構築された、最もデータ豊富なデジタルマーケティングプラットフォームの一つです。SEOツールキットとして始まったこのプラットフォームは、SEO、PPC、コンテンツマーケティング、市場調査、ソーシャルメディア管理を網羅する50以上のツールからなる完全なスイートへと進化を遂げています。
大量のデータ収集と機械学習アルゴリズムを組み合わせ、トラフィック・コンバージョン・ランキングを左右する要因に関する正確で実用的なインサイトを提供する点が優れています。競合他社がどのキーワードで上位表示されているか、トラフィックの流入元、パフォーマンスを支えるキーワードや被リンクを分析するために活用しています。
Semrushの主な機能
- テクニカルSEOツールでウェブサイトを自動監査し、クロールエラー、リンク切れ、パフォーマンス問題 を検出
- キーワードリサーチツールキットを活用し、影響力が高く競争の少ない検索キーワードを特定する機会を発見しましょう
- 信頼性の高いバックリンク候補を特定するリンク構築ツールでドメインオーソリティを強化
- 既存コンテンツをコンテンツ最適化ツールキットで最適化し、検索意図と可読性基準に整合させましょう
Semrushのリミット
- /AI駆動のデータインサイトは、その生成プロセスに透明性が欠けている
- 特定のニッチ機能（例：キュレーテッドトピックスやLLMメンション）については、より明確な説明やデータソースの追加が望まれます
Semrushの料金体系
- スターター: 月額199ドル
- Pro+: 月額299ドル
- アドバンスド: 月額549ドル
Semrushの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (2,800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (2,200件以上のレビュー)
Semrushについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？
このレビュアーが的確に表現しています：
Semrushは初心者でも驚くほど簡単に使用できる一方で、高度なSEOやマーケティング分析に必要な深みと洗練さを兼ね備えています。プラットフォームのインターフェースは直感的で、他のツール（Googleアナリティクスやサーチコンソールなど）との連携も迅速かつシームレスです。[…] プラットフォームは強力ですが、新しいAI駆動機能やデータインサイトの正確性については時々疑問を感じます。
Semrushは初心者でも驚くほど簡単に使用できる一方で、高度なSEOやマーケティング分析に必要な深みと洗練さを兼ね備えています。プラットフォームのインターフェースは直感的で、他のツール（Googleアナリティクスやサーチコンソールなど）との連携も迅速かつシームレスです。[…] プラットフォームは強力ですが、AI駆動の新機能やデータインサイトの正確性については時々疑問を感じます。
🔍 ご存知でしたか？ 1978年、デジタル・イクイップメント社のゲイリー・サークが400名の受信者に向けて初めて大量電子メールを送信しました。この電子メールは1300万ドルの売上を生み出しました。
📖 こちらもご覧ください：SEOを強化する最高のSemrush代替ツール
5. Hootsuite（ソーシャル投稿の一元管理、リスニング、エンゲージメント管理に最適）
Hootsuiteは、複数のブランドを扱う企業や代理店にとって信頼できるキャンペーン管理ソフトウェアであり続けています。Hootsuite Analyticsを使えば、Instagram、LinkedIn、X、YouTube、TikTokなど主要プラットフォーム全体でのエンゲージメントをプラン・公開・分析でき、カスタムベンチマークや感情分析レポート作成も利用可能です。
私にとってHootsuiteの真の差別化要因は、リアルタイムのソーシャルトレンドを学習した組み込みAIアシスタント「OwlyGPT」です。現在のトピックに基づいたアイデアを提供し、オーディエンスの感情を分析し、自社ブランドに合わせたコンテンツマーケティング戦略の提案を行います。
Hootsuiteの主な機能
- 保存済み返信やAI搭載チャット応答といった高度な受信トレイ機能で顧客対応を自動化
- ソーシャルリスニングツールでメンション・ハッシュタグ・感情の変化を監視し、ブランドインサイトを発見
- 投稿最適化：投稿ベストタイム ヒートマップで、オーディエンスが最もアクティブな時間帯を表示し、投稿スケジュールを最適化
- Hootsuite Boostを活用し、高パフォーマンスのオーガニック投稿を自動的に有料広告に変換してリーチを拡大
Hootsuiteの制限事項
- 感情分析は皮肉やスラングの検出に苦労する
- Planner、Streams、Analyticsなどのモジュール間で発生する、時代遅れまたは断片化された体験
Hootsuiteの料金プラン
- スタンダード: ユーザーあたり月額149ドル
- アドバンスド: 月額399ドル/ユーザー
- 企業: カスタム価格
Hootsuiteの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (6,800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (3,700件以上のレビュー)
実際のユーザーはHootsuiteについてどう評価しているのか？
Capterraのレビューアーはこう述べています：
複数サイトへの投稿機能が非常に役立ちました。各サイトへの投稿文言更新の容易さも優れたプロセスです。投稿のスケジュール設定機能も気に入りました…投稿が配信されず、配信失敗の通知も受け取れず、結果的に見逃してしまうことが頻繁にありました。また、プラットフォームとの接続が頻繁に切断されることも確認しました。
複数サイトへの投稿機能が非常に役立ちました。各サイトへの投稿文言更新の容易さも優れたプロセスです。投稿のスケジュール設定機能も気に入りました…投稿が配信されず、配信失敗の通知も受け取れず、結果的に見逃してしまうことが頻繁にありました。また、プラットフォームとの接続が頻繁に切断されることも確認しました。
🧠 豆知識： 1900年、ミシュランガイドは人々の自動車利用促進を目的に創刊されました。ミシュラン兄弟は、マップやガソリンスタンド・修理工場の場所などを提供するため、この無料ガイドを作成。これにより自動車旅行が容易で魅力的になり、人々がより多く運転してタイヤを消耗させ、最終的に交換が必要になることを期待したのです。
📖 こちらもご覧ください：Hootsuiteのベスト代替ツール
6. Buffer（マルチプラットフォームでのスケジュール設定とブランド化されたリンクインバイオキャンペーンの簡素化に最適）
私の意見では、Bufferは複雑さを避けつつコンテンツのプラン・公開・パフォーマンス追跡をシンプルに行いたい作成者や小規模マーケティングチームにとって確かな選択肢です。Instagram、TikTok、さらにはBlueskyまで、コンテンツの公開を可能にする連携の範囲を提供しています。私は投稿のスケジュール設定、自動公開、投稿時間のリマインダーに活用しています。
エンゲージメント向上を目指すなら、Bufferがオーディエンスとの会話管理を支援。さらにカスタマイズ可能なリンクインバイオページを設計し、コンテンツや製品へのトラフィックを誘導します。
Bufferの主な機能
- 作成モードでアイデアを視覚的に整理し、テーマ・キャンペーン・目標ごとにコンテンツをグループ化
- EngageダッシュボードでFacebookやInstagramのコメントやメッセージに返信し、オーディエンスとつながりましょう
- リンクインバイオ（スタートページ）を活用してブランドhubを構築。リンク、ビデオ、製品を紹介できるカスタマイズ可能なページで、組み込みの分析機能も利用可能
- Canva、Google Drive、Dropboxからシームレスにメディアをインポートし、デザインと公開を1つのフローで完結させましょう
Bufferの制限事項
- Bufferの代替ツールとは異なり、コメントやメッセージへの返信のための統合受信トレイや高度なエンゲージメント機能はありません
- 特にInstagramでは、時折発生する不具合や投稿アップロードの失敗
Bufferの価格設定
- Free
- 必須: ユーザーあたり月額6ドル
- チーム: ユーザーあたり月額12ドル
Bufferの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (1000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (1,400件以上のレビュー)
実際のユーザーはBufferについてどう評価しているのか？
G2のレビューでは次のように評価されています：
Bufferで私が最も気に入っている点は、すべてをシンプルでクリーンにできることです。 ソーシャルメディア管理の圧倒的な負担感を解消してくれます…
Bufferで私が最も気に入っている点は、すべてをシンプルでクリーンにできることです。 ソーシャルメディア管理の圧倒的な負担感を解消してくれます…
7. Surfer SEO（SEOコンテンツプランニングとSERPデータを活用したリアルタイムページ最適化に最適）
Surfer SEOは、Googleでの上位表示を真剣に考える全ての人にとって、私が頼りにしているプラットフォームです。上位表示されている競合他社の成功要因を分析し、ページ改善のためのデータに基づいたコンテンツマーケティングのロードマップを提供してくれます。
コンテンツエディターは、キーワード密度や構造から文字数や見出しまで500以上の要素を分析し、コンテンツが検索エンジン（およびAIボット）が価値とする要素に沿っていることを保証します。
私の経験から言えば、SurferはAIによる洞察と人間の創造性を融合させるため、コンテンツマネージャーに最適です。コンテンツプランナーのようなツールを使えば、時間をかけて権威性を高めるトピッククラスターをマップでき、コンテンツ監査では既存ページの見逃した機会を明らかにします。
Surfer SEOの主な機能
- 競合他社の戦略をSERPアナライザーで分析し、パフォーマンスに影響を与える500以上のランキング要因を比較
- AIヒューマナイザーでAIを活用したコンテンツマーケティングを実現し、自然で読みやすい文章を作成しましょう
- アウトラインビルダーで最適化された見出しと質問事項を完了するコンテンツ概要を瞬時に生成
- あらゆる言語で執筆・最適化し、ローカライズされたSEOインサイトを活用してグローバルなオーディエンスにリーチしましょう
サーファーSEOのリミット
- フリーランサーや小規模チームには高価であり、特にエントリーレベルのプランでは
- クレジットベースのシステムでは、プランごとに生成できるコンテンツ量にリミットがあります
サーファーSEOの価格
- 必須：ユーザーあたり月額99ドル
- 規模: ユーザーあたり月額219ドル
- 企業: 月額999ドル～ (年額課金)
サーファーSEOの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.9/5 (400件以上のレビュー)
Surfer SEOについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように述べられています：
Surferは非常に使いやすく、正確で、カスタマーサポートも素晴らしいです…ただ、コンテンツライター用のクレジットを追加購入できない点が残念です。それ以外は全て良好です 🙂
Surferは非常に使いやすく、正確で、カスタマーサポートも素晴らしいです…ただ、コンテンツライター用のクレジットを追加購入できない点が残念です。それ以外は全て良好です 🙂
🧠 豆知識：インタラクティブコンテンツは20世紀初頭に誕生しました。コダックは毎年開催する写真コンテストを通じてカスタムを惹きつけ、アマチュア写真家にスナップ写真の投稿を促し、賞品獲得の機会を提供しました。これにより写真愛好家のコミュニティが育まれ、同時に自社のカメラの宣伝にもつながったのです。
こちらが最初の受賞写真（1929年当時で驚きの2,500ドル相当！）：
8. Jasper（/AIを活用したコンテンツ作成と、あらゆるフォーマットでのブランド一貫性のあるライティングに最適）
Jasperは、マーケター、代理店、コンテンツチームが高品質な文章・ビジュアルコンテンツを大規模に作成できるよう設計された生成AIプラットフォームです。ブランドの一貫性を維持し、キャンペーンワークフローを効率化し、実用的なマーケティングインテリジェンスを提供する一連のツールを提供します。
キャンペーン用ビジュアルを数秒で作成または編集できる高度なAI Image Suiteに感銘を受けています。背景除去や画像のトリミング解除から一括アップスケーリング、テキスト除去まで、このツールはビジュアルコンテンツワークフローのボトルネック解消に貢献します。
Jasperの主な機能
- ブランドボイスとブランドIQを活用し、ブランドの一貫性を維持。すべてのコンテンツが自社のスタイルとトーンに沿うことを保証します。
- Jasper Chatでブレインストーミングと共同作業を行い、インタラクティブにコンテンツのアイデアを練り、磨き、編集しましょう
- Canvaとカスタムエージェントでワークフローを自動化し、調査、最適化、パーソナライゼーションを処理
- ブログ記事、ソーシャルメディア、電子メール、製品説明文向けのソーシャルメディアテンプレートでコンテンツを生成
Jasperの制限事項
- ユーザーからは、カスタムプロンプトを設定しても出力結果が似通ったままだという不満が寄せられています
- AIが生成するショートフォームコンテンツは期待に応えられない
Jasperの価格
- プロプラン: 月額69ドル/ユーザー
- ビジネス向け：カスタム価格設定
Jasperの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (1,200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.9/5 (400件以上のレビュー)
実際のユーザーはJasperについてどう評価しているのか？
あるG2レビューではこう評されています：
Jasper Chatは優れたライティング支援ツールで、筆詰まりを克服させてくれます。創造的なアイデアを付加し、問題への新たなアプローチを絶えず生み出す手助けをしてくれます。[…] 正直なところ、コンテンツ制作においては効果的とは言えず、特に事実関係に関しては正確さに欠ける可能性があります。
Jasper Chatは優れたライティング支援ツールで、筆詰まりを克服させてくれます。創造的なアイデアを付加し、問題への新たなアプローチを絶えず生み出す手助けをしてくれます。[…] 正直なところ、コンテンツ制作においては効果的とは言えず、特に事実関係に関しては正確さに欠ける可能性があります。
📖 こちらもご覧ください：Jasper AIの代替ツール＆競合サービスベストセレクション
9. CoSchedule（マーケティングキャンペーンのプラン立案とカレンダーベースの調整に最適）
私のリストで9番目となるCoScheduleは、マーケティングキャンペーンを効率的に整理するために設計されたマーケティングカレンダーおよびソーシャルメディアプロジェクト管理プラットフォームです。
このプラットフォームはReQueueによるソーシャルメディア投稿などの反復タスクを自動化し、キャンペーンのパフォーマンスを追跡し、承認プロセスを効率化します。カスタムフィールド、カンバンボード、共同ワークフローでプロジェクトを整理できるため、チーム全員が各ステップの進捗状況と責任者を把握できます。
CoScheduleの主な機能
- カレンダーを活用して、すべてのプロジェクト、タスク、ソーシャル投稿を可視化しましょう
- 単一のダッシュボードからブログ、電子メール、ソーシャルメディアなど、あらゆるチャネルに一括公開
- インサイトアシスタントでキャンペーンを分析し、プラットフォーム横断のパフォーマンスをリアルタイムで追跡
- Headline StudioやHire Miaといった/AI搭載ツールでコピーや見出しを最適化しましょう
CoScheduleのリミット
- Meta（Facebook）などのプラットフォームとの連携が不十分または機能せず、X（旧Twitter）のサポートも未対応
- ソーシャルアカウントの連携が解除されてもユーザーに通知せず、投稿失敗の原因となる
CoScheduleの価格設定
- Free
- ソーシャルカレンダー: 月額19ドル/ユーザー
- Agency Calendar: ユーザーあたり月額59ドル
- コンテンツカレンダー： カスタム価格設定
- マーケティングスイート： カスタム価格設定
CoScheduleの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (250件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)
実際のユーザーはCoScheduleについてどう評価しているのか？
G2レビューからの引用：
私の見出しは上達しています。実際に記事をクリックしてくれる人が増えました。スコアやコツだけではありません。自信がついたことが大きかったのです。もはや言葉選びを疑うことはなくなりました…すべての業界に完璧に合うとは限りません。趣味で書くだけなら、高度な機能は過剰かもしれません。
私の見出しは上達しています。実際に記事をクリックしてくれる人が増えました。スコアやコツだけじゃなかったんです。自信がついたことが大きかった。もう言葉選びを疑ったりしなくなりました…すべての業界に完璧に合うとは限りません。趣味で書くだけなら、高度な機能は過剰かもしれません。
🧠 豆知識：「広告」という言葉の最も古い使用例は、1616年以前に書かれたウィリアム・シェイクスピアの作品に見られます。
📖 こちらもご覧ください：マーケティングの努力を強化するCoScheduleの代替ツール
10. Prismic（開発者定義コンポーネントによるヘッドレスページ構築に最適）
私はPrismicをヘッドレスCMSおよびページビルダーとして活用し、ブランドの一貫性を損なうことなく、ウェブサイトやランディングページを迅速に公開しています。このプラットフォームはスライスを中心に構築されており、これはモジュール式で再利用可能なコンポーネントです。これにより、複数のページにわたって統一された外観を維持することが容易になります。また、反復的な開発仕事を大幅に削減します。
Slice Machineを提供している点が評価できます。これは事前承認済みコンポーネントを作成し、カスタムページビルダーにプッシュするツールです。これにより、私のチームは機能構築に集中できる一方で、マーケターは自由にページを公開・更新できるようになります。
Prismicの主な機能
- ページビルダーを使用して、視覚的に魅力的なページをリアルタイムで作成・編集しましょう
- Next.js、Nuxt、SvelteKitなどのフレームワークとの深い連携を活用
- リリースをスケジュール設定し、ページやグループ化された更新を最適なタイミングで公開
- 複数言語でのページ作成・編集を効率的に行い、ローカライゼーションを管理
Prismicの制限リミット
- 「スライス」に追加できる選択肢にリミットがあります
- 自動保存機能は、特にページを閉じる前に、必ずしもコンテンツを保存するとは限りません
Prismicの価格設定
- Free
- スタータープラン: 3ユーザーあたり月額15ドル
- スモールプラン: 7ユーザーあたり月額30ドル
- Medium: 月額180ドル（25ユーザーあたり）
- プラチナ: 月額750ドル（ユーザー数無制限）
Prismicの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (350件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはPrismicについてどう評価しているのか？
あるレビュアーはこう述べています：
私はPrismicを使用してマーケティング用ランディングページ全体を構築し、約1週間毎日使用しました。Prismicは基本を習得すれば非常に直感的に操作できました。[…] 初期のドキュメントはやや簡素だったため、特に「はじめに」ガイドの改善余地はあります。具体的には、カスタムタイプ内でスライスなどの機能をどう活用すべきか、私には分かりにくかったです。
私はPrismicを使用してマーケティング用ランディングページ全体を構築し、約1週間毎日使用しました。Prismicは基本を習得すれば非常に直感的に操作できました。[…] 初期のドキュメントはやや簡素だったため、特に「はじめに」ガイドの改善余地はあります。具体的には、カスタムタイプ内でスライスなどの機能をどう活用すべきか、私には分かりにくかったです。
🔍 ご存知でしたか？ コンテンツマーケティングにおけるストーリーテリングは新しい手法ではありません。1885年、ジョンディアはトラクター販売を目的とした農業アドバイス誌『The Furrow』の発行を開始しました。その原理は今日でも変わりません：売り込みの前に価値あるコンテンツで信頼を築くのです。
ClickUpであなたの「ストーリー」を書き換えよう
適切なコンテンツマーケティングツールの選択は、チームの成長をサポートするより協働的なプロセスを構築することです。StoryChiefはコンテンツの一元管理に優れていますが、戦略が拡大するにつれ、より高い柔軟性、リアルタイムコラボレーション、または緊密な連携機能が求められるようになります。
私のリストに掲載されているツールは、それぞれ異なる強みを提供しています。
しかし、ClickUpのようにコンテンツ制作の全フェーズをシームレスに接続するツールは他にありません。ClickUp Docsでのアイデア作成、ClickUp Brainでのブレインストーミングと自動化、ClickUp Calendarでのキャンペーンプランまで、すべてを一つのワークスペースで完結させます。
次のキャンペーンサイクルが始まる前に、今すぐClickUpに無料で登録しましょう。後で感謝されること間違いなし！🚀
よくある質問（FAQ）
マルチチャネル公開機能、組み込みSEOガイダンス、リアルタイム共同編集、承認ワークフロー、コンテンツスケジュール設定を探しましょう。ソーシャルメディアやCMSプラットフォームとの連携も、シームレスなコンテンツ配布には鍵となります。
低コストのツールの中には、ソーシャルメディア投稿のスケジュール管理や基本的なSEOチェックなど、1～2つの機能のみをカバーするものもありますが、コラボレーションワークフロー、承認プロセス、SEO最適化といった包括的な機能を一つのプラットフォームで提供するものは稀です。
チームサイズや公開チャネルに応じて月額40～450ドルが相場です。小規模チームは低額で開始可能ですが、代理店や大規模チームは拡張統合機能、ユーザー席、分析機能の利用により高額になります。
これは極めて重要です。分析なしでは、何が反響を呼んでいるのか把握できず、キャンペーンの最適化も、マーケティングROIの正当化も困難です。パフォーマンスを追跡することで、より賢明な意思決定と、時間の経過とともに優れたコンテンツ戦略が保証されます。