Freeで利用できるAsanaコンテンツカレンダーテンプレートで、よりスマートにプラン・スケジュールを立てましょう

コンテンツのプランは、コンテンツ作成そのものよりも手間がかかることがよくあります。

エンゲージメントを最大化するには、重要な日付、企業発表、製品アップデート、そしてターゲットのオンライン活動を追跡する必要があります。

そこでコンテンツカレンダーが不可欠となります。一貫性を維持するのに役立ち、あらゆるキャンペーンにおいて最も効果的な戦略と言えるでしょう。

ワークフローを簡素化するため、Asanaから厳選した最高のコンテンツカレンダーテンプレートをご用意しました。これにより時間を節約し、整理整頓を維持し、初日からコンテンツ戦略を調整できます。

トップコンテンツカレンダーテンプレート一覧

AsanaとClickUpの優れたコンテンツカレンダーテンプレート（要約テーブル）はこちら：

テンプレート名 テンプレートをダウンロード 主な機能 こんな方に最適です 視覚的フォーマット Asana ソーシャルメディアカレンダーテンプレート このテンプレートをダウンロード カレンダービュー、タスク依存関係、カスタムフィールド、リアルタイム更新 ソーシャルメディア担当者、コンテンツマーケター、デジタルチーム Asanaボード、カレンダー Asana 編集カレンダーテンプレート このテンプレートをダウンロード 下書き/編集/レビュー/公開のフェーズ、タグ、カレンダー/リストビュー コンテンツマーケター、編集チーム、マーケティングリーダー Asanaボード、カレンダー、リスト Asana 電子メールマーケティングカレンダーテンプレート このテンプレートをダウンロード スケジュール送信、承認プロセス、CRM連携、A/Bテスト追跡 電子メールマーケター、CRMチーム、マーケティングリーダー Asanaボード、カレンダー、リスト Asana デザインプロジェクトプランテンプレート このテンプレートをダウンロード 企画書、アセット作成、レビュー、Figma連携、依存関係管理 デザイナー、クリエイティブチーム、プロジェクトリーダー Asanaボード、タイムライン、リスト Asana マーケティング戦略テンプレート このテンプレートをダウンロード 目標設定、メトリクス管理、リンクされているキャンペーン、CRM/ドキュメント統合 マーケティングリード、戦略チーム、キャンペーンマネージャー Asanaボード、リスト Asanaプロジェクトスケジュールテンプレート このテンプレートをダウンロード 視覚的なロードマップ、マイルストーン、自動日付調整、障害要因 プロジェクトマネージャー、運用チーム、クロス機能的リーダー Asana タイムライン、リスト Asanaクリエイティブリクエストテンプレート このテンプレートをダウンロード 情報収集フォーム、自動ルーティング、サービスレベル契約（SLA）、資産/承認追跡 クリエイティブリーダー、デザイナー、コンテンツチーム Asanaボード、リスト、フォーム ClickUp 月次コンテンツカレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 統合カレンダー、タグ、ドラッグ＆ドロップ、依存関係 コンテンツマネージャー、キャンペーンプランナー ClickUp カレンダー、リスト ClickUp 週間コンテンツカレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 週間sprint、バッチ仕事、期限/期限超過ビュー マーケティングチーム、定期的なワークフロー ClickUp リスト、ボード ClickUpコンテンツカレンダーリストテンプレート 無料テンプレートを入手 ソート可能なリスト、期日、一括編集、フィルター機能 コンテンツコーディネーター、個人マーケター ClickUpリスト ClickUpコンテンツプランテンプレート 無料テンプレートを入手 オーディエンス／ファネルマップ、セグメント別ビュー、アセット追跡 コンテンツ戦略担当者、パフォーマンスチーム ClickUp リスト、ボード ClickUp モダンソーシャルメディアカレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 プラットフォーム目標/タグ、パフォーマンスフィールド、複数アカウント ソーシャルメディア担当者、キャンペーンプランナー ClickUp ボード、カレンダー ClickUp ソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレート 無料テンプレートを入手 アセット/フォーマット/注文のマップ、準備チェックリスト 複数フォーマットの投稿を管理するTeams向け ClickUp リスト、ボード ClickUp ソーシャルメディアコンテンツプランテンプレート 無料テンプレートを入手 キャンペーンテーマ、所有者/日付割り当て、デュアルビュー ソーシャルチーム、マルチプラットフォームキャンペーン ClickUp リスト、カレンダー ClickUp エディトリアルカレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 企画書、締切、所有者追跡、レビューサイクル 編集チーム、マルチフォーマットコンテンツ ClickUp リスト、カレンダー ClickUp ブログ編集カレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 トピック/SEO/ファネルタグ、ライター/レビュアーの割り当て ブログエディター、コンテンツマーケター、個人ライター ClickUp リスト、カレンダー ClickUp ポッドキャストカレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 エピソードプラン、ゲスト手配、アセット追跡 ポッドキャストチーム、個人作成者 ClickUp リスト、カレンダー ClickUp コンテンツマーケティング編集カレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 キャンペーン/KPIの整合性、役割の割り当て、ステータスレポート作成 コンテンツチーム、キャンペーンマネージャー ClickUp リスト、ボード ClickUp プロモーションカレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 プロモーションの集中管理、依存関係タグ付け、一元ビュー マーケティング/プロダクトチーム、クロスチャネルプロモーション ClickUp リスト、カレンダー ClickUp 投稿カレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 スケジュール済み/審査中/遅延の追跡、定期的なタスク マーケティング／コンテンツチーム、オーディエンス構築 ClickUp リスト、カレンダー ClickUpキャンペーンカレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 フェーズ/マイルストーンのマップ、部門横断的なタスク、影響度フィールド マーケティングチーム、キャンペーンマネージャー ClickUp リスト、カレンダー ClickUpコンテンツ制作スケーリングテンプレート 無料テンプレートを入手 企画書、ステータス、チェックリスト、月間ボリューム追跡 高生産性のコンテンツチーム ClickUp リスト、ボード

Asanaコンテンツカレンダーテンプレートとは？

Asanaコンテンツカレンダーテンプレートは、コンテンツマーケター、ソーシャルメディア管理者、チームがコンテンツ制作ワークフロー全体のプラン、管理、テンプレート作成、追跡を支援するために設計された、Asana内の既成フレームワークです。

覚えておいてください：効果的なテンプレートには、公開日、プラットフォーム、コンテンツタイプ、ステータス（例：下書き、進行中、公開済み）などの必須フィールドを含める必要があります。また、コンテンツコラボレーションツールとしても機能し、コンテンツカレンダーを明確に可視化することで、チーム間のコミュニケーションを促進すべきです。

優れたAsanaコンテンツカレンダーテンプレートの条件とは？

ソーシャルメディアのコンテンツカレンダー、ブログのパイプライン、編集カレンダーの管理など、あらゆる用途に対応するこれらのテンプレートは：

✅ ゼロからコンテンツカレンダーを作成したり、既存のカレンダーを最適化したりするための事前構築済み構造を提供します

✅ 投稿、ビデオ、キャンペーン素材など、あらゆるコンテンツを共有カレンダービューで可視化

✅ チームがタスクを割り当て、期日を設定し、カテゴリ、チャネル、ステータス用のカスタムフィールドを追加できるようにします

✅ ライター、デザイナー、承認担当者を含むチームメンバー間の連携を強化します

✅ 進捗の追跡、コンテンツの空白を埋めること、予測可能な公開スケジュールを維持することが可能です

上記でAsanaコンテンツカレンダーテンプレートの基本機能をご紹介しましたが、より充実した体験を得るには以下の機能をご活用ください：

ステータス、ターゲット、コンテンツカテゴリなどのカスタムフィールドによるカスタマイズが可能です

プラットフォーム、チャネル、キャンペーンごとにコンテンツを整理するためにセクションやタグを使用します

投稿内容の詳細説明、リンク、関連資産を管理する詳細フィールドを搭載し、実行プロセスを効率化します

リアルタイムのステータス追跡をサポートし、作成から公開まで一貫したフローを確保します

👀 豆知識：ハリウッドが「コンテンツ」という言葉を広めた可能性があります。1990年代、スタジオが新たなデジタル配布チャネルを模索する中、経営陣は映画、テレビ番組、プロモーションを「コンテンツ」と呼び始めました。この包括的な用語はその後、マーケティング用語として爆発的に普及しました。

Free Asanaコンテンツカレンダーテンプレート

セットアッププロセスをスキップしてすぐにプランを始めたいなら、無料テンプレートが最適です。

コンテンツのアイデアを整理し、公開スケジュールを管理するための即戦力となる構造を提供する、7つの無料Asanaコンテンツカレンダーテンプレートをご紹介します。これにより、新しいタスクの割り当てが簡単になります。

1. Asana ソーシャルメディアカレンダーテンプレート

via Asana

Facebook、LinkedIn、Instagramなどのプラットフォームでソーシャルメディア投稿を管理する場合、このテンプレートは一貫性と全体的なコンテンツ戦略を両立させます。

Asanaソーシャルメディアカレンダーテンプレートは、チームがソーシャルメディアコンテンツの作成・追跡・管理を一元化されたワークスペースで行うための無料コンテンツカレンダーです。

カレンダービュー、タスクの依存関係、公開日・配信チャネル・コンテンツタイプ・投稿ステータス用のカスタムフィールドといった機能により、このテンプレートは公開スケジュールの完全な可視性を確保します。

さらに、チームメンバーがタスクを割り当てたり、投稿内容をレビューしたり、リアルタイムでステータスを更新したりすることも可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

カレンダービューで、投稿をチャネル別、コンテンツタイプ別、公開日別に整理できます

所有者を割り当て、依存関係を設定し、ステータスを追跡

プラットフォームやキャンペーンでフィルタリングし、アセットを視覚的に把握しましょう

✨ こんな方に最適：ソーシャルメディア担当者、コンテンツマーケター、大量のソーシャルメディアコンテンツを管理するデジタルチーム。

2. Asana 編集カレンダーテンプレート

via Asana

ブログ、ニュースレター、ビデオ、マルチチャネル記事の管理にお困りですか？Asana編集カレンダーテンプレートは、企画フェーズから公開フェーズまで、コンテンツの各フェーズを整理・追跡するための無料コンテンツカレンダーです。

カスタムフィールドでコンテンツタイプ・プラットフォーム・ステータスごとにタスクをタグ付け可能。カレンダービューでは公開予定と時期を可視化できます。下書き・編集・レビューのタスク割り当ても容易で、マーケティング、PR、デザインチーム間の連携がスムーズに行えます。

長文記事から手軽なソーシャル投稿まで、Asanaのこのコンテンツカレンダーで事前にプランを立て、進捗を追跡し、更新を管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

アイデアを「下書き」「編集」「レビュー」「公開」の各フェーズで整理します

コンテンツをタイプ、対象者、チャネル別にタグ付け

カレンダービューとリストビューを活用して、週単位の作業負荷をバランスよく調整し、不足箇所を特定しましょう

✨ こんな方に最適： クロスファンクショナルなコンテンツ作成を管理するコンテンツマーケター、編集チーム、マーケティングリーダー。

3. Asana 電子メールマーケティングカレンダーテンプレート

via Asana

チームが定期的に製品アップデート、キャンペーン電子メール、ニュースレターを送信する場合、このテンプレートで全メッセージを整理し、部門間の重複を防止できます。

Asana電子メールマーケティングカレンダーテンプレート*は、配信日のスケジュール設定、タスクの割り当て、進捗管理を体系的に行う方法を提供します。

リストビューやカレンダービューなどの組み込みプロジェクトビューで、件名やA/Bテストのメモからコンテンツ資産、セグメント化された電子メールリストまで全てを管理可能。Gmail、Outlook、Salesforceなどのツールとの連携により、コラボレーションを効率化し、期限の遅れを防止します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

配信日、承認プロセス、セグメンテーションタスクをスケジュール

件名、アセット、A/Bテストを追跡する

受信トレイとCRMの連携を接続して、調整を迅速化しましょう

✨ こんな方に最適：電子メールマーケター、CRMチーム、複数チームを統括する電子メールキャンペーンのマーケティングリーダー。

👋🏾 複数のカレンダーを管理するより良い方法をお探しですか？AI搭載のカレンダーソリューションで、すべてのワークフローを一元管理しましょう：

4. Asana デザインプロジェクトプランテンプレート

via Asana

クリエイティブチームがアセット制作よりも承認待ちに時間を費やしているなら、このテンプレートがブリーフから納品までのデザインプロセスを簡素化します。

Asanaデザインプロジェクトプランテンプレートは、仕事を明確なステップ（ブレインストーミング、アセット作成、レビュー、承認）に構造化。ファイル、フィードバック、アクションアイテムを1つの共有ワークスペースで整理します。

カレンダービューとリストビューでタイムラインを柔軟に管理。Figmaなどのツールとの連携により、デザインファイルとプロジェクトの文脈を常に接続させます。さらに、Asanaのこのコンテンツカレンダーはタスクの依存関係もサポート。必要な承認が得られない限り、何も先に進まない仕組みです。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

企画書、アセット作成、レビュー、承認プロセスを体系化

依存関係とタイムラインを活用して仕事の停滞を解消

タスクにFigmaファイルやコメントを添付ファイルとして添付

✨ こんな方に最適：グラフィックデザイナー、クリエイティブチーム、多フェーズのデザイン成果物を管理するプロジェクトリーダー。

5. Asana マーケティング戦略テンプレート

via Asana

Asanaマーケティング戦略テンプレートは、チームがコンテンツを定義、実施、追跡するのに役立つ無料のプロジェクトベースのフレームワークです。

手順：このコンテンツマーケティング戦略テンプレートでは、マーケティング戦略をビジネス目標、主要メトリクス、マーケティング施策といった構造化された要素に分解します。

戦略が進行中のプロジェクトとリンクされており、タイムラインを設定し、コンテンツチーム、営業チーム、製品マーケティングチーム間の連携を保てます。

さらに、HubSpot、Salesforce、Google Workspaceとの連携により、CRMの更新からタスクを簡単に作成したり、関連文書を添付ファイルとして添付したりできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

目標を具体的な施策、タイムライン、所有者へ変換する

プロジェクトをメトリクスやキャンペーンとリンクさせ、レポート作成を目標に結びつけて管理しましょう

ドキュメントやCRMの更新情報をタスクに取り込む

✨ こんな方に最適：マーケティングリーダー、戦略チーム、キャンペーンマネージャーが、コンテンツ・営業・デジタルマーケティングの目標を連携させる際に。

ClickUp AIでコンテンツプラン、原稿作成などを効率的に進めましょう

6. Asanaプロジェクトスケジュールテンプレート

via Asana

複数の要素が絡み合う複雑なプロジェクトを管理する場合、Asanaのプロジェクトスケジュールテンプレートがチームを支援します。大規模な取り組みを実行可能なステップに分解し、明確な期限と所有者を設定することで、進捗管理を徹底します。

タイムラインビューとタスク依存関係を活用すれば、各タスクを次へと接続する視覚的なロードマップを作成できます。組み込みの自動化機能により、優先度が変更された際に日付を調整し、更新を自動的にトリガーできます。

さらに、カスタムフィールド、ルール、マイルストーンでチームの連携を強化。Gmail、Outlook、Clockwise、Google Workspaceとの連携により、スケジュール管理を日常のワークフローにシームレスに組み込めます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

マイルストーンと依存関係で視覚的なロードマップを作成

優先度が変更された際にルールに基づいて日付を自動調整

所有者、ステータス、障害要因を追跡し、フォローアップが具体的かつ迅速に行われるようにします

✨ こんな方に最適：詳細で時間厳守の成果物を管理するプロジェクトマネージャー、運営チーム、部門横断的なリーダー。

7. Asanaクリエイティブリクエストテンプレート

via Asana

クリエイティブチームが電子メール、Slack、ミーティングからの散在した依頼に圧倒されているなら、Asanaクリエイティブ依頼テンプレートが受付プロセスに構造と明確さをもたらします。

散在するブリーフを手作業で収集する代わりに、チームは組み込みフォームを活用してクリエイティブ要件を事前に収集できます。

タスクルールによる自動引き継ぎと、Figmaなど他ツールとの連携でフィードバックやアセットを一元管理。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

必須フィールドを含むフォームでリクエストを受け付け、完全なコンテキストで仕事を開始しましょう

タスクを適切なチームとステータスに自動振り分け、引き継ぎ作業を自動化

SLA、資産、承認を1つのキューで追跡

✨ こんな方に最適：部門横断で大量のリクエストを管理するクリエイティブリーダー、デザイナー、コンテンツチーム。

Asanaプロジェクト管理の制限事項

Asanaはコンテンツプランに広く利用されていますが、他のプラットフォーム同様、トレードオフが存在します。これらのリミットを理解することで、チームはAsanaが自社の特定のニーズに合致するか、あるいは不足部分を補うためにAsanaの代替ツールが必要かを判断できます。

Asanaには 組み込みの時間追跡機能がありません 。仕事の時間やタスクの期間を監視するには、サードパーティ製統合ツールが必要です。

新規ユーザーは、機能やカスタムオプションの多さから学習曲線に直面することが多く、最初は圧倒されるかもしれません

タスクごとに割り当てられる担当者は1名のみです。これにより 共同作業がリミットされ 、共有責任の分担が難しくなるため、タスクの重複が発生するケースが多々あります。

基本的なニーズにはインターフェースが複雑に感じられる場合があります。特に、単純なプロジェクトが多くのビューや機能にネストされている場合に顕著です。

Freeプランでは基本機能を利用できますが、タイムラインビュー、カスタムフィールド、チーム規模の拡張といった高度な機能は上位料金プランでのみ利用可能です

代替Asanaテンプレート

Asanaの制限に直面した場合は、ClickUpが多くの問題を一刻も早く解決します。このコンテンツカレンダーソフトウェアは、組み込みの時間追跡機能、タスクごとの複数担当者割り当て、より柔軟なワークフローなどを提供します。

チームがコンテンツをより効率的に作成・整理・追跡するのに役立つ、ClickUpの強力なコンテンツカレンダーテンプレート15選をご紹介します：

1. ClickUp 月次コンテンツカレンダーテンプレート

例えば、チームが製品ローンチ、第3四半期のブログシリーズ、LinkedInでの思想リーダーシップ推進をプランしているとします。期限を確実に守るためには、ボード間を移動せずに、これらのコンテンツの流れが週単位でどのように連動しているかを確認する必要があります。

ClickUpの月次コンテンツカレンダーテンプレートは、すべてを一目で把握できる統合カレンダービューを提供します。

高水準のプランニングを目的に設計されており、キャンペーンの追跡、アセットの調整、現実的な月次デッドラインの設定が可能です。コンテンツタイプ、公開日、担当チームメンバーを管理するカスタムフィールドにより、スケジュールの重複を防ぎ、各コンテンツが全体戦略をサポートすることを保証します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

すべてのキャンペーンと投稿を1つのカレンダーで確認

タイプ、チャネル、所有者でアイテムにタグ付けし、月間キャパシティのバランスを保ちましょう

日付をドラッグして依存関係を自動更新

✨ こんな方に最適：月単位のタイムラインで複数のコンテンツストリームを調整するコンテンツマネージャー。

🎥 ClickUpで完了するコンテンツ制作ワークフローを構築する方法をご覧ください：

2. ClickUp 週間コンテンツカレンダーテンプレート

例えば、コンテンツチームが週単位のsprintで仕事している場合（インスタンス：毎週Mondayにブログ記事を公開、週半ばにソーシャル投稿を準備、金曜日までにニュースレターの草案を確認）、このテンプレートは最適な管理レベルを提供します。

ClickUpの週間コンテンツカレンダーテンプレートは、詳細な週単位の公開スケジュールを管理する必要がある、動きの速いチームに最適です。スプレッドシートに縛られることなく効率的に運用できます。

タスクの一括処理、短期キャンペーンの調整、直前の変更への迅速な対応を特に支援するよう設計されています。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

ステータスと所有者付きで7日間sprintをプラン

チャネルやテーマごとに仕事をまとめて、コンテキストの切り替えを回避しましょう

本日期限のタスクと期限切れビューを可視化し、スタンドアップミーティングの効果向上を支援します

✨ こんな方に最適：週単位のsprintで活動するマーケティングチームや、定期的なコンテンツワークフローを管理するチーム。

3. ClickUpコンテンツカレンダーリストテンプレート

チームがビジュアルボードより構造化されたチェックリストを好み、ビューを切り替えずに迅速に作業を進める必要がある場合、このリストベースのテンプレートがすべてを明確に保ちます。

ClickUpコンテンツカレンダーリストテンプレートは、コンテンツのプラン・スケジュール・公開をシンプルに行いたいコンテンツマーケターに最適です。

さらに、コンテンツタスクを期日・担当者・ステータス・配信チャネル付きで並べ替え可能な直線リストとして表示。コンテンツ制作をタスクリストのように管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

期日、ステータス、チャネルでソート可能なリストを管理

担当者、フェーズ、キャンペーンでフィルタリングし、重要な仕事を常にビューに保ちましょう

フィールドや日付を一括編集し、スケジュールの変更をスムーズに

✨ こんな方に最適：構造化されたリストビューで仕事をするのを好む、コンテンツコーディネーターや個人マーケター。

4. ClickUpコンテンツプランテンプレート

CMOから、オーディエンスセグメント・ファネルフェーズ・配布チャネル別に分類した四半期コンテンツロードマップを…本日中に提出するよう要請がありました。

これを実現するには、ClickUpコンテンツプランテンプレートが必要です。このテンプレートは、キャンペーン、対象者、目的別にコンテンツ施策を整理するための戦略的枠組みを提供します。作成されるコンテンツだけでなく、その背景にある理由も追跡できるよう設計されています。

ブログ、ビデオ、有料コンテンツ用のカスタムビューにより、タスクの割り当て、締切マップ、パフォーマンスの監視が可能。あらゆるフォーマットでメッセージの一貫性を保ちながら進捗を管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

取り組みをオーディエンス、ファネルフェーズ、目標にマップ

各企画ごとに企画書、素材、締切を追跡

セグメント化されたビューで進捗を確認

✨ こんな方に最適：パフォーマンス重視のチーム向けに、体系化されたセグメント別コンテンツプランを構築するコンテンツストラテジスト。

👀 豆知識：現存最古のカレンダーは1万年以上前にさかのぼります。スコットランドで発見された12の穴は、月の周期を追跡したものと推測されています。ブログカレンダーとは異なりますが、日付をプランする人間の習性は古代から存在していたことを示しています。

5. ClickUp モダンソーシャルメディアカレンダーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp モダンソーシャルメディアカレンダーテンプレートで、リアルタイムに仕事な施策をスケジュールし、把握しましょう。

例えば、3つのブランドアカウントを管理し、2つの業界向けのローンチコンテンツを準備し、営業部門からの直前のプロモーション依頼もフィールドしている状況を考えてみましょう。その一方で、Instagram、LinkedIn、Xでの定期的な投稿も一貫して維持しなければなりません。

ClickUp モダンソーシャルメディアカレンダーテンプレートは、まさにこのレベルの混沌（つまりマルチタスク）のために設計されています。

このテンプレートでは、単一のダッシュボードですべてのタスクを管理します：プラットフォーム別に投稿を整理し、所有者を割り当て、リアルタイムのパフォーマンスを追跡し、キャンペーン全体でメッセージを統一します。

統合されたスケジュールビュー、目標追跡、パフォーマンスタグにより、長期戦略を見失うことなく柔軟に対応できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

プラットフォームごとに投稿を整理し、目標とタグを設定

タスクの横にパフォーマンスフィールドを表示し、最適化をタイムリーに実施

複数のアカウントのスケジュールを1つのボードで調整し、投稿頻度を安定させましょう

✨ こんな方に最適 : 複数のアカウントやキャンペーンを同時に管理し、リアルタイムな管理とクロスチャネル連携が必要なソーシャルメディア担当者。

6. ClickUp ソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレート

グラフィックは完成し、コピーも承認済み——しかしビデオチームはまだ編集中で、どの投稿が最初に公開されるかも定かではありません。全員が仕事をしているのに、スケジュールはどんどんずれ込んでいくのです。

ClickUpソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレートは、この課題を解決します。チーム全体で共有できる一元化されたスケジュールを提供し、あらゆる素材、フォーマット、公開日を明確にマップ。部門横断的な入力、コピーライティング、デザイン、ビデオ制作を調整しながら、全体像を見失うことなく進められるよう設計されています。

さらに、各投稿の準備状況の追跡が可能で、タイミング・注文・メッセージングを全チャネルで一貫して維持できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

アセット、フォーマット、公開順序を明確に整理し、流れを明確に保ちます

チェックリストとステータスで準備状況を追跡し、中途半端な状態で公開されることを防ぎます

チーム横断タスクを同期し、コピー・デザイン・ビデオが同時に公開されるように調整

✨ こんな方に最適：コンテンツ、デザイン、メディアの連携が必要なマルチフォーマット投稿を管理するチーム。

📖 こちらもご覧ください：コンテンツ作成を加速する無料テンプレート集

7. ClickUp ソーシャルメディアコンテンツプランテンプレート

ソーシャルチームが犯す最も一般的なミスの一つは、明確な構造なしに投稿することです。

これが現実です：キャンペーン開始時にInstagramのティーザーが1週間遅れ、Twitterのスレッドは公開されず、プラットフォームごとにコールトゥアクションが異なる。このような状況では、メッセージが断片化し、記憶に残りにくくなります。

ClickUpソーシャルメディアコンテンツプランテンプレートは、明確な目標に紐づいたプラットフォーム固有のコンテンツをチームが中央集約型のスペースでマップできるようにすることで、こうした問題を防止します。

このメディアプランニングテンプレートを使えば、一貫したメッセージで各投稿をプランし、コンテンツ所有者を割り当て、すべてを事前にスケジュールすることも可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

キャンペーンテーマとプラットフォームごとのバリエーションを定義する

各投稿ごとに所有者と日付を割り当て、責任の所在を明確にします

カレンダーとリストを並べてビューし、戦略と実行がリンクされている状態を保ち続けましょう

✨ こんなチームに最適：緊密な連携とメッセージの一貫性が求められるマルチプラットフォームキャンペーンを管理するソーシャルチーム。

8. ClickUp エディトリアルカレンダーテンプレート

公開日だけを表示する基本的なコンテンツカレンダーとは異なり、このテンプレートではアイデアの収集から最終承認までの編集プロセス全体の可視性を得ることができます。

ClickUpの編集カレンダーテンプレートは、ブログ、電子メール、キャンペーントラックなど、複数のフォーマットにわたるコンテンツを管理するチーム向けに設計されています。

さらに、このテンプレートにはコンテンツ概要、締切、所有者、レビューサイクル専用のスペースが機能しており、公開前に必要な注意が払われるよう設計されています。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

アイデアを企画書、下書き、レビュー、公開という流れで管理

所有者、期限、障害要因を追跡

カレンダーを活用して、長期的な企画と短期的な施策のバランスを取りましょう

✨ こんなチームに最適：ブログ、ニュースレター、クロスチャネルコンテンツを複数段階のレビュープロセスで管理する編集チーム。

9. ClickUp ブログ編集カレンダーテンプレート

ブログがSEO対策、思想的リーダーシップ、キャンペーン連携を支えるトラフィック鍵である場合、付箋やNotionのテーブルだけでは不十分です。

このテンプレートは、公開作業を慌ただしい作業ではなくプロセスとして扱うブログチームのために特別に設計されています。

ClickUpブログ編集カレンダーテンプレートを使えば、各投稿のステータス、担当ライター、締切を完全に可視化。パイプラインの空白が問題化する前に把握できます。ClickUpカレンダーと連携すれば、ブログ投稿をトピック・ファネルフェーズ・コンテンツタイプ別に整理し、現実的な締切を設定可能。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

投稿をトピック、SEO対策、ファネルフェーズごとにタグ付け

ライターや校閲者に期日付きで割り当て、作業の進捗を予測可能に保ちます

カレンダーまたはリスト形式でパイプラインを可視化し、ボトルネックを早期に発見

✨ こんな方に最適: ブログの公開スケジュールを完全に管理したいブログエディター、コンテンツマーケター、個人ライター。

10. ClickUp ポッドキャストカレンダーテンプレート

ClickUp ポッドキャストカレンダーテンプレートは、ポッドキャスト制作を繰り返し可能な体系化されたプロセスに変えます.

使い方は次の通り：アイデア創出からプロモーションまで、このテンプレートはチームがタスク管理、役割分担、締切可視化を一元的に行える場を提供します。今後のエピソードプラン、エディターやホストへのタスク割り当て、収録や公開の締切設定が可能です。

さらに、カレンダービューとリストビューを活用すれば、制作の各フェーズを追跡し、ゲストの手配を確実に管理し、一貫した公開スケジュールを維持できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

エピソードのプランを立て、ブッキング、収録、編集、プロモーションの各タスクを管理

ゲストのロジスティクスと資産を追跡して一元管理

カレンダー上で公開スケジュールを設定

✨ こんな方に最適：エピソードを整理しスケジュール通りに進めるための構造化されたワークフローが必要なポッドキャストチームや個人作成者。

11. ClickUp コンテンツマーケティング編集カレンダーテンプレート

明確な編集構造は、散発的なブログ記事と結果重視のコンテンツ戦略を区別する重要な要素です。

ClickUpコンテンツマーケティング編集カレンダーテンプレートは、制作内容とその重要性および公開時期の完全な可視性を求めるマーケティングチーム向けに設計されています。

このテンプレートは、企画書からプロモーションまで各コンテンツをマップすることで、ライター、エディター、関係者をキャンペーン目標に一致させます。さらに、ClickUpを利用するマーケティングチームは、制作の各段階において組み込みのタスク追跡、役割割り当て、期限管理を享受できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

キャンペーン目標とKPIに沿ったコンテンツを調整

ライター、デザイナー、関係者と連携を調整

キャンペーン別またはフォーマット別にステータスを報告

✨ こんな方に最適：厳格な締切と戦略的な目標を伴う、長文・マルチフォーマットキャンペーンを管理するコンテンツチーム。

12. ClickUp プロモーションカレンダーテンプレート

第4四半期のカレンダーには、ホリデーセール、ブラックフライデーキャンペーン、年末バンドルが含まれます。これらの各バケットは異なるチームが担当し、タイムラインが重複しています。

一元化されたカレンダーがなければ、プロモーション疲れや内部の混乱、さらに悪いことに…矛盾したメッセージを公開するリスクがあります。

ClickUpプロモーションカレンダーテンプレートは、そうした混乱を防ぐために設計されています。このテンプレートは、チームがすべてのプロモーションをスケジュールし、整理し、追跡するための単一の信頼できる情報源を提供します。製品ラインごとにキャンペーンをマップし、所有者を割り当て、部門横断的な依存関係をタグ付けすることで、衝突を回避できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

製品ラインとチャネル別にプロモーションを一元管理

チーム間で依存関係をタグ付けし、現実的な順序付けを維持

プロモーション用ビューを1つ共有すれば、あらゆる場所でメッセージの一貫性を保てます

✨ こんな方に最適：複数のチャネルや部門にまたがるプロモーションを管理するマーケティングチームやプロダクトチーム。

13. ClickUp 投稿カレンダーテンプレート

タイムリーで関連性の高いコンテンツの安定したフローによって、オーディエンスはあなたのブランドを信頼するようになります。長期的な信頼構築には一貫性が不可欠なのです。

ClickUp投稿カレンダーテンプレートは、チームがすべてのブログ記事、ソーシャル更新、発表を一元管理できる明確なシステムを提供し、一貫性のあるコンテンツ配信を実現します。

複数のツールやチャネルにまたがる締切に追われる代わりに、スケジュール済み、審査中、遅延中のコンテンツの可視性を確保し、安定した投稿リズムを維持できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

予定済み、審査中、遅延中のアイテムを追跡

チャネル別または所有者別にグループ化して、カバー範囲とキャパシティを明確に把握

シリーズベースのシステムには定期的なタスクを活用し、一貫性を確保しましょう

✨ こんな方に最適：タイムリーで体系的なコンテンツ公開を通じて、オーディエンスの信頼構築にコミットするマーケティングチームやコンテンツチーム。

14. ClickUpキャンペーンカレンダーテンプレート

このテンプレートの特長は、キャンペーン目標と具体的な実行計画を接続する点にあります。単なるタスクのスケジュール管理ではなく、その影響を追跡できるのです。

ClickUpキャンペーンカレンダーテンプレートは、複数のチームにまたがる可動要素を持つ多段階キャンペーンを管理するために設計されています。

製品ローンチからリードジェネレーション推進まで、このマーケティングプランテンプレートでタイムラインを策定し、部門横断的なタスクを割り当て、依存関係を可視化。キャンペーン開始から成果提供まで一貫した連携を確保します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

フェーズ、マイルストーン、依存関係をマップして、全体の流れの可視性を確保する

日付付きの部門横断的なタスクを割り当て、実行をプランに合わせる

タスク横のインパクトフィールドを監視し、意思決定を目標に紐づける

✨ こんな方に最適：複数の貢献者と成果物を抱える大規模キャンペーンのタイムラインを管理するマーケティングチーム。

15. ClickUpコンテンツ制作スケーリングテンプレート

コンテンツの拡大は魅力的に思えるかもしれませんが、複数のツールで数十もの企画書、下書きURL、CMSステータス、公開タイムラインを管理しなければならないと、圧倒される可能性があります。

ClickUpのコンテンツ制作スケーリングテンプレートは、品質を落とさずに迅速に動く必要がある高生産性チーム向けに設計されています。

バックログ作成、タスク割り当て、制作タイムラインを一元管理できるワークスペースです。さらに、月次成果物、タスク所有権、リアルタイム下書きリンクのビューも利用できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

ブリーフ、ステータス、チェックリストを標準化

月間ボリュームと所有権を追跡

下書きリンクされているものとCMSステータスを表示

✨ こんな方に最適：複数のチャネルで大量のコンテンツを制作するマーケティングチームやコンテンツチーム。スピードを落とさずに構造化したい方に。

ClickUpでコンテンツの一貫性をカウントダウン

コンテンツカレンダーはプランに不可欠だと冒頭で述べましたが、その価値はそれだけではありません。テンプレートはすぐに使えるフレームワークを提供することで推測作業を不要にし、チームの整理時間を削減します。

Asanaのテンプレートは良い出発点を提供しますが、ワークフローにさらなる柔軟性、自動化、または部門横断的な可視性が必要な場合、チームはしばしば限界に直面します。そこでClickUpがその不足を補います。

ClickUpは、オンボーディング電子メールからキャンペーンローンチまで、あらゆるコンテンツプロジェクトをサポートする構造・ビュー・テンプレートを備えた完全なワークフローエンジンです。

ピグメントのグローバルビジネス開発責任者、アレクシス・ヴァレンティン氏は次のように述べています：

ClickUpを導入したことで、タスクの割り当てから実行までの時間を数日から数時間に短縮できました。今では、新入社員はオンボーディングでどのタスクが未完了か、やることが把握しています。電子メールで整理しようとすると悪夢のような作業でした。テンプレートのおかげで、マネージャーはワンクリックで新入社員ごとにオンボーディングボードを作成できます。ゲームチェンジャーです。

ClickUpを導入したことで、タスクの割り当てから実行までの時間を数日から数時間に短縮できました。今では、新入社員はオンボーディングでどのタスクが未完了か、何をすべきかを把握しています。電子メールで整理しようとすると悪夢のような作業でした。テンプレートのおかげで、マネージャーはワンクリックで新入社員ごとにオンボーディングボードを作成できます。ゲームチェンジャーです。

今すぐClickUpに登録して、チームが追いつけるツールを提供しましょう！