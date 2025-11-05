2025年版 医療分野におけるベストコラボレーションソフトウェア11選

医療現場におけるコラボレーションは、単なるチームワークではありません。時間の節約、エラーの削減、そして最終的には患者アウトカムの向上につながります。しかし、ケアチーム、管理者、ITスタッフが数十ものシステムやコミュニケーションチャネルを同時に扱う状況では、単純な調整さえも迷路のように感じられることがあります。

そこで医療コラボレーションソフトウェアの出番です。

これらのツールは、臨床リーダーから診療所管理者まで、あらゆる関係者を単一のプラットフォームに集約し、最新情報の共有、患者情報の追跡、ワークフローの効率化を実現します。

管理業務のボトルネック解消、チームコミュニケーションの強化、部門間連携の強化など、目的が何であれ、適切なソフトウェアが実現の鍵となります。

本ブログ記事では、実際の臨床ワークフローに基づき、患者ケアの向上に役立つ優れたツールをいくつか紹介します。

さあ、始めましょう！

主要医療コラボレーションソフトウェア一覧

主要な医療コラボレーションソフトウェアソリューションの概要をご紹介します。

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 臨床、研究、管理チーム向けの統合ケアと業務調整を、HIPAA準拠設定で実現 カスタムロールによるHIPAA準拠のプロジェクト管理、ClickUp Chatによる状況に応じたメッセージング、ClickUp Docs経由の共有標準業務手順書（SOP）と文書管理、ClickUp Brainによるスマートなケア調整、AIカレンダーによるリアルタイムスケジュール管理、カスタムフィールドによるタスクレベルのPHI追跡、患者とスタッフのワークフローを一元的に可視化するビュー、AI生成の退院チェックリストとCDC（米国疾病予防管理センター）参照情報 Free Forever；企業向けカスタム対応 TigerConnect 病院、医師、救急対応チーム向けの臨床メッセージングとリアルタイム連携 ダイナミックチームによる役割ベースのコミュニケーション、EHRとモニタリングシステムを介したケアワークフロー統合、自動エスカレーション機能付きセキュリティモバイルメッセージング、優先度アラート付き高緊急ルーティング カスタム価格設定 Sickbay 研究病院および複数施設を有する医療システム向けリアルタイム患者モニタリングとリスク追跡 ベンダー中立のデータプラットフォーム：テレメトリーレビュー、過去の傾向分析、臨床イベントに関する遠隔コラボレーション、複数ユニットの継続性ダッシュボードを実現 カスタム価格設定 OceanMD 複数クリニックからなるプロバイダーネットワーク向け紹介管理と相互運用性 省をまたいだ電子紹介状・電子コンサルテーション、自動予約・受付ツール、待ち時間分析・患者フィードバック機能、30以上のプラットフォームに対応した電子カルテ（EMR）統合機能 カスタム価格設定 ケアクラウド 外来診療・専門クリニック向けAI搭載文書作成・請求・電子カルテワークフロー 自動化された診療記録作成、異議申立書生成、電子健康記録（EHR）アシスタントチャット、エビデンスに基づくケアガイダンス、外部システムとのONC認定相互運用性を実現するcirrusAIサポート カスタム価格設定 Microsoft Teams 病院システムとケアチーム向けの安全なコミュニケーションとビデオミーティング HIPAA準拠のMicrosoft Cloud経由のチームチャット・ビデオコンサル・シフト管理、専門分野別構造化チャネル、FHIR連携によるシームレスな電子健康記録（EHR）導入を実現 無料；有料プランはユーザーあたり月額5.25ドルから Slack 研究、支払者、管理チーム向けのHIPAA準拠内部コミュニケーション 企業グレードのアクセス制御、ケアプロセス自動化のためのワークフロービルダー、組織横断的な議論のためのSlack Connect、安全なファイル・メッセージ利用のためのDLPサポート Free；有料プランはユーザーあたり月額8.75ドルから Zoom for Healthcare 診療所や分散型ケアチーム向けの遠隔医療相談とバーチャル回診 患者に優しいアクセスを備えたHIPAA準拠のビデオセッション、MyChartなどのツールとのEHR連携、遠隔診療時のデバイスストリーミング、スマートクリニック向けZoom Rooms 有料プランはユーザーあたり月額16.99ドルから Google Workspace 医療教育とチーム横断的なプラン立案のための文書ベースのコラボレーションと生産性向上 HIPAA準拠のGoogleドキュメントとGoogle Meet、Googleサイト経由の組み込み型トレーニングハブ、患者情報登録用の同期されたフォームとGoogle スプレッドシート、そして安全なモバイルデバイスアクセス 有料プランはユーザーあたり月額8.40ドルから エピック Systems 病院および企業医療システム向けの包括的な電子健康記録（EHR）管理と臨床業務支援 役割特化型ハイパースペースUI、Cometによる/AIチャート要約する、In Basketによるセキュリティ通信、HaikuとCanto経由のモバイルEHRアクセス カスタム価格設定 Oracle Health (Cerner) 大規模ネットワーク全体における臨床・財務・業務データの統合管理 Cerner Millenniumによる統一ワークフロー、HealtheLifeによる患者エンゲージメント、HealtheIntentによる人口健康分析、サードパーティツール向けオープンAPI カスタム価格設定

医療分野にコラボレーションソフトウェアが必要な理由

従来の医療プロジェクト管理は、現代医療の実践が求める要求に対応しきれず苦労することが多い。医療コラボレーションソフトウェアは、以下の方法でこれらの課題に対処します：

専門職間コミュニケーションの強化： 医療従事者間のリアルタイムかつセキュリティを確保した 医療従事者間のリアルタイムかつセキュリティを確保した 集中型コミュニケーション を促進し、連携の確保と正確な共有を実現します

臨床ワークフローの効率化： 既存システムと連携し、タスクを自動化。事務負担を軽減し、医療従事者が患者ケアに集中できる環境を実現

遠隔・ハイブリッドモデルのサポート： テレヘルスやモバイルケアチームに対応し、場所を問わず継続的なコミュニケーションを確保します

コンプライアンスとセキュリティの確保：医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）などの規制に準拠し、患者データを保護するとともに、医療エコシステム全体での信頼を維持します。

💡 プロの秘訣：治療方針の決定は「何を」だけでなく「なぜ」を説明できる形で文書化しましょう。これにより、他の主治医や新規チームメンバーが経緯を追う必要なく、迅速に判断の根拠を理解し、連携しやすくなります。

医療コラボレーションソフトウェアを使用するメリットは何ですか？

医療分野におけるコラボレーションソフトウェアの導入には、数多くの利点があります。具体的には以下の通りです：

医療コラボレーションソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

適切な医療コラボレーションソフトウェアの選択は、チーム連携と患者ケアの向上に不可欠です。考慮すべき主な鍵の要素は以下の通りです：

ユーザーフレンドリーなインターフェース： 直感的で操作しやすいプラットフォームを選択し、医療従事者の学習曲線を最小限に抑える

モバイル対応性： ソフトウェアが様々なデバイスで利用可能であることを確認し、医療プロバイダーがどこからでも接続を維持し、情報を得られるようにします。

統合機能： 既存の電子健康記録（EHR）やその他の臨床システムとシームレスに連携し、ワークフローを効率化するソリューションを選択してください

カスタマイズ可能な通知機能： 患者様の緊急ニーズに迅速に対応できるよう、個別設定可能なアラートや通知機能を備えたツールを選びましょう。

包括的なレポート作成ツール： 堅牢な分析・レポート作成機能を備えた医療ソフトウェアを選択し、パフォーマンスと患者アウトカムを効果的に監視しましょう

最高の医療コラボレーションソフトウェア

厳選した医療向けコラボレーションソフトウェアをご紹介します。👇

ClickUp（医療チームのケア管理と業務運営に最適なセキュリティコラボレーションプラットフォーム）

私たちの第一候補はClickUpです。その理由は明らかです。

ClickUpの医療プロジェクト管理ソフトウェアは、臨床チームと管理チームを統合されたワークスペースで結ぶ安全なコラボレーションプラットフォームです。

患者ワークフローや文書管理からスタッフスケジュールや在庫管理まで、HIPAA準拠環境内で全てを処理できるように設計されています。

ClickUp Chatで会話に文脈を与える ClickUp Chatでワークスペース内でのチームコミュニケーションを文脈に沿って維持

リアルタイムコミュニケーションを効率化

医療連携においてコミュニケーションは極めて重要であり、ClickUp Chatはチャンネルベースのディスカッションやスレッド形式の返信といった機能により、シームレスな連携を実現します。

例、心臓疾患患者を管理するケアチームは専用の「心臓病学」チャットチャンネルを作成できます。看護師がバイタルサインをリアルタイムで更新し、薬剤師が薬剤調整を投稿し、当直の心臓専門医は@メンションで即時通知を受け、迅速な相談が可能です。

会話が患者のタスクや関連ドキュメントに直接リンクされているため、退院時の指示や薬剤変更が関係者全員にとって可視性があり、実行可能な状態を維持します。

知識と文書の集中管理

ClickUp Docsでは、チームが標準作業手順書（SOP）、患者教育資料、プロトコルなどの資料を作成・共有でき、関連タスクや患者症例に直接リンクされている。これにより全員が最新情報を確実に把握できる。

ClickUpドキュメントで一元化された記録を作成

また、PubMedやScopusの参考文献を埋め込み、出版物や実験データの共同作業を行うことも可能です。

リアルタイムコラボレーションにより、複数の臨床医や研究者が同時に文書を編集、コメント、更新できます。

患者症例を明確に管理する

AI搭載のClickUpカレンダーは、予約、シフトスケジュール、ケアチームミーティングを安全でアクセスしやすい一箇所に集約します。リアルタイム更新、共有可視性、タスクとのシームレスな連携により、医療チームの効率的な調整とスケジューリングエラー削減を支援します。

ClickUpタスクを活用すれば、医療チームは患者フォローアップの割り当てと追跡、紹介先のスケジュール調整、保険承認などの管理業務ワークフローを効率的に管理できます。

ClickUpタスクで患者ケアの全ステップを整理

ClickUpのカスタムフィールドにより、チームはPHI（個人健康情報）、患者ID、緊急度レベルなどの重要な詳細情報を収集でき、予約スケジュールや受付プロセスにおける混乱を解消します。

AIを活用して臨床スタッフを接続する

最後に、統合型AIアシスタント「ClickUp Brain」がすべてを結びつけます。

ClickUp Brainを活用すれば、ミーティングメモを要約する、ケアに関する議論からのアクションアイテムの抽出、患者フォローアップチェックリストの作成を、手作業による文書作成に余分な時間を費やすことなく行えます。

ポリシー、プロトコル、患者ワークフローに関する質問に即座に回答するClickUp Brain

例えば、病院の感染管理チームはClickUp Brainを活用して、日々のインシデント報告を処理し、主要な傾向（繰り返し発生する感染源など）を抽出できます。

チーム向けの優先順位付きアクションリストを生成したり、同じワークスペース内で最新のCDCプロトコルに即時アクセスを提供したりすることも可能です。

📌 以下のプロンプトをお試しください： 今日の多職種チームミーティングのメモを要約し、循環器科、看護、薬剤の各チームごとにアクションアイテムを別々にリストする

この退院プロトコルに基づき術後患者のフォローアップチェックリストを生成し、回復室にタスクを割り当ててください

今週の感染管理インシデントレポート作成から繰り返し発生する問題を抽出し、次回レビューミーティングに向けた優先度が高い3つの対策を提案する

手洗い遵守に関するCDCガイドラインのクイックリファレンスをプロバイダーし、当社の感染管理ドキュメントとリンクされている

ClickUp Brainをパーソナルアシスタントとして活用する方法をさらに探る：

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpの機能の範囲とカスタム環境の開始は、少し圧倒されるかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューが完璧に要約しています：

ClickUpは日々の事務作業の整理と進捗追跡を非常にシンプルにしてくれます。タスクを素早く作成し、リマインダーを設定し、進行中の活動を混乱なくフォローアップできます。導入に時間はかからず、日常的にスムーズに作業できます。また、当社が使用する他のツールとの接続が良好な点も気に入っています。これにより時間と努力を節約できます。カスタマーサポートも、指導が必要な時にはいつでも役立ちます。

ClickUpは日々のオフィス仕事の整理と追跡を非常にシンプルにしてくれます。タスクの迅速な作成、リマインダーの設定、進行中の活動のフォローアップを混乱なく行えます。導入に時間はかからず、日常的にスムーズに作業できます。また、当社が使用する他のツールとの接続が良好な点も気に入っており、時間と努力を節約できます。サポートが必要な際にはカスタマーサポートも常に役立ちます。

2. TigerConnect（臨床コミュニケーションとケア調整に最適）

TigerConnect経由

TigerConnectは、医療組織間のコミュニケーションギャップを埋めるために設計されたクラウドネイティブの臨床コミュニケーション・コラボレーション（CC&C）プラットフォームです。

メッセージング、アラート、臨床ワークフローを単一プラットフォームに統合し、医師や看護師から救急医療プロバイダーまで、ケアチームが重要な情報にタイムリーにアクセスできるようにします。

この医療プロジェクト管理ソフトウェアは、ナースコールシステム、モニタリング機器、医師スケジュール管理ツールなど、既存の病院システムと深く連携します。これにより、ケアチームはリアルタイムで協働し、緊急メッセージを自動的にエスカレーションし、ITシステム障害時でも継続的な接続を維持できます。

TigerConnectの主な機能

電子健康記録（EHR）、監視システム、コンサルテーション依頼から、文脈を豊富に含んだアラートを適切なチームメンバーに直接送信することで、ケアの連携を強化します。

役割ベースのメッセージング でコミュニケーションを簡素化。医療従事者が名前ではなく役割であらゆるプロバイダーに連絡可能に

カスタム動的チーム を即時起動し、緊急ワークフローや患者移送においてスタッフを連携させます

優先度メッセージとメッセージエスカレーションで未対応のアラートを確実に処理し、緊急メッセージへの対応を確保

TigerConnectのリミット

リミットなライブカスタマーサポート。担当者と直接通話しないよう設計された番号

サインイン時の遅延が時折発生し、迅速なコミュニケーションを妨げる可能性があります

ユーザーからは、メッセージ内で特定の個人をタグ付けできないという報告があり、これによりコミュニケーションの明確さが損なわれています。

アーカイブ許可が広すぎるため、アーカイブアクセス権を持つ一部のユーザーが、本来アクセスすべきでないメッセージも含め、すべてのメッセージを閲覧できてしまう。

TigerConnectの価格

カスタム価格設定

TigerConnectの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (190件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

TigerConnectについて、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーからの共有をご紹介します：

このプラットフォームは、SMSやテキストといった異なるモーダルで患者/クライアントと接続する優れたツールだと思います。また、ビデオ会議ソリューションとしてもかなり機能していると感じます。ただし、プラットフォームには改善を望む点がいくつかあります。同じ製品内で電子メールなど他のモーダルを通じた関与も可能になれば、さらに役立つでしょう。

このプラットフォームは、SMSやテキストメッセージといった異なるモーダルで患者/クライアントと接続する優れたツールだと思います。また、ビデオ会議ソリューションとしてもかなり機能していると感じます。ただし、プラットフォームには改善を望む点がいくつかあります。同じ製品内で電子メールなど他のモーダルを通じた関与も可能になれば、さらに役立つでしょう。

3. Sickbay（患者モニタリングデータ分析とワークフローに最適）

viaSickbay

Sickbayはベンダー中立の医療コラボレーションソフトウェアであり、ケアの継続的なプロセス全体で患者モニタリングデータを活用可能にします。

監視機能を超え、Sickbayはデータを研究・業務改善・予防医療のツールへと変革します。経営陣、ITチーム、臨床スタッフがシームレスに連携し、イベントに注釈を付け、医療実践を標準化することを可能にします。

リアルタイム患者モニタリングダッシュボードとテレメトリー分析を活用すれば、人員配置とリソース配分を最適化でき、適切な医療従事者が常に適切な場所で適切なタイミングで対応できるようになります。

Sickbayの主な機能

Analyze を活用し、臨床および研究ワークフローを標準化。リアルタイムに近いデータと履歴データから実用的な知見を提供します。

Automate で複数施設の業務を効率化。ワークフローをデジタル化し、手作業による引き継ぎを削減

統合型分析ツールとコラボレーションツールで、人口レベルの研究と業務改善を実現

部門をまたいだ患者追跡とリスク関連情報の効率的な共有により、ケアの継続性を向上させます

医療現場の制約

セットアップ、保守、トラブルシューティングの負担は病院の内部ITスタッフに課せられる

臨床医や研究者は、その高度なデータ分析機能を活用するために広範なトレーニングが必要です

Sickbayの価格設定

カスタム価格設定

医療施設の評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

4. OceanMD（プロバイダーネットワーク接続性と紹介管理に最適）

viaOceanMD

OceanMDは、患者、医療専門家、医療システムを摩擦なく接続するために構築されたクリニック管理プラットフォームです。

相互運用性を中核に設計されたOceanMDは、主要な電子カルテ（EMR）や医療情報システムと連携し、診療所、病院、州を越えたセキュリティを確保したデータ交換を実現します。

このプラットフォームは、現場スタッフと患者双方にとって等しく価値があります。患者エンゲージメントスイートにより、クリニックはオンライン予約、リマインダー、デジタルチェックインなどのセルフサービスツールを提供可能。一方、Oceanプロバイダーネットワークは電子紹介状（eReferrals）、電子コンサルテーション（eConsults）、電子オーダー（eOrders）を簡素化します。

OceanMDの主な機能

オンライン予約、患者向けメッセージ、リマインダー、 チェックインキオスク/タブレット で患者様の利便性を向上させます

高度なレポート作成ツールで成果を追跡：利用状況データ、待ち時間公開情報、患者体験メトリクスを提供

オープンで標準ベースのAPIを活用し、30以上の臨床情報システムやリポジトリと連携可能

新規患者登録テンプレートを作成し、患者の回答からチャートフィールドを自動的に事前入力する

OceanMDの制限事項

OceanMDはデータ交換を促進するために設計されており、患者情報の長期ストレージソリューションではありません

オンライン予約システムでは、患者が入力した情報（氏名、生年月日、健康カード番号）と健康記録の情報が完全に一致する必要があります。わずかな不一致でもエラーの原因となります。

OceanMDの価格設定

カスタム価格設定

OceanMDの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

💡 プロの秘訣：チーム横断的な事例から得た知見を内部ナレッジベースに蓄積しましょう。特定の患者のケアパスウェイで発見した連携のコツやワークフロー改善策があれば、文書化して組織全体が活用できるようにします。

5. CareCloud（/AIを活用した臨床文書作成とEHR統合に最適）

viaCareCloud

多くの医療機関にとって最大の障壁は、日々の文書作成、請求業務、システム間のサイロ化です。CareCloudは、電子健康記録（EHR）、診療管理、収益サイクル最適化、相互運用性を統合することで、これらの課題を解決します。

CareCloudが他の患者管理ソフトウェアと一線を画すのは、生成AIを基盤としたcirrusAIスイートです。これにより、よりスマートな診療メモの作成、異議申立の自動化、意思決定サポートを実現します。

さらに、CareCloud ConnectorのようなONC認定の相互運用性ツールを追加すれば、診療所は検査機関、予防接種登録システム、電子健康記録（EHR）システム間でデータを安全かつ拡張性のある方法で交換できるようになります。

CareCloudの主な機能

cirrusAI Notes で臨床文書作成を自動化。患者とプロバイダーの会話を記録し、EHR対応のメモを作成します

医療相談時に cirrusAI Guide が提供するエビデンスに基づく/AI駆動型推奨事項で、治療の正確性をサポートします

cirrusAI Appeals で償還手続きを迅速化。請求データと支払者要件に基づき、カスタマイズされた異議申立書を生成します。

cirrusAI Chatでスタッフに自然言語サポートを提供。オンボーディングとワークフローナビゲーションのためのEHR内アシスタントです。

CareCloudのリミット

Androidアプリは利用できません

ソフトウェアは頻繁にクラッシュし、ユーザーは低速なパフォーマンスと遅延に悩まされる

ユーザーからは深刻なカスタマーサービスの問題がレポート作成されています

請求処理の遅延により、ユーザーは金銭的損失をレポート作成しています

CareCloudの価格

カスタム価格設定

CareCloudの評価とレビュー

G2: 3. 6/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 3. 6/5 (100件以上のレビュー)

CareCloudについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

あるユーザーはこう述べています：

CareCloudの最大の利点は、ローカルインストール不要のウェブベースである点です。インターフェースは非常に整理されており、システム内での迅速なナビゲーションが可能です。ただし、このクリアリングハウスは労災保険や自動車保険会社への請求を電子的に提出する機能を備えていない結果、これらの請求は紙媒体に切り替え、郵送による提出が必要となります。

CareCloudの最大の利点は、ローカルインストール不要のウェブベースである点です。インターフェースは非常に整理されており、システム内での迅速なナビゲーションが可能です。ただし、このクリアリングハウスは労災保険や自動車保険会社への請求を電子的に提出する機能を備えていない結果、これらの請求は紙媒体に切り替え、郵送による提出が必要となります。

💡 プロの秘訣： コラボレーションツールに直接フィードバックループを組み込みましょう。例として、看護師が退院プランが非現実的だと感じた場合にフラグを立てられるようにしたり、薬剤師が不明確な処方箋にマークを付けられるようにします。リアルタイムの入力により、後工程でのエラーを防止できます。

6. Microsoft Teams（医療チームのミーティングとセキュリティコラボレーションに最適）

Microsoft Teams経由

病院では迅速な意思決定が円滑なコミュニケーションに依存していますが、重要な更新情報は電話や電子メール、未読メッセージに埋もれてしまうことが多々あります。Microsoft Teamsは、医療プロバイダーが安全でHIPAA準拠の方法でチャットし、ミーティングを行い、リアルタイムで更新情報を共有できる手段を提供することで、この課題を解決します。

Microsoft Cloud for Healthcareに組み込まれたTeamsは、FHIR対応の電子健康記録（EHR）と直接連携するため、既存システム内から患者相談を開始したりケアプランを更新したりすることが容易になります。

緊急のメッセージ送信、予定されたビデオ相談、リストと承認機能を備えた構造化されたワークフローなど、Teamsは病院における遅延の削減と情報の円滑なフローを実現します。

Microsoft Teamsの主な機能

統合型音声/ビデオ会議システムでビデオ診療やチームミーティングを開始

Bookings アプリ で患者訪問をスケジュールし、自動的にTeamsセッションを生成

医療現場対応のテンプレートを活用し、医療チーム向けのチャネルやアプリを迅速に設定

Shiftsアプリで現場スタッフのスケジュールを調整し、管理業務のワークフローを簡素化

Microsoft Teamsの制限事項

管理機能にリミットがあり、Teams経由での認証情報エントリーやデバイス管理などの特定のITタスクが制限される

複雑な通知設定により、ユーザーが効果的にアラートをカスタムすることが難しくなっています

デバイスやプラットフォーム間でユーザーの体験に一貫性がないと、ワークフローに悪影響を及ぼす可能性があります

Microsoft Teams の価格

Free

企業: ユーザーあたり月額5.25ドル（年額一括課金）

Microsoft 365 F3: ユーザーあたり月額8ドル（年額課金）

プレミアムプラン：1ユーザーあたり月額10ドル（年額一括課金）

Microsoft Teamsの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (16,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (10,000件以上のレビュー)

Microsoft Teamsについて、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2レビューからの直接的なフィードバックをご紹介します：

Teamsはアプリを切り替えずにチャット、通話、即席ミーティングが簡単にできます。メッセージ、ファイル、カレンダーがすべて一箇所にまとまっている点が気に入っています。ただしデスクトップ版もモバイル版も動作が重く、読み込みに時間がかかります。チャットのUIも改善の余地があります。

Teamsはアプリを切り替えずにチャット、通話、即席ミーティングが簡単にできます。メッセージ、ファイル、カレンダーがすべて一箇所にまとまっている点が気に入っています。ただしデスクトップ版もモバイル版も動作が重く、読み込みに時間がかかります。チャットのUIも改善の余地があります。

7. Slack（HIPAA準拠のコミュニケーションワークフローに最適）

Slack経由

Slackは、接続、最新情報の共有、ケアの調整を行う柔軟な環境を提供するセキュリティコラボレーションツールです。そのエンタープライズグリッドプランはHIPAA対応設定が可能であり、プロバイダー、保険者、研究者がコンプライアンスを維持しながら電子保護医療情報（ePHI）を交換することを可能にします。

専用チャネル、セキュアな統合、堅牢なセキュリティ管理により、患者ケアの遅延を軽減し、機密データの保護を確保します。

Salesforce Health CloudやService Cloudなどのプラットフォームとの連携により、患者とメンバーデータを一元管理します。

Slackの主な機能

患者受け入れからインシデントレポート作成・承認まで、反復的なプロセスを ワークフロービルダー で自動化

外部組織とのセキュリティ確保された接続を実現する Slack Connect 共有チャンネル

データ損失防止ツール を活用し、チームのSlack利用状況を監視し、メッセージやファイルの制限を適用しましょう

Clipで患者の最新情報を非同期に確認し、ハドルで迅速なチームの打ち合わせを実施

Slackの制限事項

Slackの価格

Free

プロプラン： ユーザーあたり月額8.75ドル

Business+: 月額18ドル/ユーザー

企業+: カスタム価格設定

Slackの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (35,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (24,000件以上のレビュー)

8. Zoom（遠隔医療相談や仮想ケアチームのミーティングに最適）

Zoom経由

Zoom for Healthcareは、プロバイダーが患者や同僚と接続する方法を簡素化するために設計されています。

医療業界に特化した本ソリューションは、HIPAA準拠、専用業務委託契約（BAA）、主要電子健康記録（EHR）システムとの連携を特徴とします。これにより機密データの保護を確保しつつ、プロバイダーが遠隔診療の実施、仮想クリニックの運営、あるいは場所をまたがる専門医との連携を可能にします。

Zoomは患者のアクセシビリティと臨床ワークフローの効率性を両立させます。患者はMyChartなどのポータルを通じて、単一のリンクから仮想診察に参加でき、ソフトウェアのダウンロードやインストールは不要です。

Zoomの主な機能

待合室チャット とプロバイダー向け通知を活用し、患者フローを効率化

TytoCare などの医療機器を遠隔診療中に接続し、患者の生体データや画像を臨床医に直接ライブ配信

Zoom Rooms テクノロジーを活用し、スマートテレビを備えた患者室に遠隔医療カートの設定を行う

腫瘍ボードや治療計画策定に、Zoom Whiteboardで視覚的に共同作業

Zoomの制限リミット

システムの大規模な更新や頻繁なパッチ適用は、不都合なタイミングでミーティングを中断させる可能性があります

過去の脆弱性（例：Zoom爆撃、暗号化ギャップ）に起因するセキュリティ懸念は、機微なユースケースにおいて依然として躊躇を生じさせている

医療特有の組み込み機能が不足しており、事前問診フォーム、自動リマインダー、統合型電子カルテワークフローなどが含まれません。これらの機能は外部ツールで追加する必要がある場合が多いです。

Zoomの料金体系

プロプラン: 月額16.99ドル/ユーザー

ビジネス、ビジネスプラス、企業：カスタム価格設定

Zoomの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (60,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (14,000件以上のレビュー)

Zoomについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

最近のG2レビューによると：

Zoom Workplaceの特筆すべき機能の一つは、複数のコラボレーションツールを単一の合理化されたプラットフォームに統合する点です。Zoomミーティング、Team Chat、ホワイトボード、スケジュール管理ツールを1つのインターフェースに統合することで、大幅な時間節約と複数アプリを同時に操作する必要性の低減を実現します。モバイル環境での操作性は不安定な場合があります。

Zoom Workplaceの特筆すべき機能の一つは、複数のコラボレーションツールを単一の合理化されたプラットフォームに統合する点です。Zoomミーティング、チームチャット、ホワイトボード、スケジュール管理ツールを1つのインターフェースに統合することで、大幅な時間節約と複数アプリを同時に操作する必要性の低減を実現します。モバイル環境での操作性は不安定な場合があります。

Google Google Workspace経由

Google Workspaceは、Gmail、Docs、Sheets、Meetといった日常的なツールを、医療・ライフサイエンス向けにカスタマイズされたHIPAA準拠環境で統合します。

ほとんどのスタッフや臨床医が既にこれらのアプリに精通しているため、導入は迅速で最小限のトレーニングしか必要としません。この習熟度により、臨床チーム間のサイロ化を解消しやすくなります。

Google Workspaceは医療プロバイダーをサポートすると同時にライフサイエンス研究を加速する二重の焦点を備えています。ゼロトラストセキュリティと組み込み暗号化を組み合わせることで、VPNや継続的なパッチ適用といったオーバーヘッドなしに、組織が大規模なコラボレーションを実現します。

Google Workspaceの主な機能

Google Forms で患者の情報収集やフィードバックを収集し、回答を Google スプレッドシート に即時同期

Google カレンダーで便利なスケジュール管理を実現

Google Meetを通じて、セキュリティを確保した遠隔医療セッション、チームミーティング、研修イベントを実施しましょう。

Google SitesとGoogle Vidsでオンボーディングポータルとトレーニングhubを構築

ChromebookとAndroid Enterpriseデバイスで現場スタッフを支援し、安全な移動中アクセスを実現

Googleワークスペースの制限事項

一部の外部アプリは適切に同期されず、 Googleワークスペースの代替ツール と比較してスケジュール管理やワークフローに課題が生じます

管理者は設定オプションの膨大な番号に圧倒され、Googleワークスペース管理コンソールを扱いにくく感じています

Google Contacts（BAAの対象外となる場合あり）は連絡先や件名データを自動的に保存する可能性があり、PHI（保護対象医療情報）が漏洩する恐れがあります

Google Workspace の価格

スタータープラン: 月額8.40ドル/ユーザー

スタンダードプラン: 月額16.80ドル/ユーザー

追加特典： ユーザーあたり月額26.40ドル

企業プラス: ユーザーあたり月額42ドル

Googleワークスペースの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (46,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (17,000件以上のレビュー)

Google Workspaceについて、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーはこう要約しています：

すべてが1つのプラットフォームでシームレスに接続している点が気に入っています。Gmail、ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、カレンダー、ミーティングが統合されているため、コラボレーションが非常にスムーズです。ユーザーフレンドリーで導入が容易、あらゆるデバイスからアクセス可能です。ドキュメントやスプレッドシートでのリアルタイム共同編集は時間を節約し、全員の認識を一致させます。これは特にリモートワークやハイブリッドワークにおいて有益です。

すべてが1つのプラットフォームでシームレスに接続している点が気に入っています。Gmail、ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、カレンダー、ミーティングが統合されているため、コラボレーションが非常にスムーズです。ユーザーフレンドリーで導入が容易、あらゆるデバイスからアクセス可能です。ドキュメントやスプレッドシートでのリアルタイム共同編集は時間を節約し、全員の認識を一致させます。これは特にリモートワークやハイブリッドワークにおいて有益です。

10. エピックシステムズ（包括的な電子健康記録（EHR）管理と臨床ワークフローに最適）

エピックは記録管理システムとして機能し、臨床医、管理者、さらには外部プロバイダーが患者ケアを調整する方法を改善します。そのインターフェースであるHyperspaceは、医師、看護師、請求担当者など、各ユーザーの役割に応じて適応します。

Cometはリスク、治療結果、入院期間に関する予測分析を提供し、エピックの生成AI機能はチャート作成、コード、さらには患者にわかりやすい文書作成を支援します。

医療プロバイダーは、患者が異なるエピック対応施設間を移動する際にもシームレスに情報を共有できます。このシステムは臨床仕事と管理タスクの両方を処理し、ケアチームが同一施設内にいても異なる場所に分散していても連携を保ちます。

エピック Systemsの主な機能

インバスケット メッセージングとアラートを通じて、セキュリティを考慮したコミュニケーションとタスクを管理

EpicCare Link を利用したウェブベースの記録共有で、紹介プロバイダーへのアクセスを拡大

AIチャート作成 と生成AI機能で文書作成時間を削減

Haiku（モバイル）とCanto（タブレット）アプリで外出先でも注文の確認と発注が可能

エピック Systemsの制限事項

リミットされた履歴データでは、経時的な傾向を分析することが困難になります

完全導入までの導入期間は平均約9ヶ月と長期に及ぶ

一部の外部連携は困難です

エピック Systemsの価格設定

カスタム価格設定

エピック Systemsの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (900件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

💡 プロの秘訣：コラボレーションシステム内にエスカレーション経路を設定しましょう。検査結果や患者メモが緊急とフラグ付けされた場合、誰かのキューで未読のまま放置されるのではなく、適切な上級スタッフに自動通知されるべきです。

11. Oracle Health（統合された臨床データと業務データ管理に最適）

viaOracle Health

Cerner（現在はOracle Healthの一部）は、臨床データ、財務データ、業務データを接続させるために構築されたEHRプラットフォームを提供しています。

中核ソリューションであるCerner Millenniumは、医療組織に単一の環境を提供し、プロバイダーがケアの記録、注文の発行、患者履歴へのリアルタイムアクセスを可能にします。

Cernerが際立っている点は、相互運用性と患者エンゲージメントへの重点的な取り組みです。HealtheIntent（人口健康管理向け）やHealtheLife（患者アクセス向け）といったツールを通じて、社内チームを超えたコラボレーションを実現します。

Oracle Healthの主な機能

PowerChart から直接、注文、文書作成、ケアプランを管理

CommonWell Health Alliance およびCarequalityネットワークを介して、シームレスに記録を交換

Oracle Health Developer API とサードパーティ統合を活用してシステム機能を拡張

HealtheLifeで患者を直接ケアに巻き込み、セキュリティ付きメッセージ、検査結果へのアクセス、予約リクエストを実現します

Oracle Healthの制限事項

特定の組織ニーズに応じたサービス提供におけるカスタムの不足

大規模なデータセットの維持管理、特にAI機能付きのものは複雑でコストがかかる場合があります

Oracle Healthの価格

カスタム価格設定

Oracle Healthの評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

🧠 豆知識：看護師と医師のチームワークは手術の成果を向上させます。665の急性期病院における130万人以上の患者を対象とした大規模研究では、これらのチームが円滑に仕事を行った場合、手術後30日以内の死亡リスクが低下することが示されました。

適切な医療コラボレーションソフトウェアの選び方

医療向けコラボレーションソフトウェアの選択は重大な課題です。ここから始めましょう。

まず、現在の課題点から始めましょう

ソフトウェアを検討する前に、1週間かけてコミュニケーション上の課題を追跡し、メモしてください。メッセージが行方不明になった時、スタッフが患者の最新情報を見つけられない時、重要な情報が遅れて届く時などを記録してください。こうした実際の例こそが、機能リストよりも適切な選択の指針となります。

実際のユーザーからの意見を収集する

毎日使用する関係者に確認せずにソフトウェアを選んではいけません。

看護師、医師、受付スタッフに、最も頭を悩ませているコミュニケーション上の課題について話を聞いてみましょう。何が彼らの業務を遅らせているのか？ どんな情報を迅速に必要としているのか？ 彼らの答えは、ベンダーの約束よりもはるかに重要です。

現在のシステムとの仕事の仕方を確認する

コラボレーションツールは、既存の電子カルテ（EMR）、スケジュール管理、請求ソフトウェアと容易に接続できる必要があります。スタッフが複数のプログラムを切り替えたり、データを二重に入力したりしなければならない場合、ツールは活用されません。

ベンダーに、ソフトウェアが既存システムとどのようにリンクされているかについて具体的な詳細を尋ねてください。

言うまでもなく、使用するすべてのツールはHIPAA準拠である必要があります。

実際の状況で試してみてください

実際の患者症例を用いて、実際の忙しい期間にソフトウェアをテストしてください。シフト交代時、緊急時、日常的なワークフローの中で試してみてください。ネットワーク速度が遅い時やスタッフが慌ただしい状況下での動作を確認しましょう。

将来のニーズについて考えてみましょう

診療所の成長に合わせて拡張可能なソフトウェアを選びましょう。ユーザー数が倍増しても対応できますか？ベンダーは定期的に新機能を追加していますか？数か月ではなく、何年も仕事として使い続けられるプラットフォームを選択してください。

医療コラボレーションソフトウェアの活用事例

医療コラボレーションソフトウェアは、様々な専門分野における臨床ワークフローを変革しています。以下に実際の活用例をご紹介します：

ClickUpでケアチームを統合する

電話の取り逃がし、散らばったメモ、古いスケジュールは、患者にとって重大な遅延へと雪だるま式に膨れ上がる可能性があります。ClickUpは、医療チームが治療の調整、更新情報の記録、ワークフローの管理を行うためのセキュリティを確保した一元管理スペースを提供することで、こうした仕事拡散を解消します。

ケアチームはツールを切り替えることなく、責任の割り当て、プロトコルの文書化、患者情報の更新追跡が可能です。ClickUp Chat内の会話は関連する患者タスクに紐付けられるため、文脈が失われることはありません。ClickUp Docsでは治療ガイドライン、研究メモ、退院指示書のリアルタイム共同編集が可能で、カスタムフィールドにより患者識別子や緊急度レベルなどの詳細をワークフロー内で直接記録できます。

ClickUp Brainは、リスクの可視化、フォローアップチェックリストの自動生成、重要な質問へのオンデマンド回答により、さらなる機能層を追加します。

ClickUpは、医療現場でのコラボレーションを実際に仕事にするためのセキュリティプラットフォームです。これにより、チームは調整作業に費やす時間を減らし、ケアに集中できるようになります。

よくある質問（FAQ）

医療連携ソフトウェアは、コミュニケーション、タスク管理、データ共有を一元化することで、医療従事者、スタッフ、患者を接続します。これらのツールは、部門間の壁を減らし、ケアの連携を改善し、チームや部署をまたいだワークフローを効率化します。

ClickUp Enterpriseは、署名済みのビジネスアソシエイト契約（BAA）と組み合わせることでHIPAA準拠をサポートします。Slack Enterprise GridやMicrosoft Teams（エンタープライズプラン）などの他のプラットフォームも、正しく設定され厳格なセキュリティポリシー下で使用される限り、HIPAA準拠に構成可能です。

迅速かつセキュリティを確保したコミュニケーションには、ClickUpとTigerConnectが人気です。一方、安全な臨床データ交換においては、エピック SystemsとOracle Healthが特に優れています。

患者データや診療記録への直接アクセスを優先度とする場合、EpicやCernerのようなEHR連携ツールが最適です。より広範なプロジェクト管理、部門横断的なワークフロー、複数アプリとの連携が必要な場合は、ClickUpのような汎用プラットフォームが柔軟性を提供します。

医療コラボレーションソフトウェアは、医療業界のチームが情報をより迅速に共有し、誤解を減らし、治療をより効果的に調整することを支援します。これにより、遅延が減り、意思決定がより正確になり、患者ケア全体の質が向上します。

価格帯は大きく異なります：ClickUpのような医療プロジェクト管理プラットフォームはFreeプランから利用可能で、HIPAA準拠のエンタープライズプランを含む様々な階層を提供しています。一方、エピックやOracle Healthのような医療特化型ツールは、規模やカスタマイズ内容に応じて、病院に年間数十万ドルのコストがかかる場合があります。

いいえ、コラボレーションツールはEHR（電子健康記録）を補完しますが、置き換えるものではありません。コミュニケーションやワークフローを管理する一方で、EHRは臨床記録や患者履歴の主要な記録システムであり続けます。両者は統合された場合に最も効果を発揮します。