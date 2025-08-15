2025年のアジャイルプロジェクト管理に最適なAxosoftの代替製品10選

Axosoft の不格好な UI、更新の遅さ、または硬直したワークフローに苦労している方は、この製品が現在のアジャイルチームの働き方に適していないことをご存じでしょう。

より優れたツールがあります。ユーザーストーリーを更新するためだけに、無限に続くドロップダウンメニューをいちいち確認する必要がなくなるツールです。これらのツールは、リアルタイムの可視性、直感的なドラッグアンドドロップボード、AI 支援のスプリント計画、そしてスプリントごとに機能し続ける統合機能を提供します。

このガイドでは、無駄を省き、実績のある Axosoft の代替製品にスポットライトを当てます。このリストは、部門間の混乱を整理する PM、クリーンなスプリントボードを必要とする開発リーダー、または「機能する」ものを探しているスタートアップの創設者の方のために作成されています。さっそく見ていきましょう！

なぜAxosoftの代替ツールを選ぶべきか？

Axosoft は悪いツールではありませんが、現代の Agile ワークフローには対応していません。ほとんどの Agile チームがこのツールを廃止している理由は次のとおりです。

古いUIとユーザー体験 : インターフェースは、より現代的なアジャイルツールと比べて使いにくく直感に反する印象です。

学習曲線が急 ：新しいチームメンバーの研修に時間がかかり、イライラする

コラボレーション機能は限定的 ：リアルタイム編集、 ：リアルタイム編集、 開発用コラボレーションツール 、コメント機能、統合機能は搭載されていないか、または不十分です。

厳格なワークフロー : チームの実際のプロセスに合わせて Axosoft をカスタマイズするには、多くの場合、必要以上の努力が必要になります。

拡張性の低さ : 複数のチームや大規模なプロジェクトを管理すると、すぐに混乱に陥ってしまう。

最新の機能がない: AI 支援のバックログ管理機能がない、タスクの自動化機能が限定的、組み込みテンプレートが少ないため、使用の正当性を説明しづらい。

Axosoftの代替ツールを一目で比較

この記事で紹介する各 Axosoft の代替製品のユースケースと価格体系の概要は、次のとおりです。

ツール 主な機能 おすすめ 価格* ClickUp • スプリント、バックログ、ガント、ドキュメント、ダッシュボードを備えたアジャイルボード• ClickUp Brain による AI プロジェクトおよびナレッジマネジメント• カスタムワークフロー、開発ツール統合（GitHub、GitLab など） エンドツーエンドの Agile プロジェクト管理を必要とする中規模から大企業のチーム Freeプランあり、企業向けカスタム価格設定あり Jira • スクラム/カンバンボード、カスタムワークフロー • JQL による強力なフィルタリング • Confluence および Bitbucket とのネイティブ開発統合 高度なカスタマイズと追跡機能が必要な中規模から大規模の Agile チーム 無料プランあり。有料プランは 8.60 ドル/ユーザー/月から。企業向けのカスタム価格もご用意しています。 GitLab • 統合された DevOps + アジャイル計画 • 組み込みの CI/CD、マージリクエスト、セキュリティテスト • コードのバージョン管理 + 追跡 中規模から大企業までの DevSecOps チーム 無料プランあり、企業向けカスタム価格設定あり Wrike • タスクおよび作業負荷ビュー、ダッシュボード、フォーム • リアルタイムの更新、校正、時間追跡 • 高度な分析およびレポート プロジェクトと作業負荷を共同で管理する部門横断的なチーム Freeプランあり、有料プランは1ユーザーあたり月額10ドルから、企業向けのカスタム価格もご用意しています。 Monday.com • カンバン、タイムライン、ガントチャートビュー • ワークフローの自動化、ダッシュボード • あらかじめ用意されたアジャイルテンプレートと統合 視覚的でカスタマイズ可能なワークフローを必要とする中小規模のチーム Freeプランあり、有料プランは1ユーザーあたり月額12ドルから、企業向けにはカスタム価格設定あり Asana • タイムラインおよび作業負荷ビュー、依存関係 • 目標の追跡、ポートフォリオビュー • 自動化と OKR の調整 迅速な実行に重点を置く、スタートアップや中規模企業のアジャイルチーム 無料プランあり。有料プランは 13.49 ドル/ユーザー/月から。企業向けのカスタム価格もご用意しています。 Targetprocess • SAFe/LeSS/Nexus フレームワークのサポート • バリューストリームマッピング、ロードマップ • 戦略的およびチームレベルの調整 企業向けアジャイルフレームワークを使用する大規模なアジャイルチーム 企業向けカスタム価格設定 Trello • ドラッグ＆ドロップのカンバンボード • カレンダー、投票、カスタムフィールドのパワーアップ • バトラー自動化ビルダー シンプルなアジャイルまたは個人的なワークフローを管理する個人および小規模チーム Freeプランあり、有料プランは1ユーザーあたり月額6ドルから、企業向けのカスタム価格もご用意しています。 Zoho Sprints • エピック、バックログ、スプリントプランニング • Zoho スイートとの統合 • アジャイルレポートと振り返り 手頃な価格のアジャイルソリューションをお探しのスタートアップ企業や小規模なアジャイルチーム 有料プランは 1 ユーザーあたり月額 1 ドルから。企業向けのカスタム価格もご用意しています。 YouTrack • スクラム/カンバン、時間追跡、自動化 • ガントチャート、ヘルプデスク統合 • カスタムワークフローとスクリプト あらゆるサイズの技術チームが開発タスクと問題追跡を管理 無料プランあり。有料プランは 4.40 ドル/ユーザー/月から。企業向けのカスタム価格設定あり。

Axosoftの代替ツールとしておすすめのベスト10

現代のアジャイルチームに最適な、Axosoft の代替製品およびタスク自動化ソフトウェアのトップをご紹介します。

1. ClickUp（エンドツーエンドの Agile プロジェクト管理に最適）

ClickUp でスプリントの管理を始めましょう ClickUp スプリント管理プラットフォームを使用して、チーム全体の可視性を確保しながら、すべてのイテレーションの計画、追跡、レビューを行い、アジャイルスプリントを効率的に実行します。

スプリント、バックログ、ドキュメント、タイムラインを管理するために、何十ものツールを切り替えることに疲れているなら、仕事のためのすべてのアプリであるClickUp が、それらを 1 つのすっきりとしたカスタマイズ可能なスペースにまとめてくれます。

ClickUp スプリント管理は、とても簡単に利用できます。スプリントの期間を設定し、ストーリーポイントを割り当て、自動的に更新される組み込みのダッシュボードでベロシティやバーンダウンメトリクスを追跡することができます。各スプリントは自動的に終了し、タスクは自動的にアーカイブされるため、完了した作業と遅れている作業を完全に可視化することができます。

バックログの追跡も同様にスムーズです。アイテムが埋もれてしまう乱雑なスプレッドシートやツールではなく、ClickUp では、カンバンボード上でバックログアイテムをドラッグ、ドロップ、タグ付け、優先順位付けを完全に制御できます。サブタスクを追加し、依存関係を割り当て、バックログアイテムをエピックや目標に直接リンクすることができます。すべてが整理され、追跡可能なので、スプリントの計画プロセスが簡素化されます。

ClickUp のガントチャートビューでプロジェクトのタイムラインを明確に視覚化し、タスク、依存関係、マイルストーンをマップして、チーム間の連携と進捗を管理しましょう。

そして、すべてを視覚的にマップする段階になったら、ClickUp のガントチャートビューが、依存関係や期間の変更に応じてリアルタイムで更新される完全なプロジェクトタイムラインを提供します。タイムラインが明確でない場合に起こりがちな、最後の最後の混乱を回避するために設計されています。

ClickUp Docs を使用して、プロジェクトプランから社内ナレッジベースまで、あらゆるコンテンツを作成、共同編集、ワークフローに直接接続して、すべてをドキュメント化しましょう。

多くのアジャイルチームは、ドキュメント作成で行き詰まります。ユーザーストーリーは Jira に保存され、技術仕様はランダムな Confluence ページに隠れています。レトロノートは Slack のスレッドのどこかに埋もれています。ClickUp Docs は、その状況を一変します。

ドキュメントはワークフローに直接埋め込まれているため、スプリントの振り返り、プロダクトバックログ、ミーティングのメモ、テストプランなど、関連するタスクからワンクリックでアクセスできます。チームメンバーを@メンションしたり、コメントを割り当ててフィードバックを収集したり、コードブロックをフォーマットしたり、チームに合わせて成長する構造ですべてを整理したり、ワンクリックでテキストからClickUp タスクを作成したりすることができます。サイロ化やタブの過負荷はもうありません。

ClickUp 自動化機能で反復的なタスクを簡単に自動化し、時間を節約し、エラーを減らし、手動のチェックインなしでプロジェクトを円滑に進めましょう。

さらに時間を節約するために、ClickUp 自動化機能により、面倒な管理作業が自動的に行われます。事前に定義したトリガーに基づいて、タスクをフェーズごとに移動したり、チームメンバーを再割り当てしたり、変更があった瞬間に最新情報を送信したりする、コード不要の自動化を設定できます。迅速に反復作業を行うアジャイルチームにとって、これは最大12% の効率向上と、優れたソフトウェアの構築に投資できる時間の増加を意味します。

ClickUp Brain を使用すると、ワークスペースのデータから即座に回答にアクセスし、コンテンツを生成し、タスクの優先順位をより適切に決定することができます。

さらに、ClickUp Brainは、ClickUp を離れることなく、計画、作成、構築を支援する、世界最も完全な仕事用 AI です。スプリントから最新情報を取得し、遅延状況に基づいてバックログの優先順位付けを行い、ワークスペースのドキュメントやタスクをスキャンして社内の質問にも回答します。

スプリント計画レポートの草案作成や前回のレトロの要約を依頼すると、正確な概要が作成されます。

出力スタイルや必要な深さに応じて、ChatGPT、Gemini、DeepSeek、Claude などのトップ LLM を切り替えることもできます。この柔軟性は、他のすべてのツールとは一線を画す大きな差別化要因であり、チームは ClickUp を離れることなく、より詳細な制御、より優れたコンテキスト処理、より高品質の結果を得ることができます。

ClickUp Brain を使用して複数の LLM を切り替え、手元のタスクに最適なモデルを最適化

💡 プロのヒント： チームのための毎日または毎週のレポート作成を自動化したいとお考えですか？ClickUp の組み込みのオートパイロットエージェントを使えば、それは簡単です。トリガーを設定し、範囲（完了したタスクや障害など）を定義するだけで、エージェントがレポートを生成して共有します。手動でのフォローアップは不要です。 ClickUp の組み込みオートパイロットエージェントで、毎日のタスクを確実にこなしましょう。

ClickUp のアジャイルプロジェクト管理ソリューションでは 、すべてが連携しています。カンバン、アジャイルスクラム、ハイブリッドワークフローなど、チームのニーズに合わせてサポートし、視覚的なダッシュボード、レポート、定期的なスプリントサイクルを簡単に設定できます。

これにより、Stanley Security などの大手企業は、レポートの作成と共有に費やす時間を最大 50% 削減することができました。

無料テンプレートを入手 ClickUp アジャイルプロジェクト管理テンプレートを使用して、スクラム、カンバン、ハイブリッドアプローチに適応した、あらかじめ作成されたワークフローを取得し、アジャイルプロセスをより迅速に開始しましょう。

最大のメリットは、すぐに使い始めることができることです。ClickUp アジャイルプロジェクト管理テンプレートは、既成のセットアップとしては最高のもののひとつです。

ユーザーストーリーとタスクの完全なボードレイアウト、バックログリスト、組み込みのスプリント、チームのパフォーマンスを監視するダッシュボードなど、すべてカスタマイズ可能です。これは単なるプラグアンドプレイではなく、お客様の規模拡大を支援するために構築されています。

ClickUp でのアジャイルワークフローの構築について、このビデオで詳細をご覧ください。

計画から出荷まで、すべてをつなぐ必要があるソフトウェアチームには、ClickUp のソフトウェアチームプロジェクト管理ソリューションが最適です。このソリューションは、エピック、機能追跡、バグ報告、QA 引き継ぎなどの機能を備え、GitHub などの開発ツールとも統合できます。チームは ClickUp と Jira や Confluence を切り替える必要はありません。開発用に設計された、すべてが 1 つの場所にあるソリューションです。

ClickUp のソフトウェアチームプロジェクト管理ツールを使用して、ビルドの追跡、リリースの管理、コラボレーションを行い、ソフトウェア開発プロジェクトをスマートに整理しましょう。

また、Axosoft とは異なり、エンジニアリング以外の分野でも幅広いコラボレーションに対応するように設計されています。マーケティング、デザイン、人事、IT などのワークフローにも同様にうまく適応します。

ClickUp の主な機能

ClickUp のリミット

初めてこのプラットフォームを使用する場合、新しいユーザーは急な学習曲面に直面する可能性があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (44,000件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーは次のように述べています：

ClickUp の最大の魅力は、特定の種類のタスクに優先順位を付けるカスタムダッシュボードを作成できることです。ワークロードビューを使用して、これらのタスクをチームに簡単に割り当て、前述のダッシュボードをクライアントと共有することで、クライアントは専用のエリアで自分にとって重要な情報を確認することができます。何よりも、GitHub などの既存のサービスと統合でき、開発者であれば、必要に応じてカスタム統合を簡単に作成できるのも魅力です。私は現在、すべてのプロジェクトの管理にこのツールを毎日使用しています。

ClickUp の最大の魅力は、特定の種類のタスクに優先順位を付けるカスタムダッシュボードを作成できることです。ワークロードビューを使用して、これらのタスクをチームに簡単に割り当て、前述のダッシュボードをクライアントと共有することで、クライアントは専用のエリアで自分にとって重要な情報を確認することができます。何よりも、GitHub などの既存のサービスと統合でき、開発者であれば、必要に応じてカスタム統合を簡単に作成できるのも魅力です。私は現在、すべてのプロジェクトの管理にこのツールを毎日使用しています。

📮ClickUp Insight：アンケート回答者の 13% は、難しい意思決定や複雑な問題の解決に AI を利用したいと考えています。しかし、仕事で AI を定期的に利用していると回答したのは 28% に留まっています。 考えられる理由：セキュリティ上の懸念！顧客は、機密性の高い意思決定データを外部の AI と共有することを望まない場合があります。ClickUp は、AI 搭載の問題解決機能を安全なワークスペースに直接組み込むことで、この問題を解決します。SOC 2 から ISO 規格まで、ClickUp は最高のデータセキュリティ規格に準拠しており、ワークスペース全体で生成型 AI テクノロジーを安全に使用することができます。

2. Jira（複雑なワークフローを持つ開発チームに最適）

Jira経由

複雑なアジャイルワークフローを実行している場合、Jira はこのスペースで最もよく使用されているツールの 1 つです。複雑なスプリントサイクル、バックログ、エピック、依存関係を管理するのに最適であり、開発チームに最適です。

ワークフローから自動化ルールまで、プロセスのほぼすべての部分をカスタマイズし、タスクをリリースに直接結び付けることができます。組み込みの Scrum または Kanban ボードを使用して、進行中の作業を視覚化します。また、ベロシティチャートやバーンダウンチャートを生成して、パフォーマンスをリアルタイムで監視します。

Jira の主な機能

バックログの整理、カスタム問題タイプ、スプリントの洞察機能でプロジェクトを構造化

ブランチ、条件、バリデータ、ポスト機能を使用してワークフローを構成

Bitbucket、Confluence、Figma と緊密に統合して、ライフサイクル全体の可視性を完了します。

きめ細かなアクセス制御のための許可とセキュリティレベルを設定

大規模プロジェクト全体で JQL を使用して検索およびフィルタリング

Jira のリミット

小規模または技術的知識のないチームにとっては、扱いが難しい場合があります。

セットアップとカスタマイズには、時間と管理者の専門知識が必要です。

Jira の価格

Free

標準： ユーザーあたり月額 8.60 ドル

プレミアム： 1 ユーザーあたり月額 17 ドル

企業： カスタム価格

Jira の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (6,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (3,600件以上のレビュー)

Jira について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューアーは次のように述べています：

Jira が設計されているアジャイルスプリント管理のコンセプトが気に入っています。Jira タスクボードでのタスクの配置が気に入っています…UI には改善の余地があり、よりモジュール化できると思います。

Jira が設計されているアジャイルスプリント管理のコンセプトが気に入っています。Jira タスクボードでのタスクの配置方法が気に入っています…UI には改善の余地があり、よりモジュール化できると思います。

3. GitLab (DevOps とアジャイル計画を組み合わせたチームに最適)

GitLab経由

ソース管理、CI/CD、セキュリティスキャン、プロジェクト管理のためにさまざまなツールを探すことに疲れているなら、GitLab を選択してください。

断片化を完全に排除します。ソフトウェアの計画、構築、セキュリティ確保、導入を 1 つのアプリケーションで実行できます。プラットフォームを離れることなく、問題の管理、コードレビューの共同作業、リアルタイムモニタリング機能を備えた自動パイプラインの設定、さらにはセキュリティおよびコンプライアンス基準の施行まで、あらゆる作業を行うことができます。

GitLab のマージリクエストワークフロー、Kubernetes 統合、および組み込みの脆弱性スキャンにより、チームは監視や品質を損なうことなく、アイデアから生産まで進めることができます。複雑な DevSecOps パイプラインを管理し、チームの一貫した可視性を求める大企業にも最適です。

GitLab の主な機能

問題をリポジトリ、コミット、マージリクエストにリンクして DevOps の可視性を高め、それらを検証します。

サードパーティのツールを使用せずに、導入と更新を自動化

1つのワークスペースで、エピック、マイルストーン、CI/CD とワークフローを同期

サイクルタイム、デプロイ、完了のメトリクスで生産性を監視

問題およびマージリクエストベースのロギングにより、時間を自動的に追跡

GitLab のリミット

非開発者にとって、インターフェースが複雑で直感に欠ける場合があります。

GitLab の価格

Free

プレミアム： カスタム価格

Ultimate： カスタム価格

GitLab 専用： カスタム価格

GitLab Dedicated for Government：カスタム価格

GitLab の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (820件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,180件以上のレビュー)

GitLab について実際のユーザーはどのような感想を持っているか

Redditのレビューアーは次のように述べています：

GitLab は、ソフトウェア開発ライフサイクルのほぼすべてに対応できるワンストップショップのような存在です。git リポジトリ、問題追跡、CI/CD、Wiki、コンテナリポジトリなどが 1 つのアプリケーションに組み込まれています。その重さから、この点について問題視する人もいますが、個人的には、サポートを受けられるツールが 1 つで、すべてがうまく統合されている点が気に入っています…

GitLab は、ソフトウェア開発ライフサイクルのほぼすべてに対応できるワンストップショップのような存在です。git リポジトリ、問題追跡、CI/CD、Wiki、コンテナリポジトリなどが 1 つのアプリケーションに組み込まれています。その重量感から、この点について問題視する人もいますが、個人的には、サポートを受けられるツールが 1 つで、すべてがうまく統合されている点が気に入っています…

4. Wrike（詳細なタスク追跡機能を備えた、部門横断的なチームに最適）

Wrike経由

Wrike は、特に基本的なバックログの追跡以上の機能を求めるチームに、Axosoft の現代的な代替手段を提供します。カスタマイズ可能なワークフロー、ダイナミックなリクエストフォーム、リアルタイムのダッシュボード、詳細な作業負荷ビューにより、個人、チーム、企業など、あらゆるレベルの作業に対応するように設計されています。

硬く、時代遅れな印象のある Axosoft とは異なり、Wrike はクリエイティブな校正、高度な分析、部門間のコラボレーションをサポートしており、プロジェクト管理と業務監督の両方に柔軟に対応できるオプションです。

Wrike の主な機能

リクエストフォームとワークフローを構築して、受付を効率化し、プロセスをカスタマイズ

タスクの依存関係を設定し、リアルタイムの更新を有効にしてボトルネックを防止

作業負荷チャートでチームのキャパシティを確認し、リソースのバランスを取り、バーンアウトを回避

プロジェクトおよび予算の洞察を得るためのレポート作成および時間追跡機能により、パフォーマンスを追跡します。

Wrike のリミット

Wrike は Axosoft のプロジェクト管理の DNA を継承していますが、マーケティング、運用、および部門横断的なチームにより重点を置いています。アジャイルボードと依存関係をサポートしていますが、Axosoft が提供する開発に特化した詳細情報は不足しています。

Wrike の価格

Free

チーム： ユーザーあたり月額 10 ドル

Business： ユーザーあたり月額 25 ドル

企業： カスタム価格

Pinnacle： カスタム価格

Wrike の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,270件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (2,800件以上のレビュー)

Wrike について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーは次のように述べています：

受信トレイ、ダッシュボード、やることリストなど、さまざまなビューが利用できるのがとても気に入っています。これらのビューを利用することで、私やチームメンバーは自分の仕事を把握し、より連携して作業を進めることができます。また、社内のさまざまなチーム間で連携して作業を進めることもできます。

受信トレイ、ダッシュボード、やることリストなど、さまざまなビューが利用できるのがとても気に入っています。これらのビューを利用することで、私やチームメンバーは自分の仕事を把握し、より連携して仕事を進めることができます。また、社内のさまざまなチーム間で連携して仕事を進めることもできます。

5. Monday.com（視覚的な計画とチーム全体のコラボレーションに最適）

Axosoft の UI が硬すぎたり古臭く感じる場合は、Monday.com が新鮮で視覚的な代替手段を提供します。カスタマイズ可能なボードにより、カンバン、タイムライン、ガント、カレンダービューを簡単に切り替えながら、直感的でコラボレーションしやすいアジャイルプランニングを実現します。

Axosoft と比較すると、Monday.com は、技術的な知識を必要とせずに、自動化と統合をより自由に利用できます。

Monday.com の主な機能

Monday.com の制限事項

下位プランではレポート作成に制限あり

チームサイズが大きくなるにつれて、価格が高くなる可能性があります。

Monday.com の価格

Free

基本： ユーザーあたり月額 12 ドル

標準： ユーザーあたり月額 14 ドル

Pro： ユーザーあたり月額 24 ドル

企業：カスタム価格

Monday.com の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (12,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,450件以上のレビュー)

Monday.com について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューアーは次のように述べています：

monday.com は、私たちの努力を統合し、タスクでコラボレーションできるデジタルワークスペースを提供しています。事前に計画を立てることができるため、日常業務に簡単に取り組むことができます。

monday.com は、当社の努力を統合し、タスクでコラボレーションできるデジタルワークスペースを提供しています。事前にプランを立てることができるため、日常業務がスムーズに進めるようになりました。

6. Asana（シンプルさとスピードを重視するアジャイルチームに最適）

Asana経由

Asana は、スピードとシンプルさを重視するアジャイルチームに最適です。ツールインターフェースが煩雑になることなく、アジャイルボード、スプリントワークフロー、タスクの依存関係、プロジェクトのマイルストーンなどを提供します。

チームは、目標の階層構造を使用して、部門プロジェクトを四半期ごとの OKR や会社の目標に整合させることができます。すべてが明確で、高速、かつ整然と整理されているため、より軽量なワークフローとより迅速なタスク管理を好むチームに最適です。

Asana の主な機能

ポートフォリオと目標で仕事を整理し、経営陣がプロジェクトの可視性をリアルタイムで把握できるようにします。

進捗状況や期日に基づいて、タスクの割り当てやカードの移動などの自動アクションをトリガーします。

Asana の作業負荷機能で、チーム間のプロジェクトにおけるリソースの競合を防止

タイムラインビューと依存関係ラインを使用して、イニシアチブを視覚的にマップし、管理します。

Asana の制限事項

高度なレポート作成機能は、上位プランでのみご利用いただけます。

Asana の価格

個人用： 無料

スターター： 13.49 ドル/ユーザー/月

アドバンス： 30.49 ドル/ユーザー/月

企業： カスタム価格

Enterprise+： カスタム価格

Asana の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (11,420件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13,410件以上のレビュー)

Asana について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Redditのレビューアーは次のように述べています：

私は最近、Asana の機能、価値、使いやすさ、および全体的な機能をテストするために Asana を試用しました。Asana は、市場に出回っている他のプロジェクト管理ツールよりも高価なソリューションであることは確かですが、優れた製品であると思います。

私は最近、Asana の機能、価値、使いやすさ、および全体的な機能をテストするために Asana を試用しました。Asana は、市場に出回っている他のプロジェクト管理ツールよりも高価なソリューションであることは確かですが、優れた製品であると思います。

7. Targetprocess（企業チーム全体でのアジャイルの拡張に最適）

viaTargetprocess

SAFe や LeSS などの大規模なアジャイルプログラムを実行している場合、Targetprocess はそのレベルの調整のために構築された数少ないツールの 1 つです。戦略と実行のギャップを美しく埋めるこのツールは、詳細なタスクボードとともに、ポートフォリオ管理と PI プランニングを提供します。

カスタマイズ可能なビュー、リアルタイムのメトリクス、戦略的なロードマップ機能により、数百の Agile チームを管理する企業の間で人気があります。

Targetprocess の主な機能

階層マッピングによるアジャイルフレームワーク（SAFe、LeSS、Nexus）のサポート

チーム、プログラム、バリューストリーム間で仕事アイテムを視覚的にリンク

ピボットテーブルとロードマップを使用して、チーム、ポートフォリオ、ソリューションレベルでビューを調整

戦略から実行までの追跡により、IT 目標とビジネス目標を整合

カスタマイズ可能なレポートで進捗、ボトルネック、傾向を分析

Targetprocess のリミット

Targetprocessの料金プラン

カスタム価格

Targetprocess の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (240件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (540件以上のレビュー)

Targetprocess について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューアーは次のように述べています：

使いやすく、追跡、プランニング、プロジェクト管理機能も備わっています。

使いやすく、追跡、プランニング、プロジェクト管理機能も備わっています。

8. Trello（軽量なアジャイルボードと迅速なオンボーディングに最適）

Trello経由

Trello は、さまざまなユースケースに驚くほどよく対応できる、シンプルなプロジェクト管理アプローチを提供しています。軽量な Axosoft の代替ツールの一つです。

カンバン方式に基づいて、ユーザーは、個人のやることリスト、製品開発パイプライン、コンテンツカレンダーなどに簡単に適応できるリストやタスクカードを含むボードを作成できます。

コアインターフェースはすっきりとした直感的なまま、Trello のパワーアップ（統合機能やアドオン）により、高度なワークフローをサポートします。マルチボードのリンク、タイムラインビュー、定期的なタスク、カスタムフィールドなどの機能をご活用ください。

Trello の主な機能

タスクの割り当て、期日のリマインダー、カードの分類を Butler で自動化

Trello ボードに投票、カレンダー、カードの有効期限、TeamGantt などのパワーアップ機能を追加

Trello Premium のタイムラインや アジャイルダッシュボード ビューなどの高度な機能で、カンバンを拡張しましょう。

カスタムカードフィールドを使用して、予算、優先度、時間などの詳細を追跡

Trello の制限事項

アジャイルチームの拡大には、あまりにも基本すぎるかもしれません。

自動化はアップグレードしない限り上限があります。

Trello の価格

Free

標準： ユーザーあたり月額 6 ドル

プレミアム： 12.50 ドル/ユーザー/月

企業：17.50 ドル/ユーザー/月（年額請求）

Trello の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (13,680件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,510件以上のレビュー)

Trello について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Redditのレビューアーは次のように述べています：

私は Trello に夢中になって、仕事のタスクの計画、仕事以外のタスクの計画、旅行や家のプロジェクト、食事の計画など、文字通りあらゆることに使用しています。私が気に入っている点の 1 つは、基本的なレベルでは、ドラッグ＆ドロップでリストを並べ替えられる、基本的なカンバンボードのようにとてもわかりやすいことです。

私は Trello に夢中になり、仕事のタスクの計画、仕事以外のタスクの計画、旅行や家のプロジェクト、食事の計画など、文字通りあらゆることに使用しています。私が気に入っている点の 1 つは、基本的なレベルでは、ドラッグ＆ドロップでリストを並べ替えることができる、基本的なカンバンボードのような、とてもわかりやすい点です。

9. Zoho Sprints（予算の限られた小規模なアジャイルチームに最適）

Zoho Sprints経由

予算内でアジャイルのコア機能を利用したい場合は、Zoho Sprints が最適です。ユーザーストーリーの追跡、製品バックログ管理、スプリント、レポート作成、タイムシート、ミーティング管理などの機能を、企業規模の予算を必要とせずに利用できます。

スタートアップ企業にも使いやすいシンプルさでありながら、アジャイルサイクル全体を効率的に実行するのに十分な機能も備わっています。

Zoho Sprints の主な機能

中小企業向けの Agile 環境で、ユーザーストーリー、タスク、バグ、エピックを管理

リアルタイムのバーンダウンチャート、ベロシティ追跡、リリースプランニングにより、見積もりを改善

スプリントプランニングを Zoho Projects、CRM、およびサードパーティツールと統合して可視性を向上

組み込みのテンプレートとアクションアイテムの追跡機能を使用して、振り返りを行う

スイムレーン、作業中 (WIP) リミット、スプリント目標フィールドでスクラムボードをカスタマイズ

Zoho Sprints の制限事項

大手企業に比べ統合機能が限定的

レポート作成は、企業のニーズには基本的な機能に感じられます。

Zoho Sprints の価格

スターター： ユーザー 1 人あたり月額 1 ドル（年額請求）

Elite： ユーザーあたり月額 3 ドル

プレミア： ユーザーあたり月額 6 ドル

Zoho Sprints の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (160件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (280件以上のレビュー)

Zoho Sprints について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーは次のように述べています：

クリーンで直感的な UI/UX により、アジャイルワークフローを簡単に管理できます。また、アジャイルの原則がプラットフォームにうまく実装されている点も評価しています。カスタマイズオプションは非常に柔軟で、グローバルビューでは複数のプロジェクトの概要を簡単に確認できます。価格も競争力があります。

クリーンで直感的な UI/UX により、アジャイルワークフローを簡単に管理できます。また、アジャイルの原則がプラットフォームにうまく実装されている点も評価しています。カスタマイズオプションは非常に柔軟で、グローバルビューでは複数のプロジェクトの概要を簡単に確認できます。価格も競争力があります。

10. YouTrack (カスタマイズ可能なワークフローによる問題追跡に最適)

viaYouTrack

YouTrack は、アジャイルボード、問題追跡、キーボード操作のワークフローなど、Axosoft の開発者に優しい操作性をそのまま継承しています。多くの硬直したシステムとは異なり、カスタムワークフロー、問題フィールド、アジャイルボードをチームの自然なプロセスに合わせて定義することができます。

スクラム、カンバン、または混合手法をサポートし、詳細な問題追跡、時間追跡、ナレッジベース機能も備わっています。

重要なことは、YouTrack は、カスタムルールから完全なスクリプト作成に至るまで、広範な自動化機能と製品バックログテンプレートを提供しており、チームはツール内で直接複雑なビジネスロジックを自動化できることです。

YouTrack の主な機能

自然言語コマンド（例：「金曜日までに修正、@John に割り当て」など）でワークフローをカスタマイズ

アジャイルおよび従来のプロジェクト管理（ スクラムプロジェクト管理 + ウォーターフォール）をサポート

プロジェクト追跡、ヘルプデスクチケット、ナレッジベースを 1 つのプラットフォームに統合

累積フロー、バーンダウン、ガントチャートなどの組み込みレポートでプロジェクトの健全性を分析

グローバルチーム向けに、作業スペースを複数の言語およびタイムゾーンにローカライズ

YouTrack の制限事項

UIは、より新しいツールと比べて現代的ではないと感じられる場合があります。

このリストに掲載されている他のツールよりも小さなアプリエコシステム

YouTrackの料金プラン

Free

有料：4.40 ドル/ユーザー/月

YouTrack の評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (90件以上のレビュー)

YouTrack について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューアーは次のように述べています：

…非常に柔軟性があり、さまざまなワークフロースタイルに対応できます。また、ソフトウェア自体も非常に軽量で高速です…

…非常に柔軟性があり、さまざまなワークフロースタイルに対応できます。また、ソフトウェア自体も非常に軽量で高速です…

Axosoft から移行する準備はできましたか？ClickUp でアジャイル化を実現しましょう！

Axosoft が、出発点ではなく障害物のように感じ始めたのは、あなただけではありません。プロジェクト管理ツールは、チームの最高の直感の延長線上にあるような、柔軟で高速、そして真のコラボレーションのために構築されたものであるべきです。

ここでご紹介した代替製品にはそれぞれ長所がありますが、最も完全で適応性の高いソリューションをお探しなら、ClickUp に勝るものはありません。

意味のあるアジャイルワークフローの構築から、目標の追跡、スプリントセレモニーの自動化、タスクを大きなイニシアチブに直接結びつけることまで、ClickUp はすべてを 1 か所にまとめて、負担をかけません。明確さやコントロールを犠牲にすることなく、より迅速に動き出したいチームのために設計されています。

ClickUp に無料で登録して、 より優れたワークフローの構築を今すぐ始めましょう。