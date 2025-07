タスクを整理するための無料の Asana To Do リストテンプレート

ようやくその日の仕事に取り掛かることができたのに、実際に仕事をするよりも、やることの整理に多くの時間を費やしていたことに気付く。

そこで、しっかりとした To Do リストが大きな違いを生むのです。Asana を使用している場合は、無料の To Do リストテンプレートを使用して、毎日の優先度、チームの成果物、または個人的な目標をすばやく整理することができます。

しかし、ToDoリストが仕事の日々についていけなくなっていると感じたことがあるなら、それは間違いではありません。最後までお読みいただければ、ClickUp を使ってすべてを管理するためのよりスマートな方法があることがお分かりいただけるでしょう。🤩

Asana の To Do リストテンプレートとは?

Asana の To Do リストテンプレートは、Asana でのタスクの追跡を効率化するために設計された、あらかじめ作成されたプロジェクトセットアップです。

このテンプレートは、タスクを毎日、毎週、プロジェクトレベルなどのセクションに整理できる、再利用可能なワークスペースを提供します。1 つのカスタマイズ可能なグリッドで、所有者の割り当て、期日の設定、依存関係の確立を行うことができます。

優れた Asana To Do リストテンプレートの条件とは?

最高のTo Do リストテンプレートは、構造と柔軟性のバランスに優れ、チームが毎日のタスクのセットアップ作業を繰り返す必要がなく、プロジェクト独自のニーズにも柔軟に対応できます。

チームの長期的な生産性をサポートする鍵となる要素を以下にまとめました。👀

一元化されたセクション: 「To Do」、「進行中」、「完了」などの構造化された列を設定して、タスクのステータスを追跡し、仕事を正しい順序で円滑に進めることができます。

詳細なタスク情報: 各タスクに担当者、期限、サブタスク、タグを含めることで、曖昧さやフォローアップの必要性を軽減します。

構造化されたカスタムフィールド:優先度、ステータス、努力などのフィールドを実装し、ライブラリフィールドによって標準化することで、フィルタリングとレポート作成を容易にします。

自動化と依存関係: カスタムルールを使用して、完了した仕事を整理したり、タスクの順序を設定したりすることで、タスクの引き継ぎとワークフローの精度を向上させます。

複数のビュー: リスト、ボード、カレンダー、タイムラインのレイアウトが用意されており、タスクの要件に応じてビューを切り替えることができます。

定期的な改良: チームのフィードバックや進化する仕事パターンに基づいてテンプレートを更新し、効率を維持します。

無料の Asana To Do リストテンプレート

ここでは、ToDoリストシステムを構築し、タスク管理を簡素化するのに役立つ、Asana のトップToDoリストテンプレートをご紹介します。

1. Asana ウィークリー To Do リストテンプレート

viaAsana

この週次 To Do リストテンプレートは、1 週間の仕事を簡単に整理、調整、プランニングできる柔軟なデジタルワークスペースを提供します。カンバンボードを使用して、タスクを曜日に分類し、所有者を割り当て、期日を設定し、部門間の連携を円滑にする依存関係を追加できます。優先度が変化した場合は、タスクをドラッグアンドドロップするだけで順番を変更できます。

📌 理想的なユーザー:1 週間に複数の優先度を処理しなければならないチームや個人

2. Asana デイリープランナーテンプレート

viaAsana

このテンプレートを使用すると、タスクを単に書き留めるだけでなく、より構造的に 1 日のプランを立てることができます。優先度、努力、時間ブロック、期日など、コンテキストをそのままに、To Do リストをマップ化することができます。

カスタムフィールドを使用して、タスクにタグを付け、自分の好きなように並べ替え、マイタスク を使用して、自分の仕事内容をパーソナライズしたダッシュボードビューで確認できます。

📌 理想的なユーザー:個人 多忙な日に大量の仕事を管理している方

3. Asana の短期目標テンプレート

viaAsana

この Asana の To Do リストテンプレートは、野心的な目標を、焦点を絞った短期的なアクションプランに分割するのに役立ちます。このテンプレートを使用して、より小さく、達成しやすいマイルストーンを概説し、それらを長期的な戦略にリンクし、進捗状況を視覚的に確認できるマーカーで勢いを構築しましょう。

このテンプレートは、チームが従うべきロードマップも提供するため、タスクの追跡、プランの調整、包括的な目標への進捗確認に役立ちます。

📌 理想的な用途:より広範なビジネス成果につながる四半期ごとのターゲットやスプリントの目標を設定するチーム

4. Asana ビジネス開始チェックリストテンプレート

viaAsana

この Asana の ToDo リストテンプレートは、ビジネスを始めたいが、その考えに圧倒されている方に最適です。どこから手をつければよいのかわからない場合でも、問題はありません。このテンプレートには、戦略、ビジネスの登録、ブランディングとマーケティング、および ロジスティクス などの構造化されたセクションがあらかじめ用意されています。これにより、ストレスを感じることなく、各ステップを正しい順序で実行することができます。

各セクションには、進捗の追跡、見積予算と提案予算の比較、優先度の変化に応じて調整できるスペースが含まれています。さらに、共同創設者や共同作業者とタスクを共有して、責任を分担し、リスクを早期に発見することができます。

📌 対象:最初のオペレーションロードマップを構築中の起業家(登録からローンチまで)

5. Asana アイゼンハワーマトリックステンプレート

viaAsana

アイゼンハワーマトリックス手法に基づいて作成されたこのテンプレートは、タスクを緊急度と重要度に応じて「やる」、「スケジュール」、「デリゲート」、「削除」の 4 つの明確なカテゴリに分類するのに役立ちます。

再利用可能なレイアウトにより、タスクを正しい四分円にドラッグ&ドロップできます。カスタムフィールドを使用してこれらのタスクにコンテキストを添付し、ドキュメントやメモを追加し、開始日を設定し、デリゲート済みのアイテムについてチームメイトをループに追加します。

📌 理想的なユーザー:毎週タスクの優先順位を決定して効率的な意思決定を行うリーダー

6. Asana 作業ログテンプレート

viaAsana

この Asana の ToDo リストテンプレートは、毎日の活動をステータスごとに記録するのに役立ちます。プランした内容、実際に完了した内容、各タスクにかかった時間を簡単に確認できます。

一般的なタイムシートとは異なり、請求タイプ、努力レベル、優先度などのコンテキストをタスクにタグ付けすることができます。これにより、パターンを簡単に発見し、価値の低い時間の浪費を追跡し、ワークフローをリアルタイムで調整することが可能になります。

📌 理想的なユーザー:毎日の成果を追跡して、時間の活用、請求、生産性の傾向を最適化したいプロフェッショナル

7. Asana デザインプロジェクトプランテンプレート

viaAsana

シンプルなチェックリストから、デザインワークフローのための「構造化されたプロジェクトプラン」へとステップアップしたいとお考えですか?

このテンプレートを使用すると、ウェブバナー、ソーシャルグラフィック、電子メールのビジュアルなど、さまざまなフォーマットでクリエイティブ資産を計画および追跡できるため、何も見逃すことはありません。

「リファレンス」、「ウェブ資産」、「ソーシャル資産」 など、明確なセクションに仕事を整理し、カスタムフィールドを使用して資産の種類やステータスを指定することができます。また、チームは、サイバーセキュリティキャンペーンの展開など、連携が鍵となる部門横断的なプロジェクトの作業明細書としても使用することができます。

📌 理想的な用途:複数の共同作業者とチャネル間でビジュアルアセットを調整するクリエイティブチーム

8. Asana の会社目標およびビジネス目標テンプレート

viaAsana

このテンプレートは、成果重視のプランニングをサポートするために作成されています。所有者の割り当て、期限の設定、OKR や同様のフレームワークを使用して目標を測定可能な要素に分割する作業が簡単になります。

収益目標や顧客満足度メトリクスから採用目標まで、すべてを 1 か所で調整できます。これを使用して、戦略と実行を結びつけ、チームの貢献度を追跡し、各従業員が自分の仕事が会社の成功にどのように貢献しているかを可視化できます。

📌 理想的なユーザー:戦略的目標をチーム間の実行プランに変換するリーダーシップチーム。

9. Asana エージェンシーコラボレーションテンプレート

viaAsana

Asana の To Do リストテンプレートを使用すると、社内のチームや代理店は、今後の作業、アクティブなタスク、クライアントのパイプラインを可視化できます。「To Do の計画」、「作業中」、「今後の成果物」などの各セクションでは、注意が必要な事項、その期限、担当者を明確にすることができます。

さらに、明確なタイムラインを維持し、承認が滞らないよう徹底します。

📌 理想的な用途:代理店と協力し、キャンペーン、タイムライン、承認を効率化したいマーケティングチームや運用チーム

10. Asana クロスファンクショナルプロジェクトプランテンプレート

viaAsana

複数のチームがプロジェクトに関与している場合、細かい情報がツールや受信トレイ間で失われがちです。このAsana プロジェクト管理テンプレートは、プロジェクトの計画、マイルストーン、次のステップ、コミュニケーションプランの各段階の可視性を提供することで、部門間の計画を一元化します。

ガントスタイルのタイムラインで依存関係を視覚化し、スケジュールの変更に合わせて簡単に調整することができます。

📌 理想的なユーザー:タイムラインや成果物が変動する、複数の部門にわたるイニシアチブを管理するプロジェクトリーダー

Asana To-Do リストテンプレートの制限

Asana の ToDo リストテンプレートは、チームがすぐに業務を開始するのに役立つことは事実です。しかし、効率や拡張性を妨げるいくつかの制約があります。

以下にいくつかご紹介します:

プロジェクトの範囲に制限あり: テンプレートは個々のプロジェクトに限定されているため、後で変更を加えても、既存のコピーには遡って更新は反映されません。

定期的なタスクの手動セットアップ: テンプレートを再利用するたびに、ユーザーが再発ルールを再設定する必要があり、繰り返しの作業が増えます。

サブタスクの自動化のギャップ: 追加のステップや回避策のセットアップを適用しない限り、ルールはサブタスクをスキップすることがよくあります。

テンプレートのストレージに制限あり: プロジェクトごとに保存できるタスクテンプレートの番号に上限があり、テンプレートの一元管理はできません。

プロジェクト間でフィールドの動作が統一されていない: フィールドライブラリから追加されていないカスタムフィールドは、プロジェクト間のビューで同期やレポート作成が正しく行われません。

Asana の現在のテンプレートの柔軟性、レポート作成の深度、カレンダーの統合に関する制限は課題となっています。当社のテンプレートの多くは手動での修正が必要であり、プロジェクト全体に拡大すると自動化ルールが信頼できなくなる場合があります。

簡単に言えば、Asana のテンプレートはしばしばサイロ化して機能するため、単一のプロジェクトには最適ですが、部門間で重複なく調整するのは難しい場合があります。

Asana の代替テンプレート

ClickUp は、タスク、ドキュメント、タイムライン、チェックリストを 1 つの統合ワークスペースにまとめるテンプレートにより、Asana の制限を解消します。タスク管理ソフトウェアとして、タスクレベルの制御を損なうことなく、テンプレート間の可視性を共有しやすくします。

自動化機能はとても便利で、テンプレートのタスクやリストにより、時間を大幅に節約できます。レイアウトと、カスタムフィールドからビューまでカスタマイズできる点が気に入っています。

ToDo リストの構造とカスタマイズ可能なワークフローの柔軟性を組み合わせた、トップクラスの ClickUp テンプレートをご紹介します。🧰

1. ClickUp 基本 To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 基本 To Do リストテンプレートで、タスクの変更や個人的な用事を管理しましょう。

ClickUp の基本的な To Do リストテンプレートは、タスク管理の複雑さを排除し、1 日のプランを立て、優先度を把握するためのシンプルなセットアップを提供します。このAsana の代替ツールを使用すると、あらかじめ設定された列を使用してすぐに作業を開始したり、自分のスタイルに合わせてフォーマットを切り替えたり、タスクの進捗を更新したりすることができます。

以下のように、これらがあなたを鋭く、整理整頓された状態に保つお手伝いをします:

視覚的なタスクラインを表示する ボードビュー と、構造化されたチェックリストを表示する リストビュー を切り替えることができます。

2 つの組み込みステータス「 To-Do 」と「 Complete 」を使用して、システムを整理し、実行可能な状態に保ちます。

最小限のレイアウトで、セットアップの手間をかけずにタスクをすばやく追加、編集できます。

📌 対象:個人で日常の個人用または業務用のタスクを管理し、迅速に整理するための軽量な構造が必要な方

📮 ClickUp のインサイト:あなたの ToDo リストはうまく機能していると思いますか?もう一度考えてみてください。当社のアンケートによると、76% のプロフェッショナルは、タスク管理に独自の優先順位付けシステムを使用しています。しかし、最近の調査では、65% の労働者は、効果的な優先順位付けを行わず、価値の高いタスクよりも簡単に達成できるタスクに集中する傾向があることが明らかになっています。 ClickUp のタスク優先度は、複雑なプロジェクトを視覚化し、取り組む方法を変革し、重要なタスクを簡単に強調表示します。ClickUp の AI 搭載ワークフローとカスタム優先度フラグにより、まず何に取り組むべきかを常に把握できます。

2. ClickUp デイリートゥードリリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のデイリートゥードリリストテンプレートを使用して、毎日の目標の達成に集中しましょう。

ClickUp デイリートゥードリリストテンプレートは、毎日の目標達成に役立つ 1 日のスケジュールを立てるために作成されています。今重要なことを把握できるので、毎日のプランニングがリセットではなくリズムのように感じられます。

このTo Do リストの例は、以下の点で役立ちます。

Streak Counter で毎日の習慣を追跡し、一貫性を確立しましょう。

カテゴリー および 場所 フィールドを使用してタスクを並べ替え、自宅、仕事、用事などのアイテムをグループ化します。

カレンダービュー で 1 日の予定を確認したり、チーム間のプランニングでは 作業負荷 と ガントチャートビュー を切り替えられます。

📌 理想的なユーザー:1 日を通して複数の優先度をバランスよく調整し、1 時間ごとに影響力の大きいタスクに集中したいプロフェッショナル

3. ClickUp カレンダー To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp カレンダー To Do リストテンプレートを使用すると、役割やカテゴリに基づいてタスクをフィルタリングする中央のハブを利用できます。

スケジュールが頻繁に変わる場合は、ClickUp カレンダー To Do リストテンプレートをお試しください。タスクリストをダイナミックなカレンダーに変換し、数日または数週間の作業負荷の計画、視覚化、調整に役立ちます。

これはADHD の To Do リストとしても使用でき、責任に応じて割り当てをフィルタリングする「役割別ビュー」で、重要なアクションアイテムに集中することができます。

このテンプレートが明確にする点は次のとおりです。

スケジュールビュー を使用して、週単位または月単位のプランニングでタイムライン上にすべてのタスクを表示

カテゴリ、リソース、 および 生産性レベル などのカスタムフィールドを使用して、タスクのコンテキストをすばやく評価できます。

ミーティング前のアクションアイテムを同期する「ミーティングリクエストビュー」で、目的のあるミーティングをプランしましょう。

📌 理想的なユーザー:正確な時間ブロックと視覚的なスケジュール管理が必要な、納期重視のタスクを管理するチームやフリーランサー

🔍 ご存知でしたか? ベンジャミン・フランクリンは、13 の個人的な美徳に従って生きるという目標の一環として、公式に ToDo リストを発明したとクレジットされています。彼の ToDo リストは、単なる箇条書きではなく、1 時間ごとに整理されていました。それは午前 5 時に「起床、洗顔、そして力強い善に対処する」から始まっていました。

4. ClickUp 仕事用 To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の仕事用 To Do リストテンプレートで、プロフェッショナルな目標の勢いを維持しましょう。

ClickUp の仕事用 To Do リストテンプレートは、仕事関連のタスクをタイプ(クライアントの仕事、管理、アウトリーチ)ごとにグループ化し、重要な情報をタスクカードに直接記録し、遅延や障害を即座に発見するのに役立ちます。

このテンプレートを使用して、週の仕事を管理する方法をご紹介します。

タスクタイプ、重要なメモ、 および 頻度 などのカスタムフィールドを使用して、コンテキスト豊富な詳細を追加します。

週間カレンダービュー で 1 週間の予定を立て、 月間ビュー に切り替えてより広範な計画を立てましょう。

連絡先電子メールやリソースなどのフィールドを使用して、タスク関連のコミュニケーションを整理しましょう。

📌 理想的な用途:ワークストリームを分割し、所有権を割り当て、進行中の仕事を明確に追跡する必要がある部門横断的なチームやチームリーダー

5. ClickUp アクティビティリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp アクティビティリストテンプレートを使用して、プロジェクト、メトリクス、担当者など、複数のレイヤーにわたるアクティビティを追跡します。

ClickUp のアクティビティリストテンプレートは、複数のコンテキストにわたるさまざまな進行中のアクティビティを整理、監視、管理するのに役立ちます。ワークフロー固有のフィールドやビューが含まれており、アクティビティをプロジェクト、役割、進捗メトリクスに接続するのに役立ちます。

このテンプレートのユニークな機能は以下の通りです。

📌 理想的なユーザー:オペレーションマネージャー、クライアントサービスチーム、または直線的なチェックリスト以上の機能が必要な階層的なワークフローを監督する方

6. ClickUp タスク管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp タスク管理テンプレートで、タスクの優先順位付けとプランニングを改善しましょう。

すべてが同様に緊急に見える場合、ClickUp タスク管理テンプレートを使用すると、影響度と期限でタスクを並べ替えることができます。仕事を明確なフェーズ(アクションアイテム、アイデア、バックログ)に分類する、構造化されたすぐに使えるフォルダが利用できます。

このテンプレートがタスク管理をアップグレードする理由とは?その理由を見てみましょう。

チームビュー を使用して、タスクの所有権を視覚化し、仕事をインテリジェントに範囲設定して割り当てます。

担当者、期日、 および 見積もり時間 などの、あらかじめ設定されたカスタムフィールドを使用して、重要なタスクの詳細を即座に追跡できます。

カンバンスタイルの追跡に便利なボードビューや、ドラッグ&ドロップでスケジュールを設定できるカレンダービューなど、6 つのダイナミックなビューを使用して、視点を切り替えることができます。

7. ClickUp 移動可能な To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「引っ越し To Do リストテンプレート」で、手間のかからない引っ越しをコーディネートしましょう。

自宅やオフィスの引っ越しの調整は、まるで何百もの小さなプロジェクトを同時に管理しているかのようです。ClickUp の引っ越し To Do リストテンプレートを使用すると、すべてのタスクを明確で実行可能なフェーズに分割できるため、見落としがなくなります。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

移動フェーズビュー を開いて、移動の各フェーズをマップします。

To Pack、Scheduled、 または Completed などのカスタムステータスで進捗状況を追跡

所有者、場所、または緊急度などのカスタムフィールドを使用して、責任を割り当て、タスクを並べ替えます。

📌 対象:個人または詳細な移転物流を管理する社内マネージャー

プロジェクトの管理に苦労している組織には、ClickUp がタスクのコラボレーションを支援します。このソフトウェアを使用すると、ToDo リストのアイテムを追跡し、規定の時間内にそれらのタスクに取り組むことができます。また、プロジェクト管理チームはプロジェクト全体の進捗状況を追跡して、納期を確実に守ることができます。

プロジェクトの管理に苦労している組織には、ClickUp がタスクのコラボレーションに役立ちます。このソフトウェアを使用すると、ToDo リストのアイテムを追跡し、指定された時間内にそれらのタスクに取り組むことができます。また、プロジェクト管理チームはプロジェクト全体の進捗状況を追跡して、納期を確実に守ることができます。

8. ClickUp バケットリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp バケットリストテンプレートで、あなたの夢に構造を与えましょう。

ClickUp バケットリストテンプレートは、大きな夢を具体的なプランに変えたい個人向けの目標追跡システムです。このテンプレートでは、以下のことができます。

大陸、目的地、関係者、 満足度などのカスタムフィールドを使用して、アイデアをグループ化およびフィルタリングできます。

写真 フィールドを使用して、視覚的なインスピレーションや体験後のアップロードを添付し、思い出をコンテキストとともに保存しましょう。

評価別ビュー を使用して目標の優先順位付けを行ったり、 人別ビュー を使用して参加者に基づいて出張やプロジェクトをフィルタリングしたりできます。

大陸別ビューを使用して、地域やテーマに基づいてプランを立て、大きな目標をトラッキング可能なサブタスクに分割しましょう。

📌 理想的なユーザー:個人的な野心、スキル向上の目標、長期的な経験の目標などを追跡したい、目標志向のビジネスパーソン

9. ClickUp クラス課題 ToDo リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「授業の課題 ToDo リストテンプレート」で、学業のタスク管理を簡単に

授業のプラン、採点、生徒の出席管理は、必ずしも簡単な作業ではありません。ClickUpの「授業の課題 ToDo リストテンプレート」を使えば、サイロ化されたフォルダをいちいち探さなくても、すべての作業を一元管理できます。

12 種類の既製のタスクステータス、期日別リストや書類などの事前設定ビュー、評価、タスクタイプ、対象トピックなどのフィールドにより、毎学期、一から設定し直す必要なく、可視性を確保できます。

やることリストテンプレート

📌 理想的なユーザー:教育者、学術チーム、またはコースワーク、提出物、採点サイクルを追跡するホームスクーリングを行う親

10. ClickUp 仕事を完了するためのテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「タスクを完了する」テンプレートを使用して、タスクシステムを整理し、最大限の効果を引き出しましょう。

David Allen の GTD 手法に基づいて構築されたClickUp の「Getting Things Done」テンプレートは、「次のアクション」、「待機中」、「Tickler ファイル」など、7 つの既製の GTD リストにタスクを分類して、タスクの把握、明確化、実行を支援します。

環境や必要な時間/エネルギーに応じてタスクにタグを付けます。

受信トレイのキャプチャから週次レビューまで、GTD の各フェーズに合わせた 7 つの事前保存済みリストにアクセスできます。

GTD ドキュメントビュー をピン留めして、SOP、ミーティングのメモ、チーム用の GTD ガイドを作成しましょう。

📌 理想的なユーザー:GTD 方式を使用してアイデアを分類し、アクションの優先順位を決定し、タスクを実行に移す生産性重視の方

11. ClickUp ホームリフォームのやることリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のホームリフォーム To Do リストテンプレートで、リフォームのタスクを確実にこなしましょう。

Zoom の通話と深夜の電子メールの合間に、家のリフォームを管理しようとしていますか?ClickUp のリフォーム To Do リストテンプレートは、このプロセスを簡素化します。リフォームプロジェクトを明確な段階に分割し、部屋ごとにタスクをマップし、業者を割り当て、依存関係を順番に並べることができるため、配管工事の前に塗装のスケジュールを立てることがありません。

ボードビューを使用して、設計、調達、実行などのフェーズごとに仕事を整理しましょう。

コスト追跡フィールド を追加して、タスクごとに人件費と材料費を監視

請負業者やベンダーに、期限とステータスマーカーを付けたタスクを割り当てます。

📌 理想的なユーザー:リフォームの計画、予算の管理、業者や作業員との調整を行う住宅所有者や建設業者

⚙️ ボーナス:これらの ToDo リストテンプレートを、ClickUp の組み込みのコンテキスト認識 AI アシスタントであるClickUp Brain のパワーと組み合わせましょう。タスクの優先順位付け、最適な期限の提案など、さまざまなことを依頼することができます。 ClickUp Brain に最適なタスクの期限を提案してもらい、仕事の優先順位をより適切に決定しましょう。

12. ClickUp デジタル製品チェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp デジタル製品チェックリストテンプレートを使用して、製品開発の段階をマップアップしましょう。

ClickUp のデジタル製品チェックリストテンプレートは、製品チームやマーケティングチームのメンバーに、重要なステップごとにすぐに使えるドキュメントレイアウトを提供します。所有権の詳細、期日、重要なファイルをドキュメントに直接挿入することができます。

以下がメリットです:

📌 理想的なユーザー:機能の更新、バックログアイテム、リリースマイルストーンを追跡する創業者、プロダクトマネージャー、開発チーム

13. ClickUp パーティー企画 ToDo リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のパーティー企画 To Do リストテンプレートを使用して、イベントを簡単なフェーズに分割し、プランニングを容易にしましょう。

ClickUp パーティー企画 To Do リストテンプレートを使用すると、すべてを 1 か所に整理して、完璧なパーティーを開催することができます。ゲストリストやベンダー情報を作成、管理しましょう。装飾、タイムライン、いつも直前に思い出す用事などの詳細を追加することもできます。進行中、保留中、決定が必要な事項にマークを付けることもできるので、見落としがありません。

なぜ必要なのか:

タスクを イベントフェーズ に分類して、進捗状況を視覚的に記録し、リアルタイムで更新できます。

「詳細情報が必要」や「ブロック」などのカスタムステータスを使用して、進行状況や注意が必要な事項を常に把握できます。

ベンダーボード や 装飾チェックリスト などの別々のビューで、食事、装飾、エンターテイメントの準備状況を追跡し、行き来の手間を省きます。

📌 理想的な用途:ケータリングや装飾など、複数の要素が絡むお祝いのイベントをコーディネートするイベントプランナー

14. ClickUp セルフケア To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のセルフケア To Do リストテンプレートを使用して、毎日および毎週のパーソナルケアのルーティンをマップしましょう。

ClickUp のセルフケア To Do リストテンプレートを使用すると、仕事やチームの優先事項と同じレベルの構造で、自分の健康のために意図的に時間を作ることができます。心、体、精神のケアのためのパーソナライズされたプランを作成し、ステータスを追跡してパターンを把握し、自分自身に責任を持つことができます。

このテンプレートは、個人的なタスクの管理にどのように役立ちますか?

メモ、参照、セルフケアタイプ、ウェルネスタイプのカスタムフィールドを使用して、習慣を分類しましょう。

「Crushing」、「Off Track」、「On Hold」などのステータスで勢いを監視します。

カレンダービューを使用してルーティンをプランしたり、セルフケアタイプビュー でタイプごとにグループ分けしたりできます。

📌 理想的なユーザー:身体的、精神的、感情的なルーティーンで一貫した健康習慣を構築している多忙なプロフェッショナル

15. ClickUp 品質管理チェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の品質管理チェックリストテンプレートを使用して、QA プロセスを明確化しましょう。

ClickUpの品質管理チェックリストテンプレートを使用すると、ギャップの特定、問題のフラグ付け、結果の記録を 1 つの集中スペースで行うことができます。テスト手順、重要、軽微、結果 などの定義済みのフィールドを使用すると、問題を即座に分類して優先順位を付けることができます。

このテンプレートを品質管理に活用する方法をご紹介します。

結果、重要度、テスト手順など 8 つのセクションで、検査結果と重大度を文書化します。

新規承認 や 却下 などのカスタムステータスを適用して、QC パイプラインにおける各アイテムの進捗状況を表示します。

プロジェクトリストビューとテーブルビューを切り替えて、自分の仕事に最適な方法で検査を管理しましょう。

📌 理想的な用途:製造、プロセス監査、または規制順守のレビューを監督する QA チームおよび生産責任者

16. ClickUp SEO チェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp SEO チェックリストテンプレートを使用して、コンテンツを検索アルゴリズムに整合させましょう。

ClickUp SEO チェックリストテンプレートは、タイトルタグ、構造化データ、内部リンク、およびコンテンツのページの最適化を追跡します。ホームページ、製品詳細ページ、FAQ ページ、および重要度などの定義済みのフィールドを使用すると、タスクの場所や影響度に基づいてタスクを簡単に分類できます。

この SEO チェックリストテンプレートの特徴:

完了 、 進行中 、 保留中 などの定義済みのタグを使用して、最適化のステータスを追跡します。

SEO チェックリストやチームキャパシティなどの組み込みビューを使用して、タスクの進捗状況やチームの帯域幅を常に把握しましょう。

参照 フィールドに直接参照や監査メモを追加して、一元化できます。

📌 理想的なユーザー:コンテンツストラテジスト、SEO スペシャリスト、または大規模な技術的な修正やページレベルの最適化を追跡するマーケティング担当者

17. ClickUp 採用チェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の採用チェックリストテンプレートで、候補者のあらゆる接触点を追跡

ClickUpの採用チェックリストテンプレートを使用すると、候補者のパイプラインを追跡し、面接を管理し、新入社員の入社手続きのステップを整理することができます。採用プロセスの各フェーズがマップ化されているため、ステータス、期限、所有権を一覧で確認することができます。

リストビューでは、チームにとってすべてが透明に保たれ、ネストされたサブタスクとコメントスレッドにより、コラボレーションとフォローアップが確実になります。

この採用チェックリストの使用方法は以下の通りです。

応募者ソース および 面接フェーズ フィールドを適用して、各候補者の出身地や進捗状況を追跡します。

面接メモ および 採用結果 フィールドを使用して、各タスクに面接のフィードバックや最終決定を直接記録できます。

役割別パイプラインや部門採用進捗などのフィルタービューを使用して、候補者を部門や役割で並べ替えることができます。

📌 理想的なユーザー:求人、面接、入社手続きのタスクを管理する採用担当者や人事チーム

💡 プロのヒント:頭の中で渦巻いているすべてのタスクやアイデアを、1 つの包括的な優先度リストにまとめておきましょう。そして、毎朝、優先度とエネルギーレベルに基づいて 3~5 つのタスクを 1 日のリストにまとめます。こうすることで、圧倒されることなく集中力を維持することができます。

18. ClickUp プロジェクトチェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp プロジェクトチェックリストテンプレートで複数の成果物を同時に管理

ClickUp プロジェクトチェックリストテンプレートは、通常のプロジェクトチェックリストとは異なります。各タスクの順序、ステータス、影響を追跡できるため、部門やチーム間の複雑なワークフローを管理しやすくなります。

このプロジェクト管理チェックリストが、実行準備の維持にどのように役立つかを以下にご紹介します。

「進捗リスク」および「フェーズタイプ」フィールドを使用して、リスクの高いフェーズを正確に特定します。

組み込みのトリガーを備えた ClickUp タスクリレーションシップ を使用して、部門間の引き継ぎを自動化

プロジェクトタイムラインビュー のリアルタイム更新で、期限の変更を監視しましょう。

並行プロジェクト間の過負荷を強調表示するように設計された チーム割り当て要約ビュー を使用して、リソースの不足を早期に発見します。

📌 理想的な用途:シーケンス、ステータスの追跡、チーム全体の透明性を必要とする、多段階のイニシアチブを指揮するプロジェクトリーダー

19. ClickUp バケーションチェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の休暇チェックリストテンプレートを使用して、リラックスした時間を計画し、休暇を満喫しましょう。

休暇中に充電器を忘れてしまったり、直前に予約を忘れてしまったりしてストレスを感じたくない人はいないでしょう。ClickUp の休暇チェックリストテンプレートは、予約の確認から日焼け止めやスニーカーの荷造りリマインダーまで、すべてを整理しておくことができるので、何度も荷物を確認する必要がなく、休暇を快適に過ごすことができます。

まだ購入しなければならないもの、すでに荷造りしたものを追跡したり、グループ旅行を計画している場合は、パートナー、子供、チームメイトに旅行の準備タスクを割り当てることもできます。

このテンプレートの仕組みは次のとおりです。

タスクのステータスを使用して、旅行アイテムを「 持ち物リスト」、「 持ち物」、「 購入リスト 」に分類します。

アイテムタイプ、休暇旅行、 および 数量 フィールドを使用して、必要なものを分類し、準備を迅速化

「購入リスト」や「アイテムステータスビュー」などのビューを切り替えて、ギャップを即座に発見できます。

📌 理想的なユーザー:旅行の必需品、荷造り、タイムラインを整理するプランナーや頻繁に旅行をする人

20. ClickUp 退職チェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の退職チェックリストテンプレートで、退職後の生活を整理しましょう。

ClickUp リタイアメントチェックリストテンプレートは、ClickUp ドキュメント内の構造化されたプランニングハブで、ドキュメント、リンク、メモ、タイムラインを一元管理できます。401(k) のロールオーバーや退職後の福利厚生の設定など、重要なタスクを先延ばしにしている場合は、このテンプレートを使用して、確固たるプランを立てて実行に移すことができます。

このテンプレートの効果的な点は次のとおりです。

財務準備、法的準備、 および ライフスタイルの計画 などのタスクグループを使用して、定年退職前のマイルストーンをマップしましょう。

参照リンクとドキュメントの埋め込みセクションを使用して、フォーム、ポリシーの詳細、プロバイダーの情報を 1 か所にまとめておくことができます。

メディケアの申し込みや不動産の縮小のタイムラインなど、優先度は低いが時間的制約のあるアイテムには、 ClickUp リマインダー を設定しましょう。

📌 理想的なユーザー:転職の準備、財務計画、福利厚生セットアップ、ライフスタイルの変化などのマイルストーンを追跡するプロフェッショナル

Asana の To Do リストテンプレートは、単純なタスクを整理するのに役立ちますが、締め切りの変更、部門間の連携、個人的な To Do など、1 日の業務が多岐にわたる場合は、そのフォーマットでは不十分になることがあります。

そこで、ClickUp のステップが登場します。

ClickUp の To Do リストテンプレートは、カスタマイズ可能なビュー、詳細なタスクタイトル、より詳細な追跡フィールド、SEO からセルフケアまで、あらゆる用途に合わせてカスタマイズ可能なフレームワークを備え、あなたの仕事のスタイルに適応します。

今すぐClickUp に無料で登録して、あなたと一緒に動くタスクシステムを構築しましょう!✅