I 12 migliori software per verbali di riunione per note organizzate e utilizzabili

Il loro sistema Docs ha silenziosamente sostituito gran parte del nostro lavoro su Documenti Google. Tutto scorre meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti. […] All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesima trovata pubblicitaria basata sull'IA. Ma mi ha risparmiato alcuni noiosi compiti di scrittura, specialmente quando devo riepilogare lunghe email dei clienti o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa appunti con l'IA è stata la vera sorpresa. Prima perdevamo tantissimi elementi da intraprendere dopo le riunioni, ma ora cattura tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è migliorato notevolmente.