I 12 migliori software per verbali di riunione per note organizzate e utilizzabili

Alla fine di una riunione, le tue note sono un miscuglio di frasi incomplete, elementi da intraprendere senza un titolare e un promemoria per dare seguito... a te stesso.
Se sei tu il responsabile dell'organizzazione, conosci fin troppo bene questa routine.
Ecco perché hai bisogno di un software per i verbali delle riunioni.
In questo post del blog, esamineremo le migliori opzioni di software per i verbali delle riunioni. Cominciamo! 💪🏼
I migliori software per verbali di riunione in sintesi
Abbiamo selezionato una serie di strumenti per la gestione delle riunioni che trasformano le tue note da disordinate a organizzate, così non dovrai sistemare il caos in un secondo momento. 🧼
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità principali
|Prezzi
|ClickUp
|Appunti delle riunioni basati sull'IA e gestione del flusso di lavoro Dimensione del team: ideale per singoli, startup e grandi aziende
|AI Notetaker, sintesi di ClickUp Brain, sincronizzazione calendario/attività, integrazione con Docs, avvio di Zoom e Meet
|Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende
|Fellow
|Flussi di lavoro strutturati per le riunioni Dimensione del team: ideale per manager e team di piccole e medie dimensioni
|Monitoraggio delle azioni da intraprendere, condivisione dell'ordine del giorno, analisi delle riunioni, integrazioni con altri strumenti
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 11 $ al mese
|Fireflies. /IA
|Registrazione accurata delle conversazioni Dimensione del team: ideale per team remoti e professionisti che si concentrano sui contenuti
|Trascrizione, Ricerca intelligente, Citazioni, Assistente IA Ask Fred
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 18 $ al mese
|Avoma
|Intelligenza conversazionale per le chiamate commerciali Dimensione del team: ideale per team di vendita B2B e team di revenue operations
|Approfondimenti sulle trattative, valutazione tramite IA, snippet, strumenti di coaching, sincronizzazione CRM
|A partire da 29 $ al mese per registratore
|tl;dv
|Momenti di riunione condivisibili Dimensione del team: ideale per team di prodotto, team del supporto e team di formazione
|Snippet intelligenti, trascrizioni multilingue, monitoraggio degli argomenti tramite IA
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese
|Otter.ia
|Partecipazione alle riunioni in tempo reale Dimensione del team: ideale per team ibridi ed esigenze di accessibilità
|Trascrizioni in tempo reale, Otter Chat, sincronizzazione delle diapositive, OtterPilot multipresence
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 16,99 $ al mese
|Fathom
|Automazione del flusso di lavoro CRM Dimensione del team: ideale per agenzie, consulenti e rappresentanti commerciali
|Riassunti basati sull'IA, sincronizzazione con il CRM, momenti chiave delle chiamate, monitoraggio delle parole chiave
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 19 $ al mese
|Grain
|Estrazione di informazioni sui clienti Dimensione del team: ideale per i team dedicati al successo dei clienti e alla ricerca
|Momenti salienti, Sequenza degli interventi, Clip condivisibili, rimozione delle parole di riempimento
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 19 $ al mese
|Jamie
|Team attenti alla privacy Dimensione del team: ideale per team legali, finanziari e di conformità
|Elaborazione locale, nessun bot cloud, cattura dello schermo, note basate sugli argomenti
|Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per i livelli a pagamento
|MeetGeek
|Analisi delle prestazioni delle riunioni Dimensione del team: ideale per team orientati ai processi e basati sui dati
|Metriche di coinvolgimento, schede di valutazione delle riunioni, dashboard personalizzate
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 19 $ al mese
|Sembly
|Gestione automatizzata delle attività Dimensione del team: ideale per team operativi e interfunzionali
|Monitoraggio delle azioni da intraprendere, riepiloghi intelligenti, automazioni dei promemoria
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese
|MeetingKing
|Standard formali di documentazione Dimensione del team: ideale per riunioni di governance e del consiglio di amministrazione
|Flussi di lavoro per l'approvazione, modelli formali, cronologie pronte per la revisione, monitoraggio dei partecipanti
|A partire da 9,95 $ al mese per i privati
💬 Le riunioni procedono rapidamente: l'IA ti aiuta a stare al passo. In questo video scoprirai come utilizzare l'IA per registrare, riassumere e organizzare automaticamente gli appunti delle riunioni.
Cosa cercare in un software per i verbali delle riunioni?
Scegliere il software giusto può rendere le tue riunioni più produttive e organizzate. Ecco a cosa dare la priorità in un software per verbali di riunione:
- Trascrizione istantanea: Cattura ogni discussione in modo accurato grazie alla tecnologia di trascrizione in tempo reale basata sull'IA
- Modelli personalizzati: crea note coerenti e in linea con il tuo marchio grazie a modelli personalizzabili per diversi tipi di riunioni
- Integrazione degli strumenti: Connettiti senza soluzione di continuità con piattaforme come Zoom, Slack o Google Calendar per flussi di lavoro fluidi
- Collaborazione in tempo reale: Consenti la modifica delle note in tempo reale con i partecipanti alla riunione per migliorare il lavoro di squadra
- Sicurezza dei dati: garantisci la sicurezza delle informazioni sensibili grazie alla conformità SOC 2 Tipo II o al GDPR
- Monitoraggio delle attività: Assegna e monitora le azioni da intraprendere con promemoria automatici per garantire la responsabilità
- Archivi delle note: archivia e recupera facilmente i verbali delle riunioni passate grazie ad archivi organizzati e ricercabili
🧠 Curiosità: Nonostante il nome, il termine "minutes" non si riferisce ai minuti dell'orologio. La parola deriva dalla locuzione latina minuta scriptura, che significa "piccole note" o "dettagli".
I migliori software per la redazione dei verbali delle riunioni
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Ecco una rassegna dei migliori strumenti che ti aiutano a registrare, organizzare e dare seguito a ogni conversazione. 💬
1. ClickUp (Ideale per appunti di riunione basati sull'IA e gestione del flusso di lavoro)
ClickUp, l'app completa per il lavoro, trasforma ogni riunione in una parte chiara e tracciabile del tuo flusso di lavoro, in modo che le decisioni non vadano perse e i passaggi successivi non rimangano confinati nel taccuino di qualcuno.
Si parte da ClickUp riunioni, che riunisce strumenti che ti aiutano a prendere appunti, organizzare e dare seguito alle attività.
Trasforma ogni conversazione in azione
🎥 Ti piacerebbe avere un assistente per le riunioni? Con Notetaker di ClickUp, puoi dire addio alla frenesia di prendere appunti: basta presentarti, chattare e lasciare che il tuo nuovo amico IA si occupi dei dettagli! Guarda come.
Cominciamo con ClickUp AI Notetaker. Si collega alle tue riunioni, registra la conversazione e genera riassunti chiari e strutturati.
Supponiamo che i tuoi team di prodotto e marketing si riuniscano per definire le sequenze di lancio. L'IA trascriverà la discussione, evidenzierà le decisioni come "il testo definitivo dell'annuncio deve essere revisionato entro mercoledì" e suggerirà automaticamente di assegnare tale attività al responsabile dei contenuti.
ClickUp AI Notetaker va oltre la semplice trascrizione. Coglie i punti chiave, identifica le decisioni e gli elementi da intraprendere e può persino trasformarli in attività assegnate alle persone giuste, in modo che le riunioni si traducano direttamente in azioni concrete anziché limitarsi alla semplice documentazione.
Funziona anche su piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, consentendoti di prendere appunti, riepilogare e organizzare le note ovunque si svolga la riunione del tuo team.
Dopo la riunione, puoi utilizzare ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, per cercare istantaneamente tra tutti gli appunti, le attività e i documenti delle riunioni passate utilizzando il linguaggio naturale. Trova rapidamente decisioni passate, impegni o il contesto dei progetti in corso: non dovrai più rovistare tra le cartelle o scorrere all'infinito.
Ad esempio, se qualcuno fa riferimento a un reclamo di un cliente discusso due settimane fa, puoi chiedere a ClickUp Brain di trovare l'ultima nota in cui è stato menzionato o individuare l'attività creata per risolverlo.
I risultati delle riunioni generati da AI Notetaker vengono salvati in un documento privato su ClickUp Docs. Puoi aprire quel documento, raggruppare gli elementi correlati, taggare i colleghi, modificare le date di scadenza o collegare le attività alle tue liste e ai tuoi spazi.
Ad esempio, se la trascrizione evidenzia "Pianificare il kickoff con il cliente", puoi spostarlo in una sezione del documento denominata "Attività di lancio con il cliente", taggare il responsabile del cliente accanto ad esso e assicurarti che sia elencato nel tuo elenco "Progetti dei clienti".
A differenza degli strumenti per riunioni autonomi, ClickUp collega in modo nativo appunti, azioni da intraprendere e follow-up ai tuoi progetti, attività e flussi di lavoro esistenti. Non dovrai più copiare appunti o promemoria nel tuo elenco delle attività: tutto è già collegato e tracciabile.
Semplifica le sincronizzazioni ricorrenti con il modello di verbale di riunione
Per semplificare ulteriormente le cose, il modello di verbale di riunione di ClickUp ti offre un layout pronto all'uso progettato specificamente per le riunioni ricorrenti del team. Include sezioni dedicate ai partecipanti, all'ordine del giorno, alle decisioni chiave e agli elementi da intraprendere.
Ad esempio, se organizzi riunioni di sincronizzazione interfunzionali bisettimanali, puoi duplicare il modello ogni volta e inserire gli aggiornamenti man mano che la riunione procede. Ogni elemento registrato può essere collegato a un'attività o assegnato a un membro del team, rendendo più facile tenere traccia di ciò che è stato concordato e di chi ne è responsabile.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Gestisci l'intera giornata da un unico posto: effettua la sincronizzazione delle riunioni e delle attività nel Calendario di ClickUp, pianifica il tuo programma in modo efficiente e ricevi suggerimenti intelligenti per i follow-up
- Scrivi meno e agisci più rapidamente: chiedi a ClickUp Brain di riepilogare le attività, compilare le descrizioni e redigere bozze di aggiornamenti in base al contesto della riunione
- Partecipa alle riunioni senza cambiare strumento: avvia chiamate su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams da qualsiasi punto dell'area di lavoro di ClickUp
- Mantieni le conversazioni collegate al lavoro: usa ClickUp Chat per effettuare la condivisione di aggiornamenti, prendere decisioni e collaborare senza perdere il contesto
- Registra e condividi rapidamente il contesto: crea brevi registrazioni dello schermo per presentazioni, aggiornamenti o follow-up che non richiedono una riunione completa con ClickUp Clips
- Trasforma le registrazioni in trascrizioni ricercabili: Lascia che ClickUp Brain trascriva i Clip e le registrazioni delle riunioni, così potrai rivedere le discussioni senza doverle riascoltare
Limiti di ClickUp
- La curva di apprendimento può essere ripida, soprattutto se non hai familiarità con la gerarchia delle attività e le funzionalità/funzioni di ClickUp
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.250 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.470 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Questa recensione su Reddit dice davvero tutto:
Il loro sistema Docs ha silenziosamente sostituito gran parte del nostro lavoro su Documenti Google. Tutto scorre meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti. […] All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesima trovata pubblicitaria basata sull'IA. Ma mi ha risparmiato alcuni noiosi compiti di scrittura, specialmente quando devo riepilogare lunghe email dei clienti o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa appunti con l'IA è stata la vera sorpresa. Prima perdevamo tantissimi elementi da intraprendere dopo le riunioni, ma ora cattura tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è migliorato notevolmente.
Il loro sistema Docs ha silenziosamente sostituito gran parte del nostro lavoro su Documenti Google. Tutto scorre meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti. […] All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesima trovata pubblicitaria basata sull'IA. Ma mi ha risparmiato alcuni noiosi compiti di scrittura, specialmente quando devo riepilogare lunghe e-mail dei clienti o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa appunti con l'IA è stata la vera sorpresa. Prima perdevamo tantissimi elementi da intraprendere dopo le riunioni, ma ora cattura tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è migliorato notevolmente.
📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili.
In un altro sondaggio di ClickUp, il 70% degli intervistati ha ammesso che, se potesse, manderebbe volentieri un sostituto o un delegato alle riunioni.
L'AI Notetaker integrato in ClickUp può essere il tuo perfetto sostituto durante le riunioni! Lascia che l'IA registri ogni punto chiave, decisione e azione da intraprendere mentre tu ti concentri su lavoro di maggior valore. Grazie ai riassunti automatici delle riunioni e alla creazione di attività assistita da ClickUp Brain, non perderai mai informazioni cruciali, anche quando non puoi partecipare a una riunione.
💫 Risultati concreti: I team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni superflue!
2. Fellow (Ideale per flussi di lavoro strutturati delle riunioni)
via Fellow
Fellow è pensato per i team che desiderano gestire riunioni organizzate e di alta produttività dall'inizio alla fine.
Ciò che lo rende particolarmente utile è la sua capacità di effettuare il monitoraggio degli elementi da intraprendere in più riunioni. Quando qualcuno si impegna a presentare una proposta di budget entro venerdì, Fellow se ne ricorda e può inviare dei gentili promemoria.
Puoi anche utilizzare l'IA per le note delle riunioni per individuare modelli ricorrenti nelle abitudini del tuo team, ad esempio quali discussioni tendono a protrarsi o quali decisioni richiedono più riunioni per essere finalizzate.
Le migliori funzionalità/funzioni di Fellow
- Accedi alla cronologia delle riunioni del tuo team per individuare le tendenze relative agli argomenti di discussione, alla velocità del processo decisionale e al follow-up
- Crea spazi di preparazione condivisi in cui i partecipanti possano aggiungere elementi al programma della riunione e contestualizzare la riunione prima di iniziare a discutere
- Collega Fellow ai tuoi strumenti esistenti in modo che i risultati delle riunioni vengano automaticamente inseriti nei tuoi sistemi di project management e di comunicazione
Limiti dei colleghi
- L'interfaccia può sembrare un po' opprimente se preferisci prendere appunti in modo semplice; ci sono molte funzionalità e opzioni tra cui navigare
- Le opzioni di formattazione per le note sono più limitate
Prezzi di Fellow
Privati
- Free
- Solo: 29 $ al mese per utente
Aziende e team
- Free
- Team: 11 $ al mese per utente
- Aziendale: 23 $ al mese per utente
- Enterprise: 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
Aziende e team
- Team: 11 $ al mese per utente
- Business: 23 $ al mese per utente
- Enterprise: 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
Privati
- Solo: 29 $ al mese
Valutazioni e recensioni degli utenti
- G2: 4,7/5 (oltre 2.210 recensioni)
- Capterra: 4,9/5 (oltre 35 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Fellow?
Secondo un recensore di Capterra:
Fellow è uno strumento facile da usare e utile che ogni manager dovrebbe avere! Devo destreggiarmi tra clienti e attività diverse ed è davvero utile poter accedere a tutte le mie azioni da intraprendere e ai miei compiti in un unico posto. Adoro anche la sezione delle note private e la uso abbastanza spesso durante le chiamate. La possibilità di personalizzare i flussi (modelli) è anche un enorme vantaggio, poiché non tutte le riunioni hanno la stessa struttura.
Fellow è uno strumento facile da usare e utile che ogni manager dovrebbe avere! Devo destreggiarmi tra clienti e attività diverse ed è davvero utile poter accedere a tutte le mie azioni da intraprendere e ai miei compiti in un unico posto. Adoro anche la sezione delle note private e la uso abbastanza spesso durante le chiamate. La possibilità di personalizzare i flussi (modelli) è anche un enorme vantaggio, poiché non tutte le riunioni hanno la stessa struttura.
3. Fireflies.IA (Il migliore per la registrazione accurata delle conversazioni)
tramite Fireflies.ai / IA
Fireflies.ai fa una cosa davvero bene: creare trascrizioni accurate delle tue riunioni grazie all'IA. Si collega alle tue videochiamate come bot e registra tutto ciò che viene detto.
Il software per i verbali delle riunioni gestisce bene il vocabolario tecnico una volta che lo si addestra sui termini del proprio settore. Può anche effettuare automaticamente la condivisione delle note delle riunioni con specifici membri del team in base a chi ha partecipato o agli argomenti trattati.
Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai
- Usa la Ricerca intelligente per trovare argomenti specifici, elementi da intraprendere o parole chiave nelle trascrizioni, rivedendo riunioni di un'ora in meno tempo
- Crea frammenti audio condivisibili ritagliando i momenti salienti in Soundbites per facilitare la condivisione con il tuo team
- Poni domande in tempo reale con l'assistente IA Ask Fred per queryare dettagli sulla riunione o generare email e contenuti di follow-up
Limiti di Fireflies.ai
- L'accuratezza della trascrizione diminuisce durante le discussioni altamente tecniche o quando più persone parlano contemporaneamente
- Le funzionalità di registrazione video hanno un limite, quindi si perde il contesto visivo che potrebbe essere importante
- L'elaborazione di riunioni più lunghe può richiedere tempo, ritardando l'accesso alle trascrizioni
Prezzi di Fireflies.ai / IA
- Free
- Pro: 18 $ al mese per utente
- Business: 29 $ al mese per utente
- Enterprise: 39 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (oltre 700 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies.ia?
Questa recensione di Capterra offre un'utile panoramica:
Ho trovato il software semplice da usare e di facile accesso. I verbali sono di qualità pari a quelli redatti da una persona, con il vantaggio aggiuntivo della registrazione audio/video, della trascrizione e di alcune utili funzionalità extra.
Ho trovato il software semplice da usare e di facile accesso. I verbali sono di qualità pari a quelli redatti da una persona, con il vantaggio aggiuntivo della registrazione audio/video, della trascrizione e di alcune utili funzionalità extra.
💡 Consiglio da esperto: Sì, una sezione "🌀 Ancora poco chiaro". Costringe il team a riesaminare i thread in sospeso invece di fingere che non siano mai esistiti.
4. Avoma (Il migliore per l'analisi delle conversazioni commerciali)
via Avoma
Avoma è stato creato appositamente per i team commerciali che vogliono capire cosa succede nelle conversazioni con i potenziali clienti. Oltre alla trascrizione di base, analizza i livelli di coinvolgimento, effettua il monitoraggio delle menzioni della concorrenza e identifica i modelli che indicano se è probabile che le trattative vadano a buon fine.
Il generatore di verbali di riunione basato sull'IA valuta le singole conversazioni in base a metriche quali il numero di domande poste dai potenziali clienti e il loro sentiment complessivo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma
- Crea e effettua la condivisione di estratti delle riunioni aggiungendo ai segnalibri i momenti salienti per riprodurli rapidamente o collaborare con il tuo team
- Organizza le riunioni senza sforzo con opzioni di distribuzione 1:1, di gruppo o a rotazione, oltre a promemoria automatici per ridurre le assenze
- Guida i team in modo efficace grazie alla valutazione delle chiamate basata sull'IA, ai feedback personalizzati e agli strumenti di gestione della pipeline per incrementare le attività commerciali
Limiti di Avoma
- I costi possono diventare elevati per i team commerciali più grandi
- Le funzionalità/funzioni sono incentrate sul settore commerciale, quindi gli altri reparti ne traggono un valore limitato
- I limiti di integrazione con alcuni sistemi CRM richiedono l'inserimento manuale delle voci
Prezzi di Avoma
- Startup: 29 $ al mese per registratore
- Organizzazione: 39 $ al mese per registratore
- Enterprise: 39 $ al mese per registratore (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni di Avoma
- G2: 4,6/5 (oltre 1.335 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?
Da una recensione su G2 relativa a questo software per la redazione dei verbali delle riunioni:
La parte più utile di avoma per me è il feedback dopo le chiamate. Ad esempio, quanto ho parlato io rispetto a quanto ha parlato il client durante le chiamate. Tendo a parlare troppo in alcune chiamate, quindi questo mi ha permesso di rivedere le registrazioni e capire quanto tendo a farlo. In questo modo ho una visione più chiara della situazione. Un'altra funzionalità che utilizzo per ogni chiamata è la scheda di valutazione. Questa da sola mi ha aiutato a migliorare la qualità delle mie chiamate.
La parte più utile di avoma per me è il feedback dopo le chiamate. Ad esempio, quanto ho parlato io rispetto a quanto ha parlato il client durante le chiamate. Tendo a parlare troppo in alcune chiamate, quindi questo mi ha permesso di rivedere le registrazioni e capire quanto tendo a farlo. In questo modo ho una visione più chiara della situazione. Un'altra funzionalità/funzione che utilizzo per ogni chiamata è la scheda di valutazione. Questa da sola mi ha aiutato a migliorare la qualità delle mie chiamate.
5. tl;dv (Ideale per condividere i momenti salienti delle riunioni)
via tl;dv
tl;dv è specializzato nel condensare lunghe registrazioni di riunioni in brevi video condivisibili che mettono in evidenza i punti chiave. Invece di chiedere al tuo team di prodotto di guardare una sessione di feedback del cliente della durata di un'ora, puoi inviare loro un video di due minuti con la reazione effettiva del cliente alla demo della tua nuova funzionalità.
E c'è di più: puoi creare un archivio consultabile contenente feedback importanti dei clienti, demo di prodotti o momenti di formazione a cui il tuo team potrà fare riferimento in seguito.
tl;dv: le migliori funzionalità/funzioni
- Pianifica report ricorrenti basati sull'IA per effettuare il monitoraggio delle tendenze, dei feedback dei clienti o delle menzioni dei concorrenti durante le riunioni
- Traduci le trascrizioni delle riunioni in oltre 40 lingue, offrendo supporto ai team globali con un riconoscimento accurato dei dialetti
- Monitora quanto il tuo team segua le linee guida commerciali, con l'IA che fornisce approfondimenti sull'aderenza e sulle aree che necessitano di coaching
tl;dv limitazioni
- La trascrizione presenta difficoltà con discussioni tecniche complesse e richiede correzioni manuali
- L'elaborazione video può essere lenta durante le riunioni più lunghe, specialmente con una connessione Internet lenta
- Il piano Free limita notevolmente il numero di registrazioni e le funzionalità avanzate di IA
tl;dv prezzi
- Free Forever
- Pro: 29 $ al mese per utente
- Business: 65 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni tl;dv
- G2: 4,7/5 (oltre 390 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv?
Questa recensione di G2 offre un punto di vista interessante:
Mi piace il modo in cui identifica gli argomenti rilevanti e anche il fatto che posso semplicemente copiare e incollare (appunti) la trascrizione — senza bisogno di ulteriori download. L'email inviata al termine della riunione è piuttosto elegante (migliore rispetto ad altre alternative). Nel piano Business è inoltre possibile accedere all'API e all'anteprima del server MCP.
Mi piace il modo in cui identifica gli argomenti rilevanti e anche il fatto che posso semplicemente copiare e incollare (appunti) la trascrizione — senza bisogno di scaricare ulteriori file. L'email inviata al termine della riunione è piuttosto elegante (migliore rispetto ad altre alternative). Nel piano Business è inoltre possibile accedere all'API e all'anteprima del server MCP.
🧠 Curiosità: In Giappone esiste un termine specifico per indicare la stanchezza da riunioni. Si chiama kaigi-zumari (会議詰まり) e indica lo stress causato da riunioni consecutive.
6. Otter.ia (Ideale per partecipare alle riunioni in tempo reale)
tramite Otter.ai / IA
Otter.ai trasforma le riunioni in esperienze collaborative in cui i partecipanti possono contribuire con note in tempo reale. Il software per i verbali delle riunioni consente ai membri del team di aggiungere commenti, evidenziare punti importanti e assegnare elementi da intraprendere mentre la riunione procede.
Il lato negativo? A volte le riunioni finiscono per concentrarsi più sulla modifica delle note che sulla conversazione vera e propria, il che può essere utile ma anche fonte di distrazione, a seconda dell'obiettivo del tuo team.
Le migliori funzionalità di Otter.ai / IA
- Accedi ai sottotitoli in tempo reale durante le videochiamate, che aiutano i partecipanti a seguire la conversazione e garantiscono l'accessibilità a chi necessita di supporto visivo per il testo.
- Usa Otter AI Chat durante le riunioni per porre domande sulle discussioni, generare elenchi di azioni da intraprendere o creare email di follow-up all'istante
- Utilizza OtterPilot per partecipare e trascrivere più riunioni contemporaneamente, assicurandoti di non perdere nessuna discussione anche con un'agenda fitta di impegni
Limiti di Otter.ai
- Nessuna integrazione con il CRM, il che ne limita l'utilità per i team commerciali e quelli a contatto con i clienti rispetto alle alternative a Otter.ai
- Le opzioni di formattazione limitate rendono difficile creare documenti dall'aspetto professionale
- I problemi di qualità audio incidono in modo significativo sull'accuratezza della trascrizione
Prezzi di Otter.ai / IA
- Free
- Pro: 16,99 $ al mese per utente
- Business: 30 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Otter.ai
- G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 95 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?
Ecco cosa ha detto un utente di Reddit riguardo alla propria esperienza con questo software per la redazione dei verbali delle riunioni:
Lo adoro. È il mio strumento quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto questo, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare le cose per me, creare bozze di email per i follow-up e persino analizzare le conversazioni per individuare le cause alla radice e altre cose.
Lo adoro. È il mio strumento quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto questo, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare le cose per me, creare bozze di email per i follow-up e persino analizzare le conversazioni per individuare le cause alla radice e altre cose.
🔍 Lo sapevi? “Verbale approvato come letto” è una garanzia legale. Hai presente quella frase che si sente nelle riunioni formali? Protegge formalmente l’organizzazione da eventuali contestazioni di inesattezza in un secondo momento. Se non le correggi durante la riunione, rimangono valide.
7. Fathom (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro CRM)
via Fathom
Fathom risolve il problema che ogni venditore finge non esista: aggiornare il CRM dopo le riunioni.
Conosci bene la routine: ricevi una chiamata da un client, ti riprometti di registrare i dettagli in un secondo momento, poi passano tre settimane e riesci a malapena a ricordare di cosa si è parlato. Fathom gestisce automaticamente la noiosa parte dell'inserimento delle voci. Ascolta le tue chiamate, determina cosa deve essere aggiunto al tuo CRM e lo inserisce automaticamente senza richiedere alcun intervento manuale.
La funzionalità di riconoscimento intelligente di questo software di sintesi vocale rileva persino quando le persone effettuano menzioni di aziende o contatti specifici e collega tutto correttamente.
Le migliori funzionalità di Fathom
- Evidenzia i punti salienti in tempo reale durante le chiamate e consenti a Fathom di acquisire retroattivamente l'intero segmento di discorso, in modo da avere sempre il contesto completo
- Imposta avvisi per parole chiave per ricevere una notifica quando ci sono menzioni di argomenti specifici durante una chiamata
- Crea playlist con i momenti salienti delle chiamate per inserire nuovi membri nel team o esaminare le trattative
Comprendi i limiti
- Mancano approfondimenti più dettagliati sulle riunioni, come l'analisi delle tendenze tra le chiamate, le statistiche sui tempi di parola o le metriche sul sentiment
- Sono stati segnalati casi di errori di registrazione o ritardi nelle notifiche di partecipazione dei bot, in particolare con Teams
Prezzi di Fathom
- Free
- Premium: 20 $ al mese per utente
- Team: 18 $ al mese per utente
- Business: 28 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Fathom
- G2: 5/5 (oltre 5.370 recensioni)
- Capterra: 5/5 (oltre 790 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?
Un utente di Reddit la mette così:
Come agenzia, siamo grandi fan di Fathom. L'interfaccia è semplicissima, quindi possiamo estrarre rapidamente report su traffico, conversioni o comportamento degli utenti senza dover districarci tra le informazioni superflue. Inoltre, è facile effettuare la condivisione di link con i freelance, quindi non c'è lavoro aggiuntivo per metterli al corrente.
Come agenzia, siamo grandi fan di Fathom. L'interfaccia è semplicissima, quindi possiamo estrarre rapidamente report su traffico, conversioni o comportamento degli utenti senza dover districarci tra le informazioni superflue. Inoltre, è facile effettuare la condivisione di link con i freelance, quindi non c'è lavoro aggiuntivo per metterli al corrente.
8. Grain (Ideale per l'estrazione di informazioni sui clienti)
tramite Grain IA
Le chiamate di feedback dei clienti sono una miniera d'oro di informazioni, ma la maggior parte di quel tesoro rimane sepolto in registrazioni di un'ora che nessuno ha il tempo di riascoltare.
Grain agisce come uno scavatore di informazioni.
Crea clip condivisibili che catturano quei momenti perfetti in cui i clienti spiegano esattamente cosa amano o odiano del tuo prodotto. Questi filmati diventano materiale formativo per i nuovi rappresentanti di vendita, prove per i team di prodotto e argomenti a sostegno delle campagne di marketing.
Le migliori funzionalità di Grain
- Tieni traccia del rapporto tra tempo di parola e tempo di ascolto e delle sequenze degli interventi per capire quanto siano equilibrate le tue riunioni
- Elimina automaticamente le parole di riempimento e aggiungi termini personalizzati per migliorare l'accuratezza della trascrizione
- Modifica direttamente le trascrizioni, correggi le etichette dei relatori, aggiungi commenti e trasforma il testo in video condivisibili
Limiti di Grain
- Le informazioni sono limitate alle singole riunioni; non è prevista alcuna aggregazione o analisi delle tendenze tra le sessioni
- Il piano Starter prevede un limite massimo di 20 riunioni al mese; oltre tale limite, è necessario effettuare l'upgrade
- Alcuni utenti segnalano problemi con gli inviti alle riunioni e funzionalità limitate per la creazione manuale di note al di fuori di Zoom
Prezzi di Grain
- Free
- Piano Starter: 19 $ al mese per utente
- Aziendale: 39 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Grain
- G2: 4,6/5 (oltre 295 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Grain?
Secondo una recensione su G2:
Mi piace la facilità d'uso e la versatilità di Grain. È abbastanza semplice da poter essere utilizzato da chiunque, ma offre anche molte funzionalità/funzioni avanzate per gli utenti più esperti
Mi piace la facilità d'uso e la versatilità di Grain. È abbastanza semplice da poter essere utilizzato da chiunque, ma offre anche molte funzionalità avanzate per gli utenti più esperti
🧠 Curiosità: I senatori dell'antica Roma conservavano gli "acta diurna", i primi verbali pubblici. Tradotti come "atti quotidiani", questi documenti venivano affissi in spazi pubblici su pietra o metallo.
9. Jamie (Ideale per i team attenti alla privacy)
via Jamie
Mentre altri software per i verbali delle riunioni inviano le tue conversazioni al cloud per l'elaborazione, Jamie gestisce tutto localmente sul tuo dispositivo. Questo lo rende perfetto per i team che trattano informazioni sensibili, discussioni legali o qualsiasi cosa che farebbe venire i sudori freddi al tuo team di conformità.
Nessun bot che si unisce alle chiamate né dati che vengono inviati a server misteriosi.
Il compromesso? Si perdono alcune delle funzionalità di collaborazione e delle integrazioni che rendono così comodi altri strumenti per le riunioni basati sull'IA.
Le migliori funzionalità/funzioni di Jamie
- Poni domande a Jamie in qualsiasi momento utilizzando la barra laterale dell'assistente esecutivo (Ctrl/Command + J) per ottenere immediatamente risposte o decisioni passate dalla cronologia delle riunioni
- Acquisisci automaticamente i contenuti dello schermo, come diapositive o grafici, dalle chiamate virtuali per arricchire la tua trascrizione e il tuo riepilogo/riassunto
- Identifica e ricorda chi ha parlato nel corso del tempo, poi usa queste informazioni per etichettare automaticamente chi ha detto cosa, per una maggiore chiarezza e responsabilità
Limiti di Jamie
- L'elaborazione locale potrebbe influire sulle prestazioni dei dispositivi meno recenti o durante riunioni molto lunghe
- Nessuna integrazione con strumenti di produttività, sistemi CRM o piattaforme di project management
- Le sue funzionalità limitate potrebbero non soddisfare i team che necessitano di analisi avanzate o flussi di lavoro automatizzati
Prezzi di Jamie
- Free
- Pro: Prezzi personalizzati
- Inoltre: Prezzi personalizzati
- Team: Prezzi personalizzati
- Dirigenti: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Jamie
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Jamie?
Una recensione su G2 lo descrive così:
Una delle cose che mi colpisce di più di Jamie è che non si affida a bot che si uniscono alle mie chiamate. Considerando la frequenza con cui passo da una piattaforma di riunione all’altra, la capacità di Jamie di funzionare senza intoppi e senza alcun plugin è un grande vantaggio. È fantastico sapere che anche durante le riunioni di persona con i clienti, Jamie è lì per assistermi.
Una delle cose che mi colpisce di più di Jamie è che non si affida a bot che si uniscono alle mie chiamate. Considerando la frequenza con cui passo da una piattaforma di riunione all’altra, la capacità di Jamie di funzionare senza intoppi e senza alcun plugin è un grande vantaggio. È fantastico sapere che anche durante le riunioni di persona con i clienti, Jamie è lì per assistermi.
🔍 Lo sapevi? I team di aziende come Amazon a volte organizzano riunioni silenziose, in cui i partecipanti leggono documenti preparati in anticipo per i primi 20 minuti. Il documento funge quindi sia da briefing che da verbale della riunione.
10. MeetGeek (Il migliore per l'analisi delle prestazioni delle riunioni)
via MeetGeek
MeetGeek ti offre una visibilità chiara di come comunica il tuo team. Tiene traccia dei tempi di parola, della durata delle riunioni e delle tendenze di coinvolgimento, ed evidenzia automaticamente quando le discussioni portano a decisioni o azioni da intraprendere.
Alcuni team apprezzano questo approccio basato sui dati per migliorare la comunicazione, mentre altri ritengono che l'analisi costante renda le riunioni troppo fredde e distaccate. È sicuramente la soluzione ideale per i team che desiderano ottimizzare la propria collaborazione basandosi su dati concreti piuttosto che su sensazioni soggettive.
Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek
- Genera approfondimenti basati sull'analisi delle conversazioni che identificano i modelli di comunicazione e suggeriscono miglioramenti specifici
- Crea dashboard analitici personalizzati per monitorare l'andamento delle prestazioni delle riunioni nel tempo
- Accedi a report automatici di feedback che valutano la qualità delle riunioni in base ai livelli di coinvolgimento, alla velocità del processo decisionale e ai tassi di follow-up
Limiti di MeetGeek
- Gli utenti hanno riscontrato interruzioni nelle registrazioni e un supporto ritardato o che non risponde
- L'autenticazione è limitata agli account esterni (Google/Microsoft), a differenza delle alternative a MeetGeek
- I prezzi potrebbero non giustificare i costi per i team più piccoli che necessitano di note di riunione di base
Prezzi di MeetGeek
- Free
- Pro: 19 $ al mese per utente
- Aziendale: 39 $ al mese per utente
- Enterprise: 59 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di MeetGeek
- G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek?
Un utente di Reddit ha condiviso questo feedback:
Se desideri uno strumento che riassuma e crei verbali delle riunioni in grado di catturare i dettagli più rilevanti dei tuoi incontri, dovresti provare MeetGeek. Ti permette persino di personalizzare i modelli per generare verbali che raccolgano informazioni specifiche per te. Potrai poi semplicemente cercare le parole chiave per trovarli o effettuare la sincronizzazione automatica con altri strumenti che utilizzi (ad es. Notion, Slack, ecc.)
Se desideri uno strumento che riepiloghi e crei verbali delle riunioni in grado di catturare i dettagli più rilevanti dei tuoi incontri, dovresti provare MeetGeek. Ti permette persino di personalizzare i modelli per generare verbali che raccolgano informazioni specifiche per te. Potrai poi semplicemente cercare le parole chiave per trovarli o effettuare la sincronizzazione automatica con altri strumenti che utilizzi (ad es. Notion, Slack, ecc.)
11. Sembly (Ideale per la gestione automatizzata delle attività)
tramite Sembly IA
Sembly eccelle nel rilevare gli impegni verbali durante le riunioni e nel trasformarli in attività concrete nel tuo sistema di project management. Quando qualcuno dice: "La prossima settimana contatterò il client per discutere dei prezzi", il software per i verbali delle riunioni identifica questa affermazione come un impegno e la rende tracciabile.
È sorprendentemente efficace nel distinguere tra semplici menzioni e impegni concreti.
La funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale ti consente di porre domande sulle riunioni passate, il che è utile quando devi ricordare cosa è stato deciso tre mesi fa ma non riesci a trovare le note giuste.
Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly
- Collega i risultati delle riunioni direttamente ai flussi di lavoro dei progetti esistenti, in modo che le decisioni e gli impegni diventino immediatamente elementi da intraprendere
- Crea riepiloghi intelligenti delle riunioni incentrati specificamente su approfondimenti concreti, passaggi successivi e decisioni
- Imposta sistemi di promemoria automatici che avvisino i membri del team delle scadenze imminenti e degli impegni in sospeso menzionati durante le chiamate
Limiti di Sembly
- L'automazione delle attività può creare voci duplicate se non configurata correttamente con i sistemi esistenti
- Personalizzazione limitata per la creazione automatizzata dei flussi di lavoro
- Occasionali errori di sincronizzazione del Calendario fanno sì che Sembly perda completamente le riunioni
Prezzi di Sembly
- Free
- Professionale: 15 $ al mese
- Team: 29 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Sembly
- G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Sembly?
Ecco cosa ha detto un utente di Reddit riguardo a questo software per la redazione dei verbali delle riunioni:
Sembly crea appunti delle riunioni, attività e elementi chiave e mi permette di rivedere la trascrizione. Prima facevo fatica, e questo mi ha permesso di respirare un po' meglio. Aggiunta: chiamate settimanali di aggiornamento limitate a 3 giorni alla settimana, a volte 4 se non ho scelta. Incontri individuali il venerdì e riunioni di emergenza. Il venerdì è dedicato al recupero.
Sembly crea appunti delle riunioni, attività e elementi chiave e mi permette di rivedere la trascrizione. Prima facevo fatica, e questo mi ha permesso di respirare un po' meglio. Aggiunta: chiamate settimanali di aggiornamento limitate a 3 giorni alla settimana, a volte 4 se non ho scelta. Incontri individuali il venerdì e riunioni di emergenza. Il venerdì è dedicato al recupero.
🔍 Lo sapevi? Le Robert’s Rules of Order hanno trasformato la redazione dei verbali di riunione in una forma d’arte. Pubblicate per la prima volta nel 1876, queste regole sono ancora oggi utilizzate da consigli di amministrazione, organizzazioni no profit e governi. Descrivono in dettaglio come formattare i verbali, specificando persino quando scrivere “Motion” con l’iniziale maiuscola.
12. MeetingKing (Ideale per gli standard di documentazione formale)
tramite MeetingKing
MeetingKing crea verbali di riunione che renderebbero orgoglioso il tuo ufficio legale: formattazione corretta, elenchi ufficiali dei partecipanti, decisioni chiaramente documentate e tutta la cura burocratica richiesta dalle riunioni del consiglio di amministrazione e dagli audit di conformità.
È pensato per le organizzazioni in cui le "note informali" non bastano e tutto deve essere documentato secondo standard specifici. Perfetto per ambienti formali, ma probabilmente eccessivo se le riunioni del tuo team prevedono pizza e risoluzione informale dei problemi.
Le migliori funzionalità/funzioni di MeetingKing
- Utilizza modelli predefiniti per la presa di appunti progettati per diversi tipi di riunioni, che garantiscono una documentazione coerente
- Implementa un processo di approvazione che consenta ai partecipanti designati di rivedere, modificare e convalidare i verbali delle riunioni
- Conserva una cronologia completa delle riunioni con registrazioni dettagliate che soddisfano i requisiti di audit e gli obblighi di conservazione dei dati
- Genera elenchi dei partecipanti, verbali delle decisioni e riepiloghi/riassunti delle azioni da intraprendere per garantire la regolarità delle procedure e la conformità normativa
Limiti di MeetingKing
- Diversi utenti sottolineano che l'organizzazione delle riunioni può essere un processo lungo e dispendioso in termini di tempo
- Alcuni segnalano piccoli problemi, come finestre pop-up che non si aprono quando si aggiungono etichette o risorse, o lievi intoppi nell'interfaccia utente
- La piattaforma non dispone di funzionalità/funzioni di livello aziendale come il Single Sign-On (SSO), le autorizzazioni utente o un'API per sviluppatori
Prezzi di MeetingKing
- Versione di prova gratis disponibile
- Pro Single: 9,95 $ al mese
- Pro Small: 39,95 $ al mese (per cinque utenti)
- Pro Medium: 64,95 $ al mese (per 10 utenti)
- Pro Large: 124,95 $/mese (per 25 utenti)
Valutazioni e recensioni di MeetingKing
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di MeetingKing?
Un breve estratto da una recensione su G2 relativa a questo software per la redazione dei verbali delle riunioni:
Il fatto che automatizzi il processo di registrazione e redazione dei verbali delle riunioni, riassumendo in modo preciso le parti più importanti del mio lavoro. Riduce il fastidio quotidiano della configurazione del programma e del supporto clienti: basta aggiungere l'applicazione all'account dell'area di lavoro o a Meet e lei si occupa di tutto il resto [sic]
Il fatto che automatizzi il processo di registrazione e redazione dei verbali delle riunioni, riassumendo in modo preciso le parti più importanti del mio lavoro. Riduce il fastidio quotidiano della configurazione del programma e del supporto clienti: basta aggiungere l'applicazione all'account dell'area di lavoro o a Meet e lei si occupa di tutto il resto [sic]
📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp
Aggiungi ClickUp alle tue riunioni
Non dovresti dover cercare note, riscrivere gli elementi da intraprendere o setacciare tre diversi strumenti solo per ricordarti cosa è stato deciso durante una riunione. È proprio questo che i software per i verbali delle riunioni dovrebbero gestire, senza aggiungere ulteriori compiti al tuo carico di lavoro.
ClickUp prende molto sul serio questo aspetto.
Registra le tue riunioni, le trascrive, riepiloga gli aspetti importanti e collega le attività al tuo flusso di lavoro. Ottieni appunti chiari, responsabilità e tutto collegato ai tuoi progetti senza dover passare da una scheda all'altra.