I 10 migliori software per il lavoro ibrido per una migliore collaborazione

Il modello di lavoro ibrido è il nuovo sistema operativo per gli ambienti di lavoro moderni e non solo una fase passeggera.

Ma per quanto possa sembrare flessibile e conveniente, la gestione dei team ibridi comporta delle sfide. Tra la prenotazione delle postazioni, il coordinamento delle giornate in ufficio e il tenere tutti aggiornati (senza un milione di inviti nel Calendario), le cose possono diventare complicate in un batter d'occhio.

Il software giusto per il lavoro ibrido può fare davvero la differenza. Che tu debba gestire una forza lavoro distribuita, occuparti della gestione dei visitatori o cercare di sfruttare al meglio uno spazio d'ufficio limitato, questi strumenti aiutano il tuo team a rimanere connesso, produttivo e persino più sereno.

Diamo un'occhiata ai migliori.

10 software per il lavoro ibrido in sintesi

Ecco un confronto tra i migliori strumenti per il lavoro ibrido in termini di funzionalità/funzioni, casi d'uso e struttura dei prezzi:

Strumenti Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Per team di qualsiasi dimensione che necessitano di monitoraggio delle attività basato sull'IA, strumenti di collaborazione remota , chat e automazione Documenti collaborativi, chat, reportistica, lavagne online, IA integrata e modelli per il lavoro ibrido Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Robin Piccole e medie imprese con una dimensione compresa tra 10 e 50 dipendenti che necessitano di una gestione degli spazi di lavoro ibrida Analisi dell'ambiente di lavoro, mappe interattive, prenotazione delle postazioni e monitoraggio delle presenze Prezzi personalizzati Cisco Webex Aziende di medie e grandi dimensioni che necessitano di funzionalità/funzioni per la gestione delle riunioni ibride Traduzione in tempo reale, sale di discussione, eliminazione del rumore e riconoscimento dei gesti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14,40 $ al mese OfficeRnD Hybrid Aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano ottimizzare l'utilizzo degli spazi in ufficio Analisi dell'ambiente di lavoro, prenotazioni da dispositivo mobile, portali personalizzati, registrazione dei visitatori Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 265 $ al mese Miro Startup e medie imprese alla ricerca di uno spazio collaborativo e virtuale per il brainstorming Bacheche di condivisione, modelli, collaborazione asincrona, monitoraggio delle attività Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese per utente Flowlu Piccoli team ibridi alla ricerca di soluzioni per il project management Strumenti di progetto, CRM, fatturazione, knowledge base, automazione dei flussi di lavoro Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese per team WorkInSync Aziende che necessitano di strumenti per la gestione dell'ufficio Disponibilità in tempo reale, check-in senza contatto e planimetrie intelligenti Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 3 $ al mese per utente (fatturazione trimestrale) Pult Grandi aziende che desiderano pianificare il lavoro ibrido Pianificazione degli orari ibridi, prenotazione delle postazioni in tempo reale, analisi dei dati e chiosco per i visitatori Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 2,200 $ al mese per utente Collabora Online Piccole e medie imprese di dimensioni moderate alla ricerca di soluzioni per la modifica collaborativa dei documenti Modifica in tempo reale, compatibilità con i file di Office e commenti in linea Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 2,03 $ al mese Zulip Aziende con team distribuiti a livello globale alla ricerca di una piattaforma di comunicazione basata sul contesto Thread in stile email, chat in tempo reale e asincrona, integrazioni, self-hosting Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 3,50 $ al mese

Cosa cercare in un software per il lavoro ibrido?

Scegliere il software giusto per il lavoro ibrido può aiutare il tuo team a comunicare, collaborare e trovare un equilibrio tra flessibilità sul posto di lavoro e responsabilità. Non si tratta solo di produttività: si tratta di garantire l'efficienza delle riunioni ibride, l'allineamento degli strumenti e la connessione tra i membri del team.

Ecco le funzionalità fondamentali da cercare in un buon software per l'ufficio ibrido:

Strumenti per videoconferenze: Consentono Consentono riunioni ibride fluide grazie alla collaborazione in tempo reale, riducendo i malintesi e migliorando il coinvolgimento

Prenotazione delle postazioni: Aiuta i dipendenti in modalità ibrida a prenotare le postazioni, gestire le registrazioni dei visitatori e rendere meno caotico l'hot desking

Project management da remoto: Combina analisi dell'ambiente di lavoro, condivisione di file e modifiche in tempo reale per fornire supporto Combina analisi dell'ambiente di lavoro, condivisione di file e modifiche in tempo reale per fornire supporto alla collaborazione ibrida e garantire l'avanzamento dei progetti

Comunicazione centralizzata: Raccogli aggiornamenti, feedback e discussioni in un unico posto per evitare conversazioni sparse

Pianificazione automatizzata e assegnazione delle attività: Risparmia tempo e mantieni equilibrati gli orari di lavoro ibrido all'interno del team

Chiara visibilità sui carichi di lavoro: Previeni il burnout tramite il monitoraggio della distribuzione delle attività e del carico di lavoro tra i membri della forza lavoro ibrida

Interfaccia utente semplice: semplifica l'onboarding grazie a un design intuitivo e a dashboard pulite

Sicurezza e controllo degli accessi: proteggi i dati sensibili e assicurati che la tua infrastruttura tecnologica ibrida sia conforme alle normative e sicura

👀 Lo sapevi? Ben l'84% dei dipendenti afferma di riuscire a svolgere più lavoro con un modello di lavoro ibrido o da remoto rispetto alla tradizionale impostazione in sede.

I 10 migliori software per il lavoro ibrido

Ora che sai cosa cercare negli strumenti per l'ambiente di lavoro ibrido, diamo un'occhiata alle piattaforme pensate per i team ibridi. Questi strumenti favoriscono la flessibilità sul posto di lavoro, semplificano la collaborazione ibrida e aiutano a gestire le esigenze di una forza lavoro distribuita. Tratteremo le funzionalità principali, i prezzi, i limiti e le recensioni sincere degli utenti per ciascuna di esse.

Questo ti aiuterà a confrontare le diverse opzioni e a scegliere quella più adatta alle esigenze quotidiane di collaborazione del tuo team.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Il migliore per la gestione delle attività e la collaborazione in ambienti di lavoro ibridi)

Gestisci i tuoi team remoti e ibridi senza sforzo con ClickUp Lavoro da remoto

ClickUp è l'app completa per il lavoro: una piattaforma flessibile che si adatta al modo in cui il tuo team lavora meglio. Funge da hub centrale per la collaborazione ibrida, riunendo in un unico posto attività, calendari, documenti, gestione del carico di lavoro e allocazione delle risorse.

Con ClickUp per il lavoro da remoto, i tuoi team possono comunicare e collaborare senza dover passare da un'app all'altra. Pianificare chiamate e riunioni è altrettanto semplice, mantenendo i team allineati e tutto ben organizzato.

La collaborazione inizia con ClickUp Docs, grazie al quale i team possono creare, modificare e condividere documenti direttamente dove si svolge il lavoro. Puoi collegare i documenti direttamente alle attività, trasformare i passaggi pianificati in attività con un solo clic e incorporare tabelle, viste e roadmap, il tutto in un unico documento.

Consenti ai tuoi team ibridi di collaborare al piano e alla definizione delle strategie con ClickUp Docs

Avrai anche a disposizione ClickUp Assign Comments, dove i team leader e i manager possono fornire il proprio feedback e assegnarlo ai dipendenti interessati.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia un team di contenuti ibrido che lavora da fusi orari diversi. I membri possono utilizzare un documento per pianificare la linea editoriale, con sezioni dedicate alle idee per gli argomenti, alle scadenze e agli autori assegnati. Ogni autore aggiunge il proprio contributo in modo asincrono, mentre l'editor inserisce commenti e effettua menzioni dei colleghi giusti per gli aggiornamenti.

Poi c'è ClickUp Chat, che ti aiuta a mantenere le conversazioni direttamente all'interno del flusso di lavoro, indipendentemente da dove il tuo team stia lavorando. Stai discutendo di una scadenza o esaminando i feedback su un'attività? La chat integrata mostra il contesto completo insieme al lavoro.

Mantieni il tuo team remoto e in ufficio connesso all'interno del flusso di lavoro con ClickUp Chat

Il tuo team di contenuti ibrido potrà coordinare i calendari di pubblicazione, gestire le modifiche dell'ultimo minuto e taggare rapidamente i colleghi quando le nuove bozze sono pronte, mantenendo la comunicazione sul posto di lavoro ibrido snella e contestualizzata.

ClickUp Whiteboards è una lavagna online dove il brainstorming in tempo reale e asincrono si unisce all'esecuzione dei progetti. Puoi aggiungere post-it, forme, testo e connettori, oppure disegnare a mano libera, e collegarli direttamente alle attività e ai documenti.

Consenti ai tuoi team ibridi e in ufficio di elaborare strategie e definire gli elementi da intraprendere con le lavagne online di ClickUp

Hai difficoltà a monitorare le ore fatturabili dei dipendenti che lavorano da remoto? La funzione di monitoraggio del tempo dedicato ai progetti di ClickUp può aiutarti a tenere traccia di come viene impiegato il tempo.

Monitora il tempo impiegato per ogni attività per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi grazie al monitoraggio del tempo di progetto di ClickUp

Avvia e interrompi i timer direttamente sulle attività, registra manualmente il tempo e monitora le ore su tutti i dispositivi per gestire il tuo programma di lavoro ibrido da desktop, web, app mobili o tramite un'estensione Chrome.

Inoltre, ClickUp offre alcuni modelli di project management eccezionali per i team che lavorano da remoto.

Scarica il modello gratis Pianifica la transizione della tua organizzazione verso un modello di lavoro ibrido con il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp

Inizia con il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp per creare un piano completo per la transizione al lavoro da remoto. Puoi definire le aspettative e i ruoli di ciascun membro del team, nonché organizzare e monitorare i progressi relativi alle attività di transizione.

Un altro modello utile è il modello di pianificazione giornaliera di ClickUp, che consente ai dipendenti che lavorano da remoto e in modalità ibrida di classificare e dare priorità alle proprie attività e di monitorarne lo stato di avanzamento.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

All'inizio, i principianti potrebbero trovarsi un po' sopraffatti dall'ampia gamma di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di ClickUp?

Un recensore di TrustRadius afferma:

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un framework in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un framework in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

D. Quali sono alcuni modi per migliorare la collaborazione nel lavoro ibrido? Ecco alcuni consigli per migliorare il lavoro di squadra nei team ibridi o remoti: Stabilisci regole di comunicazione chiare: definisci quando utilizzare la chat, l'email o le riunioni per evitare confusione e sovraccarico

Crea visibilità condivisa: mantieni trasparenza su obiettivi, attività e stato tramite dashboard o aggiornamenti settimanali

Integra la collaborazione asincrona: Consenti ai membri del team di collaborare indipendentemente dal fuso orario grazie a riunioni registrate, commenti, documenti condivisi e strumenti di comunicazione per il lavoro ibrido

Richiedi feedback regolari: verifica cosa funziona e adatta i processi in base ai suggerimenti del team

Usa gli strumenti di collaborazione in modo efficace: sfrutta documenti condivisi, lavagne online e strumenti di project management per mantenere tutti allineati

2. Robin (Il migliore per la gestione degli spazi di lavoro ibridi)

via Robin

Secondo i rapporti, l'occupazione complessiva degli uffici è raddoppiata, passando dal 30% al 60%. In contesti di lavoro ibrido, ciò comporta sfide quali il monitoraggio del numero di dipendenti che tornano in ufficio e della quantità di spazio necessario.

Robin è un software di gestione degli ambienti di lavoro ibridi progettato specificamente per gli uffici flessibili. La sua funzionalità distintiva è l'analisi degli ambienti di lavoro, che fornisce ai team informazioni in tempo reale sull'utilizzo degli spazi, consentendo loro di prendere decisioni più oculate riguardo alla disponibilità delle postazioni, all'assegnazione delle sale riunioni e alla pianificazione degli spazi a lungo termine.

La piattaforma ti consente inoltre di raccogliere e analizzare il feedback dei dipendenti per migliorare l'efficacia del modello di lavoro ibrido.

Le migliori funzionalità/funzioni di Robin

Prenota le scrivanie e le sale per le riunioni in anticipo per evitare sovrapposizioni

Controlla chi è in ufficio e pianifica la tua giornata di conseguenza

Usa le mappe interattive per trovare persone, sale o postazioni disponibili

Collega Microsoft Teams, Outlook e Google Workspace per gestire la collaborazione ibrida senza dover cambiare strumento

Imposta regole per la prenotazione delle postazioni in base a teams, giorni o zone dell'ufficio

Effettua il monitoraggio delle tendenze relative alle presenze per pianificare meglio e ridurre il sovraffollamento

Limiti di Robin

La prenotazione delle sale tramite Outlook può presentare dei problemi

La modifica dei piani richiede parecchio tempo

Prezzi di Robin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Robin

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Robin?

Una recensione su G2 dice:

Molto intuitivo da usare, permette di prenotare gli spazi in ufficio in modo semplice e senza intoppi. La nostra azienda si è recentemente trasferita in uno spazio di lavoro "hoteling" con un numero limitato di uffici e sale riunioni. La piattaforma Robin è stata integrata per evitare prenotazioni doppie e per effettuare il monitoraggio del traffico in ufficio. Anche le notifiche via email per il check-in e la conferma sono ottime.

Molto intuitivo da usare, permette di prenotare gli spazi in ufficio in modo semplice e senza intoppi. La nostra azienda si è recentemente trasferita in uno spazio di lavoro "hoteling" con un numero limitato di uffici e sale riunioni. La piattaforma Robin è stata integrata per evitare prenotazioni doppie e per effettuare il monitoraggio del traffico in ufficio. Anche le notifiche via email per il check-in e la conferma sono ottime.

3. Cisco Webex (Il migliore per la gestione delle riunioni)

tramite Cisco Webex

Cisco Webex è una piattaforma che semplifica le riunioni ibride. Grazie alla rimozione del rumore e al riconoscimento dei gesti, le interazioni virtuali risultano più umane e inclusive. L'assistente IA integrato fornisce traduzioni in tempo reale e riepiloghi delle discussioni, ed è persino in grado di redigere bozze di messaggi.

Funzionalità come le sale di discussione, i sondaggi e le sessioni di domande e risposte moderate aiutano a mantenere le riunioni strutturate e coinvolgenti. Inoltre, Webex supporta la messaggistica, le chiamate e la condivisione di file su un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità di Cisco Webex

Rendi le riunioni virtuali più interattive con sale di discussione, sondaggi in tempo reale e molto altro ancora

Invia messaggi, effettua chiamate e effettua la condivisione di file su un'unica piattaforma per semplificare la comunicazione

Integrazione con Microsoft Teams, Google Workspace e strumenti di calendario per garantire la sincronizzazione

Proteggi i tuoi strumenti di lavoro per il lavoro da remoto con funzionalità di sicurezza e conformità di livello aziendale

Effettua il monitoraggio delle statistiche sulle riunioni e gestisci i dispositivi con controlli IT integrati

Limiti di Cisco Webex

Lo strumento di gestione del lavoro ibrido presenta una curva di apprendimento ripida

Personalizzazione limitata degli elementi dell'interfaccia rispetto alla concorrenza

Prezzi di Cisco Webex

Free

Webex Meet: 14,50 $ al mese per utente

Webex Suite: 25 $ al mese per utente

Webex Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cisco Webex

G2: 4,3/5 (oltre 20.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 7.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cisco Webex?

Una recensione su G2 recita:

Ciò che apprezzo di più di Webex Suite è che offre tutto ciò di cui ho bisogno. Riunioni, messaggistica e chiamate sono tutte in un unico posto. La qualità video e audio è ottima, e funzionalità come la cancellazione del rumore e la traduzione in tempo reale fanno davvero la differenza, specialmente nelle riunioni affollate o internazionali. Mi piace anche il fatto che funzioni bene con gli strumenti che già utilizzo, come Google Workspace o Microsoft 365, il che rende tutto più semplice ed efficiente.

Ciò che apprezzo di più di Webex Suite è che offre tutto ciò di cui ho bisogno. Riunioni, messaggistica e chiamate sono tutte in un unico posto. La qualità video e audio è ottima, e funzionalità come la cancellazione del rumore e la traduzione in tempo reale fanno davvero la differenza, specialmente nelle riunioni affollate o internazionali. Mi piace anche il fatto che funzioni bene con gli strumenti che già utilizzo, come Google Workspace o Microsoft 365, il che rende tutto più semplice ed efficiente.

4. OfficeRnD Hybrid (Ideale per ottimizzare e personalizzare lo spazio in ufficio)

via OfficeRnD Hybrid

Circa il 49% di tutti gli spazi di lavoro è sottoutilizzato, con un utilizzo medio inferiore a un'ora al giorno. OfficeRnD può ottimizzare il modo in cui lo spazio del tuo ufficio viene utilizzato e condiviso, garantendo che i tuoi team ibridi abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per riunioni efficaci.

Puoi impostare regole di prenotazione intelligenti che rendono la pianificazione semplice e senza stress. E quando c'è molto da fare, i responsabili dell'ufficio e gli amministratori possono intervenire per prenotare gli spazi per conto degli altri, assicurandosi che tutti abbiano la stanza giusta al momento giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di OfficeRnD Hybrid

Analizza le tendenze di occupazione con gli strumenti di analisi del posto di lavoro integrati

Integrazione con Microsoft Teams, Google Workspace e Slack

Prenota scrivanie e sale riunioni dal cellulare per un facile accesso ovunque ti trovi

Crea portali per i dipendenti personalizzati con il tuo marchio per un'esperienza coerente

Gestisci i visitatori con strumenti di registrazione e monitoraggio degli accessi

Imposta orari e autorizzazioni per il lavoro ibrido in linea con le politiche aziendali

Limiti di OfficeRnD Hybrid

Questa piattaforma può risultare piuttosto costosa per le startup con un budget limitato

La navigazione sulla piattaforma non è molto intuitiva per gli utenti

Prezzi di OfficeRnD Hybrid

A partire da: A partire da 265 $ al mese

Grow: A partire da 532 $ al mese

Prezzo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OfficeRnD

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OfficeRnD Hybrid?

Una recensione su G2 recita:

La personalizzazione che ci permette di configurare i prodotti e il branding in base alle nostre esigenze aziendali. Anche il supporto è rapido ed efficiente, e inoltre la piattaforma continua a migliorare, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per la nostra azienda.

La personalizzazione che ci permette di configurare i prodotti e il branding in base alle nostre esigenze aziendali. Anche l'assistenza è rapida ed efficiente, e inoltre la piattaforma continua a migliorare, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per la nostra azienda.

🧠 Curiosità: I lavoratori a tempo pieno in remoto generano meno del 50% delle emissioni di gas serra rispetto a chi si reca in ufficio.

5. Miro (Ideale per il brainstorming collaborativo tra team remoti e ibridi)

tramite Miro

Il lavoro ibrido e da remoto offrono flessibilità e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, ma possono anche far sentire i team disconnessi. Infatti, il 45% dei dipendenti che lavorano da remoto e in modalità ibrida afferma che è più difficile collaborare e interagire rispetto a un ufficio tradizionale.

Miro aiuta a colmare questo divario con una piattaforma di collaborazione visiva pensata per i team ibridi. La tela digitale condivisa dello strumento fornisce supporto per il lavoro di squadra in tempo reale e asincrono, rendendo naturali il brainstorming, la pianificazione e la creazione.

Con strumenti come note adesive, diagrammi, votazioni e modelli di piani di comunicazione, Miro trasforma input sparsi in azioni strutturate. L'IA di Miro accelera il lavoro trasformando idee abbozzate in risultati raffinati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Incorpora le bacheche in documenti, wiki o presentazioni

Tieni traccia delle modifiche con cursori in tempo reale e cronologia delle attività

Presenta le tue idee utilizzando la modalità presentazione di Miro per illustrazioni strutturate

Accedi alle bacheche da desktop, tablet o dispositivi mobili

Collaborazione sicura con SSO, controlli di accesso e autorizzazioni per amministratori

Limiti di Miro

Le prestazioni possono rallentare su bacheche di grandi dimensioni con molti collaboratori attivi

Il piano Free limita il numero di bacheche e non offre accesso alle funzionalità avanzate

Prezzi di Miro

Free

Piano Starter: 8 $ al mese per utente

Business: 16 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Miro

G2: 4,7/5 (oltre 8.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Miro?

Una recensione su G2 recita:

L'esperienza collaborativa è lo standard del settore. In particolare, per la condivisione e la revisione delle animazioni, è semplicissimo allineare le immagini fisse dello storyboard, ma anche caricare piccole anteprime GIF di una sequenza completa. Purtroppo non c'è un modo per caricare file mp4 completi. Il che renderebbe ancora più incredibile poter rivedere le animazioni lì con un grande team e ottenere un feedback immediato

L'esperienza collaborativa è lo standard del settore.

In particolare, per la condivisione e la revisione delle animazioni, è semplicissimo allineare le immagini fisse dello storyboard, ma anche caricare piccole anteprime GIF di una sequenza completa.

Purtroppo non c'è un modo per caricare file mp4 completi. Il che renderebbe ancora più incredibile poter rivedere le animazioni lì con un grande team e ottenere un feedback immediato

📮 ClickUp Insight: Il 48% dei dipendenti ritiene che il lavoro ibrido sia la soluzione migliore per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Tuttavia, con il 50% che lavora ancora prevalentemente in ufficio, rimanere allineati tra le diverse posizioni può rappresentare una sfida. Ma ClickUp è progettato per tutti i tipi di team: remoti, ibridi, asincroni e tutto ciò che sta in mezzo. Con ClickUp Chat e i commenti assegnati, i team possono condividere rapidamente aggiornamenti, fornire feedback e trasformare le discussioni in azioni concrete senza riunioni infinite. Collabora in tempo reale tramite ClickUp Docs e ClickUp Whiteboards, assegna attività direttamente dai commenti e mantieni tutti allineati, indipendentemente da dove lavorino! 💫 Risultati concreti: STANLEY Security ha registrato un aumento dell'80% nella soddisfazione del lavoro di squadra grazie agli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp.

6. Flowlu (Ideale per la gestione di progetti collaborativi su piccola scala)

via Flowlu

I team con prestazioni scarse sono quattro volte più propensi a destreggiarsi tra 15 o più strumenti, poiché il tempo prezioso viene sprecato nella gestione di una complessa serie di strumenti anziché nelle attività effettive.

Flowlu affronta questo problema con una piattaforma di collaborazione ibrida che riunisce in un unico posto la project management, il CRM, la fatturazione, la condivisione delle conoscenze e la comunicazione.

I team possono tenere traccia delle attività utilizzando bacheche Kanban, diagrammi di Gantt e registri del tempo registrato, monitorando al contempo i carichi di lavoro e le scadenze. È possibile creare knowledge base interne, automatizzare i flussi di lavoro e gestire le trattative attraverso pipeline di vendita personalizzabili.

Oltre ad aiutarti a gestire i team ibridi, questo software ti consente anche di creare fatture, gestire le finanze e generare report, con integrazioni che si adattano perfettamente al tuo stack tecnologico esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flowlu

Gestisci i progetti con bacheche Kanban, diagrammi di Gantt e automazione delle attività

Tieni traccia di orari, scadenze e carichi di lavoro per fornire supporto alla leadership di squadra efficace

Crea delle knowledge base interne per centralizzare le informazioni e ridurre la confusione

Gestisci lead, trattative e relazioni con i clienti grazie agli strumenti CRM integrati

Invia fatture professionali e effettua il monitoraggio dei pagamenti con strumenti finanziari integrati

Limiti di Flowlu

Potrebbe non essere l'ideale per la gestione di progetti tecnici complessi e su larga scala

L'interfaccia utente è funzionale ma visivamente meno accattivante rispetto ad alcune alternative

Prezzi di Flowlu

Free

Team: 49 $ al mese per team

Business: 99 $ al mese per team

Professional: 199 $ al mese per team

Enterprise: 329 $ al mese per team

Valutazioni e recensioni di Flowlu

G2: 4,7/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Flowlu?

Una recensione su G2 dice:

Il software all-in-one per la gestione di progetti e attività. Ogni funzionalità/funzione ha un'API separata. Questo rende molto facile l'integrazione con altri software. Facile da usare. Anche il supporto clienti è fantastico. Anche il supporto CRM è ottimo.

Il software all-in-one per la gestione di progetti e attività. Ogni funzionalità/funzione ha un'API separata. Questo rende molto facile l'integrazione con altri software. Facile da usare. Anche il supporto clienti è fantastico. Anche il supporto CRM è ottimo.

7. WorkInSync (Il migliore per la gestione degli spazi in ufficio nelle aziende)

via WorkInSync

Coordinare l'utilizzo delle sale riunioni in uffici di grandi dimensioni e in più sedi può essere difficile, specialmente in un modello di lavoro ibrido. WorkInSync semplifica le operazioni sul posto di lavoro grazie a una piattaforma centralizzata pensata per team distribuiti e orari variabili.

Semplifica la prenotazione di sale e postazioni di lavoro, la pianificazione degli orari dei dipendenti e fornisce informazioni sulla disponibilità in tempo reale attraverso un'unica dashboard unificata. Regole di prenotazione intelligenti, planimetrie interattive e accesso mobile aiutano a evitare conflitti e assenze ingiustificate.

Con funzionalità/funzioni come il check-in senza contatto e analisi dettagliate dell'ambiente di lavoro, WorkInSync ti aiuta a ottimizzare lo spazio e a migliorare l'esperienza dei dipendenti. Inoltre, offre supporto per decisioni più intelligenti e basate sui dati in tutto il tuo ambiente di lavoro ibrido.

Le migliori funzionalità/funzioni di WorkInSync

Visualizza la disponibilità in tempo reale per evitare conflitti di programmazione

Imposta regole di prenotazione intelligenti per gestire la capacità ed evitare doppie prenotazioni

Utilizza le planimetrie interattive per individuare la posizione degli spazi e prenotarli

Pianifica le giornate in ufficio e effettua la sincronizzazione con i calendari del team

Tieni traccia delle tendenze relative alle presenze per pianificare l'utilizzo degli spazi in modo più efficace

Limiti di WorkInSync

La configurazione iniziale può risultare complessa, in particolare quando si tratta di impostare le planimetrie e le politiche di prenotazione

Manca di strumenti di collaborazione integrati, richiedendo piattaforme separate per i messaggi e le riunioni

Prezzi di WorkInSync

Standard: 3 $ al mese per utente (fatturazione trimestrale)

Professional: 4,50 $ al mese per utente (fatturazione trimestrale)

Enterprise: 6,75 $ al mese per utente (fatturazione trimestrale)

Valutazioni e recensioni di WorkInSync

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WorkInSync?

Una recensione su G2 recita:

La funzionalità di prenotazione delle postazioni di WorkInSync ha rivoluzionato il modo in cui lavora il nostro team. L'opzione self-service ci permette di prenotare le postazioni ogni volta che ne abbiamo bisogno, senza dover ricorrere al personale amministrativo. La possibilità di prenotare le postazioni direttamente tramite l'app mobile è incredibilmente comoda. Adoro poter vedere il layout dell'area di lavoro e trovare facilmente i colleghi

La funzionalità di prenotazione delle postazioni di WorkInSync ha rivoluzionato il modo in cui lavora il nostro team. L'opzione self-service ci permette di prenotare le postazioni ogni volta che ne abbiamo bisogno, senza dover ricorrere al personale amministrativo. La possibilità di prenotare le postazioni direttamente tramite l'app mobile è incredibilmente comoda. Adoro poter vedere il layout dello spazio di lavoro e trovare facilmente i colleghi

👀 Lo sapevi? Tre dipendenti su quattro dichiarano di aver subito ritardi e perdite di tempo a causa di problemi tecnici all'avvio delle riunioni.

8. Pult (Il migliore per la pianificazione del lavoro ibrido)

via Pult

Se il tuo team deve destreggiarsi tra giornate in ufficio, prenotazioni delle postazioni e coordinamento delle sale riunioni, Pult può aiutarti a mettere ordine nel caos. Offre un modo centralizzato per gestire gli orari ibridi con visibilità in tempo reale su chi viene in ufficio, quando e dove.

Che tu lavori in modalità ibrida, da remoto o una via di mezzo, Pult rende il coordinamento in ufficio più semplice e prevedibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pult

Pianifica orari ibridi e crea una routine lavorativa in ufficio coerente

Prenota sale e postazioni utilizzando le planimetrie in tempo reale

Automatizza le registrazioni con il monitoraggio delle presenze basato sul Wi-Fi

Imposta regole di prenotazione intelligenti per gestire lo spazio in modo efficace

Monitora l'occupazione e l'utilizzo degli spazi con analisi dettagliate

Limiti di Pult

Per garantire il massimo valore, è necessario che venga adottato in modo coerente da tutto il team

La configurazione della planimetria potrebbe richiedere l'inserimento manuale dei dati o l'assistenza del team del supporto di Pult per garantire la massima precisione

Prezzi di Pult

Piano Starter: 2,20 $ al mese per utente

Growth: Prezzi personalizzati

Business: Prezzi personalizzati

Aziende: Prezzi personalizzati

Prezzi in euro convertiti in dollari statunitensi*

Valutazioni e recensioni di Pult

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pult?

Un recensore di G2 afferma:

Pult è intelligente e semplice. Risolve esattamente il nostro problema: chi verrà in ufficio e ha ancora una scrivania su cui lavorare? La configurazione è facile, i colleghi lo trovano fantastico e il supporto è ottimo!

Pult è intelligente e semplice. Risolve esattamente il nostro problema: chi verrà in ufficio e ha ancora una scrivania su cui lavorare? La configurazione è facile, i colleghi lo trovano fantastico e il supporto è ottimo!

9. Collabora Online (Ideale per la modifica dei documenti con team ibridi)

tramite Collabora Online

I normali strumenti di modifica dei documenti possono rendere complicata la collaborazione, specialmente per i team ibridi che devono gestire file sparsi e problemi di versione. Collabora Online offre una suite per ufficio basata su browser per la modifica in tempo reale di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

Supporta i formati Microsoft Office e include funzionalità quali commenti in linea, cursori in tempo reale, cronologia delle versioni e autorizzazioni di modifica.

I team possono ospitarlo sui propri server o utilizzare una configurazione cloud, rendendolo un'opzione pratica per chi dà priorità alla flessibilità dell'open source e a un maggiore controllo sui propri dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Collabora Online

Tieni traccia delle modifiche apportate dagli utenti e consulta la cronologia dettagliata delle versioni

Proteggi i contenuti con autorizzazioni di livello aziendale e crittografia end-to-end

Collabora sui documenti senza installare software aggiuntivo sul desktop

Personalizza l'interfaccia e le funzionalità/funzioni in base alle esigenze specifiche della tua organizzazione grazie alla flessibilità dell'open source

Limiti di Collabora Online

L'interfaccia utente potrebbe sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme più recenti

La conversione dei file da un formato all'altro può talvolta causare incongruenze nel layout o nella formattazione

Prezzi di Collabora Online

Collabora Online Development Edition: Gratis

Collabora Online per Business: 2,03 $ al mese per utente

Collabora Online for Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Collabora Online

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

🧠 Curiosità: Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, crede fermamente nel potere di una sala riunioni gelida di aumentare la produttività, mantenendo il termostato a una temperatura di 15 °C.

10. Zulip (Ideale per conversazioni organizzate in thread per argomento)

tramite Zulip

Passare da uno strumento all'altro e cercare gli aggiornamenti può richiedere molto tempo e distrarre l'attenzione, specialmente per i team ibridi che gestiscono conversazioni sovrapposte. Infatti, i dipendenti dedicano il 61% del loro tempo ad aggiornare, cercare e gestire le informazioni su sistemi sparsi.

Zulip offre una piattaforma di chat di gruppo open source che combina la messaggistica in tempo reale con il threading in stile email, rendendo più facile seguire le discussioni senza perdere il contesto.

Questo strumento di comunicazione per il lavoro ibrido è particolarmente utile quando sono attivi più argomenti contemporaneamente, consentendo ai membri del team di rimanere organizzati e rispondere secondo i propri tempi. Con un'opzione di self-hosting, Zulip offre inoltre alle organizzazioni un maggiore controllo sui propri dati e sulla comunicazione interna, rendendolo una scelta ponderata per una collaborazione ibrida strutturata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zulip

Organizza le conversazioni con thread basati su argomenti per una comunicazione più chiara

Offri supporto per la collaborazione asincrona consentendo di rispondere a argomenti specifici in qualsiasi momento

Resta aggiornato sulle discussioni senza il disordine di cronologie di chat infinite

Integrazione con oltre 100 strumenti come GitHub, Jira e Zapier per flussi di lavoro senza interruzioni

Scegli tra l'hosting in loco per un controllo completo dei dati o Zulip Cloud per la massima comodità

Limiti di Zulip

Il modello di conversazione a thread potrebbe richiedere un po' di tempo per l'adattamento da parte degli utenti abituati ai layout tradizionali delle chat

L'interfaccia sembra datata rispetto a strumenti più moderni come Slack o Microsoft Teams

Prezzi di Zulip

Zulip Cloud Free

Zulip Cloud Standard: 8 $ al mese per utente

Zulip Cloud Plus: 12 $ al mese per utente

Zulip Self-hosted Free

Zulip Self-hosted Basic: 3,50 $ al mese per utente

Zulip Self-hosted Aziendale: 8 $ al mese per utente

Zulip Self-hosted Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zulip

G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zulip?

Un recensore di G2 scrive:

I canali e i thread di conversazione sono molto utili per organizzare le varie conversazioni. L'interfaccia web/desktop è piacevole e intuitiva. Il supporto e la documentazione sono molto efficaci.

I canali e i thread di conversazione sono molto utili per organizzare le varie conversazioni. L'interfaccia web/desktop è piacevole e intuitiva. Il supporto e la documentazione sono molto efficaci.

Semplifica la collaborazione con il miglior software per il lavoro ibrido: ClickUp

Sebbene molti dei software per il lavoro ibrido sopra citati offrano solide funzionalità/funzioni per la comunicazione, la pianificazione o la condivisione di documenti, pochi riescono a riunire tutto in un unico strumento. Alcuni eccellono nella gestione dell'ufficio, mentre altri forniscono strumenti di collaborazione eccezionali.

Se non vuoi scendere a compromessi, scegli ClickUp, il software per il lavoro ibrido dedicato al project management. Dalla pianificazione dei progetti e dalla gestione delle attività alla chat di gruppo, ai documenti, alle lavagne online, al monitoraggio del tempo e ai dashboard, unifica il flusso di lavoro dell'intero team, sia che lavori da remoto, in ufficio o in modalità ibrida.

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