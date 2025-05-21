I 13 migliori strumenti di collaborazione per l'azienda del 2026

Se la "collaborazione" del tuo team al momento sembra un groviglio di email, file smarriti e qualcuno che urla: "Riuscite tutti a vedere il mio schermo?"—abbiamo alcune soluzioni per sistemare le cose.

Molte organizzazioni stanno ancora cercando di capire come costruire una solida strategia di collaborazione che si adatti alle loro effettive esigenze aziendali, specialmente quando devono destreggiarsi tra team remoti, utenti esterni e canali di comunicazione sparsi.

Ma gli strumenti di collaborazione aziendale giusti possono portare ordine nel caos. Che tu abbia bisogno di mantenere tutti allineati, gestire le scadenze con funzionalità intelligenti di gestione delle attività o finalmente mettere ordine nel Calendario con migliori capacità di pianificazione, abbiamo raccolto le migliori opzioni per aiutarti.

Questi moderni strumenti di collaborazione sono progettati per le strategie di collaborazione aziendale. Semplificano la condivisione dei file e la comunicazione in tempo reale e aiutano i team a lavorare insieme in modo più produttivo.

Mettiamoci al lavoro (senza intoppi nella condivisione dello schermo).

Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni dei migliori strumenti di collaborazione aziendale disponibili e alle loro funzionalità/funzioni:

Strumento Ideale per Funzionalità distintiva Prezzi* ClickUp Collaborazione e project management all-in-one per team di qualsiasi dimensione Combina attività, documenti, chat e lavagne online in un'unica piattaforma Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Slack Messaggistica in tempo reale per le piccole e medie imprese di dimensioni moderate Canali organizzati e integrazioni affidabili Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8,75 $ al mese per utente Microsoft Teams Team di medie e grandi dimensioni che utilizzano Microsoft 365 Profonda integrazione con Microsoft 365 e riunioni video Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 4 $ al mese per utente (fatturazione annuale) Asana Monitoraggio dei progetti interfunzionali per team di piccole e medie dimensioni Portfolios e gestione del carico di lavoro Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese per utente Trello Gestione agile delle attività per le piccole imprese aziendali Bacheca Kanban con Power-Up Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per utente Dropbox Business aziendale Spazio di archiviazione sicuro per le aziende Collaborazione sui documenti in tempo reale e Dropbox Paper Nessun piano Free; a partire da 18 $ al mese per utente Miro Collaborazione visiva e workshop per team remoti Lavagne online infinite e canvas basati sull'IA Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese per utente Jira Gestione delle attività per grandi team di sviluppo software Flussi di lavoro Agile personalizzabili e automazione Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7,53 $ al mese per utente Zoom Videoconferenze per team di piccole e medie dimensioni Sale di discussione e lavagna online Zoom Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15,99 $ al mese per utente Wrike Gestione delle risorse per team di progetto di medie e grandi dimensioni Correzione di bozze, approvazioni e pianificazione delle risorse Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente Notion Collaborazione asincrona basata su testo per team remoti di qualsiasi dimensione Database relazionali e struttura flessibile delle pagine Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Basecamp Manuale project management per piccoli team Grafici a montagnola e check-in automatici Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente Zoho Projects Adjustable project management for agencies and consultants Bacheca Backlog e Scrum per flussi di lavoro Agile Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 5 $ al mese per utente

📚 Leggi anche: Come incoraggiare la comunicazione collaborativa sul posto di lavoro

I software di collaborazione aziendale consentono ai dipendenti di dedicare meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo allo svolgimento del proprio lavoro. Inoltre, facilitano la condivisione delle informazioni ponendo la collaborazione al centro del tuo lavoro.

Quando sceglierai il tuo prossimo strumento di comunicazione per il team building e la collaborazione, dai la priorità a questi elementi:

Comunicazione asincrona: trasforma le conversazioni in risultati tangibili grazie alla messaggistica istantanea, alle discussioni in thread e alla trascrizione basata sull'IA

Automazione del flusso di lavoro e gestione delle attività: ottimizza il monitoraggio dei progetti con promemoria intelligenti, bacheche Kanban e diagrammi di Gantt

Integrazione con le app necessarie: garantisce flussi di lavoro senza interruzioni grazie alla connessione con strumenti di project management, CRM e piattaforme di archiviazione cloud

Scalabilità: Supporta le operazioni globali con implementazione cloud multiregionale, ruoli utente personalizzabili e controlli di amministratore avanzati

Analisi avanzate e approfondimenti: migliora le prestazioni del team con dashboard personalizzate, analisi del sentiment nelle comunicazioni e consigli basati sull'IA

👀 Lo sapevi? ​​I lavoratori attivano/disattivano le app 1.200 volte al giorno (ovvero quasi 4 ore alla settimana) per ripristinare la concentrazione. Si tratta del 9% dell'orario di lavoro annuale dei lavoratori.

I team che passano da uno a più di dieci software di collaborazione probabilmente impiegheranno più di un'ora per risolvere anche i problemi più banali. La produttività e una collaborazione efficace sono inversamente proporzionali al numero di strumenti di gestione delle conoscenze utilizzati.

Ti aiutiamo a trovare lo strumento di collaborazione online perfetto per la tua azienda, che ti farà risparmiare tempo e renderà il tuo team più produttivo.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per la collaborazione e il project management all-in-one)

Collega le lavagne online di ClickUp alle tue attività di ClickUp per collaborare in modo efficace

Il mondo del lavoro oggi è frammentato. I nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono dispersi tra strumenti scollegati tra loro che ci rallentano. ClickUp risolve questo problema con l'app completa per il lavoro, che unisce progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto potenziato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

È come il tuo quartier generale digitale, dove attività, chat, file e idee convivono insieme.

Con le lavagne online di ClickUp, i team possono sviluppare idee in modo visivo, mappare i flussi di lavoro, abbozzare wireframe e organizzare le attività in uno spazio condiviso. Trascina, rilascia, collega e ripeti: niente più post-it persi nel tempo.

Stai pianificando un progetto interfunzionale e non vuoi partire da zero? Usa il modello di lavagna online per il piano di comunicazione di ClickUp per mappare i canali di comunicazione, i ruoli e i flussi di lavoro senza il solito caos del “Aspetta, chi fa cosa?”

Comunica istantaneamente con i tuoi colleghi grazie a ClickUp Chat

Sebbene il brainstorming sia divertente, è nella conversazione asincrona che ClickUp dà il meglio di sé. La chat integrata di ClickUp consente ai membri del team di porre domande, effettuare la condivisione di aggiornamenti, effettuare chiamate vocali o videochiamate, o ricordarsi a vicenda le scadenze, il tutto senza dover passare da un'app all'altra. E se un messaggio o un commento richiede un follow-up, basta trasformarlo in un elemento da svolgere con ClickUp Tasks.

Le funzionalità di gestione intuitiva delle attività ti consentono di collegare i file pertinenti a elementi specifici del progetto, assegnare azioni da intraprendere, aggiungere osservatori per monitorare lo stato delle attività e creare visualizzazioni come diagrammi Gantt, bacheche Kanban e calendari.

I team remoti possono anche utilizzare ClickUp Docs per raccogliere informazioni e collaborare in tempo reale sui documenti, in modo simile ai Documenti Google. Collegali alle attività, assegna i compiti alle persone e mantieni tutto interconnesso.

Rimani aggiornato sui cambiamenti di stato e sui nuovi commenti con ClickUp Collaboration Detection

ClickUp garantisce inoltre che i team interfunzionali non si pestino i piedi a vicenda durante il lavoro collaborativo. Con ClickUp Collaboration Detection, riceverai una notifica quando un membro del team visualizza o effettua una modifica sullo stesso contenuto, evitando così malintesi o duplicazioni di lavoro.

Hai bisogno di spiegare qualcosa di troppo complesso da descrivere a parole? ClickUp Clips ti permette di registrare una demo dello schermo: utile quando un designer UX vuole mostrare un flusso o uno sviluppatore vuole spiegare perché il pulsante di accesso è scomparso di nuovo.

È l'ideale per i team asincroni che collaborano tra fusi orari diversi. Le registrazioni dello schermo garantiscono una comunicazione video chiara, riducendo i malintesi e fornendo spiegazioni visive per attività o flussi di lavoro complessi.

L'assistente AI di ClickUp, ClickUp Brain, è il strumento di collaborazione AI definitivo per i team. Hai bisogno di un aggiornamento su un'attività o di un rapporto sui progressi? Chiedi a Brain di inviartelo. Sei tornato al lavoro dopo una pausa e hai bisogno di recuperare il ritardo? Chiedi a Brain di riepilogare le lunghe conversazioni in chat, così sarai al corrente di tutto.

Configura gli agenti IA Autopilot nei tuoi elenchi e nei tuoi canali su ClickUp per ottenere maggiori risultati

E non è tutto. Con gli agenti IA predefiniti e personalizzati di ClickUp, puoi configurare agenti autonomi per svolgere qualsiasi attività, dall'invio di aggiornamenti alla risposta alle domande del team.

E per un approccio più strutturato, il modello ClickUp Team Communication and Meeting Matrix porta chiarezza su riunioni ricorrenti, ruoli e responsabilità. Aggiungi aggiornamenti, assegna follow-up e mantieni tutto aggiornato in tempo reale.

Scarica il modello gratis Elimina la confusione e migliora la collaborazione con il modello ClickUp per la comunicazione di gruppo e le riunioni della matrice

Ecco cosa puoi fare con questo modello di piano di comunicazione:

Imposta controlli periodici e effettua la sincronizzazione con le sequenze dei tuoi progetti per rispettare le scadenze

Stabilisci regole chiare per le discussioni interne, in modo che il tuo team possa prendere decisioni migliori e più rapide

Tieni traccia dei risultati delle riunioni, assegna i follow-up e assicurati che tutti si assumano le proprie responsabilità grazie agli aggiornamenti in tempo reale

Le migliori funzionalità di ClickUp

Crea e assegna le attività da svolgere ai membri del team interessati con ClickUp Assign Comments

Monitora la produttività del team tramite dashboard e strumenti di reportistica, allineando al contempo gli obiettivi tra i vari reparti

Modifica le impostazioni delle notifiche per controllare quando e come Task Watchers riceve gli aggiornamenti

Definisci le dipendenze tra le attività collegandole tra loro per effettuare il monitoraggio dell'impatto di un'attività su un'altra

Gestisci progetti complessi con funzionalità quali attività cardine, vista Carico di lavoro e metodologie Agile

Commenta con menzioni e avvisa specifici membri del team in merito ad aggiornamenti importanti

Sfrutta le integrazioni con oltre 1.000 strumenti (ad es. Teams, Salesforce, Google Drive) per centralizzare le operazioni in un ambiente di sicurezza

Limiti di ClickUp

C'è una curva di apprendimento con ClickUp (puoi utilizzare ClickUp University per imparare a usarlo)

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Sid Babla, coordinatore del programma di benessere presso il Dartmouth College—Student Wellness Center, recensisce ClickUp:

ClickUp ha ridotto la necessità di comunicare via email e ha semplificato la collaborazione all'interno del nostro team di creazione dei contenuti. Ora siamo in grado di passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza con una velocità fino a 2-3 volte superiore.

ClickUp ha ridotto la necessità di comunicare via email e ha semplificato la collaborazione all'interno del nostro team di creazione dei contenuti. Ora siamo in grado di passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza con una velocità fino a 2-3 volte superiore.

🧠 Curiosità: il 72% dei knowledge worker comunica in modo asincrono.

2. Slack (Ideale per la messaggistica in tempo reale)

tramite Slack

Slack, uno degli strumenti di collaborazione aziendale più noti, è progettato per una comunicazione in tempo reale veloce: basta con le interminabili catene di email. Grazie ai canali per le chat organizzate e ai messaggi diretti per le conversazioni private, tutto rimane ricercabile e facile da monitorare.

Hai bisogno di un rapido aggiornamento? Slack Huddles ti permette di partecipare a una chat vocale o effettuare la condivisione dello schermo. Puoi anche programmare i messaggi, funzione utile quando il tuo team è distribuito su diversi fusi orari. I canali pubblici o privati ti offrono flessibilità a seconda di ciò che deve rimanere interno o pubblico.

Le migliori funzionalità di Slack

Accedi ai riepiloghi e ai riassunti quotidiani dei diversi canali Slack grazie all'IA

Condividi file con utenti esterni e chatta in modo sicuro con Slack Connect

Utilizza Slack Atlas, lo strumento integrato per la directory del team, per avere una visione più dettagliata dell'intera organizzazione

Limiti di Slack

Può risultare difficile mantenere la formattazione dei codici quando vengono condivisi in fase di condivisione

Un eccesso di notifiche può rendere il lavoro caotico

Prezzi di Slack

Free

Pro : 8,75 $ al mese per utente

Business +: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid : Prezzi personalizzati

Slack IA è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento con tutti i piani a pagamento

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 34.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Una recensione di Capterra afferma:

È un'ottima app per la comunicazione aziendale e per gli annunci di informazioni importanti destinati ai dipendenti, a cui possono accedere facilmente. Le funzionalità di sicurezza sono un po' scarse per un'app di messaggistica.

È un'ottima app per la comunicazione aziendale e per gli annunci di informazioni importanti destinati ai dipendenti, a cui possono accedere facilmente. Le funzionalità di sicurezza sono un po' scarse per un'app di messaggistica.

3. Microsoft Teams (Ideale per gli utenti Microsoft)

tramite Microsoft Teams

C'è chi sostiene che Microsoft sia il pioniere degli strumenti di collaborazione aziendale. Parte integrante della più ampia piattaforma Microsoft, MS Teams integra messaggistica istantanea, condivisione di file, configurazione di videoconferenze e IA in un'unica piattaforma.

La chat e la messaggistica basata su canali mantengono le conversazioni organizzate. Teams Meetings consente inoltre videochiamate di alta qualità con funzionalità quali la soppressione del rumore di fondo e la trascrizione in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Migliora i tuoi messaggi con i suggerimenti automatici dell'IA

Accedi a riepiloghi/riassunti concisi di registrazioni lunghe per rimanere informato

Archivia i file in Teams e condividili nelle chat, nelle riunioni e nei canali di Teams

Limiti di Microsoft Teams

La versione web e quella app offrono funzionalità/funzioni diverse, creando spesso confusione tra gli utenti

Potrebbero verificarsi problemi di stabilità e di accesso su macOS e iOS

Prezzi di Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Microsoft Teams Enterprise: 5,25 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 16.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per la comunicazione all'interno del team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecato passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app completa per il lavoro come ClickUp, la project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare una sferzata di energia!

4. Asana (Ideale per il monitoraggio di progetti interfunzionali)

via Asana

Asana aiuta i diversi team a effettuare il monitoraggio delle tempistiche dei progetti grazie a spazi di progetto condivisi. Ogni attività e progetto dispone di una sezione commenti integrata per ridurre il numero di e-mail e riunioni.

I team possono inoltre utilizzare modelli predefiniti di knowledge base o flussi di lavoro personalizzati in base alle esigenze specifiche del progetto.

Le migliori funzionalità di Asana

Tieni traccia di più progetti con i Portfolios e visualizza rapidamente lo stato delle attività per vedere chi è in linea con gli obiettivi e chi potrebbe aver bisogno di aiuto

Utilizza la funzionalità Carico di lavoro per bilanciare la capacità del team ed evitare colli di bottiglia

Tieni sotto controllo lo stato di avanzamento del tuo progetto grazie a dashboard personalizzate

Limiti di Asana

Recuperare i dati storici relativi alla tua organizzazione può richiedere molto tempo e creare confusione

Le informazioni provenienti da un'attività principale potrebbero non essere trasferite ogni volta a un'attività secondaria

Prezzi di Asana

Personale: Gratis Forever

Piano Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)

5. Trello (Ideale per la gestione agile delle attività)

tramite Trello

Grazie al suo layout semplice e flessibile, Trello è una scelta popolare tra i team che utilizzano la metodologia Agile. Basato sulle bacheche Kanban, aiuta i team a suddividere i progetti in attività chiare e gestibili. Puoi organizzare il lavoro in elenchi e schede, assegnare responsabilità e impostare date di scadenza senza che le cose diventino confuse.

Per una maggiore funzionalità, i Power-Up di Trello ti consentono di effettuare la connessione con strumenti come Slack, Google Drive e Jira, rendendo più facile la sincronizzazione di Tutto senza dover cambiare scheda continuamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Ottieni una chiara visibilità sulle tempistiche dei progetti grazie alle visualizzazioni del calendario e della sequenza di Trello

Riduci le conversazioni sparse grazie a commenti, @menzioni e allegati alle schede

Utilizza le automazioni con Butler per eliminare le attività ripetitive, impostare regole automatizzate e trigger azioni

Limiti di Trello

La mancanza di opzioni come le visualizzazioni Gantt o a elenco potrebbe rappresentare un limite per il project management di progetti di grandi dimensioni

Manca la funzione di monitoraggio del tempo per la stima dei progetti e presenta funzionalità limitate di reportistica e analisi

Prezzi di Trello

Gratis (fino a 10 collaboratori)

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 210 $ all'anno per utente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Una recensione su G2 recita:

Sebbene Trello eccella in termini di semplicità, può risultare limitato nella gestione di progetti più complessi. Funzionalità come reportistica dettagliata, monitoraggio del tempo e analisi mancano o richiedono integrazioni di terze parti. Sarebbe inoltre utile disporre nativamente di migliori dipendenze tra le attività o di funzionalità relative ai diagrammi di Gantt.

Sebbene Trello eccella in termini di semplicità, può risultare limitato nella gestione di progetti più complessi. Funzionalità come reportistica dettagliata, monitoraggio del tempo e analisi mancano o richiedono integrazioni di terze parti. Sarebbe inoltre utile disporre nativamente di migliori dipendenze tra le attività o di funzionalità relative ai diagrammi di Gantt.

👀 Lo sapevi? L'85% dei dirigenti ritiene che le comunicazioni interne siano utili, pertinenti e sufficientemente contestualizzate per consentire ai team di svolgere le proprie attività. Tuttavia, solo il 45% dei dipendenti è d'accordo.

6. Dropbox Business (Ideale per lo spazio di archiviazione sicuro per i file)

tramite Dropbox Business

Oltre a fungere da software centralizzato per la collaborazione sui documenti, Dropbox Business consente la condivisione e la modifica dei documenti in tempo reale. Ciò è reso possibile grazie alle integrazioni con Microsoft Office Online e gli strumenti di Google Workspace come Docs, Sheets e Slides.

I team possono aggiungere commenti, assegnare attività e incorporare immagini o video in Dropbox Paper, uno spazio condiviso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox Business

Raccogli i file dai membri del team o dagli stakeholder esterni senza concedere loro l'accesso diretto alle tue cartelle

Registra e condividi messaggi video e screenshot per comunicare le tue idee

Gestisci le approvazioni e la firma dei contratti direttamente all'interno di Dropbox utilizzando le firme elettroniche con Dropbox Sign

Limiti di Dropbox Business

Il caricamento di file di grandi dimensioni richiede tempo e causa ritardi nella sincronizzazione

I limiti di spazio di archiviazione sono più restrittivi per i progetti più grandi

Prezzi di Dropbox Business

Essentials: 19,99 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Business Plus: 30 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dropbox Business aziendale

G2: 4,4/5 (oltre 28.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.700 recensioni)

📚 Leggi anche: I migliori software per la condivisione sicura dei file in ambito aziendale di sicurezza

7. Miro (Ideale per la collaborazione visiva e i workshop a distanza)

tramite Miro

La tela intelligente basata sull'IA e gli strumenti interattivi di Miro consentono ai team di fare brainstorming, pianificare ed eseguire progetti in ambienti distribuiti.

Le sue lavagne infinite consentono ai team di creare mappe mentali, diagrammi di flusso e bacheche Kanban per progetti che coinvolgono diversi reparti. I widget intelligenti rendono queste bacheche più interattive, permettendo agli utenti di creare gli avatar dei partecipanti e trascinarli sulla tela.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Organizza i progetti con spazi dedicati per raggruppare le bacheche correlate e facilitarne l'accesso

Rimani concentrato grazie alle modalità dedicate ad attività come la creazione di diagrammi e la mappatura mentale

Utilizza gli assistenti IA, assistenti virtuali addestrati in agile e gestione dei prodotti, per un supporto aggiuntivo

Limiti di Miro

Le modifiche ai fotogrammi una volta completato il lavoro possono essere una sfida

Non è possibile aggiornare i link alle immagini

Prezzi di Miro

Free

Piano Starter: 8 $ al mese per utente

Business: 16 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Miro

G2: 4,7/5 (oltre 7.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Miro?

Una recensione su Capterra recita:

Nel complesso, Miro è stato utile per creare modelli per le landing page e per delineare la nostra struttura generale su come vogliamo che funzionino i nostri flussi di lavoro di marketing inbound […] Alcuni elementi di design in Miro non sono del tutto personalizzabili, come la selezione dei font o la regolazione del raggio dei bordi delle forme.

Nel complesso, Miro è stato utile per creare modelli per le landing page e per delineare la nostra struttura generale su come vogliamo che funzionino i nostri flussi di lavoro di marketing inbound […] Alcuni elementi di design in Miro non sono del tutto personalizzabili, come la selezione dei font o la regolazione del raggio dei bordi delle forme.

8. Jira (Ideale per i team di sviluppo software)

tramite Jira

Jira è uno strumento di project management per i team di sviluppo software che utilizzano metodi Agile. Aiuta a gestire sprint, bug e backlog con flussi di lavoro personalizzabili e il monitoraggio delle issue per processi più chiari. La funzionalità distintiva di Jira è l'automazione, che consente ai team di impostare regole per l'assegnazione automatica delle attività e l'invio di aggiornamenti.

Offre inoltre modelli pronti all'uso per Agile, DevOps e la gestione dei servizi IT, semplificando l'adozione dei flussi di lavoro senza dover partire da zero. È un modo pratico per garantire il corretto svolgimento dei progetti.

Le migliori funzionalità di Jira

Sfrutta strumenti di BI come Tableau e Power BI per analisi avanzate

Visualizza i carichi di lavoro con la gestione del calendario di Jira per evitare conflitti di pianificazione

Utilizza bacheche Scrum, bacheche Kanban e roadmap per il monitoraggio delle attività e per stabilire le priorità dei backlog

Limiti di Jira

Richiede un periodo di apprendimento per gli utenti non esperti di tecnologia

Le integrazioni possono essere difficili da gestire senza il supporto dell'IT

Prezzi di Jira

Free Forever

Standard: 7,53 $ al mese per utente

Premium: 13,53 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.200 recensioni)

9. Zoom (Il migliore per le videoconferenze)

tramite Zoom

Zoom rimane una delle piattaforme di videoconferenza più popolari e affidabili, in grado di offrire una suite completa di funzionalità/funzioni su misura per le aziende, i team remoti e gli ambienti di lavoro ibridi.

È in grado di suddividere riunioni più numerose in Breakout Rooms per conversazioni più ristrette e incentrate su argomenti specifici in ambienti virtuali e ibridi. Queste stanze possono essere preassegnate, garantendo flessibilità agli organizzatori.

C'è anche Zoom Lavagna online, dove i dipendenti che lavorano da remoto possono abbozzare idee, mappare strategie o documentare visivamente le discussioni delle riunioni.

Le migliori funzionalità di Zoom

Conduci sondaggi in tempo reale per valutare le opinioni dei partecipanti o prendere decisioni rapide

Trasmetti feedback in tempo reale senza interrompere il lettore con reazioni emoji

Organizza eventi virtuali di livello aziendale con Zoom Webinars e Zoom Events

Limiti di Zoom

A volte la sincronia tra video e audio potrebbe non essere perfetta

Funzionalità come Documenti, Clips Plus e Scheduler sono disponibili solo come componenti aggiuntivi a pagamento

Prezzi di Zoom

Base: Gratis Forever

Pro: 15,99 $ al mese per utente

Business: 21,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2: 4,6/5 (oltre 55.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?

Una recensione di Capterra afferma:

Mi piace come il prodotto semplifichi la comunicazione e la collaborazione all'interno del team. Ha migliorato notevolmente la produttività del team.

Mi piace come il prodotto semplifichi la comunicazione e la collaborazione all'interno del team. Ha migliorato notevolmente la produttività del team.

📚 Leggi anche: Modelli gratuiti di lavagne online per Zoom e ClickUp

10. Wrike (Ideale per la gestione delle risorse)

tramite Wrike

Hai mai avuto difficoltà a tenere traccia di chi sta lavorando a cosa o a capire quale sia la versione più aggiornata di un file? Wrike potrebbe aiutarti in questo. La sua funzionalità Correzione di bozze e approvazione consente ai team di lasciare commenti diretti su immagini, video e PDF, in modo che il feedback sia chiaro e utilizzabile.

Grazie al controllo delle versioni integrato, lavorerai sempre sul file giusto, senza più dover setacciare le catene di email.

Wrike è utile anche per la gestione delle risorse. Offre ai project manager una visione in tempo reale della disponibilità del team e dei carichi di lavoro, contribuendo a evitare il burnout e i colli di bottiglia.

Le migliori funzionalità di Wrike

Crea programmi delle riunioni e piani di progetto con Wrike IA

Passa da una versione all'altra di un file con la modalità di confronto di Wrike

Tieni traccia di ogni singola modifica nel tuo progetto con la vista Stream

Per la previsione delle esigenze, prova diversi programmi e mantieni i progetti in linea con gli obiettivi grazie a Resource Planner.

Limiti di scrittura

Le risposte ai moduli non sono collegate ai progetti pertinenti

Mancano strumenti per riunioni online e chat

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.800 recensioni)

👀 Lo sapevi? Il 75% dei lavoratori da remoto trascorre fino a 10 ore della propria settimana lavorativa in riunioni. È un'intera giornata andata persa.

11. Notion (Ideale per la collaborazione asincrona basata su testo)

tramite Notion

Stanco di rincorrere gli aggiornamenti o di partecipare a riunioni interminabili solo per rimanere aggiornato? Notion aiuta i team a collaborare senza bisogno di essere online contemporaneamente. È progettato per il lavoro asincrono, ideale per i team remoti o distribuiti.

Notion si basa su un'organizzazione testuale. I suoi blocchi di testo, database, tabelle ed elenchi favoriscono un pensiero strutturato. Di conseguenza, si ottengono spazi ricercabili, che rendono facile recuperare le informazioni quando ne hai bisogno.

Le migliori funzionalità di Notion

Estrai dati da più origini dati e collega i record tra loro con i database relazionali di Notion

Personalizza chi può visualizzare, effettuare modifiche o commentare pagine specifiche di Notion

Genera descrizioni di testo dei flussi di lavoro con Notion IA

Limiti di Notion

Notion AI ha un limite nell'assistenza basata sul testo, rendendo lo strumento meno intuitivo

La sincronizzazione delle note in tempo reale può rappresentare un problema

Prezzi di Notion

Gratis: Gratis per sempre

Inoltre: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 18 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Notion IA è disponibile con qualsiasi piano a pagamento al costo aggiuntivo di 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su Capterra recita:

Sebbene sia potente, all'inizio può risultare un po' opprimente. Mi ci sono voluti un paio di giorni per capire bene la convalida dei database complessi e delle proprietà relazionali. Inoltre, le funzionalità offline sono molto limitate, il che mi ha creato qualche piccolo grattacapo durante un volo in cui avevo bisogno di accedere ad alcune note.

Sebbene sia potente, all'inizio può risultare un po' opprimente. Mi ci sono voluti un paio di giorni per capire bene la convalida dei database complessi e delle proprietà relazionali. Inoltre, le funzionalità offline sono molto limitate, il che mi ha creato qualche piccolo grattacapo durante un volo in cui avevo bisogno di accedere ad alcune note.

12. Basecamp (Ideale per il project management manuale)

via Basecamp

Basecamp semplifica tutto con gli Hill Charts. Si tratta di un modo visivo per monitorare i progressi: non solo ciò che è stato fatto, ma anche quanto manca al completamento di un'attività. È possibile individuare i problemi prima che diventino ostacoli. I team possono anche sostituire le riunioni con check-in automatici.

Invece di programmare riunioni, pianifica le domande che vorresti porre al tuo team e mantieni vivo il loro coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Organizza i progetti con le bacheche per centralizzare le discussioni e gli aggiornamenti

Usa Campfire per chat di gruppo in tempo reale e conversazioni veloci tra i membri del team

Attiva la Modalità Concentrazione per silenziare le notifiche e segnalare la tua disponibilità per lavorare in modo immersivo

Limiti di Basecamp

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto ai moderni software di collaborazione per l'azienda

Nessuna analisi predittiva né suggerimenti sulle attività generati dall'IA per esigenze complesse di project management

Prezzi di Basecamp

Basecamp Free: Gratis per sempre

Basecamp Plus: 15 $ al mese per utente

Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mese per organizzazione (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Basecamp

G2: 4,1/5 (oltre 5.300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.500 recensioni)

13. Zoho Projects (Ideale per il project management agile dei progetti)

tramite Zoho Projects

I piani di progetto cambiano in corso d'opera? Zoho Projects offre ai team la flessibilità necessaria per adattarsi, seguendo al contempo le pratiche Agile. Che tu stia lavorando con Scrum, Kanban o una combinazione di entrambi, offre una struttura senza risultare rigido.

La funzionalità Backlog aiuta a raccogliere idee e a trasformarle in attività pronte per lo sprint. Le bacheche Scrum offrono un modo semplice per effettuare il monitoraggio dei progressi: sposta le attività da "Da fare" a "Terminato" e mantieni il flusso di lavoro. Si tratta di una configurazione visiva e collaborativa che aiuta i team a rimanere allineati, anche quando le priorità cambiano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Tieni traccia delle ore lavorative tue e dei tuoi clienti per garantire la trasparenza

Utilizza i forum per la condivisione di informazioni tra i membri del team e i reparti

Sfrutta Zia, l'assistente IA di Zoho, per analizzare le tue metriche di esito positivo per i progetti

Consente ai team di lanciare incrementi di prodotto sotto forma di release brevi tramite il modulo Release

Limiti di Zoho Projects

La sua funzionalità di ricerca delle attività è limitata

Può essere difficile aggiungere i contatti dei clienti o ordinarli in ordine alfabetico nelle tue dashboard Zoho

Prezzi di Zoho Projects per i progetti

Gratis (fino a 5 utenti)

Premium: 5 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

Progetto Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 460 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

📚 Leggi anche: Le migliori app e strumenti per la collaborazione in team

Migliora la produttività e la collaborazione con ClickUp

La comunicazione e la collaborazione senza soluzione di continuità tra i team sono essenziali per la soddisfazione generale sul posto di lavoro. Pertanto, è opportuno utilizzare strumenti di collaborazione aziendali come soluzioni di messaggistica istantanea, software di condivisione file e interfacce di project management.

Ma invece di seguire dieci strade diverse, cosa ne diresti di avere un'unica soluzione completa per la collaborazione dell'azienda in grado di risolvere tutti i tuoi problemi?

ClickUp è una piattaforma di collaborazione aziendale che si adatta a vari processi aziendali, tra cui la gestione delle attività, la condivisione delle conoscenze, la comunicazione in tempo reale e l'efficienza del flusso di lavoro.

È l'ideale per le aziende che desiderano aumentare la produttività e ottimizzare le operazioni. Elimina il lavoro superfluo, mantiene i team concentrati su ciò che conta davvero e offre loro lo spazio per interagire tramite canali di comunicazione asincroni.

Iscriviti gratis a ClickUp e collabora con facilità!