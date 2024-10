10 Migliori software di condivisione sicura dei file per le aziende

La condivisione di file nel mondo aziendale può spesso essere un delicato gioco di equilibri: gestire la necessità di velocità e garantire la sicurezza dei dati sensibili.

I rischi di violazione o di cattiva gestione sono reali: ogni giorno vengono scambiati dati riservati dei clienti, contratti e documenti interni.

Dopo aver trascorso diversi anni nel settore IT, ho visto quanto possa essere difficile bilanciare la sicurezza con la facilità d'uso. Grazie all'esperienza e alla ricerca, ho imparato cosa funziona - e cosa no - quando si tratta di condivisione di file sicura e affidabile.

Sulla base di queste intuizioni e di un'ampia ricerca condotta dal team di ClickUp, ho messo insieme un elenco di piattaforme per la migliore condivisione sicura dei file per le esigenze aziendali. Continuate a leggere per scoprire gli strumenti in grado di mantenere i vostri dati al sicuro senza sacrificare l'efficienza.

Cosa cercare nella condivisione sicura dei file?

Scegliere la sicurezza soluzioni di condivisione dei file non è solo una questione di prezzo o di limiti di spazio di archiviazione: si tratta di trovare una soluzione che offra una condivisione sicura dei dati aziendali e che sia al contempo facile da usare.

Ecco le funzionalità/funzione chiave da considerare nella selezione di una piattaforma:

**La spina dorsale di qualsiasi piattaforma di condivisione sicura dei file è una forte crittografia sia a riposo che in transito. Cercate servizi che offrano una crittografia end-to-end per ridurre al minimo il rischio di intercettazione dei dati

Conformità : A seconda del vostro settore, la conformità a normative quali GDPR, HIPAA o SOX è fondamentale. Cercate una piattaforma che sia in grado di bilanciare la condivisione sicura dei file per l'azienda e di soddisfare tutti i requisiti di conformità necessari

: A seconda del vostro settore, la conformità a normative quali GDPR, HIPAA o SOX è fondamentale. Cercate una piattaforma che sia in grado di bilanciare la condivisione sicura dei file per l'azienda e di soddisfare tutti i requisiti di conformità necessari **La possibilità di impostare autorizzazioni dettagliate per gli utenti è essenziale per controllare chi può visualizzare, condividere o modificare i file. Questa funzionalità/funzione aiuta a ridurre le minacce interne gestendo l'accesso in modo rigoroso in base alla necessità di sapere

Monitoraggio degli accessi: Il monitoraggio di chi ha avuto accesso a cosa e quando aggiunge un livello di sicurezza e di responsabilità. Questa funzionalità/funzione è fondamentale per il monitoraggio di eventuali problemi e per garantire che le informazioni sensibili non siano state compromesse

Il monitoraggio di chi ha avuto accesso a cosa e quando aggiunge un livello di sicurezza e di responsabilità. Questa funzionalità/funzione è fondamentale per il monitoraggio di eventuali problemi e per garantire che le informazioni sensibili non siano state compromesse **Nonostante le solide funzionalità/funzione di sicurezza, la piattaforma scelta deve essere di facile utilizzo. Questo garantirà che tutti i dipendenti possano utilizzarla efficacemente senza richiedere una formazione estesa

Capacità di integrazione: Un servizio di condivisione sicura dei file deve integrarsi senza problemi con gli strumenti e i flussi di lavoro esistenti, per migliorare la produttività senza interrompere i processi consolidati

Quando scegliete una soluzione di condivisione sicura dei file per le aziende, cercate la scalabilità per crescere con le vostre esigenze e materiali di formazione di facile utilizzo. Questi fattori assicurano che la soluzione protegga i dati e supporti l'efficienza aziendale.

Le 10 migliori soluzioni di condivisione sicura dei file per le aziende

Con la piattaforma giusta, potete proteggere le vostre informazioni sensibili e rendere la condivisione dei file un gioco da ragazzi.

Ecco il mio elenco dei dieci migliori servizi di condivisione sicura dei file, che combinano una forte sicurezza con funzionalità/funzione di facile utilizzo:

1. Google Drive (il migliore per la gestione collaborativa dei file)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/google_drive\_357.jpg

/$$$img/

via Google Google Drive è una scelta popolare per le aziende che necessitano di una conveniente condivisione di file. La sua perfetta integrazione con le aree di lavoro di Google come Documenti, Fogli e Slides crea un ambiente collaborativo in cui io e il mio team possiamo lavorare insieme, indipendentemente dalla posizione.

Ciò che contraddistingue Google Drive per me sono le sue solide funzionalità/funzione di sicurezza, tra cui l'autenticazione a due fattori e la crittografia avanzata dei dati. Queste precauzioni per la sicurezza dei dati garantiscono la protezione delle nostre informazioni e la tranquillità di sapere che i nostri dati sensibili sono al sicuro da accessi non autorizzati.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Collaborazione con i colleghi su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Accesso ai file da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet

Salvataggio automatico e backup dei file nel cloud per evitare la perdita di dati

Condivisione eorganizzare file e cartelle istantaneamente con team o partner esterni

Limiti di Google Drive

La privacy dell'utente può essere un problema, poiché la scansione dei dati viene utilizzata per la personalizzazione degli annunci

Le opzioni di personalizzazione delle impostazioni di accesso sono limitate rispetto ad altre soluzioni incentrate sulle aziende

Prezzi di Google Drive

Business Starter: 6$/mese

6$/mese Business Standard: $12/mese

$12/mese Business Plus: $18/mese

$18/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Google Drive

G2: 4,6/5 (42.544+ recensioni)

4,6/5 (42.544+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (27.486 recensioni)

2. Box (migliore per la gestione dei contenuti dell'azienda)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/File-uploads-in-Box.jpeg

/$$$img/

via Box Se state pensando di completare la revisione dei vostri sistemi di gestione dei documenti, Box è una scelta eccellente. La sua piattaforma di condivisione dei file basata sull'IA, l'Intelligent Content Cloud, migliora in modo significativo la collaborazione sicura all'interno dell'organizzazione.

Nella mia esperienza, Box si è rivelato prezioso per la condivisione sicura dei file per i team aziendali in qualsiasi posizione. La protezione dei dati end-to-end e la suite di strumenti aumentano la produttività e ottimizzano i flussi di lavoro. È una risorsa indispensabile per tutte le aziende moderne che necessitano di uno spazio di archiviazione cloud sicuro.

Le migliori funzionalità/funzione di Box

Gestione sicura dei contenuti grazie alla protezione end-to-end dei dati

Automazioni dei flussi di lavoro e dei processi per risparmiare tempo e ridurre il lavoro richiesto

Collaborazione sicura sui file tra i team con modifica e condivisione in tempo reale

Utilizzo di strumenti di IA per migliorare la gestione dei contenuti e il processo decisionale

Limiti di Box

Problemi di transizione da Box Sync a Box Drive possono portare a trasferimenti di file incompleti, richiedendo agli utenti di verificare manualmente la migrazione di ogni file

L'interfaccia utente di Box Drive a volte non riflette accuratamente lo stato attuale dei file, generando confusione sul fatto che i file siano aggiornati nel cloud o solo archiviati localmente

Prezzi di Box

Business: $20/mese

$20/mese Business Plus: $33/mese

$33/mese Azienda: $47/mese

$47/mese Enterprise Plus: Prezzo personalizzato

Box valutazioni e recensioni

G2: 4,2/5 (4.954 recensioni)

4,2/5 (4.954 recensioni) Capterra: 4.4/5 (5.432 recensioni)

3. Dropbox (il migliore per una gestione ottimizzata dei file)

via Dropbox Dropbox consolida archiviazione, condivisione e collaborazione in un'unica piattaforma di archiviazione cloud, migliorando il nostro lavoro. È una strumento di collaborazione in sicurezza che supporta la modifica e la gestione di documenti e video direttamente all'interno della piattaforma.

Inoltre, Dropbox Paper consente un facile spazio di archiviazione e accesso ai documenti da qualsiasi luogo, mentre le annotazioni di Dropbox permettono agli utenti di evidenziare e commentare le immagini per un feedback efficace.

Le sue funzionalità, come la modifica dei PDF all'interno della piattaforma, la registrazione di video e la firma dei documenti, ottimizzano notevolmente i flussi di lavoro. Grazie all'interfaccia intuitiva e alla sicurezza, posso gestire in modo efficiente le attività e collaborare con il mio team, assicurandomi che i miei dati siano protetti e accessibili.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

Archiviazione e condivisione efficiente dei file in un'unica piattaforma integrata

Modifica di PDF, firma di documenti e monitoraggio degli impegni senza lasciare Dropbox

Accedere e gestire i file offline con facilità attraverso le sue app desktop e mobile

Collaborate senza problemi con il vostro team e consegnate rapidamente i lavori da qualsiasi posizione

Limiti di Dropbox

La sincronizzazione può occasionalmente ritardare l'accesso ai file in momenti critici

Sebbene sia generalmente sicuro, alcuni utenti hanno segnalato dubbi sulla solidità delle misure di sicurezza rispetto alle soluzioni di spazio di archiviazione sicuro dedicate

Prezzi di Dropbox

Plus: 11,99 dollari/mese

11,99 dollari/mese Essenziale : $19,99/mese

: $19,99/mese Business: 18$/mese

18$/mese Business Plus: $30/mese

$30/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4,4/5 (27.000+ recensioni)

4,4/5 (27.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.000+ recensioni)

4. Microsoft OneDrive (il migliore per l'integrazione completa con il cloud)

via Microsoft Se avete bisogno di una soluzione di condivisione dei file sicura per la vostra azienda che si integri perfettamente con Microsoft 365, prendete in considerazione Microsoft OneDrive. In quanto software di gestione dei documenti consente di salvare, accedere e gestire i file in modo affidabile su diversi dispositivi.

Nella mia esperienza, le funzionalità di condivisione sicura e gli strumenti di produttività di OneDrive, come il recupero dei file e la sincronizzazione in tempo reale, sono stati essenziali per mantenere i progetti del team in linea e garantire l'integrità dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneDrive

Sincronizzazione dei file su tutti i dispositivi, per avere sempre a disposizione la versione più recente

Collaborazione sui documenti con i compagni di squadra, per visualizzare immediatamente gli aggiornamenti

Recuperare i dati persi ripristinando facilmente le versioni precedenti dei file

Lavorare in modo efficiente in tutto l'ecosistema di Microsoft 365

Limiti di Microsoft OneDrive

La sincronizzazione richiede una connessione a Internet stabile e le prestazioni possono diminuire in caso di larghezza di banda ridotta, con il rischio di perdita di dati

La sincronizzazione iniziale di file o cartelle di grandi dimensioni può richiedere molto tempo

Prezzi di Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (Piano 1): $5/mese (fatturati annualmente)

$5/mese (fatturati annualmente) Microsoft 365 Business Basic: $6/mese (con fatturazione annuale)

$6/mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (9.574 recensioni)

4,3/5 (9.574 recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.002 recensioni)

5. WeTransfer (migliore per i trasferimenti di file di grandi dimensioni)

via WeTransfer WeTransfer semplifica l'invio di file di grandi dimensioni online, consentendo di caricare e condividere gratuitamente file fino a 2 GB, con la possibilità di estendere la capacità fino a 200 GB per trasferimento.

Raccomando questo software per la condivisione di file per i professionisti creativi che hanno spesso bisogno di scambiare file di progetto consistenti e preferiscono evitare il fastidio delle email o degli spazi di archiviazione fisici. È una soluzione semplice ed efficiente per gestire trasferimenti di file di grandi dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di WeTransfer

Inviare facilmente file di grandi dimensioni fino a 2 GB gratis e di più con i piani a pagamento

Gestisci e archivia i tuoi progetti con uno spazio di archiviazione personale fino a 1 TB

Migliora la collaborazione con portali illimitati e recensioni per il feedback

Limiti di WeTransfer

Il caricamento e lo scaricamento possono essere lenti, soprattutto con file di grandi dimensioni, con potenziali ripercussioni sulla Sequenza dei progetti

La versione gratuita limita la condivisione dei file a soli tre destinatari, il che può essere un limite per i progetti di collaborazione

Prezzi di WeTransfer

Free Forever

Pro: $15/mese (addebitato annualmente)

$15/mese (addebitato annualmente) Premium: $25/mese (addebitato annualmente)

Valutazioni e recensioni su WeTransfer

G2: 4.6/5 (501 recensioni)

4.6/5 (501 recensioni) Capterra: 4.8/5 (2.944 recensioni)

6. GoAnywhere MFT (il migliore per lo spazio di archiviazione e trasferimento sicuro di file ad alto volume)

via GoAnywhere MFT GoAnywhere MFT è un robusto sistema di gestione dei file software per l'organizzazione dei file è stato progettato per le organizzazioni che necessitano di uno scambio di dati affidabile e automatizzato e supporta protocolli essenziali come HTTPS, SFTP e FTPS, che sono fondamentali per proteggere i dati sia in transito che in fase di archiviazione.

Questa piattaforma è particolarmente preziosa per le organizzazioni che, come la nostra, gestiscono grandi volumi di dati e devono soddisfare normative rigorose come HIPAA, PCI DSS e GDPR. È uno strumento affidabile per trasferire in sicurezza i dati riservati e garantire la conformità nelle transazioni.

Funzionalità/funzione migliori di GoAnywhere MFT

Protezione dei dati durante il trasferimento con protocolli di sicurezza

Automazioni dei trasferimenti con trigger e pianificazioni per snellire i processi

Garantire la conformità con HIPAA, PCI DSS e GDPR grazie a crittografia e autenticazione forti

Limiti di GoAnywhere MFT

I costi elevati possono essere proibitivi per le piccole e medie imprese

La configurazione complessa richiede competenze IT significative, il che potrebbe essere difficile per le organizzazioni che non dispongono di risorse IT dedicate

Prezzi di GoAnywhere MFT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su GoAnywhere MFT

G2: 4.7/5 (215 recensioni)

4.7/5 (215 recensioni) Capterra: 4.8/5 (125 voti)

7. FileCloud (il migliore per la condivisione di file sicura e personalizzabile)

via FileCloud FileCloud offre una condivisione di file altamente personalizzabile e sicura per le esigenze aziendali. È adatto alle aziende che necessitano di solide funzionalità di protezione dei dati e di conformità. Si integra senza problemi con i sistemi IT esistenti e supporta sia la distribuzione basata su cloud che quella on-premise, rendendolo versatile per le diverse esigenze aziendali.

Ciò che distingue FileCloud è la sua funzionalità/funzione di sicurezza avanzata, come la crittografia e la gestione dei diritti digitali. Queste misure garantiscono che i vostri dati sensibili siano sempre protetti da accessi non autorizzati.

Le migliori funzionalità/funzione di FileCloud

Distribuzione flessibile in ambienti cloud, on-premise o ibridi

Estensione personalizzata per riflettere il vostro marchio e controllare l'esperienza dell'utente

Garantire la sicurezza con strumenti completi di protezione dei dati e di conformità

Gestire i file in modo efficiente con potenti funzionalità di amministrazione e governance

Limiti di FileCloud

Le sue funzionalità/funzione complesse possono richiedere una formazione supplementare, rallentando potenzialmente l'adozione da parte degli utenti e riducendo l'efficienza

Il costo più elevato rispetto ad alcuni concorrenti può mettere a dura prova il budget, soprattutto per le organizzazioni più piccole

Prezzi di FileCloud

Essenziale: 12,50 dollari/mese

12,50 dollari/mese Avanzato: 18,75 dollari/mese

18,75 dollari/mese GovCloud: Prezzo personalizzato

FileCloud valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (144 recensioni)

4.5/5 (144 recensioni) Capterra: 4.6/5 (224 recensioni)

8. Progress MOVEit (il migliore per i trasferimenti di file sicuri in base alla sicurezza)

via In corso MOVEit offre una soluzione managed file transfer (MFT) completa che consente alle organizzazioni di gestire e controllare in sicurezza i trasferimenti di dati aziendali critici. Supporta la conformità a vari standard come PCI-DSS, HIPAA, GDPR e altri ancora, garantendo un trasferimento sicuro e affidabile dei file sensibili.

MOVEit è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'integrità dei dati. Gestisce in modo affidabile i trasferimenti di dati e aiuta a soddisfare i requisiti normativi, rendendolo una parte chiave della vostra strategia di protezione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di MOVEit

Garantisce la conformità a standard quali PCI, HIPAA e GDPR

Automazioni dei trasferimenti di file per ridurre l'errore umano e migliorare l'efficienza

Trasferimento dei dati in sicurezza grazie a solidi protocolli di crittografia

Monitoraggio e registrazione delle attività per completare gli audit trail e la governance

Limiti di MOVEit

La gestione delle notifiche email per più attività può essere noiosa a causa della mancanza di un controllo centralizzato

La configurazione iniziale può essere complessa, soprattutto per le organizzazioni con requisiti complessi o con competenze tecniche al limite

Prezzi di MOVEit

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MOVEit

G2: 4.4/5 (439 recensioni)

4.4/5 (439 recensioni) Capterra: 4.7/5 (93 recensioni)

9. Axway MFT Cloud Services (il migliore per la gestione scalabile dei file basata su cloud)

via servizi cloud di Axway MFT Il servizio di archiviazione cloud Axway MFT offre alta disponibilità, ambienti sicuri e una gestione esperta. È perfetto per le organizzazioni che cercano i vantaggi di operazioni di trasferimento file basate sul cloud senza le complessità della gestione interna.

Per la gestione dei dati riservati, Axway MFT garantisce la condivisione sicura dei dati e la conformità agli standard chiave, integrandosi perfettamente con i servizi cloud esistenti. Supporta le organizzazioni a incrementare l'efficienza operativa e a migliorare la sicurezza dei dati.

Le migliori funzionalità di Axway MFT

Garantisce un'elevata disponibilità con tempi di attività fino al 99,99% nelle implementazioni cloud

Mantenere rigorosi controlli di sicurezza in un ambiente cloud privato e gestito da un singolo tenant

Automazione del monitoraggio e degli avvisi per una protezione 24 ore su 24 contro le minacce

Esternalizzazione della manutenzione di infrastruttura, software e sicurezza

Limiti di Axway MFT

Le opzioni di personalizzazione possono essere limitate a causa della natura gestita del servizio cloud

La transizione a un servizio cloud gestito potrebbe richiedere modifiche ai flussi di lavoro e ai processi IT

La dipendenza dagli accordi sui livelli di servizio può variare e richiede un'attenta selezione per soddisfare le esigenze dell'organizzazione

Prezzi di Axway MFT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Axway MFT

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Sharefile di Citrix (il migliore per i portali client in sicurezza)

via ShareFile ShareFile semplifica la condivisione sicura dei file per le esigenze aziendali, migliorando la produttività e la collaborazione tra i team. Ottimizza le attività di routine e si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di lavoro per garantire un flusso di lavoro fluido.

Grazie a funzionalità/funzione quali condivisione e collaborazione sicure, portali clienti intuitivi, e funzionalità di firma elettronica rapida, ShareFile è stato progettato per migliorare l'esperienza dei client. Inoltre, grazie a modelli fiscali personalizzati pronti all'uso, ottimizza i processi finanziari e aiuta gli utenti a soddisfare in modo efficiente i requisiti di conformità.

Le migliori funzionalità/funzioni di ShareFile

Condivisione dei documenti in sicurezza con crittografia avanzata

Supporto completo per la conformità in settori come quello sanitario e finanziario

Automazioni delle attività di routine per migliorare l'efficienza e il servizio ai client

Limiti di ShareFile

Gli utenti che non hanno familiarità con la tecnologia cloud potrebbero aver bisogno di tempo per adattarsi alle funzionalità/funzione di ShareFile

La modifica simultanea dello stesso documento può causare conflitti, con conseguente perdita di dati o confusione

Prezzi di ShareFile

Advanced: $17,60/mese

$17,60/mese Premium: $27,50/mese

$27,50/mese Industry Advantage for Account : $45,83/mese

: $45,83/mese Sala dati virtuale: $75/mese

Valutazioni e recensioni di ShareFile

G2: 4,2/5 (1.422 recensioni)

4,2/5 (1.422 recensioni) Capterra: 4.5/5 (398 recensioni)

Altri software di gestione e collaborazione dei file

Sebbene esistano molti strumenti per la gestione dei file e la collaborazione, ClickUp si distingue per le sue versatili funzionalità/funzione, pensate per migliorare il flusso di lavoro e la produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenti, vista Chat, vista Elenco e Homepage /$$$img/

sfruttate la condivisione sicura dei file per le esigenze aziendali con ClickUp_

ClickUp offre solide funzionalità di collaborazione che consentono di modificare in tempo reale, commentare e convertire i testi in attività tracciabili. Questo migliora la comunicazione e il project management all'interno del team. ClickUp centralizza la comunicazione e la gestione dei file con l'aggiunta della sicurezza dei dati.

Ad esempio, con Documenti ClickUp è possibile creare, gestire e condividere in sicurezza documenti e wiki, con una connessione diretta ai flussi di lavoro. Questa integrazione aiuta il team a realizzare le idee in modo efficiente, rendendo le roadmap e le basi di conoscenza facilmente accessibili e utilizzabili.

accesso personalizzato per i membri del team in ClickUp Docs per salvaguardare i dati sensibili

Inoltre, La ricerca in connessione di ClickUp semplifica la ricerca dei file in ClickUp e nelle applicazioni in connessione. La sua potente funzione di ricerca riduce il tempo di navigazione tra le diverse piattaforme, facilitando la posizione e la condivisione delle informazioni necessarie.

trovare velocemente i file in tutte le app con ClickUp

Con la documentazione collaborativa di ClickUp, potete::

Collaborare in tempo reale modificando i documenti simultaneamente e taggando i membri del team per una comunicazione efficiente

Proteggere i dati con impostazioni avanzate per le autorizzazioni e funzionalità/funzione di sicurezza per la conformità, per proteggere le informazioni sensibili

Collegare i documenti direttamente a specifiche attività o progetti, assicurando che tutti i file rilevanti siano accessibili nel contesto del flusso di lavoro

Inoltre, Rilevazione della collaborazione di ClickUp migliora la condivisione dei file consentendo di vedere se i compagni di squadra stanno visualizzando o modificando simultaneamente un'attività, aggiungendo commenti o apportando modifiche in tempo reale. Ciò consente un'esperienza di collaborazione senza soluzione di continuità e vi tiene informati sulle attività concomitanti.

aggiungete forme al vostro canvas, collegatele al vostro flusso di lavoro e condividetele facilmente con il vostro team grazie a ClickUp Whiteboards_

Inoltre, con ClickUp Lavagne online il team può collaborare in tempo reale, fare brainstorming di idee e pianificare progetti insieme. Ciò è particolarmente utile per gli studenti visivi che traggono vantaggio dal vedere le idee piuttosto che dal leggerle.

Offre funzionalità/funzione dinamiche per catturare e sviluppare idee all'istante. È possibile disegnare mockup, creare grafici di flusso e trasformare i concetti in attività o flussi di lavoro attuabili direttamente dalla Bacheca. Grazie al salvataggio automatico, è possibile tornare al proprio lavoro in qualsiasi momento senza perdere lo stato di avanzamento.

ClickUp offre funzionalità/funzione di sicurezza avanzate con le sue funzionalità di condivisione di file basate su cloud

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Condivisione semplice dei file con il team e monitoraggio degli stessi tramite diverse visualizzazioni e strumenti

Creare e gestire documenti e wiki, integrandoli con i flussi di lavoro per una migliore esecuzione del progetto

Collaborare in tempo reale modificando insieme i documenti e taggando i membri del team

Garantire la sicurezza dei dati con impostazioni avanzate per le autorizzazioni e funzionalità/funzione di conformità

Collegare i documenti alle attività per facilitarne l'accesso e il contesto all'interno dei progetti

Monitoraggio degli aggiornamenti in tempo reale e delle modifiche apportate dai membri del team con notifiche in tempo reale

Progettazione e condivisione di contenuti visivi per il brainstorming e il piano

Salvataggio automatico del lavoro per evitare la perdita di dati e riprendere facilmente le attività

Limiti di ClickUp

L'intervallo di funzionalità/funzione avanzate di collaborazione può essere difficile da padroneggiare per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.700 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 4.200 recensioni)

Ottimizzare il processo di condivisione dei file con ClickUp

La scelta del giusto sistema di gestione documentale è essenziale per la condivisione e la creazione sicura dei documenti.

ClickUp si distingue come una piattaforma sicura che semplifica il flusso di lavoro combinando la gestione dei documenti, il monitoraggio dei progetti e la collaborazione tra team in un'unica piattaforma. Grazie alle sue funzionalità di condivisione sicura dei file, i team che danno priorità alla sicurezza dei dati possono lavorare senza stress.

Grazie a un intervallo di funzionalità/funzione personalizzabili e pronte all'uso, Teams vi aiuta a snellire i processi, ad automatizzare le attività e a mantenere organizzato il vostro team, il tutto garantendo la sicurezza dei vostri dati. Siete pronti a migliorare la vostra produttività e a mettere in sicurezza le vostre informazioni? Iscrivetevi a ClickUp e sperimentate i vantaggi oggi stesso!