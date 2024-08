10 Migliori software per l'organizzazione dei file nel 2024

Avete mai passato ore a scavare nello spazio di archiviazione digitale, alla ricerca di quel file che ricordavate di aver salvato?

Queste istanze si verificano più spesso di quanto ci piaccia. Non riusciamo a trovare i file che ci servono e il nostro team si stanca di aspettarci.

Non è necessario che sia così. Il software di organizzazione dei file può aiutarvi a risolvere il curioso caso dei file mancanti. Uno strumento di questo tipo consente di gestire, salvare e cercare le risorse digitali in base a una nomenclatura e a una struttura organizzativa specifiche, in modo che i file siano sempre a portata di mano.

Vediamo i 10 migliori software per la gestione dei file del 2024, analizziamone le funzionalità/funzione, i pro e i contro ed esploriamo come possono farvi più organizzati nel lavoro .

Cosa cercare in un software per organizzare i file?

Il software di organizzazione dei file digitali deve essere adatto alle vostre specifiche esigenze aziendali. Ecco alcune funzionalità/funzione chiave da ricercare:

**Scegliete un software di gestione dei file con un'interfaccia utente intuitiva, in modo che tutti i membri del team possano navigare tra i file con facilità Funzionalità di organizzazione dei file: Cercate funzioni come la creazione di cartelle, la categorizzazione dei file e i tag per mantenere un sistema di file strutturato e organizzato Funzionalità di ricerca: Una robusta funzionalità di ricerca è essenziale per individuare rapidamente i file. Lo strumento deve supportare la ricerca per parole chiave, filtri e opzioni di ricerca avanzate Controllo della versione: Quando si collabora su documenti, le funzionalità/funzione di controllo della versione sono fondamentali per il monitoraggio delle modifiche, il ripristino delle versioni precedenti e per evitare la perdita di dati Misure di sicurezza: Privilegiare software con crittografia, controlli di accesso e opzioni di condivisione sicure per proteggere i file sensibili e garantire la privacy dei dati Compatibilità multipiattaforma: Scegliete una soluzione software che lavori senza problemi su diversi sistemi operativi e dispositivi per migliorare la flessibilità e l'accessibilità Sincronizzazione dei file: Le funzionalità di facile sincronizzazione mantengono i file aggiornati su più dispositivi, riducendo il rischio di discrepanza dei dati Modelli personalizzabili: Scegliete uno strumento che offra modelli preformattati e personalizzabili, come ad esempioModelli di procedure operative standard o modelli di branding. Fanno risparmiare tempo e garantiscono la coerenza tra i diversi formati di file

I 10 migliori software di organizzazione dei file da usare nel 2024

Sul mercato sono disponibili molti software di gestione dei file, ma non tutti sono in grado di organizzare i file nel modo desiderato. Abbiamo provato diversi strumenti e abbiamo trovato i nostri 10 migliori:

1. ClickUp

Cercate e localizzate facilmente i file in ClickUp, nelle app connesse o nell'unità locale con la Ricerca universale

Il project management di ClickUp aiuta le aziende di tutte le dimensioni a organizzare sistematicamente i file e i documenti relativi ai progetti. Utilizzare La Ricerca universale di ClickUp per trovare qualsiasi file, sia che si trovi in ClickUp, in un'app connessa o nel disco locale. Con la Ricerca universale è possibile aggiungere comandi di ricerca personalizzati, come scorciatoie per i collegamenti, memorizzazione di testi da utilizzare in seguito e altro ancora, per cercare qualsiasi cosa in un unico posto.

La Ricerca universale è accessibile da qualsiasi punto dell'area di lavoro, compreso il Centro di comando, la barra delle azioni globali o il desktop: i vostri file sono sempre a portata di clic o di tasto!

Per una maggiore flessibilità e organizzazione, è possibile raggruppare, ordinare e filtrare i file esterni e di ClickUp utilizzando la Vista Elenco, oppure organizzarli in stile Kanban con la Vista Bacheca. Per avere un'immagine a volo d'uccello dell'intera area di lavoro, utilizzate la vista Tutto.

Mantenete i vostri file sempre accessibili con la vista Elenco personalizzabile di ClickUp

ClickUp fa un passo avanti per ridurre il carico di lavoro dei team impegnati e aumentare la loro produttività, offrendo modelli pronti all'uso.

Per istanza, Modello di struttura delle cartelle del Project Management di ClickUp consente di impostare una struttura uniforme per tutti i progetti, di organizzare diverse versioni di file e documenti e di collaborare con i membri del team.

Mantenete un sistema di cartelle completo, aumentate l'account del team e monitorate lo stato del progetto senza problemi con il modello di struttura delle cartelle per il project management di ClickUp

È possibile aggiungere fino a otto attributi personalizzati, come Data di revisione, Reparto, Note, Stato di avanzamento, Tipo di risorsa e altro ancora, per salvare informazioni vitali sui progetti e visualizzarne facilmente i dati.

Questo aiuta a monitorare meglio i progetti e a risparmiare tempo nella ricerca dei documenti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Organizzare file e cartelle con Tag ed Etichette per aumentarne la leggibilità

Scegliete tra più di 15 visualizzazioni personalizzabili per organizzare e visualizzare file e cartelle nel modo che desiderate

Zoom sulle singole attività per individuare rapidamente i file correlati

Zoom out per una panoramica completa dello stato di avanzamento del progetto e dellecolli di bottiglia con le agili dashboard di ClickUp

Creare elenchi di cose da fare, delineare piani di progetto e progettare reportistica sullo stato del progetto in modo efficace conI modelli di project management di ClickUp* Un'interfaccia utente facile da usare, adatta a team con diversi livelli di competenza tecnica

Scrivete, modificate, collaborate ai documenti e controllate la cronologia delle versioni conClickUp Documenti, un potente strumento diAlternativa a Google Documenti* Automazioni di attività ripetitive e approfondimenti di file e dati conClickUp Brain Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per i principianti

Alcune funzionalità/funzione non sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Un disco

via Microsoft OneDrive OneDrive è uno dei più popolari software di organizzazione dei file per aziende e professionisti. Come parte dell'ecosistema Microsoft, organizza i file su tutti i dispositivi e in tempo reale.

OneDrive offre un dashboard personalizzato per la condivisione dei file, la collaborazione e il monitoraggio dei file da altri strumenti Microsoft. È possibile organizzare meglio i propri file mediante codici colore, creazione di scorciatoie e lavoro offline per i file su dispositivo.

La sottoscrizione a OneDrive funziona su tutti i dispositivi e le versioni di Windows, quindi non dovrete preoccuparvi dell'interfaccia utente o della disponibilità dei file.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneDrive

Mantenere la sincronizzazione dei file tra i dispositivi senza soluzione di continuità

Utilizzare la funzionalità/funzione di cronologia delle versioni per rintracciare o ripristinare i vecchi file

Sfruttare la modalità offline per organizzare i file locali

Limiti di OneDrive

Problemi occasionali con la sincronizzazione dei file

Alcuni utenti ritengono che la funzionalità/funzione di ricerca sia inefficiente, soprattutto in presenza di un numero elevato di file

Prezzi di OneDrive

OneDrive for Business (Piano 1): $5/utente al mese (fatturati annualmente)

$5/utente al mese (fatturati annualmente) Microsoft 365 Business Basic: $6/utente al mese (con fatturazione annuale)

$6/utente al mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/utente al mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su OneDrive

G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

4,3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

3. Abelssoft

via Abelssoft File Organizer Il software di gestione dei file digitali Abelssoft mantiene ogni file al suo posto e rende il vostro desktop libero da ingombri.

È possibile impostare regole illimitate per ordinare file PDF, immagini, file audio, documenti, video e altri tipi di media sul computer. Una volta impostate le regole, è possibile classificare automaticamente i file nelle cartelle giuste con un solo clic. In questo modo, trovare i file giusti al momento giusto è un gioco da ragazzi!

Abelssoft lavora su Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7.

Le migliori funzionalità/funzioni di Abelssoft

Impostazione di regole per decidere quali file devono essere spostati in un punto

Utilizzate la funzione imbuto di trascinamento per assegnare automaticamente i file alla cartella giusta, risparmiando tempo prezioso

Ottiene almeno sei mesi di aggiornamenti gratuiti

Trova rapidamente qualsiasi tipo di file salvato sul PC

Limiti di Abelssoft

Lavora solo su PC Windows. Non è adatto ad altri sistemi operativi

Non supporta l'organizzazione dei file in posizione cloud

Prezzi Abelssoft

Versione di prova: Free

Free Versione completa: $29.95

Abelssoft valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Tabelle

via Tabelle Tabbles è un programma di gestione dei file e di software di collaborazione documentale con particolare attenzione alla strutturazione dei file tramite tag.

Consente di aggiungere tag a qualsiasi tipo di file, compresi i file immagine e i file musicali, situati su dischi locali, unità di rete o nel cloud. È anche possibile utilizzare la funzionalità di autofunzione per taggare automaticamente i file in base al loro nome, contenuto o percorso.

Tabbles offre funzionalità/funzione di collaborazione: è possibile aggiungere commenti ai file o ai segnalibri e comunicare con il proprio team. Oltre ai tag e al contenuto dei file, i commenti sono anche ricercabili, rendendo il recupero dei file rapido e senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Tabbles

Organizza i file con i tag automatici

Ricerca dei file in base ai tag, ai commenti e al contenuto dei file con una casella di ricerca unificata

Tagga i file salvati nelle cartelle cloud di Google Drive o Dropbox con i servizi di sincronizzazione dei file

Limiti di Tabbles

Mancanza di un'interfaccia utente moderna

Ha una leggera curva di apprendimento

Prezzi di Tabbles

Free Forever

Basic: €3/utente al mese (fatturati annualmente)

€3/utente al mese (fatturati annualmente) Pro: €5/utente al mese (con fatturazione annuale)

€5/utente al mese (con fatturazione annuale) Corporate: €6/utente al mese

Tabbles valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

5. DocuWare

via DocuWare DocuWare è stato creato per ridurre i percorsi cartacei caricando e organizzando in modo intelligente i documenti più pesanti sul cloud.

È dotato di una funzione OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) che aiuta a digitalizzare i vecchi documenti e ad archiviarli per un facile accesso. I team possono distribuire DocuWare su tutti i dispositivi per migliorare la collaborazione e il monitoraggio dei file. Inoltre, offre sicurezza e conformità di livello aziendale per mantenere i file al sicuro.

Grazie al potente indice, alla scansione su dispositivo e al monitoraggio delle versioni, DocuWare è uno dei software di organizzazione dei file più intuitivi per le aziende.

Le migliori funzionalità di DocuWare

Scansione e ordinamento dei file fisici per ridurre i rischi e l'onere della carta

Risparmio di tempo grazie alla ricerca con filtri granulari

Implementazione della soluzione cloud per flessibilità e convenienza

Integrazione con altri strumenti aziendali per una migliore produttività

Limiti di DocuWare

La ripida curva di apprendimento può risultare eccessiva per i team non tecnici

L'app mobile non offre tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di DocuWare

DocuWare Cloud 4: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato DocuWare Cloud 15: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato DocuWare Cloud 40: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato DocuWare Cloud 100: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su DocuWare:

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

4,5/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

6. Bynder

via Gestione delle risorse digitali di Bynder Bynder è un software di gestione dei file e delle risorse per le aziende.

Lo strumento consente di cercare i file con filtri personalizzati, controllare le autorizzazioni di accesso e condividerli con soggetti interni o esterni. È possibile controllare i file anche dopo la condivisione, aggiungendo date di scadenza alle autorizzazioni e monitorando la cronologia delle condivisioni.

Bynder utilizza l'IA per rimuovere i file duplicati e aggiungere metadati alle risorse digitali per migliorarne la ricercabilità. Consente di scaricare i file in formati specifici per i canali e di ritagliarli o modificarli per mantenere l'uniformità tra i diversi punti di contatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bynder

Trovate i documenti importanti in pochi secondi grazie all'intuitiva struttura di filtri di Bynder

Condivisione dei file direttamente dal sistema di gestione delle risorse digitali (DAM)

Salvaguardate gli asset digitali limitando i diritti di accesso e di utilizzo dei file in condivisione

Integrazione dell'API di Bynder con il vostro piano Enterprise (ERP)

Limiti di Bynder

Presenta una curva di apprendimento significativa

L'interfaccia utente potrebbe essere migliore

Prezzi di Bynder

Gestione delle risorse digitali (DAM): Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato DAM + Scalare le operazioni sui contenuti: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato DAM + Ecosistema digitale integrato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Bynder

G2: 4.5/5 (600+ recensioni)

4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

7. Dokmee

via Dokmee Il sistema di gestione dei documenti Dokmee (DMS) offre una soluzione perfetta per acquisire, archiviare, cercare, recuperare e condividere i file.

Adatto ad aziende di tutte le dimensioni, questo strumento consente di organizzare i file in cartelle diverse, manualmente o con l'ausilio di automazioni. Permette di avere il controllo delle risorse digitali, di condividere qualsiasi tipo di file, di collaborare con i membri del team e di sfruttare al meglio il controllo di versione per la modifica dei documenti.

È possibile personalizzare il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze aziendali. La finestra In arrivo del flusso di lavoro è disponibile sia per la versione web che per quella mobile del software, consentendo di approvare e gestire i file in mobilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dokmee

Monitoraggio dell'attività dei file con un registro di controllo integrato

Ordinamento dei file in cartelle e livelli, sia manualmente che con l'automazione

Aggiunta di annotazioni ai file e condivisione con il team

Impostazione di regole personalizzate per rendere più fluido il flusso di lavoro

Limiti di Dokmee

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente difficile da navigare

La funzione di ricerca deve essere più potente

Prezzi di Dokmee

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dokmee

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

8. Google Drive

via Google Drive Parte dell'ecosistema dell'area di lavoro di Google, Google Drive è una delle soluzioni più diffuse per l'organizzazione dei file su cloud. Drive consente di accedere a documenti, foto e altri file dai dispositivi sincronizzati e connessi a Internet.

È possibile creare cartelle, classificare i file e utilizzare potenti funzioni di ricerca per semplificare il recupero. Le sue funzionalità/funzione collaborative consentono la modifica e la condivisione in tempo reale, migliorando il lavoro di squadra e la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Integrazione con altri potenti strumenti dell'ecosistema Google

Identificare i file importanti assegnando loro un asterisco o aggiungendoli alla pagina delle priorità

Utilizzare la cronologia delle versioni per un registro dettagliato delle modifiche apportate

Controllare chi può visualizzare, modificare o commentare i file e mantenere la privacy dei dati

Limiti di Google Drive

Non funziona bene offline

Mancanza di opzioni personalizzate

Prezzi di Google Drive

Business Starter: $7,20/utente al mese

$7,20/utente al mese Business Standard: $14,40/utente al mese

$14,40/utente al mese Business Plus: $21,60/utente al mese

$21,60/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Google Drive

G2 (per l'area di lavoro di Google): 4,6/5 (42.000+ recensioni)

4,6/5 (42.000+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (27.000+ recensioni)

9. Dropbox

via Dropbox Dropbox è un'applicazione di software di condivisione di file con solide funzionalità di archiviazione cloud e di organizzazione dei file. È adatto a individui e team di tutte le dimensioni.

Lo strumento offre un intervallo di filtri per gestire più file. È possibile organizzare i contenuti utilizzando parole chiave, raggruppare i file in base all'attività o al periodo di tempo, oppure classificare i file in cartelle secondarie esistenti in base alle raccomandazioni intelligenti di Dropbox.

Per collaborare ai file, è possibile condividere cartelle con i membri del team e controllare chi può visualizzarle o modificarle. È possibile personalizzare la struttura del sistema di archiviazione in modo che i membri del team autorizzati possano accedere ai file necessari.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

Organizza e condivide i file su tutti i dispositivi connessi a Internet

Modificare i file direttamente su Dropbox senza cambiare piattaforma

Rimanere aggiornati sulle recenti modifiche apportate ai file

Controllare chi può accedere ai file con funzionalità/funzione quali la protezione con password, le autorizzazioni a scaricare e la scadenza dei collegamenti

Limiti di Dropbox

La sincronizzazione dei file tra i vari dispositivi richiede molto tempo

Sottoscrizioni costose

Prezzi di Dropbox

Basic: Free

Free Plus: $11,99/utente al mese

$11,99/utente al mese Professional: $22/utente al mese

$22/utente al mese Standard: $24/utente al mese

$24/utente al mese Advanced: $32/utente al mese

$32/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4,4/5 (23.000+ recensioni)

4,4/5 (23.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (21.000+ recensioni)

10. WinZip

via WinZip Adatto all'uso personale e aziendale, WinZip offre un modo semplice per cercare, aprire, modificare, spostare e condividere i file dal computer, dalla rete o dallo spazio di archiviazione cloud.

Lo strumento è in grado di decomprimere diversi formati di compressione come Zip, Zipx, RAR, VHD e altri ancora e di creare file Zip o Zipx crittografati. È possibile trasformare i file in PDF, aggiungere filigrane e condividere comodamente i file, il tutto utilizzando un'unica piattaforma.

WinZip Enterprise è dotato di solide opzioni di personalizzazione. Business di diverse dimensioni possono adattare le funzionalità/funzioni e le integrazioni in base alle proprie esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di WinZip

Zip, unzip e organizzazione delle risorse digitali per accelerare la produttività

Proteggere le informazioni sensibili, come password e dati personali, con le funzionalità di crittografia di WinZip

Opzioni di sicurezza e di licenza avanzate con WinZip Enterprise

Sfruttare l'integrazione di SharePoint e dello spazio di archiviazione cloud nella configurazione Enterprise

Limiti di WinZip

Costoso per le funzionalità/funzione che offre

Manca della raffinatezza e delle opzioni di sicurezza avanzate che altri strumenti moderni mettono in tabella

Prezzi di WinZip

WinZip Standard: $29,95

$29,95 WinZip Pro Combo: $59,95

$59,95 Big Zipper: $84,95

Valutazioni e recensioni di WinZip

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

Rimanete in cima ai vostri file con il software organizzatore di file digitali

I sistemi di organizzazione dei file garantiscono un accesso rapido ai file giusti al momento giusto, fanno risparmiare tempo e rendono i team più funzionali. Scegliete uno strumento per gestire il vostro flusso di lavoro e i file correlati in un unico posto, senza passare da un'app all'altra.

E cosa c'è di meglio di ClickUp?

Questo software gratuito per il project management organizza i file in una struttura gerarchica, consentendo di visualizzare il flusso di lavoro, di individuare i file e di condividerli con i team senza soluzione di continuità. ClickUp è altamente personalizzabile, in modo da poterlo adattare alle esigenze dei team e aumentare la produttività. Dite addio al disordine e non perdete mai più un file. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp .