Come i flussi di lavoro basati sull'IA cambiano il lavoro reale

La maggior parte dei team pensa di creare flussi di lavoro nativi per l'IA, mentre in realtà si limita ad aggiungere funzionalità di IA agli stessi processi lenti e frammentati che ha sempre utilizzato.

Il sondaggio globale di McKinsey del 2025 conferma questo divario: l'88% delle organizzazioni utilizza regolarmente l'IA in almeno una funzione, ma solo circa un terzo ha iniziato a estenderne l'uso a tutta l'azienda.

Questa guida illustra in dettaglio come si presenta un vero flusso di lavoro nativo per l'IA e come individuarlo negli strumenti che valuti.

Scoprirai inoltre come ClickUp, la prima area di lavoro convergente basata sull'IA al mondo, sia stata progettata da zero per consentire all'IA di gestire l'esecuzione mentre tu ti concentri sulle decisioni che contano. 💫

Che cos'è un flusso di lavoro nativo per l'IA?

Un flusso di lavoro nativo per l'IA è un processo creato da zero in modo che l'IA gestisca l'esecuzione predefinita, come la stesura, l'inoltro, l'analisi e la decisione, mentre tu guidi, approvi e perfezioni.

È l’opposto dell’approccio “assistito dall’IA”, in cui sei ancora tu a fare tutto il lavoro pesante e l’IA si limita a darti qualche suggerimento dalla barra laterale. Se il tuo team utilizza già strumenti di IA ma continua a sprecare ore in passaggi di consegne manuali, aggiornamenti di stato e copia di dati tra app, questa distinzione è molto importante.

In un flusso di lavoro nativo per l'IA, è presente un livello di orchestrazione degli agenti IA. Conosce il progetto, la storia del team e l'obiettivo, quindi è in grado di agire. Cinque caratteristiche distinguono questo approccio da tutto ciò che c'è di diverso:

Esecuzione agentica: la tecnologia agentica esegue autonomamente attività in più passaggi, come la stesura di prime bozze, l'aggiornamento dei record o l'inoltro delle approvazioni

Consapevolezza contestuale: il sistema attinge alla cronologia dei progetti e ai dati del team per prendere decisioni informate

Gestione adattiva del project management : I flussi di lavoro si adattano in base alla complessità del problema, invece di seguire una sequenza rigida I flussi di lavoro si adattano in base alla complessità del problema, invece di seguire una sequenza rigida

Interazione in linguaggio naturale: basta dire al sistema ciò che serve in un linguaggio semplice, invece di cliccare tra i menu

Memoria persistente: gli agenti di apprendimento attingono dalle interazioni passate e diventano più precisi nel tempo

Il passaggio dall'assistenza IA all'IA nativa cambia chi svolge il lavoro di routine.

Passa all'IA nativa:

Cosa distingue i prodotti con flussi di lavoro basati sull'IA

Ormai ogni strumento si fregia della dicitura "basato sull'IA" sulla propria homepage. Ma ecco un rapido test che puoi fare tu stesso: il prodotto parte con l'IA che svolge il lavoro, oppure parte da una schermata vuota e offre l'IA come funzionalità secondaria?

Due modelli di progettazione distinguono i prodotti realmente basati sull'IA dagli strumenti legacy rimarchiati. 👀

In uno strumento legacy, si apre un documento vuoto, una bacheca vuota o un modulo vuoto e si parte da zero. Un prodotto nativo per l'IA ribalta questa situazione. Genera una prima bozza, una struttura suggerita o uno spazio di lavoro precompilato in base al contesto di cui dispone già, come il tipo di progetto, il lavoro svolto in passato e l'obiettivo dichiarato.

Pensa a come si traduce tutto questo nei diversi tipi di lavoro. Un piano di progetto che popola automaticamente le attività sulla base di un brief. Un layout di design che genera opzioni a partire da un prompt. Uno scaffolding del codice che rispecchia i modelli esistenti nel tuo repository. In ogni caso, l'IA gestisce il momento di maggiore attrito in qualsiasi flusso di lavoro: l'avvio.

Questo trasforma il tuo ruolo da autore a editor. Stai perfezionando qualcosa che esiste già, invece di fissare una pagina bianca chiedendoti da dove cominciare.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme conversazionali autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione sulla base di un semplice prompt di testo fornito dall'utente? ClickUp Brain sì! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, ma non solo, il riassunto delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, l'estrazione di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

Editor basati sull'IA che iterano e perfezionano i risultati

Una volta ottenuta una prima bozza, la domanda successiva è: come gestisce il prodotto le revisioni? Gli strumenti tradizionali trattano la modifica dei contenuti generati dall'IA come un processo manuale e unidirezionale. I prodotti nativi per l'IA creano cicli collaborativi in cui tu fornisci un feedback, l'IA apporta le revisioni e il ciclo si ripete finché non sei soddisfatto.

Questo non è solo un pulsante "rigenera". Una buona modifica iterativa significa che l'IA ricorda cosa hai cambiato e perché. Applica tali preferenze in futuro e può ottimizzare o rielaborare i risultati in nuovi formati.

I migliori editor basati sull'IA riducono il numero di cicli di revisione, non solo il lavoro richiesto per ogni ciclo. Se a questo aggiungi la risoluzione dei problemi della pagina bianca, avrai ottimizzato l'intera sequenza temporale del flusso di lavoro.

Automatizza le attività complesse:

Come si evolveranno i flussi di lavoro basati sull'IA

Al momento, ogni strumento nativo per l'IA crea il proprio modello di interazione.

Man mano che la categoria matura, ci si aspetta l'adozione di protocolli condivisi, come l'MCP ( Model Context Protocol ), che consentono agli agenti di trasferire il contesto tra piattaforme. Ciò significa che un agente nel tuo strumento di project management potrebbe trasmettere informazioni a un agente nel tuo repository di codice.

Anche i confini tra uomo e IA diventeranno più definiti. Oggi i team stanno sperimentando, cercando di capire dove inserire punti di controllo con l'intervento umano. Nel tempo, tali confini diventeranno espliciti, basati sui ruoli e verificabili. Progettare chiari punti di passaggio tra uomo e IA diventerà una vera e propria disciplina, non un ripensamento.

Il panorama sta già cambiando e gli strumenti stessi stanno convergendo in termini di funzionalità. I team che otterranno risultati saranno quelli che riprogetteranno i propri processi aziendali più rapidamente. L'adozione culturale e la formazione del personale per lavorare in modo diverso sono i veri ostacoli.

🧠 Curiosità: Uno dei primi programmi di IA, Logic Theorist, fu sviluppato nel 1955-1956 da Allen Newell, Herbert A. Simon e Cliff Shaw. Avette un esito positivo nella dimostrazione di 38 dei primi 52 teoremi contenuti nei Principia Mathematica di Whitehead e Russell, trovando persino una dimostrazione più elegante per il Teorema 2.85.

Come ClickUp potenzia i flussi di lavoro basati sull'IA

Se la dispersione del contesto è il motivo per cui il tuo team ottiene risultati marginali dall'IA anche dopo aver adottato diversi strumenti, devi passare a ClickUp.

Il suo Converged AI Workspace è una piattaforma unica e sicura in cui progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono. Inoltre, è presente un'IA contestuale integrata come livello di intelligenza.

Scopriamo alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni di IA:

Usufruisci immediatamente del contesto

I flussi di lavoro basati sull'IA partono dal contesto e ClickUp Brain funge da livello di intelligenza unificato in tutta l'area di lavoro di ClickUp. Invece di setacciare cartelle, thread o dashboard, il tuo team può semplicemente porre domande e ottenere risposte precise e contestualizzate in pochi secondi.

Ottieni un ragionamento più approfondito e potente in tutto il tuo flusso di lavoro con ClickUp Brain

Ecco come funziona nelle aree chiave:

Attività di ClickUp : Analizza le descrizioni delle attività, i commenti, gli assegnatari, le scadenze e la cronologia per fornire aggiornamenti o riepiloghi istantanei Analizza le descrizioni delle attività, i commenti, gli assegnatari, le scadenze e la cronologia per fornire aggiornamenti o riepiloghi istantanei

ClickUp Docs : Estrae informazioni da documentazione, procedure operative standard (SOP) e knowledge base per generare contenuti e modifiche sulla base di prompt Estrae informazioni da documentazione, procedure operative standard (SOP) e knowledge base per generare contenuti e modifiche sulla base di prompt

ClickUp Chat : Analizza le conversazioni passate per far emergere decisioni, aggiornamenti e contesto senza dover scorrere la pagina Analizza le conversazioni passate per far emergere decisioni, aggiornamenti e contesto senza dover scorrere la pagina

Ad esempio, un project manager si sta preparando per una riunione con gli stakeholder. Può semplicemente chiedere a ClickUp Brain: "Forniscimi un riepilogo dello stato del progetto, dei rischi e delle approvazioni in sospeso". In pochi secondi, avrà a disposizione un riepilogo completo e accurato ricavato da attività, documenti e chat.

📌 Esempi di prompt: Elenco gli elementi da intraprendere emersi da questa discussione

Cosa sta ostacolando il lancio del prodotto?

Riassumi tutte le attività in ritardo per questo sprint

Crea una lista di controllo da questa procedura operativa standard

Cosa abbiamo deciso la settimana scorsa riguardo alla modifica dei prezzi?

🀚 Vantaggio di ClickUp: Assicurati che ogni conversazione venga registrata, strutturata e trasformata immediatamente in azione con ClickUp AI Notetaker. Registra automaticamente i punti chiave, estrae le decisioni, identifica le azioni da intraprendere e assegna i titolari, il tutto all'interno della tua area di lavoro.

Ottimizza il processo decisionale

Una volta ottenuto l'accesso al contesto, il passo successivo consiste nell'utilizzare l'IA per ragionare, analizzare e guidare le decisioni. ClickUp Brain MAX si basa sulle fondamenta di Brain, aggiungendo funzionalità più avanzate per la sintesi, il riconoscimento dei modelli e le intuizioni strategiche.

Effettua ricerche nelle tue app di lavoro e sul web utilizzando i migliori modelli di IA con ClickUp Brain MAX

L'app desktop offre:

Flussi di lavoro "voice-first": ti consentono di esprimere i tuoi pensieri, le tue attività e le tue query in linguaggio naturale, convertendoli istantaneamente in testi strutturati con ti consentono di esprimere i tuoi pensieri, le tue attività e le tue query in linguaggio naturale, convertendoli istantaneamente in testi strutturati con ClickUp Talk to Text

Ricerca unificata: ti consente di effettuare query su tutto, sia nell'area di lavoro di ClickUp che in fonti esterne, da un unico posto

Accesso a diversi modelli di IA: ti offre l'accesso a diversi modelli di IA come GPT, Claude e Gemini, così puoi scegliere quello più adatto ai diversi contesti per porre fine ti offre l'accesso a diversi modelli di IA come GPT, Claude e Gemini, così puoi scegliere quello più adatto ai diversi contesti per porre fine alla proliferazione incontrollata dell'IA

Ragionamento e sintesi più approfonditi: offre analisi e riepiloghi/riassunti trasversali ai progetti e riconosce i modelli ricorrenti nelle Sequenze

Ecco cosa ha detto un utente su ClickUp:

Ad esempio, io uso Brain (Max) per creare tutti i miei nuovi elenchi di progetti. Gli fornisco una breve descrizione e lui crea tutte le mie attività cardine, attività secondarie e liste di controllo. Crea anche le dipendenze tra tutte queste e imposta un intervallo di altri attributi delle attività. Sono più di 100 attività in una chat di 15 minuti. La configurazione di progetti complessi su misura era un'impresa ardua e di solito dovevamo ricorrere a un importazione CSV poco intuitiva. .Se sai come usarlo correttamente, può fare molto... Ho dimenticato di menzionare che il wiki della nostra azienda è su ClickUp ed è ottimo per rispondere a ogni tipo di domanda.

Ad esempio, io uso Brain (Max) per creare tutti i miei nuovi elenchi di progetti. Gli fornisco una breve descrizione e lui crea tutte le mie attività cardine, attività secondarie e liste di controllo. Crea anche le dipendenze tra tutte queste e imposta un intervallo di altri attributi delle attività. Sono più di 100 attività in una chat di 15 minuti. La configurazione di progetti complessi su misura era un'impresa ardua e di solito dovevamo ricorrere a un importazione CSV poco intuitiva. .Se sai come utilizzarlo correttamente, può fare molto... Ho dimenticato di fare una menzione sul wiki della nostra azienda, che è su ClickUp ed è ottimo per rispondere a ogni tipo di domanda.

Ad esempio, io uso Brain (Max) per creare tutti i miei nuovi elenchi di progetti. Gli fornisco una breve descrizione e lui crea tutte le mie attività cardine, attività secondarie, liste di controllo e dipendenze. Crea anche l'intervallo di altri attributi delle attività. Sono più di 100 attività in una chat di 15 minuti. La configurazione di progetti complessi su misura era un'impresa ardua e di solito dovevamo ricorrere a un importazione CSV poco intuitiva. .Se sai come usarlo correttamente, può fare molto... Ho dimenticato di fare una menzione sul wiki della nostra azienda, che è su ClickUp ed è ottimo per rispondere a ogni tipo di domanda.

Automatizza il lavoro ripetitivo

Le informazioni sono preziose solo se portano all'azione. Le automazioni di ClickUp garantiscono che, una volta identificato un modello o una regola, questa possa essere eseguita istantaneamente senza intervento umano. Funzionano secondo una logica semplice: Trigger > Condizioni > Azioni.

Come funziona il processo di automazione dei flussi di lavoro basato sull'IA:

Trigger avviano l'automazione (ad es. creazione di un'attività, modifica dello stato, raggiungimento della data di scadenza)

Le condizioni consentono di specificare quando l'automazione deve essere eseguita (ad es. solo se la priorità è alta, solo per un elenco specifico)

Le azioni definiscono cosa succede dopo (ad es. assegnare un'attività, inviare una notifica, aggiornare lo stato

Affida il lavoro ripetitivo alle automazioni di ClickUp

🧠 Curiosità: Nel 1951, Claude Shannon costruì un topo robotico chiamato " Theseus " in grado di imparare a orientarsi in un labirinto e ricordare il percorso corretto.

Implementa flussi di lavoro autonomi

L'evoluzione definitiva dei flussi di lavoro basati sull'IA è l'autonomia. I Super Agent di ClickUp agiscono come compagni di squadra alimentati dall'IA. Operano tenendo conto del contesto, della memoria e dell'adattabilità e possono essere triggerati manualmente o automaticamente. Questi agenti IA collaborano con il tuo team e migliorano continuamente sulla base del feedback.

Crea i tuoi Super Agenti ClickUp personalizzati per casi d'uso specifici

Cosa possono fare:

Conduci ricerche utilizzando l'area di lavoro e dati esterni

Genera output strutturati (brief, report, email)

Monitora i flussi di lavoro e avvisa i team in modo proattivo

Mantieni un contesto in continua evoluzione tra attività e progetti

Esegui processi con più passaggi dall'inizio alla fine

Ad esempio, un team di content creation in espansione gestisce blog, post sui social e campagne coinvolgendo diversi stakeholder. In questo caso è possibile implementare un Super Agente per le operazioni di content creation. Questo strumento è in grado di convertire un'idea di contenuto in un brief strutturato utilizzando documenti precedenti e dati sulle prestazioni. Inoltre, assegna gli autori in base alla disponibilità ed effettua automaticamente il follow-up.

Una guida per creare il tuo Super Agent personalizzato:

L'area di lavoro di ClickUp nativa per l'IA è pronta

Un flusso di lavoro nativo per l'IA consiste nel ricostruire il processo in modo che l'IA gestisca il percorso predefinito e tu ti occupi delle decisioni discrezionali. La differenza tra guadagni marginali e cambiamenti significativi risiede proprio in questa distinzione.

ClickUp si distingue in questo ambito. Con ClickUp Brain, il tuo team smette di cercare e inizia a chiedere. Inoltre, ClickUp Brain MAX pensa, cerca e ragiona al posto tuo. Le automazioni di ClickUp ti liberano dal coordinamento ripetitivo, mentre i Super Agenti di ClickUp gestiscono flussi di lavoro in più fasi con contesto, memoria e adattabilità. Insieme, cambiano radicalmente il modo in cui il lavoro scorre.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti sui flussi di lavoro basati sull'IA

Qual è la differenza tra flussi di lavoro assistiti dall'IA e flussi di lavoro nativi per l'IA?

Un flusso di lavoro assistito dall'IA aggiunge suggerimenti basati sull'IA a un processo aziendale manuale esistente. Al contrario, un flusso di lavoro nativo per l'IA è progettato fin dall'inizio in modo che l'IA gestisca l'esecuzione predefinita e gli esseri umani forniscano supervisione e approvazione.

Quali sono alcuni esempi comuni di flussi di lavoro basati sull'IA nella project management?

Esempi comuni includono software di project management che compilano automaticamente attività e sequenze a partire da un brief in linguaggio naturale. Inoltre, sono esempi anche gli agenti IA che smistano e indirizzano le richieste in arrivo senza necessità di selezione manuale e la redazione di documenti in cui l'IA produce una prima versione basata sul contesto del progetto.

In che modo i flussi di lavoro basati sull'IA gestiscono la sicurezza dei dati e la fiducia?

La maggior parte dei sistemi nativi per l'IA utilizza framework come il Model Context Protocol (MCP) per fornire agli agenti un accesso monitorato con rigorose misure di sicurezza dei dati e integra punti di controllo con intervento umano per le decisioni ad alto rischio.