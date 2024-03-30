Come modificare i contenuti dell'IA: Guida alla produzione di pezzi coinvolgenti e di alto livello

L'intelligenza artificiale (IA) è stata una salvezza per molti autori, marketer e piccole aziende. Per cominciare, è in grado di produrre qualsiasi tipo di testo alla velocità della luce, il che è una benedizione se si opera in un campo competitivo e frenetico come quello del marketing dei contenuti.

Per la maggior parte, si tratta di uno scenario ideale: invece di lottare contro frustranti blocchi creativi per un nuovo post sui social media o sul blog, potete semplicemente sedervi, rilassarvi e lasciare che il vostro lavoro si svolga in modo autonomo Strumenti di IA fanno la loro magia. Questo significa ore di lavoro terminate in pochi secondi, giusto? Non è così veloce! 🤖

Se siete qui, sapete bene che i contenuti generati dall'IA non sono impeccabili e non possono sostituire il senso di discernimento del cervello umano (almeno per ora). Essendo creati in modo piuttosto meccanico, spesso mancano di creatività, hanno una struttura delle frasi strana e possono persino contenere errori di fatto.

Il nocciolo della questione è che i contenuti scritti dall'IA richiedono ancora una considerevole modifica da parte dell'uomo per suonare naturali e coinvolgere veramente il lettore a cui sono destinati.

In questo articolo vi mostreremo come modificare i contenuti dell'IA per infondere la vostra voce unica, ottimizzarli per il SEO o il content marketing e aumentarne l'attrattiva complessiva.

Contenuti generati dall'IA: Vantaggi e svantaggi

Contenuti generati dall'IA il contenuto è creato da uno strumento di IA sulla base di prompt che innescano la risposta. Questa efficiente creazione di contenuti è possibile grazie a tecnologie come Natural Language Generation (NLG) e Large Language Models (LLMs), che le piattaforme IA utilizzano per analizzare i modelli linguistici, trarre inferenze dai set di dati esistenti e produrre testi simili a quelli umani.

Sebbene il processo di creazione di contenuti abilitato dall'IA sembri una simulazione dell'intelligenza umana, presenta vantaggi e svantaggi. ⚖️

Vantaggi

I vantaggi più evidenti dell'utilizzo di strumenti di IA per la creazione di contenuti sono il risparmio di tempo e l'aumento della produttività. Pensate a Generatori di contenuti IA come assistenti personali di scrittura: possono aiutarvi a generare bozze e a creare contenuti in pochi minuti con un input minimo.

Altri vantaggi degni di nota sono:

Risparmio sui costi: Molte piccole aziende e imprenditori non possono permettersi team di contenuti di alto livello e devono affidarsi ai generatori di contenuti IA per avere accesso a scritti decenti

Molte piccole aziende e imprenditori non possono permettersi team di contenuti di alto livello e devono affidarsi ai generatori di contenuti IA per avere accesso a scritti decenti **Disponibilità dei contenuti: l'IA non fa pause e non soffre il blocco dello scrittore. Grazie alla disponibilità costante, è sempre possibile generare contenuti se si è a corto di tempo o si hanno obiettivi di pubblicazione stringenti (e migliorarne la qualità attraverso la modifica dei contenuti)

**Se si utilizzano gli input giusti, i contenuti generati dall'IA imitano lo stile di scrittura desiderato e contribuiscono a garantire la coerenza della voce del marchio

Svantaggi

Passiamo all'altra faccia della medaglia del contenuto generato dalle macchine e parliamo dei suoi svantaggi. Non vogliamo sembrare degli umani pignoli con standard irrealistici, ma in generale questi problemi si notano, soprattutto se si utilizza uno strumento di IA medio:

Mancano transizioni fluide e un flusso logico: Se il contenuto manca di transizioni fluide, può sembrare robotico e persino assurdo. Questo è uno dei fattori Strumenti di rilevamento dell'IA analizzano per verificare se un articolo è stato scritto da esseri umani

Se il contenuto manca di transizioni fluide, può sembrare robotico e persino assurdo. Questo è uno dei fattori Strumenti di rilevamento dell'IA analizzano per verificare se un articolo è stato scritto da esseri umani Struttura delle frasi ripetitiva: I contenuti scritti dall'IA sono formulati, il che risulta in frasi ripetitive. La struttura e la lunghezza delle frasi ripetitive influiscono sulla leggibilità del testo e possono annoiare il vostro traguardo

I contenuti scritti dall'IA sono formulati, il che risulta in frasi ripetitive. La struttura e la lunghezza delle frasi ripetitive influiscono sulla leggibilità del testo e possono annoiare il vostro traguardo **Avete presente quando parlate con qualcuno che si sforza di sembrare intelligente? Questo è ciò che spesso si legge in un testo generato da una macchina debole: noterete un linguaggio complesso che può non avere senso in molti contesti e può persino portare a un'interpretazione errata

Problemi di affidabilità: Un'IA generativa poco addestrata può spesso sbagliare anche i fatti più elementari, soprattutto se attinge informazioni da fonti non proprio affidabili o non dispone dei set di dati giusti

Un'IA generativa poco addestrata può spesso sbagliare anche i fatti più elementari, soprattutto se attinge informazioni da fonti non proprio affidabili o non dispone dei set di dati giusti **Manca il tocco umano: i contenuti dell'IA possono risultare insipidi o generici, in quanto mancano gli aneddoti personali, le angolazioni creative o gli agganci per attirare l'attenzione del pubblico di riferimento

Fortunatamente, questi problemi possono essere facilmente risolti con gli strumenti giusti e una modifica umana di qualità. 🍀

8 consigli per umanizzare e modificare i contenuti generati dall'IA

Sfruttare uno strumento di IA per generare contenuti è intelligente, ma un umano esperto dovrebbe sempre essere responsabile dell'output finale. La correzione di bozze e la modifica dei contenuti generati dall'IA aiutano a migliorare la leggibilità, a eliminare elementi come parole abusate e frasi imbarazzanti e a garantire che l'intero pezzo raggiunga il vostro traguardo in modo significativo.

Esploriamo otto consigli e suggerimenti per personalizzare i contenuti dell'IA e aumentarne l'utilità. 🌸

1. Utilizzare strumenti di IA di qualità e meglio addestrati per ridurre la modifica manuale

La qualità dello strumento utilizzato influisce sull'efficacia dei contenuti generati dall'IA. Per ridurre al minimo il lavoro di modifica, la prima cosa da fare è trovare uno strumento in grado di produrre contenuti accattivanti senza troppe regolazioni.

Se volete risparmiare tempo ai vostri team che si occupano della creazione di contenuti, utilizzate ClickUp Brain -è un assistente IA generativo che vive sul computer project management e attività piattaforma, ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Brain-role-specific-writing-assistant-feature-1.gif Funzionalità/funzione dell'assistente di scrittura ClickUp Brain specifica per ruolo /$$$img/

Scegliete tra i vari dipartimenti organizzativi per ottenere contenuti specifici per il vostro ruolo in base alle vostre esigenze

ClickUp Brain (ex ClickUp AI) dispone di una rete neurale eccezionalmente addestrata e ottimizzata che si occupa solo del contesto. A differenza di altri strumenti di generazione di contenuti di base che si limitano a presentare una versione su misura del ChatGPT, ClickUp Brain è infuso con una conoscenza unica specifica del ruolo che gli permette di proporre contenuti perfettamente adatti alla situazione, basati su prompt o punti di discussione personalizzati.

L'AI Writer for Work riduce al minimo il lavoro di modifica da parte dell'uomo grazie a:

Generando contenuti con formattare e strutture standard per un'atmosfera professionale

Ottimizzando testi e copie per grammatica, chiarezza e tono

Correzione di errori ortografici e superficiali senza l'ausilio di plugin aggiuntivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif ClickUp Brain /$$$img/

Ottimizzate i vostri risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori grazie al reprompting basato sul contesto in ClickUp AI

Ciò che rende brillante ClickUp Brain è la sua capacità di apprendere nuove informazioni contestuali a una velocità straordinariamente elevata.

Se ad esempio introducete i documenti dei vostri prodotti, lo strumento è in grado di capire rapidamente i dettagli della vostra offerta e di creare landing page e contenuti ottimizzati per il brand. Si noti che ciò che si condivide con ClickUp Brain è sicuro e rimane privato dell'area di lavoro di ClickUp.

Esploriamo ora alcuni aspetti funzionali di utilizzando ClickUp Brain per creare e modificare i propri contenuti . 🌻

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-62.gif ClickUp Brain gif /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain per rendere più efficienti i processi di ideazione e scrittura

Lo stato dell'arte di ClickUp Scrittura IA assistente può aiutarvi a generare tutti i tipi di testo per vari contesti. Redigere documenti rivolti ai dipendenti o ai clienti, creare piani di progetto scrivere email, o delineare un profilo campagne di marketing -le opzioni sono illimitate. Naturalmente, è possibile utilizzare ClickUp Brain anche per la normale generazione di testo con semplici comandi.

È possibile memorizzare tutti i contenuti generati all'interno di Documenti di ClickUp è l'opzione della piattaforma per la creazione, la modifica e la gestione dei documenti. Questa opzione offre una maggiore comodità, consentendo di organizzare i contenuti all'interno di elenchi e cartelle da un'unica posizione.

È possibile avviare la funzionalità di scrittura AI di ClickUp direttamente da qualsiasi attività o documento. Supponiamo di voler scrivere un breve testo sul cambiamento climatico. Ecco cosa dovete fare:

Lanciate ClickUp Documenti Inserite una barra (/) e digitate AI Scegliere Scrivere con AI Digitate Scrivere un breve testo sul cambiamento climatico e premete Invio

Ecco fatto! ClickUp Brain genererà un testo di alto valore: noterete immediatamente il miglioramento della qualità se in precedenza avete usato scrittori generici di IA. Da questo momento in poi, potete utilizzarlo subito o modificare solo in minima parte il contenuto generato dall'IA per aggiungere il vostro tocco personale.

Utilizzate i prompt e i comandi specifici di ClickUp per la generazione e la modifica dei contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Write-with-AI-1400x1104.png Scrivere con l'IA /$$$img/

Le funzionalità di scrittura dell'IA di ClickUp AI forniscono proprio questo, assicurando una produzione lucida e uniforme di testi generati dall'IA

I prompt hanno un ruolo fondamentale nella generazione di contenuti di qualità: per fortuna ClickUp Brain vi aiuta in questo senso. La piattaforma offre 100+ prompt pre-progettati e supportati da ricerche, mirati per diversi team e casi d'uso. Vi aiuteranno a ottenere i risultati esatti che desiderate e a ridurre il lavoro richiesto. Ecco come utilizzare i prompt:

Aprire ClickUp Documenti Inserite una barra (/) e digitate AI Tools Scegliete il team di cui fate parte per fornire un contesto: avete più di 10 opzioni. Supponiamo che lavoriate nel reparto marketing, quindi selezionerete quel reparto Verrà visualizzato un elenco di 20+ prompt dell'IA, come Creare idee per una campagna, Scrivere un caso di studio e Pianificare un evento di marketing. Scegliete quello che fa al caso vostro e godetevi i risultati in pochi secondi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif Modello di assistenza IA /$$$img/

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee e scrivere e modificare contenuti in pochi secondi

Come potete vedere, ClickUp Brain va oltre la generazione di contenuti e vi rende più efficienti aiutandovi a fare brainstorming e a pianificare soluzioni. Inoltre, avete la possibilità di Modificare con l'IA per affinare i risultati più velocemente!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Edit-with-AI-feature-1400x1261.png Modifica con la funzionalità/funzione IA /$$$img/

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee e scrivere e modificare contenuti in pochi secondi

Durante la modifica di un testo esistente su ClickUp, è possibile accedere ad altri comandi per:

Eseguire controlli grammaticali e ortografici

Riepilogare/riassumere il testo

Spiegare parole e frasi specifiche

Migliorare la scrittura

Rendere un testo più corto o più lungo

Semplificare il testo

Tradurre il testo

Riformulare il contesto

Continuare a scrivere

Un lavoro di modifica di ore terminato in pochi secondi! 😍

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-31.gif ClickUp AI /$$$img/

Creare contenuti di alto livello con l'assistente di scrittura e modifica di ClickUp AI

Sottolineiamo ancora una volta che ClickUp non utilizza i vostri dati per scopi di formazione, in modo da garantirvi la sicurezza della funzionalità/funzione.

2. Prestare attenzione al contesto durante le modifiche

Ecco la tipica sensazione che si prova leggendo contenuti scritti dall'IA di qualità inferiore: tutte le informazioni sembrano accurate e aggiornate e non ci sono errori grammaticali o di ortografia. Tuttavia, c'è qualcosa che non quadra, e la risposta potrebbe essere che i testi mancano di transizioni fluide e di contesto.

Le piattaforme di IA scarsamente addestrate possono spesso mancare di contesto. Il motivo è semplice: non conoscono il vostro target o la vostra azienda quanto voi. Inoltre, i dati su cui sono state addestrate possono essere al limite dei termini di utilizzo.

Quindi, per modificare i contenuti generati dall'IA, è necessario innanzitutto avere una chiara comprensione di chi leggerà il testo e di come si vuole comunicare il messaggio. Tenete a mente queste preziose informazioni durante la modifica per individuare le aree in cui il testo non riesce a coinvolgere il lettore e correggerle con alternative più contestuali. ✔️

3. Assicuratevi che il tono e lo stile siano in linea con il vostro marchio

Immaginate: il sito web della vostra azienda è pieno di post umoristici, giochi di parole ed emoji. Ogni post del blog e ogni pagina di destinazione riflette l'identità unica dell'azienda e i vostri clienti ne sono entusiasti.

Poi decidete di utilizzare contenuti generati dall'IA per una delle descrizioni dei prodotti. Il contenuto in sé può essere impeccabile, ma appare scostante e non in linea con l'identità del marchio.

Questo è un problema comune ai contenuti generici scritti dall'IA. Quando si modifica un testo generato dalla macchina, è necessario allinearlo al tono e allo stile che si usa normalmente. In questo caso, è necessario modificare la descrizione del prodotto generata dall'IA in modo che suoni più divertente o più relazionabile.

È una buona idea creare una guida allo stile del testo che i vostri editor possano seguire quando modificano i contenuti dell'IA. In questo modo, tutti sapranno su cosa concentrarsi e come modificare il contenuto per ottimizzarlo e migliorarne la leggibilità.

Suggerimento: Utilizzare l'opzione Modello di linee guida per il marchio ClickUp per delineare la voce del marchio, il tono della messaggistica e gli stili di scrittura preferiti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Brand-guidelines.png Documentate con chiarezza l'aspetto del vostro marchio e la sua messaggistica con questo modello completo https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6057547 Scarica questo modello /$$$cta/

4. Da fare un'accurata verifica dei fatti e citare le fonti

La maggior parte delle piattaforme di IA estrae i dati da enormi database per rispondere ai prompt. Il problema è che questi database non sono sempre aggiornati e possono contenere errori. Il ruolo della modifica umana in questo caso è quello di doppio controllo di ogni testo generato dall'IA per assicurarsi che sia pertinente e accurato. A seconda della natura del contenuto, si potrebbe anche citare le fonti pertinenti in fondo per aggiungere autenticazione al testo.

Il fact-checking è particolarmente importante per gli articoli procedurali o con informazioni sensibili. Ad esempio, non è il caso di affidarsi a uno strumento di IA per creare una guida passo-passo sulle procedure chirurgiche in urologia e non controllarla.

Questo ci porta a un altro suggerimento: consultare esperti in materia quando si modificano i contenuti generati dall'IA. Non correggeranno lo stile e la grammatica, ma si assicureranno che ogni informazione sia corretta.

È possibile utilizzare ClickUp Documenti per collaborare con questi esperti. È sufficiente invitarli nell'area di lavoro e potranno rivedere i contenuti in modo asincrono via correzione di bozze o commentando strumenti di ClickUp. È anche possibile provare la collaborazione dal vivo in quanto la piattaforma supporta la modifica in tempo reale e la chattare . 🥰

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-484-1400x1026.png Documenti ClickUp /$$$img/

Create, modificate e formattate il vostro curriculum senza problemi con ClickUp Documenti

5. Semplificate il linguaggio complesso per aumentare la qualità complessiva

Le piattaforme IA spesso utilizzano un vocabolario complesso quando generano contenuti. In alcuni contesti, questo va benissimo. Tuttavia, il più delle volte, frasi lunghe e complesse allontanano i lettori e rendono il testo eccessivamente complicato da elaborare senza una buona ragione.

Se si vuole trasformare i contenuti generati dall'IA in contenuti simili a quelli umani è necessario semplificare frasi complesse. In dipendenza dell'argomento, si potrebbe trattare di modifiche sostanziali come la riscrittura di interi paragrafi allo scopo di migliorare la leggibilità. In molti casi è sufficiente trovare sinonimi più semplici per determinate frasi e parole e scomporre frasi complesse in segmenti più brevi.

6. Eliminare le frasi ripetitive

Gli algoritmi dell'IA che fanno un uso eccessivo di queste frasi sembrano apprezzare molto alcune idee, parole e frasi più di altre. Continuano a spuntare nel testo, rendendo evidente a un occhio esperto che il contenuto è stato sfornato dall'IA.

La ripetizione è una ragione solida per cui la modifica umana non è negoziabile: leggete il testo e individuate le strutture che continuano a comparire. Trovate modi alternativi per trasmettere il messaggio, ad esempio utilizzando nuove angolazioni, spezzando o unendo le frasi o variando la struttura delle frasi per rendere il testo più coinvolgente.

7. Infondere nel testo generato dall'IA esperienze personali

Le piattaforme di IA non dispongono di aneddoti ed esperienze personali che possono utilizzare per entrare in contatto con i lettori; in questo senso, i contenuti umani rimangono senza precedenti grazie a elementi quali una migliore attrattiva emotiva e la persuasione.

Se volete rendere il contenuto più umano, potreste aggiungere storie interessanti, battute o esempi di vita reale. La scelta è vostra: Da fare tutte le regolazioni che preferite per aggiungere un tocco personale.

8. Non saltate la modifica manuale dei contenuti da un punto di vista tecnico

Passare il testo dell'IA attraverso strumenti che controllano l'ortografia, la grammatica e persino il tono è efficiente e vantaggioso, ma non c'è niente di meglio della modifica manuale e della correzione tecnica. Leggete il contenuto con i vostri occhi per individuare gli errori, ottenere idee originali per migliorare la leggibilità, la varietà e il flusso generale e fare le revisioni necessarie. Seguite il vostro istinto: non abbiate paura di apportare modifiche sostanziali per allineare il contenuto alla sensibilità del target.

**Un'idea è quella di sostituire la voce passiva con quella attiva, per rendere il contenuto più diretto e personale. Inoltre, fate attenzione alle frasi ripetute con punteggiatura errata, perché possono essere difficili da individuare con gli strumenti grammaticali.

Come migliorare il contenuto dell'IA per la SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca)

Le piattaforme di IA possono aiutarvi a creare testi ottimizzati per i motori di ricerca per aumentare la portata e guadagnare posizioni più alte nelle SERP. Ai motori di ricerca non interessa l'origine dei contenuti, purché siano pertinenti, coinvolgenti e utili.

E indovinate un po'? Questa è un'altra opportunità per sfruttare il tocco umano per l'ottimizzazione dei contenuti dell'IA.

L'ottimizzazione dei contenuti IA per la SEO comporta le seguenti attività manuali:

Aggiungere parole chiave e collegamenti interni ed esterni

Migliorare la struttura utilizzando tag di titolo, elenchi puntati o elenchi di facile lettura

Allegare immagini per aumentare il valore dei contenuti

Rimozione dei contenuti di scarso valore

Ricontrollare l'accuratezza e la leggibilità

**Da fare: oltre a modificare i contenuti generati dall'IA, ClickUp consente di di ottimizzare per il SEO con la sua IA -Utilizza prompt per ricercare parole chiave, creare brief, riepilogare/riassumere dati di ricerca, analizzare la concorrenza e ottenere idee per l'ottimizzazione dei contenuti. È inoltre possibile sfruttare la Modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp per coordinare le vostre iniziative SEO e gestire le attività pertinenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-41.png Modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp /$$$img/

Il modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp vi aiuta a organizzare i dati e le attività SEO e a semplificare i processi

Utilizzo di ClickUp per i flussi di lavoro di produzione dei contenuti

La produzione di contenuti può essere un processo stressante, che si utilizzi o meno l'IA. C'è una costante cambio di contesto mentre si naviga tra i vari argomenti, e l'aspetto della modifica può essere particolarmente impegnativo.

È qui che entra in gioco ClickUp, con funzionalità/funzione per quasi tutto: comunicazione, collaborazione, gestione dei documenti, eccetera! È possibile accedere a diversi project management funzioni sulla piattaforma a migliorare la produttività grazie allo streaming della produttività e delle attività editoriali dei contenuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Content-Marketing-Editorial-Calendar-Template.jpg Modello di calendario editoriale ClickUp /$$$img/

Con il modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp, potete vedere a colpo d'occhio come si presenta il vostro programma di contenuti futuri

Oltre a ClickUp Brain, ecco altre funzionalità/funzione che potete utilizzare:

Attività di ClickUp **Opzioni per creare, assegnare, monitorare e classificare attività di scrittura, modifica, marketing e SEO. È possibile creare tipi di attività e relazioni tra le attività per adattarsi al proprio flusso di lavoro

Visualizzazioni di ClickUp **Permettono di vedere la produttività da diverse prospettive. Ad esempio, la vista Vista Elenco aiuta a organizzare le attività del progetto, mentre la vista Calendario è ideale per monitorare il calendario dei contenuti

ClickUp Lavagne online : Infinite tele digitali dove il vostro team può fare brainstorming, strategie e collaborare su contenuti e processi futuri

Infinite tele digitali dove il vostro team può fare brainstorming, strategie e collaborare su contenuti e processi futuri Automazioni ClickUp : Utilizzatele per semplificare le attività ripetitive come l'aggiornamento dello stato dei contenuti

Trovare i modelli ClickUp per il giusto caso d'uso

Oltre ai prompt, ClickUp offre oltre 1.000 modelli per vari scopi, dal marketing e risorse umane a commerciale e CRM . Sono stati progettati per semplificare il lavoro, ridurre al minimo gli errori e aiutare a a standardizzare i processi .

Se siete utenti assidui di ChatGPT, date un'occhiata al file Modelli ClickUp AI con prompt di ChatGPT -La serie di prompt curati da esperti vi aiuta a trovare le note giuste con ChatGPT per ottenere i risultati desiderati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ChatGPT-Prompts-for-Writing-Template.png Modello di prompt per la scrittura di ChatGPT /$$$img/

Il modello di prompt per la scrittura di ChatGPT può aiutare a risvegliare l'artigiano delle parole che è in voi

Inoltre, Modelli di scrittura dei contenuti di ClickUp possono aiutarvi a superare il blocco dello scrittore, l'incoerenza delle prestazioni e la relativa procrastinazione. È anche possibile trovare opzioni per definire lo stile di scrittura desiderato per i diversi testi e seguire i principi SEO pertinenti. ✍️

Se avete bisogno di aiuto per pianificare i vostri contenuti, modelli di calendario dei contenuti sono la strada da seguire. Sono necessari per qualsiasi marketing dei contenuti teams perché migliorano la trasparenza della vostra linea di produttività e rivelano più rapidamente potenziali problemi o sovrapposizioni.

Tutti i modelli ClickUp sono personalizzabili, in modo da poterli adattare alle vostre preferenze e ai vostri obiettivi. Potete anche costruire i vostri modelli con un'apposita Generatore di modelli ClickUp AI .

Con questa pratica funzionalità, potete creare qualsiasi modello per il vostro team: tutto quello che dovete fare è fornire a ClickUp informazioni sui vostri flussi di lavoro. Scegliete il tono desiderato (professionale, umoristico o informale) per garantire che il risultato sia in linea con la voce del vostro marchio e trasmetta il messaggio desiderato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-AI-Template-Generator.png Generatore di modelli ClickUp AI /$$$img/

Utilizzate il ClickUp AI Template Generator per creare modelli che si adattano perfettamente ai vostri flussi di lavoro

Il futuro della modifica dei contenuti dell'IA

Con gli strumenti di IA che si sviluppano a ritmo serrato, è difficile dire quale sarà il futuro della modifica dei contenuti tramite IA. Gli scrittori di contenuti, gli editor e i professionisti SEO si affideranno probabilmente sempre di più a strumenti generativi, ed è perfettamente ragionevole con opzioni di alta qualità come ClickUp Brain. Grazie alle sue potenti funzioni di modifica e di assistente di scrittura è possibile rendere la creazione di contenuti facile e veloce.

Sebbene la tecnologia sia diventata parte integrante della gestione dei contenuti, non è detto che prenda il sopravvento sull'intero processo: il tocco umano rimane ancora insostituibile. Anche gli autori appassionati di contenuti che inizialmente consideravano l'IA uno sfizio, ora si stanno aggiornando per essere in grado di utilizzare questi strumenti per offrire contenuti migliori più velocemente e senza esaurirsi! ❤️‍🔥

Usa ClickUp per scrivere e modificare contenuti di IA come un professionista

La creazione di contenuti con l'IA è efficiente in termini di tempo e di costi e garantisce la coerenza del marchio. L'assistente IA di ClickUp offre tutto ciò che serve per creare, riepilogare/riassumere contenuti ed eccellere nel proprio lavoro! Combinate questa robusta funzionalità/funzione con le altre opzioni di gestione delle attività e dei progetti di ClickUp per aumentare la produttività.

Avete bisogno di un'anteprima? Iscriviti a ClickUp gratis e scoprite come può aiutarvi a gestire i contenuti con la massima efficienza. 🧙