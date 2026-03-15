I 10 migliori strumenti di project management per scrittori del 2026

Oggi, un singolo articolo può richiedere ricerche su cinque schede, interviste su Zoom, bozze condivise per la revisione, modifiche SEO, coordinamento del design, approvazioni da parte dei clienti e monitoraggio delle prestazioni.

Ed è proprio qui che le cose iniziano ad andare storte.

Scrivi la bozza in un tool, effettua il monitoraggio delle attività in un altro e fai brainstorming in un terzo. La scrittura vera e propria diventa la parte facile, ma gestire tutto il resto diventa il vero lavoro.

Il project management per gli scrittori è una questione di chiarezza. Alcuni strumenti sono pensati per i pianificatori visivi, altri sono più adatti ai manoscritti di lunga durata, mentre altri ancora danno il meglio di sé nei team editoriali collaborativi.

In questa guida abbiamo raccolto i 10 migliori strumenti di project management per scrittori, così potrai dedicare meno tempo all'organizzazione del tuo lavoro e più tempo alla scrittura vera e propria. ✍️

Ecco una tabella che mette a confronto tutti gli strumenti di project management per scrittori presenti in questo blog. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Gestione completa delle conoscenze e delle attività con automazione potenziata dall'IA e flussi di lavoro tra diversi strumenti per scrittori indipendenti, piccoli team e grandi aziende che coordinano progetti, ticket e documenti Un'unica piattaforma con attività, elenchi, documenti e obiettivi, ClickUp Brain, diversi modelli di IA, gestione del tempo e automazioni personalizzate Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Notion Creazione di un'area di lavoro personalizzabile con IA integrata per gli scrittori che desiderano creare un'area di lavoro completamente personalizzabile partendo da zero Viste del database (tabella, bacheca, Sequenza, calendario), blocchi sincronizzati, assistente di scrittura IA di Notion, note delle riunioni IA con elementi da intraprendere per aiutarti a rimanere organizzato Free; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Scrivener Gestione di manoscritti di lunga durata, dalla bozza all'esportazione, per romanzieri che strutturano manoscritti complessi e composti da più capitoli Organizzazione dei manoscritti in stile raccoglitore, bacheca con schede virtuali, struttura con riorganizzazione tramite trascinamento e vista per visualizzare l'indice della ricerca a schermo diviso I piani a pagamento partono da 23,99 $ al mese per utente Trello Flussi di lavoro di scrittura visivi in stile Kanban per scrittori che ragionano in modo visivo e preferiscono i flussi di lavoro in stile Kanban Bacheche Kanban visive, automazione Butler (regole e comandi), Power-Up per funzionalità avanzate, vista Calendario e agenda Gratis; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per utente Google Workspace Operazioni di scrittura collaborativa e redazione nel cloud per team editoriali distribuiti che necessitano di collaborazione in tempo reale Collaborazione in tempo reale nei Documenti Google (modalità suggerimenti e cronologia delle versioni), Gemini IA nei Documenti Google/Gmail/Drive, archiviazione cloud di Google Drive Il piano a pagamento parte da 5,60 $ al mese per utente Asana Flussi di lavoro editoriali strutturati con dipendenze tra le attività per i responsabili editoriali e di progetto che supervisionano flussi di lavoro di pubblicazione in più passaggi Dipendenze tra attività per flussi di lavoro strutturati, campi personalizzati per il monitoraggio editoriale, generatore di flussi di lavoro e automazione delle regole, viste relative alla gestione del carico di lavoro e delle risorse Gratuito; i piani a pagamento partono da 30,49 $ al mese per utente Airtable Creazione di sistemi di contenuti basati sui dati senza codice per i team operativi che gestiscono database editoriali strutturati Database relazionali con record collegati, automazioni basate su trigger, campi e agenti IA di Airtable, moduli di acquisizione personalizzabili con logica di instradamento Gratis; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente Monday.com Gestione del lavoro flessibile e visiva con IA integrata per i manager che necessitano di visibilità sul carico di lavoro e dashboard trasversali ai progetti Bacheche visive con flussi di lavoro personalizzabili, AI Blocks (riepilogare/riassumere, tradurre, categorizzare), Workdocs per la collaborazione in tempo reale, visualizzazione del carico di lavoro e delle risorse in un'interfaccia intuitiva Gratuito; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Milanote Brainstorming visivo e pianificazione creativa dei progetti per narratori che mappano personaggi e trame in modo spaziale Bacheche visive illimitate, web clipper per catturare istantaneamente l'ispirazione, modelli per la creazione di caratteri e trame, incorporamento di contenuti multimediali (immagini, video, link) Gratis; i piani a pagamento partono da 12,50 $ al mese per utente Evernote Creare un "secondo cervello" consultabile per gli scrittori, destinato ai professionisti che desiderano catturare rapidamente le idee su tutti i dispositivi Taccuini con pile nidificate e tag, web clipper per l'acquisizione di informazioni di ricerca, attività integrate all'interno delle note, scansione di documenti con OCR I piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cosa cercare in uno strumento di project management per scrittori?

Gli scrittori sviluppano le idee attraverso diverse fasi: ricerca, schema, bozza, revisione, pubblicazione. Ciò significa che lo strumento giusto deve supportare le realtà del lavoro editoriale. Ecco le funzionalità fondamentali da valutare quando si sceglie uno strumento di project management per progetti creativi. 👇

Rende le scadenze visibili e gestibili: mostra le date di scadenza, le tempistiche di pubblicazione e i punti di controllo delle attività cardine tramite mostra le date di scadenza, le tempistiche di pubblicazione e i punti di controllo delle attività cardine tramite il calendario editoriale , la Sequenza o le viste Gantt

Strutture basate sulle fasi di scrittura: suddividono i progetti in fasi chiare come la stesura della bozza, la redazione, la modifica, l'approvazione e la pubblicazione, con un monitoraggio dello stato che mostra l'avanzamento

Centralizza la collaborazione e il feedback editoriale: consente di inserire commenti in linea, avviare discussioni in thread e effettuare la condivisione delle bozze, in modo che le revisioni avvengano nel contesto

Collega la ricerca direttamente ai progetti: archivia note, link alle fonti, brief e file di riferimento insieme al documento collegato, evitando così di dover cercare in cartelle e app separate

Mantiene una cronologia delle versioni chiara: effettua il monitoraggio delle revisioni e conserva le bozze precedenti, in modo che le modifiche siano documentate, recuperabili e facili da confrontare

Offre visualizzazioni flessibili del flusso di lavoro: passa da elenchi, bacheche e calendari a seconda che tu stia pianificando contenuti, gestendo modifiche o controllando le scadenze

Supporta il lavoro da qualsiasi luogo: c'è una sincronia in tempo reale tra desktop e dispositivi mobili, consentendo agli scrittori di catturare idee, aggiornare le attività o rispondere ai feedback ovunque si trovino

📮 ClickUp Insight: Sapevi che il 45% delle persone controlla il proprio telefono ogni pochi minuti, spesso per trovare risposte veloci o per prendersi una pausa mentale? Ma quei continui controlli del telefono, come dare un'occhiata alle email mentre scrivi una relazione, in realtà frammentano la tua attenzione e compromettono il lavoro di concentrazione. 🖤 È qui che entra in gioco ClickUp Brain MAX. Come tuo assistente desktop basato sull'IA, Brain MAX ti consente di chattare, pianificare, creare attività e cercare app di terze parti senza uscire dalla tua area di lavoro o dover prendere il telefono. Hai bisogno di un'ispirazione creativa? Usa la tua voce per scrivere un haiku, generare contenuti con diversi modelli di IA o gestire attività amministrative, concedendo ai tuoi occhi (e alla tua concentrazione) una pausa tanto necessaria.

Il migliore project management per scrittori

Che tu sia un libero professionista che gestisce più clienti contemporaneamente o che faccia parte di un team editoriale dinamico, questi strumenti sono pensati per portare chiarezza, visibilità e slancio al tuo flusso di lavoro di scrittura. 💁

1. ClickUp (Ideale per gli scrittori che desiderano una convergenza di aree di lavoro basate sull'IA)

ClickUp for Project Management Teams è il primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo, un ambiente digitale che riunisce attività, documenti, chat, obiettivi, dashboard e IA.

Elimina la frammentazione del lavoro, il che significa che non dovrai più redigere bozze in un'app, effettuare il monitoraggio delle scadenze in un'altra, gestire i feedback via email e fare brainstorming in un terzo strumento. Tutto risiede in un unico ecosistema e l'IA comprende ogni aspetto.

Ecco come funziona nella pratica:

Organizza i tuoi contenuti con ClickUp Docs

Considera ClickUp Docs come il tuo hub centrale di scrittura per schemi, bozze, ricerche, guide di stile, materiali di riferimento, calendari editoriali e persino feedback del team. I documenti sono collegati direttamente ai tuoi flussi di lavoro, quindi puoi collegare un brief a un'attività di ClickUp, incorporare una guida di stile all'interno di un flusso di lavoro o generare automaticamente indici.

Struttura i contenuti con titoli, crea tabelle, incorpora file multimediali, inserisci blocchi di codice e organizza in modo ordinato le bozze di lunga durata utilizzando ClickUp Docs

Ad esempio, puoi creare un documento "Bozze della newsletter settimanale", incorporare link di ricerca, note editoriali e @menzioni per i colleghi. Puoi collegare le attività direttamente all'interno di un documento, convertire il testo in azioni da intraprendere e impostare anche le scadenze.

Accelera la scrittura con ClickUp Brain

Parte del flusso di lavoro di gestione delle conoscenze di ClickUp, ClickUp Brain è l'IA contestuale integrata nel tuo spazio di lavoro, inclusi documenti, attività, commenti e chat, il che significa che opera nel contesto completo dei tuoi progetti.

Per gli scrittori, funge sia da partner creativo che da assistente per la produttività.

Puoi redigere bozze direttamente all'interno di qualsiasi campo di testo. Per post di blog, schemi, testi per landing page, thread sui social e copioni video, basta digitare un prompt e Brain genererà una bozza. Evidenzia il testo esistente e scegli di:

Migliora la scrittura

Correggi ortografia e grammatica

Allungalo o accorcialo

Semplifica i contenuti complessi

Riprendi a scrivere da dove avevi interrotto

Genera elementi da una bozza

Traduci in più lingue

Chiedi a ClickUp Brain di fornirti riassunti, suggerimenti creativi e elementi da intraprendere, direttamente all'interno di ClickUp Docs

Se generi azioni da un documento di brief sui contenuti, tale brief viene trasformato in un'attività di ClickUp strutturata. Puoi anche utilizzare prompt personalizzati o comandi slash per effettuare modifiche, riscrivere o creare rapidamente contenuti con un tono specifico (professionale, colloquiale, umoristico) e regolare i livelli di creatività a seconda che tu stia scrivendo un rapporto o un post sul blog.

📌 Esempio di prompt: Migliora questo paragrafo in modo che risulti più accattivante per il nostro pubblico e suggerisci tre opzioni di titoli accattivanti.

Una guida rapida per i nuovi utenti:

Amplia la ricerca e la produttività con ClickUp Brain MAX

Per portare la scrittura basata sull'IA oltre la semplice stesura e trasformarla in un motore di ricerca completo, usa ClickUp Brain MAX, il tuo avanzato assistente desktop basato sull'IA. Esso espande ClickUp Brain oltre l'assistenza alla scrittura e lo trasforma in un motore di ricerca e di produttività più avanzato.

Brain MAX offre:

Ricerca avanzata nell'area di lavoro, nelle app collegate e sul web

Accesso a modelli di IA premium per un brainstorming e una modifica più approfonditi

Risposte contestualizzate sui tuoi progetti e documenti

Per gli scrittori, questo è uno strumento potente durante le fasi di ricerca. Invece di setacciare cartelle o schede del browser, puoi chiedere a Brain MAX di far emergere note rilevanti, riepilogare i feedback passati dei clienti o trovare bozze correlate all'istante.

Dettate le vostre idee, create bozze iniziali più velocemente e fate trascrivere automaticamente ogni parola con ClickUp Talk to Text

E se pensi più velocemente di quanto digiti, puoi dettare le tue idee direttamente in documenti o attività con ClickUp Talk to Text. Lo strumento trascrive automaticamente il tuo discorso in testo strutturato che puoi modificare immediatamente con ClickUp Brain.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione, i nuovi utenti potrebbero sentirsi un po' sopraffatti all'inizio

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione dice tutto:

Ciò che apprezzo di più di ClickUp è il fatto che sostituisce più strumenti in un unico posto. Non è più necessario passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità/funzioni senza pari rispetto ad altri software. È inoltre altamente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro grazie a funzionalità come le viste multiple, che mi consentono di impostare i progetti esattamente come mi servono, le dashboard che mi offrono una visione chiara di report e statistiche, e le automazioni che mi fanno risparmiare ore gestendo le attività ripetitive.

Ciò che apprezzo di più di ClickUp è il fatto che sostituisce più strumenti in un unico posto. Non è più necessario passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità senza pari rispetto ad altri software. È inoltre altamente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro grazie a funzionalità come le viste multiple che mi consentono di impostare i progetti esattamente come mi servono, le dashboard che mi offrono una visione chiara di report e statistiche e le automazioni che mi fanno risparmiare ore gestendo le attività ripetitive.

🚀 Vantaggio di ClickUp: automatizza il tuo flusso di lavoro di scrittura con i Super Agenti di ClickUp. A differenza dei normali strumenti che si limitano a rispondere, questi colleghi basati sull'intelligenza artificiale pianificano, suddividono il lavoro, agiscono di conseguenza e ti aggiornano man mano che i progetti evolvono. Uniscono contesto, ragionamento in più fasi e memoria per gestire interi flussi di lavoro, dalla stesura dei contenuti all'assegnazione delle attività. Automatizza le attività ripetitive in modo da poterti concentrare sulla scrittura con ClickUp Super Agents Usali per: Trasforma automaticamente brevi note in schemi di contenuto strutturati

Assicurati di rispettare le scadenze e invia i riepiloghi sullo stato di avanzamento prima delle riunioni editoriali

Estrai informazioni dalle campagne passate e redigi riepiloghi/riassunti delle prestazioni Ad esempio, puoi assegnare a un Super Agent l'obiettivo "Preparare il rapporto settimanale sui progressi editoriali" e questo analizzerà l'attività, individuerà gli articoli in ritardo, redigerà dei riassunti, creerà attività di follow-up e fornirà un rapporto. Crea il tuo primo agente:

2. Notion (Ideale per creare un'area di lavoro personalizzabile per la scrittura con IA integrata)

tramite Notion

Notion riunisce i tuoi progetti di scrittura, le ricerche, i calendari editoriali e la documentazione in uno spazio di lavoro flessibile. Ti permette di creare tutto all'interno di pagine che possono contenere testo, database, bacheche Kanban, tabelle, sequenze e contenuti incorporati.

Inoltre, Notion IA e Notion Agent possono effettuare ricerche tra le tue pagine, i PDF e gli strumenti di documentazione collegati per estrapolare immediatamente il contesto. Ciò significa che gli scrittori possono trasformare trascrizioni disordinate delle riunioni in schemi strutturati, generare prime bozze basate sulle linee guida del marchio archiviate o trasformare appunti di ricerca in riassunti pronti per la pubblicazione.

Puoi anche affidarti a AI Meeting Notes per registrare le discussioni ed estrarre automaticamente gli elementi da intraprendere, il che è particolarmente utile quando si coordinano collaboratori, editor e parti interessate tra i vari progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea flussi di lavoro strutturati per i contenuti utilizzando le viste del database (tabella, Bacheca, Sequenza, Calendario)

Mantieni le informazioni coerenti tra le pagine con Synced Blocks

Crea bozze, riepiloghi/riassunti e riscritture con l' Assistente di scrittura IA di Notion

Controlla l'accesso con impostazioni avanzate di autorizzazioni e verifiche

Limiti di Notion

La struttura dell'area di lavoro può sembrare disordinata a causa della mancanza della tradizionale gerarchia di cartelle

Automazione nativa limitata rispetto agli strumenti dedicati al project management dei progetti di marketing

Prezzi di Notion

Free

Inoltre: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Ecco cosa ha sottolineato un cliente:

Ogni pagina di Notion sembra una tela bianca che puoi modellare in base alle tue esigenze per dare alla forma che desideri. Alcune pagine diventano grafici, altre sono elenchi e altre ancora sono documenti di lavoro condivisi tra diverse persone. Questa flessibilità è un grande vantaggio ed è anche facile da imparare e utilizzare immediatamente praticamente da chiunque… La mancanza di una struttura a cartelle e l’organizzazione generale sono davvero frustranti. Quando ho due documenti correlati, vorrei poterli inserire in una cartella senza modificare il modo in cui tali documenti sono disposti o visualizzati dagli altri…

Ogni pagina di Notion sembra una tela bianca che puoi modellare in base alle tue esigenze per dare forma a ciò di cui hai bisogno. Alcune pagine diventano grafici, altre sono elenchi e altre ancora sono documenti di lavoro condivisi tra diverse persone. Questa flessibilità è un grande vantaggio ed è anche facile da imparare e utilizzare immediatamente praticamente da chiunque… La mancanza di una struttura a cartelle e l’organizzazione generale sono davvero frustranti. Quando ho due documenti correlati, vorrei poterli inserire in una cartella senza modificare il modo in cui tali documenti sono disposti o visualizzati dagli altri…

Se sei un redattore tecnico, questo articolo fa al caso tuo!

3. Scrivener (Ideale per gestire manoscritti di lunga durata, dalla bozza all'esportazione)

tramite Scrivener

Scrivener è progettato specificamente per progetti di scrittura lunghi che non si adattano perfettamente a un unico documento. Invece di costringerti a scorrere centinaia di pagine, ti permette di suddividere il tuo manoscritto in piccole sezioni spostabili all'interno di una "barra laterale in stile raccoglitore". Puoi redigere scene in ordine sparso, archiviare idee incomplete in cartelle separate e riorganizzare interi capitoli con il drag and drop.

Per romanzieri, autori di saggistica e autori accademici, questo strumento di scrittura di contenuti rende le modifiche strutturali molto meno faticose rispetto a un elaboratore di testi tradizionale.

Puoi dividere l'editor per visualizzare il materiale di riferimento accanto al tuo testo, il che è particolarmente utile per giornalisti, biografi e ricercatori che verificano i fatti durante la stesura. Quando è il momento della condivisione, Scrivener compila le tue sezioni sparse in un manoscritto pulito formattato per Word, PDF o persino Final Draft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scrivener

Organizza visivamente capitoli e scene utilizzando la bacheca con schede virtuali di indice

Riorganizza interi manoscritti con l' Outliner e le cartelle drag-and-drop

Imposta obiettivi relativi a manoscritti e sessioni con Obiettivi di parole e caratteri

Tieni traccia delle fasi di bozza utilizzando metadati personalizzati, etichette e indicatori di stato

Limiti di Scrivener

Strumenti di collaborazione poco efficaci per la scrittura in team

È necessario leggere le guide/i tutorial per comprendere appieno le funzioni

Prezzi di Scrivener

iOS e iPadOS: 23,99 $

MacOS: 59,99 $

Windows: 59,99 $

Valutazioni e recensioni di Scrivener

G2: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scrivener?

Un recensore di G2 lo ha descritto in questo modo:

Di solito mi occupo di molteplici attività di scrittura e organizzazione, e ciò che apprezzo di più di Scrivener è che mantiene i miei testi strutturati in un unico strumento, dalla bozza iniziale al contenuto finale. E grazie alla sua flessibilità posso utilizzare la versione desktop per le attività più impegnative e l'app mobile per apportare modifiche veloci o prendere note quando sono in viaggio. Sebbene offra strumenti di base per individuare gli errori, l'integrazione di un sistema di correzione in tempo reale più avanzato rappresenterebbe un grande passaggio avanti per chi desidera perfezionare i testi all'interno della stessa applicazione.

Di solito mi occupo di molteplici attività di scrittura e organizzazione, e ciò che apprezzo di più di Scrivener è che mantiene i miei testi strutturati in un unico strumento, dalla bozza iniziale al contenuto finale. E grazie alla sua flessibilità posso utilizzare la versione desktop per le attività più impegnative e l'app mobile per apportare modifiche veloci o prendere note quando sono in viaggio.

Sebbene offra strumenti di base per individuare gli errori, l'integrazione di un sistema di correzione in tempo reale più avanzato rappresenterebbe un grande passaggio avanti per chi desidera perfezionare i testi all'interno della stessa applicazione.

🧠 Curiosità: La scrittura cuneiforme è riconosciuta come uno dei primi, se non il primo, sistemi di scrittura, sviluppato nell'antica Mesopotamia (in particolare a Sumer, nell'odierno Iraq) intorno al 3400-3100 a.C. Fu creata da amministratori e funzionari dei templi per soddisfare esigenze pratiche ed economiche, come il monitoraggio del commercio, la gestione dei cereali e la contabilità del bestiame.

4. Trello (Ideale per flussi di lavoro di scrittura visivi in stile Kanban)

tramite Trello

Trello è uno strumento Kanban basato sul web utilizzato per il project management dai principianti. È stato sviluppato da Atlassian e utilizza bacheche, elenchi e schede per organizzare visivamente il lavoro. Puoi creare una bacheca per un progetto, suddividerla in elenchi (come Idee, Bozza, Modifica, Pubblicato) e spostare le schede tra le varie fasi man mano che lo stato del progetto cambia. In questo modo è facile vedere a colpo d'occhio esattamente cosa c'è in cantiere.

Ogni scheda può contenere liste di controllo, allegati, link, commenti e date di scadenza, il che la rende pratica per la gestione di articoli che richiedono un'intensa attività di ricerca. Gli scrittori possono archiviare i link alle fonti direttamente all'interno della scheda pertinente, annotare note chiave nella descrizione e effettuare il monitoraggio delle fasi di revisione.

Trello consente anche di trasformare le email e i messaggi di Slack in attività, il che è utile quando i dettagli degli incarichi arrivano attraverso conversazioni sparse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Automatizza le azioni ripetitive con Butler Automazioni (Regole, Pulsanti, Comandi)

Amplia le funzioni utilizzando i Power-Up per calendari, campi personalizzati e altro ancora

Pianifica le scadenze insieme alle attività con Trello Planner (Vista Calendario e pianificazione)

Duplica le attività su più bacheche utilizzando Card Mirroring

Limiti di Trello

Man mano che le bacheche si ingombrano, diventano più disordinate e difficili da gestire

Non è l'ideale per progetti complessi o articolati

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Questo feedback proviene direttamente da un utente:

Mi piace usare Trello per la gestione dei progetti e delle attività perché mi aiuta a gestire più attività contemporaneamente e facilita la revisione. Apprezzo le aree di lavoro e le funzionalità di monitoraggio del tempo. Gestiamo più progetti contemporaneamente creando aree di lavoro diverse per ogni client e, per le varie attività, creiamo bacheche diverse per gestire facilmente tutto... A volte è difficile gestire progetti complessi e a lungo termine. Per i progetti complessi, diventa difficile gestire tempistiche, attività cardine e attività. Per attività multiple, dobbiamo creare più bacheche, e questo richiede molto tempo.

Mi piace usare Trello per il project management e la gestione delle attività perché mi aiuta a gestire più attività contemporaneamente e facilita la revisione. Apprezzo le aree di lavoro e le funzionalità di monitoraggio del tempo. Gestiamo più progetti contemporaneamente creando aree di lavoro diverse per ogni client e, per le varie attività, creiamo bacheche diverse per gestire facilmente tutto... A volte è difficile gestire progetti complessi e a lungo termine. Per i progetti complessi, diventa difficile gestire tempistiche, attività cardine e attività. Per attività multiple, dobbiamo creare più bacheche, e questo richiede molto tempo.

🔍 Lo sapevi? Quello che oggi chiamiamo The Chicago Manual of Style fu pubblicato per la prima volta nel 1906 come semplice manuale di regole tipografiche e, nel corso dei decenni, è diventato uno dei riferimenti più influenti per editori e autori negli Stati Uniti.

5. Google Workspace (Ideale per la scrittura collaborativa e le operazioni editoriali nel cloud)

tramite Google Workspace

Google Workspace è una suite di produttività e collaborazione basata su cloud sviluppata da Google che combina comunicazione, creazione di documenti, spazio di archiviazione e gestione delle attività. Include Gmail, Google Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Chat e Tasks, tutti progettati per funzionare insieme in tempo reale.

Docs funge da ambiente di scrittura principale, offrendo supporto per la collaborazione in tempo reale, i commenti, la modalità "suggerisci" e la creazione strutturata di documenti.

Gemini IA è integrato direttamente in Gmail, Docs e Drive per riassumere lunghe catene di email, generare bozze strutturate, estrarre informazioni dai file di ricerca e persino prendere note durante le riunioni in Meet. Poiché tutto è nativo del cloud, i collaboratori possono effettuare le modifiche contemporaneamente da qualsiasi luogo, rendendolo pratico per i team editoriali distribuiti.

Le migliori funzionalità di Google Workspace

Redigi e perfeziona i contenuti in modo collaborativo utilizzando Documenti Google ( Modalità Suggerimenti e Cronologia delle versioni )

Archivia e organizza le tue ricerche in modo sicuro con Google Drive (fino a 5 TB per utente su determinati piani)

Registra automaticamente le discussioni delle riunioni con " Prendi note per me " in Google Meet

Estrai informazioni dai materiali caricati utilizzando NotebookLM con risposte supportate da citazioni

Limiti di Google Workspace

Non adatto alla gestione di file di log di grandi dimensioni o dati tecnici complessi

La gestione delle autorizzazioni di Drive su larga scala può diventare complicata

Prezzi di Google Workspace

Business Starter: 5,60 $ al mese per utente

Business Standard: 13,44 $ al mese per utente

Business Plus: 21,12 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2: 4,6/5 (oltre 47.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Workspace?

Un utente ha riassunto il tutto in questo modo:

Ciò che apprezzo di più di Google Workspace è la facilità con cui consente la collaborazione, mantenendo le campagne di marketing e le iniziative commerciali in movimento senza ritardi o confusione tra le versioni. Tutto, dalle email e dal Calendario ai documenti e alla condivisione dei file, risiede in un unico ecosistema interconnesso, il che aumenta l'efficienza e la visibilità all'interno del team. Per una piccola impresa, offre funzionalità di livello aziendale senza inutili complessità... L'organizzazione deve essere deliberata e intenzionale per evitare che le cose si trasformino in un caos creativo. Detto questo, non ci sono molte opzioni di personalizzazione avanzate che ti aiutino a configurarlo come desideri.

Ciò che apprezzo di più di Google Workspace è la facilità con cui consente la collaborazione, mantenendo le campagne di marketing e le iniziative commerciali in movimento senza ritardi o confusione sulle versioni. Tutto, dalle e-mail e dal Calendario ai documenti e alla condivisione dei file, risiede in un unico ecosistema interconnesso, il che aumenta l'efficienza e la visibilità all'interno del team. Per una piccola impresa, offre funzionalità di livello aziendale senza inutili complessità... L'organizzazione deve essere deliberata e intenzionale per evitare che le cose si trasformino in un caos creativo. Detto questo, non ci sono molte opzioni di personalizzazione avanzate che ti aiutino a configurarlo come desideri.

🧠 Curiosità: Il primo autore conosciuto di cui si conosce il nome è Enheduanna, una poetessa e sacerdotessa mesopotamica vissuta tra il 2285 e il 2250 a.C. circa, autore di inni e poesie giunti fino a noi attraverso i secoli.

6. Asana (Ideale per flussi di lavoro editoriali strutturati con dipendenze tra le attività)

tramite Asana

Un'altra piattaforma di gestione del lavoro basata su cloud presente in questo elenco è Asana. Ti offre diversi modi per visualizzare il lavoro sotto forma di elenchi, bacheche Kanban, Sequenze (in stile Gantt) o calendari, così potrai gestire i progetti nel formato più adatto al tuo processo di scrittura.

Puoi suddividere un articolo in attività secondarie (schema, bozza, modifica, ottimizzazione SEO, pubblicazione), assegnare ogni passaggio a collaboratori diversi e impostare dipendenze in modo che nulla proceda prima che sia pronto. Gli aggiornamenti di stato tengono informati gli stakeholder senza riunioni aggiuntive, mentre le attività ricorrenti semplificano la gestione di newsletter settimanali, report mensili o flussi di lavoro continui per il blog.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Standardizza i flussi di lavoro con i campi personalizzati , che includono 17 tipi di campo nei piani a pagamento

Automatizza i passaggi ripetitivi tramite Workflow Builder e Rules Automation

Monitora la capacità con gli strumenti di gestione del carico di lavoro e delle risorse

Limiti di Asana

Le funzionalità avanzate (Sequenza, reportistica, carico di lavoro, obiettivi, automazioni) sono disponibili solo con i piani a pagamento

Lo stesso compito non può essere assegnato a più persone

Prezzi di Asana

Personale: Piano Free

Starter : 13,49 $ al mese

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Ecco un 'opinione sincera tratta da G2:

Consente di configurare attività ripetitive e effettuare l’automazione di flussi di lavoro complessi in pochi secondi, aiutandoti a risparmiare tempo. Inoltre, la sua interfaccia è pulita, organizzata e visivamente accattivante, così i team possono iniziare a usarla rapidamente e senza una curva di apprendimento ripida… La stessa attività non può essere assegnata a più persone, il che complica il lavoro di condivisione e il coordinamento del team. Inoltre, la struttura di attività, attività secondarie e progetti può diventare rapidamente confusa e disorganizzata se non gestita con attenzione.

Consente di configurare attività ripetitive e automatizzare flussi di lavoro complessi in pochi secondi, aiutandoti a risparmiare tempo. Inoltre, la sua interfaccia è pulita, organizzata e visivamente accattivante, così i team possono iniziare a usarla rapidamente e senza una curva di apprendimento ripida… La stessa attività non può essere assegnata a più persone, il che complica il lavoro di condivisione e il coordinamento del team. Inoltre, la struttura di attività, attività secondarie e progetti può diventare rapidamente confusa e disorganizzata se non gestita con attenzione.

🔍 Lo sapevi? Prima dell'avvento della stampa, la rubricatura, ovvero la pratica di scrivere titoli e sezioni importanti in inchiostro rosso, aiutava i lettori a orientarsi nei manoscritti. Questa tradizione risale all'antico Egitto, dove gli scribi contrassegnavano in rosso le parti fondamentali dei testi.

7. Airtable (Ideale per creare sistemi di contenuti basati sui dati senza codice)

tramite Airtable

Airtable è un'app di gestione delle attività senza codice che unisce la flessibilità di un foglio di calcolo alla struttura di un database relazionale. Ti permette di creare app personalizzate che centralizzano idee, brief, collaboratori, scadenze, risorse e dati sulle prestazioni. In questo modo, puoi costruire un database di contenuti dinamico in cui ogni articolo, campagna e risorsa è strutturato e ricercabile.

Ciò che rende Airtable utile è la sua capacità di trasformare dati strutturati in flussi di lavoro pienamente operativi. Puoi progettare moduli di richiesta per nuovi contenuti, indirizzarli automaticamente all'editor giusto e monitorare lo stato di avanzamento attraverso diverse visualizzazioni. Puoi persino integrare l'IA per riepilogare i brief, generare idee per le campagne o analizzare i feedback su larga scala.

Le migliori funzionalità di Airtable

Struttura i dati editoriali utilizzando basi relazionali con record collegati

Automatizza i flussi di lavoro editoriali con Trigger e Automazioni condizionali

Genera riepiloghi/riassunti e approfondimenti utilizzando Airtable IA (Agenti e campi IA)

Raccogli richieste strutturate tramite moduli personalizzabili con Routing Logic

Limiti di Airtable

Limiti rigidi di record per piano (ad es. 1.000 nel piano Free, 50.000 nel piano Team)

La configurazione delle formule può risultare complessa per i principianti

Prezzi di Airtable

Free

Team: 20 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Business: 45 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Ecco come la vede un utente:

In qualità di startup basata sui servizi, utilizziamo Airtable al massimo per gestire il flusso di lavoro della nostra azienda e svolgiamo tutto il lavoro relativo all'inserimento dei dati per gli inventari sul suo software. Questo strumento ci aiuta ad assicurarci che tutti gli acquisti di approvvigionamento della nostra azienda vengano effettuati correttamente e in tempo e gestiti tramite il foglio di lavoro che fornisce. Una delle principali critiche che muovo al software Airtable è che la sua interfaccia utente è piuttosto complessa e inoltre non è compatibile con il mio cellulare.

In qualità di startup basata sui servizi, utilizziamo Airtable al massimo per gestire il flusso di lavoro della nostra azienda e svolgiamo tutto il lavoro relativo all'inserimento dei dati per gli inventari sul suo software. Questo strumento ci aiuta ad assicurarci che tutti gli acquisti di approvvigionamento della nostra azienda vengano effettuati correttamente e in tempo e gestiti tramite il foglio di lavoro che fornisce. Una delle principali lamentele che ho riguardo al software Airtable è che la sua interfaccia utente è piuttosto complessa e inoltre non è compatibile con il mio cellulare.

🧠 Curiosità: Molti scrittori famosi si affidavano alle macchine da scrivere meccaniche; ad esempio, Ernest Hemingway scrisse interi romanzi sulla sua Olivetti Lettera 22, apprezzando il ritmo deliberato e la disciplina che essa conferiva alla sua prosa.

8. Monday.com (Ideale per una gestione del lavoro flessibile e visiva con IA integrata)

Monday.com ti offre uno spazio di lavoro altamente visivo in cui tutto – idee, bozze, scadenze, feedback e approvazioni – convive in un unico posto. Invece di adattare il flusso di lavoro della scrittura del tuo blog a un sistema rigido, puoi creare bacheche che rispecchiano il modo in cui il tuo team lavora realmente.

La piattaforma è un "sistema operativo di lavoro" basato su cloud che consente ai team di gestire progetti, processi, risorse e obiettivi di successo. Funge da strumento di monitoraggio dei clienti, pipeline di proposte e bacheca di produzione, supportando al contempo l'automazione, le azioni basate sull'intelligenza artificiale, i dashboard, le viste del carico di lavoro, i diagrammi di Gantt e i documenti integrati (Workdocs).

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Genera riassunti e classifica i contenuti con AI Blocks (Riepiloga/riassume, Traduci, Rilevamento del sentiment, Prompt personalizzati)

Centralizza la documentazione con Workdocs (collaborazione in tempo reale, tag, widget incorporati)

Monitora la capacità tramite le viste Carico di lavoro e sull'allocazione delle risorse

Collega il tuo stack utilizzando oltre 200 integrazioni e potenziamenti dei prodotti

Limiti di Monday.com

Sono richiesti almeno tre membri a pagamento e i controlli di sicurezza avanzati sono accessibili solo a pagamento, il che rappresenta un problema per gli scrittori freelance

Cambiare modello o riorganizzare le bacheche non è intuitivo

Prezzi di Monday.com

Free

Basic: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 19 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Un cliente ha condiviso questo feedback:

monday Work Management è una piattaforma eccellente per organizzare i progetti, effettuare il monitoraggio del lavoro e mantenere i team allineati in un unico posto. L'interfaccia è pulita, flessibile e facile da personalizzare. Grazie a bacheche, automazioni, dashboard e modelli, è semplice creare flussi di lavoro che riflettano il modo in cui un team opera realmente... Poiché la piattaforma è altamente flessibile, può richiedere tempo progettare la struttura "giusta" per le bacheche e i flussi di lavoro, specialmente per i team nuovi. Inoltre, alcune delle funzionalità chiave più avanzate, come automazioni più complesse, autorizzazioni o reportistica, potrebbero essere limitate ai piani di livello superiore, il che può aumentare i costi per i team più grandi.

monday Work Management è una piattaforma eccellente per organizzare i progetti, effettuare il monitoraggio del lavoro e mantenere i team allineati in un unico posto. L'interfaccia è pulita, flessibile e facile da personalizzare. Grazie a bacheche, automazioni, dashboard e modelli, è semplice creare flussi di lavoro che riflettano il modo in cui un team opera realmente… Poiché la piattaforma è altamente flessibile, può richiedere tempo progettare la struttura "giusta" per le bacheche e i flussi di lavoro, specialmente per i team nuovi. Inoltre, alcune delle funzionalità chiave più avanzate, come automazioni più complesse, autorizzazioni o reportistica, potrebbero essere limitate ai piani di livello superiore, il che può aumentare i costi per i team più grandi.

🧠 Curiosità: Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust detiene il record di uno dei romanzi più lunghi mai scritti, dimostrando come la narrazione possa espandersi sia in termini di portata che di profondità.

9. Milanote (Ideale per il brainstorming visivo e la pianificazione creativa dei progetti)

tramite Milanote

Milanote è pensato per chi ragiona in modo visivo. Invece di elenchi e righe rigidi, avrai a disposizione bacheche flessibili dove potrai trascinare, rilasciare, raggruppare e riorganizzare le idee in modo naturale.

Con questo strumento di collaborazione visiva, puoi combinare note di testo, immagini, video, link, elenchi di cose da fare e schizzi su lavagne online infinite. Pianifica le strutture della trama, crea i profili dei caratteri e deline

Per i team di creazione di contenuto, offre moodboard, pianificazione delle campagne e brief creativi. Inoltre, la piattaforma supporta la collaborazione remota, i commenti e la sincronizzazione su cloud, consentendo ai team di fare brainstorming e perfezionare le idee insieme senza perdere il contesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Milanote

Cattura l'ispirazione all'istante con Milanote Web Clipper (estensione per Chrome)

Struttura le storie utilizzando il Profilo del personaggio e i modelli di schema narrativo

Combina i contenuti multimediali in modo fluido tramite immagini, video, link e file incorporati

Collabora con i mentori utilizzando la modifica e i commenti in tempo reale

Limiti di Milanote

Nessuna funzionalità/funzione del Calendario integrata (sono necessarie soluzioni alternative)

Alcuni utenti segnalano che gli aggiornamenti influiscono sulla formattazione dei dati esistenti

Prezzi di Milanote

Free

Costo per persona: 12,50 $ al mese per utente

Passa al piano superiore per il tuo team: 49 $/mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Milanote

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Milanote?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Milanote è uno dei sistemi di gestione dei progetti e dei contenuti più puliti e intuitivi che abbia mai avuto il piacere di utilizzare per creare e gestire i calendari dei social media… Manca di alcune funzionalità (in particolare l’impossibilità di effettuare il monitoraggio della cronologia delle modifiche, il che porta a escludere diversi clienti dalle bacheche per mancanza di fiducia), e sull’app mobile ci sono alcune restrizioni sui contenuti che rendono inefficiente la pubblicazione nativa su TikTok e Instagram.

Milanote è uno dei sistemi di project management e di gestione dei contenuti più puliti e intuitivi che abbia mai avuto il piacere di utilizzare per creare e gestire i calendari dei social media… Manca di alcune funzionalità (in particolare l’impossibilità di effettuare il monitoraggio della cronologia delle modifiche, il che porta a escludere diversi clienti dalle bacheche per mancanza di fiducia), e sull’app mobile ci sono alcune restrizioni sui contenuti che rendono inefficiente la pubblicazione nativa su TikTok e Instagram.

🔍 Lo sapevi? La stampa a caratteri mobili di Johannes Gutenberg, sviluppata intorno al 1440-1450, ha contribuito a diffondere l'alfabetizzazione e le idee in tutta Europa, gettando le basi per il Rinascimento e l'industria editoriale moderna.

10. Evernote (Ideale per creare un "secondo cervello" ricercabile per gli scrittori)

tramite Evernote

Se hai costantemente idee che ti frullano in testa, come spunti per articoli, frammenti di ricerca, note vocali e screenshot, questo software wiki è progettato per catturarle prima che scompaiano. Funziona come un secondo cervello digitale, offrendoti un unico posto dove archiviare note, ritagli web, documenti, attività e persino trascrizioni di riunioni, in modo che nulla vada perso.

Si tratta di una piattaforma multipiattaforma per prendere appunti e organizzare il lavoro che aiuta scrittori, studenti e professionisti a raccogliere informazioni in qualsiasi formato e a recuperarle all'istante.

Puoi organizzare i contenuti in taccuini, aggiungere tag per una migliore organizzazione, incorporare attività direttamente all'interno delle note e effettuare la sincronizzazione di tutto tra desktop e dispositivi mobili. Le sue nuove funzionalità/funzioni IA ti aiutano a riepilogare note lunghe, trascrivere riunioni e individuare informazioni rilevanti utilizzando la ricerca in linguaggio naturale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Organizza le informazioni utilizzando Notebook , Pile nidificate e Tag personalizzati

Cattura immediatamente i risultati delle tue ricerche con Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Inserisci elementi da intraprendere utilizzando le attività integrate all'interno delle tue note

Scansiona e archivia i documenti cartacei con Document Scanning e OCR

Limiti di Evernote

Problemi di interoperabilità durante il trasferimento delle note (ad es. tag che causano errori)

Alcuni utenti lamentano che le funzionalità/funzioni IA siano deludenti

Prezzi di Evernote

Piano Starter: 14,99 $ al mese per utente

Avanzato: 24,99 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Il racconto di un cliente:

Apprezzo Evernote perché è veloce e affidabile, con un'interfaccia intuitiva. Trovo che la funzionalità di sincronizzazione funzioni bene, rendendo le mie note facilmente accessibili ogni volta che ne ho bisogno. È semplice creare e salvare note all'istante senza preoccuparsi della struttura o della formattazione. Inoltre, la configurazione iniziale è stata molto facile e non ho mai avuto problemi nell'usare Evernote sul mio telefono per prendere appunti veloci… La versione gratis sembra piuttosto limitata ora, il che ne riduce l'utilità per la semplice presa di appunti. Un piano gratis più generoso o un sistema di prezzi più semplice lo renderebbe più attraente per gli utenti occasionali.

Apprezzo Evernote perché è veloce e affidabile, con un'interfaccia intuitiva. Trovo che la funzionalità di sincronizzazione funzioni bene, rendendo le mie note facilmente accessibili ogni volta che ne ho bisogno. È semplice creare e salvare note all'istante senza preoccuparsi della struttura o della formattazione. Inoltre, la configurazione iniziale è stata molto facile e non ho mai avuto problemi nell'usare Evernote sul mio telefono per prendere appunti veloci… La versione gratuita sembra piuttosto limitata ora, il che ne riduce l'utilità per la semplice presa di appunti. Un piano gratis più generoso o un sistema di prezzi più semplice lo renderebbe più attraente per gli utenti occasionali.

📮 Approfondimento ClickUp: mentre il 46% degli intervistati nel nostro sondaggio afferma di avere una solida routine che li aiuta a entrare in "modalità lavoro", l'11% dichiara di iniziare la maggior parte delle giornate in modalità sopravvivenza, reagendo ai messaggi e alle scadenze man mano che si presentano. Questo di solito accade quando non c'è un punto di partenza chiaro per la giornata. Apri il portatile, le notifiche iniziano ad arrivare e, prima ancora di orientarti, la giornata sta già prendendo decisioni al posto tuo. In uno spazio di lavoro AI integrato come ClickUp, le attività non completate, i commenti recenti, le priorità e le discussioni in corso sono già collegati in un unico posto, così puoi aprire lo spazio di lavoro e vedere immediatamente cosa è attivo, cosa è cambiato e cosa richiede attenzione. Invece di setacciare email, chat e note per ricostruire il contesto, il sistema ti offre un punto di partenza chiaro, per iniziare la giornata in modo più consapevole.

Alcuni prompt extra per quando utilizzi ChatGPT all'interno di ClickUp Brain MAX. 💁

In poche parole, scegli ClickUp

Lo strumento di project management giusto determina la fluidità con cui le tue idee passano dalla bozza alla pubblicazione. Alcuni strumenti eccellono nella pianificazione visiva. La scelta migliore dipende dal fatto che tu stia gestendo un flusso di lavoro di scrittura individuale, coordinando collaboratori o gestendo un'intera attività di creazione di contenuti.

Detto questo, se la tua sfida principale è destreggiarti tra bozze, feedback, ricerche, scadenze e comunicazioni su più app, allora una zona di lavoro unificata diventa un vantaggio non da poco.

È qui che ClickUp fa la differenza. Riunendo scrittura, collaborazione, automazioni e IA in un unico ambiente, riduce gli attriti che solitamente rallentano i team creativi. Invece di accumulare strumenti scollegati tra loro, crei il tuo flusso di lavoro una volta sola e tutto scorre attraverso di esso.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Gli scrittori utilizzano spesso strumenti di project management come Trello, Asana e Notion. Tuttavia, uno strumento che si distingue è ClickUp, che aiuta a creare gerarchie personalizzabili in progetti complessi. Si distingue per gli scrittori grazie alla generazione di attività basata sull'IA a partire da note e feedback, oltre che ai documenti collaborativi integrati nel contesto di lavoro.

Gli scrittori suddividono i progetti in attività cardine come la stesura della bozza, la redazione e la revisione, riservando del tempo alla scrittura e utilizzando il metodo Pomodoro per mantenere lo slancio. La definizione delle priorità tramite la Matrice di Eisenhower aiuta ad affrontare prima i lavori urgenti, mentre i promemoria automatici impediscono eventuali ritardi. I grafici Gantt e le automazioni delle scadenze di ClickUp rendono l'applicazione delle scadenze un processo senza intoppi per gli scrittori.

Grammarly è un ottimo strumento per suggerimenti in tempo reale su grammatica, tono e chiarezza, mentre l'app Hemingway semplifica la prosa segnalando gli avverbi e la voce passiva. Inoltre, ClickUp è un ottimo strumento per la stesura e la modifica grazie a ClickUp Docs, che offre editing collaborativo, rilevamento del cursore in tempo reale e assegnazione dei commenti. Puoi anche utilizzare ClickUp Brain integrato nei tuoi documenti per generare prime bozze, migliorare la scrittura e riepilogare i contenuti.

Gli scrittori tengono traccia delle revisioni e dei feedback utilizzando strumenti dotati di cronologia delle versioni, commenti in linea e commenti collegati alle attività. Strumenti come ClickUp, Documenti Google e Notion consentono il rollback delle versioni e thread di feedback chiari collegati a bozze o attività specifiche.

Inizia a scrivere con strumenti intuitivi e di facile accesso come ClickUp o Google Workspace, poiché sono semplici da configurare e utilizzare. Queste piattaforme utilizzano bacheche visive o documenti condivisi che richiedono una configurazione minima, pur consentendo di organizzare il lavoro in modo efficiente.