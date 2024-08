Gestione creativa dei progetti: Una guida per i project manager

Come capo di un team creativo, sapete che caos e creatività vanno di pari passo. Avete diversi progetti in corso contemporaneamente, ognuno con scadenze ravvicinate, mentre vi destreggiate tra più strumenti e collaborate tra i vari reparti.

Fortunatamente, il caos controllato è a portata di mano con il project management creativo. Questo framework offre processi per portare i progetti creativi dall'ideazione alla produttività, senza rovinare gli aspetti organici e innovativi del processo di design. 👩🏽‍🎨

Vi spiegheremo cos'è il project management creativo e metteremo in evidenza le differenze chiave rispetto al project management tradizionale. Scoprirete i nostri strumenti preferiti per il project management creativo e i vantaggi della loro implementazione, oltre a un caso di studio da cui trarre ispirazione.

Che cos'è Creative Project Management?

Il project management creativo è una procedura strutturata per la gestione dei progetti

processo di pianificazione

project management e monitoraggio dei progetti, dall'ideazione alla consegna. Pensato per i team creativi, questo framework si occupa dell'impostazione degli obiettivi, dell'identificazione delle chiavi di interesse e della semplificazione dei flussi di lavoro per tutti i membri del team. 💪

I processi di project management creativo mirano a ridurre il caos e a minimizzare il rischio che problemi come lo scope creep, le distrazioni e i limiti delle risorse ritardino il progetto. Questo quadro fornisce anche una struttura che guida le attività quotidiane e l'intera Sequenza del progetto.

Poiché il project management creativo supervisiona un progetto dall'inizio alla fine, il quadro esatto varia da team a team. La maggior parte dei sistemi di gestione dispone in genere di strumenti per monitorare i risultati e le attività cardine, di procedure operative standard (SOP) per la gestione delle risorse creative e di una gerarchia decisionale strutturata.

La differenza tra Creative Project Management e Traditional Project Management

Il project management tradizionale è un processo rigido che controlla strettamente il modo in cui il lavoro si muove attraverso la pipeline per creare i risultati. Il project management creativo, invece, è più flessibile e promuove l'ideazione organica. 👩‍💻

Un esempio evidente è la revisione del lavoro da parte dei manager. Nel project management tradizionale, il processo di revisione si concentra sul completamento del lavoro. Nei progetti creativi, la revisione tende a essere più coinvolta e diretta.

Per istanza, un project manager creativo annota i progetti video e aggiunge markup ai file di design. Da fare revisioni approfondite del codice per verificarne la chiarezza e l'efficacia, oppure aggiungere feedback per le revisioni in un progetto

brief di contenuto

.

Un'altra differenza fondamentale è che i project manager creativi costruiscono spazi nei progetti e nei processi per

tecniche creative

. Invece di assegnare un tempo fisso per un'attività, il provider può fornire un intervallo di tempo. Questo permette ai creativi di sviluppare la migliore idea possibile senza la pressione delle scadenze.

Componenti del Creative Project Management

Il project management creativo è composto da diversi componenti, come il

gestione del cliente

e del team interno. Inoltre, bisogna pianificare e gestire il tempo per mantenere il progetto nei tempi previsti. Qui scoprirete i componenti critici del project management creativo. 🛠️

Adattamento degli elementi principali del creative project management

Il project management ha tre componenti principali: ambito, costi e tempi. Ogni elemento ha un impatto significativo sui risultati del progetto. Questo aspetto è particolarmente rilevante quando si parla di team creativi in cui la gestione ha un approccio meno rigido.

Ecco come questi tre elementi principali si riferiscono al project management creativo:

**Ambito: l'ambito dei progetti creativi tende a essere più flessibile. Anche se l'obiettivo principale può essere la creazione di un sito web, questo significa cose diverse per persone diverse. Un cliente potrebbe volere due pagine di destinazione, un negozio online e un blog completo. L'impostazione dell'ambito del progetto evita errori di comunicazione e cancella le aspettative

da fare: Costi: I risultati creativi variano, così come i costi. In qualità di manager, è essenziale sedersi e riflettere sui costi relativi al progetto. Costruite processi per affrontare le sviste o gli eccessi di un progetto e quanto costa al vostro team

I risultati creativi variano, così come i costi. In qualità di manager, è essenziale sedersi e riflettere sui costi relativi al progetto. Costruite processi per affrontare le sviste o gli eccessi di un progetto e quanto costa al vostro team **Con una maggiore flessibilità aumentano i rischi legati alla programmazione e all'assegnazione del tempo di lavoro. Per i team creativi, è consigliabile inserire nella sequenza temporale del progetto più ampio delle attività flessibili. In questo modo si lascia spazio alla creatività, pur mantenendo il progetto in linea con i tempi

Impostare obiettivi raggiungibili e misurabili

L'impostazione degli obiettivi è fondamentale in tutti i progetti, ma soprattutto in quelli creativi.

Questi obiettivi devono essere impostati in anticipo con il contributo di tutte le parti chiave. Ciò include i gestori del team e il client. Devono essere comunicati chiaramente al team che lavora al progetto. Controllate regolarmente che gli obiettivi e tutte le attività siano direttamente collegate al raggiungimento dell'oggetto principale.

Collegate le singole attività agli obiettivi di un progetto di ampio respiro per visualizzare in tempo reale e in modo misurabile lo stato del vostro team in ClickUp

Costruzione di piani flessibili progettati per raggiungere gli obiettivi

Il piano è un'attività cruciale per i project manager creativi. Non solo dovrete assegnare le attività ai membri del team, ma dovrete anche assicurarvi che tutti i lavori siano suddivisi correttamente per raggiungere l'obiettivo principale.

Da fare è utilizzare un software di project management. Questi strumenti accelerano i processi e costruiscono migliori attività. Automatizzano i lavori più impegnativi e creano dashboard visivi per pianificare il progetto dall'inizio alla fine, consentendo al contempo flessibilità nelle scadenze e nell'assegnazione del tempo.

Rimanete in carreggiata in ClickUp con le sequenze temporali dei progetti che vi mostrano rapidamente chi deve fare cosa e quando

Un'altra opzione se lavorate a progetti di sviluppatori creativi è quella di usare la funzione ciclo di vita dello sviluppo dei sistemi (SDLC), un modello concettuale di piano che affronta la progettazione, lo sviluppo, il collaudo, la distribuzione e la manutenzione di un sistema o di un prodotto.

Responsabilità del Creative Project Manager

I project manager creativi occupano una posizione unica all'interno di organizzazioni e agenzie. Guidano i processi, monitorano lo stato del progetto e promuovono un ambiente creativo che incoraggia il team a sviluppare grandi idee. 💡

Oltre a pianificare la Sequenza del progetto, costruite la collaborazione, create processi trasparenti e programmate sessioni di brainstorming in cui i membri del team possono ideare.

Il risultato è che i team devono fornire i risultati in tempo, ma il modo in cui ci arrivano è un approccio più creativo, flessibile e adattabile.

Ecco le responsabilità e le competenze chiave richieste a un project manager creativo:

Gestione dei client : I project manager creativi non si limitano a gestire i membri del team. Dovete anche gestire le aspettative dei client e le comunicazioni in ogni fase del progetto

: I project manager creativi non si limitano a gestire i membri del team. Dovete anche gestire le aspettative dei client e le comunicazioni in ogni fase del progetto Onboarding: Sia che si tratti di assumere freelance concertificazioni di design o di un nuovo membro del team con conoscenze approfondite di codice, i gestori del team creativo hanno bisogno di inserire i dipendenti. In genere si tratta di aggiungerli al software di project management, di metterli in connessione con le risorse umane e di finalizzare i contratti

Sia che si tratti di assumere freelance concertificazioni di design o di un nuovo membro del team con conoscenze approfondite di codice, i gestori del team creativo hanno bisogno di inserire i dipendenti. In genere si tratta di aggiungerli al software di project management, di metterli in connessione con le risorse umane e di finalizzare i contratti **Una responsabilità chiave è quella di garantire che nulla ritardi o faccia deragliare il progetto. Ciò significa gestire i conflitti interni al team e sviluppare soluzioni creative ai problemi della catena di fornitura o dell'allocazione delle risorse

Reportistica e revisione: I project management creativi hanno un ruolo attivo nella revisione dei mock-up e delle bozze, oltre a riferire regolarmente gli aggiornamenti al client

I project management creativi hanno un ruolo attivo nella revisione dei mock-up e delle bozze, oltre a riferire regolarmente gli aggiornamenti al client **Monitoraggio dello stato di avanzamento: il monitoraggio dello stato di avanzamento dall'avvio all'esecuzione è fondamentale. Ciò comporta la necessità di tenere sotto controllo lo stato di ciascun membro del team e l'intero processo del progetto nel suo complesso

Processo e Ciclo di vita del Creative Project Management

Il framework del project management creativo si adatta allo stato dei progetti, dal brainstorming al wireframing e alla consegna finale.

Migliorare la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Ecco le quattro fasi del progetto creativo del project management, ovvero il ciclo di vita della creatività e cosa aspettarsi in ogni passaggio. 🎨

Inizio

Tutti i progetti creativi iniziano con una fase di avvio. Si pensi ai grafici che creano immagini per le campagne pubblicitarie, ai copywriter che scrivono

contenuti di branding

per uno script, o di web designer che costruiscono un sito web da zero. Si tratta di gettare le basi per un progetto dall'esito positivo.

All'inizio, il team creerà una carta del progetto, con il consenso delle parti interessate, ed elencherà gli obiettivi del progetto. Si definirà l'ambito del progetto, comprese le aspettative e le consegne.

Considerate questi elementi per creare un progetto efficace:

Consegne : Sono gli elementi che il client si aspetta di ricevere alla fine del progetto, come il wireframe di un sito web, i file multimediali digitali o un prodotto

Sono gli elementi che il client si aspetta di ricevere alla fine del progetto, come il wireframe di un sito web, i file multimediali digitali o un prodotto Tempistica del progetto : In qualità di manager, sapete quanto sia importante la sequenza temporale per l'esito positivo di un progetto. Creare una Sequenza prevista per mantenere tutti in carreggiata

In qualità di manager, sapete quanto sia importante la sequenza temporale per l'esito positivo di un progetto. Creare una Sequenza prevista per mantenere tutti in carreggiata Attività cardine : Si tratta di eventi chiave da non perdere. All'inizio, stabilite delle attività cardine, come un prodotto V1 o un sito web in fase, per evidenziare gli eventi importanti nell'ambito del progetto

Si tratta di eventi chiave da non perdere. All'inizio, stabilite delle attività cardine, come un prodotto V1 o un sito web in fase, per evidenziare gli eventi importanti nell'ambito del progetto Piani di reportistica e comunicazione: Durante il percorso dovrete tenere aggiornato il client sullo stato del progetto. Create un quadro di riferimento per le pratiche di reportistica e create piani di comunicazione per fornire un feedback dall'inizio al completamento del progetto

Durante il percorso dovrete tenere aggiornato il client sullo stato del progetto. Create un quadro di riferimento per le pratiche di reportistica e create piani di comunicazione per fornire un feedback dall'inizio al completamento del progetto $$$a: Creare una ripartizione dettagliata del budget del progetto e dei costi previsti. Includete un linguaggio per la gestione di lavori aggiuntivi non previsti nell'ambito del progetto

Piano

La fase di pianificazione consiste nel prendere l'ambito del progetto e suddividerlo in flussi di lavoro e attività per ciascun membro del team. In questa fase, iniziate a pianificare il processo creativo e a snellire i flussi di lavoro utilizzando

un software di project management creativo

come ClickUp, il software offre varie visualizzazioni, tra cui tavole Kanban, grafici Gantt e calendari per costruire la sequenza temporale del progetto.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Con

project management del progetto

strumenti, stabilite obiettivi e attività cardine e iniziate a pianificare la vostra tabella di marcia verso l'esito positivo. Considerate le capacità dei membri del team e suddividete le attività in base alle impostazioni. Decidete chi sarà responsabile di quali parti del progetto e valutate se sia necessario assumere dei freelance o altri membri del team.

Celebrate i momenti importanti creando chiare attività cardine del progetto in ClickUp

Esecuzione

Si tratta di gestire le attività, collaborare con il team e terminare i lavori. Date priorità alle attività, risolvete i colli di bottiglia quando si presentano e festeggiate le piccole vittorie.

Per facilitare questa fase, utilizzate strumenti di monitoraggio del tempo e check-in regolari, in modo che i membri del team siano aggiornati e in linea con la Sequenza del progetto e con eventuali problemi. Offrite supporto alla gestione del tempo riadattando i flussi di lavoro e i programmi se un'attività richiede più tempo del previsto.

Scoprite quanto tempo il vostro team sta impiegando per completare le attività di ClickUp con le funzionalità di monitoraggio del tempo

Tracciate i progressi aggiornando gli stati delle attività man mano che vengono completate. Utilizzate dashboard e viste Bacheca per segmentare i lavori in corso, in fase di revisione o in arrivo. Ottenete lo stato di avanzamento del progetto in tempo reale con notifiche e monitorate il flusso di lavoro creativo per assicurarvi che nulla vada perso.

Signoff creativo

Da fare! Il progetto è terminato ed è ora di consegnarlo al client. In questa fase, è essenziale rivedere il lavoro completato e assicurarsi che tutti gli obiettivi siano stati riuniti. Successivamente, invierete gli elementi del progetto al client per la revisione.

Se tutto va bene, potete festeggiare l'esito positivo del progetto creativo. A volte potrebbe essere necessario apportare alcune revisioni o modifiche minori prima di chiudere il progetto.

Strumenti di project management creativo e software

Per semplificarvi la vita, esistono diversi strumenti e software per il project management creativo che semplificano tutto, dall'ideazione ai flussi di lavoro e alla reportistica.

Software di project management di ClickUp

fornisce una piattaforma all-in-one per le esigenze del vostro team creativo. ✅

Utilizzate le funzionalità integrate di ClickUp AI per generare idee di prodotto, fare brainstorming su progetti creativi o prendere note di riepilogo/riassunto dalle discussioni con il team. Pianificate rapidamente e date priorità alle vostre iniziative, impostando obiettivi e creando flussi di lavoro nello stesso spazio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs_Chat-view_List-view_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenti, vista Chat e vista Elenco /$$$img/

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

ClickUp rende la collaborazione del team più accessibile che mai. Utilizzo

Documenti ClickUp

per archiviare le procedure operative standard dei progetti creativi e accedere alla funzionalità/funzione Chattare per condividere gli aggiornamenti istantanei con i membri del team interessati.

ClickUp per le agenzie creative

riunisce i processi di progettazione in un unico spazio. Utilizzate le lavagne online per generare idee su una tela creativa e assegnare istantaneamente attività basate su tali idee. La correzione di bozze è indolore grazie alle funzionalità/funzione di markup e feedback presenti in app. Utilizzate le autorizzazioni per aggiungere ospiti (come il client) al progetto e consentire loro di vedere gli elementi che gli interessano e nient'altro.

Rendete il vostro processo creativo più divertente e coinvolgente con l'accesso a più di 1.000 modelli. Sono disponibili anche modelli di piano come

Modello di piano per progetti creativi di ClickUp

per risparmiare tempo nella stesura delle procedure.

I vantaggi e le sfide del Creative Project Management

Se siete pronti ad affrontare il project management creativo, ci sono diversi vantaggi e sfide. In questa sede illustreremo le principali ragioni per implementare processi e procedure per snellire i progetti creativi e affrontare queste sfide. 🙌

Benefici del creative project management

Sebbene il project management creativo richieda tempo, l'implementazione di una struttura efficace comporta numerosi vantaggi.

Ecco alcuni dei principali vantaggi del project management creativo:

Flussi di lavoro semplificati: Con un software e un po' di piano, è possibile automatizzare il lavoro creativo per il team del progetto, assegnando istantaneamente le attività e assicurando che tutti sappiano chi è responsabile di quale lavoro

Con un software e un po' di piano, è possibile automatizzare il lavoro creativo per il team del progetto, assegnando istantaneamente le attività e assicurando che tutti sappiano chi è responsabile di quale lavoro Più chiari Obiettivi del progetto : I processi stabiliti rendono più facile per il team comprendere gli obiettivi del progetto e ciò che ci si aspetta da loro

I processi stabiliti rendono più facile per il team comprendere gli obiettivi del progetto e ciò che ci si aspetta da loro processi agili I processi di gestione creativa offrono un ambiente di lavoro flessibile in cui i creativi sviluppano le loro idee migliori senza sentirsi oppressi dai processi

I processi di gestione creativa offrono un ambiente di lavoro flessibile in cui i creativi sviluppano le loro idee migliori senza sentirsi oppressi dai processi Migliore gestione delle risorse : Pianificare il processo creativo significa avere un migliore controllo sulla gestione delle risorse e creare processi decisionali per garantire un uso appropriato delle risorse

Sfide nel creative project management

I vantaggi sono evidenti, ma ci sono anche alcune insidie da cui diffidare. Naturalmente, queste sfide possono influire sull'esito positivo del progetto e sulla soddisfazione del client. Il project management creativo deve affrontare sfide dovute al team interno e alle sue esigenze.

Gli ostacoli più comuni nel project management creativo includono:

Modifiche dell'ambito del progetto: I progetti creativi sono imprevedibili e i client possono volere di più man mano che il progetto si sviluppa. Il project creep, ovvero l'aumento del lavoro richiesto rispetto a quanto pianificato inizialmente, influisce sul budget e sulla capacità di soddisfare le aspettative. Al momento della stesura del contratto con il client, indicate come verranno gestiti i lavori aggiuntivi che esulano dall'ambito del progetto, per evitare che ciò accada

I progetti creativi sono imprevedibili e i client possono volere di più man mano che il progetto si sviluppa. Il project creep, ovvero l'aumento del lavoro richiesto rispetto a quanto pianificato inizialmente, influisce sul budget e sulla capacità di soddisfare le aspettative. Al momento della stesura del contratto con il client, indicate come verranno gestiti i lavori aggiuntivi che esulano dall'ambito del progetto, per evitare che ciò accada **Con più membri del team che lavorano su cose diverse, è facile che le cose cadano nel dimenticatoio o che si verifichino errori di comunicazione, come non fornire aggiornamenti o richiedere modifiche alla persona giusta. Stabilite piani di comunicazione e create sistemi di responsabilità in modo che i membri del team sappiano chi contattare

Ambienti di lavoro troppo rigidi: I progetti creativi hanno bisogno di flessibilità per prosperare, ma molti processi richiedono anche una certa rigidità. La chiave è trovare un equilibrio tra la libertà di creatività e l'impostazione di aspettative e linee guida

**Non impostare aspettative chiare: il client deve essere soddisfatto del prodotto consegnato. Se non avete dichiarato chiaramente ciò che il cliente riceverà durante la fase di avvio, potreste avere problemi quando sarà il momento di firmare il lavoro. Per evitare questo problema, occorre impostare consegne realizzabili e realistiche e comunicare regolarmente con il client

Caso di studio: Esempi di project management creativo

Volete sapere come i team creativi utilizzano ClickUp per gestire ogni tipo di progetto? Guardate come Trinetix ha sfruttato le funzionalità/funzione di ClickUp per scalare i suoi lavori richiesti in questo studio di caso

caso di studio

. 🏆

Trinetix è un'azienda informatica che aiuta i client di alto livello attraverso lo sviluppo di app mobili, la progettazione e l'automazione intelligente.

Tuttavia, processi inefficienti impedivano al team di fare il proprio lavoro al meglio e di scalare l'offerta dell'azienda. C'era confusione nel loro sistema di onboarding, si destreggiavano tra più strumenti che non lavoravano bene insieme e perdevano tempo a gestire questi ostacoli.

L'obiettivo principale era trovare uno strumento che facesse tutto. Ecco perché hanno scelto ClickUp per snellire e semplificare i processi creativi. Ora, Teams utilizza ClickUp come soluzione all-in-one per creare piani visivi per i percorsi di carriera dei membri del team, automatizzare i flussi di lavoro, semplificare i passaggi di consegne e centralizzare i documenti aziendali essenziali.

Usa ClickUp per supportare il tuo Team creativo

Il project management creativo prevede la creazione di processi e procedure che consentano al team di sviluppare le idee più innovative. Dall'avvio e dal piano all'esecuzione e all'approvazione del client, questi processi guidano ogni aspetto dei lavori richiesti dal team.

Iscriviti a ClickUp

e iniziate a costruire un quadro di project management creativo migliore. Grazie a strumenti come l'automazione delle attività, i dashboard e gli hub di documentazione, è più facile che mai allineare e supportare il team per ottenere risultati eccellenti. ✨

Frequenze comuni

1. Quali sono le 3 chiavi cruciali per un project management creativo?

Le tre chiavi cruciali del project management creativo sono l'impostazione di obiettivi misurabili, il piano e l'assegnazione delle attività ai membri del team interessati e l'utilizzo di strumenti per monitorare lo stato.

**2. Che cos'è la creatività nel project management?

La creatività aiuta i project manager a risolvere problemi complessi, a sviluppare soluzioni uniche ai colli di bottiglia e a sviluppare idee innovative per servire meglio i client.

3. Quali sono le 3 cose importanti nel project management?

Le tre cose essenziali nel project management sono il piano, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio. Un project manager deve pianificare l'ambito del progetto, compresi i risultati e gli obiettivi. Deve inoltre mappare i flussi di lavoro e assegnare le attività, monitorando lo stato di avanzamento in ogni fase del progetto.