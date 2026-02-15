Le 10 migliori alternative a Taiga nel 2026

La maggior parte dei team Agile si scontra con lo stesso ostacolo con Taiga: quello che inizia come uno strumento leggero e intuitivo per gli sviluppatori diventa un onere di manutenzione quando servono integrazioni aziendali, visibilità interfunzionale o flussi di lavoro basati sull'IA che non richiedono una laurea in DevOps per essere configurati, cosa particolarmente importante ora che l'84% delle organizzazioni Agile ha adottato l'IA.

Questa guida analizza 10 alternative a Taiga. Troverai piattaforme all-in-one come ClickUp che eliminano la proliferazione degli strumenti, oltre a opzioni specializzate come Jira per funzionalità Scrum avanzate. L'obiettivo è aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle esigenze effettive del tuo team, non solo quella che funzionava quando eravate cinque ingegneri in un garage.

Panoramica delle alternative a Taiga

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi* ClickUp Teams che desiderano uno spazio di lavoro all-in-one basato sull'IA che sostituisca più strumenti ClickUp Brain, Sprints, Automazioni, oltre 15 visualizzazioni, Documenti, Chat Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende. monday. com Teams che necessitano di bacheche visive e di una rapida adozione interfunzionale Bacheche personalizzabili, automazioni senza codice, viste multiple I piani partono da 12 $/utente/mese. Jira Teams di sviluppo software che eseguono sprint Agile strutturati Bacheca Scrum/Kanban, JQL, oltre 5.700 app sul Marketplace Gratis; piani a pagamento a partire da 8,15 $/utente/mese. Asana Teams interfunzionali che necessitano di visibilità sul portfolio e flussi di lavoro basati sull'IA Work Graph, AI Studio, Portfolios, Carico di lavoro Gratis; piani a pagamento a partire da 10,99 $/utente/mese Trello Teams che desiderano bacheche Kanban semplici con una configurazione minima Bacheche drag-and-drop, automazioni Butler, Power-Up Gratuito; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese Wrike Team aziendali che necessitano di governance, reportistica e controllo avanzato dei progetti Work Intelligence IA, roadmap avanzate, correzione di bozze I piani partono da 9,80 $/utente/mese. Notion Teams che combinano documentazione, wiki e monitoraggio leggero delle attività Database relazionali, Notion IA, modelli flessibili Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese Zoho Projects Teams che già utilizzano l'ecosistema Zoho Diagrammi Gantt, monitoraggio del tempo, integrazioni native Zoho Piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese Smartsheet Teams che hanno familiarità con i fogli di calcolo in settori regolamentati o complessi Interfaccia basata su griglia, Centro di controllo, Certificazioni di conformità I piani partono da 9 $/utente/mese. Basecamp Teams remoti che desiderano una comunicazione asincrona semplice e un monitoraggio leggero dei progetti Bacheche, check-in, grafici Hill I piani partono da 15 $/utente/mese.

Perché scegliere le alternative a Taiga

Taiga è uno strumento di project management open source creato per i team Agile che utilizzano flussi di lavoro Scrum o Kanban. È uno degli strumenti preferiti dagli sviluppatori che desiderano una soluzione self-hosted senza costi di licenza. Tuttavia, man mano che il tuo team cresce o i tuoi progetti diventano più complessi, potresti notare alcune crepe.

Forse sei stanco della manutenzione tecnica che comporta uno strumento self-hosted. O forse i tuoi team di marketing e progettazione trovano l'interfaccia del software Taiga troppo rigida e incentrata sugli sviluppatori per i loro flussi di lavoro creativi. Questo attrito porta i team a creare i propri sistemi in altri strumenti, causando silos di informazioni e rendendo impossibile avere una visione d'insieme.

Ecco cosa spinge in genere alla ricerca di alternative a Taiga:

Lacune di integrazione: Taiga non ha una connessione nativa con molti strumenti aziendali popolari, costringendoti a inserire manualmente i dati e a ricorrere a soluzioni alternative che richiedono molto tempo.

Sfide di scalabilità: la responsabilità dell'auto-hosting richiede risorse tecniche e manutenzione che molti team in crescita non possono permettersi.

Funzionalità limitate: hai bisogno di qualcosa di più delle semplici bacheche di base. Funzionalità avanzate di reportistica, hai bisogno di qualcosa di più delle semplici bacheche di base. Funzionalità avanzate di reportistica, gestione delle risorse e basate sull'IA stanno diventando essenziali, e il modello open source di Taiga è in ritardo.

Scarsa collaborazione tra i team: quando i team non di sviluppo non riescono a utilizzare facilmente lo strumento principale del progetto, smettono di usarlo. Questo spinge la comunicazione verso altre app e rende il vero allineamento una lotta costante. quando i team non di sviluppo non riescono a utilizzare facilmente lo strumento principale del progetto, smettono di usarlo. Questo spinge la comunicazione verso altre app e rende il vero allineamento una lotta costante.

L'alternativa giusta dipende dalle dimensioni del tuo team e dalla sua dimestichezza con la tecnologia. Dipende anche dal fatto che tu voglia sfuggire alla proliferazione degli strumenti, ovvero la frammentazione del lavoro su più strumenti scollegati tra loro che ora colpisce le aziende che utilizzano 101 diverse applicazioni SaaS, con un'area di lavoro all-in-one o che abbia semplicemente bisogno di uno strumento specializzato più facile da usare.

Le migliori alternative a Taiga da utilizzare

Ciascuno degli strumenti riportati di seguito affronta specifici punti critici che allontanano i team da Taiga. io. Li abbiamo organizzati in base ai loro punti di forza principali, in modo che possiate trovare rapidamente quello che soddisfa le vostre esigenze.

Ottieni una visione completa dei tuoi piani di sviluppo con ClickUp.

Stai abbandonando Taiga perché sei stanco di vedere il tuo lavoro disperso in diverse app? Hai le tue attività in un posto, i tuoi documenti in un altro e le conversazioni del tuo team in un terzo. Questa dispersione di contesto, in cui i team perdono ore a cercare informazioni in app scollegate tra loro, significa che passi più tempo a cercare informazioni che a lavorare effettivamente, con un enorme calo di produttività: il 70% dei dipendenti impiega più di un'ora per cercare una singola informazione.

Elimina il caos e riunisci la gestione dei progetti, i documenti e la comunicazione del team in un'unica piattaforma con ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, una piattaforma unificata in cui progetti, documenti e conversazioni convivono con l'IA contestuale integrata come livello di intelligenza. È progettato per sostituire più strumenti riunendo la project management, i documenti e la comunicazione del team in un'unica piattaforma. Invece di pagare e gestire app separate, ottieni un ambiente unificato in cui tutto il tuo lavoro vive e si connette.

Passa dalla proliferazione del lavoro alla convergenza con ClickUp

Smetti di perdere tempo con aggiornamenti manuali dello stato e ricerche nei thread di commenti. Ottieni un assistente AI che comprenda l'intero spazio di lavoro con ClickUp Brain. Puoi chiedergli di riepilogare l'attività delle attività, generare brief di progetto o rispondere a domande sui blocchi. Poiché è integrato ovunque, puoi semplicemente @menzionare Brain in un'attività o in un messaggio di chat per ottenere una risposta immediata e contestualizzata tratta dai tuoi progetti reali.

@Brain pubblicherà una risposta al tuo commento o messaggio in thread.

Per i team che necessitano di solide funzionalità Agile, gestisci l'intero ciclo di sviluppo con ClickUp Sprints. Puoi creare cartelle Sprint dedicate, gestire il tuo backlog e utilizzare i punti dello sprint per stimare il lavoro richiesto. Visualizza i progressi del tuo team con i grafici Velocity che tracciano il lavoro medio completato in diversi sprint, aiutandoti a pianificare in modo più accurato.

Gestisci gli sprint di sviluppo e i backlog con ClickUp Sprints.

I Super Agent di ClickUp operano a livello di area di lavoro, monitorando continuamente progetti, attività e segnali nell'intero ambiente. In questa visualizzazione, un Super Agent analizza i dati dello sprint, rileva rischi come priorità scadute e fornisce informazioni utili senza monitoraggio manuale. Invece di limitarsi a generare reportistica, suggerisce in modo proattivo i passaggi successivi, come la creazione di programmi o la concentrazione dei team sul lavoro di maggiore impatto.

E potrai finalmente abbandonare le attività manuali più impegnative. Crea regole di flusso di lavoro senza codice con semplici trigger e azioni utilizzando ClickUp Automations. Ad esempio, puoi impostare una regola per modificare automaticamente lo stato di un'attività quando arriva la data di scadenza o assegnare una nuova attività a una persona specifica quando viene creata.

Le migliori funzionalità di ClickUp

ClickUp Brain: ottieni riepiloghi delle attività basati sull'intelligenza artificiale, genera report e rispondi alle domande con il contesto delle tue attività, dei tuoi documenti e delle tue conversazioni utilizzando questo assistente AI integrato in tutto il tuo spazio di lavoro di ClickUp.

ClickUp Sprints: pianifica ed esegui sprint con funzionalità dedicate per la gestione del backlog, la pianificazione degli sprint e il monitoraggio della velocità, oltre a utilizzare i punti dello sprint per stimare il lavoro richiesto e monitorare la capacità del team.

ClickUp Automazioni: automatizza le attività di routine come la modifica degli stati, l'assegnazione delle attività o la pubblicazione di commenti per risparmiare tempo utilizzando un semplice generatore di trigger e azioni senza codice.

Oltre 15 visualizzazioni: vai oltre le bacheche di base. Visualizza il tuo lavoro con oltre 15 opzioni diverse, tra cui vista Gantt, vai oltre le bacheche di base. Visualizza il tuo lavoro con oltre 15 opzioni diverse, tra cui la visualizzazione Kanban vista Elenco, Calendario e Sequenza, tutte utilizzando gli stessi dati di base.

ClickUp Docs: mantieni i brief dei tuoi progetti, gli appunti delle riunioni e i wiki collegati al lavoro a cui fanno riferimento creando, modificando e collaborando su documenti direttamente collegati alle tue attività. mantieni i brief dei tuoi progetti, gli appunti delle riunioni e i wiki collegati al lavoro a cui fanno riferimento creando, modificando e collaborando su documenti direttamente collegati alle tue attività.

ClickUp Chat: mantieni le discussioni relative al progetto fuori dalle conversazioni email sparse e in un unico luogo ricercabile con conversazioni in tempo reale nei canali o messaggi diretti proprio accanto al tuo lavoro. mantieni le discussioni relative al progetto fuori dalle conversazioni email sparse e in un unico luogo ricercabile con conversazioni in tempo reale nei canali o messaggi diretti proprio accanto al tuo lavoro.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Una vera piattaforma all-in-one: sostituisce la necessità di strumenti separati per il project management, la documentazione e la comunicazione, riducendo la proliferazione degli strumenti e i costi di sottoscrizione. sostituisce la necessità di strumenti separati per il project management, la documentazione e la comunicazione, riducendo la proliferazione degli strumenti e i costi di sottoscrizione.

IA sensibile al contesto: ottieni risposte e riepiloghi basati sui dati specifici della tua area di lavoro con ClickUp Brain, rendendolo molto più utile dei generici chatbot IA.

Flessibilità senza pari: la piattaforma si adatta a qualsiasi metodologia, dallo Scrum rigoroso al Kanban o persino al project management tradizionale, senza costringerti a seguire un unico flusso di lavoro.

Contro:

Il numero elevato di funzionalità/funzioni può comportare una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti abituati a strumenti più semplici.

L'app mobile è funzionale, ma non offre ancora tutte le potenzialità dell'esperienza desktop.

Per ottenere il massimo dalla piattaforma è necessario un processo di configurazione e onboarding mirato.

Prezzi di ClickUp

[pricing=tabella]

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

🐞 Guarda questo video per imparare a scrivere report di bug chiari e pronti per gli sviluppatori, che riducono il numero di scambi di comunicazioni e accelerano le correzioni.

2. monday. com (Ideale per bacheche di progetto visive e intuitive con rapida adozione da parte del team)

Se i tuoi colleghi non tecnici trovano l'interfaccia di Taiga confusa, monday.com è una ventata di aria fresca. È noto per il suo design colorato, visivo e intuitivo che rende la project management meno faticosa. Le bacheche drag-and-drop sono facili da usare per chiunque, il che significa un'adozione più rapida in tutta l'organizzazione.

La piattaforma è costruita attorno al concetto di "Work OS" (sistema operativo di lavoro), che consente di personalizzare le bacheche per quasi tutti i flussi di lavoro, dalle campagne di marketing allo sviluppo di software. È possibile aggiungere oltre 20 diversi tipi di colonne per tenere traccia di tutto, dallo stato e dagli assegnatari alle formule e al monitoraggio del tempo. Questa chiarezza visiva aiuta tutti a vedere cosa è in corso, cosa è bloccato e cosa è terminato senza bisogno di un background tecnico.

monday. com offre anche funzionalità/funzioni IA per aiutare a generare attività, riecheggiare gli aggiornamenti e scrivere contenuti. Il suo generatore di automazioni utilizza una semplice logica "if this, then that" (se questo, allora quello), che consente di creare regole senza scrivere alcun codice.

monday. com funzionalità/funzioni migliori

Bacheche personalizzabili: personalizza le bacheche dei tuoi progetti con oltre 20 tipi di colonne per adattarle al tuo flusso di lavoro specifico.

Automazioni senza codice: imposta regole semplici per automatizzare attività ripetitive come la notifica ai membri del team o la modifica dello stato di un'attività.

Visualizzazioni multiple: passa facilmente da una modalità all'altra per visualizzare il tuo lavoro, tra cui le visualizzazioni Tabella, Kanban, Sequenza e Calendario.

Monday. com pro e contro

Pro:

Interfaccia altamente intuitiva: i nuovi utenti possono iniziare in pochi minuti con una formazione minima.

Flessibile per vari reparti: la piattaforma offre prodotti specializzati per CRM, sviluppo e assistenza, consentendo la standardizzazione in tutta l'azienda.

Ampia libreria di modelli: una vasta gamma di modelli predefiniti ti aiuta a configurare rapidamente il sistema.

Contro:

I prezzi possono essere complessi, con un numero minimo di postazioni e livelli di bucket che possono risultare costosi per i team più piccoli.

L'accesso degli ospiti è a pagamento, il che può comportare costi imprevisti.

Alcune funzionalità chiave, come il monitoraggio del tempo, sono disponibili solo nei piani di livello superiore.

Prezzi di monday.com

Base: 12 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Standard: 17 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Pro: 28 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: Personalizzata

Valutazioni e recensioni su monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.800 recensioni)

3. Jira (ideale per i team di sviluppo software che utilizzano sprint Agile)

tramite Jira

Quando si cerca un confronto tra Taiga e uno strumento per l’azienda, Jira è spesso il primo nome che viene in mente. Entrambi sono progettati per flussi di lavoro Agile, ma Jira offre un livello di profondità, configurabilità e integrazione che Taiga, in quanto strumento open source, non può eguagliare. È lo standard del settore per un motivo.

Jira è progettato appositamente per i team di sviluppo software ed eccelle nelle bacheche Scrum e Kanban con funzionalità per la pianificazione degli sprint, la gestione del backlog e il monitoraggio della velocità. Per gli utenti esperti, JQL (Jira Query Language) consente la creazione di filtri e report personalizzati altamente specifici. La vera potenza della piattaforma si usufruisce attraverso il suo ecosistema, con oltre 5.700 app sull'Atlassian Marketplace e una perfetta integrazione con strumenti come Confluence e Bitbucket.

Questa potenza ha un rovescio della medaglia: la complessità. L'interfaccia può risultare opprimente per gli utenti non tecnici e una configurazione adeguata richiede tempo e competenze significative.

Le migliori funzionalità di Jira

Bacheche Scrum e Kanban: gestisci gli sprint con funzionalità dettagliate come la gestione del backlog, i grafici burndown e i limiti di lavoro in corso (WIP).

JQL (Jira Query Language): crea potenti query personalizzate per creare filtri e report precisi per le tue dashboard.

Oltre 5.700 app nel Marketplace: estendi le funzionalità di Jira con una vasta libreria di integrazioni di terze parti per quasi tutte le esigenze.

Pro e contro di Jira

Pro:

Funzionalità Deep Agile: le sue funzionalità per la pianificazione degli sprint, il monitoraggio della velocità e la gestione delle release sono mature e apprezzate da migliaia di team di sviluppo.

Flussi di lavoro altamente personalizzabili: puoi definire il percorso esatto che seguono i tuoi problemi con condizioni personalizzate, validatori e post-funzioni.

Solido ecosistema Atlassian: le integrazioni native con Confluence, Bitbucket e Trello creano un ambiente potente e unificato per lo sviluppo di software.

Contro:

La curva di apprendimento è ripida, in particolare per i membri del team non tecnici o per coloro che non hanno familiarità con le metodologie Agile.

La complessità della configurazione può portare nel tempo a istanze gonfiate e difficili da mantenere.

Le funzionalità di sicurezza chiave come SSO/SCIM fanno parte di una sottoscrizione separata e aggiuntiva.

Prezzi di Jira

Free

Standard: a partire da 8,15 $/utente/mese

Premium: a partire da 16 $/utente/mese

Azienda: Personalizzata

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 14.000 recensioni)

4. Asana (ideale per team interfunzionali che necessitano di visibilità sul portfolio e flussi di lavoro basati sull'IA)

tramite Asana

Se la tua organizzazione ha superato l'approccio incentrato sugli sviluppatori di Taiga, Asana offre una soluzione con un appeal più ampio. Si tratta di una piattaforma di gestione del lavoro per l'azienda che enfatizza l'automazione basata sull'IA ed è progettata per funzionare con i team di marketing, operazioni e prodotto, non solo con gli ingegneri.

Il principale elemento di differenziazione di Asana è il suo modello di dati Work Graph, che mappa le relazioni tra attività, progetti, persone e obiettivi. Ciò fornisce informazioni dettagliate su come il lavoro si collega all'interno dell'organizzazione, cosa che gli strumenti isolati non sono in grado di offrire. Il suo AI Studio consente di creare flussi di lavoro AI personalizzati e senza codice per automatizzare attività come l'instradamento del lavoro, l'invio di aggiornamenti di stato e il promemoria delle scadenze ai membri del team.

Con visualizzazioni come elenchi, bacheche e una sequenza in stile Gantt, Asana offre diversi modi per visualizzare il lavoro. Per la leadership, i Portfolios offrono una panoramica di alto livello dello stato dei progetti in tutta l'azienda.

Le migliori funzionalità di Asana

Modello di dati Work Graph: scopri come il lavoro è collegato all'interno della tua organizzazione, evidenziando automaticamente dipendenze e ostacoli.

AI Studio: crea flussi di lavoro IA senza codice per automatizzare le attività ripetitive e semplificare i processi.

Portfolios e carico di lavoro: ottieni una visibilità a livello dirigenziale sullo stato dei progetti e gestisci la capacità del team per prevenire il burnout.

Pro e contro di Asana

Pro:

Forte riconoscimento nel settore: Asana è leader nei rapporti degli analisti di Gartner e Forrester, a conferma delle sue capacità di azienda.

Flessibile per tutti i reparti: funziona bene sia per le campagne di marketing e il lancio di prodotti che per lo sviluppo di software.

Integrazioni robuste: si collega con oltre 200 app popolari, tra cui Microsoft, Google, Slack e HubSpot.

Contro:

I piani a pagamento hanno un numero minimo di postazioni, il che può rappresentare una sfida per i team più piccoli.

Alcuni utenti hanno espresso frustrazione per le politiche di fatturazione e rinnovo automatico della piattaforma.

Funzionalità avanzate come i Portfolios sono disponibili solo con piani più costosi.

Prezzi di Asana

Personale: gratis

Starter: 10,99 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Avanzato: 24,99 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Azienda: Personalizzata

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.800 recensioni)

5. Trello (ideale per semplici bacheche Kanban con configurazione minima)

tramite Trello

Trello è la definizione stessa di semplicità, e questo è il suo principale punto di forza. Se Taiga ti sembra troppo complicato per le reali esigenze del tuo team, Trello offre un'alternativa semplice: bacheche, elenchi e schede. Si tratta di un sistema visivo che puoi comprendere in pochi minuti: basta trascinare le attività tra le colonne per mostrare lo stato delle attività.

Essendo un prodotto Atlassian, Trello si integra perfettamente con Jira e Confluence, il che è ottimo per i team che hanno bisogno sia di uno strumento semplice per alcuni progetti sia di uno più potente per altri. La sua funzionalità di automazione Butler è in grado di gestire azioni ripetitive come lo spostamento di schede o l'impostazione di date di scadenza, mentre i Power-Up consentono di aggiungere integrazioni e campi personalizzati.

Il limite principale di Trello è che non cerca di essere una soluzione all-in-one. Per i team che hanno solo bisogno di un modo visivo per effettuare il monitoraggio delle attività senza il sovraccarico della pianificazione degli sprint o della reportistica avanzata, Trello è la soluzione perfetta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Bacheche Kanban drag-and-drop: l'interfaccia è incredibilmente intuitiva, rendendo facile per chiunque iniziare a utilizzarla immediatamente.

Automazioni Butler: automatizza azioni semplici e ripetitive con trigger basati su regole per mantenere aggiornate le tue bacheche.

Power-Up: estendi le funzionalità di Trello aggiungendo integrazioni, campi personalizzati e diverse visualizzazioni alle tue bacheche.

Pro e contro di Trello

Pro:

Curva di apprendimento estremamente bassa: la metafora visiva delle bacheche e delle schede è universalmente comprensibile, quindi non è necessaria quasi nessuna formazione.

Facile inserimento: la metafora visiva delle bacheche e delle schede non richiede quasi nessuna formazione per i nuovi membri del team.

Parte dell'ecosistema Atlassian: offre una connessione nativa con Jira e Confluence, offrendo un percorso verso strumenti più potenti quando necessario.

Contro:

Mancano funzionalità avanzate di project management come diagrammi di Gantt, dipendenze e gestione delle risorse.

Le funzionalità di reportistica e analisi sono molto basilari rispetto a piattaforme più complete.

Può diventare disorganizzato e difficile da gestire per progetti complessi con molte attività.

Prezzi di Trello

Free

Standard: 5 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Premium: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: a partire da 17,50 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

6. Wrike (ideale per team aziendali con esigenze complesse in termini di portfolio e governance)

tramite Wrike

Wrike è progettato per le medie imprese e le grandi aziende che richiedono governance avanzata, gestione del portafoglio e visibilità interdipartimentale. Se stai abbandonando Taiga perché la tua organizzazione è cresciuta oltre ciò che uno strumento Agile per un singolo team può supportare, Wrike fornisce l'infrastruttura per gestire il lavoro in tutta l'azienda.

Il suo livello di IA, Work Intelligence, offre funzionalità come un Copilot per rispondere alle domande, la previsione dei rischi per i progetti e i riassunti automatici. Per i team creativi, la funzione di correzione di bozze di Wrike supporta oltre 30 formati di file, consentendo la revisione e l'approvazione collaborativa direttamente all'interno della piattaforma.

La potenza di Wrike è anche la sua sfida principale. Richiede un investimento significativo nell'installazione e nella configurazione e la curva di apprendimento è più ripida rispetto a molte alternative.

Le migliori funzionalità di Wrike

Work Intelligence IA: utilizza l'IA per ottenere riepiloghi dei progetti, prevedere i rischi e automatizzare le attività di routine.

Roadmap avanzate: pianifica il lavoro su più team con la mappatura delle dipendenze e la pianificazione della capacità.

Correzione di bozze per oltre 30 formati di file: semplifica il processo di revisione creativa con strumenti di markup integrati e controllo delle versioni.

Pro e contro di Wrike

Pro:

Sicurezza di livello aziendale: Wrike offre certificazioni SOC 2 e ISO, oltre al supporto HIPAA, rendendolo adatto ai settori regolamentati.

Ottime valutazioni degli analisti: è riconosciuta come leader da Gartner, a conferma della sua posizione come piattaforma pronta per le aziende.

Potente gestione del portfolio: il Control Center offre ai PMO la visibilità e la governance necessarie per gestire programmi su larga scala.

Contro:

La piattaforma ha una curva di apprendimento ripida e richiede una configurazione iniziale complessa.

Molte delle funzionalità/funzioni più potenti sono disponibili solo come componenti aggiuntivi a pagamento, il che può aumentare significativamente il costo totale.

L'interfaccia può risultare complessa per i team più piccoli o con esigenze più semplici.

Prezzi di Wrike

Free

Team: 9,80 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Aziendale: 24,80 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Azienda: Personalizzata

Pinnacle: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

7. Notion (ideale per team che combinano documenti, wiki e monitoraggio leggero dei progetti)

tramite Notion

Notion non è uno strumento tradizionale di project management, ma uno spazio di lavoro modulare in cui è possibile creare i propri sistemi utilizzando pagine, database e blocchi. È la scelta ideale per i team che necessitano di potenti funzionalità di documentazione oltre al monitoraggio delle attività, poiché combina wiki, documenti e progetti in un unico ambiente flessibile.

Il cuore di Notion è il suo sistema di database relazionale. Puoi creare tabelle collegate tra loro, che ti consentono di raggruppare i dati di diversi progetti e creare viste personalizzate come Kanban, Calendario ed Elenco dall'origine dati. Notion IA migliora questa funzionalità fornendo capacità di riepilogo, generazione di contenuti e ricerca nell'intera area di lavoro.

Questa flessibilità è sia un punto di forza che una debolezza. Sebbene sia possibile creare quasi tutti i flussi di lavoro immaginabili, è necessario farlo autonomamente.

Le migliori funzionalità di Notion

Database relazionali: crea tabelle collegate che connettono attività, progetti e membri del team, con rollup automatici dei dati.

Notion IA: riassumi le pagine, genera contenuti e cerca nell'intera area di lavoro con il linguaggio naturale.

Blocchi e modelli flessibili: crea pagine da zero o utilizza uno degli oltre 5.000 modelli disponibili per iniziare rapidamente.

Pro e contro di Notion

Pro:

Ottimo per la documentazione: mantieni i tuoi wiki, le specifiche e le note delle riunioni collegati alle tue attività senza dover cambiare strumento.

Altamente personalizzabile: puoi creare il sistema esatto di cui il tuo team ha bisogno senza essere ostacolato da funzionalità/funzioni che non utilizzi.

Solido ecosistema di modelli: una vasta comunità di utenti fornisce modelli per quasi tutti i casi d'uso.

Contro:

La configurazione di database complessi e formule avanzate richiede un notevole sforzo di apprendimento.

Le prestazioni possono rallentare quando si ha a che fare con database di grandi dimensioni.

Le funzionalità tradizionali di project management, come i diagrammi di Gantt e le dipendenze, richiedono spesso soluzioni creative.

Prezzi di Notion

Free

Inoltre: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Aziendale: 18 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Azienda: Personalizzata

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

va Zoho Projects

Zoho Projects è uno strumento pratico per la gestione dei progetti che offre il massimo valore ai team che hanno già investito nell'ecosistema Zoho. Si integra perfettamente con altre app Zoho come Zoho CRM, Zoho Desk e Zoho Analytics, creando una piattaforma unificata per le tue operazioni aziendali.

Le sue funzionalità includono diagrammi di Gantt con dipendenze, bacheche Kanban, monitoraggio del tempo e tracciamento dei problemi. Per le aziende basate sui servizi, l'integrazione con Zoho Invoice consente una facile gestione delle tabelle orarie e della fatturazione dei clienti. Anche se l'interfaccia può sembrare un po' datata rispetto ad alcuni concorrenti, è semplice e fa il suo lavoro.

Zoho Projects è un'opzione affidabile e dal prezzo competitivo, che lo rende una scelta naturale per i team di piccole e medie dimensioni che già utilizzano altri prodotti Zoho.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Diagrammi di Gantt con dipendenze: visualizza le sequenze dei progetti e identifica il percorso critico per mantenere i tuoi progetti in linea con gli obiettivi.

Monitoraggio del tempo e tabelle orarie: registra il tempo dedicato alle attività e genera tabelle orarie per la fatturazione o la reportistica interna.

Integrazione dell'ecosistema Zoho: effettua la connessione ad altre app Zoho senza bisogno di strumenti di terze parti, garantendo un flusso di dati fluido a livello aziendale.

Pro e contro di Zoho Projects per i progetti

Pro:

Solido valore dell'ecosistema: i team che già utilizzano i prodotti Zoho beneficiano di un flusso di dati senza soluzione di continuità tra i loro strumenti aziendali.

Integrazione nativa con Zoho: se sei già un utente Zoho, si adatta perfettamente al tuo set di strumenti esistente.

Funzionalità di base solide: copre tutte le esigenze essenziali di project management, inclusi diagrammi Gantt, bacheche Kanban e monitoraggio del tempo.

Contro:

L'interfaccia utente sembra meno moderna rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti.

Mancano funzionalità avanzate come l'IA, le automazioni sofisticate e la gestione del portfolio.

I modelli di progettazione potrebbero risultare meno intuitivi per gli utenti che non hanno già familiarità con i prodotti Zoho.

Prezzi di Zoho Projects per i progetti

Free

Premium: 5 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Azienda: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

9. Smartsheet (ideale per team che hanno familiarità con i fogli di calcolo nei settori regolamentati)

tramite Smartsheet

Smartsheet è progettato per i team che hanno familiarità con i fogli di calcolo ma necessitano di maggiori funzionalità di project management. La sua interfaccia basata su griglia ricorda Excel, ma aggiunge funzionalità come diagrammi di Gantt, automazioni e strumenti di collaborazione. Ciò rende la transizione facile per i team abituati a lavorare con righe e colonne.

La piattaforma è una scelta ottimale per i settori regolamentati, poiché offre l'autorizzazione FedRAMP Moderate per le attività governative e la conformità HIPAA per il settore sanitario. Il suo Control Center fornisce una governance a livello PMO, consentendo alle organizzazioni di standardizzare i modelli di progetto e mantenere la coerenza su larga scala.

Molte delle funzionalità premium di Smartsheet sono disponibili come componenti aggiuntivi a pagamento. Tuttavia, la sua combinazione unica di familiarità con i fogli di calcolo e certificazioni di conformità lo rende uno strumento prezioso per un pubblico specifico.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Interfaccia basata su griglia: il familiare layout a righe e colonne rende facile l'utilizzo per gli utenti di Excel.

Centro di controllo: standardizza i modelli di progetto e la governance in tutta l'organizzazione per una maggiore coerenza.

Certificazioni di conformità: soddisfa un'ampia gamma di requisiti normativi, tra cui FedRAMP, DoD IL4 e HIPAA.

Pro e contro di Smartsheet

Pro:

Interfaccia familiare: la curva di apprendimento è minima per chiunque abbia già utilizzato un foglio di calcolo.

Forte orientamento alla conformità: è un'opzione valida per le organizzazioni governative e sanitarie con esigenze normative rigorose.

Potente per flussi di lavoro con grandi quantità di dati: è in grado di gestire scenari di dati complessi con formule tra fogli e funzionalità/funzioni di importazione dei dati.

Contro:

Molte delle funzionalità/funzioni più potenti sono disponibili solo come costosi componenti aggiuntivi.

Oltre alla griglia di base, le formule e le funzionalità/funzioni avanzate hanno una curva di apprendimento ripida.

L'interfaccia può risultare disordinata per i team con esigenze di gestione delle attività semplici.

Prezzi di Smartsheet

Pro: 9 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Business: 19 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Azienda: Personalizzata

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,5/5 (oltre 16.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.200 recensioni)

10. Basecamp (ideale per team remoti che desiderano una comunicazione del progetto semplice e decisa)

tramite Basecamp

Basecamp si basa sulla filosofia "less is more" (meno è meglio). Evita intenzionalmente l'eccesso di funzionalità, concentrandosi invece sulla semplicità e sulla comunicazione chiara. È progettato per i team remoti che apprezzano il lavoro asincrono. Funzionalità come le bacheche sostituiscono le conversazioni via email e i check-in automatici consentono di ottenere aggiornamenti dal team senza riunioni.

Una delle sue funzionalità/funzioni più uniche è Hill Charts. Questi offrono un modo diverso di visualizzare lo stato di avanzamento del progetto, mostrando se il lavoro è ancora nella fase di "definizione" o è passato alla fase di "realizzazione". Ciò fornisce una visione più onesta dello stato reale dei progetti.

Il prezzo forfettario di Basecamp è un altro elemento di differenziazione. Si paga un unico prezzo per l'intero team, il che può essere molto conveniente per le organizzazioni di grandi dimensioni.

Le migliori funzionalità di Basecamp

Bacheche: mantieni le conversazioni organizzate per argomento e facilmente ricercabili all'interno di ogni progetto.

Check-in automatici: pianifica domande ricorrenti per ottenere aggiornamenti regolari dal tuo team senza dover organizzare una riunione.

Hill Charts: un modo unico per visualizzare lo stato di avanzamento di un progetto che mostra il livello di incertezza residuo in un progetto.

Pro e contro di Basecamp

Pro:

Interfaccia semplice e mirata: svolge alcune funzioni in modo eccellente, senza la complessità delle piattaforme all-in-one.

Numero illimitato di membri del team: aggiungi tutta la tua organizzazione senza preoccuparti del ridimensionamento per postazione.

Forte supporto per la comunicazione asincrona: progettato da zero per team remoti e distribuiti.

Contro:

Mancano funzionalità avanzate di project management come diagrammi di Gantt, dipendenze e reportistica dettagliata.

Non è adatto a flussi di lavoro Agile complessi o a processi di sviluppo software.

Le opzioni di personalizzazione sono molto limitate rispetto ai concorrenti più flessibili.

Prezzi di Basecamp

Basecamp: 15 $/utente/mese

Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4,1/5 (oltre 5.300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.400 recensioni)

Scegli l'alternativa a Taiga più adatta al tuo team ✨

Trovare la giusta alternativa a Taiga significa capire ciò di cui il tuo team ha realmente bisogno, non solo ciò che sembra impressionante in una pagina delle funzionalità/funzioni. Se sei un team di sviluppo che ha bisogno di Agile aziendale, la profondità di Jira è difficile da battere. Se la semplicità è la priorità, Trello o Basecamp eliminano la complessità.

Ma se sei stanco di destreggiarti tra più strumenti per attività, documenti e comunicazioni, ClickUp riunisce tutto in un unico posto. E ottieni un'intelligenza artificiale che capisce davvero il tuo lavoro. Niente più dispersione di contesto, niente più ricerche in cinque app per trovare ciò di cui hai bisogno. Lo strumento migliore è quello che il tuo team utilizzerà effettivamente in modo coerente.

Inizia dal tuo punto debole più grande, abbinalo alla soluzione che lo affronta direttamente e parti da lì. Inizia gratis con ClickUp e scopri come una zona di lavoro convergente cambia il modo di lavorare del tuo team.