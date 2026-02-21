10 modelli di prompt LLM per blog

Potresti avere la migliore idea per un blog al mondo e comunque perdere un'ora a causa degli stessi problemi iniziali.

Quale angolazione dovremmo adottare? Quale schema avrà un flusso vero? Come trovare il tono giusto? Quali esempi rendono il tutto più realistico? E come mantenere la coerenza nella scrittura tra i vari post?

I modelli di prompt LLM risolvono quella parte centrale disordinata. Ti forniscono una struttura di partenza che puoi riutilizzare, adattare e migliorare nel tempo, sia che tu stia scrivendo un elenco, una guida pratica, un post di confronto o una guida incentrata sul prodotto.

In questo post ti guideremo attraverso i modelli di prompt LLM per blog, progettati per affiancare i tuoi brief, schemi e bozze, in modo da poter generare prime bozze migliori, rafforzare la tua struttura più rapidamente e mantenere coerente il tono del tuo contenuto senza dover reinventare i tuoi prompt ogni settimana.

Che cos'è un modello di prompt LLM per blog?

Un modello di prompt LLM per blog è un prompt riutilizzabile da compilare che si fornisce a uno strumento di scrittura IA per generare contenuti coerenti per il blog su richiesta.

Consideralo come una procedura operativa standard per i prompt. Invece di digitare ogni volta un prompt nuovo di zecca, utilizzi la stessa struttura e sostituisci variabili come {argomento}, {parola chiave principale}, {pubblico}, {tono}, {numero di parole}, {angolazione} ed {esempi}.

📌 Esempio: Stai scrivendo un post sul blog SEO su: {argomento} Pubblico: {pubblico}

Obiettivo: {obiettivo}

Parola chiave principale: {primary_keyword}

Parole chiave secondarie da includere in modo naturale: {secondary_keywords}

Intento di ricerca: {intento}

Tono e stile: {tone_style}

Vincoli: {vincoli} Requisiti di output: 1) Fornisci 5 opzioni di titolo (includi la parola chiave principale in 3 di esse) 2) Scrivi un'introduzione breve e coinvolgente (gancio + perché è importante + cosa imparerà il lettore) 3) Crea una bozza con H2 e H3 4) Scrivi il post completo (~{word_count} parole) con esempi e passaggi pratici 5) Aggiungi una breve sezione FAQ (4-6 domande) 6) Concludi con un CTA chiaro e pertinente a {product_or_next_step}

I 10 migliori modelli di prompt LLM per la scrittura di blog

Ti ritrovi a fissare una pagina vuota o a setacciare migliaia di prompt generici che non si adattano al flusso di lavoro del tuo blog. Questa paralisi analitica porta a prompt deboli e a una perdita di tempo.

La soluzione è un set di modelli che copre l'intero flusso di lavoro dei contenuti, dall'ideazione all'ottimizzazione. Il seguente elenco combina raccolte di prompt pronti all'uso con modelli ClickUp integrati che combinano i prompt con una struttura completa di project management, offrendoti un punto di partenza concreto per qualsiasi attività di blogging.

1. Guida ai prompt e alle note ClickUp AI per i post dei blog Modello

Trasforma le note sugli argomenti in una bozza di blog con il modello ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts.

Il modello ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts è un kit di scrittura basato su ClickUp Docs che trasforma un insieme disordinato di argomenti in una bozza di blog su cui puoi lavorare. Inizia inserendo il tuo argomento e le note di brainstorming nel documento, quindi segui i blocchi di prompt per dare forma a una bozza ben strutturata senza perdere di vista il tuo pensiero originale.

Quando desideri una prima revisione più veloce o una seconda revisione più accurata, ClickUp Brain è integrato direttamente nel documento per aiutarti a effettuare modifiche, espandere, semplificare o continuare a scrivere senza dover cambiare strumento.

Modifica, espandi o continua a scrivere all'interno di documenti con ClickUp Brain.

Perché ti piacerà questo modello:

Accelera le operazioni relative ai contenuti con le capacità di IA di ClickUp Brain quando hai bisogno di riscritture rapide o di passaggi successivi chiari.

Scrivi bozze più velocemente con un flusso di prompt integrato che ti guida attraverso titolo, meta descrizione, introduzione e sezioni di contenuto principale in un unico documento.

Perfeziona la bozza con le azioni di ClickUp Brain come Migliora la scrittura, Correggi ortografia e grammatica, Allunga, Accorcia e Semplifica la scrittura.

✅ Ideale per: SEO content marketer che scrivono post settimanali per blog e scrittori freelance che consegnano bozze di lunga durata ai clienti.

🧠 Curiosità: il 51% dei marketer utilizza strumenti di IA per ottimizzare i contenuti, dalle campagne email all'ottimizzazione dei motori di ricerca. E il 50% crea contenuti con l'IA.

2. Prompt ClickUp ChatGPT per modelli di scrittura

Inizia a scrivere con una libreria di prompt on-demand utilizzando i prompt ClickUp ChatGPT per il modello di scrittura.

Quando ti ritrovi davanti a una pagina bianca e la tua mente è occupata a tutto tranne che a scrivere, ClickUp ChatGPT Prompts for Writing modello ti offre una libreria di prompt già pronta che puoi aprire e utilizzare quando vuoi.

È configurato in Docs con sezioni che puoi espandere e comprimere per passare al set di prompt di cui hai bisogno, invece di cercare tra le note salvate.

E poiché risiede in ClickUp, puoi tenere i prompt proprio accanto alle tue sintesi, bozze e feedback, quindi utilizzare ClickUp Brain per riscrivere, espandere, riepilogare/riassumere o generare nuovi punti di vista senza uscire dal documento.

Perché ti piacerà questo modello:

Trova rapidamente il prompt giusto con sezioni raggruppate e comprimibili come scrittura di blog, biografie, libri e altro ancora, così sarai sempre a un clic di distanza dalla bozza successiva.

Mantieni il tuo sistema di scrittura in un unico posto collegando il documento alle attività o ad altri documenti, in modo che i prompt rimangano collegati al lavoro.

Migliora la qualità dei risultati con le istruzioni d'uso integrate, quindi utilizza ClickUp Brain per rifinire le sezioni, continuare a scrivere o trasformare i paragrafi in elementi concreti.

✅ Ideale per: autori di contenuti che desiderano creare una libreria di prompt riutilizzabili o copywriter freelance che devono destreggiarsi tra diversi stili di scrittura a seconda dei clienti.

3. Modello di blog ClickUp

Crea bozze di post per blog con un layout in stile editoriale grazie al modello ClickUp Blog Template.

Se i tuoi post sul blog devono avere l'aspetto di una vera pagina di pubblicazione prima di essere pubblicati, il modello ClickUp Blog ti offre proprio quel layout all'interno di ClickUp. Otterrai un documento pulito e di facile lettura con un'immagine hero, contenuti suddivisi in sezioni e un pannello di navigazione integrato che rende i post lunghi facili da sfogliare e rileggere.

A differenza dei documenti di prompt autonomi, questo modello crea una connessione tra i tuoi prompt LLM e scadenze, assegnatari e flussi di lavoro di approvazione, trasformando le istruzioni in un piano di progetto attuabile.

Perché ti piacerà questo modello:

Redigi i tuoi contenuti in un layout raffinato in stile blog con un'immagine di copertina, intestazioni di sezione e un sommario in stile barra laterale che mantiene il flusso facile da seguire.

Trasforma ogni post in un flusso di lavoro tracciabile con gli stati personalizzati di ClickUp per ogni fase, dalla bozza alla revisione, dalla programmazione alla pubblicazione.

Utilizza ClickUp Brain MAX quando hai bisogno di estrarre riferimenti dalla tua area di lavoro e dal web, quindi genera rapidamente contenuti come introduzioni, schemi di sezioni, domande frequenti e idee per didascalie proprio mentre stai scrivendo.

✅ Ideale per: Content marketer che pubblicano post settimanali sui blog o fondatori indipendenti che scrivono aggiornamenti sui prodotti e articoli di leadership di pensiero.

4. Modello di calendario editoriale per blog ClickUp

Pianifica i post del blog in una pipeline basata su fasi con il modello di calendario editoriale per blog di ClickUp.

La pianificazione del blog diventa molto più semplice quando ogni post è inserito in un unico flusso visivo. Il modello di calendario editoriale per blog di ClickUp ti offre una bacheca basata su fasi per il tuo motore di contenuti, in modo da poter vedere a colpo d'occhio cosa c'è in fase di ideazione, ricerca di parole chiave, scrittura, progettazione e promozione. E quando vuoi allargare la visualizzazione, la vista calendario di ClickUp ti aiuta a mappare le date di pubblicazione nel corso del mese a colpo d'occhio.

Perché ti piacerà questo modello:

Sposta ogni post attraverso fasi chiare come Idea, Ricerca parole chiave, Scrittura dei contenuti, Progettazione e Promozione utilizzando una bacheca del flusso di lavoro.

Mantieni i dettagli chiave allegati a ogni post tramite il monitoraggio della fase del blog, delle date di pubblicazione, della grafica, dei canali e dell'approvazione dei testi direttamente su ogni scheda.

Aggiungi attività secondarie per risultati finali come schemi, bozze, immagini, aggiornamenti SEO e controllo qualità finale.

✅ Ideale per: Responsabili delle operazioni di contenuto che coordinano la scrittura, la progettazione e la promozione di ogni post.

5. Modello di scrittura dei contenuti ClickUp

Redigi comunicati stampa con un layout guidato utilizzando il modello di scrittura dei contenuti ClickUp.

Quando hai bisogno di inviare rapidamente un comunicato stampa, il modello di scrittura dei contenuti ClickUp ti offre una bozza già pronta che puoi utilizzare immediatamente. Inizia con uno spazio per il tuo logo, poi ti guida attraverso gli elementi essenziali del comunicato stampa nello stesso ordine in cui il lettore se li aspetta: informazioni sul comunicato stampa in alto, un titolo e un sottotitolo chiari e una sezione guidata che ti aiuta ad aprire con una data corretta e a mantenere il ritmo della storia.

E poiché la scrittura è solo metà del lavoro, i commenti assegnati di ClickUp ti aiutano a inviare modifiche specifiche al revisore giusto senza inutili scambi di messaggi, mentre le automazioni di ClickUp possono mantenere il flusso della bozza in fase di revisione con solleciti e passaggi tempestivi.

Perché ti piacerà questo modello:

Cattura subito gli elementi essenziali con campi dedicati alle informazioni di contatto e alla data di pubblicazione, in modo che ogni bozza sia immediatamente pronta per essere condivisa.

Scrivi con meno lacune utilizzando i prompt integrati per titolo, sottotitolo e corpo del testo, compreso il formato della data direttamente all'interno del documento.

Mantieni il tuo marchio coerente aggiungendo il tuo logo nella parte superiore del documento.

✅ Ideale per: responsabili delle pubbliche relazioni che scrivono e inviano comunicati stampa per la revisione e l'approvazione.

💡 Suggerimento professionale: i contenuti sembrano "lenti" solo quando sono dispersi. In altre parole, hai il brief in uno strumento, il feedback in un altro, mentre le approvazioni avvengono nei messaggi diretti. ClickUp riunisce tutta la tua pipeline di contenuti in un unico posto, così puoi passare da brief → bozza → revisione → versione finale senza dover cercare link o giocare al detective dei commenti. Guarda questo video per scoprire come i team utilizzano ClickUp per ottimizzare la produzione di contenuti end-to-end, dal feedback alle risorse finali:

6. Modello di database per blog ClickUp

Tieni traccia di ogni post del blog dalla bozza alla pubblicazione con il modello di database del blog ClickUp.

Se il tuo blog continua ad accumulare post arretrati, il modello di database per blog ClickUp ti offre un unico posto in cui effettuare il monitoraggio di ogni post, dalla bozza alla pubblicazione e oltre.

Puoi vedere rapidamente cosa è "Pubblicato", cosa necessita di un passaggio "Aggiornamento richiesto" o cosa è "in corso", insieme alla categoria a cui appartiene e alla data di scadenza.

Perché ti piacerà questo modello:

Raggruppa i post in base allo stato per avere una visione d'insieme della tua pipeline di pubblicazione (pubblicato, aggiornamento richiesto, in corso).

Tagga ogni post con lo stato del database e la categoria del blog per mantenere la tua libreria organizzata man mano che cresce.

Aggiungi assegnatari, date di scadenza e priorità per mantenere il post giusto in movimento al momento giusto.

✅ Ideale per: responsabili del content marketing che gestiscono un backlog di blog multicategoria e un ciclo di aggiornamenti.

📮 ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale in tutto lo spazio di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

7. Modello di linee guida per la scrittura ClickUp

Standardizza le regole di scrittura e di tono per ogni autore con il modello di linee guida di scrittura ClickUp.

Quando ci sono più persone che scrivono, è necessario un formato standardizzato per garantire che tutto ciò che viene pubblicato abbia lo stesso stile, tono e struttura di scrittura.

Il modello di linee guida di scrittura ClickUp offre al tuo team un unico punto di riferimento facile da seguire per le regole che definiscono i tuoi contenuti, dalla voce e dal tono del tuo marchio alle decisioni grammaticali che desideri che tutti rispettino.

I nuovi scrittori, siano essi umani o IA, possono produrre contenuti in linea con il marchio fin dal primo giorno, poiché le regole sono integrate direttamente nel sistema.

Perché ti piacerà questo modello:

Documenta la personalità del tuo marchio e i principi della tua voce in modo che gli scrittori possano fare riferimento rapidamente durante la stesura.

Standardizza la grammatica e la meccanica, comprese scelte come la voce attiva o passiva, in modo che le revisioni siano più facili da gestire.

Utilizza le sezioni integrate per sviluppare una guida di stile dinamica che il tuo team potrà aggiornare man mano che i tuoi contenuti evolvono.

✅ Ideale per: responsabili dei contenuti che gestiscono un team di scrittori che pubblicano con un unico tono di voce del marchio.

🧠 Curiosità: il 45% dei marketer utilizza strumenti di IA per trovare spunti e idee per i contenuti.

8. Prompt di marketing e di produttività HubSpot

tramite HubSot

Hai bisogno di un prompt per un'attività di marketing molto specifica, ma non sai da dove iniziare.

Questa vasta libreria di oltre 1000 modelli di prompt di marketing e di produttività di HubSpot è un riferimento completo per quasi tutti i casi d'uso di marketing, commerciali o di produttività, inclusa un'ampia sezione dedicata ai contenuti dei blog.

Perché ti piacerà questo modello:

Scegli tra oltre 1.000 prompt che spaziano dal lavoro di marketing alla produttività quotidiana, così avrai sempre a disposizione il prompt giusto per l'attività da svolgere.

Personalizza i prompt in base al tuo obiettivo, al canale e al pubblico, invece di riscrivere da zero ogni volta.

Utilizzali come una "banca di prompt" ripetibile per un'esecuzione più rapida in ambito SEO, social, brand, lead generation e pianificazione del lavoro.

✅ Ideale per: responsabili marketing che desiderano una libreria di prompt unica e riutilizzabile per pianificare e produrre contenuti su più canali.

9. Framework CO-STAR per prompt LLM

via Medium

Il CO-STAR Framework for LLM Prompts è un sistema strutturato per scrivere prompt efficaci. È l'acronimo di Context (contesto), Objective (obiettivo), Style (stile), Tone (tono), Audience (pubblico) e Response format (formato di risposta).

Perché ti piacerà questo modello:

Crea prompt con contesto + obiettivo in modo che il modello comprenda la situazione e il lavoro esatto da fare prima di iniziare a scrivere.

Definisci lo stile, il tono e il pubblico quando hai bisogno che il risultato sia coerente tra post, pagine o stakeholder.

Specifica il formato di risposta in modo da ottenere risultati nella forma desiderata, come uno schema, una tabella, una lista di controllo o JSON.

✅ Ideale per: strateghi di contenuti che scrivono prompt ripetibili per brief di blog e bozze pronte per la produzione.

Suggerimenti per scrivere prompt LLM efficaci per i blog

Anche il miglior modello può fallire se non sai come personalizzarlo in modo efficace. Utilizza questi suggerimenti per ottenere risultati coerenti e di alta qualità da qualsiasi modello di prompt engineering.

Definisci in anticipo l'obiettivo, i vincoli e il pubblico: ogni prompt dovrebbe rispondere a tre domande prima di richiedere contenuti: qual è lo scopo di questo articolo? Cosa non può includere? Chi lo leggerà?

Fornisci contesto, fonti ed esempi: fornisci all'IA materiale di riferimento, come post della concorrenza da cui differenziarti, documenti di origine da citare o post di esempio che catturano il tono desiderato. Estrai il contesto dai documenti e dalle attività ClickUp collegati utilizzando ClickUp Brain, in modo che i tuoi prompt includano automaticamente il contesto pertinente.

Specifica la struttura, lo stile e la lunghezza dell'output: comunica all'IA esattamente come desideri che sia il prodotto finale. Ad esempio: "Scrivi un post sul blog di 1.200 parole con un H1, quattro sezioni H2 e punti elenco sotto ogni H2". Includi anche istruzioni di stile come "Scrivi in seconda persona, con un tono di conversazione, senza gergo, a un livello di lettura di terza media".

Prova, valuta e ripeti: il tuo primo tentativo con un prompt raramente produce risultati perfetti. Eseguilo, valuta il risultato, identifica cosa manca o è errato, quindi il tuo primo tentativo con un prompt raramente produce risultati perfetti. Eseguilo, valuta il risultato, identifica cosa manca o è errato, quindi perfeziona il prompt . Tieni un registro delle versioni dei tuoi prompt e dei loro risultati per effettuare il monitoraggio di ciò che funziona per i tuoi specifici scenari di test LLM.

Trasforma i prompt in un sistema di blog ripetibile con ClickUp

Il vero vantaggio è la creazione di una libreria di prompt che il tuo team può riutilizzare, migliorare e di cui fidarsi in ogni blog che pubblichi.

ClickUp rende tutto questo facile. Archivia i tuoi prompt dove risiedono i tuoi contenuti, accanto a brief, schemi, bozze e feedback. Trasforma ogni modello in un flusso di lavoro coerente, mantieni chiara la titolarità e utilizza l'IA all'interno dell'area di lavoro di ClickUp per redigere bozze, perfezionare, riepilogare le modifiche e passare ai passaggi successivi senza perdere il contesto.

Quando i prompt e il processo convivono, la scrittura diventa più veloce e la qualità rimane costante.

Crea il tuo sistema di prompt in ClickUp. ✅

Domande frequenti

Un prompt è un'istruzione singola e una tantum che si fornisce a un modello di IA per un'attività specifica. Un modello di prompt è una struttura riutilizzabile con variabili personalizzate per ogni utilizzo: lo si scrive una volta e lo si può utilizzare ripetutamente con input diversi.

Inizia documentando la voce del tuo marchio, il pubblico di destinazione e gli standard dei contenuti in un documento centrale. Quindi, incorporali come istruzioni predefinite nei tuoi modelli. Collega il tuo documento di guida stilistica alle attività relative ai contenuti in modo che ClickUp Brain lo consulti automaticamente durante la generazione delle bozze.

No, i modelli sono progettati per accelerare la stesura e ridurre il lavoro ripetitivo, ma il giudizio umano rimane essenziale per la strategia, la verifica dei fatti, l'aggiunta di intuizioni originali e la modifica finale. Considera l'IA come una macchina per la prima bozza, non come un sostituto completo della supervisione editoriale.