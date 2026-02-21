I 10 migliori strumenti di IA per il [anno]

Sapevi che i team creativi dedicano solo il 28% della loro giornata al lavoro creativo vero e proprio? Il resto del tempo viene impiegato per svolgere compiti amministrativi e gestire i feedback. Aggiungi questa perdita di produttività agli strumenti di IA non collegati tra loro e ti ritroverai con una mole di lavoro ingombrante da gestire.

Questa guida analizza i 10 migliori strumenti di animazione IA, dai generatori di video di livello professionale alle piattaforme adatte ai principianti. Ti aiuterà a mantenere organizzati i tuoi progetti di animazione, invece di dover destreggiarti tra più strumenti e scadenze strette.

Gli strumenti di animazione IA utilizzano l'intelligenza artificiale per creare contenuti animati a partire da semplici input come testo o immagini. Questi programmi spaziano dai generatori di testo-video che creano interi clip a partire da una descrizione scritta, alle piattaforme che automatizzano attività complesse come la sincronizzazione labiale dei caratteri e la sintesi del movimento.

Tradizionalmente, l'animazione richiedeva un budget software ingente e la pazienza di spostare i pixel uno per uno. Era un ostacolo lento e costoso che la maggior parte dei team di marketing e degli autori non riusciva a superare. I generatori di animazioni basati sull'IA sostituiscono il lavoro manuale con capacità di elaborazione. Ti consentono di creare video animati senza essere un animatore.

🧠 Curiosità: circa l'86% degli inserzionisti utilizza o ha in piano di adottare l'IA generativa per creare annunci pubblicitari video.

Strumento Ideale per Funzionalità distintiva Prezzi* ClickUp Teams di tutte le dimensioni che gestiscono l'intero processo di produzione dell'animazione e i flussi di lavoro creativi ClickUp Brain e Super Agents per riassumere i feedback e automatizzare il coordinamento della produzione Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. Runway Team creativi professionali che richiedono la generazione di video ad alta fedeltà con fisica coerente Tecnologia all'avanguardia di conversione da testo a video e Motion Brush per un controllo preciso dei movimenti cinematografici. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese. Animaker Piccoli team e principianti che creano video esplicativi in 2D e contenuti social Tecnologia di sincronizzazione labiale automatica che abbina i movimenti della bocca del carattere a qualsiasi traccia audio. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 27 $ al mese. Adobe Firefly Team di progettazione di medie e grandi dimensioni che generano risorse in linea con il marchio all'interno di Creative Cloud Generative Fill in Photoshop per aggiungere o sostituire elementi visivi utilizzando semplici prompt di testo I piani a pagamento partono da 9,99 $ al mese. Synthesia Team aziendali di formazione e marketing producono video con interviste senza un set fisico Avatar IA che forniscono script in oltre 140 lingue con espressioni umane naturali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $ al mese. Sora Autori individuali e startup che generano B-roll di alta qualità e scene cinematografiche complesse Comprensione dello spazio 3D che consente ai personaggi di interagire in modo realistico con l'ambiente circostante Incluso in ChatGPT Plus (20 $ al mese) HeyGen Team commerciale e di marketing di medie dimensioni che producono video personalizzati su larga scala Clonazione di avatar IA e personalizzazione in blocco per rivolgersi a migliaia di potenziali clienti chiamandoli per nome. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Pika Labs Artisti e autori indipendenti che animano illustrazioni fisse con movimenti organici Conversione da immagine a video con direzione e intensità del movimento controllabili Piano Free disponibile InVideo IA Team aziendali che convertono prompt di testo in bozze video complete e modificabili Magic Box: Centro di comando in linguaggio naturale per la modifica dei video tramite richieste digitate Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese. Steve IA Teams di piccole e medie dimensioni che hanno bisogno di convertire video live o script in animazioni 2D Live to Animation: strumento che trasforma filmati reali in caratteri animati stilizzati. I piani a pagamento partono da 29 $ al mese.

Quando si effettua la selezione del miglior software di animazione 2D basato sull'IA, è necessario trovare un equilibrio tra qualità del risultato e personalizzazione. Ad esempio, alcuni strumenti consentono di realizzare rapidamente video dall'aspetto raffinato, ma offrono uno scarso controllo creativo. Altri offrono un controllo granulare su movimento, stile e tempistica, ma presentano una curva di apprendimento più ripida.

Prima di commit, considera questi fattori chiave:

Qualità e risoluzione dell'output: lo strumento esporta con una risoluzione sufficientemente alta per le tue esigenze e i risultati hanno un aspetto professionale?

Facilità d'uso contro controllo creativo: stai cercando un'interfaccia semplice che velocizzi la produzione o hai bisogno di controlli avanzati per la messa a punto?

Supporto per lo stile di animazione: hai bisogno di personaggi 2D, avatar IA realistici, grafica animata astratta o qualcosa di completamente diverso?

Licenze commerciali: puoi utilizzare i contenuti generati per attività di marketing, pubblicità o lavori per i clienti senza restrizioni legali?

Integrazione con i flussi di lavoro esistenti: quanto è efficace la connessione dello strumento con il tuo editor video, la libreria di risorse e il sistema quanto è efficace la connessione dello strumento con il tuo editor video, la libreria di risorse e il sistema di project management

Velocità di rendering e sistema a crediti: il prezzo basato sui crediti è adatto al tuo team o diventa costoso in caso di uso intensivo? Comprendi i costi prima di iniziare a generare

Scegliere lo strumento di animazione IA giusto può sembrare difficile, e scegliere quello sbagliato comporta uno spreco di tempo e denaro. Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di IA per aiutarti a fare la scelta giusta.

Abbiamo creato un'area di lavoro AI convergente che elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro: ClickUp!

1. ClickUp (ideale per i team che gestiscono progetti di animazione IA e flussi di lavoro creativi)

Il tuo software di animazione rende i fotogrammi, ma dove puoi effettuare il monitoraggio delle decisioni creative che hanno dato forma a questi fotogrammi? ClickUp diventa la spina dorsale operativa dell'intero processo di realizzazione del tuo progetto di animazione.

Puoi consolidare il complicato processo di stesura delle sceneggiature in un unico sistema, lo storyboard in un altro e l'ottenimento delle approvazioni degli stakeholder in un terzo.

📌Ad esempio, quando un cliente richiede una revisione di una scena, puoi fare riferimento alle attività di ClickUp pertinenti. Queste includono già dettagli quali la versione della sceneggiatura, il riferimento allo storyboard, lo strumento di IA utilizzato per il rendering, lo stato di approvazione e il feedback precedente. Ciò elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro alla ricerca del contesto.

Genera script e richiedi suggerimenti relativi all'area di lavoro da ClickUp Brain.

ClickUp Brain svolge anche un ruolo fondamentale nel rendere immediatamente disponibile il contesto. Mentre esamini un brief di 12 pagine di un cliente, puoi chiedere all'assistente IA nativo di ClickUp di riepilogare i requisiti chiave per un video animato di 60 secondi.

E se sei a metà della produzione, può anche far emergere tutti i feedback dell'ultimo ciclo di revisione o generare una bozza di script di prima stesura basata su progetti precedenti. Poiché Brain attinge dai tuoi documenti, attività e commenti ClickUp, comprende il contesto del progetto. Non stai interagendo con un assistente IA vuoto. Stai lavorando con uno che conosce già lo stile di animazione, il pubblico di destinazione, le scadenze e le revisioni precedenti legate a quel prodotto.

Per i team che stanno ampliando la produzione di contenuti, Brain fornisce anche supporto:

Redazione di didascalie social da accompagnare a un rilascio animato

Trasformare le trascrizioni delle riunioni in attività di produzione strutturate

Identificazione degli ostacoli in base alle scadenze non rispettate o alle approvazioni bloccate

💡 Suggerimento professionale: quando i flussi di lavoro di animazione vengono scalati, non tutti i passaggi possono essere mappati con rigide regole di automazione. Sono necessarie automazioni che comprendano il contesto prima di eseguire il lavoro. I Super Agenti di ClickUp operano all'interno del contesto del tuo spazio di lavoro. Invece di triggerare semplici azioni if-this-then-that, interpretano la situazione e agiscono più come un coordinatore di produzione. 📌 Ecco come funziona nella pratica: Immagina un client che carica i suoi commenti di revisione su più scene. Un Super Agent può: Esamina i commenti e raggruppali per scena.

Segnala le modifiche di grande impatto che influiscono sulla tempistica dell'animazione

Assegna le attività di follow-up all'editor o al motion designer più adatto in base al carico di lavoro.

Aggiungi l'ultima versione dello storyboard e della sceneggiatura come allegato a ciascuna attività.

Genera un riepilogo/riassunto per il client spiegando cosa cambierà. Non sei tu a definire ogni ramo del flusso di lavoro. L'agente lavora con il contesto dei tuoi progetti, le revisioni passate e la struttura del team.

Per i team di animazione che gestiscono più strumenti di IA per animatori, questo rende la produzione più adattabile e meno fragile. I tuoi strumenti di rendering generano le immagini. ClickUp gestisce il sistema che consente di consegnare tali immagini in tempo.

Poiché l'IA opera all'interno del flusso di lavoro, ti lascia tutto il tempo necessario per concentrarti sulla pre-produzione. In questa fase, i progetti di animazione acquisiscono chiarezza o accumulano confusione.

ClickUp Whiteboards ti consente di mappare storyboard, sequenze di scene e moodboard su una tela visiva che si collega direttamente all'esecuzione. Quando finalizzi il concept di una scena, lo converti in un'attività con un solo clic.

Visualizza le tue idee dal concetto alla realizzazione con ClickUp lavagne online.

In parole povere, se stai delineando una presentazione di un prodotto:

Fotogramma 1: Configurazione del problema

Fotogramma 2: Presentazione del prodotto

Fotogramma 3: Panoramica delle funzionalità/funzioni

Fotogramma 4: CTA

Ogni fotogramma diventa un'attività eseguibile con un assegnatario, una scadenza e risorse collegate. La pianificazione visiva e il monitoraggio del progetto rimangono collegati.

Crea repository di conoscenze per la tua organizzazione con ClickUp Docs + Brain

Puoi anche utilizzare ClickUp Docs per la scrittura di sceneggiature e la collaborazione breve. Questi repositories di conoscenze attivi semplificano la stesura di sceneggiature di animazione, l'assegnazione di tag a revisori o scrittori e il monitoraggio delle cronologie delle versioni. Inoltre, una volta approvata la sceneggiatura, puoi assegnare le attività di produzione direttamente dal documento.

Le migliori funzionalità di ClickUp

ClickUp Brain: analizza la tua area di lavoro con un'IA sensibile al contesto per riepilogare i feedback, redigere bozze di testi per i social media per il tuo nuovo video o trovare un riferimento allo storyboard di un progetto passato.

ClickUp Whiteboards: fai brainstorming di idee, mappa sequenze di animazione e disegna bozzetti di storyboard su una lavagna online collaborativa, quindi converti il concetto direttamente in un'attività con un clic, collegando le risorse.

ClickUp Documenti: scrivi e finalizza gli script delle animazioni con la collaborazione in tempo reale del team e incorpora video di riferimento con commenti in linea, in modo che il feedback sia direttamente collegato alla specifica battuta del dialogo.

Campi personalizzati ClickUp : organizza la tua pipeline di produzione creando campi personalizzati per filtrare la visualizzazione del progetto e vedere esattamente cosa è in sospeso, cosa è stato approvato e cosa è in scadenza, e tenere traccia delle informazioni. organizza la tua pipeline di produzione creando campi personalizzati per filtrare la visualizzazione del progetto e vedere esattamente cosa è in sospeso, cosa è stato approvato e cosa è in scadenza, e tenere traccia delle informazioni.

Dashboard ClickUp : offri agli stakeholder una visione in tempo reale dello stato di salute del progetto con dashboard personalizzabili e identifica i colli di bottiglia nel carico di lavoro del team senza coinvolgere il tuo team creativo in continue riunioni di aggiornamento. offri agli stakeholder una visione in tempo reale dello stato di salute del progetto con dashboard personalizzabili e identifica i colli di bottiglia nel carico di lavoro del team senza coinvolgere il tuo team creativo in continue riunioni di aggiornamento.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Consolida i flussi di lavoro creativi: gestisci brief, script, attività e feedback in uno spazio di lavoro IA convergente per ridurre il gestisci brief, script, attività e feedback in uno spazio di lavoro IA convergente per ridurre il Work Sprawl di strumenti sparsi e scollegati tra loro.

Comprende il contesto del progetto: a differenza degli assistenti IA generici, ClickUp Brain attinge dai dati della tua area di lavoro per fornire riepiloghi/riassunti e suggerimenti pertinenti.

Scalabile in base alle esigenze del tuo team: inizia con le funzionalità di base inizia con le funzionalità di base per la gestione delle attività e aggiungi funzionalità più avanzate come Dashboard e ClickUp Automazioni man mano che il tuo team cresce.

Contro:

Le numerose opzioni di personalizzazione possono sembrare eccessive per i nuovi utenti.

L'app mobile offre meno funzionalità rispetto alla versione desktop.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 raccomanda ClickUp per la sua flessibilità:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione senza pari e l'ampia gamma di funzionalità. È incredibilmente potente poter adattare quasi ogni aspetto di un'area di lavoro alle esigenze specifiche del team, dagli stati e campi personalizzati a una moltitudine di visualizzazioni come Elenco, Bacheca, Calendario e Gantt. Questa flessibilità ci consente di adattare veramente la piattaforma ai nostri flussi di lavoro unici, piuttosto che dover adattare i nostri flussi di lavoro alla piattaforma. Inoltre, avere tutto in un unico posto, dalla gestione delle attività e il monitoraggio del tempo ai documenti e alle lavagne online, riduce significativamente la proliferazione di strumenti e rende il nostro team molto più efficiente.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione senza pari e l'ampia gamma di funzionalità/funzioni. È incredibilmente potente poter adattare quasi ogni aspetto di un'area di lavoro alle esigenze specifiche del team, dagli stati e campi personalizzati a una moltitudine di visualizzazioni come Elenco, Bacheca, Calendario e Gantt. Questa flessibilità ci consente di adattare veramente la piattaforma ai nostri flussi di lavoro unici, piuttosto che dover adattare i nostri flussi di lavoro alla piattaforma. Inoltre, avere tutto in un unico posto, dalla gestione delle attività e il monitoraggio del tempo ai documenti e alle lavagne online, riduce significativamente la proliferazione di strumenti e rende il nostro team molto più efficiente.

2. Runway (ideale per la generazione e la modifica di video con IA di livello professionale)

tramite Runway

Se la tua priorità nei video è l'accuratezza fisica e la coerenza dell'illuminazione, Runway potrebbe soddisfare le tue esigenze. Nella produzione video professionale, i movimenti tremolanti o i dettagli dei caratteri mutevoli rendono una Clip inutilizzabile per progetti di alto livello. L'IA di Runway riduce questi artefatti, consentendoti di generare un video IA che mantiene la sua integrità visiva dal primo all'ultimo fotogramma.

La piattaforma include una serie di strumenti di modifica mirati che automatizzano le attività manuali di post-produzione. Puoi utilizzare il Motion Brush per definire aree specifiche di movimento all'interno di un'immagine statica. Oppure, utilizza lo strumento di rimozione dello sfondo per sostituire gli ambienti senza ricorrere al rotoscoping manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway

Generazione di video da testo: descrivi una scena con dettagli su illuminazione, angolazione della telecamera e movimento per renderla con movimenti naturali e fisica coerente.

Automatizza le performance dei caratteri con Act-One: mappa le tue espressioni facciali e la tua voce direttamente su un carattere animato o cinematografico per bypassare le tradizionali configurazioni di motion capture.

Suite di editing multimodale basata sull'IA: perfeziona i clip generati nello stesso editor video, utilizzando strumenti per la rimozione dello sfondo, la gradazione del colore e il monitoraggio degli oggetti, che ti consentono di perfezionare i clip generati senza esportarli in un editor video separato.

Pro e contro di Runway

Pro:

Qualità video leader del settore: il risultato è adatto a progetti commerciali, con illuminazione, ombre e movimenti dall'aspetto naturale.

Kit di strumenti di modifica completo: la combinazione di la combinazione di IA generativa e strumenti di modifica tradizionali in un'unica piattaforma semplifica il processo di post-produzione.

Sviluppo attivo: Runway rilascia regolarmente modelli migliorati e nuove funzionalità/funzioni, quindi le capacità dello strumento sono in continua espansione.

Contro:

Il modello di prezzo basato sui crediti può diventare costoso se generi molti contenuti.

Ha una curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti più semplici basati su modelli.

I Clip generati hanno un limite di durata più breve.

Prezzi di Runway

Gratis: 125 crediti

Standard: 15 $ al mese per utente

Pro: 35 $ al mese per utente

Unlimited: 95 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Runway?

Un utente G2 ha condiviso il proprio feedback su Runway:

RunwayML è uno dei migliori strumenti di IA disponibili sul mercato, è molto intuitivo. Mi piace particolarmente il suo strumento di conversione di immagini/testo in video, che funziona come una bacchetta magica ed è molto facile da implementare nel mio flusso di lavoro di modifica video. Lo uso spesso per creare riprese cinematografiche che poi posso incorporare nella mia Sequenza per realizzare video completi e coinvolgenti che i miei spettatori adorano.

RunwayML è uno dei migliori strumenti di IA disponibili sul mercato, è molto intuitivo. Mi piace particolarmente il suo strumento di conversione di immagini/testo in video, che funziona come una bacchetta magica ed è molto facile da implementare nel mio flusso di lavoro di modifica video. Lo uso spesso per creare riprese cinematografiche che poi posso incorporare nella mia Sequenza per realizzare video completi e coinvolgenti che i miei spettatori adorano.

3. Animaker (ideale per i principianti che desiderano creare video animati e presentazioni in 2D)

tramite Animaker

Non è necessario avere esperienza nel motion design per trasformare una sceneggiatura in un video esplicativo 2D utilizzabile. Animaker si rivolge a clienti che non sono animatori ma hanno bisogno di contenuti social o video per siti web dall'aspetto professionale senza i costi di un'agenzia specializzata. È una piattaforma adatta ai principianti con un'interfaccia drag-and-drop e una vasta libreria di caratteri, sfondi e oggetti di scena predefiniti. Puoi creare contenuti social, presentazioni e video esplicativi in poche ore.

Le migliori funzionalità di Animaker

Ampia libreria di caratteri e risorse: accedi a migliaia di caratteri predefiniti con funzionalità personalizzabili; crea caratteri in linea con il tuo marchio senza doverli progettare da zero.

Tecnologia di sincronizzazione labiale automatica: carica un testo o utilizza la funzione di sintesi vocale integrata e Animaker eseguirà automaticamente la sincronizzazione dei movimenti della bocca del carattere con l'audio.

Generatore di video basato su scene: utilizzalo come se fosse un software di presentazione, rendendo facile per chiunque abbia familiarità con PowerPoint o Google Slides costruire un video scena per scena.

Pro e contro di Animaker

Pro:

Davvero adatto ai principianti: gli utenti senza esperienza nel campo dell'animazione possono produrre il loro primo video in meno di un'ora.

Libreria completa di modelli: inizia con modelli predefiniti per casi d'uso comuni come demo di prodotti e annunci social invece che da una tela bianca.

Bassa barriera all'ingresso: la piattaforma è sufficientemente accessibile per essere esplorata e i piani sono scalabili per adattarsi alle esigenze delle piccole imprese.

Contro:

Il risultato ha un aspetto riconoscibile "basato su modelli" che potrebbe non adattarsi all'estetica di tutti i marchi.

Le opzioni di personalizzazione avanzate sono limitate rispetto ai software professionali.

Il livello gratis include un watermark su tutte le esportazioni.

Prezzi di Animaker

Free Forever

Base: 27 $ al mese

Starter: 45 $ al mese

Pro: 79 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Animaker

G2: 4,7/5 (oltre 950 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Animaker?

Un utente di Capterra ha recensito Animaker:

È un programma molto versatile per creare tutti i tipi di animazioni, in particolare in stile 2D. L'ho usato molto durante gli anni scolastici ed è stato molto facile da imparare grazie alla sua intuitività.

È un programma molto versatile per creare tutti i tipi di animazioni, in particolare in stile 2D. L'ho usato molto durante gli anni scolastici ed è stato molto facile da imparare grazie alla sua intuitività.

4. Adobe Firefly (ideale per i designer dell'ecosistema Adobe che necessitano di risorse generate dall'IA)

tramite Adobe Firefly

Sai bene quanto tempo richiede creare risorse da zero in Adobe Creative Cloud.

Adobe Firefly ti aiuta a evitare questa lenta fase di pre-produzione. Integra l'IA generativa direttamente negli strumenti che già utilizzi, come Photoshop e Illustrator, migliorando ulteriormente il tuo flusso di lavoro esistente. Non solo puoi generare rapidamente risorse, ma puoi anche includere elementi visivi da utilizzare nella tua pipeline di animazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Firefly

Riempimento generativo in Photoshop: effettua una selezione di un'area di un'immagine e descrivi ciò che desideri aggiungere per consentire a Firefly di generare contenuti che corrispondano alla prospettiva e allo stile esistenti.

Generazione di immagini da testo: crea caratteri, ambientazioni o storyboard di alta qualità partendo da semplici prompt di testo.

Perfetta integrazione con Creative Cloud: le funzionalità/funzioni di Firefly sono disponibili direttamente nelle app Adobe, quindi non è necessario passare a uno strumento separato.

Pro e contro di Adobe Firefly

Pro:

Chiarezza sulle licenze commerciali: l'approccio formativo di Adobe offre diritti di utilizzo commerciale più chiari, riducendo l'incertezza giuridica per le aziende.

Integrazione nativa: aggiunge funzionalità IA senza interrompere i flussi di lavoro consolidati per i team che hanno già investito nell'ecosistema Adobe.

Qualità costante e controllo dello stile: i contenuti generati mantengono uno standard professionale e possono essere adattati all'estetica del tuo marchio.

Contro:

Richiede una sottoscrizione ad Adobe Creative Cloud per la piena funzionalità.

Si concentra maggiormente sulla generazione di risorse piuttosto che sulla creazione completa di video o animazioni.

I crediti generativi hanno un limite in base al tuo livello di sottoscrizione.

Prezzi di Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 $ al mese

Firefly Pro: 19,99 $ al mese

Firefly Premium: 199,99 $ al mese

Creative Cloud Pro: 69,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Firefly

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Firefly?

Ecco cosa pensa un utente G2 di Adobe Firefly:

La flessibilità di creare contenuti unici basati su risorse preesistenti. Inoltre, apprezzo la flessibilità dei risultati e degli stili. Posso creare più regolazioni e scaricarle, ma anche andare fuori tema per vedere cosa esprime meglio le mie esigenze. Posso creare anche per più esigenze di output, il che è molto utile. Posso usarlo su Internet, sulla stampa, sui social media... in questo modo è facile.

La flessibilità di creare contenuti unici basati su risorse preesistenti. Inoltre, apprezzo la flessibilità dei risultati e degli stili. Posso creare diverse regolazioni e scaricarle, ma anche andare fuori tema per vedere cosa esprime meglio le mie esigenze. Posso creare anche per diverse esigenze di output, il che è molto utile. Posso usarlo su Internet, sulla carta stampata, sui social media... in questo modo è facile.

5. Synthesia (ideale per le aziende che realizzano video di formazione e marketing con avatar IA)

tramite Synthesia

Sebbene il 91% delle aziende utilizzi ormai i video come strumento di marketing principale, la produzione effettiva rimane un ostacolo. Ad esempio, portare un dirigente o un esperto in materia davanti alla telecamera è un incubo dal punto di vista dell'organizzazione.

Synthesia elimina la necessità di un set fisico trasformando i tuoi copioni in video con avatar IA in grado di recitare il tuo copione in oltre 140 lingue. Puoi produrre video professionali con personaggi parlanti senza bisogno di telecamere, studi di registrazione o competenze di modifica video.

Il processo è semplice: scegli tra oltre 230 avatar IA disponibili o creane uno personalizzato, digita il tuo script e Synthesia renderizza un video dell'avatar che riproduce il contenuto con movimenti labiali naturali. Per le organizzazioni che hanno bisogno di creare un flusso di lavoro per la creazione di contenuti, questo riduce significativamente i tempi e i costi di produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Traduzione con un clic: converti un singolo script in oltre 140 lingue per raggiungere team internazionali senza dover assumere doppiatori locali.

Assistente video IA: carica un PDF o un PowerPoint per consentire all'IA di generare una sceneggiatura completa e una struttura delle scene basata sui tuoi file esistenti.

Avatar personali: crea una versione digitale personalizzata di un dirigente per trasmettere messaggi personalizzati senza che questi debba essere presente ad ogni registrazione.

Pro e contro di Synthesia

Pro:

Elimina le tradizionali barriere alla produzione video: chiunque sia in grado di scrivere una sceneggiatura può produrre un video dall'aspetto professionale.

Aggiornamenti e iterazioni istantanei: per modificare un video, basta effettuare una modifica allo script e rieseguire il rendering, senza riprese aggiuntive o costi di produzione supplementari.

Sicurezza di livello aziendale: la certificazione SOC 2 e la conformità al GDPR lo rendono adatto alle aziende con requisiti rigorosi in materia di privacy e sicurezza dei dati.

Contro:

Sebbene siano impressionanti, gli avatar basati sull'IA possono ancora mancare della piena autenticità di un presentatore umano reale in alcuni casi d'uso.

Il risultato è limitato al formato talking head, che non è adatto a tutti i tipi di contenuti video.

Prezzi di Synthesia

Free Forever

Starter: 14 $ al mese

Autore: 59 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Synthesia?

Ecco cosa pensa un utente di Capterra di Synthesia:

Un modo super veloce per creare video di alta qualità in qualsiasi lingua. Molto facile da usare con tantissime opzioni di layout.

Un modo super veloce per creare video di alta qualità in qualsiasi lingua. Molto facile da usare con tantissime opzioni di layout.

6. Sora (ideale per gli autori che desiderano generare video cinematografici a partire da testi)

tramite Sora di OpenAI

La ricerca di filmati specifici è spesso un ostacolo per i team creativi. Di solito, sei costretto ad accontentarti di un filmato stock che corrisponde solo vagamente alla tua visione. Sora, il modello di conversione da testo a video di OpenAI, trasforma questa attività da ricerca e accontentarsi a generazione. Funziona più come un simulatore di mondo che come un animatore di base, comprendendo lo spazio 3D e la fisica in modo che i caratteri interagiscano con il loro ambiente in modo realistico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sora

Ancorare le identità con i caratteri: tagga un carattere specifico nel tuo prompt per mantenere un aspetto coerente nelle diverse scene e ambienti.

Capacità di durata estesa: è in grado di generare clip della durata massima di 20 secondi mantenendo la coerenza, rendendo il risultato più utilizzabile per progetti video reali.

Comprensione di scene complesse: il modello è in grado di interpretare prompt dettagliati con movimenti specifici della telecamera, come una ripresa con drone che sorvola una città al tramonto, con una precisione sorprendente.

Pro e contro di Sora

Pro:

Qualità visiva ai vertici della categoria: la qualità di output di Sora è attualmente leader nel mercato dei video IA accessibili ai consumatori.

Integrato con ChatGPT: l'accesso tramite una sottoscrizione ChatGPT esistente semplifica l'adozione per gli utenti attuali.

Rapidi miglioramenti delle funzionalità: in quanto modello video di punta di OpenAI, riceve notevoli risorse di sviluppo.

Contro:

Ci sono limiti alla disponibilità e alle quote di generazione, anche per gli abbonati.

Offre un controllo meno diretto su elementi visivi specifici rispetto agli strumenti incentrati sulla modifica.

Non è progettato per produrre contenuti commerciali coerenti con il marchio su larga scala.

Prezzi di Sora

Incluso con ChatGPT Plus : 20 $ al mese

Incluso con ChatGPT Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Sora

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

7. HeyGen (ideale per i team di marketing che producono contenuti video personalizzati su larga scala)

tramite HeyGen

Il tuo team commerciale non sbaglia a volere video personalizzati per entrare in contatto con i potenziali clienti. Dopo tutto, un video personalizzato ha una probabilità 3,5 volte maggiore rispetto a un video generico di convertire qualcuno in cliente o di fidelizzarlo.

HeyGen può aiutarti in questo. Si concentra sulla produzione scalabile di video con avatar IA, consentendoti di creare video personalizzati in blocco.

Inizia creando un modello di video e genera automaticamente migliaia di versioni in cui un avatar IA si rivolge a ciascun potenziale cliente per nome.

Le migliori funzionalità/funzioni di HeyGen

Traduzione video istantanea con sincronizzazione labiale: carica un video e HeyGen lo tradurrà in oltre 40 lingue, adattando i movimenti delle labbra al nuovo audio.

Video personalizzati su larga scala: crea modelli di video con campi dinamici per nomi o dettagli aziendali per generare automaticamente migliaia di versioni personalizzate.

Clonazione di avatar IA: crea un gemello digitale da pochi minuti di riprese video, consentendo al tuo avatar di apparire in un numero illimitato di video senza nuove sessioni di registrazione.

Pro e contro di HeyGen

Pro:

Potenti funzionalità di personalizzazione: la possibilità di generare video personalizzati in blocco apre a casi d'uso impossibili con la produzione video tradizionale.

Qualità di traduzione autentica: i video tradotti mantengono le caratteristiche vocali dell'oratore originale e i movimenti naturali delle labbra.

API e opzioni di integrazione: un'API intuitiva per gli sviluppatori consente l'integrazione con CRM e piattaforme di automazione del marketing.

Contro:

La qualità degli avatar IA può variare, con alcuni che appaiono più naturali di altri.

Le funzionalità di personalizzazione richiedono un'attenta progettazione dei modelli per evitare formulazioni poco naturali.

Un volume di produzione significativo richiede piani di livello superiore.

Prezzi HeyGen

Free Forever

Autore: 29 $ al mese per utente

Aziendale : 149 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2: 4,8/5 (oltre 1400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HeyGen?

Una recensione di Capterra riflette sull'uso di HeyGen:

Gli avatar digitali realistici possono essere utilizzati per produrre video su larga scala. L'assistenza multilingue e la creazione rapida di video lo rendono ideale per l'e-commerce.

Gli avatar digitali realistici possono essere utilizzati per produrre video su larga scala. L'assistenza multilingue e la creazione rapida di video lo rendono ideale per l'e-commerce.

8. Pika Labs (ideale per gli autori sperimentali che esplorano la videoarte e gli effetti IA)

tramite Pika Labs

Il tuo software di animazione tradizionale è troppo complesso per dare un tocco artistico al tuo portfolio di illustrazioni accattivanti? Prova Pika Labs.

Si tratta di un generatore di video basato sull'IA incentrato sulla creatività, nato dalla comunità artistica dell'IA, che privilegia l'espressione artistica rispetto alla raffinatezza commerciale. Pika Labs è adatto alla conversione di immagini in video e all'animazione di immagini fisse con movimenti dall'aspetto organico.

Ti offrono anche un controllo creativo senza precedenti! Carica un'immagine e specifica la direzione, l'intensità e lo stile del movimento come preferisci.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pika

Animazione da immagine a video: carica qualsiasi immagine fissa e Pika le darà vita con movimenti naturali, interpretando istruzioni creative come "una leggera brezza che muove le foglie".

Effetti di movimento creativi: applica effetti di movimento stilizzati che vanno oltre l'animazione realistica per creare immagini surreali o astratte.

Sperimentazione accessibile: la piattaforma abbassa la barriera per gli autori curiosi di provare i video basati sull'IA.

Pro e contro di Pika

Pro:

Potenti funzionalità di conversione da immagine a video: la capacità di Pika di animare immagini fisse con movimenti controllabili e naturali è tra le migliori disponibili.

Comunità creativa: una vivace comunità Discord offre uno spazio per la condivisione di tecniche, promoti e ispirazioni.

Punto di ingresso conveniente: il piano gratis e i piani a pagamento a basso costo lo rendono accessibile ai singoli autori.

Contro:

È meno adatto alla produzione commerciale che richiede una rigorosa coerenza del marchio.

La qualità dell'output può essere incostante, richiedendo talvolta più tentativi per ottenere il risultato desiderato.

Ha funzionalità aziendali e supporto limitati.

Prezzi di Pika

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Pika

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. InVideo IA (Ideale per gli autori di contenuti che automatizzano la produzione di video per i social media)

tramite InVideo

Rispettare un calendario dei contenuti è già di per sé una sfida. Ad esempio, scrivere sceneggiature, cercare filmati di repertorio e effettuare la modifica del tutto può richiedere un intero pomeriggio.

InVideo IA trasforma quella laboriosa produzione in più passaggi in un unico prompt di testo. Tu fornisci l'argomento e la piattaforma genera in pochi minuti una prima bozza completa di formati come script, filmati di repertorio pertinenti, musica di sottofondo e voce fuori campo.

Le migliori funzionalità/funzioni di InVideo IA

Clonazione vocale con IA: registra un campione di 30 secondi della tua voce per creare una versione digitale in grado di narrare tutti i tuoi contenuti futuri, garantendo una maggiore coerenza del marchio.

Modifica in linguaggio naturale: utilizza Magic Box, un Centro di comando in linguaggio naturale, per scambiare clip, regolare il ritmo o eliminare intere scene semplicemente digitando la tua richiesta.

Ampia integrazione di contenuti multimediali: accedi a oltre 16 milioni di clip video, immagini e brani musicali direttamente dall'editor.

Pro e contro di InVideo IA

Pro:

Accelera notevolmente la produzione video: comprime ore di scrittura di sceneggiature, ricerca di filmati e modifica in pochi minuti.

Facile da usare per i principianti con risultati professionali: gli utenti senza esperienza di modifica di video possono produrre contenuti guardabili, poiché l'IA gestisce le decisioni tecniche.

Modifica flessibile dopo la generazione: a differenza degli strumenti che producono un output finale non modificabile, InVideo IA genera progetti modificabili.

Contro:

L'eccessivo ricorso a filmati di repertorio può rendere i video generici in alcuni casi d'uso.

Le decisioni creative dell'IA non sempre corrispondono alla visione dell'utente, richiedendo quindi regolazioni manuali.

La qualità della voce fuori campo generata dall'IA può variare a seconda della lingua e della voce selezionate.

Prezzi di InVideo IA

Free Forever

In più: 35 $ al mese

Massimo: 60 $ al mese

Generativo: 120 $ al mese

Team: 999 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di InVideo IA

G2: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di InVideo IA?

Un utente di Capterra ha condiviso le sue opinioni su InVideo

Mi piace la sua facilità d'uso e l'interfaccia intuitiva. Apprezzo il fatto che ti permetta di utilizzare foto d'archivio e che offra comunque servizi premium. Mi piace il fatto che posso realizzare video molto più lunghi rispetto ad altre piattaforme.

Mi piace la sua facilità d'uso e l'interfaccia intuitiva. Apprezzo il fatto che ti permetta di utilizzare foto d'archivio e che offra comunque servizi premium. Mi piace il fatto che posso realizzare video molto più lunghi rispetto ad altre piattaforme.

10. Steve IA (ideale per la creazione rapida di video esplicativi e animati)

tramite Steve IA

Steve IA ti salva da situazioni in cui potresti aver bisogno di un video esplicativo animato in 2D o di un modulo di formazione entro la fine della giornata, anche se non hai il tempo di imparare a usare un software di animazione professionale.

Offre accessibilità e controllo creativo granulare. Tu fornisci una sceneggiatura e il motore mappa automaticamente il tuo testo su una libreria di oltre 1.000 caratteri e sfondi animati, producendo una bozza sincronizzata in pochi minuti.

Oltre alla conversione da testo ad animazione, la piattaforma offre una funzionalità Live to Animation. Questa funzionalità trasforma video reali in animazioni mantenendo i movimenti originali. Puoi riutilizzare le risorse esistenti senza dover sostenere i costi di un team dedicato alla grafica animata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Steve IA

Motore brevettato di conversione da testo ad animazione: l'IA converte gli script in video animati con rilevamento automatico delle scene, selezione dei caratteri e composizione visiva.

IA Super Intent: utilizza la comprensione contestuale del motore per effettuare automaticamente la selezione di immagini e transizioni pertinenti in base al messaggio principale della tua sceneggiatura.

Integrazione del kit del marchio: carica i tuoi loghi, colori e font per garantire che i video generati corrispondano automaticamente alle linee guida del tuo marchio.

Pro e contro di Steve IA

Pro:

Velocità di produzione rapida: è possibile generare semplici video esplicativi in pochi minuti.

Conversione live-action unica: questa funzionalità/funzione offre opzioni creative che la maggior parte dei concorrenti non fornisce.

Stili di animazione multipli: puoi scegliere tra modalità di animazione cartoon, realistica e stilizzata.

Contro:

Offre un controllo di personalizzazione inferiore rispetto agli strumenti di animazione tradizionali.

La qualità dell'animazione può variare a seconda dello stile selezionato e del contenuto inserito.

Il prezzo di partenza è più alto rispetto ad altri strumenti adatti ai principianti.

Prezzi di Steve IA

Starter: 29 $ al mese

Pro: 59 $ al mese

IA generativa: 129 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Steve IA

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Steve IA?

Il parere di un utente G2 su Steve IA:

La creazione di un video è stata molto intuitiva e sono stati forniti alcuni avatar predefiniti da utilizzare. È possibile aggiungere immagini o brevi Clip in un secondo momento.

La creazione di un video è stata molto intuitiva e sono stati forniti alcuni avatar predefiniti da utilizzare. È possibile aggiungere immagini o brevi Clip in un secondo momento.

🧠 Curiosità: l'uso dell'IA generativa da parte della Disney per la progettazione dei personaggi e l'animazione ha portato a una riduzione del 30% dei tempi di produzione.

Scegli lo strumento di animazione IA più adatto al tuo team

Hai visto le piattaforme migliori. Alcune si concentrano sulla conversione di testo in video cinematografici, mentre altre sono specializzate in avatar IA, spiegazioni in 2D o personalizzazione di massa.

Ma lo strumento che genera l'animazione è solo una parte dell'equazione. La sfida più grande è gestire tutto ciò che lo circonda: script, revisioni, storyboard, feedback loop, crediti di rendering, scadenze e approvazioni dei clienti.

Quando questi strumenti risiedono in app scollegate tra loro, il tempo dedicato alla creatività si riduce e il carico di lavoro di coordinamento aumenta. In altre parole, puoi avere il generatore di video IA più avanzato sul mercato, ma se le tue istruzioni sono in un posto, gli aggiornamenti delle scene in un altro e la cronologia delle approvazioni sepolta nei thread di chat, la produzione rallenta comunque.

È qui che un'area di lavoro AI convergente come ClickUp diventa fondamentale. Puoi riunire tutte le tue risorse in un unico livello operativo che collega i tuoi documenti, le attività, le lavagne online, i dashboard e l'assistenza IA.

La configurazione giusta per il tuo team garantisce visibilità, titolarità e slancio durante l'intero ciclo di vita dell'animazione.

Se desideri ridurre il caos organizzativo e consentire al tuo team creativo di concentrarsi sul lavoro creativo vero e proprio, prova ClickUp e gestisci la tua pipeline di animazione IA in un unico posto.

Domande frequenti (FAQ)

No, al contrario, gli strumenti di IA integrano i software tradizionali. I team utilizzano l'IA per abbozzare scene, testare direzioni visive o produrre rapidamente risorse di marketing, quindi perfezionano o ampliano tali risultati nelle piattaforme di animazione tradizionali quando è richiesta precisione.

I team utilizzano piattaforme di project management per centralizzare script, storyboard, attività, scadenze e approvazioni. Ciò consente di organizzare il monitoraggio delle risorse, il controllo delle versioni e il feedback in tutti gli strumenti di IA e di modifica coinvolti nella produzione.

Le piattaforme Animaker e Synthesia, adatte ai principianti, offrono modelli, editor drag-and-drop e flussi di lavoro guidati che richiedono conoscenze di animazione minime o nulle.

Spesso sì, ma dipende dalla piattaforma e dal piano. Esamina attentamente i termini di licenza per confermare i diritti commerciali, in particolare per le risorse stock, la musica e le voci generate dall'IA incluse nel tuo video.