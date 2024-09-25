Video esplicativi 101: crea storie avvincenti che coinvolgono, educano e convertono

Il marketing non riguarda più ciò che produci, ma le storie che racconti.

Queste parole risuonano profondamente oggi, quando l'attenzione è sempre più limitata e contenuti infiniti competono per ottenere clic. Con così tante voci che reclamano di essere ascoltate, distinguersi diventa sempre più difficile. Hai solo pochi istanti per catturare l'attenzione del tuo pubblico prima che perda interesse.

Quindi, la domanda fondamentale è: come sfruttare al meglio quei secondi preziosi?

È qui che entrano in gioco i video esplicativi. Queste storie visive brevi e coinvolgenti sono diventate uno strumento indispensabile per catturare l'attenzione e lasciare un'impressione duratura.

il 45% dei marketer globali oggi si affida già ai video esplicativi per guidare la propria strategia di marketing. Ancora meglio: il 73% dei consumatori ha acquistato un prodotto o un servizio dopo averne visto uno.

Ma cosa sono i video esplicativi e cosa li rende così efficaci? E, cosa ancora più importante, come si realizza un video esplicativo che abbia davvero un impatto?

Scopriamolo insieme!

Cos'è un video esplicativo?

I video esplicativi sono contenuti brevi e dinamici progettati per scomporre idee complesse in storie facilmente comprensibili. Grazie al potere della narrazione visiva, trasmettono informazioni essenziali in un formato accattivante.

Ma catturare l'attenzione è solo l'inizio: questi video generano risultati che contano. Ecco come:

1. Coinvolgi con facilità

Non lasciare che la complessità ti impedisca di entrare in connessione con il tuo pubblico. I video esplicativi trasformano idee astratte in narrazioni coinvolgenti che risuonano all'istante.

Inoltre, con il 96% delle persone che guarda questi video per conoscere i prodotti, puoi garantire che il tuo messaggio arrivi in modo chiaro e senza sforzo. Questa tattica semplifica il processo decisionale e aiuta il tuo marchio a distinguersi in un mercato affollato.

2. Migliora il tuo SEO e la tua visibilità

Vuoi posizionarti più in alto nei motori di ricerca? I video esplicativi trattengono i visitatori sul tuo sito più a lungo, aumentando il coinvolgimento e segnalando ai motori di ricerca che i tuoi contenuti sono di valore.

Questi video attraggono anche backlink e condivisioni sui social, rafforzando l'autorità del dominio del tuo sito. Ottimizzali con le parole chiave e i metadati giusti per migliorare la tua visibilità e indirizzare traffico organico costante al tuo sito.

3. Aumenta le conversioni

I video esplicativi non si limitano a educare, ma trasformano la curiosità in azione. Contenuti facilmente riconoscibili dimostrano come il tuo prodotto o servizio si adatti perfettamente alla vita dei tuoi clienti.

Gli spettatori ricordano il 95% di un messaggio in formato video, rispetto al solo 10% di un messaggio scritto.

Ecco perché il tuo messaggio rimane impresso, spingendo i tuoi clienti a compiere il passaggio successivo, che si tratti di un acquisto, di una registrazione o della prenotazione di una demo.

4. Costruisci fiducia e amplifica la riconoscibilità del marchio

Vedere per credere. I video esplicativi danno vita al tuo prodotto, creando fiducia attraverso la trasparenza. Mostrare visivamente la tua offerta in azione crea una connessione autentica con il tuo pubblico.

Immagini coerenti e messaggi chiari rendono immediatamente riconoscibile il tuo marchio. Questo approccio favorisce un coinvolgimento più profondo e una maggiore credibilità.

5. Ottieni il massimo impatto con una spesa minima

Vuoi ottenere un impatto di alta qualità senza spendere una fortuna? Uno screencast, una lavagna online o un video esplicativo animato offrono un'alternativa economica e allo stesso tempo garantiscono un forte impatto visivo.

Inoltre, questi video sono altamente accessibili! Che siano condivisi sui social media, incorporati nelle email o utilizzati nelle landing page, i video esplicativi ampliano la tua portata, offrendo un aumento del ROI a lungo termine.

💡 Suggerimento professionale: Vuoi rendere il tuo video esplicativo ancora più efficace? Sfrutta l'email marketing per un coinvolgimento diretto.

Ora che abbiamo spiegato il "perché" dei video esplicativi, vediamo il "come". Sei pronto a scoprire le funzionalità/funzioni chiave che rendono questi video così potenti? Analizziamoli insieme!

Caratteristiche di un buon video esplicativo

I video esplicativi sono incredibilmente versatili. Che tu sia una startup che spiega il proprio modello di business, un'organizzazione no profit che sensibilizza l'opinione pubblica o un'azienda che lancia un nuovo prodotto, questi video si adattano a qualsiasi esigenza.

Ma non tutti i video esplicativi raggiungono l'obiettivo. Quelli più efficaci condividono le seguenti caratteristiche fondamentali:

Chiarezza e brevità: Elimina il rumore di fondo con una sceneggiatura video incisiva e diretta. Rispondi alle domande chiave: qual è il problema? In che modo il tuo prodotto lo risolve? Perché dovrebbe interessare agli spettatori? Mantieni la durata tra i 60 e i 90 secondi per un maggiore coinvolgimento

Messaggi mirati: Rivolgiti direttamente al tuo pubblico. Personalizza il messaggio in modo che rifletta le esigenze e le sfide dei destinatari. Che tu ti rivolga a decisori o utenti finali, un messaggio su misura crea immediatamente fiducia e connessione

Visivamente accattivante : utilizza immagini dinamiche per catturare l'attenzione degli spettatori. Che si tratti di animazioni accattivanti, grafica vivace o riprese dal vivo, le immagini devono valorizzare la storia, non distrarre da essa

Storytelling efficace : coinvolgi emotivamente il tuo pubblico intrecciando storie riconoscibili nel tuo video. Le persone si identificano maggiormente con situazioni reali, quindi crea una narrazione che attinga alle loro emozioni ed esperienze

Tono e voce giusti : abbina la personalità del tuo marchio al tono e alla voce giusti. Che sia divertente e stravagante o formale e professionale, la coerenza mantiene il tuo messaggio credibile e mirato

Musica ed effetti sonori: Aggiungi musica per creare l'atmosfera giusta e aumentare l'impatto emotivo. Una colonna sonora adeguata mantiene vivo l'interesse del pubblico, mentre gli effetti sonori enfatizzano le azioni. Insieme, conferiscono al tuo video un aspetto raffinato e dinamico

CTA chiaro : non lasciare il tuo pubblico a chiedersi "E adesso?". Dopo aver trasmesso il tuo messaggio, guida il pubblico verso il passaggio successivo. Utilizza frasi che invitano all'azione come "Inizia" o "Iscriviti ora" per sollecitare un coinvolgimento immediato

Facilmente condivisibile: massimizza l'impatto del tuo video progettandolo per una condivisione senza sforzo. Aggiungi pulsanti di condivisione sui social per ottimizzarlo per più canali. Se realizzato correttamente, un buon video esplicativo rende virale il tuo marchio con il minimo sforzo

💡 Suggerimento: Ricorda, l'equilibrio è fondamentale. I migliori video esplicativi "informano" senza dare lezioni, "coinvolgono" senza sopraffare e "incantano" senza essere invadenti. Concentrati sul fornire valore e il tuo video farà il resto!

Struttura di un video esplicativo efficace (+ esempi)

Ora che sai cosa rende eccezionale un video esplicativo, è il momento di mettere in pratica queste conoscenze. La magia sta in una struttura ben definita e accattivante che mantenga il tuo messaggio chiaro e coinvolgente.

Sei pronto a creare il tuo video esplicativo? Segui questo formato collaudato per assicurarti che il tuo video sia vincente:

1. Introduzione (gancio): inizia con il botto

Sapevi che il 74% del valore di un video viene trasmesso nei primi dieci secondi? Ecco perché i primi momenti sono cruciali.

Inizia con qualcosa che catturi l'attenzione: una domanda intrigante, un'affermazione sorprendente o uno scenario riconoscibile. Questo coinvolgimento iniziale è la tua occasione per far pensare agli spettatori: "Wow, è proprio quello che mi serviva!"

Per istanza, supponiamo che tu stia promuovendo una nuova app per la gestione delle finanze personali. Inizia con: "Hai mai guardato il tuo account bancario e ti sei chiesto dove sono finiti tutti i tuoi soldi? Ci siamo passati tutti, risolviamo il problema!"

2. Descrizione del problema: definisci il problema

Ora che hai catturato la loro attenzione, è il momento di concentrarti sul problema. Spiega chiaramente i punti deboli del tuo pubblico. Dipingi un quadro vivido delle sfide che devono affrontare, in modo che gli spettatori pensino: "Sì, è proprio quello che sto vivendo!"

Ad esempio: "Destreggiarsi tra bollette, ricevute e spese su diverse app può trasformare la tua vita in un circo finanziario. Pagamenti mancati e perdita di traccia delle spese sono una ricetta per lo stress e i costi aggiuntivi"

3. Soluzione (la tua offerta): presenta la risposta

Ora, presenta il prodotto o il servizio della tua azienda come l'eroe che risolve il problema. Illustra come affronta i problemi che hai appena discusso, trasformando il caos in chiarezza.

Ad esempio: "Scopri XYZ, l'app definitiva che trasforma la tua gestione finanziaria. Tieni traccia di tutte le tue spese, imposta obiettivi di budget e ricevi promemoria con un'unica dashboard elegante, così non perderai mai un pagamento. È come avere un esperto di finanza personale in tasca"

4. Come funziona: Analisi dettagliata

Ora che hai presentato la tua offerta, è il momento di mostrare come funziona. Semplifica il processo o le funzionalità in modo facile da seguire e visivamente accattivante. Utilizza passaggi chiari e concisi o evidenzia le funzionalità chiave che rendono l'utilizzo del tuo prodotto un gioco da ragazzi.

Ad esempio: "Con XYZ, iniziare è un gioco da ragazzi. Collega i tuoi account e la nostra app fa il resto. In un attimo, potrai visualizzare le tue finanze in modo unificato, ricevere approfondimenti sulle tue abitudini di spesa e ottenere consigli personalizzati per risparmiare di più"

5. Outro: Concludi l'affare

Infine, concludi con un invito all'azione (CTA) diretto e concreto. Ribadisci ancora una volta il valore della tua soluzione e guida i tuoi clienti verso una decisione.

Ad esempio: "Non lasciare che il caos finanziario ti freni: trasforma oggi stesso il tuo modo di gestire il budget! Clicca su "Inizia" e scopri quanto può essere semplice gestire le tue finanze"

Vediamo un esempio di video esplicativo reale per capire come un video ben realizzato possa coinvolgere e conquistare i tuoi spettatori. Prendi ispirazione dalla recente campagna di Apple per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030.

Questo video esplicativo animato è formattato per informare e ispirare. Con una grafica accattivante, una storia avvincente e un ottimo copione, cattura l'attenzione affrontando l'urgente necessità della sostenibilità.

Il video inizia con un forte richiamo sul perché l'azione ambientale è fondamentale, quindi spiega in modo chiaro come le innovazioni di Apple contribuiscono al suo obiettivo di carbon neutrality. Infine, Apple mostra le sue strategie uniche e il suo impegno incrollabile, chiarendo perché la sua soluzione si distingue dalle altre.

Tipi di video esplicativi (+ idee per stimolare la tua creatività)

Ora che hai definito la struttura del tuo video esplicativo, è il momento di pensare ai diversi stili visivi che possono dare vita alla tua storia.

Tutti i tipi di video esplicativi hanno un fascino e un potere unici. Esploriamoli, scopriamo i loro migliori utilizzi e alcuni esempi eccezionali:

1. Video esplicativi animati

Ideale per: Demistificare concetti complessi e catturare l'attenzione di un pubblico ampio. 📊

L'animazione è uno strumento potente per trasformare idee tecniche o astratte in storie vivaci e facili da comprendere. La libertà creativa è infinita, il che significa che puoi spiegare anche i concetti più complessi in modo coinvolgente e divertente.

Ecco alcuni approcci popolari per realizzare video esplicativi animati:

Animazioni infografiche: Utilizza grafici, diagrammi e icone per mettere in risalto dati e statistiche. Sono perfetti per illustrare tendenze, confronti e approfondimenti critici

Animazioni basate sui personaggi: dai vita al tuo messaggio con personaggi animati con cui è facile identificarsi, che risolvono problemi e condividono esperienze. Aggiunge un tocco personale che rimane impresso negli spettatori

Ad esempio, una startup finanziaria potrebbe utilizzare un video animato infografico per semplificare le strategie di investimento e renderle accessibili. Al contrario, un'app educativa potrebbe presentare un personaggio animato che esplora diversi moduli di apprendimento per evidenziarne le funzionalità/funzioni.

2. Video esplicativi live-action

Ideale per: Creare fiducia ed evidenziare applicazioni nella vita reale. 🤩

Un video esplicativo live-action presenta persone e scenari reali, offrendo un tocco di autenticità. Questo tipo di video è ideale per creare una connessione personale. Può includere testimonianze dei clienti per fornire agli spettatori la prova sociale di cui hanno bisogno per credere nella tua offerta.

Usa filmati dal vivo per mostrare come funziona il tuo prodotto. Ad esempio, un marchio di prodotti per la cura della pelle potrebbe filmare qualcuno che applica il suo nuovo prodotto ed evidenziare i risultati, conferendo credibilità al messaggio.

3. Video esplicativi su lavagna online

Ideale per: semplificare contenuti didattici e processi passo dopo passo. 👩‍🏫

I video con lavagna online utilizzano illustrazioni disegnate a mano per scomporre informazioni complesse. L'effetto schizzo coinvolge gli spettatori e aiuta a semplificare le spiegazioni dettagliate.

Ad esempio, le università potrebbero utilizzare un video con lavagna online per spiegare il processo di ammissione ai potenziali studenti. Oppure una società di consulenza potrebbe illustrare il proprio approccio al project management, descrivendo in dettaglio ogni fase con diagrammi visivi e annotazioni.

4. Video screencast

Ideale per: illustrare prodotti tecnologici e le loro funzionalità in tempo reale. 📱

Se vuoi mostrare il tuo software, un video screencast è la soluzione ideale. Questo formato cattura lo schermo in azione, guidando gli utenti attraverso il prodotto passo dopo passo.

Per istanza, pensa a una piattaforma di apprendimento online in cui un video esplicativo screencast potrebbe guidare gli utenti attraverso l'impostazione di un account, la navigazione dei corsi e l'utilizzo delle funzionalità/funzioni chiave. Si tratta di fornire una demo pratica e in tempo reale che semplifica la curva di apprendimento.

5. Live-action con animazione

Ideale per: combinare il fascino emotivo delle riprese dal vivo con la creatività dell'animazione. 👀

Questo tipo ibrido di video esplicativo unisce il meglio dei due mondi. È possibile utilizzare video dal vivo per entrare in contatto con gli spettatori a livello personale e poi aggiungere animazioni per enfatizzare le funzionalità/funzioni importanti.

Ad esempio, un'azienda che opera nel settore della salute e del benessere potrebbe combinare storie di clienti reali con grafica animata. I segmenti video dal vivo creano un appeal emotivo, mentre gli elementi animati aiutano a visualizzare i vantaggi e l'impatto dei loro servizi.

Come creare un video esplicativo: una guida passo passo

La creazione di un nuovo video esplicativo richiede più di una buona grafica: richiede un approccio strutturato che trasformi il tuo concetto in un messaggio accattivante. È qui che entra in gioco ClickUp, il tuo software di marketing video all-in-one.

Progettato per aumentare la produttività e semplificare ogni passaggio, ClickUp ti aiuta a gestire tutto, dalla pianificazione alla produzione finale. Segui questa guida per semplificare la creazione dei tuoi video e ottenere risultati con facilità.

Passaggio 1: identifica i tuoi obiettivi e il tuo pubblico di riferimento

Imposta obiettivi chiari e misurabili per il tuo video esplicativo con ClickUp Obiettivi

Prima di iniziare la produzione video, chiarisci i tuoi obiettivi. Vuoi semplificare un concetto complesso, lanciare un prodotto o risolvere un problema specifico? Definisci questi obiettivi in anticipo per creare un video che colpisca nel segno.

Utilizza gli Obiettivi di ClickUp per tradurre le tue intuizioni in obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempestivi). Questa funzionalità ti aiuta a monitorare lo stato di avanzamento e garantisce che i tuoi contenuti siano in linea con le strategie aziendali o di marketing più ampie.

Passaggio 2: brainstorming e ricerca di idee

Quindi, dai libero sfogo alla tua creatività. Con ClickUp Brain, puoi raccogliere approfondimenti, ricerche sulla concorrenza e riferimenti visivi in un unico hub centrale. Questo strumento ti aiuta a raccogliere dati, organizzare idee e creare una base per la narrazione del tuo video.

Usa ClickUp Brain per raccogliere idee per il tuo video esplicativo e collaborare alla sua scrittura partendo da zero

Ecco come utilizzarlo per migliorare il tuo processo di brainstorming:

Esplora gli argomenti : quali sono gli argomenti di tendenza nel tuo settore? Ci sono domande comuni che il tuo pubblico si pone spesso? Quali sono i vantaggi unici del tuo prodotto/servizio?

Ricerca sulla concorrenza : guarda cosa stanno facendo i tuoi concorrenti. Quali argomenti trattano nei loro video? Come puoi differenziare i tuoi contenuti?

Raccogli informazioni fondamentali: analizza il feedback dei clienti, le tendenze dei social media e i sondaggi per individuare ciò che il tuo pubblico desidera vedere.

Passaggio 3: crea una sceneggiatura accattivante per il tuo video

Usa i documenti ClickUp per aggiungere note per indicazioni visive, enfasi della voce fuori campo o cambi di scena mentre dai forma alla tua sceneggiatura

Ogni video esplicativo di successo inizia con una sceneggiatura ben scritta. Usa ClickUp Docs per redigere, perfezionare e collaborare alla tua sceneggiatura in tempo reale.

Questo documento dinamico consente al tuo team di fornire input, controllare le versioni e aggiornare i contenuti, garantendo che il tuo messaggio rimanga efficace.

Usa un linguaggio semplice, diretto e privo di gergo tecnico per garantire che il tuo messaggio arrivi a destinazione.

Inoltre, inserisci lo storytelling. Rendi la tua sceneggiatura coinvolgente incorporando scenari reali o casi di studio facilmente riconoscibili per aggiungere un tocco personale. Una volta che la sceneggiatura è pronta, visualizza il flusso del tuo video.

Scarica questo modello Mappa ogni scena, allineando le immagini e la sceneggiatura per una narrazione coerente e di grande impatto utilizzando il modello di storyboard ClickUp

Utilizza il modello di storyboard ClickUp per organizzare la struttura del tuo video esplicativo. Assicura che ogni scena scorra senza interruzioni, mentre le immagini e i messaggi rimangono allineati, rendendo la produzione più snella.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza e descrivi in dettaglio ogni scena del tuo video, assicurando transizioni fluide e un flusso logico

Assicurati che ogni elemento visivo supporti e valorizzi i tuoi messaggi chiave

Assegna attività, monitora lo stato di avanzamento e collabora in modo efficace con il tuo team di produzione per garantire la coerenza

Passaggio 5: crea video coinvolgenti e accattivanti

Condividi registrazioni dello schermo per trasmettere il tuo messaggio con precisione senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona con Clip by ClickUp

Con ClickUp Clips, creare video tutorial, demo di prodotti o tutorial coinvolgenti diventa semplicissimo, il tutto all'interno della stessa piattaforma in cui gestisci le tue attività. Questo strumento di cattura dinamico ti consente di registrare video e condividerli facilmente con il tuo team.

Questo strumento è ancora più potente grazie all'integrazione con la funzionalità di riepilogo video IA di ClickUp Brain. Durante la registrazione, converte l'audio in trascrizioni testuali accurate sullo schermo, eliminando la necessità di prendere appunti.

Vuoi vedere ClickUp Clips in azione? Guarda questo esempio di video esplicativo per scoprire come semplificare la creazione di video con pochi clic.

Passaggio 6: rivedi, modifica e finalizza

Scarica questo modello Semplifica l'intero processo di produzione video con il modello di produzione video di ClickUp

La creazione di video di marketing professionali richiede diverse fasi, dal brainstorming alla registrazione, fino alla rifinitura e alle modifiche finali. Utilizza gli strumenti integrati di ClickUp per assegnare attività di modifica, raccogliere feedback in tempo reale e monitorare le revisioni.

Ad esempio, utilizza il modello di produzione video di ClickUp per organizzare ogni parte del processo di creazione, modifica e revisione. È progettato per tutti, dai grandi studi di produzione agli autori di contenuti interni, e garantisce che il flusso di lavoro rimanga fluido dall'inizio alla fine.

Ecco una rapida panoramica dei vantaggi che puoi ottenere:

Passa dalla pre-produzione alla post-produzione con un processo strutturato che mantiene il tuo progetto video sulla strada giusta

Gestisci attività, scadenze e revisioni, tutto in un'unica piattaforma

Centralizza ogni aspetto della produzione video per evitare colli di bottiglia e comunicazioni errate

Garantite coerenza, chiarezza e professionalità in ogni fotogramma

Passaggio 7: Pubblica e condividi

Una volta che il tuo video esplicativo è pronto, è il momento di lanciarlo! Esporta il montaggio finale direttamente da ClickUp e condividilo sulle tue piattaforme: social media, landing page del tuo sito web o presentazioni interne.

Monitora il coinvolgimento, raccogli feedback e utilizza queste informazioni per migliorare i tuoi video futuri e mantenere vivo l'interesse del tuo pubblico.

Leggi anche: Le 10 migliori alternative a TikTok per la condivisione di video nel 2024

Realizza un video esplicativo con ClickUp e resta al passo con i tempi

Creare video esplicativi significa entrare in contatto con il tuo pubblico, stimolare il coinvolgimento e ottenere risultati. Che tu stia lanciando un prodotto, spiegando dei servizi o semplificando idee complesse, questi video creano un impatto duraturo se realizzati nel modo giusto.

Con ClickUp, semplifica l'intero processo (brainstorming, sceneggiatura e produzione finale) in un unico flusso di lavoro senza interruzioni. Collabora in tempo reale, mantieni l'organizzazione e crea contenuti video accattivanti dall'inizio alla fine.

Sei pronto a raggiungere i tuoi obiettivi di video marketing? Inizia oggi stesso con ClickUp e dai vita ai tuoi video esplicativi!