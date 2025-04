I 13 migliori generatori di video IA per contenuti straordinari

👀 Lo sapevate? L'algoritmo di Instagram per i Reels cambia ogni quattro settimane.

Con i costi elevati per la riunione di editor di video professionisti e la prenotazione di studi, potrebbe essere difficile produrre un numero sufficiente di video di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze.

Volete sapere qual è la mia strategia per creare video straordinari in poco tempo? Usare un generatore di video IA. 🚀

Un generatore di video e un editor di video IA possono creare qualsiasi cosa, da clip di dimensioni pari a un byte a video di funzionalità/funzione, in pochi secondi. I video generati dall'IA non sono solo belli da vedere, ma richiedono anche molto meno tempo per essere prodotti.

In questo articolo, condividerò i migliori strumenti di IA video che ho personalmente utilizzato e apprezzato. Parleremo delle loro migliori funzioni, limiti, prezzi e recensioni online.

Cosa cercare in un generatore di video IA?

Quando scelgo il miglior generatore di video IA, considero sempre alcune funzionalità/funzioni chiave.

Innanzitutto, le capacità di modifica dei video sono importanti. È necessario un editor di video IA che offra un processo di modifica senza soluzione di continuità, come il ritaglio, l'aggiunta di musica di sottofondo o l'incorporazione di clip video e filmati di repertorio.

Quindi, verificare le opzioni di personalizzazione. 🎨

Che si tratti di video esplicativi, di video per i social media o di video cinematografici più lunghi su YouTube, i migliori editor di video IA devono consentire di lavorare con modelli video e offrire flessibilità nella creazione di contenuti in qualsiasi formato video.

Funzionalità avanzate come gli avatar dell'IA e il text-to-video possono cambiare le carte in tavola per produrre rapidamente contenuti.

Ad esempio, quando si crea un video di testo, è possibile la creazione di video con i più diffusi strumenti di IA video come Pictory o Synthesia, posso semplicemente caricare uno script, selezionare il mio avatar IA preferito e generare un video professionale in pochi clic.

Infine, la esperienza utente è importante.

ad esempio, con alcuni strumenti è possibile creare video straordinari pronti per la pubblicazione, senza dover passare ore a modificare o a preoccuparsi della qualità della produzione.

I 13 migliori generatori di video IA da provare nel 2024

1. Synthesia (il migliore per i video di formazione e marketing generati dall'IA)

via Synthesia Synthesia è un generatore di video IA leader nel settore che rende semplice e intuitiva la creazione di video senza grandi competenze di produzione video.

Ho usato Synthesia per trasformare articoli di aiuto lunghi e complessi in video di facile utilizzo (particolarmente utili per i team del servizio clienti).

Gli avatar multipli di IA e le capacità avanzate di speakeraggio di Sythesia rendono i contenuti video coinvolgenti, soprattutto per la creazione di video di formazione e marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Synthesia

Avatar IA: Scegliete tra una selezione diversificata di avatar per rendere i video più coinvolgenti e inclusivi

Scegliete tra una selezione diversificata di avatar per rendere i video più coinvolgenti e inclusivi Conversioni istantanee: Convertire i copioni in conversazioni di alta qualità con centinaia di voci IA dal suono naturale

Convertire i copioni in conversazioni di alta qualità con centinaia di voci IA dal suono naturale Traduzioni in 1 clic: Tradurre i video in oltre 140 lingue per raggiungere un pubblico globale

Tradurre i video in oltre 140 lingue per raggiungere un pubblico globale Assistente video IA: Trasforma idee, documenti, PDF e siti web in video grazie all'IA e a modelli predefiniti

Trasforma idee, documenti, PDF e siti web in video grazie all'IA e a modelli predefiniti Strumenti di collaborazione: Lavorate insieme in tempo reale e gestite i progetti in aree di lavoro condivise

Limiti di Synthesia

Limiti alla durata dei video: Limiti alla creazione di video più lunghi sia sul piano Free che su quello a pagamento

Limiti alla creazione di video più lunghi sia sul piano Free che su quello a pagamento Varietà limitata di avatar e modelli: Offre ampie opzioni di personalizzazione, ma fornisce una selezione più limitata di avatar e modelli IA rispetto alla concorrenza

Offre ampie opzioni di personalizzazione, ma fornisce una selezione più limitata di avatar e modelli IA rispetto alla concorrenza Problemi di moderazione dei contenuti: Crea problemi con la moderazione dei contenuti, in particolare per gli argomenti politici, portando a rifiuti ingiustificati dei video

Crea problemi con la moderazione dei contenuti, in particolare per gli argomenti politici, portando a rifiuti ingiustificati dei video Nessuna versione gratuita: Manca una versione gratuita, che richiede agli utenti di abbonarsi per accedervi

Prezzi di Synthesia

Starter: $18/mese (fatturati annualmente)

$18/mese (fatturati annualmente) Autore: $64/mese (fatturati annualmente)

$64/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (1.600+ recensioni)

4,7/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

2. Pictory (il migliore per la creazione di video IA senza sforzo)

via Immagine Come persona che crea spesso contenuti per i social media e i corsi online, Pictory è stato per me un generatore di video IA che ha cambiato le cose.

Questo creatore di video si rivolge a un ampio intervallo di utenti, tra cui autori, marketer ed educatori, e lavora bene sia per chi non ha esperienza di modifica video sia per chi è alle prime armi con la creazione di video. Le funzionalità/funzione testo di Pictory sono all'altezza dei migliori generatori di video IA.

Inoltre, il generatore di video dispone di una funzionalità/funzione di sottotitolazione automatica ed è possibile generare contenuti adatti ai social media in un paio di minuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Pictory

Generazione da testo a video: Converte testi o articoli in video con immagini e colonne sonore pertinenti

Converte testi o articoli in video con immagini e colonne sonore pertinenti IA voiceovers: Scegliete tra una varietà di voci realistiche IA per narrare i vostri contenuti

Scegliete tra una varietà di voci realistiche IA per narrare i vostri contenuti Didascalie automatiche: Generazione automatica di didascalie e sottotitoli per migliorare l'accessibilità

Generazione automatica di didascalie e sottotitoli per migliorare l'accessibilità Video in evidenza: Creazione rapida di filmati in evidenza da video più lunghi per coinvolgere gli spettatori con riepiloghi/riassunti concisi

Creazione rapida di filmati in evidenza da video più lunghi per coinvolgere gli spettatori con riepiloghi/riassunti concisi Opzioni di personalizzazione: Personalizzazione dei video con elementi di branding come loghi, colori e font

Limiti delle immagini

Variazione vocale limitata nella versione gratis: Offre opzioni vocali ridotte al minimo, rendendo necessario un aggiornamento per ottenere una maggiore varietà

Offre opzioni vocali ridotte al minimo, rendendo necessario un aggiornamento per ottenere una maggiore varietà Funzionalità avanzate limitate: Fornisce funzioni avanzate chiave solo nei piani di livello superiore, limitando le funzionalità per gli utenti di base

Fornisce funzioni avanzate chiave solo nei piani di livello superiore, limitando le funzionalità per gli utenti di base Integrazioni limitate: Si integra principalmente con Zapier, che potrebbe non essere adatto a tutti i flussi di lavoro

Prezzi di Pictory

**Versione di prova gratuita

Standard: $23/mese (o $19/mese all'anno)

$23/mese (o $19/mese all'anno) Premium: $47/mese (o $39/mese all'anno)

$47/mese (o $39/mese all'anno) Teams: $119/mese (o $99/mese all'anno)

Pictory valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (75 recensioni)

4.7/5 (75 recensioni) Capterra: 4.8/5 (140 recensioni)

3. HeyGen (il migliore per creare brevi video di avatar guidati dall'IA)

via HeyGen Se siete autori di contenuti che vogliono parlare più lingue o espandersi in nuovi mercati, HeyGen può aiutarvi a creare video di alta qualità con voci fuori campo e avatar personalizzabili.

Invece di posizionarsi come generatore di video IA per tutti gli usi, la fama di HeyGen sta nelle sue capacità di generazione di video, che producono video di qualità da studio in oltre 175 lingue. È anche possibile personalizzare il proprio avatar video con vari abiti e temi.

Lo strumento ha anche un'interfaccia utente abbastanza intuitiva.

Tuttavia, HeyGen dispone di integrazioni native utili ma al limite, mentre la maggior parte delle integrazioni avviene tramite Zapier. Questo può complicare il flusso di lavoro per la creazione di video.

Le migliori funzionalità/funzione di HeyGen

Avatar diversi: Accesso a oltre 120 avatar personalizzabili che possono essere adattati a diversi tipi di pubblico

Accesso a oltre 120 avatar personalizzabili che possono essere adattati a diversi tipi di pubblico Voce multilingue: Creazione di video con sincronizzazione labiale in più di 300 voci in più di 40 lingue, migliorando così la portata globale

Creazione di video con sincronizzazione labiale in più di 300 voci in più di 40 lingue, migliorando così la portata globale Conversione da testo a video: Trasformazione di testi in video coinvolgenti con pochi clic

Trasformazione di testi in video coinvolgenti con pochi clic Abiti generativi: Personalizzazione dell'abbigliamento dell'avatar tramite prompt dell'IA per adattarlo a vari temi e occasioni

Personalizzazione dell'abbigliamento dell'avatar tramite prompt dell'IA per adattarlo a vari temi e occasioni Integrazione API: Integrazione delle funzionalità di HeyGen in altre piattaforme per la creazione automatizzata di video

Limiti di HeyGen

Variazione vocale limitata nella versione gratis: Offre opzioni vocali minime e richiede un aggiornamento per una maggiore varietà

Offre opzioni vocali minime e richiede un aggiornamento per una maggiore varietà Funzionalità avanzate limitate: Include funzioni avanzate chiave solo nei piani di livello superiore, limitando le funzionalità per gli utenti di base

Include funzioni avanzate chiave solo nei piani di livello superiore, limitando le funzionalità per gli utenti di base Integrazioni limitate: Si integra principalmente con Zapier, che potrebbe non essere adatto a tutti i flussi di lavoro

Prezzi di HeyGen

**Gratis

Piano autore: $24/mese (fatturati annualmente)

$24/mese (fatturati annualmente) Piano Teams: $69/mese (fatturati annualmente)

$69/mese (fatturati annualmente) Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2: 4.8/5 (520+ recensioni)

4.8/5 (520+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (290+ recensioni)

4. InVideo (il migliore per la creazione rapida e semplice di video)

via InVideo Ideale per marketer, educatori e creatori di contenuti che hanno bisogno di produrre video di alta qualità in modo efficiente, InVideo è un altro grande strumento di generazione di video IA che rende la produzione di video accessibile a tutti, indipendentemente dalle loro competenze tecniche.

InVideo dispone di oltre 4.000 modelli di video, offrendo ai nuovi utenti un'ottima possibilità di iniziare senza dover imparare le basi.

Inoltre, l'aggiunta di narrazione e musica di sottofondo è un comodo vantaggio offerto nella maggior parte dei piani di InVideo.

Le migliori funzionalità/funzione di InVideo

Conversione da testo a video: Trasforma facilmente testi o articoli in video con immagini e colonne sonore pertinenti

Trasforma facilmente testi o articoli in video con immagini e colonne sonore pertinenti Estesa libreria di modelli: Accesso a oltre 4.000 modelli personalizzabili adatti a varie piattaforme e scopi

Accesso a oltre 4.000 modelli personalizzabili adatti a varie piattaforme e scopi Modifica / IA: Utilizza l'IA per automatizzare la generazione dei copioni, la selezione delle scene e le voci fuori campo

Utilizza l'IA per automatizzare la generazione dei copioni, la selezione delle scene e le voci fuori campo Supporto multilingue: Creazione di video in più di 50 lingue, per ampliare la vostra portata

Creazione di video in più di 50 lingue, per ampliare la vostra portata Strumenti di collaborazione: Lavorate con i membri del team in tempo reale per semplificare il processo di creazione dei video

Limiti di InVideo

Esportazioni video limitate: Limita il numero di esportazioni video, il che può essere limitante per gli autori di grandi volumi

Limita il numero di esportazioni video, il che può essere limitante per gli autori di grandi volumi Tempi di rendering lenti: Le segnalazioni di tempi di rendering lenti possono ritardare il completamento del progetto

Prezzi di InVideo

**Free

Plus: $20/mese (fatturati annualmente)

$20/mese (fatturati annualmente) Max: $48/mese (fatturati annualmente)

valutazioni e recensioni su #### InVideo

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (380+ recensioni)

5. Fliki (il migliore per la creazione di contenuti video e audio IA versatili)

via Fliki Fliki rende incredibilmente facile la creazione di contenuti, sia che si tratti di convertire blog in video o di aggiungere voci fuori campo ai progetti.

Con oltre 1.300 voci IA e il supporto per più di 75 lingue, è perfetto per produrre contenuti di risonanza globale.

L'ho usato per trasformare rapidamente un post di un blog in un video di YouTube, senza bisogno di modifiche avanzate.

La funzionalità di clonazione vocale di Fliki aggiunge anche un tocco personale, mantenendo la coerenza tra i progetti. Creare video di IA con questo strumento è veloce, semplice e scalabile, perfetto per autori, marketer ed educatori.

Sebbene i doppiaggi di Fliki possano talvolta sembrare robotici, si tratta di un piccolo compromesso per la velocità e la versatilità che offre.

Le migliori funzionalità/funzione di Fliki

Conversione da testo a video: Trasforma i testi senza sforzo in video accattivanti grazie agli strumenti di IA

Trasforma i testi senza sforzo in video accattivanti grazie agli strumenti di IA Libreria vocale estesa: Accesso a oltre 1.300 voci ultra-realistiche in più di 80 lingue e 100 dialetti

Accesso a oltre 1.300 voci ultra-realistiche in più di 80 lingue e 100 dialetti Clonazione della voce dell'IA: Creazione di voci uniche o replica delle proprie per contenuti personalizzati

Creazione di voci uniche o replica delle proprie per contenuti personalizzati Ricca libreria multimediale: Utilizza milioni di risorse multimediali su licenza per migliorare la qualità dei video

Utilizza milioni di risorse multimediali su licenza per migliorare la qualità dei video Supporto multilingue: Produzione di contenuti in varie lingue per raggiungere un pubblico globale

Limiti di Fliki

Sistema di credito confuso: Il sistema di credito è difficile da capire e porta a un rapido esaurimento del credito

Il sistema di credito è difficile da capire e porta a un rapido esaurimento del credito Interfaccia opprimente per i nuovi utenti: Nonostante sia facile da usare, l'interfaccia sembra opprimente per i nuovi utenti

Nonostante sia facile da usare, l'interfaccia sembra opprimente per i nuovi utenti Costi elevati dei crediti: Impone costi elevati per i crediti, soprattutto per l'estensione dell'uso da parte di piccoli autori

Prezzi di Fliki

**Gratis

Standard: $28/mese (fatturati annualmente)

$28/mese (fatturati annualmente) Premium: $53/mese (fatturati annualmente)

$53/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Fliki valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (140+ recensioni)

4.8/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

6. Veed.io (il migliore per la modifica versatile dei video online)

via Veed.ioVeed.io è probabilmente uno dei più popolari generatori di video IA di oggi.

Questo strumento rende la modifica dei video semplice per tutti, dai principianti ai professionisti, sia che si tratti di perfezionare le demo dei client che di creare contenuti per i social media.

Con funzionalità/funzioni come il drag-and-drop delle Clip e i sottotitoli generati automaticamente, è stato progettato per essere efficiente.

$$$a è possibile rimuovere il rumore di fondo in pochi clic. La versione gratis offre funzionalità/funzione di base, ma l'aggiornamento consente di usufruire di strumenti più avanzati come l'esportazione in 4K e uno spazio di archiviazione aggiuntivo. È una buona scelta se si desidera creare video di qualità senza una curva di apprendimento significativa.

Dispone inoltre di una funzionalità/funzione di modifica multitraccia che fonde senza problemi filmati provenienti da diverse fonti, tra cui B-roll forniti dal client, video di stock e animazioni personalizzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Veed.io

Modifica di più tracce: Combina più tracce video e audio con facilità

Combina più tracce video e audio con facilità Strumenti di IA: Utilizza funzionalità intelligenti come la sottotitolazione automatica e la rimozione dello sfondo

Utilizza funzionalità intelligenti come la sottotitolazione automatica e la rimozione dello sfondo Libreria multimediale estesa: Accesso a una vasta collezione di filmati, musica ed effetti sonori di stock

Accesso a una vasta collezione di filmati, musica ed effetti sonori di stock Kit per il marchio: Mantenere la coerenza con colori, font e loghi personalizzati

Mantenere la coerenza con colori, font e loghi personalizzati Strumenti di collaborazione: Lavorate senza problemi con i membri del team e i client in tempo reale

Limiti di Veed.io

Effetti video avanzati limitati: Offre un intervallo limitato di effetti video avanzati rispetto al software desktop

Offre un intervallo limitato di effetti video avanzati rispetto al software desktop Curva di apprendimento per i principianti: Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, anche se è di facile utilizzo

Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, anche se è di facile utilizzo Nessuna versione di prova gratuita: Richiede agli utenti di iscriversi a piani a pagamento per provare lo strumento

Prezzi di Veed.io

Lite : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Pro : $55/mese per utente

: $55/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Veed.io valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (850+ recensioni)

4.6/5 (850+ recensioni) Capterra: 3.4/5 (50 recensioni)

7. DeepBrain IA (il migliore per i video di avatar IA iper-realistici)

via DeepBrain AI Nella mia esperienza, l'integrazione di ChatGPT di DeepBrain IA è una funzionalità di spicco: scrive gli script per i vostri avatar, rendendo la creazione di video quasi priva di sforzo (non sono necessarie competenze di modifica video).

Questo lo rende estremamente facile da usare per gli utenti che non hanno alcuna esperienza precedente con la creazione o la modifica di video.

Inoltre, la libreria di modelli offre numerose opzioni pronte all'uso, che consentono di risparmiare tempo in caso di necessità.

Le migliori funzionalità/funzione di DeepBrain IA

Avatar IA iper-realistici: Scegliete tra un ampio intervallo di esseri umani digitali realistici o createne di personalizzati

Scegliete tra un ampio intervallo di esseri umani digitali realistici o createne di personalizzati Supporto multilingue: Genera video in oltre 80 lingue con voci IA dal suono naturale

Genera video in oltre 80 lingue con voci IA dal suono naturale **Sincronizzazione labiale senza soluzione di continuità: i movimenti della bocca degli avatar IA corrispondono perfettamente alle parole pronunciate

Creazione di avatar personalizzati: Creazione di presentatori IA unici, basati su persone reali o mascotte di marchi

Creazione di presentatori IA unici, basati su persone reali o mascotte di marchi Suite di modifica video: Strumenti integrati per l'aggiunta di grafica, sottotitoli e animazioni

Limiti dell'IA DeepBrain

Investimento di tempo: Richiede un notevole investimento di tempo per imparare tutte le funzionalità/funzione, nonostante sia di facile utilizzo

Richiede un notevole investimento di tempo per imparare tutte le funzionalità/funzione, nonostante sia di facile utilizzo Controllo limitato delle espressioni dell'avatar: Offre funzionalità/funzione estese, ma ha dei limiti nella messa a punto delle espressioni dell'avatar

Prezzi di DeepBrain IA

Personale: $24/$48/$96 al mese (fatturati annualmente), a dipendenza del numero di crediti

$24/$48/$96 al mese (fatturati annualmente), a dipendenza del numero di crediti Teams: $72/$142/$216 al mese (fatturati annualmente), a seconda del numero di crediti

$72/$142/$216 al mese (fatturati annualmente), a seconda del numero di crediti Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su DeepBrain IA

G2: 4,4/5 (360 recensioni)

4,4/5 (360 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Consiglio professionale: Cercare Strumenti di IA per la modifica dei video che includono funzionalità/funzione di testo e avatar IA.

8. Elai (migliore per la creazione scalabile di video IA con avatar personalizzati)

via Elai.io Da fare per creare contenuti video personalizzati su scala, ma senza il mal di testa di modifiche infinite? Ho provato Elai per vedere se poteva affrontare questa sfida.

La funzionalità di avatar personalizzato ha immediatamente attirato la mia attenzione. Ho potuto creare presentatori digitali dall'aspetto professionale e che parlavano più lingue, perfetti per raggiungere un pubblico eterogeneo.

La funzione "da testo a video" era un altro punto di forza. Ho potuto generare istantaneamente copioni video caricando semplicemente le descrizioni dei prodotti, con un enorme risparmio di tempo. Tuttavia, mentre l'accuratezza della sincronizzazione labiale è impressionante, a volte trovo che i movimenti degli avatar IA generati siano rigidi.

Grazie all'integrazione con le API, è possibile automatizzare centinaia di video personalizzati nel giro di una notte, cosa che nessun'altra piattaforma è ancora riuscita a fare in modo così fluido.

Elai: le migliori funzionalità/funzioni

Avatar IA personalizzati: Creazione di presentatori digitali realistici su misura per il vostro marchio

Creazione di presentatori digitali realistici su misura per il vostro marchio Conversione da testo a video: Trasforma i contenuti scritti in sceneggiature video accattivanti

Trasforma i contenuti scritti in sceneggiature video accattivanti Supporto multilingue: Generazione di video in oltre 75 lingue con voci IA dal suono naturale

Generazione di video in oltre 75 lingue con voci IA dal suono naturale Produzione video scalabile: Creazione rapida di centinaia o migliaia di video grazie all'integrazione con API

Creazione rapida di centinaia o migliaia di video grazie all'integrazione con API Elementi interattivi: Aggiunta di pulsanti e quiz cliccabili per aumentare l'engagement

limiti di #### Elai

Investimento di tempo: Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, nonostante sia facile da usare

Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, nonostante sia facile da usare Personalizzazione limitata degli avatar: Offre un intervallo limitato di opzioni di personalizzazione degli avatar

Offre un intervallo limitato di opzioni di personalizzazione degli avatar Elaborazione lenta per progetti di grandi dimensioni: Presenta ritardi significativi con progetti video di grandi dimensioni

Prezzi di Elai

Free

Basic: $23/mese (fatturati annualmente)

$23/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Elai valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Runway (il migliore per la generazione e la modifica di video IA di tipo cinematografico)

via Runway E se fosse possibile generare istantaneamente video futuristici di alta qualità o aggiungere effetti complessi senza un software VFX tradizionale? Ho provato Runway per vedere se è in grado di farlo.

La funzionalità/funzione video mi ha colpito in modo particolare. Ho digitato semplici prompt e in pochi minuti il video generato dall'IA è stato consegnato e ha richiesto solo alcune piccole regolazioni.

Un altro punto di forza è stato lo strumento Pennello di movimento. Mi ha permesso di aggiungere rapidamente animazioni a flusso che di solito richiedono ore.

Anche lo strumento Immagine-video ha lavorato bene. Ho caricato un rendering fermo e ho generato una rotazione di 360 gradi che sembrava incredibilmente realistica. La capacità di generare automaticamente musica di sottofondo è stato un tocco di classe.

funzionalità/funzione migliori di #### Runway

Generazione da testo a video: Creazione di video a partire da descrizioni di testo dettagliate

Creazione di video a partire da descrizioni di testo dettagliate Pennello di movimento: Aggiunta di animazioni a traguardo a specifiche aree del video

Aggiunta di animazioni a traguardo a specifiche aree del video Da immagine a video: Trasformazione di immagini fisse in sequenze video dinamiche

Trasformazione di immagini fisse in sequenze video dinamiche Modifica potenziata dall'IA: Semplificazione del processo di modifica con strumenti intelligenti

Semplificazione del processo di modifica con strumenti intelligenti Avatar realistici dell'IA: Generazione di esseri umani digitali realistici per i vostri video

Limiti della pista di decollo e di atterraggio

Investimento di tempo: Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, nonostante sia di facile utilizzo

Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, nonostante sia di facile utilizzo Elaborazione più lunga per le generazioni complesse: Richiede più tempo per le generazioni complesse, soprattutto a qualità più elevate

Richiede più tempo per le generazioni complesse, soprattutto a qualità più elevate Discrepanze nell'interpretazione dell'IA: Possono risultare interpretazioni che non corrispondono perfettamente alla visione dell'utente

Prezzi della pista

**Gratis

Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Pro : $28/mese per utente

: $28/mese per utente Unlimitato : $76/mese per utente

: $76/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Synthesys (il migliore per la creazione di video IA scalabili con avatar realistici)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot-2024-10-29-at-11.12.55-1400x742.png I migliori generatori di video IA: Synthesys per video con avatar realistici) /$$$img/

via Synthesys.io Ho testato Synthesys per esplorare le sue capacità come editor di video IA e nel complesso si è comportato abbastanza bene.

Gli avatar IA multilingue generati erano realistici, con espressioni e movimenti fluidi, che hanno funzionato efficacemente per contenuti video professionali. Tuttavia, la personalizzazione degli avatar è risultata alquanto limitata.

La funzionalità di sintesi vocale e i vari modelli di video presenti sulla piattaforma sono accurati, ma i tempi di rendering per i video più lunghi sono spesso frustranti.

I modelli video della piattaforma sono stati utili e hanno permesso di risparmiare tempo, anche se alcune opzioni erano piuttosto elementari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesys

Avatar IA simili alla vita: Scegliete tra un intervallo di presentatori digitali ultra-realistici

Scegliete tra un intervallo di presentatori digitali ultra-realistici Supporto multilingue: Genera video in oltre 140 lingue con voci IA dal suono naturale

Genera video in oltre 140 lingue con voci IA dal suono naturale Creazione di avatar personalizzati: Progetta presentatori IA unici e su misura per il tuo marchio

Progetta presentatori IA unici e su misura per il tuo marchio Modelli video: Accesso a una libreria di modelli personalizzabili per una rapida creazione di video

Accesso a una libreria di modelli personalizzabili per una rapida creazione di video Elaborazione in batch: Generazione di più video contemporaneamente per una produttività ad alto volume

Limiti di Synthesys

Piccola curva di apprendimento: Richiede tempo per imparare tutte le funzionalità/funzione, nonostante sia di facile utilizzo

Richiede tempo per imparare tutte le funzionalità/funzione, nonostante sia di facile utilizzo **Flessibilità dell'espressione dell'avatar limitata: limita la flessibilità delle espressioni dell'avatar in base alle preferenze dell'utente

Prezzi di Synthesys

**Gratis

Personale: $20/mese (fatturati annualmente)

$20/mese (fatturati annualmente) Autore: $41/mese (fatturati annualmente)

$41/mese (fatturati annualmente) Business Unlimited: $69/mese (fatturati annualmente)

Synthesys valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

11. Visla (il migliore per la creazione di video completi basati sull'IA)

via Visla Avete bisogno di una piattaforma IA che vi permetta di gestire storyboard, script, B-roll, voice-over, sottotitoli e altro ancora per diversi stili di video? Visla fa questo e altro.

La funzionalità di generazione di script IA è un risparmio di tempo, in quanto crea script ben strutturati a partire da brief di prodotto di base.

Gli avatar dell'IA sono abbastanza realistici, anche se ho trovato la selezione un po' limitata per i settori più di nicchia (immaginate di non poter far indossare all'avatar del vostro chef l'iconico cappello bianco da chef).

Tuttavia, lo strumento di conversione del testo in video è efficiente, in quanto estrae automaticamente filmati di repertorio pertinenti e aggiunge animazioni, ma le opzioni di personalizzazione per gli utenti avanzati sono limitate.

Visla fornisce anche solidi strumenti per il branding, rendendo semplice mantenere le immagini in linea con il marchio con loghi e schemi di colore. L'adattamento multilingue e le funzionalità di collaborazione si sono rivelate utili, soprattutto per i team di diverse regioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Visla

**Generazione di script IA: crea script professionali a partire da informazioni di base sui prodotti

Avatar IA realistici: Offre un ampio intervallo di presentatori digitali realistici

Offre un ampio intervallo di presentatori digitali realistici Conversione da testo a video: Trasforma automaticamente gli script in video completi

Trasforma automaticamente gli script in video completi Estesa libreria di stock: Fornisce accesso a milioni di immagini e filmati di alta qualità

Fornisce accesso a milioni di immagini e filmati di alta qualità Integrazione del brand kit: Assicura un branding coerente in tutti i video

Assicura un branding coerente in tutti i video Supporto multilingue: Assistenza per la traduzione e il voiceover in più lingue grazie all'IA

Assistenza per la traduzione e il voiceover in più lingue grazie all'IA Strumenti di collaborazione: Consente la cooperazione a livello di team sui progetti video

Limiti di Visla

Curva di apprendimento: Richiede un moderato investimento di tempo per l'apprendimento

Richiede un moderato investimento di tempo per l'apprendimento Necessità di perfezionare i contenuti dell'IA: Richiede la messa a punto dei contenuti generati dall'IA per adattarli a specifiche visioni creative

Prezzi di Visla

**Gratis

Pro: $9/mese

$9/mese Business: $39/mese

$39/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Visla valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

12. Hour One (il migliore per i video degli avatar dell'IA in scala rapida)

via {\an8}Ora Uno Ho testato la creazione di video con avatar IA di Hour One e l'ho trovata utile per produrre rapidamente video, soprattutto per le comunicazioni interne.

Gli avatar dell'IA erano sufficientemente realistici, anche se non così raffinati come mi aspettavo. La corrispondenza tra voce ed espressioni degli avatar è stata a volte un po' fuori luogo e ha influito sul realismo generale.

È stata evidenziata la capacità multilingue, che mi ha permesso di creare versioni localizzate con una sincronizzazione labiale accurata in tutte le lingue.

Nel complesso, Hour One è efficace per la creazione rapida e scalabile di video, ma può essere migliorata la qualità degli avatar e la sincronizzazione delle espressioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hour One

Avatar IA semirealistici: Crea esseri umani digitali personalizzati o scegli tra una vasta libreria di avatar predefiniti

Crea esseri umani digitali personalizzati o scegli tra una vasta libreria di avatar predefiniti Conversione da testo a video: Trasforma i testi in video professionali grazie alla selezione e alla modifica delle scene da parte dell'IA

Trasforma i testi in video professionali grazie alla selezione e alla modifica delle scene da parte dell'IA Supporto multilingue: Genera video in oltre 140 lingue con una perfetta sincronizzazione labiale

Genera video in oltre 140 lingue con una perfetta sincronizzazione labiale Branding personalizzato: Incorpora facilmente loghi, schemi di colore e altri elementi del marchio nei tuoi video

Incorpora facilmente loghi, schemi di colore e altri elementi del marchio nei tuoi video Integrazione API: Automazioni per la creazione di video collegando Hour One ai sistemi di gestione dei contenuti esistenti

Limiti di Hour One

Investimento di tempo: Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, soprattutto per progetti video complessi, nonostante sia di facile utilizzo

Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, soprattutto per progetti video complessi, nonostante sia di facile utilizzo **Mancanza di creatività sfumata: manca la creatività sfumata che si trova nei video prodotti dall'uomo

Opzioni stock limitate per i settori specializzati: Offre opzioni estese, ma può risultare limitato per i settori altamente specializzati

Prezzi di Hour One

**Gratis

Lite: $25/mese (fatturati annualmente)

$25/mese (fatturati annualmente) Business: $95/$120/$160 al mese (fatturati annualmente), a seconda dell'utilizzo

$95/$120/$160 al mese (fatturati annualmente), a seconda dell'utilizzo Azienda: Prezzo personalizzato

Hour One valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (120+ recensioni)

4.5/5 (120+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

13. Colossyan (migliore per la creazione di video con IA a portata di mano)

via Colossy La revisione di Colossy è stata interessante.

La piattaforma offre numerose funzionalità/funzione per la creazione di video IA, ma ci sono aree di miglioramento. Il supporto multilingue è un punto di forza, con traduzioni accurate e sincronizzazione labiale che rendono facile la localizzazione dei contenuti.

Tuttavia, sebbene gli avatar dell'IA sembrassero realistici, un'evidente oscillazione della testa li faceva sembrare un po' innaturali e le loro espressioni non sempre corrispondevano al tono di voce.

L'integrazione con PowerPoint è stata fluida e ha permesso di convertire rapidamente le diapositive in video dinamici con animazioni e voci fuori campo, risparmiando tempo. Elementi interattivi come i quiz hanno aggiunto coinvolgimento, ma sono mancate alcune opzioni di personalizzazione avanzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Colossyan

/IA - text-to-video: Trasforma i testi in video professionali con pochi clic

Supporto linguistico esteso: Crea e traduce video in più di 70 lingue

Crea e traduce video in più di 70 lingue Creazione di avatar personalizzati: Creazione di presentatori IA unici e personalizzati in base al vostro marchio

Creazione di presentatori IA unici e personalizzati in base al vostro marchio Importazione di PowerPoint e PDF: Converte facilmente le presentazioni esistenti in video coinvolgenti

Converte facilmente le presentazioni esistenti in video coinvolgenti Elementi video interattivi: Aggiunta di quiz, hotspot e scenari di ramo in ramo per aumentare il coinvolgimento

Aggiunta di quiz, hotspot e scenari di ramo in ramo per aumentare il coinvolgimento Area di lavoro collaborativa: Lavorate con il vostro team su progetti video senza soluzione di continuità

Lavorate con il vostro team su progetti video senza soluzione di continuità Integrazione API: Collegare Colossyan agli strumenti e ai flussi di lavoro esistenti

Limiti di Colossyan

Investimento di tempo: Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, specialmente per progetti complessi, nonostante sia di facile utilizzo

Richiede tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione, specialmente per progetti complessi, nonostante sia di facile utilizzo Interazioni dell'avatar semi-realistiche: Offre interazioni che possono sembrare semi-realistiche rispetto agli strumenti di modellazione 3D specializzati

Offre interazioni che possono sembrare semi-realistiche rispetto agli strumenti di modellazione 3D specializzati Tempo di rendering: Richiede più tempo per generare video complessi con scene ed effetti multipli

Prezzi di Colossyan

Starter: $19/mese (fatturati annualmente)

$19/mese (fatturati annualmente) Pro: $61/mese (fatturati annualmente)

$61/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Colossyan

G2: 4.6/5 (410+ recensioni)

4.6/5 (410+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti per la creazione di video

Mentre ClickUp non è uno strumento tradizionale per la creazione di video, ma eccelle nella gestione di progetti video e nel miglioramento del flusso di lavoro grazie alle sue versatili funzionalità. È inoltre possibile creare fantastici video esplicativi con ClickUp Clip ! Maggiori informazioni di seguito.

Come l'app per il lavoro, ClickUp è stata progettata per semplificare la gestione del project management, il monitoraggio delle attività e la collaborazione del team. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue solide funzioni, ClickUp consente ai team di rimanere organizzati ed efficienti, rendendola la scelta ideale per gli autori e i marketer. 🎯

Creare video didattici o esplicativi con ClickUp Clip

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Use-clickup-clips-1400x849.png ClickUp per integrare i migliori generatori di video IA /$$$img/

ClickUp Clip per la registrazione dello schermo ClickUp Clip è un potente strumento per la registrazione di video su schermo e webcam direttamente all'interno di ClickUp. Che si tratti di catturare un rapido aggiornamento, spiegare un processo complesso o fare brainstorming su nuove idee, Clip semplifica la comunicazione visiva con il team.

Una funzionalità/funzione di spicco di Clip è la capacità di trascrizione azionata dall'IA. Quando si registra un Clip, ClickUp genera automaticamente una trascrizione del video, consentendo di leggere il contenuto e di passare a parti specifiche facendo clic sulla trascrizione. Si tratta di un enorme risparmio di tempo per rivedere il materiale e individuare i momenti chiave senza dover rivedere interi video.

Le Clip sono ideali per:

Catturare rapidi aggiornamenti video

Registrazione di riunioni o discussioni del team

Documentare sessioni di brainstorming

Creazione di tutorial o di guide

Semplificando la condivisione e la revisione di discussioni importanti, Clip migliora la collaborazione e mantiene tutti sulla stessa pagina.

Massimizzate il coinvolgimento dei contenuti su tutte le piattaforme

Con ClickUp Clip, potete riutilizzare i contenuti registrati per ottenere il massimo coinvolgimento. Estraete le chiavi di lettura e i punti salienti dalle registrazioni delle riunioni per trasformarle in coinvolgenti video su YouTube o in clip per i social media. Questo non solo amplifica il valore dei contenuti, ma mantiene anche il pubblico impegnato su più piattaforme.

Per gli autori di YouTube, Clip può essere una svolta:

Strategia dei contenuti : Registrare e trascrivere sessioni di brainstorming o idee video semplifica l'organizzazione e il perfezionamento del piano dei contenuti.

: Registrare e trascrivere sessioni di brainstorming o idee video semplifica l'organizzazione e il perfezionamento del piano dei contenuti. Migliorare la SEO : Utilizzate la funzionalità di trascrizione per creare descrizioni dettagliate dei video, titoli, tag e timestamp, aumentando la ricercabilità dei vostri video.

: Utilizzate la funzionalità di trascrizione per creare descrizioni dettagliate dei video, titoli, tag e timestamp, aumentando la ricercabilità dei vostri video. Migliorare il coinvolgimento degli spettatori: Contenuti ben organizzati con descrizioni chiare e timestamp incoraggiano gli spettatori a guardare più a lungo e a impegnarsi di più nel vostro canale.

Migliora il tuo flusso di lavoro con ClickUp AI

Portate la vostra creazione di contenuti a un livello superiore combinando Clip con ClickUp AI . 🤖 Questo assistente intelligente supporta le vostre esigenze di video curation:

Brainstorming di argomenti video : Generare idee fresche e pertinenti per il vostro prossimo progetto.

: Generare idee fresche e pertinenti per il vostro prossimo progetto. Stesura di sceneggiature : Creare rapidamente sceneggiature video avvincenti sulla base delle vostre bozze o note.

: Creare rapidamente sceneggiature video avvincenti sulla base delle vostre bozze o note. Riepilogare/riassumere idee: Riassumere lunghe discussioni in elementi chiave e di azione.

ClickUp AI agisce come un partner creativo, offrendo suggerimenti e organizzando i vostri pensieri in modo che possiate concentrarvi sull'offerta di contenuti di alta qualità al vostro pubblico.

Per semplificare ulteriormente il processo di creazione dei video, considerate la possibilità di creare modelli all'interno di ClickUp per diversi tipi di video, come tutorial, aggiornamenti o sessioni di brainstorming. Ciò consente di standardizzare il flusso di lavoro, facilitando la pianificazione, la registrazione e la modifica dei Clip.

Includete sezioni per i titoli dei video, i punti chiave da trattare e i timestamp basati sulla trascrizione. Avendo a disposizione un modello strutturato, potrete risparmiare tempo, mantenere la coerenza e concentrarvi maggiormente sull'offerta di contenuti coinvolgenti che risuonino con il vostro pubblico. 📈✨

Se gestite un canale YouTube o curate i contenuti dei social media, gli strumenti di ClickUp vi aiutano a creare un calendario di contenuti coesivo, assicurandovi una presenza online coerente e coinvolgente.

Il modello di produzione video di ClickUp Il modello per la produzione di video ClickUp aiuta a semplificare notevolmente il processo di creazione dei video.

Scarica questo modello

Questo modello include flussi di lavoro precostituiti per le fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione, rendendo più facile la gestione di progetti video complessi dall'ideazione alla consegna finale.

Iniziate stabilendo aspettative chiare riguardo all'obiettivo, al pubblico e alla Sequenza. Quindi, create una sequenza temporale per organizzare le attività e garantire il rispetto delle scadenze.

Da fare, assegnare le attività al team, specificando chi si occupa di ogni passaggio. ✅

Infine, monitorate attentamente i progressi per tenere traccia dei progetti, della Sequenza, delle attività assegnate e dello stato generale del progetto video.

Scarica questo modello button

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Integrazione perfetta: È possibile connettersi senza problemi con Slack, Google Drive e molti altri programmi

È possibile connettersi senza problemi con Slack, Google Drive e molti altri programmi Aggiungere commenti ai video: È possibile aggiungere commenti diretti ai video per una critica chiara e concisa

È possibile aggiungere commenti diretti ai video per una critica chiara e concisa Organizzazione in un unico luogo: È possibile gestire tutti i video in un hub Clip organizzato, in modo da facilitare la navigazione e la ricerca di contenuti particolari

Limiti di ClickUp

Capacità limitate di modifica dei video: Manca di funzionalità avanzate di modifica dei video e richiede l'utilizzo di un software separato per le modifiche dei video

Manca di funzionalità avanzate di modifica dei video e richiede l'utilizzo di un software separato per le modifiche dei video Curva di apprendimento ripida: Per alcuni utenti rappresenta una sfida nella navigazione della piattaforma

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

Generare video fantastici con l'IA

Le persone dimenticano quasi sempre una parte cruciale del lavoro di un editor di video: la narrazione. ✨

Se le ultime tendenze tecniche, in continua evoluzione, vi impantanano costantemente, la vostra creatività può rapidamente perdersi nella traduzione. Non è l'ideale, vero?

ClickUp fa in modo che questo non accada.

Quando si integra l'IA nel proprio flusso di lavoro, si rimane al posto di guida. Mantenete il controllo della narrazione e riducete drasticamente il lavoro pesante. 💪

È un vantaggio per tutti.

Ed ecco la parte migliore: ClickUp è il modo più conveniente per trasformare questa strategia in realtà. Oh, e ho menzionato la parte bonus? Avete anche uno strumento di project management incorporato che rende la delega, l'organizzazione e l'esecuzione del progetto un gioco da ragazzi!

Non fidatevi solo della mia parola. Iscrivetevi su ClickUp gratis oggi stesso e vedete voi stessi! 🚀