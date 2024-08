10 Migliori software di video marketing nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Il video marketing stimola il coinvolgimento come pochi altri mezzi Da fare. Video ben realizzati e allineati con le vostre strategie di inbound e outbound obiettivi di marketing affascineranno il vostro pubblico, miglioreranno le valutazioni del vostro sito web sui motori di ricerca, creeranno fiducia e autorevolezza e porteranno a tassi di conversione più elevati.

Con l'aumento della popolarità del video marketing, sono sempre più numerosi i casi in cui il pubblico è in difficoltà strumenti software per la gestione delle campagne sul mercato progettati per supportare tutto ciò che riguarda i video. La maggior parte delle opzioni può aiutare con lo storytelling, la registrazione audio e la modifica dei video, ma i migliori strumenti tengono anche traccia di metriche come visualizzazioni, tempo di visione, coinvolgimento e conversioni, consentendo di misurare l'efficacia delle campagne di marketing.

Che si tratti di creare vetrine di prodotti, testimonianze di clienti o video virali per dominare i social media, queste 10 piattaforme software per il video marketing con le migliori valutazioni vi faranno ottenere risultati da Hollywood.

Tipi di software per il video marketing

I migliori software di video marketing coprono un ampio intervallo di funzioni, spesso implementando o sostituendo altri software di video marketing software per il marketing dei contenuti . Alcune delle categorie più comuni di app per il video marketing includono:

Piattaforme di video hosting: L'hosting è parte integrante di qualsiasi strategia di video marketing. Queste piattaforme soddisfano questa esigenza con funzionalità di hosting. La maggior parte offre anche analisi dei video e alcune dispongono di lettori video personalizzabili

Cosa cercare in un software di video marketing?

Data la molteplicità di strumenti disponibili, la scelta del miglior strumento di video marketing dipende dalle vostre esigenze. Tuttavia, ci sono alcuni must comuni che dovreste cercare quando scegliete una piattaforma di video marketing:

Facilità d'uso: Uno strumento facile da usare permette di realizzare video professionali in pochi clic

Uno strumento facile da usare permette di realizzare video professionali in pochi clic Gestione dei video: Quando cercate una piattaforma di hosting video, cercate di trovarne una con solide funzionalità/funzione di gestione dei video

Quando cercate una piattaforma di hosting video, cercate di trovarne una con solide funzionalità/funzione di gestione dei video Analisi e approfondimenti: Le analisi video, come il coinvolgimento degli spettatori e il monitoraggio delle conversioni, vi mostreranno il tipo di video a cui il vostro pubblico risponde meglio

Le analisi video, come il coinvolgimento degli spettatori e il monitoraggio delle conversioni, vi mostreranno il tipo di video a cui il vostro pubblico risponde meglio **Integrazione: il software di video marketing deve lavorare bene con gli altri strumenti di marketing e i canali dei social media

Costo: Cercate uno strumento i cui piani partano da una tariffa mensile fattibile per la versione a pagamento, e date la priorità agli strumenti con piani gratis

Cercate uno strumento i cui piani partano da una tariffa mensile fattibile per la versione a pagamento, e date la priorità agli strumenti con piani gratis $$$a: Verificate quali sono le opzioni di personalizzazione disponibili, come i modelli e i player video brandizzati, per allinearsi all'identità del marchio della vostra azienda

Verificate quali sono le opzioni di personalizzazione disponibili, come i modelli e i player video brandizzati, per allinearsi all'identità del marchio della vostra azienda Assistenza e formazione: Cercate un supporto clienti, una documentazione e risorse di formazione estese, in modo da poter iniziare facilmente

I 10 migliori software di video marketing da utilizzare nel 2024

I migliori strumenti di video marketing per il 2024 offrono un intervallo di funzioni. Alcuni sono piattaforme di hosting, altri si concentrano maggiormente sulla registrazione e sulla modifica dei video, mentre altri ancora sono soluzioni complete all-in-one per tutte le esigenze di video marketing.

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona con Clip by ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con funzioni di registrazione dello schermo per creare e condividere facilmente video. Con ClickUp Clip è possibile creare senza sforzo registrazioni di schermate da condividere ampiamente all'interno e all'esterno della piattaforma. Con ClickUp è possibile trasmettere ogni messaggio con precisione e contesto.

ClickUp offre

teams di marketing

più di un semplice modo per realizzare video di marketing. La piattaforma offre funzionalità/funzione per il brainstorming, il piano e l'esecuzione di programmi di marketing di qualsiasi dimensione. Con ClickUp project management visuale di ClickUp grazie alle funzionalità/funzione, i team di marketing possono archiviare e trovare facilmente le risorse di video marketing, mantenendole organizzate e accessibili.

Inoltre, ClickUp AI è un gioco per i professionisti del marketing. Aiuta nella creazione di idee per le campagne, contenuti , email commerciali e altro ancora, tutto all'interno della piattaforma ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Registra lo schermo istantaneamente e senza limiti di tempo. Le registrazioni includono l'input vocale dal vostro microfono

Condivisione istantanea dei video con un collegato che viene riprodotto direttamente nel browser dell'utente

Si integra con elementi di project management comecalendari dei contenuti epiani di comunicazione* Creare un'attività dalla registrazione per portare la chiarezza del video nel processo di project management e di gestione delle attività

Utilizzate la potenza dell'IA per creare contenuti più avvincenti per gli script video e per i contenuti adiacenti per alimentare i vostrisocial media progetti

Lavorate con le potenti funzionalità di collaborazione presenti in molte funzioni di ClickUp

Brainstorming di idee con la funzionalità/funzione della lavagna online

Limiti di ClickUp

L'app mobile non è ricca di funzionalità/funzione come la versione desktop

Il numero di funzionalità/funzione può rendere l'interfaccia confusa per alcuni nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Vidyard

Via Vidyard Vidyard è un software leader nel video marketing che aiuta i team di marketing a sfruttare la potenza dei video. La piattaforma offre Strumenti di marketing basati sull'IA per ottenere i migliori risultati possibili. La funzionalità di hosting video consente di centralizzare tutti i contenuti video in un unico luogo, creando un hub facile da usare per tutti gli strumenti di marketing video.

Le analisi avanzate permettono agli addetti al marketing di monitorare gli spettatori dei video e di capire come il pubblico si impegna con i contenuti. Per una funzione ancora maggiore, Vidyard si integra con diversi strumenti popolari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vidyard

Utilizzate i Messaggi video di Vidyard per distinguervi e creare connessioni migliori con i potenziali clienti

Centralizzazione di video, documenti e altre risorse commerciali in un unico luogo per la collaborazione con le parti interessate

Automazione delle vendite in uscita con strumenti di prospezione basati sull'IA

Gestite e ottimizzate i vostri video utilizzando l'hosting video di Vidyard e la sua analisi avanzata dei video

Semplificare il piano dei video lasciando che il generatore di script IA crei script personalizzati per ogni prospect, in modo da poterscalare la produttività dei contenuti Limiti di Vidyard

Gli utenti hanno espresso il desiderio di avere più funzionalità/funzione di modifica dei video integrate nel software

La curva di apprendimento può rendere difficile utilizzare il software al meglio

Alcuni utenti hanno avuto problemi di integrazione di Vidyard con gli altri strumenti commerciali

Prezzi di Vidyard

Gratuito

Pro: $19/mese

Plus: $59/mese

Aziendale: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Vidyard

G2: 4.5/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

3. Loom

Via Loom Loom è un altro software leader nel settore del video marketing che pone l'accento sulla registrazione dello schermo con un solo clic. Uno dei più popolari strumenti di video marketing per la presentazione di strumenti digitali o la condivisione di tutorial, Loom offre un'interfaccia facile da usare e un design semplice per una creazione di video online facile e professionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Registrazione e condivisione di messaggi video basati sull'IA per aumentare la produttività

Lavoro più rapido grazie a funzionalità/funzione quali titoli automatici, riepiloghi automatici e rimozione delle parole di riempimento

Integrazione perfetta con strumenti come l'area di lavoro di Google e Slack

Creazione di video interattivi con attività e CTA per un'esperienza più coinvolgente

Privilegiare la sicurezza con funzionalità/funzione come SSO, SCIM e criteri personalizzati di conservazione dei dati

Limiti di Loom

Alcuni utenti hanno riscontrato occasionalmente problemi con l'hosting dei video

L'esperienza dell'utente nella navigazione delle clip video potrebbe essere migliore

Lo strumento di modifica dei video non è sempre intuitivo

Prezzi di Loom

Starter: gratis

Business: 12,50 dollari/mese

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

valutazioni e recensioni di #### Loom

G2: 4.7/5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 350 recensioni)

4. Wistia

Via Wistia Wistia offre un video player di alta qualità e personalizzabile che può essere facilmente incorporato in un sito web. Questo rende Wistia uno strumento di marketing ideale per chi vuole utilizzare contenuti video mantenendo il più possibile il proprio marchio.

Le analisi approfondite forniscono preziose informazioni sul comportamento degli spettatori dei video, che i provider possono utilizzare per migliorare i lavori richiesti. Le funzionalità di modifica dei video e gli strumenti di generazione di contatti completano l'insieme delle funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Wistia

Wistia offre ai provider una piattaforma olistica per creare video, gestirli e valutarne le prestazioni

L'editor video intuitivo consente agli utenti di creare video sui prodotti, video esplicativi, video su come fare e molto altro ancora direttamente all'interno della piattaforma

L'hosting rapido e sicuro dei video assicura che i video rimangano liberi da pubblicità e distrazioni

Moduli di cattura dei contatti e CTA all'interno del video che trasformano più facilmente gli spettatori in potenziali clienti

I dati video granulari mostrano le interazioni degli spettatori secondo per secondo e si integrano con i sistemi CRM

Il lettore video aiuta a costruirel'identità del marchio e include numerose funzionalità/funzioni di accessibilità

Limiti di Wistia

Alcuni utenti vorrebbero che le funzionalità di esportazione lavorassero meglio

L'analisi dei dati non è completa come quella di alcuni concorrenti

Prezzi di Wistia

Gratis

Plus: $24/mese

Pro: $99/mese

Avanzato: 399 dollari/mese

Premium: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wistia

G2: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

5. Vyond

Via Vyond Il software di video marketing di Vyond consente di creare video animati, anche se non si ha esperienza di animazione. La piattaforma include un'estesa libreria di modelli già pronti e altri contenuti, tra cui caratteri dei cartoni animati, oggetti di scena e sfondi.

La piattaforma offre funzionalità/funzione per coloro che sono agli inizi con project management della produttività video e professionisti esperti. Indipendentemente dalle vostre competenze, sarete in grado di creare contenuti video di alta qualità per il video marketing, la formazione o la narrazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vyond

Produzione di video animati di livello professionale che catturano l'attenzione, informano e portano a risultati tangibili

Creare video per scopi diversi, come vetrine di prodotti, video esplicativi, presentazioni commerciali e altro ancora

Sfruttare Vyond per amplificare l'impegno, il ROI, la notorietà del marchio e le conversioni attraverso video di marketing realizzati senza sforzo

Progettare video su misura e follower che risuonino con i potenziali client

Limiti di Vyond

Il software a volte si blocca, soprattutto con le connessioni Internet più lente

Alcuni utenti desiderano una maggiore personalizzazione dei movimenti dei caratteri e delle espressioni facciali

Il lavoro con clip video di grandi dimensioni può risultare macchinoso e richiede contenuti video più brevi

Prezzi di Vyond

Essential: $49/mese

Premium: 89 dollari al mese

Professionale: $179/mese

Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Vyond valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

6. Inviare il parco

Via Invia il parco Sendspark è una piattaforma di messaggistica video per il marketing e la diffusione di video personalizzati. Questo software consente agli utenti di creare messaggi video uno-a-uno o uno-a-molti e di condividerli facilmente attraverso più canali, come email, social media o siti web.

La piattaforma offre molte funzionalità/funzione di personalizzazione, come miniature personalizzate e inviti all'azione interattivi. Le aziende possono utilizzare questi video personalizzati per creare connessioni coinvolgenti e autentiche con i singoli segmenti di clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Sendspark

Tagliate il rumore e connettetevi su larga scala con la messaggistica video personalizzata

Tasso di fidelizzazione più elevato rispetto alla messaggistica di immagini o di testo

Utilizzo di video asincroni per evitare la monotonia delle riunioni video in tempo reale e consentire il lavoro su più orari

Registrazione di video personalizzati per creare sezioni personalizzate per i singoli client e combinarle con video più grandi

Limiti di Sendspark

Le funzionalità/funzione di modifica dei video sono più basilari rispetto ad altre piattaforme

Alcuni utenti ritengono che i prezzi siano un po' troppo alti

L'integrazione con altri strumenti di marketing può essere talvolta difficile

Prezzi di Sendspark

Gratuito

Starter: $15/mese

Rapid: $49/mese

Teams: $149/mese (per cinque postazioni minime)

Valutazioni e recensioni su Sendspark

G2: 4.7/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (81 recensioni)

7. Powtoon

Via Powtoon Questa piattaforma di animazione video di facile utilizzo è specializzata nella creazione di presentazioni animate e video di marketing. La libreria di modelli, caratteri e transizioni consente di iniziare rapidamente, indipendentemente dal livello di esperienza. Ad esempio, l'interfaccia drag-and-drop rende semplice e immediato aggiungere e spostare le animazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Powtoon

Comunicare visivamente con brevi video e animazioni per migliorare la chiarezza della comunicazione in tutti i tipi di lavoro

Soluzioni specializzate per le risorse umane, la formazione e lo sviluppo, le comunicazioni interne, il marketing e l'istruzione

Crea i tuoi video indipendentemente dalle tue capacità di progettazione o tecnologiche con gli strumenti di animazione facili da usare

Include centinaia di caratteri animati, modelli, sfondi e colonne sonore

Limiti di Powtoon

Alcuni utenti ritengono che la curva di apprendimento iniziale sia difficile

Le funzionalità/funzione non sono così avanzate come quelle di altre opzioni

Prezzi di Powtoon

Lite: $50/mese

Professionale: $190/mese

Agenzia: $117/mese (solo annuale)

Valutazioni e recensioni su Powtoon

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 350 recensioni)

8. Renderforest

Via Renderforest Renderforest offre un intervallo di modelli video e strumenti di modifica per la creazione di video promozionali, animazioni esplicative e contenuti di marketing. L'editor video online della piattaforma, facile da usare, consente anche di pubblicare i video direttamente su piattaforme di hosting video come Facebook e YouTube con un semplice clic.

Il software è dotato di un'ampia galleria di modelli, filmati di repertorio e musica con licenza commerciale per rendere più veloce la produzione di video e stimolare la creatività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Renderforest

Creare video, animazioni e altro ancora senza esperienza di progettazione o produttività

Utilizza intro, outro e visualizzazioni musicali di qualità broadcast per produrre risultati di alta qualità

Creare siti web reattivi, ad alta velocità e ottimizzati professionalmente per attirare e aumentare il traffico

Generare design per presentazioni di alto livello, loghi, mockup, grafica per il social media marketing e grafica promozionale

Limiti di Renderforest

Gli utenti del piano Free ritengono che le funzionalità/funzioni siano più limitanti di quanto dovrebbero essere

Gli utenti ritengono che la struttura dei prezzi, soprattutto nella fascia più alta, sia costosa

Alcuni utenti desiderano maggiori opzioni di personalizzazione dei modelli

Prezzi di Renderforest

Gratis

Lite: 14,99 dollari/mese

Pro: 29,99 dollari/mese

Business: $49,99/mese

Renderforest valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (oltre 400 recensioni)

9. Animoto

Via Animoto Animoto trasforma foto e clip video in avvincenti video di marketing. Con una matrice di modelli, opzioni musicali e funzionalità/funzione personalizzate, Animoto rende semplice la creazione di contenuti video di alta qualità.

L'interfaccia user-friendly di questa piattaforma di creazione video unica nel suo genere garantisce che anche chi non ha alcuna esperienza di modifica video possa creare contenuti coinvolgenti per i social media e video di promozione. L'architettura basata su cloud consente di lavorare ai progetti da qualsiasi luogo, garantendo flessibilità e convenienza.

Le migliori funzionalità/funzione di Animoto

Creazione facile di video professionali con strumenti di modifica ed effetti visivi drag-and-drop

Modelli predefiniti che coprono i temi delle celebrazioni, del lavoro, del marketing, della persona e dell'istruzione

Carica facilmente i contenuti multimediali dal tuo computer o importali dallo spazio di archiviazione cloud

Applicate il vostro marchio e personalizzate i video con colori, font, loghi, effetti, animazioni e transizioni

Raccogliete i feedback direttamente sul video con commenti con indicazione del tempo

Condividete i video con gli strumenti integrati di condivisione sui social, incorporazione ed email

Limiti di Animoto

Le opzioni di personalizzazione sono più limitate rispetto ad altre scelte

L'integrazione con altri strumenti o piattaforme di marketing può essere difficile

Alcuni utenti riscontrano occasionalmente una lentezza nel rendering dei video

Prezzi di Animoto

Gratuito

Basic: $16/mese

Professionale: $29/mese

Teams: 79 dollari/mese

Valutazioni e recensioni su Animoto

G2: 4.4/5 (91 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 150 recensioni)

10. Vimeo

Via Vimeo Vimeo è una piattaforma di hosting video ben consolidata, nota per la riproduzione di video di alta qualità e per le sue funzionalità/funzioni professionali. È principalmente una piattaforma di hosting e condivisione. Ma Vimeo si distingue dagli altri concorrenti per le sue impostazioni di privacy, i suoi personali e le sue analisi.

È una scelta popolare per i professionisti della creazione che hanno bisogno di una presentazione video raffinata per il loro pubblico. Gli esperti di marketing lo usano spesso per ospitare contenuti di promozione o materiale didattico.

Le migliori funzionalità di Vimeo

Creazione rapida, modifica e condivisione di contenuti, indipendentemente dal budget o dalle competenze

Streaming e hosting di video in 4k, 8k HDR e con Dolby Vision

Personalizzazione del lettore video per adattarlo al meglio al vostro branding e alle vostre preferenze

Creazione automatica di capitoli, applicazione del kit del marchio e ottimizzazione dei video per la SEO

Registrare, caricare, tagliare, ritagliare, rifilare, creare GIF e molto altro ancora con un generatore di script IA e modifiche potenziate dall'IA

Limiti di Vimeo

Alcuni utenti ritengono che i piani tariffari non siano sempre in linea con le loro esigenze, obbligandoli a pagare per funzionalità/funzioni che non usano

Alcuni utenti trovano che l'interfaccia di gestione dei video sia meno intuitiva rispetto ad altre piattaforme di hosting

Gli utenti hanno talvolta l'impressione che i loro video vengano rimossi ingiustamente a causa di politiche di contenuto vaghe ma rigorosamente applicate

Prezzi di Vimeo

Gratuito

Starter: $20/mese

Standard: $33/mese

Avanzato: 108 dollari/mese

Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Vimeo

G2: 4.2/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (950+ recensioni)

Creare video straordinari con i giusti strumenti di registrazione e le funzionalità di project management

L'evoluzione dei software di video marketing ha rivoluzionato il modo in cui le aziende come la vostra si rivolgono ai vostri clienti. La matrice di strumenti disponibili risponde a diverse esigenze, dalla creazione e modifica alla distribuzione e all'analisi, consentendovi di creare contenuti video convincenti che risuonano con il vostro traguardo.

Purtroppo, molti strumenti di video marketing non si integrano direttamente con le piattaforme di project management e di marketing in generale. Provate ClickUp ed eviterete inutili silos di marketing, comunicazioni disarticolate e uno scarso monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto video attraverso diversi strumenti.

Dalla funzione di registrazione delle schermate a quella di attività cardine del progetto e strumenti per la collaborazione con i team, ClickUp è ricco di funzionalità/funzione che vi piaceranno per la creazione di video e non solo. La piattaforma all-in-one può sostituire molti strumenti del vostro stack tecnologico e diventare una soluzione unificata per tutte le vostre esigenze di produttività. Con il nostro piano Free Forever, potete vedere gratis come funziona ClickUp oggi stesso.