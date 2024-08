Come videoregistrare la propria presentazione in PowerPoint?

Le presentazioni di PowerPoint sono un mezzo efficace per comunicare con i membri del team a distanza, per presentare i progetti agli investitori o ai client e per condividere il materiale didattico con i dipendenti o gli studenti.

Tuttavia, una presentazione di PowerPoint può risultare noiosa, anche dopo aver aggiunto animazioni o immagini.

Un modo per renderle più coinvolgenti e personalizzate è aggiungere dei video. Con le presentazioni video è possibile dimostrare i processi e spiegare meglio concetti complessi.

È quindi giunto il momento di abbandonare le tradizionali presentazioni statiche, di progetto o commerciali e di creare presentazioni video interattive con PowerPoint o altri software di registrazione video.

Questo blog vi illustrerà i passaggi per registrare voi stessi mentre fate una presentazione in PowerPoint.

Come registrare la presentazione in PowerPoint?

Prima di iniziare il processo di registrazione, assicuratevi che la vostra presentazione sia ben rifinita e pronta per l'uso. Risolvete eventuali errori, problemi di formattare o elementi fuori posto.

Vediamo ora come videoregistrarsi in una presentazione di PowerPoint.

1. Aprire PowerPoint

Avviare l'app PowerPoint e aprire la presentazione che si desidera registrare.

2. Passare alla scheda 'Registra'

Per registrare una presentazione di PowerPoint, fare clic sulla scheda "Registra" nella barra multifunzione in alto sullo schermo.

3. Selezionare l'elenco a discesa 'Record'

Nella scheda "Record", fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa.

4. Scegliere le opzioni di registrazione:

Verranno visualizzate le due opzioni seguenti:

Avvia la registrazione dall'inizio: Scegliere questa opzione per registrare una presentazione dall'inizio

Scegliere questa opzione per registrare una presentazione dall'inizio Avvia la registrazione dalla diapositiva corrente: Selezione di questa opzione per registrare la diapositiva su cui ci si trova al momento

Fare clic sull'opzione desiderata e accedere alla sezione di registrazione.

5. Registra la presentazione

Dopo aver selezionato l'opzione preferita, PowerPoint vi indirizzerà alla sezione di registrazione.

Accedere ai pulsanti nell'angolo inferiore destro dello schermo per accendere la videocamera e il microfono e aggiungere narrazioni video.

Una volta pronti, avviare la registrazione. Selezionate il pulsante 'Registra' per iniziare un conto alla rovescia di tre secondi, al termine del quale inizierà la registrazione dello schermo.

Parlare in modo chiaro e sicuro mentre si naviga tra le diapositive di PowerPoint. È anche possibile utilizzare il laser a schermo, le penne colorate o gli evidenziatori nella barra di accesso rapido per spiegare visivamente le idee durante la presentazione.

Per spostarsi tra le diapositive successive o precedenti, fare clic sulle frecce che compaiono a lato della diapositiva.

6. Mettere in pausa o interrompere la registrazione

Se avete bisogno di fare una pausa, mettete in pausa la registrazione video facendo semplicemente clic sul pulsante 'Pausa' nella barra degli strumenti di registrazione. Per interrompere completamente la registrazione della presentazione, fare clic su 'Stop'.

7. Rivedere la registrazione

Dopo la registrazione, è necessario rivedere la presentazione video per verificare che tutto appaia e suoni come previsto. È inoltre consigliabile riprodurre la registrazione video per verificare la presenza di eventuali errori o problemi utilizzando il pulsante "replay".

8. Salvare la presentazione

Una volta soddisfatti della registrazione della presentazione, salvarla per conservare le modifiche apportate. Fare clic sul pulsante 'Esporta video' per esportare il video.

Utilizzo delle tempistiche e delle narrazioni delle presentazioni

Parliamo delle funzionalità/funzione chiave di Microsoft PowerPoint: tempi e narrazioni.

**Impostare tempi specifici per ogni diapositiva durante le prove: le diapositive avanzeranno automaticamente all'ora stabilita, garantendo un flusso fluido della presentazione. Durante la registrazione, le diapositive di Microsoft PowerPoint salvano automaticamente questi tempi, rendendo più facile la sincronizzazione della narrazione con le diapositive. La temporizzazione delle diapositive serve a tenere sotto controllo il tempo per garantire la spiegazione di ogni diapositiva.

**L'aggiunta di narrazioni alla presentazione può migliorare il coinvolgimento e la comprensione del pubblico. È possibile registrare la presentazione con la propria voce, fornendo contesto, spiegazioni e approfondimenti che completano le diapositive. Le narrazioni sono un modo più coinvolgente per fornire informazioni al pubblico, invece di fargli leggere in modo blando tutte le diapositive di PowerPoint.

Utilizzo di funzionalità/funzione avanzate

Con PowerPoint è possibile integrare facilmente risorse multimediali nella presentazione per rendere il contenuto più interessante e d'impatto. Ad esempio, è possibile incorporare un video di YouTube nella presentazione e riprodurlo in diretta durante la registrazione.

Vediamo le funzionalità/funzione avanzate di registrazione delle presentazioni: scrivere, disegnare e annotare durante la presentazione

Strumenti per l'inchiostrazione: È possibile scrivere o disegnare direttamente sulle diapositive durante la presentazione accedendo agli strumenti per l'inchiostrazione nella scheda 'Disegna' della barra multifunzione Penna ed evidenziatore: Scegliete tra diversi colori e spessori di penna per enfatizzare i punti critici o sottolineare le informazioni importanti Gomma: Correggete gli errori o rimuovete rapidamente le annotazioni con lo strumento 'Gomma' Puntatore laser: Utilizzate la funzionalità/funzione puntatore laser per attirare l'attenzione su particolari aree della vostra diapositiva, guidando l'attenzione del pubblico e migliorando la chiarezza

$$$a Come inserire un video di YouTube o altre risorse multimediali:

Navigare alla diapositiva: Selezionare la diapositiva in cui si desidera inserire il video o la risorsa multimediale Scheda Inserisci: Nella parte superiore dello schermo, fare clic sull'opzione 'Inserisci' nella barra multifunzione. Video o audio: A seconda delle risorse multimediali, scegliere 'Video' o 'Audio' dalla barra degli strumenti Inserimento di un video di YouTube: Selezionare "Video online"

Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di inserire l'URL del video di YouTube che si desidera inserire

Incollare l'URL del video di YouTube e fare clic su 'Inserisci'

PowerPoint incorporerà il video nella diapositiva Inserimento di altre risorse multimediali: Se si dispone di un file video o audio salvato sul computer, scegliere "Video" o "Audio" e selezionare rispettivamente "Video sul mio PC" o "Audio sul mio PC".

Spostarsi nella posizione del file, selezionare il file video o audio e fare clic su "Inserisci" Regolare le impostazioni multimediali: Dopo l'inserimento, è possibile ridimensionare e riposizionare la risorsa multimediale sulla diapositiva. Nella scheda 'Riproduzione' è possibile personalizzare le opzioni di riproduzione del video o dell'audio durante la presentazione

Suggerimenti per un uso efficace delle funzionalità/funzione avanzate:

Per utilizzare efficacemente le funzionalità/funzione avanzate nella presentazione di PowerPoint, ricordate di:

Pratica: Familiarizzare con le funzionalità/funzione avanzate prima della presentazione per garantire un'esecuzione senza problemi

Familiarizzare con le funzionalità/funzione avanzate prima della presentazione per garantire un'esecuzione senza problemi Usare con parsimonia: Evitare di utilizzare in modo eccessivo le funzionalità avanzate perché potrebbero distrarre dal messaggio

Evitare di utilizzare in modo eccessivo le funzionalità avanzate perché potrebbero distrarre dal messaggio Testare la compatibilità: Testare le risorse multimediali per assicurarsi che vengano riprodotte senza problemi sul computer della presentazione prima di presentarle

Suggerimenti per una presentazione PowerPoint di esito positivo

La creazione di una presentazione PowerPoint di successo richiede un'attenta pianificazione, preparazione ed esecuzione. Ecco alcuni suggerimenti per garantire che le diapositive di PowerPoint catturino il pubblico e trasmettano efficacemente il messaggio:

Preparazione delle diapositive e dei punti di discussione:

**Evitare di ingombrare le diapositive riducendo al minimo il testo. Utilizzate punti elenco e immagini concise per trasmettere efficacemente le idee chiave

Assicurare la coerenza: Mantenere un tema di presentazione uniforme utilizzando font, colori e layout delle diapositive coerenti

Mantenere un tema di presentazione uniforme utilizzando font, colori e layout delle diapositive coerenti Concentrarsi sui punti chiave: Utilizzare le diapositive come ausili visivi per evidenziare i punti principali e rafforzare il messaggio. Le diapositive devono integrare la presentazione verbale, non metterla in ombra.

Suggerimento: Usate il tasto modello di presentazione ClickUp per creare presentazioni PowerPoint efficaci in poco tempo. Vi aiuta a progettare lo schema della presentazione per organizzare e formattare rapidamente le diapositive. Inoltre, le attività, gli stati e le visualizzazioni personalizzate consentono di visualizzare la presentazione e di monitorare lo stato di ciascuna diapositiva.

Organizzare facilmente le sezioni della presentazione con il modello Presentazioni di ClickUp

Importanza delle prove

**Provare più volte la presentazione per acquisire familiarità con il contenuto e il flusso. Tenete a portata di mano le note per la presentazione e fate riferimento ad esse per mantenere un flusso corretto

Cronometratevi: Cronometrate la vostra prova per assicurarvi che la vostra presentazione rientri nel tempo assegnato. Regolate il ritmo se necessario per evitare di affrettare o trascinare alcune sezioni

Cronometrate la vostra prova per assicurarvi che la vostra presentazione rientri nel tempo assegnato. Regolate il ritmo se necessario per evitare di affrettare o trascinare alcune sezioni Anticipare le domande: Anticipare le potenziali domande del pubblico e aggiungere una breve FAQ o un riepilogo/riassunto verso la fine per un rapido riepilogo dei dettagli essenziali

Rendere il contenuto coinvolgente ed efficace

Raccontare una storia: Strutturate la presentazione come una narrazione, con un inizio, una parte centrale e una fine ben definiti. Coinvolgete il pubblico inserendo nella presentazione esempi e casi di studio

Strutturate la presentazione come una narrazione, con un inizio, una parte centrale e una fine ben definiti. Coinvolgete il pubblico inserendo nella presentazione esempi e casi di studio Usare saggiamente le immagini: Incorporare infografiche rilevanti come grafici, diagrammi, immagini e video per migliorare la comprensione e la ritenzione. Suddividete le diapositive ricche di testo in diverse sezioni per spiegare informazioni complesse

Incorporare infografiche rilevanti come grafici, diagrammi, immagini e video per migliorare la comprensione e la ritenzione. Suddividete le diapositive ricche di testo in diverse sezioni per spiegare informazioni complesse **Mantenere una presentazione vivace ed entusiasta per tutta la durata della presentazione. Usate gesti formali con le mani per mantenere il pubblico impegnato e attento

Conoscere il pubblico: Considerare il livello di conoscenza e gli interessi del pubblico per adattare il contenuto e lo stile di presentazione

Questi suggerimenti vi aiuteranno a creare e tenere una presentazione PowerPoint informativa, ben strutturata, coinvolgente e d'impatto. Ricordate di essere sicuri di voi stessi, di adattarvi e di rispondere alle esigenze del pubblico per tutta la durata della presentazione.

Limiti della registrazione di presentazioni di PowerPoint in PowerPoint

La registrazione di una presentazione PowerPoint è comoda e semplice. Tuttavia, ci sono alcuni limiti di cui bisogna essere consapevoli:

Capacità di modifica limitate: PowerPoint non supporta la modifica avanzata. Pertanto, se è necessario apportare molte modifiche, è necessario registrare nuovamente la presentazione

PowerPoint non supporta la modifica avanzata. Pertanto, se è necessario apportare molte modifiche, è necessario registrare nuovamente la presentazione Impossibilità di incorporare funzionalità multimediali avanzate: PowerPoint supporta l'inserimento di contenuti multimediali di base, come video e file audio. Tuttavia, è difficile aggiungere funzionalità/funzione multimediali avanzate durante la registrazione

PowerPoint supporta l'inserimento di contenuti multimediali di base, come video e file audio. Tuttavia, è difficile aggiungere funzionalità/funzione multimediali avanzate durante la registrazione Problemi di dimensione e compatibilità dei file: Le presentazioni di PowerPoint hanno file di grandi dimensioni, soprattutto se contengono elementi multimediali incorporati. La condivisione della presentazione tramite email o altre piattaforme è difficile a causa dei limiti di dimensione dei file. Potreste anche avere problemi di compatibilità durante la condivisione delle presentazioni registrate con altre persone che utilizzano versioni diverse di PowerPoint o software di presentazione alternativi

Le presentazioni di PowerPoint hanno file di grandi dimensioni, soprattutto se contengono elementi multimediali incorporati. La condivisione della presentazione tramite email o altre piattaforme è difficile a causa dei limiti di dimensione dei file. Potreste anche avere problemi di compatibilità durante la condivisione delle presentazioni registrate con altre persone che utilizzano versioni diverse di PowerPoint o software di presentazione alternativi Opzioni di personalizzazione limitate: PowerPoint offre un controllo limitato sulla risoluzione del video, sulla qualità dell'audio e sulle impostazioni di riproduzione. Ciò limita la possibilità di adattare la registrazione alle preferenze specifiche del pubblico o ai requisiti tecnici

PowerPoint offre un controllo limitato sulla risoluzione del video, sulla qualità dell'audio e sulle impostazioni di riproduzione. Ciò limita la possibilità di adattare la registrazione alle preferenze specifiche del pubblico o ai requisiti tecnici **Interattività limitata: le presentazioni di PowerPoint offrono elementi interattivi al limite, il che riduce l'efficacia della presentazione, soprattutto per scopi formativi o educativi

Come videoregistrare le presentazioni PowerPoint in ClickUp

Creare presentazioni in PowerPoint e poi registrarle, modificarle e condividerle richiede molto tempo.

Per una comunicazione efficace, invece, è possibile utilizzare strumenti di registrazione rapida di video e schermate su piattaforme come ClickUp. ClickUp è uno strumento versatile che consente un project management, una collaborazione e una documentazione senza soluzione di continuità. Con ClickUp Clip è possibile registrare e inviare istantaneamente una registrazione dello schermo per fornire un feedback, condividere idee o collaborare con il proprio team. È anche possibile convertire i Clip in attività.

comunicare in modo efficace idee e feedback con ClickUp Clips

Vai a ClickUp Brain per trascrivere le Clip e trovare informazioni.

utilizzate ClickUp Brain per trascrivere automaticamente le vostre Clip_

Registrazione di presentazioni in ClickUp

Ecco come registrare le presentazioni in ClickUp:

Accedere a un'attività che si desidera registrare

Posizionarsi sul commento per il quale si vuole registrare il video e fare clic sull'icona del video

Scegliere il microfono dalle opzioni indicate per registrare l'audio

Selezionare la scheda della presentazione che si desidera registrare e iniziare la presentazione

Una volta terminata la registrazione, la clip viene aggiunta automaticamente al commento, in modo da poterla inviare al team in un'unica soluzione.

È possibile scaricare il file video per un uso futuro

Registrare clip in qualsiasi punto di ClickUp

È possibile registrare Clip in qualsiasi punto di ClickUp seguendo i seguenti passaggi:

1. Cliccate sullo strumento di azione globale per la registrazione di video sulla vostra pagina di ClickUp

2. Una volta registrato un video, è possibile accedervi facilmente nell'Hub clip

Vantaggi della registrazione in ClickUp

Comunicazione trasparente: Semplificare la collaborazione e condividere rapidamente il feedback con il team

Semplificare la collaborazione e condividere rapidamente il feedback con il team Efficienza e produttività: Eliminazione della necessità di ricorrere a sistemi di registrazione esterniverbali di riunione software esterni, risparmiando tempo ed eliminando thread di commenti infiniti

Eliminazione della necessità di ricorrere a sistemi di registrazione esterniverbali di riunione software esterni, risparmiando tempo ed eliminando thread di commenti infiniti Trascrizione alimentata dall'IA: I video inviati vengono trascritti automaticamente grazie a ClickUp Brain per fornire un contesto chiaro ai provider e consentire una ricerca rapida

Migliora la tua comunicazione interattiva con ClickUp

Saltate i modi tradizionali e noiosi di proporre le vostre idee e garantite una comunicazione interattiva con strumenti moderni come ClickUp, che elimina anche la necessità di utilizzare più software per creare, presentare, registrare o verbalizzare le riunioni. Iscrivetevi gratis a CickUp per ottenere un'app all-in-one per tutte le vostre esigenze di presentazione.